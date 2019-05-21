◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧05月21日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 5820 日盛金 2678 5483 中美晶 545 6679 鈺太 320 6238 勝麗 290 8436 大江 242 6538 倉和 220 5299 杰力 200 3227 原相 171 3293 鈊象 168 3587 閎康 129 4126 太醫 121 6217 中探針 75 6561 是方 74 3527 聚積 62 3529 力旺 33 5904 寶雅 30 4123 晟德 30 8299 群聯 30 2732 六角 22 8109 博大 19 3611 鼎翰 17 1795 美時 12 6143 振曜 11 6146 耕興 7 3363 上詮 6 1597 直得 5 6510 精測 5 4105 東洋 1 3594 磐儀 0 3609 東林 0 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6290 良維 -2630 3105 穩懋 -2367 6274 台燿 -1862 6182 合晶 -1180 3217 優群 -1180 4953 緯軟 -1142 6147 頎邦 -1051 3081 聯亞 -983 6121 新普 -942 5347 世界 -797 6188 廣明 -761 6488 環球晶 -613 3491 昇達科 -612 5439 高技 -598 3466 致振 -471 4736 泰博 -470 3260 威剛 -392 5349 先豐 -374 3152 璟德 -344 3324 雙鴻 -291 6245 立端 -256 4107 邦特 -250 5457 宣德 -205 3264 欣銓 -191 5274 信驊 -183 4966 譜瑞-KY -142 5009 榮剛 -131 5263 智崴 -100 6643 M31 -80 8155 博智 -76