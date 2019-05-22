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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/05/21  108/05/20  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               32.14000   29.81000   2.33000    7.81617
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           25.21000   24.01000   1.20000    4.99792
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.98000    8.57000   0.41000    4.78413
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.71000   15.00000   0.71000    4.73333
元大印度指數基金                                                 10.32500    9.86700   0.45800    4.64174
群益大印度基金N-新臺幣                                           10.51000   10.05000   0.46000    4.57711
群益大印度基金-新臺幣                                            12.43000   11.89000   0.54000    4.54163
群益印度中小基金N-人民幣                                         11.22180   10.73990   0.48190    4.48701
群益印度中小基金-人民幣                                          15.19160   14.53930   0.65230    4.48646
群益印度中小基金N-美元                                            9.33760    8.93900   0.39860    4.45911
群益印度中小基金-美元                                            13.35520   12.78510   0.57010    4.45910
瀚亞印度基金-新台幣                                              32.00000   30.68000   1.32000    4.30248
台新印度基金                                                     14.94000   14.33000   0.61000    4.25680
群益大印度基金-人民幣                                            13.81810   13.25470   0.56340    4.25057
群益大印度基金-美元                                              12.88110   12.35920   0.52190    4.22277
瀚亞印度基金-人民幣                                              15.14000   14.55000   0.59000    4.05498
瀚亞印度基金-美元                                                14.18000   13.63000   0.55000    4.03522
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   14.03000   13.50000   0.53000    3.92593
元大印度基金                                                     13.02000   12.53000   0.49000    3.91061
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.47000   11.11000   0.36000    3.24032
野村巴西基金                                                      6.00000    5.84000   0.16000    2.73973
元大印尼指數基金                                                  8.64000    8.41200   0.22800    2.71041
群益深証中小板基金                                               11.62000   11.33000   0.29000    2.55958
元大巴西指數基金                                                  6.24000    6.09400   0.14600    2.39580
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.93000    8.73000   0.20000    2.29095
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                              9.96000    9.74000   0.22000    2.25873
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                              9.96000    9.74000   0.22000    2.25873
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.98000    9.76000   0.22000    2.25410
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                             10.44000   10.21000   0.23000    2.25269
富邦深証100基金                                                  10.03000    9.81000   0.22000    2.24261
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