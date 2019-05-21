◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月21日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 0056 元大高股息 12815 96977 2330 台積電 -16944 -54506 2834 臺企銀 6159 -9656 3481 群創 -11176 -72718 2303 聯電 3842 11923 00677U 富邦VIX -6617 0 2892 第一金 2345 -2388 00637L 元大滬深300正2 -6326 0 2890 永豐金 2260 1198 2317 鴻海 -4662 -20817 2887 台新金 1367 -11350 0050 元大台灣50 -3907 -26339 1216 統一 1307 13046 2337 旺宏 -3901 -20943 2884 玉山金 1218 -458 2409 友達 -3735 -33667 00631L 元大台灣50正2 1006 0 1402 遠東新 -3229 -11393 2633 台灣高鐵 976 -82 2891 中信金 -3056 6063 2002 中鋼 963 -23842 2885 元大金 -3017 -1945 2618 長榮航 963 3923 2883 開發金 -2640 -48272 2515 中工 832 3159 3017 奇鋐 -1997 -2039 3049 和鑫 817 -3240 3576 聯合再生 -1838 -5096 1303 南亞 774 -1972 2448 晶電 -1770 -6932 1102 亞泥 611 -768 00664R 禤齠O灣加權反1 -1729 0 3045 台灣大 581 1382 6116 彩晶 -1691 -28059 2367 燿華 563 685 2449 京元電子 -1583 -2541 00766L x新MSCI中國正2 554 0 00655L 國泰中國A50正2 -1555 0 4904 遠傳 518 1624 2881 富邦金 -1507 -26752 1722 台肥 492 2458 00676R I邦臺灣加權反1 -1373 0 2845 遠東銀 474 1115 2823 中壽 -1276 -10339 2105 正新 464 -2677 00632R 元大台灣50反1 -1199 0 00830 國泰費城半導體 455 859 2408 南亞科 -1190 -12444 6176 瑞儀 438 -325 1326 台化 -1158 -9849 00708L 元大S&P黃金正2 372 0 2324 仁寶 -1156 -10228 2912 統一超 367 1247 5880 合庫金 -1104 -12503 6278 台表科 354 484 00671R 富邦NASDAQ反1 -1057 0 2412 中華電 351 1016 2344 華邦電 -872 -17921 00757 統一FANG+ 339 203 1101 台泥 -867 -18192 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股