[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/05/21 108/05/20 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.10380 10.09150 0.01230 0.12188 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.00010 9.98790 0.01220 0.12215 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.19000 10.18510 0.00490 0.04811 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.08740 10.08230 0.00510 0.05058 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.00090 0.00000 10.00090 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.00090 0.00000 10.00090 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.00090 0.00000 10.00090 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.00210 0.00000 10.00210 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.37830 10.37420 0.00410 0.03952 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.18450 10.18040 0.00410 0.04027 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.30410 10.30100 0.00310 0.03009 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.19790 10.19480 0.00310 0.03041 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.24000 22.70000 -0.46000 -2.02643 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.75000 24.15000 -1.40000 -5.79710 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 40.85510 40.81920 0.03590 0.08795 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.86060 39.79340 0.06720 0.16887 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.62630 9.62290 0.00340 0.03533 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.09910 10.09230 0.00680 0.06738 中國信託台灣活力基金 13.30000 13.22000 0.08000 0.60514 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.87000 8.94000 -0.07000 -0.78300 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.60000 9.67000 -0.07000 -0.72389 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.02340 10.00000 0.02340 0.23400 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.14340 10.12250 0.02090 0.20647 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.14160 9.12270 0.01890 0.20718 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.37350 10.37820 -0.00470 -0.04529 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31560 9.31940 -0.00380 -0.04078 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.01720 11.09510 -0.07790 -0.70211 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.37990 9.44620 -0.06630 -0.70187 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.20800 11.15340 0.05460 0.48954 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.82540 9.77750 0.04790 0.48990 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 41.29260 41.26660 0.02600 0.06300 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 43.05310 43.06850 -0.01540 -0.03576 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 43.49750 43.45480 0.04270 0.09826 中國信託智能運動基金-台幣 10.49000 10.59000 -0.10000 -0.94429 中國信託智能運動基金-美元 10.02000 10.14000 -0.12000 -1.18343 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.56000 9.69000 -0.13000 -1.34159 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02690 11.02680 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.00070 9.98540 0.01530 0.15322 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.27420 9.26000 0.01420 0.15335 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.15710 10.15410 0.00300 0.02954 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.41480 9.41170 0.00310 0.03294 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.95000 11.01000 -0.06000 -0.54496 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.49000 10.54000 -0.05000 -0.47438 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 40.55230 40.49960 0.05270 0.13012 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 41.07240 41.03460 0.03780 0.09212 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 40.76090 40.74570 0.01520 0.03730 元大2001基金 57.66000 57.39000 0.27000 0.47047 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 43.54210 43.52970 0.01240 0.02849 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 41.60640 41.62010 -0.01370 -0.03292 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.91000 20.00000 -0.09000 -0.45000 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.65980 11.65740 0.00240 0.02059 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83930 10.78960 0.04970 0.46063 元大上證50基金 31.39000 31.04000 0.35000 1.12758 元大大中華TMT基金-人民幣 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170 元大大中華TMT基金-新台幣 9.16000 9.06000 0.10000 1.10375 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.16000 13.18000 -0.02000 -0.15175 元大大中華價值指數基金-美元 12.22100 12.21600 0.00500 0.04093 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.79000 16.73500 0.05500 0.32865 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.42000 10.53800 -0.11800 -1.11976 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.11100 10.18000 -0.06900 -0.67780 元大中國平衡基金-人民幣 3.01000 3.05000 -0.04000 -1.31148 元大中國平衡基金-新台幣 13.59000 13.69000 -0.10000 -0.73046 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.86590 46.71240 0.15350 0.32861 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.90820 10.91310 -0.00490 -0.04490 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95910 9.96360 -0.00450 -0.04516 元大中國機會債券基金-新台幣 10.12330 10.08310 0.04020 0.39869 元大巴西指數基金 6.24000 6.09400 0.14600 2.39580 元大巴菲特基金 25.21000 25.03000 0.18000 0.71914 元大日經225基金 26.96000 26.98000 -0.02000 -0.07413 元大台商收成基金 21.36000 21.16000 0.20000 0.94518 元大台灣50單日反向1倍基金 12.15000 12.21000 -0.06000 -0.49140 元大台灣50單日正向2倍基金 36.63000 36.37000 0.26000 0.71487 元大台灣中型100基金 31.18000 30.87000 0.31000 1.00421 元大台灣加權股價指數基金 24.71000 24.56100 0.14900 0.60665 元大台灣卓越50基金 78.15000 78.06000 0.09000 0.11530 元大台灣金融基金 17.60000 17.31000 0.29000 1.67533 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.36000 30.12000 0.24000 0.79681 元大台灣高股息基金 25.71000 25.65000 0.06000 0.23392 元大台灣電子科技基金 32.99000 33.07000 -0.08000 -0.24191 元大全球ETF成長組合基金 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 元大全球ETF穩健組合基金 14.71000 14.73000 -0.02000 -0.13578 元大全球人工智慧ETF基金 21.89000 22.26000 -0.37000 -1.66217 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.03000 13.09000 -0.06000 -0.45837 元大全球不動產證券化基金-美元 12.12800 12.15800 -0.03000 -0.24675 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.56000 8.61000 -0.05000 -0.58072 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.49000 6.53000 -0.04000 -0.61256 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.86000 6.87000 -0.01000 -0.14556 元大全球股票入息基金-美元配息 8.38100 8.43000 -0.04900 -0.58126 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419 元大全球新興市場精選組合基金 12.98000 13.01000 -0.03000 -0.23059 元大全球農業商機基金 17.19000 17.28000 -0.09000 -0.52083 元大印尼指數基金 8.64000 8.41200 0.22800 2.71041 元大印度指數基金 10.32500 9.86700 0.45800 4.64174 元大印度基金 13.02000 12.53000 0.49000 3.91061 元大多多基金 16.14000 15.89000 0.25000 1.57332 元大多福基金 49.95000 49.53000 0.42000 0.84797 元大亞太成長基金 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.00600 8.97440 0.03160 0.35211 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.24080 7.21540 0.02540 0.35202 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.04600 8.91600 0.13000 1.45805 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.95000 9.78000 0.17000 1.73824 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.41000 9.25000 0.16000 1.72973 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.95000 9.78000 0.17000 1.73824 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.08000 9.99100 0.08900 0.89080 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.14780 10.14630 0.00150 0.01478 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.28010 10.27910 0.00100 0.00973 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.13920 10.13820 0.00100 0.00986 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.44790 10.41750 0.03040 0.29182 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.30450 10.27460 0.02990 0.29101 元大卓越基金 42.45000 42.16000 0.29000 0.68786 元大店頭基金 7.71000 7.66000 0.05000 0.65274 元大美元貨幣市場基金-美元 10.44050 10.43990 0.00060 0.00575 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.95010 9.92700 0.02310 0.23270 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.74450 32.63810 0.10640 0.32600 元大美國政府20年期(以上)債券基金 40.77380 40.71290 0.06090 0.14958 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.90810 17.86540 0.04270 0.23901 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.62540 20.69980 -0.07440 -0.35942 元大美國政府7至10年期債券基金 41.47430 41.39060 0.08370 0.20222 元大高科技基金 18.17000 18.04000 0.13000 0.72062 元大得利貨幣市場基金 16.31570 16.31540 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.02540 12.02520 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 11.70000 11.61000 0.09000 0.77519 元大華夏中小基金 6.98000 7.05000 -0.07000 -0.99291 元大新中國基金-人民幣 9.31000 9.39000 -0.08000 -0.85197 元大新中國基金-美元 8.65100 8.71700 -0.06600 -0.75714 元大新中國基金-新台幣 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403 元大新主流基金 22.50000 22.14000 0.36000 1.62602 元大新東協平衡基金-美元 9.19700 9.17500 0.02200 0.23978 元大新東協平衡基金-新台幣 9.12000 9.08000 0.04000 0.44053 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.25600 10.25860 -0.00260 -0.02534 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.39220 9.37930 0.01290 0.13754 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.71230 10.66770 0.04460 0.41808 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.91130 8.87420 0.03710 0.41807 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.31360 10.31410 -0.00050 -0.00485 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.62990 9.63040 -0.00050 -0.00519 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.66060 10.63120 0.02940 0.27654 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.96130 9.93390 0.02740 0.27582 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.90800 9.90890 -0.00090 -0.00908 元大新興亞洲基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.43680 9.39710 0.03970 0.42247 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.85260 8.81530 0.03730 0.42313 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.86920 9.80000 0.06920 0.70612 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.26840 9.20350 0.06490 0.70517 元大萬泰貨幣市場基金 15.15530 15.15510 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.01000 34.72000 0.29000 0.83525 元大實質多重資產基金-人民幣 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566 元大實質多重資產基金-美元 7.79700 7.81900 -0.02200 -0.28137 元大實質多重資產基金-新台幣 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 13.50000 13.53000 -0.03000 -0.22173 元大滬深300單日正向2倍基金 15.59000 15.47000 0.12000 0.77569 元大摩臺基金 36.55000 36.49000 0.06000 0.16443 元大標普500基金 27.04000 27.13000 -0.09000 -0.33174 元大標普500單日反向1倍基金 12.77000 12.68000 0.09000 0.70978 元大標普500單日正向2倍基金 34.07000 34.43000 -0.36000 -1.04560 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.28000 20.29000 -0.01000 -0.04929 元大標智滬深300基金 17.35000 17.16000 0.19000 1.10723 元大歐洲50基金 24.53000 24.88000 -0.35000 -1.40675 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.28640 9.33660 -0.05020 -0.53767 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28060 10.28030 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.58000 14.47000 0.11000 0.76019 日盛上選基金 31.87000 31.50000 0.37000 1.17460 日盛小而美基金 16.98000 16.75000 0.23000 1.37313 日盛中國內需動力基金 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.89000 10.05000 -0.16000 -1.59204 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.33000 9.48000 -0.15000 -1.58228 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.80000 9.94000 -0.14000 -1.40845 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.18000 10.29000 -0.11000 -1.06900 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.96000 10.07000 -0.11000 -1.09235 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.20000 10.29000 -0.09000 -0.87464 日盛日盛基金 10.79000 10.66000 0.13000 1.21951 日盛目標收益組合基金(美元) 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 日盛全球抗暖化基金 11.04000 11.11000 -0.07000 -0.63006 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.35310 10.34790 0.00520 0.05025 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.31960 9.31500 0.00460 0.04938 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.19860 10.17780 0.02080 0.20437 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.18080 9.16210 0.01870 0.20410 日盛全球智能車基金(美元) 10.08000 10.23000 -0.15000 -1.46628 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.26000 10.38000 -0.12000 -1.15607 日盛亞洲機會基金 6.73000 6.73000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 16.15000 15.92000 0.23000 1.44472 日盛高科技基金 17.00000 16.87000 0.13000 0.77060 日盛貨幣市場基金 14.82500 14.82480 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.33000 36.90000 0.43000 1.16531 日盛精選五虎基金 34.64000 34.18000 0.46000 1.34582 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53730 13.53710 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.14000 28.78000 0.36000 1.25087 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.59000 9.96000 -0.37000 -3.71486 台新MSCI中國基金 19.50000 19.91000 -0.41000 -2.05927 台新大眾貨幣市場基金 14.21400 14.21380 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.54590 10.56260 -0.01670 -0.15811 台新中美貨幣市場基金-美元 10.54010 10.53970 0.00040 0.00380 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.30340 10.27420 0.02920 0.28421 台新中國通基金 41.79000 41.17000 0.62000 1.50595 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51500 0.52160 -0.00660 -1.26534 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.14100 16.30200 -0.16100 -0.98761 台新中國精選中小基金-美元 0.28920 0.29190 -0.00270 -0.92497 台新中國精選中小基金-新台幣 9.08000 9.14000 -0.06000 -0.65646 台新主流基金 22.67000 22.51000 0.16000 0.71080 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.67000 22.83000 -0.16000 -0.70083 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.72610 0.73340 -0.00730 -0.99536 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.20000 16.31000 -0.11000 -0.67443 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51820 0.52340 -0.00520 -0.99350 台新台灣中小基金 32.32000 31.97000 0.35000 1.09478 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.18990 10.19960 -0.00970 -0.09510 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.40210 9.40250 -0.00040 -0.00425 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.80250 10.80290 -0.00040 -0.00370 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.90860 9.94350 -0.03490 -0.35098 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.01980 11.05870 -0.03890 -0.35176 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 台新印度基金 14.94000 14.33000 0.61000 4.25680 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.66260 8.64250 0.02010 0.23257 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28130 0.28140 -0.00010 -0.03554 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.59390 12.56460 0.02930 0.23319 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40380 0.40400 -0.00020 -0.04950 台新真吉利貨幣市場基金 11.12480 11.12470 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.32710 30.11660 0.21050 0.69895 台新智慧生活基金-美元 10.30840 10.42460 -0.11620 -1.11467 台新智慧生活基金-新台幣 10.79000 10.88000 -0.09000 -0.82721 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.10630 8.11370 -0.00740 -0.09120 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.43270 8.41660 0.01610 0.19129 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.11430 9.12240 -0.00810 -0.08879 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49200 9.47380 0.01820 0.19211 台新新興市場債券基金(A類型) 11.21450 11.16260 0.05190 0.46495 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35190 0.35130 0.00060 0.17079 台新新興市場債券基金(B類型) 8.02510 7.98800 0.03710 0.46445 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26560 0.26510 0.00050 0.18861 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.34000 5.35000 -0.01000 -0.18692 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.93000 21.86000 0.07000 0.32022 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.16660 10.20330 -0.03670 -0.35969 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.87220 9.89190 -0.01970 -0.19915 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.02810 10.01990 0.00820 0.08184 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.16660 10.20330 -0.03670 -0.35969 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.87220 9.89190 -0.01970 -0.19915 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.02810 10.01990 0.00820 0.08184 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 