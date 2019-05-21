[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/05/20 108/05/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.09150 10.09920 -0.00770 -0.07624 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.98790 9.99550 -0.00760 -0.07603 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.18510 10.18510 0.00000 0.00000 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.08230 10.08260 -0.00030 -0.00298 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.37420 10.38130 -0.00710 -0.06839 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.18040 10.18740 -0.00700 -0.06871 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.30100 10.30590 -0.00490 -0.04755 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.19480 10.20020 -0.00540 -0.05294 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.70000 23.19000 -0.49000 -2.11298 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.15000 25.33000 -1.18000 -4.65851 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 40.81920 40.59000 0.22920 0.56467 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.79340 39.72640 0.06700 0.16865 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.62290 9.62460 -0.00170 -0.01766 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.09230 10.09460 -0.00230 -0.02278 中國信託台灣活力基金 13.22000 13.34000 -0.12000 -0.89955 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.94000 8.97000 -0.03000 -0.33445 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.12250 10.09030 0.03220 0.31912 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.12270 9.09370 0.02900 0.31890 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.37820 10.38000 -0.00180 -0.01734 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31940 9.32480 -0.00540 -0.05791 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.09510 11.10800 -0.01290 -0.11613 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.44620 9.45720 -0.01100 -0.11631 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.15340 11.18770 -0.03430 -0.30659 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.77750 9.80760 -0.03010 -0.30690 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 41.26660 40.95090 0.31570 0.77092 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 43.06850 42.78640 0.28210 0.65932 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 43.45480 43.20610 0.24870 0.57561 中國信託智能運動基金-台幣 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 中國信託智能運動基金-美元 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.69000 9.78000 -0.09000 -0.92025 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02680 11.02630 0.00050 0.00453 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.98540 9.96460 0.02080 0.20874 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.26000 9.24080 0.01920 0.20777 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.15410 10.15510 -0.00100 -0.00985 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.41170 9.41260 -0.00090 -0.00956 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 40.49960 40.20190 0.29770 0.74051 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 41.03460 40.79060 0.24400 0.59818 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 40.74570 40.48440 0.26130 0.64543 元大2001基金 57.39000 57.65000 -0.26000 -0.45100 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 43.52970 43.24050 0.28920 0.66882 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 41.62010 41.41420 0.20590 0.49717 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.00000 20.46000 -0.46000 -2.24829 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.65740 11.65660 0.00080 0.00686 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.78960 10.77880 0.01080 0.10020 元大上證50基金 31.04000 31.17000 -0.13000 -0.41707 元大大中華TMT基金-人民幣 10.12000 10.43000 -0.31000 -2.97220 元大大中華TMT基金-新台幣 9.06000 9.33000 -0.27000 -2.89389 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.18000 13.26000 -0.08000 -0.60332 元大大中華價值指數基金-美元 12.21600 12.33000 -0.11400 -0.92457 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.73500 16.82000 -0.08500 -0.50535 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.53800 10.73400 -0.19600 -1.82597 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.18000 10.36000 -0.18000 -1.73745 元大中國平衡基金-人民幣 3.05000 3.09000 -0.04000 -1.29450 元大中國平衡基金-新台幣 13.69000 13.85000 -0.16000 -1.15523 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.71240 46.64540 0.06700 0.14364 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.91310 10.90320 0.00990 0.09080 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96360 9.95460 0.00900 0.09041 元大中國機會債券基金-新台幣 10.08310 10.06470 0.01840 0.18282 元大巴西指數基金 6.09400 6.14400 -0.05000 -0.81380 元大巴菲特基金 25.03000 25.05000 -0.02000 -0.07984 元大日經225基金 26.98000 26.91000 0.07000 0.26013 元大台商收成基金 21.16000 21.07000 0.09000 0.42715 元大台灣50單日反向1倍基金 12.21000 12.23000 -0.02000 -0.16353 元大台灣50單日正向2倍基金 36.37000 36.30000 0.07000 0.19284 元大台灣中型100基金 30.87000 30.84000 0.03000 0.09728 元大台灣加權股價指數基金 24.56100 24.52900 0.03200 0.13046 元大台灣卓越50基金 78.06000 78.00000 0.06000 0.07692 元大台灣金融基金 17.31000 17.13000 0.18000 1.05079 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.12000 30.03000 0.09000 0.29970 元大台灣高股息基金 25.65000 25.55000 0.10000 0.39139 元大台灣電子科技基金 33.07000 33.24000 -0.17000 -0.51143 元大全球ETF成長組合基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.73000 14.72000 0.01000 0.06793 元大全球人工智慧ETF基金 22.26000 22.48000 -0.22000 -0.97865 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.38000 13.36000 0.02000 0.14970 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 元大全球不動產證券化基金-美元 12.15800 12.19100 -0.03300 -0.27069 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.53000 6.54000 -0.01000 -0.15291 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.86000 0.01000 0.14577 元大全球股票入息基金-美元配息 8.43000 8.45200 -0.02200 -0.26029 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 元大全球新興市場精選組合基金 13.01000 13.10000 -0.09000 -0.68702 元大全球農業商機基金 17.28000 17.40000 -0.12000 -0.68966 元大印尼指數基金 8.41200 8.55700 -0.14500 -1.69452 元大印度指數基金 9.86700 9.75300 0.11400 1.16887 元大印度基金 12.53000 12.39000 0.14000 1.12994 元大多多基金 15.89000 16.04000 -0.15000 -0.93516 元大多福基金 49.53000 49.75000 -0.22000 -0.44221 元大亞太成長基金 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.97440 8.96640 0.00800 0.08922 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.21540 7.20900 0.00640 0.08878 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.91600 8.93900 -0.02300 -0.25730 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.99100 9.98300 0.00800 0.08014 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.14630 10.14240 0.00390 0.03845 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.27910 10.27690 0.00220 0.02141 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.13820 10.13600 0.00220 0.02170 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.41750 10.37140 0.04610 0.44449 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.27460 10.22910 0.04550 0.44481 元大卓越基金 42.16000 42.21000 -0.05000 -0.11846 元大店頭基金 7.66000 7.74000 -0.08000 -1.03359 元大美元貨幣市場基金-美元 10.43990 10.43820 0.00170 0.01629 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.92700 9.89670 0.03030 0.30616 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.63810 32.48190 0.15620 0.48088 元大美國政府20年期(以上)債券基金 40.71290 40.40800 0.30490 0.75455 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.86540 17.90780 -0.04240 -0.23677 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.69980 20.56640 0.13340 0.64863 元大美國政府7至10年期債券基金 41.39060 41.16000 0.23060 0.56025 元大高科技基金 18.04000 18.24000 -0.20000 -1.09649 元大得利貨幣市場基金 16.31540 16.31470 0.00070 0.00429 元大得寶貨幣市場基金 12.02520 12.02470 0.00050 0.00416 元大富櫃50基金 11.61000 11.73000 -0.12000 -1.02302 元大華夏中小基金 7.05000 7.21000 -0.16000 -2.21914 元大新中國基金-人民幣 9.39000 9.62000 -0.23000 -2.39085 元大新中國基金-美元 8.71700 8.95400 -0.23700 -2.64686 元大新中國基金-新台幣 8.81000 9.01000 -0.20000 -2.21976 元大新主流基金 22.14000 22.41000 -0.27000 -1.20482 元大新東協平衡基金-美元 9.17500 9.22200 -0.04700 -0.50965 元大新東協平衡基金-新台幣 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.25860 10.26770 -0.00910 -0.08863 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.37930 9.41870 -0.03940 -0.41832 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.66770 10.66730 0.00040 0.00375 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.87420 8.87380 0.00040 0.00451 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.31410 10.31570 -0.00160 -0.01551 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.63040 9.63190 -0.00150 -0.01557 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.63120 10.58800 0.04320 0.40801 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.93390 9.89350 0.04040 0.40835 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.90890 9.90590 0.00300 0.03028 元大新興亞洲基金 10.60000 10.71000 -0.11000 -1.02708 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.39710 9.41770 -0.02060 -0.21874 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.81530 8.83470 -0.01940 -0.21959 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.80000 9.78020 0.01980 0.20245 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.20350 9.18480 0.01870 0.20360 元大萬泰貨幣市場基金 15.15510 15.15450 0.00060 0.00396 元大經貿基金 34.72000 34.87000 -0.15000 -0.43017 元大實質多重資產基金-人民幣 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 7.81900 7.84900 -0.03000 -0.38221 元大實質多重資產基金-新台幣 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 13.53000 13.42000 0.11000 0.81967 元大滬深300單日正向2倍基金 15.47000 15.65000 -0.18000 -1.15016 元大摩臺基金 36.49000 36.47000 0.02000 0.05484 元大標普500基金 27.13000 27.17000 -0.04000 -0.14722 元大標普500單日反向1倍基金 12.68000 12.60000 0.08000 0.63492 元大標普500單日正向2倍基金 34.43000 34.72000 -0.29000 -0.83525 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.29000 20.24000 0.05000 0.24704 元大標智滬深300基金 17.16000 17.28000 -0.12000 -0.69444 元大歐洲50基金 24.88000 24.98000 -0.10000 -0.40032 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.33660 9.25000 0.08660 0.93622 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28030 10.27950 0.00080 0.00778 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.47000 14.49000 -0.02000 -0.13803 日盛上選基金 31.50000 31.55000 -0.05000 -0.15848 日盛小而美基金 16.75000 16.75000 0.00000 0.00000 日盛中國內需動力基金 9.15000 9.34000 -0.19000 -2.03426 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.30720 12.27830 0.02890 0.23537 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89380 9.87060 0.02320 0.23504 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.46390 12.45550 0.00840 0.06744 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.01440 10.00760 0.00680 0.06795 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.32370 11.28080 0.04290 0.38029 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.08080 9.04640 0.03440 0.38026 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.05000 10.30000 -0.25000 -2.42718 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.48000 9.75000 -0.27000 -2.76923 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.94000 10.18000 -0.24000 -2.35756 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.29000 10.43000 -0.14000 -1.34228 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.07000 10.24000 -0.17000 -1.66016 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.29000 10.42000 -0.13000 -1.24760 日盛日盛基金 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383 日盛目標收益組合基金(美元) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 日盛全球抗暖化基金 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.34790 10.35100 -0.00310 -0.02995 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.31500 9.31780 -0.00280 -0.03005 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.17780 10.15510 0.02270 0.22353 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.16210 9.14160 0.02050 0.22425 日盛全球智能車基金(美元) 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87209 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49750 2.49150 0.00600 0.24082 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65500 1.65110 0.00390 0.23621 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38380 0.38340 0.00040 0.10433 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25490 0.25460 0.00030 0.11783 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.73660 12.69240 0.04420 0.34824 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.33070 8.30180 0.02890 0.34812 日盛亞洲機會基金 6.73000 6.82000 -0.09000 -1.31965 日盛首選基金 15.92000 15.97000 -0.05000 -0.31309 日盛高科技基金 16.87000 16.94000 -0.07000 -0.41322 日盛貨幣市場基金 14.82480 14.82410 0.00070 0.00472 日盛新台商基金 36.90000 37.00000 -0.10000 -0.27027 日盛精選五虎基金 34.18000 33.98000 0.20000 