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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/05/21  108/05/20  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.10380   10.09150   0.01230    0.12188
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.00010    9.98790   0.01220    0.12215
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.19000   10.18510   0.00490    0.04811
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.08740   10.08230   0.00510    0.05058
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.00090    0.00000  10.00090    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.00090    0.00000  10.00090    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.00090    0.00000  10.00090    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.00210    0.00000  10.00210    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.37830   10.37420   0.00410    0.03952
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.18450   10.18040   0.00410    0.04027
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.30410   10.30100   0.00310    0.03009
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.19790   10.19480   0.00310    0.03041
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.24000   22.70000  -0.46000   -2.02643
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.75000   24.15000  -1.40000   -5.79710
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     40.85510   40.81920   0.03590    0.08795
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.86060   39.79340   0.06720    0.16887
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.62630    9.62290   0.00340    0.03533
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.09910   10.09230   0.00680    0.06738
中國信託台灣活力基金                                               13.30000   13.22000   0.08000    0.60514
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.60000   10.66000  -0.06000   -0.56285
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.87000    8.94000  -0.07000   -0.78300
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.60000    9.67000  -0.07000   -0.72389
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.02340   10.00000   0.02340    0.23400
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.14340   10.12250   0.02090    0.20647
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.14160    9.12270   0.01890    0.20718
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.37350   10.37820  -0.00470   -0.04529
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31560    9.31940  -0.00380   -0.04078
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.01720   11.09510  -0.07790   -0.70211
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.37990    9.44620  -0.06630   -0.70187
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.20800   11.15340   0.05460    0.48954
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.82540    9.77750   0.04790    0.48990
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              41.29260   41.26660   0.02600    0.06300
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              43.05310   43.06850  -0.01540   -0.03576
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                43.49750   43.45480   0.04270    0.09826
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.49000   10.59000  -0.10000   -0.94429
中國信託智能運動基金-美元                                          10.02000   10.14000  -0.12000   -1.18343
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.88000    9.97000  -0.09000   -0.90271
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.56000    9.69000  -0.13000   -1.34159
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.02690   11.02680   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.00070    9.98540   0.01530    0.15322
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.27420    9.26000   0.01420    0.15335
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.15710   10.15410   0.00300    0.02954
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.41480    9.41170   0.00310    0.03294
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.95000   11.01000  -0.06000   -0.54496
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.49000   10.54000  -0.05000   -0.47438
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    40.55230   40.49960   0.05270    0.13012
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            41.07240   41.03460   0.03780    0.09212
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        40.76090   40.74570   0.01520    0.03730
元大2001基金                                                       57.66000   57.39000   0.27000    0.47047
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          43.54210   43.52970   0.01240    0.02849
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             41.60640   41.62010  -0.01370   -0.03292
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       19.91000   20.00000  -0.09000   -0.45000
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.65980   11.65740   0.00240    0.02059
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.83930   10.78960   0.04970    0.46063
元大上證50基金                                                     31.39000   31.04000   0.35000    1.12758
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.19000   10.12000   0.07000    0.69170
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.16000    9.06000   0.10000    1.10375
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.16000   13.18000  -0.02000   -0.15175
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.22100   12.21600   0.00500    0.04093
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.79000   16.73500   0.05500    0.32865
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.42000   10.53800  -0.11800   -1.11976
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.11100   10.18000  -0.06900   -0.67780
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.01000    3.05000  -0.04000   -1.31148
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.59000   13.69000  -0.10000   -0.73046
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.86590   46.71240   0.15350    0.32861
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.90820   10.91310  -0.00490   -0.04490
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.95910    9.96360  -0.00450   -0.04516
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.12330   10.08310   0.04020    0.39869
元大巴西指數基金                                                    6.24000    6.09400   0.14600    2.39580
元大巴菲特基金                                                     25.21000   25.03000   0.18000    0.71914
元大日經225基金                                                    26.96000   26.98000  -0.02000   -0.07413
元大台商收成基金                                                   21.36000   21.16000   0.20000    0.94518
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.15000   12.21000  -0.06000   -0.49140
元大台灣50單日正向2倍基金                                          36.63000   36.37000   0.26000    0.71487
元大台灣中型100基金                                                31.18000   30.87000   0.31000    1.00421
元大台灣加權股價指數基金                                           24.71000   24.56100   0.14900    0.60665
元大台灣卓越50基金                                                 78.15000   78.06000   0.09000    0.11530
元大台灣金融基金                                                   17.60000   17.31000   0.29000    1.67533
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        30.36000   30.12000   0.24000    0.79681
元大台灣高股息基金                                                 25.71000   25.65000   0.06000    0.23392
元大台灣電子科技基金                                               32.99000   33.07000  -0.08000   -0.24191
元大全球ETF成長組合基金                                            10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.71000   14.73000  -0.02000   -0.13578
元大全球人工智慧ETF基金                                            21.89000   22.26000  -0.37000   -1.66217
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.38000   13.38000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.03000   13.09000  -0.06000   -0.45837
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.12800   12.15800  -0.03000   -0.24675
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.56000    8.61000  -0.05000   -0.58072
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.49000    6.53000  -0.04000   -0.61256
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.87000    8.89000  -0.02000   -0.22497
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.86000    6.87000  -0.01000   -0.14556
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.38100    8.43000  -0.04900   -0.58126
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.44000    8.47000  -0.03000   -0.35419
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.98000   13.01000  -0.03000   -0.23059
元大全球農業商機基金                                               17.19000   17.28000  -0.09000   -0.52083
元大印尼指數基金                                                    8.64000    8.41200   0.22800    2.71041
元大印度指數基金                                                   10.32500    9.86700   0.45800    4.64174
元大印度基金                                                       13.02000   12.53000   0.49000    3.91061
元大多多基金                                                       16.14000   15.89000   0.25000    1.57332
元大多福基金                                                       49.95000   49.53000   0.42000    0.84797
元大亞太成長基金                                                    8.43000    8.40000   0.03000    0.35714
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.00600    8.97440   0.03160    0.35211
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.24080    7.21540   0.02540    0.35202
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.04600    8.91600   0.13000    1.45805
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.95000    9.78000   0.17000    1.73824
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.41000    9.25000   0.16000    1.72973
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.95000    9.78000   0.17000    1.73824
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.08000    9.99100   0.08900    0.89080
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.14780   10.14630   0.00150    0.01478
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.28010   10.27910   0.00100    0.00973
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.13920   10.13820   0.00100    0.00986
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.44790   10.41750   0.03040    0.29182
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.30450   10.27460   0.02990    0.29101
元大卓越基金                                                       42.45000   42.16000   0.29000    0.68786
元大店頭基金                                                        7.71000    7.66000   0.05000    0.65274
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.44050   10.43990   0.00060    0.00575
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.95010    9.92700   0.02310    0.23270
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.74450   32.63810   0.10640    0.32600
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   40.77380   40.71290   0.06090    0.14958
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.90810   17.86540   0.04270    0.23901
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        20.62540   20.69980  -0.07440   -0.35942
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.47430   41.39060   0.08370    0.20222
元大高科技基金                                                     18.17000   18.04000   0.13000    0.72062
元大得利貨幣市場基金                                               16.31570   16.31540   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02540   12.02520   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                     11.70000   11.61000   0.09000    0.77519
元大華夏中小基金                                                    6.98000    7.05000  -0.07000   -0.99291
元大新中國基金-人民幣                                               9.31000    9.39000  -0.08000   -0.85197
元大新中國基金-美元                                                 8.65100    8.71700  -0.06600   -0.75714
元大新中國基金-新台幣                                               8.77000    8.81000  -0.04000   -0.45403
元大新主流基金                                                     22.50000   22.14000   0.36000    1.62602
元大新東協平衡基金-美元                                             9.19700    9.17500   0.02200    0.23978
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.12000    9.08000   0.04000    0.44053
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.25600   10.25860  -0.00260   -0.02534
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.39220    9.37930   0.01290    0.13754
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.71230   10.66770   0.04460    0.41808
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.91130    8.87420   0.03710    0.41807
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.31360   10.31410  -0.00050   -0.00485
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.62990    9.63040  -0.00050   -0.00519
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.66060   10.63120   0.02940    0.27654
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.96130    9.93390   0.02740    0.27582
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.90800    9.90890  -0.00090   -0.00908
元大新興亞洲基金                                                   10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.43680    9.39710   0.03970    0.42247
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.85260    8.81530   0.03730    0.42313
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.86920    9.80000   0.06920    0.70612
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.26840    9.20350   0.06490    0.70517
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15530   15.15510   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       35.01000   34.72000   0.29000    0.83525
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.55000    8.59000  -0.04000   -0.46566
元大實質多重資產基金-美元                                           7.79700    7.81900  -0.02200   -0.28137
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.37000    8.37000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.50000   13.53000  -0.03000   -0.22173
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.59000   15.47000   0.12000    0.77569
元大摩臺基金                                                       36.55000   36.49000   0.06000    0.16443
元大標普500基金                                                    27.04000   27.13000  -0.09000   -0.33174
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.77000   12.68000   0.09000    0.70978
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.07000   34.43000  -0.36000   -1.04560
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.28000   20.29000  -0.01000   -0.04929
元大標智滬深300基金                                                17.35000   17.16000   0.19000    1.10723
元大歐洲50基金                                                     24.53000   24.88000  -0.35000   -1.40675
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.28640    9.33660  -0.05020   -0.53767
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28060   10.28030   0.00030    0.00292
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.58000   14.47000   0.11000    0.76019
日盛上選基金                                                       31.87000   31.50000   0.37000    1.17460
日盛小而美基金                                                     16.98000   16.75000   0.23000    1.37313
日盛中國內需動力基金                                                9.05000    9.15000  -0.10000   -1.09290
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.89000   10.05000  -0.16000   -1.59204
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.33000    9.48000  -0.15000   -1.58228
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.80000    9.94000  -0.14000   -1.40845
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.18000   10.29000  -0.11000   -1.06900
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.96000   10.07000  -0.11000   -1.09235
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.20000   10.29000  -0.09000   -0.87464
日盛日盛基金                                                       10.79000   10.66000   0.13000    1.21951
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
日盛全球抗暖化基金                                                 11.04000   11.11000  -0.07000   -0.63006
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.35310   10.34790   0.00520    0.05025
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.31960    9.31500   0.00460    0.04938
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.19860   10.17780   0.02080    0.20437
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.18080    9.16210   0.01870    0.20410
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.08000   10.23000  -0.15000   -1.46628
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.26000   10.38000  -0.12000   -1.15607
日盛亞洲機會基金                                                    6.73000    6.73000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                       16.15000   15.92000   0.23000    1.44472
日盛高科技基金                                                     17.00000   16.87000   0.13000    0.77060
日盛貨幣市場基金                                                   14.82500   14.82480   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     37.33000   36.90000   0.43000    1.16531
日盛精選五虎基金                                                   34.64000   34.18000   0.46000    1.34582
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.53730   13.53710   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.14000   28.78000   0.36000    1.25087
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.59000    9.96000  -0.37000   -3.71486
台新MSCI中國基金                                                   19.50000   19.91000  -0.41000   -2.05927
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21400   14.21380   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.54590   10.56260  -0.01670   -0.15811
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.54010   10.53970   0.00040    0.00380
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.30340   10.27420   0.02920    0.28421
台新中國通基金                                                     41.79000   41.17000   0.62000    1.50595
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.51500    0.52160  -0.00660   -1.26534
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.14100   16.30200  -0.16100   -0.98761
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28920    0.29190  -0.00270   -0.92497
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.08000    9.14000  -0.06000   -0.65646
台新主流基金                                                       22.67000   22.51000   0.16000    0.71080
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      22.67000   22.83000  -0.16000   -0.70083
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.72610    0.73340  -0.00730   -0.99536
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.20000   16.31000  -0.11000   -0.67443
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.51820    0.52340  -0.00520   -0.99350
台新台灣中小基金                                                   32.32000   31.97000   0.35000    1.09478
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.18990   10.19960  -0.00970   -0.09510
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.40210    9.40250  -0.00040   -0.00425
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.80250   10.80290  -0.00040   -0.00370
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.90860    9.94350  -0.03490   -0.35098
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.01980   11.05870  -0.03890   -0.35176
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
台新印度基金                                                       14.94000   14.33000   0.61000    4.25680
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.66260    8.64250   0.02010    0.23257
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28130    0.28140  -0.00010   -0.03554
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.59390   12.56460   0.02930    0.23319
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40380    0.40400  -0.00020   -0.04950
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12480   11.12470   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.32710   30.11660   0.21050    0.69895
台新智慧生活基金-美元                                              10.30840   10.42460  -0.11620   -1.11467
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.79000   10.88000  -0.09000   -0.82721
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.10630    8.11370  -0.00740   -0.09120
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.43270    8.41660   0.01610    0.19129
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.11430    9.12240  -0.00810   -0.08879
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.49200    9.47380   0.01820    0.19211
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.21450   11.16260   0.05190    0.46495
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35190    0.35130   0.00060    0.17079
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.02510    7.98800   0.03710    0.46445
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26560    0.26510   0.00050    0.18861
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.34000    5.35000  -0.01000   -0.18692
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.93000   21.86000   0.07000    0.32022
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.16660   10.20330  -0.03670   -0.35969
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.87220    9.89190  -0.01970   -0.19915
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.02810   10.01990   0.00820    0.08184
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.16660   10.20330  -0.03670   -0.35969
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.87220    9.89190  -0.01970   -0.19915
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.02810   10.01990   0.00820    0.08184
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               39.89110   40.03830  -0.14720   -0.36765