39.89110 40.03830 -0.14720 -0.36765 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 39.83220 40.03830 -0.20610 -0.51476 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.99630 39.99810 -0.00180 -0.00450 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.32550 11.32360 0.00190 0.01678 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.16930 10.13660 0.03270 0.32259 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23620 9.23620 0.00000 0.00000 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.77810 10.77820 -0.00010 -0.00093 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.85000 7.82750 0.02250 0.28745 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.22870 9.20240 0.02630 0.28580 永豐中小基金 51.25000 50.71000 0.54000 1.06488 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79740 1.79900 -0.00160 -0.08894 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47710 2.47920 -0.00210 -0.08470 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.24500 8.22690 0.01810 0.22001 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.02500 11.00080 0.02420 0.21998 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.42000 4.51000 -0.09000 -1.99557 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.01000 20.36000 -0.35000 -1.71906 永豐主流品牌基金 18.58000 18.94000 -0.36000 -1.90074 永豐永豐基金 31.92000 31.63000 0.29000 0.91685 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.16060 9.18990 -0.02930 -0.31883 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.55320 9.58380 -0.03060 -0.31929 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.14130 9.14910 -0.00780 -0.08525 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.53610 9.54420 -0.00810 -0.08487 永豐亞洲民生消費基金 11.90000 11.99000 -0.09000 -0.75063 永豐南非幣2021保本基金 13.93130 13.92410 0.00720 0.05171 永豐高科技基金 22.19000 21.95000 0.24000 1.09339 永豐貨幣市場基金 13.93050 13.93040 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12330 2.12550 -0.00220 -0.10351 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.59420 2.59690 -0.00270 -0.10397 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.83350 7.81790 0.01560 0.19954 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.87660 10.85490 0.02170 0.19991 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.12160 7.11430 0.00730 0.10261 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.32120 11.30950 0.01170 0.10345 永豐臺灣加權ETF基金 51.81000 51.49000 0.32000 0.62148 永豐領航科技基金 36.18000 35.80000 0.38000 1.06145 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.91000 10.04000 -0.13000 -1.29482 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.84000 9.98000 -0.14000 -1.40281 永豐趨勢平衡基金 39.80000 39.53000 0.27000 0.68303 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.84200 11.84110 0.00090 0.00760 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.71090 9.70170 0.00920 0.09483 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.27620 10.26650 0.00970 0.09448 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.78050 9.77770 0.00280 0.02864 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.18090 10.17800 0.00290 0.02849 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.77260 9.76350 0.00910 0.09320 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.46820 10.45840 0.00980 0.09370 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.79930 9.79680 0.00250 0.02552 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.28130 10.27870 0.00260 0.02530 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.67000 10.78000 -0.11000 -1.02041 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.19000 14.40000 -0.21000 -1.45833 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.72000 18.95000 -0.23000 -1.21372 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.49000 18.75000 -0.26000 -1.38667 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.00690 10.00460 0.00230 0.02299 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.00690 10.00460 0.00230 0.02299 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00560 10.00840 -0.00280 -0.02798 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00560 10.00840 -0.00280 -0.02798 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.03050 10.02270 0.00780 0.07782 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.03050 10.02270 0.00780 0.07782 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.01720 10.01650 0.00070 0.00699 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.01720 10.01650 0.00070 0.00699 兆豐國際生命科學基金 15.00000 15.14000 -0.14000 -0.92470 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.26750 10.28220 -0.01470 -0.14297 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.41590 10.45100 -0.03510 -0.33585 兆豐國際全球基金 30.90000 31.14000 -0.24000 -0.77071 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.45210 10.45140 0.00070 0.00670 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.31230 10.29050 0.02180 0.21185 兆豐國際國民基金 21.40000 21.21000 0.19000 0.89580 兆豐國際第一基金 13.03000 12.89000 0.14000 1.08611 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.66250 10.64330 0.01920 0.18040 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.19440 8.17960 0.01480 0.18094 兆豐國際萬全基金 20.43000 20.26000 0.17000 0.83909 兆豐國際電子基金 24.80000 24.78000 0.02000 0.08071 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.30000 21.18000 0.12000 0.56657 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.28000 16.35000 -0.07000 -0.42813 兆豐國際豐台灣基金 33.59000 33.34000 0.25000 0.74985 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54750 12.54730 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.49000 9.68000 -0.19000 -1.96281 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.41000 9.61000 -0.20000 -2.08117 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.49560 10.49210 0.00350 0.03336 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.30030 10.30320 -0.00290 -0.02815 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.49960 10.49960 0.00000 0.00000 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.29100 10.28760 0.00340 0.03305 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.39500 10.39800 -0.00300 -0.02885 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.36790 10.36800 -0.00010 -0.00096 合庫台灣基金 10.61000 10.46000 0.15000 1.43403 合庫全球高收益債券基金A類型 11.57390 11.55370 0.02020 0.17484 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.45910 12.45390 0.00520 0.04175 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.12170 11.11980 0.00190 0.01709 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.92800 11.93280 -0.00480 -0.04023 合庫全球高收益債券基金B類型 8.12170 8.10750 0.01420 0.17515 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.35270 9.34950 0.00320 0.03423 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.03050 9.02900 0.00150 0.01661 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.80260 8.80440 -0.00180 -0.02044 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.20130 9.19970 0.00160 0.01739 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 合庫全球新興市場基金 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.05000 10.11000 -0.06000 -0.59347 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.09000 9.14000 -0.05000 -0.54705 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627 合庫貨幣市場基金 10.16600 10.16590 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.71880 9.73240 -0.01360 -0.13974 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.99680 10.00060 -0.00380 -0.03800 合庫新興多重收益基金A類型 10.34050 10.32860 0.01190 0.11521 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.79660 11.79860 -0.00200 -0.01695 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.78920 14.79240 -0.00320 -0.02163 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.59570 8.60640 -0.01070 -0.12433 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.38020 9.38320 -0.00300 -0.03197 合庫新興多重收益基金B類型 7.83100 7.82200 0.00900 0.11506 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.58540 8.58730 -0.00190 -0.02213 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.36530 10.36720 -0.00190 -0.01833 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.11000 11.26000 -0.15000 -1.33215 安本標準兩岸價值基金 美元 10.82000 10.96000 -0.14000 -1.27737 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.11000 11.23000 -0.12000 -1.06857 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19280 11.18780 0.00500 0.04469 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.96710 9.97170 -0.00460 -0.04613 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02510 10.00160 0.02350 0.23496 安聯中國東協基金 15.12000 15.10000 0.02000 0.13245 安聯中國策略基金-美元 11.01000 11.16000 -0.15000 -1.34409 安聯中國策略基金-新臺幣 14.56000 14.71000 -0.15000 -1.01971 安聯中華新思路基金-人民幣 13.64000 13.92000 -0.28000 -2.01149 安聯中華新思路基金-美元 12.58000 12.84000 -0.26000 -2.02492 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.02000 12.23000 -0.21000 -1.71709 安聯台灣大壩基金 28.19000 27.84000 0.35000 1.25718 安聯台灣科技基金 46.12000 45.45000 0.67000 1.47415 安聯台灣貨幣市場基金 12.53840 12.53830 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 30.74000 30.36000 0.38000 1.25165 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.49340 10.49790 -0.00450 -0.04287 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.53240 15.52880 0.00360 0.02318 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72510 9.72280 0.00230 0.02366 安聯四季成長組合基金-美元 11.21000 11.30000 -0.09000 -0.79646 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.69000 11.75000 -0.06000 -0.51064 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.90530 12.89730 0.00800 0.06203 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.55570 10.55480 0.00090 0.00853 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.61530 12.61230 0.00300 0.02379 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45640 9.45300 0.00340 0.03597 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37000 9.36830 0.00170 0.01815 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.95340 8.95130 0.00210 0.02346 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.00480 9.99720 0.00760 0.07602 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13850 10.13610 0.00240 0.02368 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.76000 10.81000 -0.05000 -0.46253 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.30700 12.29780 0.00920 0.07481 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.16860 11.16220 0.00640 0.05734 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.80460 10.79560 0.00900 0.08337 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.61410 8.60760 0.00650 0.07551 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.46040 8.45560 0.00480 0.05677 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.15830 8.15150 0.00680 0.08342 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.22610 10.21810 0.00800 0.07829 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.14180 10.13340 0.00840 0.08289 安聯全球人口趨勢基金 12.18000 12.22000 -0.04000 -0.32733 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.61000 8.75000 -0.14000 -1.60000 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.99000 33.40000 -0.41000 -1.22754 安聯全球油礦金趨勢基金 8.02000 8.02000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.33230 12.32740 0.00490 0.03975 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.48840 10.48430 0.00410 0.03911 安聯全球新興市場基金 16.75000 16.71000 0.04000 0.23938 安聯全球農金趨勢基金 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859 安聯全球綠能趨勢基金 8.90000 8.97000 -0.07000 -0.78038 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.64000 10.71000 -0.07000 -0.65359 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.87000 10.94000 -0.07000 -0.63985 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.56000 10.62000 -0.06000 -0.56497 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 安聯亞洲動態策略基金 21.62000 21.56000 0.06000 0.27829 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.00410 10.00190 0.00220 0.02200 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.00930 10.00390 0.00540 0.05398 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.00410 10.00180 0.00230 0.02300 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.01140 10.00650 0.00490 0.04897 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.00670 10.00440 0.00230 0.02299 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.00040 9.99890 0.00150 0.01500 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00040 9.99890 0.00150 0.01500 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.00040 9.99890 0.00150 0.01500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.24890 10.21890 0.03000 0.29357 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.08910 10.08950 -0.00040 -0.00396 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.38660 10.38590 0.00070 0.00674 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.04990 10.05090 -0.00100 -0.00995 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.11170 10.11530 -0.00360 -0.03559 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.24810 10.21800 0.03010 0.29458 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.08660 10.08700 -0.00040 -0.00397 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.38470 10.38390 0.00080 0.00770 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.04800 10.04890 -0.00090 -0.00896 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.11110 10.11450 -0.00340 -0.03362 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99320 9.99610 -0.00290 -0.02901 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.00840 10.00990 -0.00150 -0.01499 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.98580 9.98890 -0.00310 -0.03103 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.97230 9.97600 -0.00370 -0.03709 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00540 10.00830 -0.00290 -0.02898 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.96440 9.96560 -0.00120 -0.01204 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.98570 9.98880 -0.00310 -0.03103 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.97340 9.97690 -0.00350 -0.03508 宏利台灣動力基金A類型 28.46000 28.31000 0.15000 0.52985 宏利台灣動力基金I類型 28.46000 28.31000 0.15000 0.52985 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.86870 9.93750 -0.06880 -0.69233 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.85110 9.88970 -0.03860 -0.39031 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.51170 7.56400 -0.05230 -0.69143 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.54880 7.58590 -0.03710 -0.48907 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.33000 11.33000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 13.52360 13.50300 0.02060 0.15256 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.28250 3.28790 -0.00540 -0.16424 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52670 0.52750 -0.00080 -0.15166 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.98000 15.02000 -0.04000 -0.26631 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.18320 12.17770 0.00550 0.04516 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.78840 10.78490 0.00350 0.03245 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.41570 10.40020 0.01550 0.14904 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76600 8.76370 0.00230 0.02624 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.39580 8.39310 0.00270 0.03217 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.30010 8.28760 0.01250 0.15083 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.21710 8.21730 -0.00020 -0.00243 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.65000 10.57000 0.08000 0.75686 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90120 2.89910 0.00210 0.07244 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41990 0.41970 0.00020 0.04765 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.71670 12.69590 0.02080 0.16383 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95830 0.95800 0.00030 0.03132 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.38130 7.36970 0.01160 0.15740 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04110 2.03990 0.00120 0.05883 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29470 0.29450 0.00020 0.06791 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.99560 8.98190 0.01370 0.15253 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32590 0.32580 0.00010 0.03069 宏利萬利貨幣市場基金 13.68020 13.68010 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.37000 