0.58858 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53710 13.53650 0.00060 0.00443 台新2000高科技基金 28.78000 29.00000 -0.22000 -0.75862 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.96000 10.40000 -0.44000 -4.23077 台新MSCI中國基金 19.91000 20.33000 -0.42000 -2.06591 台新大眾貨幣市場基金 14.21380 14.21320 0.00060 0.00422 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.56260 10.54350 0.01910 0.18115 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53970 10.55550 -0.01580 -0.14968 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.27420 10.24620 0.02800 0.27327 台新中國通基金 41.17000 41.77000 -0.60000 -1.43644 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52160 0.53800 -0.01640 -3.04833 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.30200 16.74400 -0.44200 -2.63975 台新中國精選中小基金-美元 0.29190 0.29950 -0.00760 -2.53756 台新中國精選中小基金-新台幣 9.14000 9.34000 -0.20000 -2.14133 台新主流基金 22.51000 22.51000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.83000 22.76000 0.07000 0.30756 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.73340 0.73440 -0.00100 -0.13617 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.31000 16.27000 0.04000 0.24585 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52340 0.52410 -0.00070 -0.13356 台新台灣中小基金 31.97000 32.54000 -0.57000 -1.75169 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.19960 10.14810 0.05150 0.50748 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.40250 9.40240 0.00010 0.00106 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.80290 10.80280 0.00010 0.00093 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.94350 9.95380 -0.01030 -0.10348 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.05870 11.07020 -0.01150 -0.10388 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 台新印度基金 14.33000 14.15000 0.18000 1.27208 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.64250 8.60810 0.03440 0.39962 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28140 0.28150 -0.00010 -0.03552 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.56460 12.51460 0.05000 0.39953 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40400 0.40410 -0.00010 -0.02475 台新真吉利貨幣市場基金 11.12470 11.12440 0.00030 0.00270 台新高股息平衡基金 30.11660 30.35560 -0.23900 -0.78733 台新智慧生活基金-美元 10.42460 10.51020 -0.08560 -0.81445 台新智慧生活基金-新台幣 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.11370 8.13320 -0.01950 -0.23976 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.41660 8.40120 0.01540 0.18331 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.12240 9.14480 -0.02240 -0.24495 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47380 9.45650 0.01730 0.18294 台新新興市場債券基金(A類型) 11.16260 11.13050 0.03210 0.28840 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35130 0.35180 -0.00050 -0.14213 台新新興市場債券基金(B類型) 7.98800 7.96500 0.02300 0.28876 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26510 0.26550 -0.00040 -0.15066 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.35000 5.40000 -0.05000 -0.92593 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.86000 21.76000 0.10000 0.45956 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.20330 10.19400 0.00930 0.09123 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.89190 9.91550 -0.02360 -0.23801 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.01990 10.00140 0.01850 0.18497 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.20330 10.19400 0.00930 0.09123 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.89190 9.91550 -0.02360 -0.23801 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.01990 10.00140 0.01850 0.18497 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 40.03830 39.99840 0.03990 0.09975 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 40.03830 39.99840 0.03990 0.09975 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.99810 39.99870 -0.00060 -0.00150 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.32360 11.32290 0.00070 0.00618 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.13660 10.14130 -0.00470 -0.04635 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.23620 9.22170 0.01450 0.15724 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.77820 10.76130 0.01690 0.15704 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.82750 7.82170 0.00580 0.07415 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.20240 9.19560 0.00680 0.07395 永豐中小基金 50.71000 51.09000 -0.38000 -0.74379 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79900 1.79170 0.00730 0.40743 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47920 2.46920 0.01000 0.40499 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.22690 8.19790 0.02900 0.35375 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.00080 10.96200 0.03880 0.35395 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.51000 4.60000 -0.09000 -1.95652 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.36000 20.77000 -0.41000 -1.97400 永豐主流品牌基金 18.94000 18.83000 0.11000 0.58417 永豐永豐基金 31.63000 31.63000 0.00000 0.00000 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.18990 9.14650 0.04340 0.47450 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.58380 9.53930 0.04450 0.46649 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.14910 9.07370 0.07540 0.83097 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.54420 9.46560 0.07860 0.83038 永豐亞洲民生消費基金 11.99000 12.12000 -0.13000 -1.07261 永豐南非幣2021保本基金 13.92410 13.92590 -0.00180 -0.01293 永豐高科技基金 21.95000 22.04000 -0.09000 -0.40835 永豐貨幣市場基金 13.93040 13.92980 0.00060 0.00431 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12550 2.11850 0.00700 0.33042 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.59690 2.58830 0.00860 0.33226 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81790 7.79610 0.02180 0.27963 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.85490 10.82470 0.03020 0.27899 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.11430 7.09790 0.01640 0.23105 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.30950 11.28350 0.02600 0.23042 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.07000 10.23000 -0.16000 -1.56403 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.88000 8.05000 -0.17000 -2.11180 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.28000 18.61000 -0.33000 -1.77324 永豐臺灣加權ETF基金 51.49000 51.39000 0.10000 0.19459 永豐領航科技基金 35.80000 35.87000 -0.07000 -0.19515 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.04000 11.11000 -0.07000 -0.63006 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.58000 10.64000 -0.06000 -0.56391 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 永豐趨勢平衡基金 39.53000 39.67000 -0.14000 -0.35291 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.84110 11.83840 0.00270 0.02281 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.70170 9.70640 -0.00470 -0.04842 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.26650 10.27140 -0.00490 -0.04771 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.77770 9.77470 0.00300 0.03069 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.17800 10.17480 0.00320 0.03145 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.76350 9.76790 -0.00440 -0.04505 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.45840 10.46310 -0.00470 -0.04492 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.79680 9.79290 0.00390 0.03982 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.27870 10.27520 0.00350 0.03406 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.78000 10.91000 -0.13000 -1.19157 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.45000 9.58000 -0.13000 -1.35699 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.08000 10.24000 -0.16000 -1.56250 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.40000 14.73000 -0.33000 -2.24033 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.95000 19.41000 -0.46000 -2.36991 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.75000 19.26000 -0.51000 -2.64798 兆豐國際生命科學基金 15.14000 15.24000 -0.10000 -0.65617 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.28220 10.28640 -0.00420 -0.04083 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.45100 10.48630 -0.03530 -0.33663 兆豐國際全球基金 31.14000 31.25000 -0.11000 -0.35200 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.45140 10.44940 0.00200 0.01914 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.29050 10.26370 0.02680 0.26111 兆豐國際國民基金 21.21000 21.45000 -0.24000 -1.11888 兆豐國際第一基金 12.89000 13.12000 -0.23000 -1.75305 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.64330 10.60830 0.03500 0.32993 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.17960 8.18090 -0.00130 -0.01589 兆豐國際萬全基金 20.26000 20.54000 -0.28000 -1.36319 兆豐國際電子基金 24.78000 25.07000 -0.29000 -1.15676 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.18000 21.10000 0.08000 0.37915 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.35000 16.38000 -0.03000 -0.18315 兆豐國際豐台灣基金 33.34000 33.47000 -0.13000 -0.38841 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54730 12.54670 0.00060 0.00478 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.68000 9.79000 -0.11000 -1.12360 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.61000 9.74000 -0.13000 -1.33470 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.49210 10.50280 -0.01070 -0.10188 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.30320 10.30690 -0.00370 -0.03590 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.49960 10.50140 -0.00180 -0.01714 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.28760 10.29810 -0.01050 -0.10196 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.39800 10.40170 -0.00370 -0.03557 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.36800 10.36970 -0.00170 -0.01639 合庫台灣基金 10.46000 10.58000 -0.12000 -1.13422 合庫全球高收益債券基金A類型 11.55370 11.52390 0.02980 0.25859 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.45390 12.45810 -0.00420 -0.03371 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.11980 11.11670 0.00310 0.02789 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.93280 11.93100 0.00180 0.01509 合庫全球高收益債券基金B類型 8.10750 8.08660 0.02090 0.25845 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.34950 9.35260 -0.00310 -0.03315 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.02900 9.02780 0.00120 0.01329 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.80440 8.79950 0.00490 0.05568 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.19970 9.19850 0.00120 0.01305 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068 合庫全球新興市場基金 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022 合庫貨幣市場基金 10.16590 10.16540 0.00050 0.00492 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.73240 9.72740 0.00500 0.05140 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.00060 10.00510 -0.00450 -0.04498 合庫新興多重收益基金A類型 10.32860 10.30950 0.01910 0.18527 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.79860 11.80500 -0.00640 -0.05421 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.79240 14.79500 -0.00260 -0.01757 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60640 8.60250 0.00390 0.04534 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.38320 9.38750 -0.00430 -0.04581 合庫新興多重收益基金B類型 7.82200 7.80760 0.01440 0.18444 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.58730 8.59170 -0.00440 -0.05121 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.36720 10.37220 -0.00500 -0.04821 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.26000 11.47000 -0.21000 -1.83086 安本標準兩岸價值基金 美元 10.96000 11.19000 -0.23000 -2.05541 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.23000 11.41000 -0.18000 -1.57756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18780 11.18720 0.00060 0.00536 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.97170 10.00650 -0.03480 -0.34777 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00160 9.99410 0.00750 0.07504 安聯中國東協基金 15.10000 15.25000 -0.15000 -0.98361 安聯中國策略基金-美元 11.16000 11.48000 -0.32000 -2.78746 安聯中國策略基金-新臺幣 14.71000 15.07000 -0.36000 -2.38885 安聯中華新思路基金-人民幣 13.92000 14.32000 -0.40000 -2.79330 安聯中華新思路基金-美元 12.84000 13.26000 -0.42000 -3.16742 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.23000 12.58000 -0.35000 -2.78219 安聯台灣大壩基金 27.84000 28.26000 -0.42000 -1.48620 安聯台灣科技基金 45.45000 46.08000 -0.63000 -1.36719 安聯台灣貨幣市場基金 12.53830 12.53770 0.00060 0.00479 安聯台灣智慧基金 30.36000 30.74000 -0.38000 -1.23617 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.49790 10.48570 0.01220 0.11635 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.52880 15.49440 0.03440 0.22202 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72280 9.70130 0.02150 0.22162 安聯四季成長組合基金-美元 11.30000 11.37000 -0.07000 -0.61566 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.89730 12.87780 0.01950 0.15142 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.55480 10.53710 0.01770 0.16798 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.61230 12.58880 0.02350 0.18667 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45300 9.43950 0.01350 0.14302 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36830 9.35300 0.01530 0.16358 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.95130 8.93460 0.01670 0.18691 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 9.99720 9.98660 0.01060 0.10614 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13610 10.11720 0.01890 0.18681 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.25000 11.31000 -0.06000 -0.53050 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.29780 12.27440 0.02340 0.19064 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.16220 11.14440 0.01780 0.15972 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79560 10.77370 0.02190 0.20327 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.60760 8.59120 0.01640 0.19089 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.45560 8.44200 0.01360 0.16110 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.15150 8.13490 0.01660 0.20406 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.21810 10.20150 0.01660 0.16272 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13340 10.11280 0.02060 0.20370 安聯全球人口趨勢基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.75000 8.80000 -0.05000 -0.56818 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.40000 33.48000 -0.08000 -0.23895 安聯全球油礦金趨勢基金 8.02000 8.03000 -0.01000 -0.12453 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.32740 12.30790 0.01950 0.15843 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.48430 10.46770 0.01660 0.15858 安聯全球新興市場基金 16.71000 16.81000 -0.10000 -0.59488 安聯全球農金趨勢基金 9.13000 9.22000 -0.09000 -0.97614 安聯全球綠能趨勢基金 8.97000 9.03000 -0.06000 -0.66445 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 安聯亞洲動態策略基金 21.56000 21.68000 -0.12000 -0.55351 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.00190 9.99640 0.00550 0.05502 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.00390 10.00240 0.00150 0.01500 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.00180 9.99640 0.00540 0.05402 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.00650 10.00480 0.00170 0.01699 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.00440 9.99870 0.00570 0.05701 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 9.99890 9.99350 0.00540 0.05404 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99890 9.99350 0.00540 0.05404 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99890 9.99340 0.00550 0.05504 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.46870 10.46690 0.00180 0.01720 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.05800 10.05620 0.00180 0.01790 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.57850 89.33890 0.23960 0.26819 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.17810 13.17550 0.00260 0.01973 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.22890 68.03950 0.18940 0.27837 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.91100 9.90910 0.00190 0.01917 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.70630 2.70230 0.00400 0.14802 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.81750 10.82280 -0.00530 -0.04897 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.27140 2.26420 0.00720 0.31799 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.80900 8.81640 -0.00740 -0.08393 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.21890 10.17700 0.04190 0.41171 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.08950 10.09280 -0.00330 -0.03270 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.38590 10.38340 0.00250 0.02408 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.05090 10.05180 -0.00090 -0.00895 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.11530 10.11560 -0.00030 -0.00297 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.21800 10.17620 0.04180 0.41076 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.08700 10.09050 -0.00350 -0.03469 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.38390 10.38060 0.00330 0.03179 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.04890 10.04980 -0.00090 -0.00896 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.11450 10.11510 -0.00060 -0.00593 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99610 9.99910 -0.00300 -0.03000 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.00990 10.00610 0.00380 0.03798 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.98890 9.99030 -0.00140 -0.01401 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.97600 9.97820 -0.00220 -0.02205 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00830 10.00890 -0.00060 -0.00599 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.96560 9.95910 0.00650 0.06527 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.98880 9.99030 -0.00150 -0.01501 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.97690 9.97880 -0.00190 -0.01904 宏利台灣動力基金A類型 28.31000 0.00000 28.31000 0.00000 宏利台灣動力基金I類型 28.31000 0.00000 28.31000 0.00000 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.93750 9.99580 -0.05830 -0.58324 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.88970 9.90610 -0.01640 -0.16555 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.56400 7.60840 -0.04440 -0.58357 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.58590 7.60860 -0.02270 -0.29835 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 宏利全球債券組合基金 13.50300 13.46980 0.03320 0.24648 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.92660 2.92640 0.00020 0.00683 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.21210 12.20210 0.01000 0.08195 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.83860 8.83370 0.00490 0.05547 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52860 2.51490 0.01370 0.54475 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.39250 11.34830 0.04420 0.38949 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.28790 3.31540 -0.02750 -0.82946 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52750 0.53150 -0.00400 -0.75259 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.02000 15.13000 -0.11000 -0.72703 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.17770 12.17450 0.00320 0.02628 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.78490 10.78090 0.00400 0.03710 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.40020 10.37980 0.02040 0.19654 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76370 8.75990 0.00380 0.04338 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.39310 8.39000 0.00310 0.03695 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.28760 8.27080 0.01680 0.20312 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.21730 8.21260 0.00470 0.05723 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.41000 10.48000 -0.07000 -0.66794 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89910 2.90220 -0.00310 -0.10682 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41970 0.42010 -0.00040 -0.09522 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.69590 12.68970 0.00620 0.04886 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95800 0.95870 -0.00070 -0.07302 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36970 7.36540 0.00430 0.05838 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03990 2.04220 -0.00230 -0.11262 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29450 0.29480 -0.00030 -0.10176 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.98190 8.97750 0.00440 0.04901 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32580 0.32620 -0.00040 -0.12262 宏利萬利貨幣市場基金 13.68010 13.67960 0.00050 0.00366 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.41000 2.46000 -0.05000 -2.03252 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.91000 11.13000 -0.22000 -1.97664 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.21000 0.00000 24.21000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.21000 0.00000 24.21000 0.00000 宏利澳幣保本基金 12.57920 12.57090 0.00830 0.06603 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.49780 10.45900 0.03880 0.37097 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.62840 9.62130 0.00710 0.07379 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.19310 9.14750 0.04560 0.49850 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.46690 11.41000 0.05690 0.49869 貝萊德亞美利加收益基金 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 貝萊德新台幣基金 12.96380 12.96340 0.00040 0.00309 貝萊德寶利基金 25.81000 25.88000 -0.07000 -0.27048 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44590 11.44460 0.00130 0.01136 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10010 10.09610 0.00400 0.03962 保德信大中華基金-人民幣 9.69000 9.91000 -0.22000 -2.21998 保德信大中華基金-美元 9.48000 9.73000 -0.25000 -2.56937 保德信大中華基金-新台幣 28.61000 29.23000 -0.62000 -2.12111 保德信中小型股基金 41.96000 42.40000 -0.44000 -1.03774 保德信中國中小基金-人民幣 8.56000 8.84000 -0.28000 -3.16742 保德信中國中小基金-美元 8.17000 8.47000 -0.30000 -3.54191 保德信中國中小基金-新臺幣 8.01000 8.27000 -0.26000 -3.14389 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.61510 9.70890 -0.09380 -0.96612 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.70800 9.79070 -0.08270 -0.84468 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.73120 9.82620 -0.09500 -0.96680 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.71680 10.82150 -0.10470 -0.96752 保德信中國品牌基金-人民幣 9.56000 9.80000 -0.24000 -2.44898 保德信中國品牌基金-美元 9.52000 9.75000 -0.23000 -2.35897 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.27000 10.52000 -0.25000 -2.37643 保德信台商全方位基金 34.07000 34.28000 -0.21000 -0.61260 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.67000 27.78000 -0.11000 -0.39597 保德信全球消費商機基金 19.11000 19.09000 0.02000 0.10477 保德信全球基礎建設基金 13.43000 13.38000 0.05000 0.37369 保德信全球資源基金 7.48000 7.50000 -0.02000 -0.26667 保德信全球醫療生化基金-美元 9.73000 9.80000 -0.07000 -0.71429 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.72000 32.83000 -0.11000 -0.33506 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.35600 10.37730 -0.02130 -0.20526 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.59930 10.62100 -0.02170 -0.20431 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.48240 10.45960 0.02280 0.21798 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.72790 10.70460 0.02330 0.21766 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.51720 9.54280 -0.02560 -0.26827 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.59100 10.61850 -0.02750 -0.25898 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.17220 9.15720 0.01500 0.16381 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.18850 10.17190 0.01660 0.16319 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.09630 8.08150 0.01480 0.18313 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.07420 11.05390 0.02030 0.18365 保德信亞太基金 20.11000 20.31000 -0.20000 -0.98474 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.66060 8.64130 0.01930 0.22335 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.86190 11.83550 0.02640 0.22306 保德信店頭市場基金 30.94000 31.33000 -0.39000 -1.24481 保德信拉丁美洲基金 6.76000 6.84000 -0.08000 -1.16959 保德信金平衡基金 29.25000 29.26000 -0.01000 -0.03418 保德信金滿意基金 39.93000 40.27000 -0.34000 -0.84430 保德信科技島基金 24.44000 24.75000 -0.31000 -1.25253 保德信高成長基金 89.33000 89.70000 -0.37000 -0.41249 保德信第一基金 24.75000 24.83000 -0.08000 -0.32219 保德信貨幣市場基金 15.82720 15.82650 0.00070 0.00442 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.43980 10.50070 -0.06090 -0.57996 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.77100 10.78810 -0.01710 -0.15851 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.77740 10.82160 -0.04420 -0.40844 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.41140 10.41000 0.00140 0.01345 保德信新世紀基金 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.13260 8.11060 0.02200 0.27125 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.12620 10.09910 0.02710 0.26834 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.43810 11.40710 0.03100 0.27176 保德信新興趨勢組合基金 10.54000 10.69000 -0.15000 -1.40318 保德信瑞騰基金 15.61910 15.61850 0.00060 0.00384 保德信歐洲組合基金 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.84570 9.84760 -0.00190 -0.01929 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.32120 10.32300 -0.00180 -0.01744 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.80720 9.79660 0.01060 0.10820 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.06220 10.05740 0.00480 0.04773 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90330 