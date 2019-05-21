新聞
0

◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧05月21日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
5820  日盛金        2678  
5483  中美晶         545  
6679  鈺太           320  
6238  勝麗           290  
8436  大江           242  
6538  倉和           220  
5299  杰力           200  
3227  原相           171  
3293  鈊象           168  
3587  閎康           129  
4126  太醫           121  
6217  中探針          75  
6561  是方            74  
3527  聚積            62  
3529  力旺            33  
5904  寶雅            30  
4123  晟德            30  
8299  群聯            30  
2732  六角            22  
8109  博大            19  
3611  鼎翰            17  
1795  美時            12  
6143  振曜            11  
6146  耕興             7  
3363  上詮             6  
1597  直得             5  
6510  精測             5  
4105  東洋             1  
3594  磐儀             0  
3609  東林             0  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6290  良維         -2630  
3105  穩懋         -2367  
6274  台燿         -1862  
6182  合晶         -1180  
3217  優群         -1180  
4953  緯軟         -1142  
6147  頎邦         -1051  
3081  聯亞          -983  
6121  新普          -942  
5347  世界          -797  
6188  廣明          -761  
6488  環球晶        -613  
3491  昇達科        -612  
5439  高技          -598  
3466  致振          -471  
4736  泰博          -470  
3260  威剛          -392  
5349  先豐          -374  
3152  璟德          -344  
3324  雙鴻          -291  
6245  立端          -256  
4107  邦特          -250  
5457  宣德          -205  
3264  欣銓          -191  
5274  信驊          -183  
4966  譜瑞-KY       -142  
5009  榮剛          -131  
5263  智崴          -100  
6643  M31            -80  
8155  博智           -76
留言載入中...

相關新聞