2.41000 -0.04000 -1.65975 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.74000 10.91000 -0.17000 -1.55820 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.28000 24.21000 0.07000 0.28914 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.28000 24.21000 0.07000 0.28914 宏利澳幣保本基金 12.58500 12.57920 0.00580 0.04611 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.15000 11.19000 -0.04000 -0.35746 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.80000 11.73000 0.07000 0.59676 貝萊德亞美利加收益基金 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 貝萊德新台幣基金 12.96390 12.96380 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.87000 25.81000 0.06000 0.23247 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45350 11.44590 0.00760 0.06640 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12900 10.10010 0.02890 0.28614 保德信大中華基金-人民幣 9.53000 9.69000 -0.16000 -1.65119 保德信大中華基金-美元 9.32000 9.48000 -0.16000 -1.68776 保德信大中華基金-新台幣 28.21000 28.61000 -0.40000 -1.39811 保德信中小型股基金 42.59000 41.96000 0.63000 1.50143 保德信中國中小基金-人民幣 8.48000 8.56000 -0.08000 -0.93458 保德信中國中小基金-美元 8.09000 8.17000 -0.08000 -0.97919 保德信中國中小基金-新臺幣 7.95000 8.01000 -0.06000 -0.74906 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.55790 9.61510 -0.05720 -0.59490 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.65720 9.70800 -0.05080 -0.52328 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.67230 9.73120 -0.05890 -0.60527 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.67770 10.71680 -0.03910 -0.36485 保德信中國品牌基金-人民幣 9.46000 9.56000 -0.10000 -1.04603 保德信中國品牌基金-美元 9.42000 9.52000 -0.10000 -1.05042 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.15000 10.27000 -0.12000 -1.16845 保德信台商全方位基金 34.27000 34.07000 0.20000 0.58703 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.62000 27.67000 -0.05000 -0.18070 保德信全球消費商機基金 19.02000 19.11000 -0.09000 -0.47096 保德信全球基礎建設基金 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446 保德信全球資源基金 7.49000 7.48000 0.01000 0.13369 保德信全球醫療生化基金-美元 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.58000 32.72000 -0.14000 -0.42787 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.39790 10.35600 0.04190 0.40460 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.70310 10.59930 0.10380 0.97931 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.55540 10.48240 0.07300 0.69641 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.86350 10.72790 0.13560 1.26399 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.47950 9.51720 -0.03770 -0.39612 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57670 10.59100 -0.01430 -0.13502 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.16250 9.17220 -0.00970 -0.10575 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.20300 10.18850 0.01450 0.14232 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.08160 8.09630 -0.01470 -0.18156 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.08370 11.07420 0.00950 0.08578 保德信亞太基金 20.15000 20.11000 0.04000 0.19891 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.63910 8.66060 -0.02150 -0.24825 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.88060 11.86190 0.01870 0.15765 保德信店頭市場基金 31.27000 30.94000 0.33000 1.06658 保德信拉丁美洲基金 6.85000 6.76000 0.09000 1.33136 保德信金平衡基金 29.42000 29.25000 0.17000 0.58120 保德信金滿意基金 40.29000 39.93000 0.36000 0.90158 保德信科技島基金 24.61000 24.44000 0.17000 0.69558 保德信高成長基金 89.92000 89.33000 0.59000 0.66047 保德信第一基金 24.94000 24.75000 0.19000 0.76768 保德信貨幣市場基金 15.82740 15.82720 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.39580 10.43980 -0.04400 -0.42146 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.75560 10.77100 -0.01540 -0.14298 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.74480 10.77740 -0.03260 -0.30248 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.40900 10.41140 -0.00240 -0.02305 保德信新世紀基金 10.26000 10.12000 0.14000 1.38340 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.11340 8.13260 -0.01920 -0.23609 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.14650 10.12620 0.02030 0.20047 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.45970 11.43810 0.02160 0.18884 保德信新興趨勢組合基金 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 保德信瑞騰基金 15.62010 15.61910 0.00100 0.00640 保德信歐洲組合基金 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.84930 9.84570 0.00360 0.03656 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.32490 10.32120 0.00370 0.03585 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.81190 9.80720 0.00470 0.04792 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.07760 10.06220 0.01540 0.15305 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90850 9.90330 0.00520 0.05251 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.29730 10.29050 0.00680 0.06608 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78100 9.77710 0.00390 0.03989 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07470 10.07060 0.00410 0.04071 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.41950 10.39630 0.02320 0.22316 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.22030 10.21810 0.00220 0.02153 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.48670 10.48480 0.00190 0.01812 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.11910 10.12010 -0.00100 -0.00988 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.33980 10.34080 -0.00100 -0.00967 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04970 10.04860 0.00110 0.01095 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.48560 10.48410 0.00150 0.01431 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.92600 9.92660 -0.00060 -0.00604 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.22820 10.22870 -0.00050 -0.00489 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.12410 10.11830 0.00580 0.05732 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.85590 9.85200 0.00390 0.03959 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19490 10.19220 0.00270 0.02649 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45550 10.45180 0.00370 0.03540 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.32470 10.32010 0.00460 0.04457 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.79540 10.79040 0.00500 0.04634 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.16500 10.16490 0.00010 0.00098 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.36980 10.36970 0.00010 0.00096 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19140 10.18730 0.00410 0.04025 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.22530 10.22380 0.00150 0.01467 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.36410 10.33360 0.03050 0.29515 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.23210 10.23300 -0.00090 -0.00880 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.11230 10.11110 0.00120 0.01187 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.31150 10.30690 0.00460 0.04463 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.30790 10.30210 0.00580 0.05630 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.00790 10.00830 -0.00040 -0.00400 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.00600 10.00640 -0.00040 -0.00400 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97010 1.96980 0.00030 0.01523 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.79980 2.79950 0.00030 0.01072 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29320 0.29310 0.00010 0.03412 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45150 0.45140 0.00010 0.02215 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.36460 8.36660 -0.00200 -0.02390 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.15010 12.12770 0.02240 0.18470 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.63580 9.63710 -0.00130 -0.01349 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.17020 12.17190 -0.00170 -0.01397 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.64030 8.64170 -0.00140 -0.01620 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.96130 10.96310 -0.00180 -0.01642 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.59840 10.59080 0.00760 0.07176 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.46250 10.44200 0.02050 0.19632 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.18000 18.12000 0.06000 0.33113 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4194.97000 4182.14000 12.83000 0.30678 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.24670 10.23960 0.00710 0.06934 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.06300 11.05490 0.00810 0.07327 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.16280 10.15780 0.00500 0.04922 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79990 9.79340 0.00650 0.06637 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.34170 10.33480 0.00690 0.06676 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.83480 9.83330 0.00150 0.01525 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.14770 10.12680 0.02090 0.20638 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.27940 10.27960 -0.00020 -0.00195 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.04980 6.03210 0.01770 0.29343 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.95660 10.92450 0.03210 0.29383 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.46610 10.49150 -0.02540 -0.24210 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.36420 11.41560 -0.05140 -0.45026 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.59640 10.64420 -0.04780 -0.44907 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.07160 9.09360 -0.02200 -0.24193 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.32460 9.36680 -0.04220 -0.45053 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.19410 9.23570 -0.04160 -0.45043 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.41270 10.43800 -0.02530 -0.24238 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.79520 10.84410 -0.04890 -0.45094 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.77290 10.82160 -0.04870 -0.45003 柏瑞五國金勢力建設基金 6.84000 6.76000 0.08000 1.18343 柏瑞巨人基金 12.41000 12.31000 0.10000 0.81235 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69120 13.69110 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.18000 16.22000 -0.04000 -0.24661 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.09890 14.07480 0.02410 0.17123 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.37460 12.37050 0.00410 0.03314 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.96080 12.96100 -0.00020 -0.00154 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.63240 8.61760 0.01480 0.17174 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76680 6.75520 0.01160 0.17172 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.62850 8.62560 0.00290 0.03362 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.43260 8.42740 0.00520 0.06170 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.67200 10.67220 -0.00020 -0.00187 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.34180 8.34840 -0.00660 -0.07906 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.55820 12.55400 0.00420 0.03346 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.21230 12.19140 0.02090 0.17143 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.78730 12.77940 0.00790 0.06182 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.79860 11.79880 -0.00020 -0.00170 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.96930 8.95390 0.01540 0.17199 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64380 9.64060 0.00320 0.03319 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.63670 9.63080 0.00590 0.06126 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.48870 9.48890 -0.00020 -0.00211 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.37460 9.38210 -0.00750 -0.07994 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.60290 10.60780 -0.00490 -0.04619 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.45620 10.47650 -0.02030 -0.19377 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.29200 10.31300 -0.02100 -0.20363 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.36050 10.38930 -0.02880 -0.27721 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.88040 9.88490 -0.00450 -0.04552 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.54890 9.56740 -0.01850 -0.19336 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.54260 10.55340 -0.01080 -0.10234 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.57710 9.59660 -0.01950 -0.20320 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.64680 9.67370 -0.02690 -0.27807 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.58310 10.58800 -0.00490 -0.04628 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.45650 10.47670 -0.02020 -0.19281 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.29230 10.31330 -0.02100 -0.20362 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.36140 10.39020 -0.02880 -0.27718 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.88010 9.88460 -0.00450 -0.04553 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.54900 9.56750 -0.01850 -0.19336 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.71800 10.72900 -0.01100 -0.10253 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.57700 9.59650 -0.01950 -0.20320 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.64710 9.67390 -0.02680 -0.27703 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.11000 13.09000 0.02000 0.15279 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.74000 13.76000 -0.02000 -0.14535 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.56000 12.57000 -0.01000 -0.07955 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420 柏瑞拉丁美洲基金 9.57000 9.40000 0.17000 1.80851 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.85800 11.85360 0.00440 0.03712 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.02890 10.04210 -0.01320 -0.13145 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.58370 7.58090 0.00280 0.03693 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.00640 10.01960 -0.01320 -0.13174 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.27000 11.31000 -0.04000 -0.35367 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.99000 11.04000 -0.05000 -0.45290 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.03530 12.02540 0.00990 0.08233 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.66610 11.67550 -0.00940 -0.08051 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.70090 10.70990 -0.00900 -0.08403 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.47230 8.46530 0.00700 0.08269 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.45760 9.46520 -0.00760 -0.08029 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.50740 9.51540 -0.00800 -0.08407 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.22230 11.23130 -0.00900 -0.08013 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.56880 10.56010 0.00870 0.08239 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.68290 10.69190 -0.00900 -0.08418 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.79580 9.80370 -0.00790 -0.08058 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.15420 9.14670 0.00750 0.08200 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.99830 9.00200 -0.00370 -0.04110 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.53310 9.54110 -0.00800 -0.08385 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.35950 12.34260 0.01690 0.13692 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76540 11.76950 -0.00410 -0.03484 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.13610 11.14090 -0.00480 -0.04308 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.01400 7.00440 0.00960 0.13706 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67470 8.67770 -0.00300 -0.03457 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.32530 9.32930 -0.00400 -0.04288 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.62470 10.61020 0.01450 0.13666 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.15350 11.15840 -0.00490 -0.04391 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.39390 9.39720 -0.00330 -0.03512 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.94870 8.93650 0.01220 0.13652 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.52440 9.52850 -0.00410 -0.04303 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.63000 18.67000 -0.04000 -0.21425 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.48000 