9.89760 0.00570 0.05759 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.29050 10.28410 0.00640 0.06223 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77710 9.78030 -0.00320 -0.03272 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07060 10.07400 -0.00340 -0.03375 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.39630 10.38180 0.01450 0.13967 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21810 10.21570 0.00240 0.02349 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.48480 10.48060 0.00420 0.04007 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.12010 10.12080 -0.00070 -0.00692 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.34080 10.34240 -0.00160 -0.01547 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04860 10.03840 0.01020 0.10161 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.48410 10.47390 0.01020 0.09738 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.92660 9.92790 -0.00130 -0.01309 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.22870 10.23010 -0.00140 -0.01369 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11830 10.10730 0.01100 0.10883 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.85200 9.85610 -0.00410 -0.04160 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.19220 10.19710 -0.00490 -0.04805 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45180 10.45530 -0.00350 -0.03348 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.32010 10.30490 0.01520 0.14750 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.79040 10.77270 0.01770 0.16430 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.16490 10.17370 -0.00880 -0.08650 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.36970 10.37880 -0.00910 -0.08768 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.18730 10.18720 0.00010 0.00098 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.22380 10.22660 -0.00280 -0.02738 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.33360 10.29290 0.04070 0.39542 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.23300 10.19700 0.03600 0.35305 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.11110 10.10890 0.00220 0.02176 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.30690 10.28160 0.02530 0.24607 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.30210 10.27540 0.02670 0.25984 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.00830 10.01540 -0.00710 -0.07089 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.00640 10.01350 -0.00710 -0.07090 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96980 1.96760 0.00220 0.11181 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.79950 2.79660 0.00290 0.10370 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29310 0.29390 -0.00080 -0.27220 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45140 0.45250 -0.00110 -0.24309 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.36660 8.37490 -0.00830 -0.09911 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.12770 12.14280 -0.01510 -0.12435 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.63710 9.62920 0.00790 0.08204 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.17190 12.16150 0.01040 0.08552 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.64170 8.66100 -0.01930 -0.22284 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.96310 10.98760 -0.02450 -0.22298 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.59080 10.59490 -0.00410 -0.03870 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.44200 10.44300 -0.00100 -0.00958 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.12000 18.12000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4182.14000 4181.37000 0.77000 0.01842 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.23960 10.23870 0.00090 0.00879 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.05490 11.05390 0.00100 0.00905 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.15780 10.14600 0.01180 0.11630 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79340 9.79690 -0.00350 -0.03573 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33480 10.33850 -0.00370 -0.03579 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.83330 9.81520 0.01810 0.18441 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12680 10.12530 0.00150 0.01481 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.27960 10.28390 -0.00430 -0.04181 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.03210 6.04370 -0.01160 -0.19194 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.92450 10.94550 -0.02100 -0.19186 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.76000 9.85000 -0.09000 -0.91371 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.76000 9.85000 -0.09000 -0.91371 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.49150 10.53680 -0.04530 -0.42992 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.41560 11.50630 -0.09070 -0.78826 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.64420 10.72410 -0.07990 -0.74505 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.09360 9.13280 -0.03920 -0.42922 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.36680 9.44130 -0.07450 -0.78909 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.23570 9.30500 -0.06930 -0.74476 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.43800 10.48300 -0.04500 -0.42927 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.84410 10.93030 -0.08620 -0.78863 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.82160 10.90280 -0.08120 -0.74476 柏瑞五國金勢力建設基金 6.76000 6.79000 -0.03000 -0.44183 柏瑞巨人基金 12.31000 12.30000 0.01000 0.08130 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69110 13.69070 0.00040 0.00292 柏瑞全球金牌組合基金 16.22000 16.24000 -0.02000 -0.12315 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.07480 14.03680 0.03800 0.27072 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.37050 12.37230 -0.00180 -0.01455 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.96100 12.95970 0.00130 0.01003 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.61760 8.59430 0.02330 0.27111 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.75520 6.73690 0.01830 0.27164 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.62560 8.62690 -0.00130 -0.01507 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.42740 8.42070 0.00670 0.07957 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.67220 10.67110 0.00110 0.01031 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.34840 8.34390 0.00450 0.05393 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.55400 12.55580 -0.00180 -0.01434 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.19140 12.15850 0.03290 0.27059 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.77940 12.76910 0.01030 0.08066 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.79880 11.79760 0.00120 0.01017 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.95390 8.92980 0.02410 0.26988 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64060 9.64210 -0.00150 -0.01556 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.63080 9.62300 0.00780 0.08106 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.48890 9.48800 0.00090 0.00949 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.38210 9.37700 0.00510 0.05439 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.60780 10.59270 0.01510 0.14255 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.47650 10.48700 -0.01050 -0.10012 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.31300 10.32490 -0.01190 -0.11526 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.38930 10.39640 -0.00710 -0.06829 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.88490 9.87080 0.01410 0.14285 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.56740 9.57700 -0.00960 -0.10024 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.55340 10.55380 -0.00040 -0.00379 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.59660 9.60760 -0.01100 -0.11449 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.67370 9.68030 -0.00660 -0.06818 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.58800 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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76450 9.74880 0.01570 0.16105 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.67210 9.66150 0.01060 0.10971 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.09000 13.18000 -0.09000 -0.68285 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.76000 13.91000 -0.15000 -1.07836 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.01000 9.11000 -0.10000 -1.09769 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.45000 8.50000 -0.05000 -0.58824 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.15000 11.22000 -0.07000 -0.62389 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.92000 11.04000 -0.12000 -1.08696 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.19000 11.31000 -0.12000 -1.06101 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.57000 12.69000 -0.12000 -0.94563 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.97000 13.04000 -0.07000 -0.53681 柏瑞拉丁美洲基金 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.85360 11.81930 0.03430 0.29020 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.04210 10.03860 0.00350 0.03487 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.58090 7.55890 0.02200 0.29105 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.01960 10.01610 0.00350 0.03494 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.02540 11.99520 0.03020 0.25177 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.67550 11.67430 0.00120 0.01028 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.70990 10.71060 -0.00070 -0.00654 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.46530 8.44410 0.02120 0.25106 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.46520 9.46430 0.00090 0.00951 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.51540 9.51600 -0.00060 -0.00631 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.23130 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11.81920 11.78970 0.02950 0.25022 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.49960 12.49030 0.00930 0.07446 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.40430 11.39920 0.00510 0.04474 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.28900 9.26580 0.02320 0.25038 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.85470 9.84740 0.00730 0.07413 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.85100 9.84660 0.00440 0.04469 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.78160 11.77280 0.00880 0.07475 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.54510 10.51880 0.02630 0.25003 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.86600 10.86120 0.00480 0.04419 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.82750 9.80300 0.02450 0.24992 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.45140 9.42780 0.02360 0.25032 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.08880 10.08130 0.00750 0.07440 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.59880 9.59460 0.00420 0.04377 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.67000 18.69000 -0.02000 -0.10701 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.57000 17.62000 -0.05000 -0.28377 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.15190 13.12770 0.02420 0.18434 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.32110 10.35500 -0.03390 -0.32738 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.29160 11.35460 -0.06300 -0.55484 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.12300 12.16980 -0.04680 -0.38456 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.80570 10.86560 -0.05990 -0.55128 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.04660 9.07630 -0.02970 -0.32723 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.56390 9.61730 -0.05340 -0.55525 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.43040 9.46670 -0.03630 -0.38345 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.51130 9.56410 -0.05280 -0.55206 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.18050 9.21050 -0.03000 -0.32572 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.36700 9.41920 -0.05220 -0.55419 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.25770 11.30120 -0.04350 -0.38491 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.45450 9.50700 -0.05250 -0.55222 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 40.79920 40.51520 0.28400 0.70097 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.31000 12.22000 0.09000 0.73650 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.86000 29.25000 -0.39000 -1.33333 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.75610 