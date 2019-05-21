[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月20日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 70254 0 2330 台積電 -8808 -36975 2801 彰銀 6801 2078 3481 群創 -6292 -60859 00677U 富邦VIX 4922 0 2409 友達 -3119 -32763 00633L 富邦上証正2 3491 0 2317 鴻海 -3074 -15538 3049 和鑫 2455 -3830 2882 國泰金 -3052 -59222 00637L 元大滬深300正2 2177 0 0050 元大台灣50 -2897 -22114 3017 奇鋐 1933 1736 6116 彩晶 -2753 -26152 00664R 國泰臺灣加權反1 1480 0 2303 聯電 -2285 12258 00686R 群益臺灣加權反1 1140 0 2881 富邦金 -1934 -25323 3338 泰碩 1086 -747 2337 旺宏 -1913 -16456 3704 合勤控 1006 1663 2883 開發金 -1773 -44600 1402 遠東新 881 -6895 2002 中鋼 -1548 -24635 00708L 元大S&P黃金正2 770 0 2888 新光金 -1514 -40164 2834 臺企銀 746 -15336 00673R 元大S&P原油反1 -1502 0 00631L 元大台灣50正2 693 0 5880 合庫金 -1435 -9913 1216 統一 657 12568 2891 中信金 -1428 15221 6213 聯茂 651 640 2887 台新金 -1352 -11747 2884 玉山金 600 -974 1101 台泥 -1351 -17912 2886 兆豐金 578 566 2408 南亞科 -1262 -11591 00766L 台新MSCI中國正2 567 0 3037 欣興 -1248 6233 1722 台肥 541 1933 1326 台化 -1103 -8629 00783 富邦中証500 539 7572 2323 中環 -1070 -8080 3406 玉晶光 531 -567 1605 華新 -1029 -7440 2892 第一金 527 -4340 2880 華南金 -960 -4810 2449 京元電子 519 -84 2344 華邦電 -885 -17485 2412 中華電 461 916 2633 台灣高鐵 -852 -1414 2448 晶電 408 -4781 2027 大成鋼 -793 2098 1215 卜蜂 399 851 1301 台塑 -767 -5023 1513 中興電 365 639 1303 南亞 -766 -3215 6153 嘉聯益 355 633 3711 日月光投控 -752 -2435 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股