17.57000 -0.09000 -0.51224 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.16650 13.15190 0.01460 0.11101 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.30300 10.32110 -0.01810 -0.17537 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.25600 11.29160 -0.03560 -0.31528 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.10120 12.12300 -0.02180 -0.17982 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.77060 10.80570 -0.03510 -0.32483 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.03070 9.04660 -0.01590 -0.17576 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.53380 9.56390 -0.03010 -0.31473 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.41340 9.43040 -0.01700 -0.18027 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.48050 9.51130 -0.03080 -0.32383 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.16430 9.18050 -0.01620 -0.17646 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.33750 9.36700 -0.02950 -0.31494 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.23750 11.25770 -0.02020 -0.17943 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.42380 9.45450 -0.03070 -0.32471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 40.85200 40.79920 0.05280 0.12941 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.28000 12.31000 -0.03000 -0.24370 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.04000 28.86000 0.18000 0.62370 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.75830 11.75610 0.00220 0.01871 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.68980 1.68680 0.00300 0.17785 國泰大中華基金 18.27000 18.13000 0.14000 0.77220 國泰小龍基金-美元I 0.45230 0.44970 0.00260 0.57816 國泰小龍基金-新台幣 14.23000 14.11000 0.12000 0.85046 國泰中小成長基金-美元I 1.26000 1.24930 0.01070 0.85648 國泰中小成長基金-新台幣 39.64000 39.20000 0.44000 1.12245 國泰中國內需增長基金-人民幣 3.98420 4.06870 -0.08450 -2.07683 國泰中國內需增長基金-美元A 0.62720 0.63950 -0.01230 -1.92338 國泰中國內需增長基金-美元I 0.66990 0.68290 -0.01300 -1.90365 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.02000 18.32000 -0.30000 -1.63755 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 40.71250 40.69360 0.01890 0.04644 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.29180 2.31820 -0.02640 -1.13881 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.32800 0.33120 -0.00320 -0.96618 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.32480 10.39740 -0.07260 -0.69825 國泰中國新興債券基金-美元 0.33800 0.33770 0.00030 0.08884 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.43370 10.39360 0.04010 0.38581 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.91340 3.99270 -0.07930 -1.98612 國泰中國新興戰略基金-美元 0.55910 0.56950 -0.01040 -1.82616 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.69000 17.97000 -0.28000 -1.55815 國泰中港台基金-人民幣 2.90890 2.95760 -0.04870 -1.64661 國泰中港台基金-美元 0.42070 0.42710 -0.00640 -1.49848 國泰中港台基金-新台幣 13.16000 13.32000 -0.16000 -1.20120 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.90460 9.89840 0.00620 0.06264 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.97430 9.97830 -0.00400 -0.04009 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.12850 10.10410 0.02440 0.24149 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.34000 26.37000 -0.03000 -0.11377 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.80000 31.96000 -0.16000 -0.50063 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34780 0.34750 0.00030 0.08633 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33090 0.33060 0.00030 0.09074 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33160 0.33130 0.00030 0.09055 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.92570 10.88470 0.04100 0.37668 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.40160 10.36260 0.03900 0.37635 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.43030 10.39110 0.03920 0.37725 國泰台灣貨幣市場基金 12.45070 12.45060 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.40850 0.40980 -0.00130 -0.31723 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36310 0.36430 -0.00120 -0.32940 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43560 0.43700 -0.00140 -0.32037 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.54000 9.57000 -0.03000 -0.31348 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53460 0.53950 -0.00490 -0.90825 國泰全球高股息基金-人民幣 2.47430 2.48890 -0.01460 -0.58660 國泰全球高股息基金-美元 0.35680 0.35840 -0.00160 -0.44643 國泰全球高股息基金-新台幣 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 國泰全球高股息基金-澳幣 0.51910 0.52440 -0.00530 -1.01068 國泰全球基礎建設基金-美元 0.47000 0.47080 -0.00080 -0.16992 國泰全球基礎建設基金-新台幣 13.88000 13.86000 0.02000 0.14430 國泰全球資源基金-美元 0.16190 0.16280 -0.00090 -0.55283 國泰全球資源基金-新台幣 5.16000 5.17000 -0.01000 -0.19342 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.58960 0.59570 -0.00610 -1.02401 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.51000 18.65000 -0.14000 -0.75067 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.13000 18.27000 -0.14000 -0.76628 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.85360 0.86740 -0.01380 -1.59096 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.30000 21.34000 -0.04000 -0.18744 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.76000 21.47000 0.29000 1.35072 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.47680 2.47830 -0.00150 -0.06053 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35810 0.35780 0.00030 0.08385 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31020 0.30990 0.00030 0.09681 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.18610 11.14760 0.03850 0.34537 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.68960 9.65620 0.03340 0.34589 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51760 0.52010 -0.00250 -0.48068 國泰亞洲成長基金-美元 0.39240 0.39050 0.00190 0.48656 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.92000 11.83000 0.09000 0.76078 國泰科技生化基金 30.46000 30.16000 0.30000 0.99469 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.47000 28.50000 -0.03000 -0.10526 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008 國泰美國費城半導體基金 13.30000 13.80000 -0.50000 -3.62319 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 42.17720 42.15010 0.02710 0.06429 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.34110 18.29410 0.04700 0.25691 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.01500 21.09910 -0.08410 -0.39860 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 42.45100 42.45780 -0.00680 -0.01602 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 43.62950 43.52240 0.10710 0.24608 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.61850 43.48970 0.12880 0.29616 國泰紐幣2021保本基金 12.72400 12.72240 0.00160 0.01258 國泰紐幣八年期保本基金 13.07690 13.07540 0.00150 0.01147 國泰紐幣保本基金 12.70600 12.70420 0.00180 0.01417 國泰國泰基金-新台幣A 21.34000 21.15000 0.19000 0.89835 國泰國泰基金-新台幣I 21.34000 21.15000 0.19000 0.89835 國泰富時中國A50基金 20.70000 20.47000 0.23000 1.12360 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 44.37110 44.39960 -0.02850 -0.06419 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.33950 0.33990 -0.00040 -0.11768 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50120 0.50470 -0.00350 -0.69348 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37010 0.37000 0.00010 0.02703 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24180 0.24170 0.00010 0.04137 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.10240 11.06710 0.03530 0.31896 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.58980 7.56560 0.02420 0.31987 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.29050 42.21820 0.07230 0.17125 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.40000 19.99000 0.41000 2.05103 國泰新興市場基金-美元 0.37900 0.37970 -0.00070 -0.18436 國泰新興市場基金-新台幣 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.37370 2.37850 -0.00480 -0.20181 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48340 1.48640 -0.00300 -0.20183 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35280 0.35300 -0.00020 -0.05666 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22270 0.22280 -0.00010 -0.04488 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34260 0.34340 -0.00080 -0.23296 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.75150 10.74690 0.00460 0.04280 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.59240 6.58960 0.00280 0.04249 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 42.41760 42.39810 0.01950 0.04599 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 42.14860 42.22910 -0.08050 -0.19063 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 41.84970 41.80670 0.04300 0.10285 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.77000 13.84000 -0.07000 -0.50578 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.90000 33.54000 0.36000 1.07335 國泰價值卓越基金 13.55000 13.43000 0.12000 0.89352 國泰標普北美科技ETF基金 22.89000 23.22000 -0.33000 -1.42119 國泰歐洲精選基金-美元 0.33380 0.33490 -0.00110 -0.32846 國泰歐洲精選基金-新台幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.96130 39.88930 0.07200 0.18050 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.56000 21.94000 -0.38000 -1.73200 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.24000 19.30000 -0.06000 -0.31088 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.94000 16.93000 0.01000 0.05907 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40790 0.40800 -0.00010 -0.02451 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.38210 12.37000 0.01210 0.09782 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.49920 10.48670 0.01250 0.11920 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.41050 10.40850 0.00200 0.01922 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.62390 10.59220 0.03170 0.29928 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.28450 10.27230 0.01220 0.11877 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.23000 10.22770 0.00230 0.02249 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.37790 10.34690 0.03100 0.29961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40200 11.39980 0.00220 0.01930 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08380 10.05690 0.02690 0.26748 第一金大中華基金 25.02000 24.87000 0.15000 0.60314 第一金小型精選基金 30.85000 30.52000 0.33000 1.08126 第一金中國世紀基金-人民幣 12.28000 12.52000 -0.24000 -1.91693 第一金中國世紀基金-美元 7.59680 7.73520 -0.13840 -1.78922 第一金中國世紀基金-美元-N 7.59710 7.73560 -0.13850 -1.79042 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.09000 9.23000 -0.14000 -1.51679 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.09000 9.23000 -0.14000 -1.51679 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.77200 9.77610 -0.00410 -0.04194 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.40610 8.38400 0.02210 0.26360 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.22860 11.23340 -0.00480 -0.04273 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.81800 9.79220 0.02580 0.26348 第一金中概平衡基金 25.35000 25.14000 0.21000 0.83532 第一金台灣貨幣市場基金 15.31050 15.31030 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.51800 178.51500 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.09150 15.30860 -0.21710 -1.41816 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.09160 15.30860 -0.21700 -1.41750 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.75000 14.92000 -0.17000 -1.13941 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.76000 14.92000 -0.16000 -1.07239 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.31270 10.50480 -0.19210 -1.82869 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.31220 10.50270 -0.19050 -1.81382 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.48000 10.64000 -0.16000 -1.50376 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.48000 10.64000 -0.16000 -1.50376 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.43470 9.49950 -0.06480 -0.68214 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.43450 9.49950 -0.06500 -0.68425 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.00370 13.26050 -0.25680 -1.93658 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.02110 13.27820 -0.25710 -1.93626 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.49000 12.70000 -0.21000 -1.65354 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.51000 12.72000 -0.21000 -1.65094 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.73110 9.73670 -0.00560 -0.05751 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.72940 9.73490 -0.00550 -0.05650 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.41670 9.40590 0.01080 0.11482 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.44090 9.43000 0.01090 0.11559 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.52580 10.53180 -0.00600 -0.05697 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.21500 10.20330 0.01170 0.11467 第一金全球大趨勢基金 24.38000 24.48000 -0.10000 -0.40850 第一金全球不動產證券化基金A 9.22490 9.17740 0.04750 0.51758 第一金全球不動產證券化基金B 6.41590 6.38290 0.03300 0.51701 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.75390 9.74370 0.01020 0.10468 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.75520 9.74490 0.01030 0.10570 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.51410 10.50300 0.01110 0.10568 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.51630 10.50500 0.01130 0.10757 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.52620 8.52790 -0.00170 -0.01993 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.38480 10.38680 -0.00200 -0.01926 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.35290 9.36150 -0.00860 -0.09187 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.35110 9.35970 -0.00860 -0.09188 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.73480 7.73770 -0.00290 -0.03748 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.72970 7.73270 -0.00300 -0.03880 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.56130 8.55610 0.00520 0.06078 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.56190 8.55680 0.00510 0.05960 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.50950 11.52010 -0.01060 -0.09201 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.51040 11.52100 -0.01060 -0.09201 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.15370 10.15760 -0.00390 -0.03839 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.15460 10.15850 -0.00390 -0.03839 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.98370 14.97470 0.00900 0.06010 第一金亞洲科技基金 17.20000 17.38000 -0.18000 -1.03567 第一金店頭市場基金 7.38000 7.32000 0.06000 0.81967 第一金創新趨勢基金 20.58000 20.39000 0.19000 0.93183 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 40.35410 40.29190 0.06220 0.15437 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 40.24220 40.33170 -0.08950 -0.22191 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 40.82800 40.80930 0.01870 0.04582 第一金電子基金 30.95000 30.78000 0.17000 0.55231 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.19000 18.13000 0.06000 0.33094 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.89000 18.98000 -0.09000 -0.47418 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.50000 20.00000 -0.50000 -2.50000 統一大中華中小基金(人民幣) 7.15000 7.27000 -0.12000 -1.65062 統一大中華中小基金(美元) 6.50000 6.61000 -0.11000 -1.66415 統一大中華中小基金(新台幣) 9.78000 9.91000 -0.13000 -1.31181 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 統一大東協高股息基金(美元) 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 統一大滿貫基金-A類型 31.77000 31.34000 0.43000 1.37205 統一大滿貫基金-I類型 31.77000 31.34000 0.43000 1.37205 統一大龍印基金 13.90000 13.95000 -0.05000 -0.35842 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.48000 8.72000 -0.24000 -2.75229 統一大龍騰中國基金(美元) 7.72000 7.93000 -0.21000 -2.64817 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.92000 9.14000 -0.22000 -2.40700 統一中小基金 22.41000 22.10000 0.31000 1.40271 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.94040 9.94420 -0.00380 -0.03821 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16580 9.16540 0.00040 0.00436 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.98050 8.95610 0.02440 0.27244 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.32960 12.33430 -0.00470 -0.03811 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.31940 11.31880 0.00060 0.00530 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.05420 11.02410 0.03010 0.27304 統一台灣動力基金 16.46000 16.17000 0.29000 1.79344 統一全天候基金-A類型 102.69000 101.68000 1.01000 0.99331 統一全天候基金-I類型 103.15000 102.14000 1.01000 0.98884 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.97920 8.04840 -0.06920 -0.85980 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.63340 