11.75540 0.00070 0.00595 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.68680 1.69230 -0.00550 -0.32500 國泰大中華基金 18.13000 18.30000 -0.17000 -0.92896 國泰小龍基金-美元I 0.44970 0.45460 -0.00490 -1.07787 國泰小龍基金-新台幣 14.11000 14.23000 -0.12000 -0.84329 國泰中小成長基金-美元I 1.24930 1.26160 -0.01230 -0.97495 國泰中小成長基金-新台幣 39.20000 39.49000 -0.29000 -0.73436 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.06870 4.18160 -0.11290 -2.69992 國泰中國內需增長基金-美元A 0.63950 0.65940 -0.01990 -3.01790 國泰中國內需增長基金-美元I 0.68290 0.70420 -0.02130 -3.02471 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.32000 18.81000 -0.49000 -2.60500 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 40.69360 40.44870 0.24490 0.60546 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30660 2.29950 0.00710 0.30876 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32730 0.32740 -0.00010 -0.03054 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.10440 10.07230 0.03210 0.31870 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.20570 8.17960 0.02610 0.31909 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.31820 2.35260 -0.03440 -1.46221 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33120 0.33730 -0.00610 -1.80848 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.39740 10.54240 -0.14500 -1.37540 國泰中國新興債券基金-美元 0.33770 0.33900 -0.00130 -0.38348 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.39360 10.38860 0.00500 0.04813 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.99270 4.12310 -0.13040 -3.16267 國泰中國新興戰略基金-美元 0.56950 0.59000 -0.02050 -3.47458 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.97000 18.54000 -0.57000 -3.07443 國泰中港台基金-人民幣 2.95760 3.06220 -0.10460 -3.41584 國泰中港台基金-美元 0.42710 0.44360 -0.01650 -3.71957 國泰中港台基金-新台幣 13.32000 13.78000 -0.46000 -3.33817 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.89840 9.93100 -0.03260 -0.32827 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.97830 9.98010 -0.00180 -0.01804 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.10410 10.06340 0.04070 0.40444 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.37000 26.31000 0.06000 0.22805 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.61000 12.65000 -0.04000 -0.31621 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.96000 31.82000 0.14000 0.43997 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34750 0.34740 0.00010 0.02879 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33060 0.33050 0.00010 0.03026 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33130 0.33120 0.00010 0.03019 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.88470 10.83570 0.04900 0.45221 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.36260 10.31600 0.04660 0.45173 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.39110 10.34430 0.04680 0.45242 國泰台灣貨幣市場基金 12.45060 12.45010 0.00050 0.00402 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.40980 0.41110 -0.00130 -0.31622 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36430 0.36550 -0.00120 -0.32832 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43700 0.43830 -0.00130 -0.29660 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53950 0.53910 0.00040 0.07420 國泰全球高股息基金-人民幣 2.48890 2.49200 -0.00310 -0.12440 國泰全球高股息基金-美元 0.35840 0.36000 -0.00160 -0.44444 國泰全球高股息基金-新台幣 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52440 0.52480 -0.00040 -0.07622 國泰全球基礎建設基金-美元 0.47080 0.47100 -0.00020 -0.04246 國泰全球基礎建設基金-新台幣 13.86000 13.81000 0.05000 0.36206 國泰全球資源基金-美元 0.16280 0.16350 -0.00070 -0.42813 國泰全球資源基金-新台幣 5.17000 5.17000 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59570 0.60050 -0.00480 -0.79933 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.65000 18.72000 -0.07000 -0.37393 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.27000 18.34000 -0.07000 -0.38168 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.86740 0.87110 -0.00370 -0.42475 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.34000 21.32000 0.02000 0.09381 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.47000 21.29000 0.18000 0.84547 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.47830 2.46500 0.01330 0.53955 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35780 0.35700 0.00080 0.22409 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30990 0.30930 0.00060 0.19399 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.14760 11.08290 0.06470 0.58378 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.65620 9.60020 0.05600 0.58332 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52010 0.51710 0.00300 0.58016 國泰亞洲成長基金-美元 0.39050 0.38760 0.00290 0.74819 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.83000 11.69000 0.14000 1.19760 國泰科技生化基金 30.16000 30.54000 -0.38000 -1.24427 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.50000 28.47000 0.03000 0.10537 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729 國泰美國費城半導體基金 13.80000 14.00000 -0.20000 -1.42857 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 42.15010 41.82400 0.32610 0.77970 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.29410 18.32860 -0.03450 -0.18823 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.09910 20.96560 0.13350 0.63676 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 42.45780 42.19510 0.26270 0.62258 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 43.52240 43.33740 0.18500 0.42688 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.48970 43.26530 0.22440 0.51866 國泰紐幣2021保本基金 12.72240 12.72380 -0.00140 -0.01100 國泰紐幣八年期保本基金 13.07540 13.07800 -0.00260 -0.01988 國泰紐幣保本基金 12.70420 12.70120 0.00300 0.02362 國泰國泰基金-新台幣A 21.15000 21.35000 -0.20000 -0.93677 國泰國泰基金-新台幣I 21.15000 21.35000 -0.20000 -0.93677 國泰富時中國A50基金 20.47000 20.59000 -0.12000 -0.58281 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 44.39960 44.09960 0.30000 0.68028 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.33990 0.33990 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50470 0.50280 0.00190 0.37788 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37000 0.37050 -0.00050 -0.13495 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24170 0.24210 -0.00040 -0.16522 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.06710 11.03620 0.03090 0.27999 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.56560 7.54450 0.02110 0.27967 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.21820 42.17830 0.03990 0.09460 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.99000 20.16000 -0.17000 -0.84325 國泰新興市場基金-美元 0.37970 0.38470 -0.00500 -1.29971 國泰新興市場基金-新台幣 11.88000 11.99000 -0.11000 -0.91743 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.37850 2.37220 0.00630 0.26558 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.48640 1.48250 0.00390 0.26307 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35300 0.35320 -0.00020 -0.05663 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22280 0.22290 -0.00010 -0.04486 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34340 0.34460 -0.00120 -0.34823 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.74690 10.74010 0.00680 0.06331 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.58960 6.58540 0.00420 0.06378 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 42.39810 42.09950 0.29860 0.70927 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 42.22910 41.93600 0.29310 0.69892 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 41.80670 41.57160 0.23510 0.56553 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.84000 13.87000 -0.03000 -0.21629 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.54000 33.42000 0.12000 0.35907 國泰價值卓越基金 13.43000 13.53000 -0.10000 -0.73910 國泰標普北美科技ETF基金 23.22000 23.36000 -0.14000 -0.59932 國泰歐洲精選基金-美元 0.33490 0.33560 -0.00070 -0.20858 國泰歐洲精選基金-新台幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.88930 39.85930 0.03000 0.07526 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.94000 22.07000 -0.13000 -0.58903 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.30000 19.49000 -0.19000 -0.97486 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.93000 16.94000 -0.01000 -0.05903 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40800 0.40780 0.00020 0.04904 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.37000 12.34430 0.02570 0.20819 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.48670 10.49340 -0.00670 -0.06385 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.40850 10.40480 0.00370 0.03556 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.59220 10.54450 0.04770 0.45237 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.27230 10.27880 -0.00650 -0.06324 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.22770 10.22520 0.00250 0.02445 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.34690 10.30070 0.04620 0.44851 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39980 11.39920 0.00060 0.00526 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05690 10.05090 0.00600 0.05970 第一金大中華基金 24.87000 24.86000 0.01000 0.04023 第一金小型精選基金 30.52000 30.76000 -0.24000 -0.78023 第一金中國世紀基金-人民幣 12.52000 12.76000 -0.24000 -1.88088 第一金中國世紀基金-美元 7.73520 7.90790 -0.17270 -2.18389 第一金中國世紀基金-美元-N 7.73560 7.90830 -0.17270 -2.18378 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.23000 9.40000 -0.17000 -1.80851 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.23000 9.39000 -0.16000 -1.70394 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.77610 9.76500 0.01110 0.11367 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38400 8.36520 0.01880 0.22474 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.23340 11.22060 0.01280 0.11408 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.79220 9.77020 0.02200 0.22517 第一金中概平衡基金 25.14000 25.31000 -0.17000 -0.67167 第一金台灣貨幣市場基金 15.31030 15.30960 0.00070 0.00457 第一金全家福貨幣市場基金 178.51500 178.50700 0.00800 0.00448 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.30860 15.47890 -0.17030 -1.10021 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.30860 15.47910 -0.17050 -1.10149 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.92000 15.02000 -0.10000 -0.66578 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.92000 15.03000 -0.11000 -0.73187 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.50480 10.58590 -0.08110 -0.76611 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.50270 10.58410 -0.08140 -0.76908 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.49950 9.61580 -0.11630 -1.20947 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.49950 9.61570 -0.11620 -1.20844 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.26050 13.42040 -0.15990 -1.19147 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.27820 13.43840 -0.16020 -1.19211 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.70000 12.80000 -0.10000 -0.78125 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.72000 12.82000 -0.10000 -0.78003 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.73670 9.75190 -0.01520 -0.15587 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.73490 9.75010 -0.01520 -0.15590 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.40590 9.39500 0.01090 0.11602 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.43000 9.41910 0.01090 0.11572 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.53180 10.54770 -0.01590 -0.15074 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.20330 10.19150 0.01180 0.11578 第一金全球大趨勢基金 24.48000 24.58000 -0.10000 -0.40683 第一金全球不動產證券化基金A 9.17740 9.15650 0.02090 0.22825 第一金全球不動產證券化基金B 6.38290 6.36830 0.01460 0.22926 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.74370 9.74630 -0.00260 -0.02668 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.74490 9.74770 -0.00280 -0.02872 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.50300 10.50460 -0.00160 -0.01523 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.50500 10.50770 -0.00270 -0.02570 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.52790 8.49340 0.03450 0.40620 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.38680 10.34490 0.04190 0.40503 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.36150 9.35140 0.01010 0.10801 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.35970 9.34910 0.01060 0.11338 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.73770 7.73800 -0.00030 -0.00388 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.73270 7.73230 0.00040 0.00517 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.55610 8.54100 0.01510 0.17679 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.55680 8.54170 0.01510 0.17678 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.52010 11.50700 0.01310 0.11384 