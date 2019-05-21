[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 第一金工業30反1 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 宏洲 元大電子 利勤 大統新創 天仁 FH滬深 嘉裕 元大台商50 永冠-KY 本盟 宏亞 元大台灣50正2 東華 富邦摩台 大同 健和興 地球 立益 富邦發達 云辰 旭隼 新紡 佳和 富邦金融 星通 元晶 大統新創 聯發 元大MSCI台灣 盛達 遠雄來 程泰 昶和 永豐臺灣加權 建碁 統領 氣立 三洋紡 國泰日經225 和鑫 威宏-KY 台硝 本盟 元大歐洲50 泰碩 泰昇-KY 元禎 正道 元大日經225 玉晶光 永記 瑞利 元大S&P黃金反1 尚志 日勝化 正峰新 元大美債20反1 合勤控 展宇 億泰 國泰20年美債正2 虹堡 華廣 懷特 國泰20年美債反1 互億 高興昌 燁興 兆豐藍籌30反1 超眾 東明-KY 千興 國泰標普低波高息 訊芯-KY 隴華 威致 元大S&P日圓反1 杜康-DR 銘旺科 華豐 富邦歐洲 陽光能源-DR 翔耀 首利 FH彭博高收益債 雷虎 太空梭 麗正 FH彭博新興債 波力-KY 吉祥全 東訊 群益道瓊美國地產 奇鋐 華泰 第一金工業30反1 和鑫 錸德 FH富時高息低波 立萬利 倫飛 國泰RMB短期報酬 聯德 虹光 富邦臺灣中小 泰碩 威盛 國泰新興市場 玉晶光 浩鑫 新光內需收益 晶彩科 國碩 FH美國金融股 穎漢 銘旺科 新光中國政金綠債 迎廣 統懋 新光投等債15+ 全國電 翔耀 新光ICE美國權值 皇昌 太空梭 宏洲 遠雄來 兆勁 嘉裕 夏都 麗臺 東華 欣欣 吉祥全 立益 統領 憶聲 佳和 客思達-KY 科風 聯發 康師傅-DR 力特 昶和 神州-DR 喬鼎 三洋紡 晨訊科-DR 正達 本盟 一零四 晟鈦 正道 欣天然 聯德 瑞利 新海 同泰 正峰新 欣高 新世紀 億泰 jpp-KY 誠研 懷特 台數科 誠創 燁興 基勝-KY 嘉威 千興 東哥遊艇 聯合再生 威致 泰昇-KY 尚志 華豐 吉源-KY 力銘 首利 亞太電 麗正 達能 東訊 太極 華泰 誠美材 錸德 傳奇 倫飛 慧友 虹光 悠克 威盛 友勁 浩鑫 百一 國碩 捷泰 銘旺科 天瀚 統懋 迅杰 翔耀 華上 太空梭 光麗-KY 兆勁 元晶 麗臺 華冠 吉祥全 裕豐 憶聲 寶徠 科風 皇昌 力特 陽明 喬鼎 六福 正達 康師傅-DR 晟鈦 聖馬丁-DR 聯德 神州-DR 同泰 耀傑-DR 新世紀 同方友友-DR 誠研 晨訊科-DR 誠創 友佳-DR 嘉威 陽光能源-DR 聯合再生 精熙-DR 尚志 中福 力銘 雷虎 亞太電 中視 達能 秋雨 太極 新利虹 誠美材 國光生 傳奇 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生 商億-KY