7.69630 -0.06290 -0.81728 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.74690 7.78880 -0.04190 -0.53795 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.53800 8.61210 -0.07410 -0.86042 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.17540 8.24280 -0.06740 -0.81768 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.28990 8.33480 -0.04490 -0.53871 統一全球債券組合基金 12.21470 12.21300 0.00170 0.01392 統一全球新科技基金(人民幣) 14.86000 15.18000 -0.32000 -2.10804 統一全球新科技基金(美元) 13.90000 14.21000 -0.31000 -2.18156 統一全球新科技基金(新台幣) 13.56000 13.82000 -0.26000 -1.88133 統一亞太基金 23.83000 23.95000 -0.12000 -0.50104 統一亞洲大金磚基金 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 統一奔騰基金 54.37000 53.55000 0.82000 1.53128 統一強棒貨幣市場基金 16.71990 16.71970 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.01000 10.21000 -0.20000 -1.95886 統一強漢基金(美元) 8.97000 9.14000 -0.17000 -1.85996 統一強漢基金(新台幣) 23.99000 24.40000 -0.41000 -1.68033 統一統信基金 27.78000 27.28000 0.50000 1.83284 統一黑馬基金 55.21000 54.35000 0.86000 1.58234 統一新亞洲科技能源基金 15.46000 15.60000 -0.14000 -0.89744 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.01310 7.99830 0.01480 0.18504 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.57210 10.55260 0.01950 0.18479 統一經建基金 43.51000 43.10000 0.41000 0.95128 統一龍馬基金 61.78000 60.93000 0.85000 1.39504 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.61000 17.38000 0.23000 1.32336 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 42.79000 42.32000 0.47000 1.11059 野村中國機會基金 13.22000 13.42000 -0.20000 -1.49031 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.15540 10.15860 -0.00320 -0.03150 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.13880 10.13900 -0.00020 -0.00197 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.28800 10.26000 0.02800 0.27290 野村巴西基金 6.00000 5.84000 0.16000 2.73973 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 野村台灣高股息基金 23.89000 23.71000 0.18000 0.75917 野村台灣運籌基金 33.70000 33.43000 0.27000 0.80766 野村平衡基金 18.61000 18.50000 0.11000 0.59459 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.56000 14.57000 -0.01000 -0.06863 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.96000 12.01000 -0.05000 -0.41632 野村全球生技醫療基金 16.30000 16.39000 -0.09000 -0.54912 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.20880 10.21490 -0.00610 -0.05972 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.17770 10.18030 -0.00260 -0.02554 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.16330 10.15260 0.01070 0.10539 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.47480 10.48110 -0.00630 -0.06011 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.40800 10.41080 -0.00280 -0.02690 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.39570 10.38480 0.01090 0.10496 野村全球品牌基金 28.38000 28.84000 -0.46000 -1.59501 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.68000 12.74000 -0.06000 -0.47096 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.23000 19.32000 -0.09000 -0.46584 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.84000 11.93000 -0.09000 -0.75440 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.76990 10.77300 -0.00310 -0.02878 野村全球短期收益基金-美元計價 10.79270 10.79190 0.00080 0.00741 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.61970 10.61340 0.00630 0.05936 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.72330 8.73110 -0.00780 -0.08934 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.53690 8.54200 -0.00510 -0.05970 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.16740 8.16140 0.00600 0.07352 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.97050 10.98030 -0.00980 -0.08925 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.46160 10.46770 -0.00610 -0.05827 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.09650 10.08930 0.00720 0.07136 野村成長基金 28.62000 28.42000 0.20000 0.70373 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.20150 8.21340 -0.01190 -0.14489 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.21580 8.22500 -0.00920 -0.11185 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.49090 8.48150 0.00940 0.11083 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.28420 9.29780 -0.01360 -0.14627 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.16240 9.17270 -0.01030 -0.11229 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.45870 9.44810 0.01060 0.11219 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.57000 12.60000 -0.03000 -0.23810 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.47650 9.47660 -0.00010 -0.00106 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.56400 9.56090 0.00310 0.03242 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.74080 9.72100 0.01980 0.20368 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.48420 10.48360 0.00060 0.00572 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.44880 10.44540 0.00340 0.03255 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.64410 10.62230 0.02180 0.20523 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.15010 10.14240 0.00770 0.07592 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.89530 9.90420 -0.00890 -0.08986 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.52740 9.53230 -0.00490 -0.05140 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.05090 9.04450 0.00640 0.07076 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.37920 11.37120 0.00800 0.07035 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.10670 10.11220 -0.00550 -0.05439 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.15960 11.18430 -0.02470 -0.22085 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.60590 10.62580 -0.01990 -0.18728 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.43540 10.44110 -0.00570 -0.05459 野村高科技基金 9.24000 9.12000 0.12000 1.31579 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.34980 10.39550 -0.04570 -0.43961 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.98470 10.05740 -0.07270 -0.72285 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.53050 10.64430 -0.11380 -1.06912 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.39710 9.45900 -0.06190 -0.65440 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.44840 9.49070 -0.04230 -0.44570 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.70060 9.83810 -0.13750 -1.39763 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.85000 11.93690 -0.08690 -0.72799 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.70750 13.86320 -0.15570 -1.12312 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.78250 10.85350 -0.07100 -0.65417 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.84940 10.89790 -0.04850 -0.44504 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.31400 11.47430 -0.16030 -1.39704 野村貨幣市場基金 16.32620 16.32600 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.00000 14.96000 0.04000 0.26738 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.28650 10.29140 -0.00490 -0.04761 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.09660 10.09650 0.00010 0.00099 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.31540 10.28650 0.02890 0.28095 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.85200 9.86360 -0.01160 -0.11760 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.85840 9.86700 -0.00860 -0.08716 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.80050 9.79550 0.00500 0.05104 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.29810 10.30950 -0.01140 -0.11058 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.26030 10.26920 -0.00890 -0.08667 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.20350 10.19830 0.00520 0.05099 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.42620 10.42250 0.00370 0.03550 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91000 7.90730 0.00270 0.03415 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.12800 12.12390 0.00410 0.03382 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.29000 8.26000 0.03000 0.36320 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.10030 10.10120 -0.00090 -0.00891 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.22650 10.25740 -0.03090 -0.30125 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.07240 10.07090 0.00150 0.01489 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.24820 10.21800 0.03020 0.29556 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.13480 10.14530 -0.01050 -0.10350 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.10050 10.10160 -0.00110 -0.01089 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.22660 10.25750 -0.03090 -0.30124 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.07260 10.07110 0.00150 0.01489 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.25090 10.22060 0.03030 0.29646 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.13500 10.14540 -0.01040 -0.10251 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.14150 10.14210 -0.00060 -0.00592 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.26920 10.29980 -0.03060 -0.29709 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.11340 10.11150 0.00190 0.01879 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.28880 10.25800 0.03080 0.30025 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.17850 10.18910 -0.01060 -0.10403 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.14150 10.14210 -0.00060 -0.00592 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.26890 10.29950 -0.03060 -0.29710 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.11320 10.11130 0.00190 0.01879 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.29410 10.26330 0.03080 0.30010 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.17840 10.18910 -0.01070 -0.10501 野村精選貨幣市場基金 12.10780 12.10770 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.60000 11.83000 -0.23000 -1.94421 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.82000 11.03000 -0.21000 -1.90390 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.25000 10.43000 -0.18000 -1.72579 野村歐洲高股息基金季配型 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806 野村歐洲高股息基金累積型 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100 野村積極成長基金 12.12000 12.03000 0.09000 0.74813 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.22000 9.15000 0.07000 0.76503 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.50000 33.22000 0.28000 0.84287 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.58060 10.57180 0.00880 0.08324 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.52210 8.52430 -0.00220 -0.02581 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85930 7.85770 0.00160 0.02036 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72990 7.72400 0.00590 0.07639 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.11270 12.11520 -0.00250 -0.02064 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.84770 10.84540 0.00230 0.02121 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.70810 10.69980 0.00830 0.07757 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.25000 11.33000 -0.08000 -0.70609 野村環球基金-人民幣計價 16.81000 16.97000 -0.16000 -0.94284 野村環球基金-美元計價 13.11000 13.23000 -0.12000 -0.90703 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.68000 18.80000 -0.12000 -0.63830 野村鴻利基金 22.29000 22.16000 0.13000 0.58664 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89500 16.89480 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 18.22000 18.06000 0.16000 0.88594 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.47000 9.30000 0.17000 1.82796 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.03000 13.50000 0.53000 3.92593 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.03000 15.08000 -0.05000 -0.33156 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.50440 10.50060 0.00380 0.03619 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.76150 13.75670 0.00480 0.03489 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.57170 10.57440 -0.00270 -0.02553 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.41860 10.40980 0.00880 0.08454 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.39810 10.40510 -0.00700 -0.06727 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.21770 10.21310 0.00460 0.04504 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.05470 10.04600 0.00870 0.08660 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.15660 10.15140 0.00520 0.05122 凱基台商天下基金 12.44000 12.61000 -0.17000 -1.34814 凱基台灣精五門基金 19.85000 19.64000 0.21000 1.06925 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 42.15690 42.23830 -0.08140 -0.19272 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 43.70900 43.57170 0.13730 0.31511 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.41190 42.35400 0.05790 0.13670 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.37130 10.41980 -0.04850 -0.46546 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 42.32680 42.33700 -0.01020 -0.02409 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 43.05240 43.00320 0.04920 0.11441 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 42.64520 42.60760 0.03760 0.08825 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.14000 12.27000 -0.13000 -1.05949 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.87080 10.96290 -0.09210 -0.84011 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.91000 10.97000 -0.06000 -0.54695 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58630 11.58610 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.60000 26.35000 0.25000 0.94877 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.43000 22.64000 -0.21000 -0.92756 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.33580 21.60250 -0.26670 -1.23458 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.47000 16.50000 -0.03000 -0.18182 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.44340 15.51580 -0.07240 -0.46662 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.36000 7.36000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.27000 11.38000 -0.11000 -0.96661 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.87500 10.95850 -0.08350 -0.76197 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.54570 11.59200 -0.04630 -0.39941 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.05000 12.07000 -0.02000 -0.16570 凱基護城河基金-台幣計價A 12.65000 12.69000 -0.04000 -0.31521 凱基護城河基金-美元計價B 12.16210 12.23880 -0.07670 -0.62670 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.88180 10.02950 -0.14770 -1.47266 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.56520 9.69520 -0.13000 -1.34087 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.76020 9.86510 -0.10490 -1.06334 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.88180 10.02950 -0.14770 -1.47266 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.56510 9.69510 -0.13000 -1.34088 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.76020 9.86510 -0.10490 -1.06334 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.15000 12.95000 0.20000 1.54440 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.93000 34.04000 -1.11000 -3.26087 富邦NASDAQ-100基金 31.46000 31.89000 -0.43000 -1.34839 富邦上証180基金 30.38000 29.97000 0.41000 1.36803 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18100 0.18290 -0.00190 -1.03882 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.68000 5.73000 -0.05000 -0.87260 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.66000 6.69000 -0.03000 -0.44843 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.86000 40.51000 0.35000 0.86398 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.63140 11.73580 -0.10440 -0.88959 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.72550 10.81650 -0.09100 -0.84131 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.42050 10.47140 -0.05090 -0.48609 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.90860 9.99750 -0.08890 -0.88922 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.06030 9.13710 -0.07680 -0.84053 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.81120 8.85420 -0.04300 -0.48565 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.68450 20.64610 0.03840 0.18599 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.59720 11.59460 0.00260 0.02242 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.69350 10.64810 0.04540 0.42637 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.65340 13.65580 -0.00240 -0.01757 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99920 1.99900 0.00020 0.01001 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44460 