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.52100 11.50790 0.01310 0.11383 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.15760 10.15710 0.00050 0.00492 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.15850 10.15800 0.00050 0.00492 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.97470 14.94830 0.02640 0.17661 第一金亞洲科技基金 17.38000 17.57000 -0.19000 -1.08139 第一金亞洲新興市場基金 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 7.32000 7.41000 -0.09000 -1.21457 第一金創新趨勢基金 20.39000 20.56000 -0.17000 -0.82685 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 40.29190 40.09470 0.19720 0.49184 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 40.33170 40.08190 0.24980 0.62322 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 40.80930 40.52350 0.28580 0.70527 第一金電子基金 30.78000 31.02000 -0.24000 -0.77369 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.13000 18.07000 0.06000 0.33204 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.98000 19.01000 -0.03000 -0.15781 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.00000 20.66000 -0.66000 -3.19458 統一大中華中小基金(人民幣) 7.27000 7.50000 -0.23000 -3.06667 統一大中華中小基金(美元) 6.61000 6.86000 -0.25000 -3.64431 統一大中華中小基金(新台幣) 9.91000 10.24000 -0.33000 -3.22266 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 統一大東協高股息基金(美元) 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 統一大滿貫基金-A類型 31.34000 31.67000 -0.33000 -1.04200 統一大滿貫基金-I類型 31.34000 31.67000 -0.33000 -1.04200 統一大龍印基金 13.95000 14.14000 -0.19000 -1.34371 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.72000 8.96000 -0.24000 -2.67857 統一大龍騰中國基金(美元) 7.93000 8.20000 -0.27000 -3.29268 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.14000 9.40000 -0.26000 -2.76596 統一中小基金 22.10000 22.30000 -0.20000 -0.89686 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.94420 9.89860 0.04560 0.46067 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16540 9.16800 -0.00260 -0.02836 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95610 8.93010 0.02600 0.29115 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.33430 12.27770 0.05660 0.46100 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.31880 11.32210 -0.00330 -0.02915 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.02410 10.99210 0.03200 0.29112 統一台灣動力基金 16.17000 16.29000 -0.12000 -0.73665 統一全天候基金-A類型 101.68000 102.72000 -1.04000 -1.01246 統一全天候基金-I類型 102.14000 103.18000 -1.04000 -1.00795 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.04840 8.04460 0.00380 0.04724 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.69630 7.73040 -0.03410 -0.44112 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.78880 7.79020 -0.00140 -0.01797 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.61210 8.60790 0.00420 0.04879 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.24280 8.27920 -0.03640 -0.43966 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.33480 8.33630 -0.00150 -0.01799 統一全球債券組合基金 12.21300 12.19810 0.01490 0.12215 統一全球新科技基金(人民幣) 15.18000 15.33000 -0.15000 -0.97847 統一全球新科技基金(美元) 14.21000 14.41000 -0.20000 -1.38793 統一全球新科技基金(新台幣) 13.82000 13.96000 -0.14000 -1.00287 統一亞太基金 23.95000 24.19000 -0.24000 -0.99215 統一亞洲大金磚基金 11.99000 12.10000 -0.11000 -0.90909 統一奔騰基金 53.55000 54.21000 -0.66000 -1.21749 統一強棒貨幣市場基金 16.71970 16.71890 0.00080 0.00479 統一強漢基金(人民幣) 10.21000 10.52000 -0.31000 -2.94677 統一強漢基金(美元) 9.14000 9.46000 -0.32000 -3.38266 統一強漢基金(新台幣) 24.40000 25.15000 -0.75000 -2.98211 統一統信基金 27.28000 27.56000 -0.28000 -1.01597 統一黑馬基金 54.35000 54.93000 -0.58000 -1.05589 統一新亞洲科技能源基金 15.60000 15.71000 -0.11000 -0.70019 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.99830 7.97180 0.02650 0.33242 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.55260 10.51760 0.03500 0.33278 統一經建基金 43.10000 43.52000 -0.42000 -0.96507 統一龍馬基金 60.93000 61.69000 -0.76000 -1.23197 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.38000 17.59000 -0.21000 -1.19386 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 42.32000 42.71000 -0.39000 -0.91314 野村中國機會基金 13.42000 13.76000 -0.34000 -2.47093 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.15860 10.14190 0.01670 0.16466 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.13900 10.12830 0.01070 0.10564 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.26000 10.20700 0.05300 0.51925 野村巴西基金 5.84000 5.89000 -0.05000 -0.84890 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.12000 11.01000 0.11000 0.99909 野村台灣高股息基金 23.71000 23.53000 0.18000 0.76498 野村台灣運籌基金 33.43000 33.63000 -0.20000 -0.59471 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.78800 9.77090 0.01710 0.17501 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.70210 9.69890 0.00320 0.03299 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.77620 9.76410 0.01210 0.12392 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.31420 10.29610 0.01810 0.17579 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.12210 10.11880 0.00330 0.03261 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95480 9.94440 0.01040 0.10458 野村平衡基金 18.50000 18.62000 -0.12000 -0.64447 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.57000 14.55000 0.02000 0.13746 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042 野村全球生技醫療基金 16.39000 16.38000 0.01000 0.06105 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.21490 10.20960 0.00530 0.05191 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.18030 10.17950 0.00080 0.00786 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.15260 10.12880 0.02380 0.23497 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.48110 10.47580 0.00530 0.05059 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.41080 10.41000 0.00080 0.00768 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.38480 10.36060 0.02420 0.23358 野村全球品牌基金 28.84000 28.93000 -0.09000 -0.31110 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.74000 12.80000 -0.06000 -0.46875 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.61000 10.68000 -0.07000 -0.65543 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.32000 19.40000 -0.08000 -0.41237 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.93000 12.01000 -0.08000 -0.66611 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.77300 10.77150 0.00150 0.01393 野村全球短期收益基金-美元計價 10.79190 10.80070 -0.00880 -0.08148 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.61340 10.60860 0.00480 0.04525 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.73110 8.73830 -0.00720 -0.08240 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.54200 8.54880 -0.00680 -0.07954 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.16140 8.14910 0.01230 0.15094 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.98030 10.98960 -0.00930 -0.08463 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.46770 10.47610 -0.00840 -0.08018 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08930 10.07460 0.01470 0.14591 野村成長基金 28.42000 28.62000 -0.20000 -0.69881 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.21340 8.27390 -0.06050 -0.73122 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.22500 8.28860 -0.06360 -0.76732 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.48150 8.51720 -0.03570 -0.41915 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.29780 9.36590 -0.06810 -0.72711 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.17270 9.24350 -0.07080 -0.76594 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.44810 9.48790 -0.03980 -0.41948 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.70000 8.80000 -0.10000 -1.13636 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.60000 12.74000 -0.14000 -1.09890 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.47660 9.48460 -0.00800 -0.08435 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.56090 9.56820 -0.00730 -0.07629 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.72100 9.70230 0.01870 0.19274 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.48360 10.50060 -0.01700 -0.16190 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.44540 10.45340 -0.00800 -0.07653 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.62230 10.60190 0.02040 0.19242 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.53950 8.50390 0.03560 0.41863 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.12450 9.09370 0.03080 0.33870 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.99060 8.96780 0.02280 0.25424 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.67090 13.61380 0.05710 0.41943 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.76250 12.71950 0.04300 0.33806 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.33710 10.31090 0.02620 0.25410 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.37100 10.35860 0.01240 0.11971 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.34630 10.34270 0.00360 0.03481 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.35620 10.34650 0.00970 0.09375 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.55880 10.54620 0.01260 0.11947 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.51710 10.51340 0.00370 0.03519 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.45890 10.44900 0.00990 0.09475 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.43190 10.42090 0.01100 0.10556 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.38120 10.37800 0.00320 0.03083 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.56800 10.51900 0.04900 0.46582 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.14240 10.12630 0.01610 0.15899 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90420 9.89520 0.00900 0.09095 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.53230 9.53230 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.04450 9.03040 0.01410 0.15614 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.37120 11.35340 0.01780 0.15678 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.11220 10.10280 0.00940 0.09304 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.18430 11.19480 -0.01050 -0.09379 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.62580 10.64040 -0.01460 -0.13721 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.44110 10.43120 0.00990 0.09491 野村泰國基金 41.20000 41.44000 -0.24000 -0.57915 野村高科技基金 9.12000 9.23000 -0.11000 -1.19177 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.39550 10.42070 -0.02520 -0.24183 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.05740 10.11170 -0.05430 -0.53700 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.64430 10.62260 0.02170 0.20428 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.45900 9.51370 -0.05470 -0.57496 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.49070 9.51390 -0.02320 -0.24385 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.83810 9.80930 0.02880 0.29360 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.93690 12.00100 -0.06410 -0.53412 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.86320 13.81150 0.05170 0.37433 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.85350 10.91630 -0.06280 -0.57529 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.89790 10.92460 -0.02670 -0.24440 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.47430 11.44070 0.03360 0.29369 野村貨幣市場基金 16.32600 16.32530 0.00070 0.00429 野村新馬基金 14.96000 15.02000 -0.06000 -0.39947 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.29140 10.28320 0.00820 0.07974 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.09650 10.14960 -0.05310 -0.52317 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.28650 10.29680 -0.01030 -0.10003 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.19520 10.18000 0.01520 0.14931 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.13800 10.13250 0.00550 0.05428 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.13880 10.12810 0.01070 0.10565 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.49860 10.48270 0.01590 0.15168 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.40370 10.39850 0.00520 0.05001 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.46360 10.45230 0.01130 0.10811 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.86360 9.85820 0.00540 0.05478 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.86700 9.86680 0.00020 0.00203 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.79550 9.78070 0.01480 0.15132 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.30950 10.30340 0.00610 0.05920 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.26920 10.26890 0.00030 0.00292 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.19830 10.18270 0.01560 0.15320 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.42250 10.40070 0.02180 0.20960 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90730 