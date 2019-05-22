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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月21日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
0056   元大高股息             12815     96977    2330   台積電                -16944    -54506  
2834   臺企銀                  6159     -9656    3481   群創                  -11176    -72718  
2303   聯電                    3842     11923    00677U 富邦VIX                -6617         0  
2892   第一金                  2345     -2388    00637L 元大滬深300正2         -6326         0  
2890   永豐金                  2260      1198    2317   鴻海                   -4662    -20817  
2887   台新金                  1367    -11350    0050   元大台灣50             -3907    -26339  
1216   統一                    1307     13046    2337   旺宏                   -3901    -20943  
2884   玉山金                  1218      -458    2409   友達                   -3735    -33667  
00631L 元大台灣50正2           1006         0    1402   遠東新                 -3229    -11393  
2633   台灣高鐵                 976       -82    2891   中信金                 -3056      6063  
2002   中鋼                     963    -23842    2885   元大金                 -3017     -1945  
2618   長榮航                   963      3923    2883   開發金                 -2640    -48272  
2515   中工                     832      3159    3017   奇鋐                   -1997     -2039  
3049   和鑫                     817     -3240    3576   聯合再生               -1838     -5096  
1303   南亞                     774     -1972    2448   晶電                   -1770     -6932  
1102   亞泥                     611      -768    00664R 禤齠O灣加權反1         -1729         0  
3045   台灣大                   581      1382    6116   彩晶                   -1691    -28059  
2367   燿華                     563       685    2449   京元電子               -1583     -2541  
00766L x新MSCI中國正2           554         0    00655L 國泰中國A50正2         -1555         0  
4904   遠傳                     518      1624    2881   富邦金                 -1507    -26752  
1722   台肥                     492      2458    00676R I邦臺灣加權反1         -1373         0  
2845   遠東銀                   474      1115    2823   中壽                   -1276    -10339  
2105   正新                     464     -2677    00632R 元大台灣50反1          -1199         0  
00830  國泰費城半導體           455       859    2408   南亞科                 -1190    -12444  
6176   瑞儀                     438      -325    1326   台化                   -1158     -9849  
00708L 元大S&P黃金正2           372         0    2324   仁寶                   -1156    -10228  
2912   統一超                   367      1247    5880   合庫金                 -1104    -12503  
6278   台表科                   354       484    00671R 富邦NASDAQ反1          -1057         0  
2412   中華電                   351      1016    2344   華邦電                  -872    -17921  
00757  統一FANG+                339       203    1101   台泥                    -867    -18192  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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