9.44620 -0.00160 -0.01694 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43250 1.43230 0.00020 0.01396 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.20100 12.20120 -0.00020 -0.00164 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.78020 1.77990 0.00030 0.01685 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.26430 10.26450 -0.00020 -0.00195 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51810 1.51790 0.00020 0.01318 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.66460 10.66180 0.00280 0.02626 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.61370 10.61240 0.00130 0.01225 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.51000 15.46000 0.05000 0.32342 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.38000 18.49000 -0.11000 -0.59492 富邦日本東証基金 19.97000 20.01000 -0.04000 -0.19990 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.89000 44.15000 0.74000 1.67610 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.80000 45.25000 0.55000 1.21547 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.61000 49.54000 0.07000 0.14130 富邦台灣心基金 20.50000 20.24000 0.26000 1.28458 富邦台灣釆吉50基金 44.43000 44.37000 0.06000 0.13523 富邦台灣科技指數基金 50.25000 50.85000 -0.60000 -1.17994 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.00280 45.00330 -0.00050 -0.00111 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.08200 41.85040 0.23160 0.55340 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30900 0.30890 0.00010 0.03237 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.58220 2.58320 -0.00100 -0.03871 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35020 0.35020 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.90280 10.88880 0.01400 0.12857 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.21310 2.21390 -0.00080 -0.03614 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33120 0.33120 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.28120 9.26930 0.01190 0.12838 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.21000 24.01000 1.20000 4.99792 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.69000 14.21000 -0.52000 -3.65939 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.14000 29.81000 2.33000 7.81617 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69570 15.69550 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.16000 17.81000 0.35000 1.96519 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.91700 40.81290 0.10410 0.25507 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 41.47470 41.33830 0.13640 0.32996 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.22950 41.12090 0.10860 0.26410 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 43.12800 43.09160 0.03640 0.08447 富邦長紅基金 57.26000 56.58000 0.68000 1.20184 富邦科技基金 22.55000 22.31000 0.24000 1.07575 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.65510 41.51960 0.13550 0.32635 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 42.61820 42.54280 0.07540 0.17723 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.18430 39.11160 0.07270 0.18588 富邦恒生國企ETF基金 20.38000 20.33000 0.05000 0.24594 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.09000 14.04000 0.05000 0.35613 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.07000 26.13000 -0.06000 -0.22962 富邦高成長基金 22.11000 21.83000 0.28000 1.28264 富邦基金A類型 12.60000 12.48000 0.12000 0.96154 富邦基金I類型 12.60000 12.48000 0.12000 0.96154 富邦深証100基金 10.03000 9.81000 0.22000 2.24261 富邦富時歐洲ETF基金 20.54000 20.70000 -0.16000 -0.77295 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42460 0.42420 0.00040 0.09430 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.39480 12.41050 -0.01570 -0.12651 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.28710 9.29890 -0.01180 -0.12690 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30280 0.30250 0.00030 0.09917 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.51550 8.52630 -0.01080 -0.12667 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.94230 9.86360 0.07870 0.79788 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.68470 10.57040 0.11430 1.08132 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.33410 9.26020 0.07390 0.79804 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.02630 9.91900 0.10730 1.08176 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.28000 18.15000 0.13000 0.71625 富邦精準基金 42.25000 41.92000 0.33000 0.78721 富邦精銳中小基金 10.64000 10.53000 0.11000 1.04463 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.54000 16.24000 0.30000 1.84729 富邦臺灣公司治理100基金 20.62000 20.55000 0.07000 0.34063 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.46000 7.50000 -0.04000 -0.53333 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.72000 14.57000 0.15000 1.02951 富邦標普美國特別股ETF基金 19.83000 19.84000 -0.01000 -0.05040 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.46750 10.50570 -0.03820 -0.36361 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.10380 10.12600 -0.02220 -0.21924 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.44950 10.43450 0.01500 0.14375 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.00430 10.04070 -0.03640 -0.36252 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.61170 9.63280 -0.02110 -0.21904 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.92630 9.91210 0.01420 0.14326 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.03000 29.81000 0.22000 0.73801 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.83590 9.85310 -0.01720 -0.17456 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.82520 9.84410 -0.01890 -0.19199 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.67970 9.70160 -0.02190 -0.22574 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.07280 10.09040 -0.01760 -0.17442 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.07350 10.09290 -0.01940 -0.19221 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.92780 9.94990 -0.02210 -0.22211 富達卓越領航全球組合基金 15.18000 15.28000 -0.10000 -0.65445 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.72000 8.92000 -0.20000 -2.24215 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.26000 9.46000 -0.20000 -2.11416 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.29000 8.44000 -0.15000 -1.77725 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.22000 7.36000 -0.14000 -1.90217 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.35000 9.54000 -0.19000 -1.99161 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.19000 8.34000 -0.15000 -1.79856 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.15000 8.28000 -0.13000 -1.57005 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.21000 9.36000 -0.15000 -1.60256 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.24610 10.25360 -0.00750 -0.07315 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.58240 9.58310 -0.00070 -0.00730 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.15350 9.14440 0.00910 0.09951 富蘭克林華美中華基金 10.63000 10.86000 -0.23000 -2.11786 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.95000 20.74000 0.21000 1.01254 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.06000 20.87000 0.19000 0.91040 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.89890 7.88920 0.00970 0.12295 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.93550 8.94160 -0.00610 -0.06822 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.85290 9.85950 -0.00660 -0.06694 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.44710 9.43550 0.01160 0.12294 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.39330 11.38940 0.00390 0.03424 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.61600 8.61310 0.00290 0.03367 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.81730 8.81420 0.00310 0.03517 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.90650 9.90310 0.00340 0.03433 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.97200 13.96610 0.00590 0.04225 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.16890 10.16460 0.00430 0.04230 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.42030 10.41950 0.00080 0.00768 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.57560 7.57500 0.00060 0.00792 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.92680 8.92620 0.00060 0.00672 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.91410 9.91350 0.00060 0.00605 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.09790 11.07370 0.02420 0.21854 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.53640 7.52000 0.01640 0.21809 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.89820 8.87880 0.01940 0.21850 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.04660 10.02470 0.02190 0.21846 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.70570 10.71460 -0.00890 -0.08306 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.61230 7.61860 -0.00630 -0.08269 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.12340 8.11400 0.00940 0.11585 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.13080 9.13300 -0.00220 -0.02409 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.14110 10.14350 -0.00240 -0.02366 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.85770 12.84290 0.01480 0.11524 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.73000 7.78000 -0.05000 -0.64267 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.08000 8.11000 -0.03000 -0.36991 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.11000 8.15000 -0.04000 -0.49080 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.63000 11.69000 -0.06000 -0.51326 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.97930 12.99000 -0.01070 -0.08237 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 36.98000 36.56000 0.42000 1.14880 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34330 10.34310 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.93000 14.14000 -0.21000 -1.48515 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.84000 13.01000 -0.17000 -1.30669 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.16000 15.32000 -0.16000 -1.04439 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.70680 9.71300 -0.00620 -0.06383 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.70680 9.71300 -0.00620 -0.06383 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.59140 9.59170 -0.00030 -0.00313 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.59140 9.59170 -0.00030 -0.00313 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.64390 9.65040 -0.00650 -0.06735 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.64390 9.65040 -0.00650 -0.06735 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.64390 9.65040 -0.00650 -0.06735 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.81400 9.79310 0.02090 0.21342 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.81400 9.79310 0.02090 0.21342 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.81400 9.79310 0.02090 0.21342 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87600 6.87810 -0.00210 -0.03053 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.47830 10.47880 -0.00050 -0.00477 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.40950 9.41210 -0.00260 -0.02762 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.27850 11.28160 -0.00310 -0.02748 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72230 6.71550 0.00680 0.10126 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.82410 8.82880 -0.00470 -0.05323 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.33330 10.33880 -0.00550 -0.05320 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.77560 10.76480 0.01080 0.10033 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 67.20000 67.16000 0.04000 0.05956 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 67.30000 67.15000 0.15000 0.22338 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.74310 61.52560 0.21750 0.35351 復華1至5年期高收益債券基金 20.94000 20.85000 0.09000 0.43165 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 62.93230 62.90990 0.02240 0.03561 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 63.29650 63.14940 0.14710 0.23294 復華人民幣貨幣市場基金 11.83770 11.83710 0.00060 0.00507 復華人生目標基金 37.16770 36.94350 0.22420 0.60687 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 復華大中華中小策略基金 8.21000 8.31000 -0.10000 -1.20337 復華中小精選基金 62.61000 62.00000 0.61000 0.98387 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.40250 52.21460 0.18790 0.35986 復華中國特選信用債券ETF基金 62.44920 62.25590 0.19330 0.31049 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.28000 9.48000 -0.20000 -2.10970 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.34000 8.49000 -0.15000 -1.76678 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.37000 11.51000 -0.14000 -1.21633 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.25000 10.38000 -0.13000 -1.25241 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.84000 9.94000 -0.10000 -1.00604 復華六年到期新興市場債券基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668 復華全方位基金 27.88000 27.67000 0.21000 0.75894 復華全球大趨勢基金-美元 12.10000 12.30000 -0.20000 -1.62602 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.33000 19.59000 -0.26000 -1.32721 復華全球平衡基金-美元 8.86000 8.93000 -0.07000 -0.78387 復華全球平衡基金-新臺幣 19.18000 19.29000 -0.11000 -0.57024 復華全球物聯網科技基金-美元 13.53000 13.89000 -0.36000 -2.59179 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.23000 13.54000 -0.31000 -2.28951 復華全球原物料基金 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048 復華全球消費基金-新臺幣 12.46000 12.60000 -0.14000 -1.11111 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.98530 11.97160 0.01370 0.11444 復華全球債券基金 14.30770 14.31010 -0.00240 -0.01677 復華全球債券組合基金 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.59000 14.69000 -0.10000 -0.68074 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 復華全球戰略配置強基金-美元 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 復華有利貨幣市場基金 13.48370 13.48350 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.19000 11.27000 -0.08000 -0.70985 復華亞太成長基金 11.64000 11.91000 -0.27000 -2.26700 復華亞太神龍科技基金-美元 8.48000 8.65000 -0.17000 -1.96532 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.14000 9.29000 -0.15000 -1.61464 復華南非幣長期收益基金A 13.91000 13.88000 0.03000 0.21614 復華南非幣長期收益基金B 8.05000 8.03000 0.02000 0.24907 復華南非幣短期收益基金A 14.39000 14.38000 0.01000 0.06954 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 64.61970 64.51830 0.10140 0.15716 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.70000 21.61000 0.09000 0.41647 復華美國新星基金-美元 12.08000 12.29000 -0.21000 -1.70871 復華美國新星基金-新臺幣 12.44000 12.62000 -0.18000 -1.42631 復華恒生基金 21.31000 21.30000 0.01000 0.04695 復華恒生單日反向一倍基金 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669 復華恒生單日正向二倍基金 30.03000 30.16000 -0.13000 -0.43103 復華神盾基金 24.57630 24.40040 0.17590 0.72089 復華高成長基金 65.76000 65.28000 0.48000 0.73529 復華高益策略組合基金 13.36000 13.34000 0.02000 0.14993 復華貨幣市場基金 14.44660 14.44640 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.52000 18.59000 -0.07000 -0.37655 復華富時台灣高股息低波動基金 48.80000 48.32000 0.48000 0.99338 復華復華基金 20.51000 20.36000 0.15000 0.73674 復華華人世紀基金 15.62000 15.81000 -0.19000 -1.20177 復華傳家二號基金 28.71100 28.42220 0.28880 1.01611 復華傳家基金 21.41890 21.18490 0.23400 1.10456 復華奧林匹克全球組合基金 15.57000 15.56000 0.01000 0.06427 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 復華新興人民幣債券基金A 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 20.87000 20.81000 0.06000 0.28832 復華新興市場企業債券ETF基金 67.11000 66.92000 0.19000 0.28392 復華新興市場高收益債券基金A 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 復華新興市場高收益債券基金B 5.37000 5.37000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 22.76000 22.42000 0.34000 1.51650 復華數位經濟基金 44.08000 43.49000 0.59000 1.35663 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.82560 9.82790 -0.00230 -0.02340 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.63740 9.63690 0.00050 0.00519 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.35570 10.35810 -0.00240 -0.02317 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.02410 10.02330 0.00080 0.00798 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.98360 9.98410 -0.00050 -0.00501 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.69490 10.66550 0.02940 0.27566 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.79740 9.79750 -0.00010 -0.00102 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.51580 10.48640 0.02940 0.28036 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.14590 10.14590 0.00000 0.00000 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.87630 