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     39.83220   40.03830  -0.20610   -0.51476
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.99630   39.99810  -0.00180   -0.00450
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.32550   11.32360   0.00190    0.01678
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.16930   10.13660   0.03270    0.32259
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.23620    9.23620   0.00000    0.00000
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.77810   10.77820  -0.00010   -0.00093
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.85000    7.82750   0.02250    0.28745
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.22870    9.20240   0.02630    0.28580
永豐中小基金                                                       51.25000   50.71000   0.54000    1.06488
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79740    1.79900  -0.00160   -0.08894
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.47710    2.47920  -0.00210   -0.08470
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.24500    8.22690   0.01810    0.22001
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.02500   11.00080   0.02420    0.21998
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.42000    4.51000  -0.09000   -1.99557
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.01000   20.36000  -0.35000   -1.71906
永豐主流品牌基金                                                   18.58000   18.94000  -0.36000   -1.90074
永豐永豐基金                                                       31.92000   31.63000   0.29000    0.91685
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.16060    9.18990  -0.02930   -0.31883
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.55320    9.58380  -0.03060   -0.31929
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.14130    9.14910  -0.00780   -0.08525
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.53610    9.54420  -0.00810   -0.08487
永豐亞洲民生消費基金                                               11.90000   11.99000  -0.09000   -0.75063
永豐南非幣2021保本基金                                             13.93130   13.92410   0.00720    0.05171
永豐高科技基金                                                     22.19000   21.95000   0.24000    1.09339
永豐貨幣市場基金                                                   13.93050   13.93040   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12330    2.12550  -0.00220   -0.10351
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.59420    2.59690  -0.00270   -0.10397
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.83350    7.81790   0.01560    0.19954
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.87660   10.85490   0.02170    0.19991
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.12160    7.11430   0.00730    0.10261
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.32120   11.30950   0.01170    0.10345
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.81000   51.49000   0.32000    0.62148
永豐領航科技基金                                                   36.18000   35.80000   0.38000    1.06145
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.91000   10.04000  -0.13000   -1.29482
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.84000    9.98000  -0.14000   -1.40281
永豐趨勢平衡基金                                                   39.80000   39.53000   0.27000    0.68303
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.84200   11.84110   0.00090    0.00760
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.71090    9.70170   0.00920    0.09483
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.27620   10.26650   0.00970    0.09448
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.78050    9.77770   0.00280    0.02864
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.18090   10.17800   0.00290    0.02849
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.77260    9.76350   0.00910    0.09320
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.46820   10.45840   0.00980    0.09370
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.79930    9.79680   0.00250    0.02552
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.28130   10.27870   0.00260    0.02530
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.67000   10.78000  -0.11000   -1.02041
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.38000    9.45000  -0.07000   -0.74074
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.99000   10.08000  -0.09000   -0.89286
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.19000   14.40000  -0.21000   -1.45833
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.72000   18.95000  -0.23000   -1.21372
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.49000   18.75000  -0.26000   -1.38667
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.00690   10.00460   0.00230    0.02299
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.00690   10.00460   0.00230    0.02299
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00560   10.00840  -0.00280   -0.02798
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00560   10.00840  -0.00280   -0.02798
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.03050   10.02270   0.00780    0.07782
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.03050   10.02270   0.00780    0.07782
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.01720   10.01650   0.00070    0.00699
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.01720   10.01650   0.00070    0.00699
兆豐國際生命科學基金                                               15.00000   15.14000  -0.14000   -0.92470
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.26750   10.28220  -0.01470   -0.14297
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.41590   10.45100  -0.03510   -0.33585
兆豐國際全球基金                                                   30.90000   31.14000  -0.24000   -0.77071
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.45210   10.45140   0.00070    0.00670
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.31230   10.29050   0.02180    0.21185
兆豐國際國民基金                                                   21.40000   21.21000   0.19000    0.89580
兆豐國際第一基金                                                   13.03000   12.89000   0.14000    1.08611
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.66250   10.64330   0.01920    0.18040
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.19440    8.17960   0.01480    0.18094
兆豐國際萬全基金                                                   20.43000   20.26000   0.17000    0.83909
兆豐國際電子基金                                                   24.80000   24.78000   0.02000    0.08071
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.30000   21.18000   0.12000    0.56657
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.28000   16.35000  -0.07000   -0.42813
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.59000   33.34000   0.25000    0.74985
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.54750   12.54730   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.49000    9.68000  -0.19000   -1.96281
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.41000    9.61000  -0.20000   -2.08117
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.49560   10.49210   0.00350    0.03336
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.30030   10.30320  -0.00290   -0.02815
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.49960   10.49960   0.00000    0.00000
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.29100   10.28760   0.00340    0.03305
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.39500   10.39800  -0.00300   -0.02885
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.36790   10.36800  -0.00010   -0.00096
合庫台灣基金                                                       10.61000   10.46000   0.15000    1.43403
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.57390   11.55370   0.02020    0.17484
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.45910   12.45390   0.00520    0.04175
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.12170   11.11980   0.00190    0.01709
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.92800   11.93280  -0.00480   -0.04023
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.12170    8.10750   0.01420    0.17515
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.35270    9.34950   0.00320    0.03423
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.03050    9.02900   0.00150    0.01661
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.80260    8.80440  -0.00180   -0.02044
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.20130    9.19970   0.00160    0.01739
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.10000   11.13000  -0.03000   -0.26954
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
合庫全球新興市場基金                                                9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.05000   10.11000  -0.06000   -0.59347
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.28000   10.36000  -0.08000   -0.77220
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.09000    9.14000  -0.05000   -0.54705
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.31000    9.38000  -0.07000   -0.74627
合庫貨幣市場基金                                                   10.16600   10.16590   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.71880    9.73240  -0.01360   -0.13974
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.99680   10.00060  -0.00380   -0.03800
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.34050   10.32860   0.01190    0.11521
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.79660   11.79860  -0.00200   -0.01695
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.78920   14.79240  -0.00320   -0.02163
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.59570    8.60640  -0.01070   -0.12433
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.38020    9.38320  -0.00300   -0.03197
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.83100    7.82200   0.00900    0.11506
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.58540    8.58730  -0.00190   -0.02213
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.36530   10.36720  -0.00190   -0.01833
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.11000   11.26000  -0.15000   -1.33215
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.82000   10.96000  -0.14000   -1.27737
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.11000   11.23000  -0.12000   -1.06857
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.19280   11.18780   0.00500    0.04469
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.96710    9.97170  -0.00460   -0.04613
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.02510   10.00160   0.02350    0.23496
安聯中國東協基金                                                   15.12000   15.10000   0.02000    0.13245
安聯中國策略基金-美元                                              11.01000   11.16000  -0.15000   -1.34409
安聯中國策略基金-新臺幣                                            14.56000   14.71000  -0.15000   -1.01971
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.64000   13.92000  -0.28000   -2.01149
安聯中華新思路基金-美元                                            12.58000   12.84000  -0.26000   -2.02492
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.02000   12.23000  -0.21000   -1.71709
安聯台灣大壩基金                                                   28.19000   27.84000   0.35000    1.25718
安聯台灣科技基金                                                   46.12000   45.45000   0.67000    1.47415
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.53840   12.53830   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   30.74000   30.36000   0.38000    1.25165
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.49340   10.49790  -0.00450   -0.04287
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.53240   15.52880   0.00360    0.02318
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.72510    9.72280   0.00230    0.02366
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.21000   11.30000  -0.09000   -0.79646
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.69000   11.75000  -0.06000   -0.51064
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.90530   12.89730   0.00800    0.06203
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.55570   10.55480   0.00090    0.00853
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.61530   12.61230   0.00300    0.02379
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.45640    9.45300   0.00340    0.03597
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.37000    9.36830   0.00170    0.01815
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.95340    8.95130   0.00210    0.02346
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.00480    9.99720   0.00760    0.07602
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.13850   10.13610   0.00240    0.02368
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.32000   11.34000  -0.02000   -0.17637
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.76000   10.81000  -0.05000   -0.46253
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.08000   11.13000  -0.05000   -0.44924
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.57000    9.62000  -0.05000   -0.51975
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.30700   12.29780   0.00920    0.07481
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.16860   11.16220   0.00640    0.05734
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.80460   10.79560   0.00900    0.08337
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.61410    8.60760   0.00650    0.07551
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.46040    8.45560   0.00480    0.05677
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.15830    8.15150   0.00680    0.08342
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.22610   10.21810   0.00800    0.07829
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.14180   10.13340   0.00840    0.08289
安聯全球人口趨勢基金                                               12.18000   12.22000  -0.04000   -0.32733
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.61000    8.75000  -0.14000   -1.60000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.99000   33.40000  -0.41000   -1.22754
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.02000    8.02000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.33230   12.32740   0.00490    0.03975
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.48840   10.48430   0.00410    0.03911
安聯全球新興市場基金                                               16.75000   16.71000   0.04000    0.23938
安聯全球農金趨勢基金                                                9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.90000    8.97000  -0.07000   -0.78038
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.64000   10.71000  -0.07000   -0.65359
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.87000   10.94000  -0.07000   -0.63985
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.56000   10.62000  -0.06000   -0.56497
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.18000   10.25000  -0.07000   -0.68293
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
安聯亞洲動態策略基金                                               21.62000   21.56000   0.06000    0.27829
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.00410   10.00190   0.00220    0.02200
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.00930   10.00390   0.00540    0.05398
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.00410   10.00180   0.00230    0.02300
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.01140   10.00650   0.00490    0.04897
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.00670   10.00440   0.00230    0.02299
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.00040    9.99890   0.00150    0.01500
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.00040    9.99890   0.00150    0.01500
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.00040    9.99890   0.00150    0.01500
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.24890   10.21890   0.03000    0.29357
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.08910   10.08950  -0.00040   -0.00396
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.38660   10.38590   0.00070    0.00674
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.04990   10.05090  -0.00100   -0.00995
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.11170   10.11530  -0.00360   -0.03559
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.24810   10.21800   0.03010    0.29458
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.08660   10.08700  -0.00040   -0.00397
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.38470   10.38390   0.00080    0.00770
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.04800   10.04890  -0.00090   -0.00896
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.11110   10.11450  -0.00340   -0.03362
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.99320    9.99610  -0.00290   -0.02901
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.00840   10.00990  -0.00150   -0.01499
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.98580    9.98890  -0.00310   -0.03103
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.97230    9.97600  -0.00370   -0.03709
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.00540   10.00830  -0.00290   -0.02898
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                  9.96440    9.96560  -0.00120   -0.01204
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.98570    9.98880  -0.00310   -0.03103
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.97340    9.97690  -0.00350   -0.03508
宏利台灣動力基金A類型                                              28.46000   28.31000   0.15000    0.52985
宏利台灣動力基金I類型                                              28.46000   28.31000   0.15000    0.52985
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.86870    9.93750  -0.06880   -0.69233
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.85110    9.88970  -0.03860   -0.39031
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.51170    7.56400  -0.05230   -0.69143
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.54880    7.58590  -0.03710   -0.48907
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.33000   11.33000   0.00000    0.00000
宏利全球債券組合基金                                               13.52360   13.50300   0.02060    0.15256
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.28250    3.28790  -0.00540   -0.16424
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52670    0.52750  -0.00080   -0.15166
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.98000   15.02000  -0.04000   -0.26631
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.18320   12.17770   0.00550    0.04516
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.78840   10.78490   0.00350    0.03245
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.41570   10.40020   0.01550    0.14904
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76600    8.76370   0.00230    0.02624
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.39580    8.39310   0.00270    0.03217
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.30010    8.28760   0.01250    0.15083
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.21710    8.21730  -0.00020   -0.00243
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.65000   10.57000   0.08000    0.75686
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.46000   10.41000   0.05000    0.48031
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.90120    2.89910   0.00210    0.07244
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.41990    0.41970   0.00020    0.04765
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.71670   12.69590   0.02080    0.16383
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.95830    0.95800   0.00030    0.03132
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.38130    7.36970   0.01160    0.15740
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04110    2.03990   0.00120    0.05883
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29470    0.29450   0.00020    0.06791
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.99560    8.98190   0.01370    0.15253
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32590    0.32580   0.00010    0.03069
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68020   13.68010   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.37000    2.41000  -0.04000   -1.65975
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.74000   10.91000  -0.17000   -1.55820
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          24.28000   24.21000   0.07000    0.28914
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          24.28000   24.21000   0.07000    0.28914
宏利澳幣保本基金                                                   12.58500   12.57920   0.00580    0.04611
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.99000    9.96000   0.03000    0.30120
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.15000   11.19000  -0.04000   -0.35746
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.80000   11.73000   0.07000    0.59676
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
貝萊德新台幣基金                                                   12.96390   12.96380   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.87000   25.81000   0.06000    0.23247
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45350   11.44590   0.00760    0.06640
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12900   10.10010   0.02890    0.28614
保德信大中華基金-人民幣                                             9.53000    9.69000  -0.16000   -1.65119
保德信大中華基金-美元                                               9.32000    9.48000  -0.16000   -1.68776
保德信大中華基金-新台幣                                            28.21000   28.61000  -0.40000   -1.39811
保德信中小型股基金                                                 42.59000   41.96000   0.63000    1.50143
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.48000    8.56000  -0.08000   -0.93458
保德信中國中小基金-美元                                             8.09000    8.17000  -0.08000   -0.97919
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.95000    8.01000  -0.06000   -0.74906
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.55790    9.61510  -0.05720   -0.59490