7.89100 0.01630 0.20656 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.12390 12.09890 0.02500 0.20663 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.10120 10.08740 0.01380 0.13680 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.25740 10.19520 0.06220 0.61009 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.07090 10.06270 0.00820 0.08149 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.21800 10.16650 0.05150 0.50657 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.14530 10.12270 0.02260 0.22326 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.10160 10.08770 0.01390 0.13779 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.25750 10.19530 0.06220 0.61009 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.07110 10.06290 0.00820 0.08149 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.22060 10.16920 0.05140 0.50545 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.14540 10.12280 0.02260 0.22326 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.14210 10.12100 0.02110 0.20848 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.29980 10.22790 0.07190 0.70298 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.11150 10.09610 0.01540 0.15253 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.25800 10.19920 0.05880 0.57652 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.18910 10.15850 0.03060 0.30123 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.14210 10.12100 0.02110 0.20848 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.29950 10.22760 0.07190 0.70300 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.11130 10.09580 0.01550 0.15353 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.26330 10.20440 0.05890 0.57720 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.18910 10.15850 0.03060 0.30123 野村精選貨幣市場基金 12.10770 12.10740 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 野村歐洲高股息基金季配型 7.75000 7.76000 -0.01000 -0.12887 野村歐洲高股息基金累積型 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 野村積極成長基金 12.03000 12.11000 -0.08000 -0.66061 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.15000 9.26000 -0.11000 -1.18790 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.22000 33.65000 -0.43000 -1.27786 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.57180 10.54800 0.02380 0.22564 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.52430 8.50970 0.01460 0.17157 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85770 7.85020 0.00750 0.09554 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72400 7.70670 0.01730 0.22448 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.11520 12.09480 0.02040 0.16867 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.84540 10.83510 0.01030 0.09506 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.69980 10.67590 0.02390 0.22387 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.33000 11.37000 -0.04000 -0.35180 野村環球基金-人民幣計價 16.97000 17.09000 -0.12000 -0.70217 野村環球基金-美元計價 13.23000 13.33000 -0.10000 -0.75019 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.80000 18.86000 -0.06000 -0.31813 野村鴻利基金 22.16000 22.31000 -0.15000 -0.67234 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89480 16.89440 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 18.06000 18.16000 -0.10000 -0.55066 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.30000 9.40000 -0.10000 -1.06383 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.50000 13.33000 0.17000 1.27532 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.08000 15.07000 0.01000 0.06636 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.50060 10.48050 0.02010 0.19178 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.75670 13.73050 0.02620 0.19082 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.57440 10.56650 0.00790 0.07476 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.40980 10.43140 -0.02160 -0.20707 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.40510 10.38980 0.01530 0.14726 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.21310 10.22740 -0.01430 -0.13982 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.04600 10.03680 0.00920 0.09166 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.15140 10.14960 0.00180 0.01773 凱基台商天下基金 12.61000 12.97000 -0.36000 -2.77564 凱基台灣精五門基金 19.64000 19.78000 -0.14000 -0.70779 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 42.23830 41.97590 0.26240 0.62512 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 43.57170 43.39230 0.17940 0.41344 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.35400 42.25090 0.10310 0.24402 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.41980 10.45370 -0.03390 -0.32429 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 42.33700 42.12150 0.21550 0.51162 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 43.00320 42.78400 0.21920 0.51234 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 42.60760 42.29870 0.30890 0.73028 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.27000 12.46000 -0.19000 -1.52488 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.96290 11.16370 -0.20080 -1.79869 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.97000 11.13000 -0.16000 -1.43756 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58610 11.58560 0.00050 0.00432 凱基開創基金 26.35000 26.53000 -0.18000 -0.67848 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.64000 22.76000 -0.12000 -0.52724 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.60250 21.80300 -0.20050 -0.91960 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.50000 16.60000 -0.10000 -0.60241 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.51580 15.67460 -0.15880 -1.01310 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.36000 7.42000 -0.06000 -0.80863 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.95850 10.99680 -0.03830 -0.34828 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.59200 11.69670 -0.10470 -0.89512 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.07000 12.12000 -0.05000 -0.41254 凱基護城河基金-台幣計價A 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874 凱基護城河基金-美元計價B 12.23880 12.30170 -0.06290 -0.51131 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.02950 10.11840 -0.08890 -0.87860 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.69520 9.81000 -0.11480 -1.17023 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.86510 9.93990 -0.07480 -0.75252 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.02950 10.11840 -0.08890 -0.87860 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.69510 9.81000 -0.11490 -1.17125 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.86510 9.93990 -0.07480 -0.75252 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.95000 12.79000 0.16000 1.25098 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.04000 34.84000 -0.80000 -2.29621 富邦NASDAQ-100基金 31.89000 32.07000 -0.18000 -0.56127 富邦上証180基金 29.97000 30.14000 -0.17000 -0.56403 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18290 0.18790 -0.00500 -2.66099 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.73000 5.86000 -0.13000 -2.21843 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.69000 6.64000 0.05000 0.75301 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.51000 40.99000 -0.48000 -1.17102 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.73580 11.90820 -0.17240 -1.44774 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.81650 10.98340 -0.16690 -1.51957 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.47140 10.60910 -0.13770 -1.29794 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.99750 10.14440 -0.14690 -1.44809 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.13710 9.27810 -0.14100 -1.51971 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.85420 8.97070 -0.11650 -1.29867 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.64610 20.57660 0.06950 0.33776 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.59460 11.59380 0.00080 0.00690 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.64810 10.63390 0.01420 0.13354 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.65580 13.64260 0.01320 0.09676 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99900 1.99780 0.00120 0.06007 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44620 9.43710 0.00910 0.09643 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43230 1.43150 0.00080 0.05589 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.20120 12.19420 0.00700 0.05740 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77990 1.77950 0.00040 0.02248 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.26450 10.25860 0.00590 0.05751 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51790 1.51750 0.00040 0.02636 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.66180 10.66190 -0.00010 -0.00094 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.61240 10.61120 0.00120 0.01131 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.46000 15.44000 0.02000 0.12953 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.49000 18.55000 -0.06000 -0.32345 富邦日本東証基金 20.01000 19.99000 0.02000 0.10005 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.15000 43.70000 0.45000 1.02975 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.25000 44.85000 0.40000 0.89186 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.54000 49.52000 0.02000 0.04039 富邦台灣心基金 20.24000 20.43000 -0.19000 -0.93000 富邦台灣釆吉50基金 44.37000 44.34000 0.03000 0.06766 富邦台灣科技指數基金 50.85000 51.41000 -0.56000 -1.08928 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 45.00330 44.72730 0.27600 0.61707 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.85040 41.65940 0.19100 0.45848 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30890 0.30960 -0.00070 -0.22610 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.58320 2.58180 0.00140 0.05423 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35020 0.35040 -0.00020 -0.05708 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.88880 10.87330 0.01550 0.14255 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.21390 2.21270 0.00120 0.05423 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33120 0.33140 -0.00020 -0.06035 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.26930 9.25610 0.01320 0.14261 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.01000 23.57000 0.44000 1.86678 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.21000 14.34000 -0.13000 -0.90656 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.81000 29.04000 0.77000 2.65152 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69550 15.69490 0.00060 0.00382 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.81000 17.87000 -0.06000 -0.33576 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.81290 40.61190 0.20100 0.49493 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 41.33830 41.11410 0.22420 0.54531 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.12090 40.98230 0.13860 0.33819 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 43.09160 42.82540 0.26620 0.62159 富邦長紅基金 56.58000 57.14000 -0.56000 -0.98005 富邦科技基金 22.31000 22.58000 -0.27000 -1.19575 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.51960 41.31870 0.20090 0.48622 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 42.54280 42.22170 0.32110 0.76051 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.11160 38.89180 0.21980 0.56516 富邦恒生國企ETF基金 20.33000 20.37000 -0.04000 -0.19637 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.04000 13.95000 0.09000 0.64516 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.13000 26.31000 -0.18000 -0.68415 富邦高成長基金 21.83000 22.05000 -0.22000 -0.99773 富邦基金A類型 12.48000 12.59000 -0.11000 -0.87371 富邦基金I類型 12.48000 12.59000 -0.11000 -0.87371 富邦深証100基金 9.81000 9.92000 -0.11000 -1.10887 富邦富時歐洲ETF基金 20.70000 20.70000 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42420 0.42280 0.00140 0.33113 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.41050 12.41000 0.00050 0.00403 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.29890 9.29860 0.00030 0.00323 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30250 0.30150 0.00100 0.33167 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.52630 8.52600 0.00030 0.00352 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.86360 9.88170 -0.01810 -0.18317 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.57040 10.54510 0.02530 0.23992 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.26020 9.27710 -0.01690 -0.18217 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.91900 9.89530 0.02370 0.23951 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.15000 18.06000 0.09000 0.49834 富邦精準基金 41.92000 42.32000 -0.40000 -0.94518 