10.84590 0.03040 0.28029 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.45940 10.45650 0.00290 0.02773 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.42860 10.42540 0.00320 0.03069 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.62490 10.59190 0.03300 0.31156 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.34870 10.34390 0.00480 0.04640 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.43750 11.47900 -0.04150 -0.36153 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.31540 10.31130 0.00410 0.03976 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.52520 10.52040 0.00480 0.04563 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.75350 11.79610 -0.04260 -0.36114 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.45320 10.44910 0.00410 0.03924 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.68760 10.65340 0.03420 0.32102 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.22730 10.22610 0.00120 0.01173 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.39150 10.43530 -0.04380 -0.41973 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.25150 10.25080 0.00070 0.00683 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.22570 10.22460 0.00110 0.01076 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.39060 10.43450 -0.04390 -0.42072 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.24810 10.24740 0.00070 0.00683 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.07620 10.06980 0.00640 0.06356 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.07570 10.07260 0.00310 0.03078 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.07470 10.06830 0.00640 0.06357 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.07670 10.07360 0.00310 0.03077 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.53510 10.53520 -0.00010 -0.00095 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.55550 10.55710 -0.00160 -0.01516 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.74200 10.71330 0.02870 0.26789 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20490 9.20550 -0.00060 -0.00652 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.20120 8.19790 0.00330 0.04025 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.31740 8.29070 0.02670 0.32205 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.90120 11.90190 -0.00070 -0.00588 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.63670 10.63250 0.00420 0.03950 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.91290 10.87800 0.03490 0.32083 景順主流基金 16.46000 16.34000 0.12000 0.73439 景順台灣科技基金 28.38000 28.23000 0.15000 0.53135 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 景順全球科技基金 22.98000 23.31000 -0.33000 -1.41570 景順全球康健基金 19.00000 18.97000 0.03000 0.15814 景順貨幣市場基金 15.98250 15.98230 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.80000 30.57000 0.23000 0.75237 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.24000 14.51000 -0.27000 -1.86079 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.54000 13.76000 -0.22000 -1.59884 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.68000 10.75000 -0.07000 -0.65116 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.17000 11.24000 -0.07000 -0.62278 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.66000 9.83000 -0.17000 -1.72940 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.00000 10.14000 -0.14000 -1.38067 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.10000 10.28000 -0.18000 -1.75097 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.50000 10.65000 -0.15000 -1.40845 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61460 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華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818 華南永昌全球精品基金 16.48000 16.69000 -0.21000 -1.25824 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.24000 10.30000 -0.06000 -0.58252 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.84000 12.92000 -0.08000 -0.61920 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.96000 13.00000 -0.04000 -0.30769 華南永昌物聯網精選基金 11.27000 11.14000 0.13000 1.16697 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26650 16.26630 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.76500 23.59980 0.16520 0.70001 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97990 11.97980 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.68040 10.67410 0.00630 0.05902 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.70920 10.65570 0.05350 0.50208 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00280 9.99690 0.00590 0.05902 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.95650 9.90670 0.04980 0.50269 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.52130 10.50330 0.01800 0.17137 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.46470 10.41100 0.05370 0.51580 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95920 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匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.27660 9.27380 0.00280 0.03019 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.52750 10.55390 -0.02640 -0.25014 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.52750 10.55390 -0.02640 -0.25014 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.29360 9.32360 -0.03000 -0.32176 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.07000 10.27000 -0.20000 -1.94742 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.77000 8.90000 -0.13000 -1.46067 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.24000 9.41000 -0.17000 -1.80659 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.63940 2.63930 0.00010 0.00379 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07960 2.08450 -0.00490 -0.23507 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.12840 12.11220 0.01620 0.13375 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.48280 9.47020 0.01260 0.13305 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37960 0.37910 0.00050 0.13189 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29820 0.29860 -0.00040 -0.13396 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.28000 3.33000 -0.05000 -1.50150 匯豐中國動力基金(台幣) 14.83000 14.99000 -0.16000 -1.06738 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.48000 -0.01000 -2.08333 匯豐台灣精典基金 23.57000 23.36000 0.21000 0.89897 匯豐全球趨勢組合基金 12.50000 12.54000 -0.04000 -0.31898 匯豐全球關鍵資源基金 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165 匯豐安富基金 25.16000 25.04000 0.12000 0.47923 匯豐成功基金 44.14000 43.53000 0.61000 1.40133 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.38000 2.38000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.78000 10.72000 0.06000 0.55970 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.78000 10.72000 0.06000 0.55970 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.67100 2.67590 -0.00490 -0.18312 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35590 2.36010 -0.00420 -0.17796 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.81390 11.80810 0.00580 0.04912 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.93610 7.92980 0.00630 0.07945 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38560 0.38590 -0.00030 -0.07774 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33290 0.33300 -0.00010 -0.03003 匯豐金磚動力基金 14.49000 14.47000 0.02000 0.13822 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00590 15.00590 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.03000 5.04000 -0.01000 -0.19841 匯豐新鑽動力基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.43520 5.39870 0.03650 0.67609 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.23940 9.20330 0.03610 0.39225 匯豐龍鳳基金-A類型 50.84000 50.41000 0.43000 0.85301 匯豐龍鳳基金-I類型 50.84000 50.41000 0.43000 0.85301 匯豐龍騰電子基金 34.77000 34.65000 0.12000 0.34632 匯豐雙高收益債券組合基金 12.51430 12.50810 0.00620 0.04957 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.67000 17.47000 0.20000 1.14482 新光中國成長基金(人民幣) 8.67000 8.80000 -0.13000 -1.47727 新光中國成長基金(美元) 8.66000 8.79000 -0.13000 -1.47895 新光中國成長基金(新臺幣) 8.79000 8.89000 -0.10000 -1.12486 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.00740 10.99790 0.00950 0.08638 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.05760 10.05610 0.00150 0.01492 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.56420 10.53640 0.02780 0.26385 新光台灣富貴基金 22.46000 22.30000 0.16000 0.71749 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.07000 21.17000 -0.10000 -0.47237 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.29030 40.19440 0.09590 0.23859 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 42.08550 42.09430 -0.00880 -0.02091 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.70000 9.84000 -0.14000 -1.42276 新光全球AI新創產業基金美元 9.58000 9.72000 -0.14000 -1.44033 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.80000 9.92000 -0.12000 -1.20968 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068 新光全球生技醫療基金(美元) 10.86000 10.95000 -0.09000 -0.82192 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.78000 10.84000 -0.06000 -0.55351 新光全球債券基金(A累積)美元 10.50750 10.52770 -0.02020 -0.19187 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.45680 10.45080 0.00600 0.05741 新光全球債券基金(B配息)美元 9.94750 9.96690 -0.01940 -0.19464 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.88670 9.88100 0.00570 0.05769 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.96000 9.05000 -0.09000 -0.99448 新光吉星貨幣市場基金 15.49520 15.49500 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996 新光多重資產基金(A累積)美元 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843 新光亞洲精選基金-美金 20.94000 20.95000 -0.01000 -0.04773 新光亞洲精選基金-新台幣 21.60000 21.56000 0.04000 0.18553 新光店頭基金 21.60000 21.48000 0.12000 0.55866 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.04000 11.08000 -0.04000 -0.36101 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 新光特選內需收益ETF基金 21.03000 20.60000 0.43000 2.08738 新光創新科技基金 12.88000 12.79000 0.09000 0.70367 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.84790 40.75400 0.09390 0.23041 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 41.64890 41.75950 -0.11060 -0.26485 新光澳幣八年期保本基金 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 新光澳幣十年期保本基金 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 新光澳幣保本基金 12.35000 12.34000 0.01000 0.08104 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.54610 10.54620 -0.00010 -0.00095 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.47960 9.47910 0.00050 0.00527 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.50310 9.49490 0.00820 0.08636 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.39520 10.38630 0.00890 0.08569 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.37790 10.38080 -0.00290 -0.02794 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.47480 9.47720 -0.00240 -0.02532 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.44800 9.45500 -0.00700 -0.07403 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.33760 10.34520 -0.00760 -0.07346 瑞銀全球創新趨勢基金 7.07000 7.11000 -0.04000 -0.56259 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.08000 9.92000 0.16000 1.61290 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.45950 41.38700 0.07250 0.17518 群益10年期以上金融債ETF基金 40.40420 40.40590 -0.00170 -0.00421 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 41.05300 41.03740 0.01560 0.03801 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 41.08820 41.11000 -0.02180 -0.05303 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 42.67350 42.66910 0.00440 0.01031 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 40.58930 40.66030 -0.07100 -0.17462 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 43.94930 44.02510 -0.07580 -0.17217 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 45.01830 44.88360 0.13470 0.30011 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 43.94160 43.97130 -0.02970 -0.06754 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.39460 10.43350 -0.03890 -0.37284 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 42.34900 42.33060 0.01840 0.04347 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.03870 39.97410 0.06460 0.16160 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43390 11.43150 0.00240 0.02099 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24840 10.22040 0.02800 0.27396 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.18130 12.45790 -0.27660 -2.22028 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.02470 9.23200 -0.20730 -2.24545 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.50000 9.69000 -0.19000 -1.96078 群益大印度基金N-新臺幣 10.51000 10.05000 0.46000 4.57711 群益大印度基金-人民幣 13.81810 13.25470 0.56340 4.25057 群益大印度基金-美元 12.88110 12.35920 0.52190 4.22277 群益大印度基金-新臺幣 12.43000 11.89000 0.54000 4.54163 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.83900 11.93720 -0.09820 -0.82264 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.31680 11.41370 -0.09690 -0.84898 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.62280 10.71090 -0.08810 -0.82253 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.26380 9.34310 -0.07930 -0.84875 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.88000 8.93000 -0.05000 -0.55991 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.50200 9.58080 -0.07880 -0.82248 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.32040 8.39160 -0.07120 -0.84847 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.86980 8.94340 -0.07360 -0.82295 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.02780 8.09650 -0.06870 -0.84851 群益中小型股基金 43.03000 42.54000 0.49000 1.15186 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.03180 10.08250 -0.05070 -0.50285 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.23170 9.28080 -0.04910 -0.52905 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.81130 8.83330 -0.02200 -0.24906 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.57590 8.61930 -0.04340 -0.50352 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.89100 7.93300 -0.04200 -0.52943 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.53250 7.55140 -0.01890 -0.25028 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.47870 10.47070 0.00800 0.07640 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.52650 11.51780 0.00870 0.07554 群益中國高收益債券基金-美元 11.13310 11.12890 0.00420 0.03774 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.38190 10.35760 0.02430 0.23461 群益中國新機會基金N-人民幣 7.77230 7.97380 -0.20150 -2.52703 群益中國新機會基金N-美元 7.07430 7.25970 -0.18540 -2.55382 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.69000 7.87000 -0.18000 -2.28717 群益中國新機會基金-人民幣 6.89290 7.07160 -0.17870 -2.52701 群益中國新機會基金-美元 7.56390 7.76210 -0.19820 -2.55343 群益中國新機會基金-新臺幣 7.34000 7.51000 -0.17000 -2.26365 群益平衡王基金 18.99870 18.88460 0.11410 0.60420 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.35000 6.35000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.95680 11.99470 -0.03790 -0.31597 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.31260 11.35140 -0.03880 -0.34181 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.32740 10.36020 -0.03280 -0.31660 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.77010 9.80360 -0.03350 -0.34171 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.22150 10.25230 -0.03080 -0.30042 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.00840 10.04160 -0.03320 -0.33062 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.13820 9.16570 -0.02750 -0.30003 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.11650 9.14680 -0.03030 -0.33126 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.28080 10.31180 -0.03100 -0.30063 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.32240 10.35670 -0.03430 -0.33119 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.29930 9.32740 -0.02810 -0.30126 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.75440 9.78670 -0.03230 -0.33004 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.90800 10.88510 0.02290 0.21038 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.59290 7.57690 0.01600 0.21117 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.54330 10.53190 0.01140 0.10824 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.36990 10.36310 0.00680 0.06562 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.57900 10.54980 0.02920 0.27678 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.88620 9.87550 0.01070 0.10835 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.81390 9.80740 0.00650 0.06628 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01200 