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.65720    9.70800  -0.05080   -0.52328
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.67230    9.73120  -0.05890   -0.60527
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.67770   10.71680  -0.03910   -0.36485
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.46000    9.56000  -0.10000   -1.04603
保德信中國品牌基金-美元                                             9.42000    9.52000  -0.10000   -1.05042
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.15000   10.27000  -0.12000   -1.16845
保德信台商全方位基金                                               34.27000   34.07000   0.20000    0.58703
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.62000   27.67000  -0.05000   -0.18070
保德信全球消費商機基金                                             19.02000   19.11000  -0.09000   -0.47096
保德信全球基礎建設基金                                             13.44000   13.43000   0.01000    0.07446
保德信全球資源基金                                                  7.49000    7.48000   0.01000    0.13369
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.66000    9.73000  -0.07000   -0.71942
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.58000   32.72000  -0.14000   -0.42787
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.39790   10.35600   0.04190    0.40460
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.70310   10.59930   0.10380    0.97931
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.55540   10.48240   0.07300    0.69641
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.86350   10.72790   0.13560    1.26399
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.47950    9.51720  -0.03770   -0.39612
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.57670   10.59100  -0.01430   -0.13502
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.16250    9.17220  -0.00970   -0.10575
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.20300   10.18850   0.01450    0.14232
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.08160    8.09630  -0.01470   -0.18156
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.08370   11.07420   0.00950    0.08578
保德信亞太基金                                                     20.15000   20.11000   0.04000    0.19891
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.63910    8.66060  -0.02150   -0.24825
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.88060   11.86190   0.01870    0.15765
保德信店頭市場基金                                                 31.27000   30.94000   0.33000    1.06658
保德信拉丁美洲基金                                                  6.85000    6.76000   0.09000    1.33136
保德信金平衡基金                                                   29.42000   29.25000   0.17000    0.58120
保德信金滿意基金                                                   40.29000   39.93000   0.36000    0.90158
保德信科技島基金                                                   24.61000   24.44000   0.17000    0.69558
保德信高成長基金                                                   89.92000   89.33000   0.59000    0.66047
保德信第一基金                                                     24.94000   24.75000   0.19000    0.76768
保德信貨幣市場基金                                                 15.82740   15.82720   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.39580   10.43980  -0.04400   -0.42146
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.75560   10.77100  -0.01540   -0.14298
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.74480   10.77740  -0.03260   -0.30248
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.40900   10.41140  -0.00240   -0.02305
保德信新世紀基金                                                   10.26000   10.12000   0.14000    1.38340
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.11340    8.13260  -0.01920   -0.23609
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.14650   10.12620   0.02030    0.20047
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.45970   11.43810   0.02160    0.18884
保德信新興趨勢組合基金                                             10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
保德信瑞騰基金                                                     15.62010   15.61910   0.00100    0.00640
保德信歐洲組合基金                                                 10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.84930    9.84570   0.00360    0.03656
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.32490   10.32120   0.00370    0.03585
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.81190    9.80720   0.00470    0.04792
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.07760   10.06220   0.01540    0.15305
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.90850    9.90330   0.00520    0.05251
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.29730   10.29050   0.00680    0.06608
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.78100    9.77710   0.00390    0.03989
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.07470   10.07060   0.00410    0.04071
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.41950   10.39630   0.02320    0.22316
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.22030   10.21810   0.00220    0.02153
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.48670   10.48480   0.00190    0.01812
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.11910   10.12010  -0.00100   -0.00988
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.33980   10.34080  -0.00100   -0.00967
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.04970   10.04860   0.00110    0.01095
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.48560   10.48410   0.00150    0.01431
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.92600    9.92660  -0.00060   -0.00604
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.22820   10.22870  -0.00050   -0.00489
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.12410   10.11830   0.00580    0.05732
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.85590    9.85200   0.00390    0.03959
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.19490   10.19220   0.00270    0.02649
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.45550   10.45180   0.00370    0.03540
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.32470   10.32010   0.00460    0.04457
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.79540   10.79040   0.00500    0.04634
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.16500   10.16490   0.00010    0.00098
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.36980   10.36970   0.00010    0.00096
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.19140   10.18730   0.00410    0.04025
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.22530   10.22380   0.00150    0.01467
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.36410   10.33360   0.03050    0.29515
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.23210   10.23300  -0.00090   -0.00880
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.11230   10.11110   0.00120    0.01187
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.31150   10.30690   0.00460    0.04463
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.30790   10.30210   0.00580    0.05630
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.00790   10.00830  -0.00040   -0.00400
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.00600   10.00640  -0.00040   -0.00400
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97010    1.96980   0.00030    0.01523
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.79980    2.79950   0.00030    0.01072
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29320    0.29310   0.00010    0.03412
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45150    0.45140   0.00010    0.02215
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.36460    8.36660  -0.00200   -0.02390
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.15010   12.12770   0.02240    0.18470
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.63580    9.63710  -0.00130   -0.01349
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.17020   12.17190  -0.00170   -0.01397
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.64030    8.64170  -0.00140   -0.01620
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.96130   10.96310  -0.00180   -0.01642
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.59840   10.59080   0.00760    0.07176
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.46250   10.44200   0.02050    0.19632
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.18000   18.12000   0.06000    0.33113
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4194.97000 4182.14000  12.83000    0.30678
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.24670   10.23960   0.00710    0.06934
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.06300   11.05490   0.00810    0.07327
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.16280   10.15780   0.00500    0.04922
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.79990    9.79340   0.00650    0.06637
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.34170   10.33480   0.00690    0.06676
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.83480    9.83330   0.00150    0.01525
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.14770   10.12680   0.02090    0.20638
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.27940   10.27960  -0.00020   -0.00195
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.04980    6.03210   0.01770    0.29343
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.95660   10.92450   0.03210    0.29383
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.46610   10.49150  -0.02540   -0.24210
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.36420   11.41560  -0.05140   -0.45026
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.59640   10.64420  -0.04780   -0.44907
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.07160    9.09360  -0.02200   -0.24193
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.32460    9.36680  -0.04220   -0.45053
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.19410    9.23570  -0.04160   -0.45043
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.41270   10.43800  -0.02530   -0.24238
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.79520   10.84410  -0.04890   -0.45094
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.77290   10.82160  -0.04870   -0.45003
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.84000    6.76000   0.08000    1.18343
柏瑞巨人基金                                                       12.41000   12.31000   0.10000    0.81235
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69120   13.69110   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.18000   16.22000  -0.04000   -0.24661
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.09890   14.07480   0.02410    0.17123
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.37460   12.37050   0.00410    0.03314
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.96080   12.96100  -0.00020   -0.00154
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.63240    8.61760   0.01480    0.17174
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.76680    6.75520   0.01160    0.17172
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.62850    8.62560   0.00290    0.03362
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.43260    8.42740   0.00520    0.06170
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.67200   10.67220  -0.00020   -0.00187
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.34180    8.34840  -0.00660   -0.07906
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.55820   12.55400   0.00420    0.03346
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.21230   12.19140   0.02090    0.17143
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.78730   12.77940   0.00790    0.06182
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.79860   11.79880  -0.00020   -0.00170
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.96930    8.95390   0.01540    0.17199
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.64380    9.64060   0.00320    0.03319
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.63670    9.63080   0.00590    0.06126
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.48870    9.48890  -0.00020   -0.00211
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.37460    9.38210  -0.00750   -0.07994
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.60290   10.60780  -0.00490   -0.04619
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.45620   10.47650  -0.02030   -0.19377
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.29200   10.31300  -0.02100   -0.20363
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.36050   10.38930  -0.02880   -0.27721
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.88040    9.88490  -0.00450   -0.04552
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.54890    9.56740  -0.01850   -0.19336
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.54260   10.55340  -0.01080   -0.10234
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.57710    9.59660  -0.01950   -0.20320
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.64680    9.67370  -0.02690   -0.27807
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.58310   10.58800  -0.00490   -0.04628
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.45650   10.47670  -0.02020   -0.19281
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.29230   10.31330  -0.02100   -0.20362
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.36140   10.39020  -0.02880   -0.27718
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.88010    9.88460  -0.00450   -0.04553
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.54900    9.56750  -0.01850   -0.19336
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.71800   10.72900  -0.01100   -0.10253
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.57700    9.59650  -0.01950   -0.20320
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.64710    9.67390  -0.02680   -0.27703
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.11000   13.09000   0.02000    0.15279
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.74000   13.76000  -0.02000   -0.14535
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.46000    8.45000   0.01000    0.11834
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.11000    9.12000  -0.01000   -0.10965
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.17000   11.19000  -0.02000   -0.17873
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.56000   12.57000  -0.01000   -0.07955
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.99000   12.97000   0.02000    0.15420
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.57000    9.40000   0.17000    1.80851
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.85800   11.85360   0.00440    0.03712
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.02890   10.04210  -0.01320   -0.13145
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.58370    7.58090   0.00280    0.03693
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.00640   10.01960  -0.01320   -0.13174
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.27000   11.31000  -0.04000   -0.35367
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.41000    9.43000  -0.02000   -0.21209
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.99000   11.04000  -0.05000   -0.45290
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.03530   12.02540   0.00990    0.08233
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.66610   11.67550  -0.00940   -0.08051
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.70090   10.70990  -0.00900   -0.08403
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.47230    8.46530   0.00700    0.08269
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.45760    9.46520  -0.00760   -0.08029
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.50740    9.51540  -0.00800   -0.08407
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.22230   11.23130  -0.00900   -0.08013
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.56880   10.56010   0.00870    0.08239
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.68290   10.69190  -0.00900   -0.08418
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.79580    9.80370  -0.00790   -0.08058
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.15420    9.14670   0.00750    0.08200
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.99830    9.00200  -0.00370   -0.04110
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.53310    9.54110  -0.00800   -0.08385
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.35950   12.34260   0.01690    0.13692
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.76540   11.76950  -0.00410   -0.03484
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.13610   11.14090  -0.00480   -0.04308
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.01400    7.00440   0.00960    0.13706
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.67470    8.67770  -0.00300   -0.03457
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.32530    9.32930  -0.00400   -0.04288
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.62470   10.61020   0.01450    0.13666
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.15350   11.15840  -0.00490   -0.04391
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.39390    9.39720  -0.00330   -0.03512
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.94870    8.93650   0.01220    0.13652
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.52440    9.52850  -0.00410   -0.04303
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.63000   18.67000  -0.04000   -0.21425
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.48000   17.57000  -0.09000   -0.51224
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.16650   13.15190   0.01460    0.11101
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.30300   10.32110  -0.01810   -0.17537
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.25600   11.29160  -0.03560   -0.31528
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.10120   12.12300  -0.02180   -0.17982
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.77060   10.80570  -0.03510   -0.32483
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.03070    9.04660  -0.01590   -0.17576
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.53380    9.56390  -0.03010   -0.31473
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.41340    9.43040  -0.01700   -0.18027
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.48050    9.51130  -0.03080   -0.32383
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.16430    9.18050  -0.01620   -0.17646
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.33750    9.36700  -0.02950   -0.31494
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.23750   11.25770  -0.02020   -0.17943
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.42380    9.45450  -0.03070   -0.32471
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            40.85200   40.79920   0.05280    0.12941
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.28000   12.31000  -0.03000   -0.24370
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        29.04000   28.86000   0.18000    0.62370
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.75830   11.75610   0.00220    0.01871
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.68980    1.68680   0.00300    0.17785
國泰大中華基金                                                     18.27000   18.13000   0.14000    0.77220
國泰小龍基金-美元I                                                  0.45230    0.44970   0.00260    0.57816
國泰小龍基金-新台幣                                                14.23000   14.11000   0.12000    0.85046
國泰中小成長基金-美元I                                              1.26000    1.24930   0.01070    0.85648
國泰中小成長基金-新台幣                                            39.64000   39.20000   0.44000    1.12245
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         3.98420    4.06870  -0.08450   -2.07683
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.62720    0.63950  -0.01230   -1.92338
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.66990    0.68290  -0.01300   -1.90365
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        18.02000   18.32000  -0.30000   -1.63755
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               40.71250   40.69360   0.01890    0.04644
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.29180    2.31820  -0.02640   -1.13881
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.32800    0.33120  -0.00320   -0.96618
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.32480   10.39740  -0.07260   -0.69825
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33800    0.33770   0.00030    0.08884
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.43370   10.39360   0.04010    0.38581
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.91340    3.99270  -0.07930   -1.98612
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.55910    0.56950  -0.01040   -1.82616
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        17.69000   17.97000  -0.28000   -1.55815
國泰中港台基金-人民幣                                               2.90890    2.95760  -0.04870   -1.64661
國泰中港台基金-美元                                                 0.42070    0.42710  -0.00640   -1.49848
國泰中港台基金-新台幣                                              13.16000   13.32000  -0.16000   -1.20120
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.90460    9.89840   0.00620    0.06264
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                       9.97430    9.97830  -0.00400   -0.04009
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.12850   10.10410   0.02440    0.24149
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.34000   26.37000  -0.03000   -0.11377
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.64000   12.61000   0.03000    0.23791
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.80000   31.96000  -0.16000   -0.50063
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34780    0.34750   0.00030    0.08633
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33090    0.33060   0.00030    0.09074
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33160    0.33130   0.00030    0.09055
