[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧05月21日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24151 5027 480.43 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15187 4973 305.39 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19838 7466 265.71 00702 泰標普低波高息 13156 5188 253.59 00729R 臚@金工業30反1 2711 1098 246.90 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 0058 富邦發達 7429 4196 177.05 00757 統一FANG+ 10500 5994 175.18 00743 國泰中國A150 16025 9347 171.45 00735 國泰臺韓科技 8439 6789 124.30 0051 元大中型100 10901 9500 114.75 00681R 元大美債20反1 5937 6094 97.42 0054 元大台商50 10294 10624 96.89 0055 元大MSCI金融 33361 37154 89.79 00707R 元大S&P日圓反1 3750 4355 86.11 008201 BP上證50 1300 1549 83.93 00714 益道瓊美國地產 4498 5567 80.80 00663L 禤齠O灣加權正2 3064 4309 71.11 00736 國泰新興市場 5473 7727 70.83 00728 第一金工業30 9186 13423 68.43 0053 元大電子 4376 6488 67.45 006206 元大上證50 96067 145778 65.90 00763U 國票道瓊銅 2675 4065 65.81 006207 FH滬深 63054 100392 62.81 00752 中信中國50 7618 12216 62.36 0061 元大寶滬深 202266 357116 56.64