9.98430 0.02770 0.27744 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.54340 10.53200 0.01140 0.10824 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.36980 10.36300 0.00680 0.06562 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.57890 10.54970 0.02920 0.27679 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.88630 9.87560 0.01070 0.10835 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.81380 9.80740 0.00640 0.06526 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01200 9.98430 0.02770 0.27744 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.22900 9.25820 -0.02920 -0.31540 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 群益全球關鍵生技基金-美元 15.10140 15.14910 -0.04770 -0.31487 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.16000 15.16000 0.00000 0.00000 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.47000 11.11000 0.36000 3.24032 群益印度中小基金N-人民幣 11.22180 10.73990 0.48190 4.48701 群益印度中小基金N-美元 9.33760 8.93900 0.39860 4.45911 群益印度中小基金N-新臺幣 8.98000 8.57000 0.41000 4.78413 群益印度中小基金-人民幣 15.19160 14.53930 0.65230 4.48646 群益印度中小基金-美元 13.35520 12.78510 0.57010 4.45910 群益印度中小基金-新臺幣 15.71000 15.00000 0.71000 4.73333 群益多利策略組合基金 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532 群益多重收益組合基金 13.92000 13.91000 0.01000 0.07189 群益多重資產組合基金 15.33000 15.33000 0.00000 0.00000 群益安家基金 23.81140 23.66220 0.14920 0.63054 群益安穩貨幣市場基金 16.14440 16.14410 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 21.21000 21.47000 -0.26000 -1.21099 群益亞太中小基金 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 群益亞太新趨勢平衡基金 16.16000 16.16000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.32920 10.31740 0.01180 0.11437 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.69150 7.68270 0.00880 0.11454 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.03520 10.02380 0.01140 0.11373 群益店頭市場基金 87.92000 86.81000 1.11000 1.27865 群益東方盛世基金 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.44400 11.49730 -0.05330 -0.46359 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.76620 10.81970 -0.05350 -0.49447 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.29640 10.32570 -0.02930 -0.28376 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.50380 9.54810 -0.04430 -0.46397 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.94400 8.98840 -0.04440 -0.49397 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.55180 8.57610 -0.02430 -0.28335 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.64680 10.67720 -0.03040 -0.28472 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.30050 9.34380 -0.04330 -0.46341 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.10300 9.14820 -0.04520 -0.49409 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.55350 9.58080 -0.02730 -0.28494 群益長安基金 28.27000 28.20000 0.07000 0.24823 群益美國新創亮點基金N-美元 10.07690 10.13760 -0.06070 -0.59876 群益美國新創亮點基金-美元 15.24380 15.33550 -0.09170 -0.59796 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.98000 15.02000 -0.04000 -0.26631 群益真善美基金 15.37600 15.34550 0.03050 0.19876 群益馬拉松基金 113.03000 112.07000 0.96000 0.85661 群益深証中小板基金 11.62000 11.33000 0.29000 2.55958 群益創新科技基金 31.01000 30.73000 0.28000 0.91116 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.90870 9.09610 -0.18740 -2.06022 群益華夏盛世基金N-美元 8.12720 8.30040 -0.17320 -2.08665 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.61000 8.77000 -0.16000 -1.82440 群益華夏盛世基金-人民幣 9.70160 9.90570 -0.20410 -2.06043 群益華夏盛世基金-美元 8.96120 9.15220 -0.19100 -2.08693 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.03000 15.31000 -0.28000 -1.82887 群益奧斯卡基金 27.64000 27.45000 0.19000 0.69217 群益新興金鑽基金-美元 10.94970 10.96790 -0.01820 -0.16594 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765 群益葛萊美基金 22.00000 21.89000 0.11000 0.50251 群益道瓊美國地產ETF基金 21.60000 21.88000 -0.28000 -1.27971 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.14000 8.18000 -0.04000 -0.48900 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.95000 12.81000 0.14000 1.09290 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.91640 10.94760 -0.03120 -0.28499 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.66760 10.70090 -0.03330 -0.31119 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.86780 10.87120 -0.00340 -0.03128 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.72610 10.75680 -0.03070 -0.28540 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.48180 10.51450 -0.03270 -0.31100 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.67840 10.68160 -0.00320 -0.02996 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.91630 10.94750 -0.03120 -0.28500 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.66770 10.70090 -0.03320 -0.31025 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.72610 10.75680 -0.03070 -0.28540 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.48170 10.51440 -0.03270 -0.31100 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.58050 12.61280 -0.03230 -0.25609 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.49560 11.53490 -0.03930 -0.34071 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.41930 11.46550 -0.04620 -0.40295 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.57120 8.59320 -0.02200 -0.25602 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.87000 8.90030 -0.03030 -0.34044 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.23000 8.24000 -0.01000 -0.12136 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.41460 8.44860 -0.03400 -0.40243 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.81370 9.84710 -0.03340 -0.33919 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.47000 28.23000 0.24000 0.85016 德信中國精選成長基金 11.46000 11.54000 -0.08000 -0.69324 德信台灣主流中小基金 17.85000 17.60000 0.25000 1.42045 德信萬保貨幣市場基金 11.97460 11.97440 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 30.47000 30.30000 0.17000 0.56106 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.61040 10.61120 -0.00080 -0.00754 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.51400 10.51550 -0.00150 -0.01426 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70450 11.70440 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.71000 14.52000 0.19000 1.30854 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.86000 17.95000 -0.09000 -0.50139 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.74100 10.75650 -0.01550 -0.14410 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.06440 16.08170 -0.01730 -0.10758 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.35520 8.33230 0.02290 0.27483 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.19950 11.19360 0.00590 0.05271 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.04040 12.03540 0.00500 0.04154 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.02990 13.99900 0.03090 0.22073 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.98000 17.05000 -0.07000 -0.41056 摩根中小基金 21.22000 20.97000 0.25000 1.19218 摩根中國A股基金 14.05000 14.19000 -0.14000 -0.98661 摩根中國A股基金(美元) 10.84000 10.99000 -0.15000 -1.36488 摩根中國亮點基金 12.37000 12.64000 -0.27000 -2.13608 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.18430 11.20590 -0.02160 -0.19276 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.36140 12.41460 -0.05320 -0.42853 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.41850 9.45500 -0.03650 -0.38604 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.94290 12.96740 -0.02450 -0.18894 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.88700 14.95140 -0.06440 -0.43073 摩根台灣金磚基金-累積型 18.76000 18.57000 0.19000 1.02316 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.76000 18.57000 0.19000 1.02316 摩根台灣增長基金 47.62000 47.31000 0.31000 0.65525 摩根平衡基金 27.35000 27.27000 0.08000 0.29336 摩根全球α基金 18.39000 18.45000 -0.06000 -0.32520 摩根全球平衡基金 15.69090 15.64510 0.04580 0.29274 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.45960 9.45860 0.00100 0.01057 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.54360 10.54750 -0.00390 -0.03698 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.95530 9.95870 -0.00340 -0.03414 摩根多元入息成長基金-累積型 11.52480 11.52350 0.00130 0.01128 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.24450 10.24800 -0.00350 -0.03415 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.54620 10.50860 0.03760 0.35780 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.90320 13.85360 0.04960 0.35803 摩根亞洲基金 56.74000 56.68000 0.06000 0.10586 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.48450 8.47110 0.01340 0.15818 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.96870 9.95920 0.00950 0.09539 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.81760 8.81020 0.00740 0.08399 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.78720 12.76710 0.02010 0.15744 摩根東方內需機會基金 17.97000 17.95000 0.02000 0.11142 摩根東方科技基金 30.98000 31.49000 -0.51000 -1.61956 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.67000 11.61000 0.06000 0.51680 摩根金龍收成基金 20.87000 21.29000 -0.42000 -1.97276 摩根第一貨幣市場基金 15.12220 15.12200 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.11000 14.13000 -0.02000 -0.14154 摩根新金磚五國基金 12.11000 12.02000 0.09000 0.74875 摩根新絲路基金 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 摩根新興35基金 13.11000 13.13000 -0.02000 -0.15232 摩根新興日本基金 23.06000 22.97000 0.09000 0.39182 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.17650 7.17130 0.00520 0.07251 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.44980 9.44340 0.00640 0.06777 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.28040 9.27500 0.00540 0.05822 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.91290 10.90490 0.00800 0.07336 摩根新興科技基金 49.85000 49.75000 0.10000 0.20101 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.52880 8.51310 0.01570 0.18442 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.13240 9.13630 -0.00390 -0.04269 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.61120 8.61540 -0.00420 -0.04875 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.08710 10.06860 0.01850 0.18374 摩根龍揚基金 31.17000 31.81000 -0.64000 -2.01195 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.63000 10.67000 -0.04000 -0.37488 摩根環球股票收益基金-累積型 11.88000 11.89000 -0.01000 -0.08410 摩根總收益組合基金-月配息型 9.29280 9.27900 0.01380 0.14872 摩根總收益組合基金-累積型 11.43670 11.41980 0.01690 0.14799 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.13000 20.16000 -0.03000 -0.14881 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60700 12.60680 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.21000 10.08000 0.13000 1.28968 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.47230 10.47060 0.00170 0.01624 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.40630 10.40930 -0.00300 -0.02882 聯邦中國龍基金 24.22000 23.98000 0.24000 1.00083 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.72270 9.69170 0.03100 0.31986 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.95330 9.89380 0.05950 0.60139 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.73740 9.77520 -0.03780 -0.38669 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.06240 10.07320 -0.01080 -0.10722 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.31210 9.34830 -0.03620 -0.38724 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.61950 9.62970 -0.01020 -0.10592 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.27850 11.31950 -0.04100 -0.36221 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.07890 11.12040 -0.04150 -0.37319 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.40480 10.41800 -0.01320 -0.12670 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.48880 10.52750 -0.03870 -0.36761 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.28490 10.32340 -0.03850 -0.37294 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.66150 9.67370 -0.01220 -0.12612 聯邦金鑽平衡基金 22.07170 21.90510 0.16660 0.76055 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.10580 9.21860 -0.11280 -1.22361 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.56930 9.66070 -0.09140 -0.94610 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.07130 9.18370 -0.11240 -1.22391 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.53960 9.63080 -0.09120 -0.94696 聯邦貨幣市場基金 13.21070 13.21050 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.05000 11.95000 0.10000 0.83682 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.62640 16.59260 0.03380 0.20371 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.09840 12.18620 -0.08780 -0.72049 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.01000 12.07900 -0.06900 -0.57124 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.45200 11.51740 -0.06540 -0.56784 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.16480 12.16630 -0.00150 -0.01233 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.44560 11.43120 0.01440 0.12597 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49750 10.49870 -0.00120 -0.01143 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.68600 8.67520 0.01080 0.12449 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.00000 33.84000 0.16000 0.47281 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.12000 17.37000 -0.25000 -1.43926 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.06000 17.31000 -0.25000 -1.44425 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.48000 11.61000 -0.13000 -1.11972 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.00000 16.00000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.99000 11.99000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.64000 7.63000 0.01000 0.13106 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.92000 15.01000 -0.09000 -0.59960 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.47000 11.54000 -0.07000 -0.60659 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.23000 14.33000 -0.10000 -0.69784 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.38000 14.48000 -0.10000 -0.69061 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.37000 14.47000 -0.10000 -0.69109 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.08000 15.19000 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1.11072 瀚亞印度基金-人民幣 15.14000 14.55000 0.59000 4.05498 瀚亞印度基金-美元 14.18000 13.63000 0.55000 4.03522 瀚亞印度基金-新台幣 32.00000 30.68000 1.32000 4.30248 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.29000 10.09000 0.20000 1.98216 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.44000 10.21000 0.23000 2.25269 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.89000 9.69000 0.20000 2.06398 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.83000 9.63000 0.20000 2.07684 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.96000 9.74000 0.22000 2.25873 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.90000 9.70000 0.20000 2.06186 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.82000 9.62000 0.20000 2.07900 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.96000 9.74000 0.22000 2.25873 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.23000 10.31000 -0.08000 -0.77595 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瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.89300 8.88160 0.01140 0.12836 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.76610 8.74000 0.02610 0.29863 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.30660 9.34540 -0.03880 -0.41518 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.67780 14.67450 0.00330 0.02249 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.45150 10.47530 -0.02380 -0.22720 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.49810 12.49530 0.00280 0.02241 瀚亞非洲基金-南非幣 10.70000 10.76000 -0.06000 -0.55762 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.77000 19.91000 -0.14000 -0.70316 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.61170 13.61150 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 27.98000 28.45000 -0.47000 -1.65202 瀚亞高科技基金 54.99000 54.40000 0.59000 1.08456 瀚亞理財通基金 26.03000 25.97000 0.06000 0.23104 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.98000 9.76000 0.22000 2.25410 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.96000 8.78000 0.18000 2.05011 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.64000 8.47000 0.17000 2.00708 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.93000 8.73000 0.20000 2.29095 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.92000 8.74000 0.18000 2.05950 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.68000 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