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.92570   10.88470   0.04100    0.37668
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.40160   10.36260   0.03900    0.37635
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.43030   10.39110   0.03920    0.37725
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45070   12.45060   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.40850    0.40980  -0.00130   -0.31723
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36310    0.36430  -0.00120   -0.32940
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.43560    0.43700  -0.00140   -0.32037
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.54000    9.57000  -0.03000   -0.31348
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.53460    0.53950  -0.00490   -0.90825
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.47430    2.48890  -0.01460   -0.58660
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35680    0.35840  -0.00160   -0.44643
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.51910    0.52440  -0.00530   -1.01068
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.47000    0.47080  -0.00080   -0.16992
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        13.88000   13.86000   0.02000    0.14430
國泰全球資源基金-美元                                               0.16190    0.16280  -0.00090   -0.55283
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.16000    5.17000  -0.01000   -0.19342
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.58960    0.59570  -0.00610   -1.02401
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.51000   18.65000  -0.14000   -0.75067
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.13000   18.27000  -0.14000   -0.76628
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.85360    0.86740  -0.01380   -1.59096
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.30000   21.34000  -0.04000   -0.18744
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.76000   21.47000   0.29000    1.35072
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.47680    2.47830  -0.00150   -0.06053
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35810    0.35780   0.00030    0.08385
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31020    0.30990   0.00030    0.09681
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.18610   11.14760   0.03850    0.34537
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.68960    9.65620   0.03340    0.34589
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.51760    0.52010  -0.00250   -0.48068
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39240    0.39050   0.00190    0.48656
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.92000   11.83000   0.09000    0.76078
國泰科技生化基金                                                   30.46000   30.16000   0.30000    0.99469
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.47000   28.50000  -0.03000   -0.10526
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.94000   12.90000   0.04000    0.31008
國泰美國費城半導體基金                                             13.30000   13.80000  -0.50000   -3.62319
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    42.17720   42.15010   0.02710    0.06429
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.34110   18.29410   0.04700    0.25691
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    21.01500   21.09910  -0.08410   -0.39860
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   42.45100   42.45780  -0.00680   -0.01602
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   43.62950   43.52240   0.10710    0.24608
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.61850   43.48970   0.12880    0.29616
國泰紐幣2021保本基金                                               12.72400   12.72240   0.00160    0.01258
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.07690   13.07540   0.00150    0.01147
國泰紐幣保本基金                                                   12.70600   12.70420   0.00180    0.01417
國泰國泰基金-新台幣A                                               21.34000   21.15000   0.19000    0.89835
國泰國泰基金-新台幣I                                               21.34000   21.15000   0.19000    0.89835
國泰富時中國A50基金                                                20.70000   20.47000   0.23000    1.12360
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   44.37110   44.39960  -0.02850   -0.06419
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.33950    0.33990  -0.00040   -0.11768
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50120    0.50470  -0.00350   -0.69348
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37010    0.37000   0.00010    0.02703
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24180    0.24170   0.00010    0.04137
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.10240   11.06710   0.03530    0.31896
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.58980    7.56560   0.02420    0.31987
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.29050   42.21820   0.07230    0.17125
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.40000   19.99000   0.41000    2.05103
國泰新興市場基金-美元                                               0.37900    0.37970  -0.00070   -0.18436
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.89000   11.88000   0.01000    0.08418
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.37370    2.37850  -0.00480   -0.20181
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.48340    1.48640  -0.00300   -0.20183
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35280    0.35300  -0.00020   -0.05666
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22270    0.22280  -0.00010   -0.04488
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34260    0.34340  -0.00080   -0.23296
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.75150   10.74690   0.00460    0.04280
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.59240    6.58960   0.00280    0.04249
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       42.41760   42.39810   0.01950    0.04599
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           42.14860   42.22910  -0.08050   -0.19063
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               41.84970   41.80670   0.04300    0.10285
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.77000   13.84000  -0.07000   -0.50578
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   33.90000   33.54000   0.36000    1.07335
國泰價值卓越基金                                                   13.55000   13.43000   0.12000    0.89352
國泰標普北美科技ETF基金                                            22.89000   23.22000  -0.33000   -1.42119
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.33380    0.33490  -0.00110   -0.32846
國泰歐洲精選基金-新台幣                                             9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.96130   39.88930   0.07200    0.18050
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.56000   21.94000  -0.38000   -1.73200
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.24000   19.30000  -0.06000   -0.31088
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.94000   16.93000   0.01000    0.05907
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.40790    0.40800  -0.00010   -0.02451
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.38210   12.37000   0.01210    0.09782
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國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.49920   10.48670   0.01250    0.11920
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.41050   10.40850   0.00200    0.01922
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.62390   10.59220   0.03170    0.29928
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.28450   10.27230   0.01220    0.11877
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.23000   10.22770   0.00230    0.02249
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.37790   10.34690   0.03100    0.29961
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.40200   11.39980   0.00220    0.01930
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.08380   10.05690   0.02690    0.26748
第一金大中華基金                                                   25.02000   24.87000   0.15000    0.60314
第一金小型精選基金                                                 30.85000   30.52000   0.33000    1.08126
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.28000   12.52000  -0.24000   -1.91693
第一金中國世紀基金-美元                                             7.59680    7.73520  -0.13840   -1.78922
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.59710    7.73560  -0.13850   -1.79042
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.09000    9.23000  -0.14000   -1.51679
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.09000    9.23000  -0.14000   -1.51679
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.77200    9.77610  -0.00410   -0.04194
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.40610    8.38400   0.02210    0.26360
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.22860   11.23340  -0.00480   -0.04273
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.81800    9.79220   0.02580    0.26348
第一金中概平衡基金                                                 25.35000   25.14000   0.21000    0.83532
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31050   15.31030   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.51800  178.51500   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.09150   15.30860  -0.21710   -1.41816
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.09160   15.30860  -0.21700   -1.41750
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.75000   14.92000  -0.17000   -1.13941
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.76000   14.92000  -0.16000   -1.07239
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.31270   10.50480  -0.19210   -1.82869
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.31220   10.50270  -0.19050   -1.81382
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.48000   10.64000  -0.16000   -1.50376
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.48000   10.64000  -0.16000   -1.50376
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.43470    9.49950  -0.06480   -0.68214
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.43450    9.49950  -0.06500   -0.68425
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.00370   13.26050  -0.25680   -1.93658
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.02110   13.27820  -0.25710   -1.93626
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.49000   12.70000  -0.21000   -1.65354
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.51000   12.72000  -0.21000   -1.65094
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.73110    9.73670  -0.00560   -0.05751
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.72940    9.73490  -0.00550   -0.05650
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.41670    9.40590   0.01080    0.11482
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.44090    9.43000   0.01090    0.11559
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.52580   10.53180  -0.00600   -0.05697
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.21500   10.20330   0.01170    0.11467
第一金全球大趨勢基金                                               24.38000   24.48000  -0.10000   -0.40850
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.22490    9.17740   0.04750    0.51758
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.41590    6.38290   0.03300    0.51701
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.75390    9.74370   0.01020    0.10468
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.75520    9.74490   0.01030    0.10570
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.51410   10.50300   0.01110    0.10568
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.51630   10.50500   0.01130    0.10757
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.52620    8.52790  -0.00170   -0.01993
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.38480   10.38680  -0.00200   -0.01926
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.35290    9.36150  -0.00860   -0.09187
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.35110    9.35970  -0.00860   -0.09188
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.73480    7.73770  -0.00290   -0.03748
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.72970    7.73270  -0.00300   -0.03880
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.56130    8.55610   0.00520    0.06078
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.56190    8.55680   0.00510    0.05960
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.50950   11.52010  -0.01060   -0.09201
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.51040   11.52100  -0.01060   -0.09201
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.15370   10.15760  -0.00390   -0.03839
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.15460   10.15850  -0.00390   -0.03839
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.98370   14.97470   0.00900    0.06010
第一金亞洲科技基金                                                 17.20000   17.38000  -0.18000   -1.03567
第一金店頭市場基金                                                  7.38000    7.32000   0.06000    0.81967
第一金創新趨勢基金                                                 20.58000   20.39000   0.19000    0.93183
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  40.35410   40.29190   0.06220    0.15437
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            40.24220   40.33170  -0.08950   -0.22191
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      40.82800   40.80930   0.01870    0.04582
第一金電子基金                                                     30.95000   30.78000   0.17000    0.55231
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.19000   18.13000   0.06000    0.33094
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.89000   18.98000  -0.09000   -0.47418
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.50000   20.00000  -0.50000   -2.50000
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.15000    7.27000  -0.12000   -1.65062
統一大中華中小基金(美元)                                            6.50000    6.61000  -0.11000   -1.66415
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.78000    9.91000  -0.13000   -1.31181
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
統一大滿貫基金-A類型                                               31.77000   31.34000   0.43000    1.37205
統一大滿貫基金-I類型                                               31.77000   31.34000   0.43000    1.37205
統一大龍印基金                                                     13.90000   13.95000  -0.05000   -0.35842
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.48000    8.72000  -0.24000   -2.75229
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.72000    7.93000  -0.21000   -2.64817
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.92000    9.14000  -0.22000   -2.40700
統一中小基金                                                       22.41000   22.10000   0.31000    1.40271
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.94040    9.94420  -0.00380   -0.03821
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16580    9.16540   0.00040    0.00436
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.98050    8.95610   0.02440    0.27244
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.32960   12.33430  -0.00470   -0.03811
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.31940   11.31880   0.00060    0.00530
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.05420   11.02410   0.03010    0.27304
統一台灣動力基金                                                   16.46000   16.17000   0.29000    1.79344
統一全天候基金-A類型                                              102.69000  101.68000   1.01000    0.99331
統一全天候基金-I類型                                              103.15000  102.14000   1.01000    0.98884
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.97920    8.04840  -0.06920   -0.85980
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.63340    7.69630  -0.06290   -0.81728
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.74690    7.78880  -0.04190   -0.53795
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.53800    8.61210  -0.07410   -0.86042
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.17540    8.24280  -0.06740   -0.81768
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.28990    8.33480  -0.04490   -0.53871
統一全球債券組合基金                                               12.21470   12.21300   0.00170    0.01392
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.86000   15.18000  -0.32000   -2.10804
統一全球新科技基金(美元)                                           13.90000   14.21000  -0.31000   -2.18156
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.56000   13.82000  -0.26000   -1.88133
統一亞太基金                                                       23.83000   23.95000  -0.12000   -0.50104
統一亞洲大金磚基金                                                 11.98000   11.99000  -0.01000   -0.08340
統一奔騰基金                                                       54.37000   53.55000   0.82000    1.53128
統一強棒貨幣市場基金                                               16.71990   16.71970   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.01000   10.21000  -0.20000   -1.95886
統一強漢基金(美元)                                                  8.97000    9.14000  -0.17000   -1.85996
統一強漢基金(新台幣)                                               23.99000   24.40000  -0.41000   -1.68033
統一統信基金                                                       27.78000   27.28000   0.50000    1.83284
統一黑馬基金                                                       55.21000   54.35000   0.86000    1.58234
統一新亞洲科技能源基金                                             15.46000   15.60000  -0.14000   -0.89744
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.01310    7.99830   0.01480    0.18504
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.57210   10.55260   0.01950    0.18479
統一經建基金                                                       43.51000   43.10000   0.41000    0.95128
統一龍馬基金                                                       61.78000   60.93000   0.85000    1.39504
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.61000   17.38000   0.23000    1.32336
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              42.79000   42.32000   0.47000    1.11059
野村中國機會基金                                                   13.22000   13.42000  -0.20000   -1.49031
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.15540   10.15860  -0.00320   -0.03150
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.13880   10.13900  -0.00020   -0.00197
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.28800   10.26000   0.02800    0.27290
野村巴西基金                                                        6.00000    5.84000   0.16000    2.73973
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
野村台灣高股息基金                                                 23.89000   23.71000   0.18000    0.75917
野村台灣運籌基金                                                   33.70000   33.43000   0.27000    0.80766
野村平衡基金                                                       18.61000   18.50000   0.11000    0.59459
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.56000   14.57000  -0.01000   -0.06863
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.96000   12.01000  -0.05000   -0.41632
野村全球生技醫療基金                                               16.30000   16.39000  -0.09000   -0.54912
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.20880   10.21490  -0.00610   -0.05972
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.17770   10.18030  -0.00260   -0.02554
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.16330   10.15260   0.01070    0.10539
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.47480   10.48110  -0.00630   -0.06011
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.40800   10.41080  -0.00280   -0.02690
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.39570   10.38480   0.01090    0.10496
野村全球品牌基金                                                   28.38000   28.84000  -0.46000   -1.59501
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.40000   10.45000  -0.05000   -0.47847
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.68000   12.74000  -0.06000   -0.47096
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.52000   10.61000  -0.09000   -0.84826
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.23000   19.32000  -0.09000   -0.46584
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.84000   11.93000  -0.09000   -0.75440
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.76990   10.77300  -0.00310   -0.02878
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.79270   10.79190   0.00080    0.00741
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.61970   10.61340   0.00630    0.05936
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.72330    8.73110  -0.00780   -0.08934
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.53690    8.54200  -0.00510   -0.05970
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.16740    8.16140   0.00600    0.07352
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.97050   10.98030  -0.00980   -0.08925
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.46160   10.46770  -0.00610   -0.05827
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.09650   10.08930   0.00720    0.07136
野村成長基金                                                       28.62000   28.42000   0.20000    0.70373
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.20150    8.21340  -0.01190   -0.14489
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.21580    8.22500  -0.00920   -0.11185
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.49090    8.48150   0.00940    0.11083
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.28420    9.29780  -0.01360   -0.14627
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.16240    9.17270  -0.01030   -0.11229
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.45870    9.44810   0.01060    0.11219
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.57000   12.60000  -0.03000   -0.23810
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.47650    9.47660  -0.00010   -0.00106
