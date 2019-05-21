【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國科技、半導體股領跌美股，導致台股開盤持續下挫，台股在蘋概三王走弱下，指數最低來到 10,342 點，不過盤中大立光率先止穩翻紅，加上受到台幣大幅貶值，壽險類股匯兌收益增加，帶動金融類股走勢強勁，推升台指翻紅走揚，終場台股上漲 0.64%。

《國際金融市場焦點分析》

美國多家半導體廠商皆表示不再出貨給華為，導致市場擔憂華為相關供應鏈股價走勢將維持疲弱，不過受到美國表示，將開放廠商申請許可證出貨給華為，使得市場對於華為制裁擔憂緩解，推動上證指數及 A50 指數止跌翻紅，加上市場預期在中美貿易戰下，中國可望再度擴張財政政策力道，帶動電器、面板走勢相對強勁，推升 A50 指數維持上漲格局。

《國際商品市場焦點分析》

上週末 OPEC 部長級會議同意繼續降低原油庫存，雖然俄羅斯尚未表態是否支持下半年延長減產協議，但近來美國、沙烏地阿拉伯以及伊朗造成中東地緣衝突升溫，因此推升油價週一早盤跳空上漲超過１％，不過世界貿易組織的季度展望指標顯示，2019 年第二季度全球商品貿易增速仍然疲弱，同時 Google 等美國企業配合封殺華為引發股市大跌，油價因此回吐早盤漲幅，布倫特油價更轉為收跌。

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