[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/05/21 108/05/20 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.14000 29.81000 2.33000 7.81617 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.21000 24.01000 1.20000 4.99792 群益印度中小基金N-新臺幣 8.98000 8.57000 0.41000 4.78413 群益印度中小基金-新臺幣 15.71000 15.00000 0.71000 4.73333 元大印度指數基金 10.32500 9.86700 0.45800 4.64174 群益大印度基金N-新臺幣 10.51000 10.05000 0.46000 4.57711 群益大印度基金-新臺幣 12.43000 11.89000 0.54000 4.54163 群益印度中小基金N-人民幣 11.22180 10.73990 0.48190 4.48701 群益印度中小基金-人民幣 15.19160 14.53930 0.65230 4.48646 群益印度中小基金N-美元 9.33760 8.93900 0.39860 4.45911 群益印度中小基金-美元 13.35520 12.78510 0.57010 4.45910 瀚亞印度基金-新台幣 32.00000 30.68000 1.32000 4.30248 台新印度基金 14.94000 14.33000 0.61000 4.25680 群益大印度基金-人民幣 13.81810 13.25470 0.56340 4.25057 群益大印度基金-美元 12.88110 12.35920 0.52190 4.22277 瀚亞印度基金-人民幣 15.14000 14.55000 0.59000 4.05498 瀚亞印度基金-美元 14.18000 13.63000 0.55000 4.03522 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.03000 13.50000 0.53000 3.92593 元大印度基金 13.02000 12.53000 0.49000 3.91061 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.47000 11.11000 0.36000 3.24032 野村巴西基金 6.00000 5.84000 0.16000 2.73973 元大印尼指數基金 8.64000 8.41200 0.22800 2.71041 群益深証中小板基金 11.62000 11.33000 0.29000 2.55958 元大巴西指數基金 6.24000 6.09400 0.14600 2.39580 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.93000 8.73000 0.20000 2.29095 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.96000 9.74000 0.22000 2.25873 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.96000 9.74000 0.22000 2.25873 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.98000 9.76000 0.22000 2.25410 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.44000 10.21000 0.23000 2.25269 富邦深証100基金 10.03000 9.81000 0.22000 2.24261 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------