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.56400    9.56090   0.00310    0.03242
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.74080    9.72100   0.01980    0.20368
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.48420   10.48360   0.00060    0.00572
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.44880   10.44540   0.00340    0.03255
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.64410   10.62230   0.02180    0.20523
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.15010   10.14240   0.00770    0.07592
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.89530    9.90420  -0.00890   -0.08986
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.52740    9.53230  -0.00490   -0.05140
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.05090    9.04450   0.00640    0.07076
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.37920   11.37120   0.00800    0.07035
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.10670   10.11220  -0.00550   -0.05439
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.15960   11.18430  -0.02470   -0.22085
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.60590   10.62580  -0.01990   -0.18728
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.43540   10.44110  -0.00570   -0.05459
野村高科技基金                                                      9.24000    9.12000   0.12000    1.31579
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.34980   10.39550  -0.04570   -0.43961
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.98470   10.05740  -0.07270   -0.72285
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.53050   10.64430  -0.11380   -1.06912
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.39710    9.45900  -0.06190   -0.65440
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.44840    9.49070  -0.04230   -0.44570
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.70060    9.83810  -0.13750   -1.39763
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.85000   11.93690  -0.08690   -0.72799
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.70750   13.86320  -0.15570   -1.12312
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.78250   10.85350  -0.07100   -0.65417
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.84940   10.89790  -0.04850   -0.44504
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.31400   11.47430  -0.16030   -1.39704
野村貨幣市場基金                                                   16.32620   16.32600   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.00000   14.96000   0.04000    0.26738
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.28650   10.29140  -0.00490   -0.04761
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.09660   10.09650   0.00010    0.00099
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.31540   10.28650   0.02890    0.28095
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.85200    9.86360  -0.01160   -0.11760
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.85840    9.86700  -0.00860   -0.08716
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.80050    9.79550   0.00500    0.05104
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.29810   10.30950  -0.01140   -0.11058
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.26030   10.26920  -0.00890   -0.08667
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.20350   10.19830   0.00520    0.05099
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.42620   10.42250   0.00370    0.03550
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.91000    7.90730   0.00270    0.03415
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.12800   12.12390   0.00410    0.03382
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.29000    8.26000   0.03000    0.36320
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.10030   10.10120  -0.00090   -0.00891
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.22650   10.25740  -0.03090   -0.30125
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.07240   10.07090   0.00150    0.01489
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.24820   10.21800   0.03020    0.29556
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.13480   10.14530  -0.01050   -0.10350
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.10050   10.10160  -0.00110   -0.01089
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.22660   10.25750  -0.03090   -0.30124
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.07260   10.07110   0.00150    0.01489
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.25090   10.22060   0.03030    0.29646
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.13500   10.14540  -0.01040   -0.10251
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.14150   10.14210  -0.00060   -0.00592
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.26920   10.29980  -0.03060   -0.29709
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.11340   10.11150   0.00190    0.01879
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.28880   10.25800   0.03080    0.30025
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.17850   10.18910  -0.01060   -0.10403
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.14150   10.14210  -0.00060   -0.00592
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.26890   10.29950  -0.03060   -0.29710
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.11320   10.11130   0.00190    0.01879
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.29410   10.26330   0.03080    0.30010
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.17840   10.18910  -0.01070   -0.10501
野村精選貨幣市場基金                                               12.10780   12.10770   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.60000   11.83000  -0.23000   -1.94421
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.82000   11.03000  -0.21000   -1.90390
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.25000   10.43000  -0.18000   -1.72579
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.73000    7.75000  -0.02000   -0.25806
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.04000   11.07000  -0.03000   -0.27100
野村積極成長基金                                                   12.12000   12.03000   0.09000    0.74813
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.22000    9.15000   0.07000    0.76503
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.50000   33.22000   0.28000    0.84287
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.58060   10.57180   0.00880    0.08324
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.52210    8.52430  -0.00220   -0.02581
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.85930    7.85770   0.00160    0.02036
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72990    7.72400   0.00590    0.07639
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.11270   12.11520  -0.00250   -0.02064
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.84770   10.84540   0.00230    0.02121
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.70810   10.69980   0.00830    0.07757
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.25000   11.33000  -0.08000   -0.70609
野村環球基金-人民幣計價                                            16.81000   16.97000  -0.16000   -0.94284
野村環球基金-美元計價                                              13.11000   13.23000  -0.12000   -0.90703
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.68000   18.80000  -0.12000   -0.63830
野村鴻利基金                                                       22.29000   22.16000   0.13000    0.58664
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89500   16.89480   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       18.22000   18.06000   0.16000    0.88594
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.47000    9.30000   0.17000    1.82796
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.03000   13.50000   0.53000    3.92593
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.03000   15.08000  -0.05000   -0.33156
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.50440   10.50060   0.00380    0.03619
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.76150   13.75670   0.00480    0.03489
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.57170   10.57440  -0.00270   -0.02553
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.41860   10.40980   0.00880    0.08454
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.39810   10.40510  -0.00700   -0.06727
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.21770   10.21310   0.00460    0.04504
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.05470   10.04600   0.00870    0.08660
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.15660   10.15140   0.00520    0.05122
凱基台商天下基金                                                   12.44000   12.61000  -0.17000   -1.34814
凱基台灣精五門基金                                                 19.85000   19.64000   0.21000    1.06925
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       42.15690   42.23830  -0.08140   -0.19272
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   43.70900   43.57170   0.13730    0.31511
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.41190   42.35400   0.05790    0.13670
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.37130   10.41980  -0.04850   -0.46546
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   42.32680   42.33700  -0.01020   -0.02409
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         43.05240   43.00320   0.04920    0.11441
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             42.64520   42.60760   0.03760    0.08825
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.14000   12.27000  -0.13000   -1.05949
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.87080   10.96290  -0.09210   -0.84011
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.91000   10.97000  -0.06000   -0.54695
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58630   11.58610   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       26.60000   26.35000   0.25000    0.94877
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.43000   22.64000  -0.21000   -0.92756
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.33580   21.60250  -0.26670   -1.23458
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.47000   16.50000  -0.03000   -0.18182
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.44340   15.51580  -0.07240   -0.46662
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.36000    7.36000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.27000   11.38000  -0.11000   -0.96661
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.87500   10.95850  -0.08350   -0.76197
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.60000   10.65000  -0.05000   -0.46948
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.54570   11.59200  -0.04630   -0.39941
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.05000   12.07000  -0.02000   -0.16570
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.65000   12.69000  -0.04000   -0.31521
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.16210   12.23880  -0.07670   -0.62670
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                        9.88180   10.02950  -0.14770   -1.47266
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.56520    9.69520  -0.13000   -1.34087
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.76020    9.86510  -0.10490   -1.06334
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                        9.88180   10.02950  -0.14770   -1.47266
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.56510    9.69510  -0.13000   -1.34088
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.76020    9.86510  -0.10490   -1.06334
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.15000   12.95000   0.20000    1.54440
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         32.93000   34.04000  -1.11000   -3.26087
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.46000   31.89000  -0.43000   -1.34839
富邦上証180基金                                                    30.38000   29.97000   0.41000    1.36803
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18100    0.18290  -0.00190   -1.03882
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.68000    5.73000  -0.05000   -0.87260
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.66000    6.69000  -0.03000   -0.44843
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   40.86000   40.51000   0.35000    0.86398
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.63140   11.73580  -0.10440   -0.88959
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.72550   10.81650  -0.09100   -0.84131
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.42050   10.47140  -0.05090   -0.48609
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.90860    9.99750  -0.08890   -0.88922
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.06030    9.13710  -0.07680   -0.84053
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.81120    8.85420  -0.04300   -0.48565
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.68450   20.64610   0.03840    0.18599
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.59720   11.59460   0.00260    0.02242
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.69350   10.64810   0.04540    0.42637
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.65340   13.65580  -0.00240   -0.01757
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99920    1.99900   0.00020    0.01001
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44460    9.44620  -0.00160   -0.01694
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43250    1.43230   0.00020    0.01396
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.20100   12.20120  -0.00020   -0.00164
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.78020    1.77990   0.00030    0.01685
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.26430   10.26450  -0.00020   -0.00195
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51810    1.51790   0.00020    0.01318
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.66460   10.66180   0.00280    0.02626
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.61370   10.61240   0.00130    0.01225
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.51000   15.46000   0.05000    0.32342
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.38000   18.49000  -0.11000   -0.59492
富邦日本東証基金                                                   19.97000   20.01000  -0.04000   -0.19990
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.89000   44.15000   0.74000    1.67610
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.80000   45.25000   0.55000    1.21547
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    49.61000   49.54000   0.07000    0.14130
富邦台灣心基金                                                     20.50000   20.24000   0.26000    1.28458
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.43000   44.37000   0.06000    0.13523
富邦台灣科技指數基金                                               50.25000   50.85000  -0.60000   -1.17994
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   45.00280   45.00330  -0.00050   -0.00111
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.08200   41.85040   0.23160    0.55340
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30900    0.30890   0.00010    0.03237
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.58220    2.58320  -0.00100   -0.03871
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35020    0.35020   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.90280   10.88880   0.01400    0.12857
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.21310    2.21390  -0.00080   -0.03614
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33120    0.33120   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.28120    9.26930   0.01190    0.12838
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.21000   24.01000   1.20000    4.99792
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.69000   14.21000  -0.52000   -3.65939
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 32.14000   29.81000   2.33000    7.81617
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.69570   15.69550   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.16000   17.81000   0.35000    1.96519
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         40.91700   40.81290   0.10410    0.25507
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   41.47470   41.33830   0.13640    0.32996
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.22950   41.12090   0.10860    0.26410
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   43.12800   43.09160   0.03640    0.08447
富邦長紅基金                                                       57.26000   56.58000   0.68000    1.20184
富邦科技基金                                                       22.55000   22.31000   0.24000    1.07575
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.65510   41.51960   0.13550    0.32635
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        42.61820   42.54280   0.07540    0.17723
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.18430   39.11160   0.07270    0.18588
富邦恒生國企ETF基金                                                20.38000   20.33000   0.05000    0.24594
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.09000   14.04000   0.05000    0.35613
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.07000   26.13000  -0.06000   -0.22962
富邦高成長基金                                                     22.11000   21.83000   0.28000    1.28264
富邦基金A類型                                                      12.60000   12.48000   0.12000    0.96154
富邦基金I類型                                                      12.60000   12.48000   0.12000    0.96154
富邦深証100基金                                                    10.03000    9.81000   0.22000    2.24261
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.54000   20.70000  -0.16000   -0.77295
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42460    0.42420   0.00040    0.09430
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.39480   12.41050  -0.01570   -0.12651
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.28710    9.29890  -0.01180   -0.12690
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30280    0.30250   0.00030    0.09917
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.51550    8.52630  -0.01080   -0.12667
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.94230    9.86360   0.07870    0.79788
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.68470   10.57040   0.11430    1.08132
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.33410    9.26020   0.07390    0.79804
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.02630    9.91900   0.10730    1.08176
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.28000   18.15000   0.13000    0.71625
富邦精準基金                                                       42.25000   41.92000   0.33000    0.78721
富邦精銳中小基金                                                   10.64000   10.53000   0.11000    1.04463
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.54000   16.24000   0.30000    1.84729
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.62000   20.55000   0.07000    0.34063
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.46000    7.50000  -0.04000   -0.53333
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.72000   14.57000   0.15000    1.02951
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.83000   19.84000  -0.01000   -0.05040
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.46750   10.50570  -0.03820   -0.36361
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.10380   10.12600  -0.02220   -0.21924
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.44950   10.43450   0.01500    0.14375
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.00430   10.04070  -0.03640   -0.36252
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.61170    9.63280  -0.02110   -0.21904
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.92630    9.91210   0.01420    0.14326
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.03000   29.81000   0.22000    0.73801
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.83590    9.85310  -0.01720   -0.17456
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.82520    9.84410  -0.01890   -0.19199
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.67970    9.70160  -0.02190   -0.22574
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.07280   10.09040  -0.01760   -0.17442
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.07350   10.09290  -0.01940   -0.19221
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.92780    9.94990  -0.02210   -0.22211
富達卓越領航全球組合基金                                           15.18000   15.28000  -0.10000   -0.65445
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.72000    8.92000  -0.20000   -2.24215
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.26000    9.46000  -0.20000   -2.11416
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.29000    8.44000  -0.15000   -1.77725
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.22000    7.36000  -0.14000   -1.90217
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.35000    9.54000  -0.19000   -1.99161
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.19000    8.34000  -0.15000   -1.79856
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.15000    8.28000  -0.13000   -1.57005
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.21000    9.36000  -0.15000   -1.60256
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.24610   10.25360  -0.00750   -0.07315
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.58240    9.58310  -0.00070   -0.00730
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.15350    9.14440   0.00910    0.09951
富蘭克林華美中華基金                                               10.63000   10.86000  -0.23000   -2.11786
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.95000   20.74000   0.21000    1.01254
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.06000   20.87000   0.19000    0.91040
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.96000   10.02000  -0.06000   -0.59880
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.89890    7.88920   0.00970    0.12295
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.93550    8.94160  -0.00610   -0.06822
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.85290    9.85950  -0.00660   -0.06694
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.44710    9.43550   0.01160    0.12294
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.39330   11.38940   0.00390    0.03424
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.61600    8.61310   0.00290    0.03367
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.81730    8.81420   0.00310    0.03517
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.90650    9.90310   0.00340    0.03433
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.97200   13.96610   0.00590    0.04225
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.16890   10.16460   0.00430    0.04230
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.42030   10.41950   0.00080    0.00768
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.57560    7.57500   0.00060    0.00792
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.92680    8.92620   0.00060    0.00672
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.91410    9.91350   0.00060    0.00605
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.09790   11.07370   0.02420    0.21854
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.53640    7.52000   0.01640    0.21809
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.89820    8.87880   0.01940    0.21850
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.04660   10.02470   0.02190    0.21846
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.70570   10.71460  -0.00890   -0.08306
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.61230    7.61860  -0.00630   -0.08269
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.12340    8.11400   0.00940    0.11585
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.13080    9.13300  -0.00220   -0.02409
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.14110   10.14350  -0.00240   -0.02366
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.85770   12.84290   0.01480    0.11524
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.73000    7.78000  -0.05000   -0.64267
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.08000    8.11000  -0.03000   -0.36991
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.64000   10.68000  -0.04000   -0.37453
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.11000    8.15000  -0.04000   -0.49080
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.63000   11.69000  -0.06000   -0.51326
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.70000    8.71000  -0.01000   -0.11481
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.33000    8.32000   0.01000    0.12019
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.97930   12.99000  -0.01070   -0.08237
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.87000   10.88000  -0.01000   -0.09191
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             36.98000   36.56000   0.42000    1.14880
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34330   10.34310   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.93000   14.14000  -0.21000   -1.48515
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.84000   13.01000  -0.17000   -1.30669
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.16000   15.32000  -0.16000   -1.04439
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.70680    9.71300  -0.00620   -0.06383
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.70680    9.71300  -0.00620   -0.06383
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.59140    9.59170  -0.00030   -0.00313
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.59140    9.59170  -0.00030   -0.00313
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.64390    9.65040  -0.00650   -0.06735
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.64390    9.65040  -0.00650   -0.06735
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.64390    9.65040  -0.00650   -0.06735
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.81400    9.79310   0.02090    0.21342
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.81400    9.79310   0.02090    0.21342
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.81400    9.79310   0.02090    0.21342
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.87600    6.87810  -0.00210   -0.03053
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.47830   10.47880  -0.00050   -0.00477
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.40950    9.41210  -0.00260   -0.02762
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.27850   11.28160  -0.00310   -0.02748
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.72230    6.71550   0.00680    0.10126
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.82410    8.82880  -0.00470   -0.05323
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.33330   10.33880  -0.00550   -0.05320
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.77560   10.76480   0.01080    0.10033
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    67.20000   67.16000   0.04000    0.05956
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    67.30000   67.15000   0.15000    0.22338
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.74310   61.52560   0.21750    0.35351
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.94000   20.85000   0.09000    0.43165
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              62.93230   62.90990   0.02240    0.03561
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 63.29650   63.14940   0.14710    0.23294
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.83770   11.83710   0.00060    0.00507
復華人生目標基金                                                   37.16770   36.94350   0.22420    0.60687
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
復華大中華中小策略基金                                              8.21000    8.31000  -0.10000   -1.20337
復華中小精選基金                                                   62.61000   62.00000   0.61000    0.98387
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.40250   52.21460   0.18790    0.35986
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.44920   62.25590   0.19330    0.31049
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.28000    9.48000  -0.20000   -2.10970
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.34000    8.49000  -0.15000   -1.76678
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.37000   11.51000  -0.14000   -1.21633
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.25000   10.38000  -0.13000   -1.25241
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.84000    9.94000  -0.10000   -1.00604
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.34000   11.32000   0.02000    0.17668
復華全方位基金                                                     27.88000   27.67000   0.21000    0.75894
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.10000   12.30000  -0.20000   -1.62602
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.33000   19.59000  -0.26000   -1.32721
復華全球平衡基金-美元                                               8.86000    8.93000  -0.07000   -0.78387
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.18000   19.29000  -0.11000   -0.57024
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.53000   13.89000  -0.36000   -2.59179
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.23000   13.54000  -0.31000   -2.28951
復華全球原物料基金                                                  8.31000    8.30000   0.01000    0.12048
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.46000   12.60000  -0.14000   -1.11111
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.98530   11.97160   0.01370    0.11444
復華全球債券基金                                                   14.30770   14.31010  -0.00240   -0.01677
復華全球債券組合基金                                               15.01000   15.00000   0.01000    0.06667
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.59000   14.69000  -0.10000   -0.68074
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.10000   10.17000  -0.07000   -0.68830
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
復華有利貨幣市場基金                                               13.48370   13.48350   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.19000   11.27000  -0.08000   -0.70985
復華亞太成長基金                                                   11.64000   11.91000  -0.27000   -2.26700
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.48000    8.65000  -0.17000   -1.96532
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.14000    9.29000  -0.15000   -1.61464
復華南非幣長期收益基金A                                            13.91000   13.88000   0.03000    0.21614
復華南非幣長期收益基金B                                             8.05000    8.03000   0.02000    0.24907
復華南非幣短期收益基金A                                            14.39000   14.38000   0.01000    0.06954
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      64.61970   64.51830   0.10140    0.15716
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.70000   21.61000   0.09000    0.41647
復華美國新星基金-美元                                              12.08000   12.29000  -0.21000   -1.70871
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.44000   12.62000  -0.18000   -1.42631
復華恒生基金                                                       21.31000   21.30000   0.01000    0.04695
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.47000    8.45000   0.02000    0.23669
復華恒生單日正向二倍基金                                           30.03000   30.16000  -0.13000   -0.43103
復華神盾基金                                                       24.57630   24.40040   0.17590    0.72089
復華高成長基金                                                     65.76000   65.28000   0.48000    0.73529
復華高益策略組合基金                                               13.36000   13.34000   0.02000    0.14993
復華貨幣市場基金                                                   14.44660   14.44640   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.52000   18.59000  -0.07000   -0.37655
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.80000   48.32000   0.48000    0.99338
復華復華基金                                                       20.51000   20.36000   0.15000    0.73674
復華華人世紀基金                                                   15.62000   15.81000  -0.19000   -1.20177
復華傳家二號基金                                                   28.71100   28.42220   0.28880    1.01611
復華傳家基金                                                       21.41890   21.18490   0.23400    1.10456
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.57000   15.56000   0.01000    0.06427
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.45000   11.47000  -0.02000   -0.17437
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.15000   14.15000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
復華新興人民幣債券基金A                                            12.18000   12.18000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     20.87000   20.81000   0.06000    0.28832
復華新興市場企業債券ETF基金                                        67.11000   66.92000   0.19000    0.28392
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.37000    5.37000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.85000   11.85000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                22.76000   22.42000   0.34000    1.51650
復華數位經濟基金                                                   44.08000   43.49000   0.59000    1.35663
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.82560    9.82790  -0.00230   -0.02340
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.63740    9.63690   0.00050    0.00519
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.35570   10.35810  -0.00240   -0.02317
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.02410   10.02330   0.00080    0.00798
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.98360    9.98410  -0.00050   -0.00501
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.69490   10.66550   0.02940    0.27566
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.79740    9.79750  -0.00010   -0.00102
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.51580   10.48640   0.02940    0.28036
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.14590   10.14590   0.00000    0.00000
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.87630   10.84590   0.03040    0.28029
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.45940   10.45650   0.00290    0.02773
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.42860   10.42540   0.00320    0.03069
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.62490   10.59190   0.03300    0.31156
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.34870   10.34390   0.00480    0.04640
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.43750   11.47900  -0.04150   -0.36153
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.31540   10.31130   0.00410    0.03976
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.52520   10.52040   0.00480    0.04563
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.75350   11.79610  -0.04260   -0.36114
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.45320   10.44910   0.00410    0.03924
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.68760   10.65340   0.03420    0.32102
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.22730   10.22610   0.00120    0.01173
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.39150   10.43530  -0.04380   -0.41973
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.25150   10.25080   0.00070    0.00683
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.22570   10.22460   0.00110    0.01076
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.39060   10.43450  -0.04390   -0.42072
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.24810   10.24740   0.00070    0.00683
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.07620   10.06980   0.00640    0.06356
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.07570   10.07260   0.00310    0.03078
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.07470   10.06830   0.00640    0.06357
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.07670   10.07360   0.00310    0.03077
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.53510   10.53520  -0.00010   -0.00095
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.55550   10.55710  -0.00160   -0.01516
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.74200   10.71330   0.02870    0.26789
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20490    9.20550  -0.00060   -0.00652
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.20120    8.19790   0.00330    0.04025
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.31740    8.29070   0.02670    0.32205
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.90120   11.90190  -0.00070   -0.00588
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.63670   10.63250   0.00420    0.03950
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.91290   10.87800   0.03490    0.32083
景順主流基金                                                       16.46000   16.34000   0.12000    0.73439
景順台灣科技基金                                                   28.38000   28.23000   0.15000    0.53135
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.24000   11.28000  -0.04000   -0.35461
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
景順全球科技基金                                                   22.98000   23.31000  -0.33000   -1.41570
景順全球康健基金                                                   19.00000   18.97000   0.03000    0.15814
景順貨幣市場基金                                                   15.98250   15.98230   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       30.80000   30.57000   0.23000    0.75237
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.24000   14.51000  -0.27000   -1.86079
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.54000   13.76000  -0.22000   -1.59884
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.68000   10.75000  -0.07000   -0.65116
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.08000   11.11000  -0.03000   -0.27003
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.17000   11.24000  -0.07000   -0.62278
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.56000   11.59000  -0.03000   -0.25884
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.66000    9.83000  -0.17000   -1.72940
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.00000   10.14000  -0.14000   -1.38067
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.10000   10.28000  -0.18000   -1.75097
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.50000   10.65000  -0.15000   -1.40845
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.61460    8.62110  -0.00650   -0.07540
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.98370    7.97180   0.01190    0.14928
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.38050   11.38900  -0.00850   -0.07463
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.52250   10.50680   0.01570    0.14943
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.90000    7.98000  -0.08000   -1.00251
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.55000    7.64000  -0.09000   -1.17801
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.28000   11.38000  -0.10000   -0.87873
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.55030    9.54300   0.00730    0.07650
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.91610    9.88070   0.03540    0.35827
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.07120   10.06350   0.00770    0.07651
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.46090   10.42360   0.03730    0.35784
華南永昌永昌基金                                                   18.79000   18.64000   0.15000    0.80472
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.74300   14.73390   0.00910    0.06176
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.70000    9.79000  -0.09000   -0.91931
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.00000   10.09000  -0.09000   -0.89197
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.50000   10.56000  -0.06000   -0.56818
華南永昌全球精品基金                                               16.48000   16.69000  -0.21000   -1.25824
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.24000   10.30000  -0.06000   -0.58252
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.84000   12.92000  -0.08000   -0.61920
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.96000   13.00000  -0.04000   -0.30769
華南永昌物聯網精選基金                                             11.27000   11.14000   0.13000    1.16697
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.26650   16.26630   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.76500   23.59980   0.16520    0.70001
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.97990   11.97980   0.00010    0.00083
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.68040   10.67410   0.00630    0.05902
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.70920   10.65570   0.05350    0.50208
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.00280    9.99690   0.00590    0.05902
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.95650    9.90670   0.04980    0.50269
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.52130   10.50330   0.01800    0.17137
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.46470   10.41100   0.05370    0.51580
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95920    9.95200   0.00720    0.07235
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.87290    9.82230   0.05060    0.51515
華頓中小型基金                                                     18.72000   18.31000   0.41000    2.23921
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.15130   11.28140  -0.13010   -1.15323
華頓台灣基金                                                       21.62000   21.35000   0.27000    1.26464
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56020   11.56000   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.36000   17.62000  -0.26000   -1.47560
華頓全球高收益債券基金A                                            13.83570   13.81960   0.01610    0.11650
華頓全球高收益債券基金B                                             8.15710    8.14770   0.00940    0.11537
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.14000    5.12000   0.02000    0.39063
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.59740    2.62490  -0.02750   -1.04766
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.74520   11.82170  -0.07650   -0.64712
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37420    0.37770  -0.00350   -0.92666
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.67760   11.72140  -0.04380   -0.37368
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.67760   11.72140  -0.04380   -0.37368
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.38750   10.43690  -0.04940   -0.47332
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.49800   10.49480   0.00320    0.03049
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.49800   10.49480   0.00320    0.03049
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.27660    9.27380   0.00280    0.03019
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.52750   10.55390  -0.02640   -0.25014
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.52750   10.55390  -0.02640   -0.25014
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.29360    9.32360  -0.03000   -0.32176
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.07000   10.27000  -0.20000   -1.94742
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.77000    8.90000  -0.13000   -1.46067
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.24000    9.41000  -0.17000   -1.80659
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.63940    2.63930   0.00010    0.00379
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07960    2.08450  -0.00490   -0.23507
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.12840   12.11220   0.01620    0.13375
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.48280    9.47020   0.01260    0.13305
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37960    0.37910   0.00050    0.13189
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29820    0.29860  -0.00040   -0.13396
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.28000    3.33000  -0.05000   -1.50150
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.83000   14.99000  -0.16000   -1.06738
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.48000  -0.01000   -2.08333
匯豐台灣精典基金                                                   23.57000   23.36000   0.21000    0.89897
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.50000   12.54000  -0.04000   -0.31898
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.21000    8.22000  -0.01000   -0.12165
匯豐安富基金                                                       25.16000   25.04000   0.12000    0.47923
匯豐成功基金                                                       44.14000   43.53000   0.61000    1.40133
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.38000    2.38000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.78000   10.72000   0.06000    0.55970
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.78000   10.72000   0.06000    0.55970
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.39000   11.35000   0.04000    0.35242
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.39000   11.35000   0.04000    0.35242
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.49000   10.42000   0.07000    0.67179
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.67100    2.67590  -0.00490   -0.18312
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35590    2.36010  -0.00420   -0.17796
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.81390   11.80810   0.00580    0.04912
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.93610    7.92980   0.00630    0.07945
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38560    0.38590  -0.00030   -0.07774
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33290    0.33300  -0.00010   -0.03003
匯豐金磚動力基金                                                   14.49000   14.47000   0.02000    0.13822
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00590   15.00590   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.03000    5.04000  -0.01000   -0.19841
匯豐新鑽動力基金                                                   10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.43520    5.39870   0.03650    0.67609
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.23940    9.20330   0.03610    0.39225
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.84000   50.41000   0.43000    0.85301
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.84000   50.41000   0.43000    0.85301
匯豐龍騰電子基金                                                   34.77000   34.65000   0.12000    0.34632
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.51430   12.50810   0.00620    0.04957
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.67000   17.47000   0.20000    1.14482
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.67000    8.80000  -0.13000   -1.47727
新光中國成長基金(美元)                                              8.66000    8.79000  -0.13000   -1.47895
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.79000    8.89000  -0.10000   -1.12486
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.00740   10.99790   0.00950    0.08638
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.05760   10.05610   0.00150    0.01492
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.56420   10.53640   0.02780    0.26385
新光台灣富貴基金                                                   22.46000   22.30000   0.16000    0.71749
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.07000   21.17000  -0.10000   -0.47237
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.29030   40.19440   0.09590    0.23859
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    42.08550   42.09430  -0.00880   -0.02091
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.70000    9.84000  -0.14000   -1.42276
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.58000    9.72000  -0.14000   -1.44033
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.80000    9.92000  -0.12000   -1.20968
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.69000    8.67000   0.02000    0.23068
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.86000   10.95000  -0.09000   -0.82192
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.78000   10.84000  -0.06000   -0.55351
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.50750   10.52770  -0.02020   -0.19187
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.45680   10.45080   0.00600    0.05741
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.94750    9.96690  -0.01940   -0.19464
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.88670    9.88100   0.00570    0.05769
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.52000    9.47000   0.05000    0.52798
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.92000   10.86000   0.06000    0.55249
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.96000    9.05000  -0.09000   -0.99448
新光吉星貨幣市場基金                                               15.49520   15.49500   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.21000    9.26000  -0.05000   -0.53996
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.37000    8.41000  -0.04000   -0.47562
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.58000    8.61000  -0.03000   -0.34843
新光亞洲精選基金-美金                                              20.94000   20.95000  -0.01000   -0.04773
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.60000   21.56000   0.04000    0.18553
新光店頭基金                                                       21.60000   21.48000   0.12000    0.55866
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.04000   11.08000  -0.04000   -0.36101
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
新光特選內需收益ETF基金                                            21.03000   20.60000   0.43000    2.08738
新光創新科技基金                                                   12.88000   12.79000   0.09000    0.70367
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.84790   40.75400   0.09390    0.23041
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       41.64890   41.75950  -0.11060   -0.26485
新光澳幣八年期保本基金                                             10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
新光澳幣十年期保本基金                                             10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
新光澳幣保本基金                                                   12.35000   12.34000   0.01000    0.08104
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.54610   10.54620  -0.00010   -0.00095
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.47960    9.47910   0.00050    0.00527
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.50310    9.49490   0.00820    0.08636
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.39520   10.38630   0.00890    0.08569
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.37790   10.38080  -0.00290   -0.02794
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.47480    9.47720  -0.00240   -0.02532
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.44800    9.45500  -0.00700   -0.07403
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.33760   10.34520  -0.00760   -0.07346
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.07000    7.11000  -0.04000   -0.56259
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.08000    9.92000   0.16000    1.61290
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.45950   41.38700   0.07250    0.17518
群益10年期以上金融債ETF基金                                        40.40420   40.40590  -0.00170   -0.00421
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     41.05300   41.03740   0.01560    0.03801
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 41.08820   41.11000  -0.02180   -0.05303
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               42.67350   42.66910   0.00440    0.01031
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  40.58930   40.66030  -0.07100   -0.17462
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 43.94930   44.02510  -0.07580   -0.17217
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                45.01830   44.88360   0.13470    0.30011
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  43.94160   43.97130  -0.02970   -0.06754
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.39460   10.43350  -0.03890   -0.37284
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  42.34900   42.33060   0.01840    0.04347
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.03870   39.97410   0.06460    0.16160
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.43390   11.43150   0.00240    0.02099
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.24840   10.22040   0.02800    0.27396
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.18130   12.45790  -0.27660   -2.22028
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.02470    9.23200  -0.20730   -2.24545
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.50000    9.69000  -0.19000   -1.96078
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.51000   10.05000   0.46000    4.57711
群益大印度基金-人民幣                                              13.81810   13.25470   0.56340    4.25057
群益大印度基金-美元                                                12.88110   12.35920   0.52190    4.22277
群益大印度基金-新臺幣                                              12.43000   11.89000   0.54000    4.54163
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.83900   11.93720  -0.09820   -0.82264
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.31680   11.41370  -0.09690   -0.84898
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.81000   10.88000  -0.07000   -0.64338
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.62280   10.71090  -0.08810   -0.82253
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.26380    9.34310  -0.07930   -0.84875
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.88000    8.93000  -0.05000   -0.55991
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.50200    9.58080  -0.07880   -0.82248
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.32040    8.39160  -0.07120   -0.84847
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.95000    9.00000  -0.05000   -0.55556
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.86980    8.94340  -0.07360   -0.82295
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.02780    8.09650  -0.06870   -0.84851
群益中小型股基金                                                   43.03000   42.54000   0.49000    1.15186
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.03180   10.08250  -0.05070   -0.50285
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.23170    9.28080  -0.04910   -0.52905
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.81130    8.83330  -0.02200   -0.24906
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.57590    8.61930  -0.04340   -0.50352
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.89100    7.93300  -0.04200   -0.52943
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.53250    7.55140  -0.01890   -0.25028
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.47870   10.47070   0.00800    0.07640
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.52650   11.51780   0.00870    0.07554
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.13310   11.12890   0.00420    0.03774
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.38190   10.35760   0.02430    0.23461
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.77230    7.97380  -0.20150   -2.52703
群益中國新機會基金N-美元                                            7.07430    7.25970  -0.18540   -2.55382
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.69000    7.87000  -0.18000   -2.28717
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.89290    7.07160  -0.17870   -2.52701
群益中國新機會基金-美元                                             7.56390    7.76210  -0.19820   -2.55343
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.34000    7.51000  -0.17000   -2.26365
群益平衡王基金                                                     18.99870   18.88460   0.11410    0.60420
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.35000    6.35000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.95680   11.99470  -0.03790   -0.31597
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.31260   11.35140  -0.03880   -0.34181
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.32740   10.36020  -0.03280   -0.31660
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.77010    9.80360  -0.03350   -0.34171
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.22150   10.25230  -0.03080   -0.30042
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.00840   10.04160  -0.03320   -0.33062
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.13820    9.16570  -0.02750   -0.30003
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.11650    9.14680  -0.03030   -0.33126
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.28080   10.31180  -0.03100   -0.30063
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.32240   10.35670  -0.03430   -0.33119
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.29930    9.32740  -0.02810   -0.30126
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.75440    9.78670  -0.03230   -0.33004
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.90800   10.88510   0.02290    0.21038
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.59290    7.57690   0.01600    0.21117
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.54330   10.53190   0.01140    0.10824
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.36990   10.36310   0.00680    0.06562
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.57900   10.54980   0.02920    0.27678
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.88620    9.87550   0.01070    0.10835
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.81390    9.80740   0.00650    0.06628
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.01200    9.98430   0.02770    0.27744
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.54340   10.53200   0.01140    0.10824
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.36980   10.36300   0.00680    0.06562
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.57890   10.54970   0.02920    0.27679
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.88630    9.87560   0.01070    0.10835
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.81380    9.80740   0.00640    0.06526
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.01200    9.98430   0.02770    0.27744
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.22900    9.25820  -0.02920   -0.31540
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.10140   15.14910  -0.04770   -0.31487
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.16000   15.16000   0.00000    0.00000
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.47000   11.11000   0.36000    3.24032
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.22180   10.73990   0.48190    4.48701
群益印度中小基金N-美元                                              9.33760    8.93900   0.39860    4.45911
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.98000    8.57000   0.41000    4.78413
群益印度中小基金-人民幣                                            15.19160   14.53930   0.65230    4.48646
群益印度中小基金-美元                                              13.35520   12.78510   0.57010    4.45910
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.71000   15.00000   0.71000    4.73333
群益多利策略組合基金                                               11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
群益多重收益組合基金                                               13.92000   13.91000   0.01000    0.07189
群益多重資產組合基金                                               15.33000   15.33000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                       23.81140   23.66220   0.14920    0.63054
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14440   16.14410   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               21.21000   21.47000  -0.26000   -1.21099
群益亞太中小基金                                                   10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.16000   16.16000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.32920   10.31740   0.01180    0.11437
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.69150    7.68270   0.00880    0.11454
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.03520   10.02380   0.01140    0.11373
群益店頭市場基金                                                   87.92000   86.81000   1.11000    1.27865
群益東方盛世基金                                                    8.57000    8.56000   0.01000    0.11682
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.44400   11.49730  -0.05330   -0.46359
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.76620   10.81970  -0.05350   -0.49447
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.29640   10.32570  -0.02930   -0.28376
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.50380    9.54810  -0.04430   -0.46397
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.94400    8.98840  -0.04440   -0.49397
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.55180    8.57610  -0.02430   -0.28335
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.64680   10.67720  -0.03040   -0.28472
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.30050    9.34380  -0.04330   -0.46341
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.10300    9.14820  -0.04520   -0.49409
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.55350    9.58080  -0.02730   -0.28494
群益長安基金                                                       28.27000   28.20000   0.07000    0.24823
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.07690   10.13760  -0.06070   -0.59876
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.24380   15.33550  -0.09170   -0.59796
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.98000   15.02000  -0.04000   -0.26631
群益真善美基金                                                     15.37600   15.34550   0.03050    0.19876
群益馬拉松基金                                                    113.03000  112.07000   0.96000    0.85661
群益深証中小板基金                                                 11.62000   11.33000   0.29000    2.55958
群益創新科技基金                                                   31.01000   30.73000   0.28000    0.91116
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.90870    9.09610  -0.18740   -2.06022
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.12720    8.30040  -0.17320   -2.08665
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.61000    8.77000  -0.16000   -1.82440
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.70160    9.90570  -0.20410   -2.06043
群益華夏盛世基金-美元                                               8.96120    9.15220  -0.19100   -2.08693
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.03000   15.31000  -0.28000   -1.82887
群益奧斯卡基金                                                     27.64000   27.45000   0.19000    0.69217
群益新興金鑽基金-美元                                              10.94970   10.96790  -0.01820   -0.16594
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.51000    8.50000   0.01000    0.11765
群益葛萊美基金                                                     22.00000   21.89000   0.11000    0.50251
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.60000   21.88000  -0.28000   -1.27971
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.14000    8.18000  -0.04000   -0.48900
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.95000   12.81000   0.14000    1.09290
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.91640   10.94760  -0.03120   -0.28499
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.66760   10.70090  -0.03330   -0.31119
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.86780   10.87120  -0.00340   -0.03128
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.72610   10.75680  -0.03070   -0.28540
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.48180   10.51450  -0.03270   -0.31100
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.67840   10.68160  -0.00320   -0.02996
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.91630   10.94750  -0.03120   -0.28500
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.66770   10.70090  -0.03320   -0.31025
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.72610   10.75680  -0.03070   -0.28540
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.48170   10.51440  -0.03270   -0.31100
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.58050   12.61280  -0.03230   -0.25609
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.49560   11.53490  -0.03930   -0.34071
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.41930   11.46550  -0.04620   -0.40295
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.57120    8.59320  -0.02200   -0.25602
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.87000    8.90030  -0.03030   -0.34044
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.23000    8.24000  -0.01000   -0.12136
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.41460    8.44860  -0.03400   -0.40243
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.81370    9.84710  -0.03340   -0.33919
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.77000    8.73000   0.04000    0.45819
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
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德信大發基金                                                       28.47000   28.23000   0.24000    0.85016
德信中國精選成長基金                                               11.46000   11.54000  -0.08000   -0.69324
德信台灣主流中小基金                                               17.85000   17.60000   0.25000    1.42045
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97460   11.97440   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   30.47000   30.30000   0.17000    0.56106
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.61040   10.61120  -0.00080   -0.00754
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.51400   10.51550  -0.00150   -0.01426
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70450   11.70440   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.71000   14.52000   0.19000    1.30854
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.86000   17.95000  -0.09000   -0.50139
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.74100   10.75650  -0.01550   -0.14410
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.06440   16.08170  -0.01730   -0.10758
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.35520    8.33230   0.02290    0.27483
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.19950   11.19360   0.00590    0.05271
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.04040   12.03540   0.00500    0.04154
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.02990   13.99900   0.03090    0.22073
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摩根大歐洲基金                                                     16.98000   17.05000  -0.07000   -0.41056
摩根中小基金                                                       21.22000   20.97000   0.25000    1.19218
摩根中國A股基金                                                    14.05000   14.19000  -0.14000   -0.98661
摩根中國A股基金(美元)                                              10.84000   10.99000  -0.15000   -1.36488
摩根中國亮點基金                                                   12.37000   12.64000  -0.27000   -2.13608
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.18430   11.20590  -0.02160   -0.19276
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.36140   12.41460  -0.05320   -0.42853
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.41850    9.45500  -0.03650   -0.38604
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.94290   12.96740  -0.02450   -0.18894
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.88700   14.95140  -0.06440   -0.43073
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.76000   18.57000   0.19000    1.02316
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.76000   18.57000   0.19000    1.02316
摩根台灣增長基金                                                   47.62000   47.31000   0.31000    0.65525
摩根平衡基金                                                       27.35000   27.27000   0.08000    0.29336
摩根全球α基金                                                     18.39000   18.45000  -0.06000   -0.32520
摩根全球平衡基金                                                   15.69090   15.64510   0.04580    0.29274
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.45960    9.45860   0.00100    0.01057
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.54360   10.54750  -0.00390   -0.03698
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.95530    9.95870  -0.00340   -0.03414
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.52480   11.52350   0.00130    0.01128
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.24450   10.24800  -0.00350   -0.03415
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.54620   10.50860   0.03760    0.35780
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.90320   13.85360   0.04960    0.35803
摩根亞洲基金                                                       56.74000   56.68000   0.06000    0.10586
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.48450    8.47110   0.01340    0.15818
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.96870    9.95920   0.00950    0.09539
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.81760    8.81020   0.00740    0.08399
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.78720   12.76710   0.02010    0.15744
摩根東方內需機會基金                                               17.97000   17.95000   0.02000    0.11142
摩根東方科技基金                                                   30.98000   31.49000  -0.51000   -1.61956
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.67000   11.61000   0.06000    0.51680
摩根金龍收成基金                                                   20.87000   21.29000  -0.42000   -1.97276
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12220   15.12200   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.11000   14.13000  -0.02000   -0.14154
摩根新金磚五國基金                                                 12.11000   12.02000   0.09000    0.74875
摩根新絲路基金                                                      9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
摩根新興35基金                                                     13.11000   13.13000  -0.02000   -0.15232
摩根新興日本基金                                                   23.06000   22.97000   0.09000    0.39182
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.17650    7.17130   0.00520    0.07251
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.44980    9.44340   0.00640    0.06777
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.28040    9.27500   0.00540    0.05822
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.91290   10.90490   0.00800    0.07336
摩根新興科技基金                                                   49.85000   49.75000   0.10000    0.20101
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.52880    8.51310   0.01570    0.18442
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.13240    9.13630  -0.00390   -0.04269
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.61120    8.61540  -0.00420   -0.04875
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.08710   10.06860   0.01850    0.18374
摩根龍揚基金                                                       31.17000   31.81000  -0.64000   -2.01195
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.91000   10.95000  -0.04000   -0.36530
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.63000   10.67000  -0.04000   -0.37488
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.88000   11.89000  -0.01000   -0.08410
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.29280    9.27900   0.01380    0.14872
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.43670   11.41980   0.01690    0.14799
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鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.13000   20.16000  -0.03000   -0.14881
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.60700   12.60680   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.21000   10.08000   0.13000    1.28968
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.47230   10.47060   0.00170    0.01624
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.40630   10.40930  -0.00300   -0.02882
聯邦中國龍基金                                                     24.22000   23.98000   0.24000    1.00083
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.72270    9.69170   0.03100    0.31986
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.95330    9.89380   0.05950    0.60139
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.73740    9.77520  -0.03780   -0.38669
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.06240   10.07320  -0.01080   -0.10722
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.31210    9.34830  -0.03620   -0.38724
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.61950    9.62970  -0.01020   -0.10592
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.27850   11.31950  -0.04100   -0.36221
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.07890   11.12040  -0.04150   -0.37319
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.40480   10.41800  -0.01320   -0.12670
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.48880   10.52750  -0.03870   -0.36761
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.28490   10.32340  -0.03850   -0.37294
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.66150    9.67370  -0.01220   -0.12612
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.07170   21.90510   0.16660    0.76055
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.10580    9.21860  -0.11280   -1.22361
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.56930    9.66070  -0.09140   -0.94610
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.07130    9.18370  -0.11240   -1.22391
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.53960    9.63080  -0.09120   -0.94696
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21070   13.21050   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.05000   11.95000   0.10000    0.83682
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.62640   16.59260   0.03380    0.20371
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.09840   12.18620  -0.08780   -0.72049
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.01000   12.07900  -0.06900   -0.57124
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.45200   11.51740  -0.06540   -0.56784
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.16480   12.16630  -0.00150   -0.01233
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.44560   11.43120   0.01440    0.12597
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.49750   10.49870  -0.00120   -0.01143
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.68600    8.67520   0.01080    0.12449
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聯博大利基金                                                       34.00000   33.84000   0.16000    0.47281
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.12000   17.37000  -0.25000   -1.43926
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.06000   17.31000  -0.25000   -1.44425
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.48000   11.61000  -0.13000   -1.11972
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.00000   16.00000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.99000   11.99000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.81000   12.80000   0.01000    0.07813
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.94000   11.94000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.64000    7.63000   0.01000    0.13106
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.92000   15.01000  -0.09000   -0.59960
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.81000   10.86000  -0.05000   -0.46041
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.70000    8.74000  -0.04000   -0.45767
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.47000   11.54000  -0.07000   -0.60659
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.23000   14.33000  -0.10000   -0.69784
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.38000   14.48000  -0.10000   -0.69061
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.37000   14.47000  -0.10000   -0.69109
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.29000    9.35000  -0.06000   -0.64171
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.08000   15.19000  -0.11000   -0.72416
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.89000    9.95000  -0.06000   -0.60302
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.26000   20.33000  -0.07000   -0.34432
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.37000   18.43000  -0.06000   -0.32556
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.75000   12.77000  -0.02000   -0.15662
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.56000   14.60000  -0.04000   -0.27397
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.47000   15.52000  -0.05000   -0.32216
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.47000   14.51000  -0.04000   -0.27567
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.50000   14.55000  -0.05000   -0.34364
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.58000   12.62000  -0.04000   -0.31696
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.68000   12.72000  -0.04000   -0.31447
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.68000    8.70000  -0.02000   -0.22989
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.19000   13.24000  -0.05000   -0.37764
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.13000   19.13000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.89000   17.90000  -0.01000   -0.05587
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.09000   13.10000  -0.01000   -0.07634
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.07000   14.08000  -0.01000   -0.07102
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.03000   13.03000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.89000    7.90000  -0.01000   -0.12658
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.87000   12.88000  -0.01000   -0.07764
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.12000   14.11000   0.01000    0.07087
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.18000   14.18000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
聯博貨幣市場基金                                                   15.02980   15.02970   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.08630   11.07110   0.01520    0.13729
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.97220   13.96930   0.00290    0.02076
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.61100    7.60060   0.01040    0.13683
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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.88460    9.87630   0.00830    0.08404
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.24360   10.20940   0.03420    0.33499
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.89280    9.88800   0.00480    0.04854
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                        9.98380    9.96370   0.02010    0.20173
瀚亞中小型股基金                                                   19.74000   19.51000   0.23000    1.17888
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.17000   12.31000  -0.14000   -1.13729
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.88000   12.99000  -0.11000   -0.84681
瀚亞巴西基金                                                        5.28000    5.19000   0.09000    1.73410
瀚亞外銷基金                                                       38.17000   37.79000   0.38000    1.00556
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.86000   11.89000  -0.03000   -0.25231
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.20000   11.23000  -0.03000   -0.26714
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.19000    9.22000  -0.03000   -0.32538
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.01920   11.01620   0.00300    0.02723
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.59690   10.59630   0.00060    0.00566
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.52940   12.51410   0.01530    0.12226
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.51490   10.55160  -0.03670   -0.34781
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.21820    7.21580   0.00240    0.03326
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.85920    7.85890   0.00030    0.00382
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.03870    8.02890   0.00980    0.12206
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.99860    7.02290  -0.02430   -0.34601
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.64990    8.63930   0.01060    0.12270
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.87880    8.87570   0.00310    0.03493
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.18920    9.18870   0.00050    0.00544
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.01580    9.00480   0.01100    0.12216
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.92000   11.94000  -0.02000   -0.16750
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.47000   11.49000  -0.02000   -0.17406
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.45910   10.34420   0.11490    1.11077
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.84690    9.75740   0.08950    0.91725
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.68000    9.59440   0.08560    0.89219
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.84050    9.73240   0.10810    1.11072
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.14000   14.55000   0.59000    4.05498
瀚亞印度基金-美元                                                  14.18000   13.63000   0.55000    4.03522
瀚亞印度基金-新台幣                                                32.00000   30.68000   1.32000    4.30248
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.29000   10.09000   0.20000    1.98216
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.44000   10.21000   0.23000    2.25269
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.89000    9.69000   0.20000    2.06398
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.83000    9.63000   0.20000    2.07684
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.96000    9.74000   0.22000    2.25873
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.90000    9.70000   0.20000    2.06186
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.82000    9.62000   0.20000    2.07900
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.96000    9.74000   0.22000    2.25873
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.23000   10.31000  -0.08000   -0.77595
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.23000   10.32000  -0.09000   -0.87209
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.19000   13.08000   0.11000    0.84098
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.69000   10.60000   0.09000    0.84906
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.52000   11.46000   0.06000    0.52356
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.70000   14.59000   0.11000    0.75394
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.78000    8.73000   0.05000    0.57274
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.79000    6.76000   0.03000    0.44379
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.73000    8.66000   0.07000    0.80831
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.88000   11.71000   0.17000    1.45175
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.16320   12.14660   0.01660    0.13666
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.09660   14.02510   0.07150    0.50980
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.08110   11.06690   0.01420    0.12831
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.93610   10.90340   0.03270    0.29991
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.51950   12.56890  -0.04940   -0.39303
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.94740    8.93360   0.01380    0.15447
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.81230    9.76610   0.04620    0.47306
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.89300    8.88160   0.01140    0.12836
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.76610    8.74000   0.02610    0.29863
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.30660    9.34540  -0.03880   -0.41518
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.67780   14.67450   0.00330    0.02249
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.45150   10.47530  -0.02380   -0.22720
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.49810   12.49530   0.00280    0.02241
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.70000   10.76000  -0.06000   -0.55762
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.77000   19.91000  -0.14000   -0.70316
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61170   13.61150   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 27.98000   28.45000  -0.47000   -1.65202
瀚亞高科技基金                                                     54.99000   54.40000   0.59000    1.08456
瀚亞理財通基金                                                     26.03000   25.97000   0.06000    0.23104
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.98000    9.76000   0.22000    2.25410
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.96000    8.78000   0.18000    2.05011
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.64000    8.47000   0.17000    2.00708
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.93000    8.73000   0.20000    2.29095
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.92000    8.74000   0.18000    2.05950
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.68000    8.51000   0.17000    1.99765
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.93000    8.74000   0.19000    2.17391
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.60000    9.53000   0.07000    0.73452
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.92000    9.82000   0.10000    1.01833
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.93000    8.86000   0.07000    0.79007
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.59000    8.52000   0.07000    0.82160
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.88000    8.79000   0.09000    1.02389
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.85000    9.75000   0.10000    1.02564
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.91000    8.84000   0.07000    0.79186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.70000    8.64000   0.06000    0.69444
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.96000    8.87000   0.09000    1.01466
瀚亞菁華基金                                                       20.69000   20.50000   0.19000    0.92683
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.87320   13.85040   0.02280    0.16462
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.26940    9.25410   0.01530    0.16533
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.55790   10.57870  -0.02080   -0.19662
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.10790   11.07900   0.02890    0.26085
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.92160    9.91490   0.00670    0.06758
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.31300   10.40150  -0.08850   -0.85084
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.98450    8.00030  -0.01580   -0.19749
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.90990    7.88930   0.02060    0.26111
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.52350    8.54170  -0.01820   -0.21307
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.08530    8.07980   0.00550    0.06807
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.86550    7.93300  -0.06750   -0.85088
瀚亞電通網基金                                                     14.34000   14.18000   0.16000    1.12835
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.90290   13.89300   0.00990    0.07126
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.52870   10.53000  -0.00130   -0.01235
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.76250    9.76520  -0.00270   -0.02765
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.42160   11.41350   0.00810    0.07097
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.05280   10.05410  -0.00130   -0.01293
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.75000   10.81000  -0.06000   -0.55504
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