富邦精銳中小基金 10.53000 10.66000 -0.13000 -1.21951 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.24000 16.32000 -0.08000 -0.49020 富邦臺灣公司治理100基金 20.55000 20.53000 0.02000 0.09742 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.50000 7.51000 -0.01000 -0.13316 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.57000 14.52000 0.05000 0.34435 富邦標普美國特別股ETF基金 19.84000 19.79000 0.05000 0.25265 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.50570 10.54160 -0.03590 -0.34056 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.12600 10.21420 -0.08820 -0.86350 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.43450 10.46590 -0.03140 -0.30002 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.04070 10.07510 -0.03440 -0.34144 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.63280 9.71660 -0.08380 -0.86244 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.91210 9.94190 -0.02980 -0.29974 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.81000 29.68000 0.13000 0.43801 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.85310 9.87970 -0.02660 -0.26924 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.84410 9.87020 -0.02610 -0.26443 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.70160 9.72750 -0.02590 -0.26626 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.09040 10.11750 -0.02710 -0.26785 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.09290 10.11960 -0.02670 -0.26384 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.94990 9.97600 -0.02610 -0.26163 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57320 8.56810 0.00510 0.05952 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.26460 9.25770 0.00690 0.07453 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84760 8.84000 0.00760 0.08597 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.21540 10.20990 0.00550 0.05387 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.30520 10.29760 0.00760 0.07380 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86250 9.85430 0.00820 0.08321 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.99850 9.98810 0.01040 0.10412 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57640 8.57830 -0.00190 -0.02215 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.83940 9.84000 -0.00060 -0.00610 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14960 9.14930 0.00030 0.00328 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.25410 11.25640 -0.00230 -0.02043 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.09420 11.09490 -0.00070 -0.00631 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.42630 10.42530 0.00100 0.00959 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33330 9.33240 0.00090 0.00964 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.28000 15.31000 -0.03000 -0.19595 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.79540 8.79630 -0.00090 -0.01023 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.68390 9.68350 0.00040 0.00413 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21190 9.21110 0.00080 0.00869 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.51660 10.51810 -0.00150 -0.01426 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.57270 10.57230 0.00040 0.00378 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.11350 10.11210 0.00140 0.01384 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.34600 9.34390 0.00210 0.02247 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.92000 9.14000 -0.22000 -2.40700 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.46000 9.73000 -0.27000 -2.77492 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.44000 8.64000 -0.20000 -2.31481 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.36000 7.54000 -0.18000 -2.38727 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.54000 9.77000 -0.23000 -2.35415 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.34000 8.57000 -0.23000 -2.68378 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.28000 8.47000 -0.19000 -2.24321 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.36000 9.58000 -0.22000 -2.29645 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.25360 10.23440 0.01920 0.18760 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.58310 9.58040 0.00270 0.02818 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.14440 9.12430 0.02010 0.22029 富蘭克林華美中華基金 10.86000 11.11000 -0.25000 -2.25023 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.74000 20.92000 -0.18000 -0.86042 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.87000 20.89000 -0.02000 -0.09574 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.88920 7.86860 0.02060 0.26180 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.94160 8.94520 -0.00360 -0.04025 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.85950 9.86350 -0.00400 -0.04055 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.43550 9.41080 0.02470 0.26246 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.38940 11.39400 -0.00460 -0.04037 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.61310 8.61650 -0.00340 -0.03946 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.81420 8.81780 -0.00360 -0.04083 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.90310 9.90710 -0.00400 -0.04038 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.96610 13.94300 0.02310 0.16567 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.16460 10.14780 0.01680 0.16555 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.41950 10.41940 0.00010 0.00096 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.57500 7.57500 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.92620 8.92610 0.00010 0.00112 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.91350 9.91340 0.00010 0.00101 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.07370 11.03800 0.03570 0.32343 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.52000 7.49580 0.02420 0.32285 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.87880 8.85020 0.02860 0.32316 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.02470 9.99240 0.03230 0.32325 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.71460 10.71610 -0.00150 -0.01400 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.61860 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0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.99000 12.99180 -0.00180 -0.01385 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.60000 9.67000 -0.07000 -0.72389 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.30000 9.41000 -0.11000 -1.16897 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 富蘭克林華美第一富基金 36.56000 36.59000 -0.03000 -0.08199 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34310 10.34260 0.00050 0.00483 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.70000 8.73000 -0.03000 -0.34364 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.14000 14.23000 -0.09000 -0.63247 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.01000 13.14000 -0.13000 -0.98935 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.32000 15.40000 -0.08000 -0.51948 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.71300 9.80780 -0.09480 -0.96658 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.71300 9.80780 -0.09480 -0.96658 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.59170 9.68030 -0.08860 -0.91526 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.59170 9.68030 -0.08860 -0.91526 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.65040 9.74690 -0.09650 -0.99006 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.65040 9.74690 -0.09650 -0.99006 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.65040 9.74690 -0.09650 -0.99006 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.79310 9.84930 -0.05620 -0.57060 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.79310 9.84930 -0.05620 -0.57060 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.79310 9.84930 -0.05620 -0.57060 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87810 6.89260 -0.01450 -0.21037 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.47880 10.52710 -0.04830 -0.45882 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.41210 9.42070 -0.00860 -0.09129 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.28160 11.29190 -0.01030 -0.09122 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.71550 6.70320 0.01230 0.18349 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.82880 8.83480 -0.00600 -0.06791 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.33880 10.34580 -0.00700 -0.06766 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.76480 10.74500 0.01980 0.18427 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 67.16000 66.71000 0.45000 0.67456 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 67.15000 66.68000 0.47000 0.70486 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.52560 61.22510 0.30050 0.49081 復華1至5年期高收益債券基金 20.85000 20.75000 0.10000 0.48193 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 62.90990 62.49790 0.41200 0.65922 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 63.14940 62.82180 0.32760 0.52148 復華人民幣貨幣市場基金 11.83710 11.83530 0.00180 0.01521 復華人生目標基金 36.94350 37.07890 -0.13540 -0.36517 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 復華大中華中小策略基金 8.31000 8.46000 -0.15000 -1.77305 復華中小精選基金 62.00000 62.43000 -0.43000 -0.68877 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.21460 52.15640 0.05820 0.11159 復華中國特選信用債券ETF基金 62.25590 62.01300 0.24290 0.39169 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.48000 9.69000 -0.21000 -2.16718 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.49000 8.66000 -0.17000 -1.96305 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.51000 11.62000 -0.11000 -0.94664 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.38000 10.47000 -0.09000 -0.85960 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.94000 10.04000 -0.10000 -0.99602 復華六年到期新興市場債券基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 復華台灣智能基金 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211 復華全方位基金 27.67000 27.96000 -0.29000 -1.03720 復華全球大趨勢基金-美元 12.30000 12.49000 -0.19000 -1.52122 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.59000 19.80000 -0.21000 -1.06061 復華全球平衡基金-美元 8.93000 8.97000 -0.04000 -0.44593 復華全球平衡基金-新臺幣 19.29000 19.29000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 13.89000 14.23000 -0.34000 -2.38932 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.54000 13.82000 -0.28000 -2.02605 復華全球原物料基金 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034 復華全球消費基金-新臺幣 12.60000 12.67000 -0.07000 -0.55249 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.97160 11.94290 0.02870 0.24031 復華全球債券基金 14.31010 14.26710 0.04300 0.30139 復華全球債券組合基金 15.00000 14.96000 0.04000 0.26738 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.69000 14.68000 0.01000 0.06812 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 復華全球戰略配置強基金-美元 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 復華有利貨幣市場基金 13.48350 13.48300 0.00050 0.00371 復華亞太平衡基金 11.27000 11.31000 -0.04000 -0.35367 復華亞太成長基金 11.91000 12.21000 -0.30000 -2.45700 復華亞太神龍科技基金-美元 8.65000 8.79000 -0.14000 -1.59272 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.29000 9.40000 -0.11000 -1.17021 復華東協世紀基金 11.78000 11.85000 -0.07000 -0.59072 復華南非幣長期收益基金A 13.88000 13.96000 -0.08000 -0.57307 復華南非幣長期收益基金B 8.03000 8.08000 -0.05000 -0.61881 復華南非幣短期收益基金A 14.38000 14.40000 -0.02000 -0.13889 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 復華美國20年期以上公債ETF基金 64.51830 64.03270 0.48560 0.75836 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.61000 21.63000 -0.02000 -0.09246 復華美國新星基金-美元 12.29000 12.46000 -0.17000 -1.36437 復華美國新星基金-新臺幣 12.62000 12.74000 -0.12000 -0.94192 復華恒生基金 21.30000 21.33000 -0.03000 -0.14065 復華恒生單日反向一倍基金 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629 復華恒生單日正向二倍基金 30.16000 30.38000 -0.22000 -0.72416 復華神盾基金 24.40040 24.58520 -0.18480 -0.75167 復華高成長基金 65.28000 65.78000 -0.50000 -0.76011 復華高益策略組合基金 13.34000 13.30000 0.04000 0.30075 復華貨幣市場基金 14.44640 14.44590 0.00050 0.00346 復華富時不動產證券化基金 18.59000 18.67000 -0.08000 -0.42849 復華富時台灣高股息低波動基金 48.32000 47.89000 0.43000 0.89789 復華復華基金 20.36000 20.51000 -0.15000 -0.73135 復華華人世紀基金 15.81000 16.16000 -0.35000 -2.16584 復華傳家二號基金 28.42220 28.70040 -0.27820 -0.96932 復華傳家基金 21.18490 21.33970 -0.15480 -0.72541 復華奧林匹克全球組合基金 15.56000 15.53000 0.03000 0.19317 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.15000 14.12000 0.03000 0.21246 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 復華新興人民幣短期收益基金 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 復華新興人民幣債券基金A 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 復華新興市場10年期以上債券基金 20.81000 20.71000 0.10000 0.48286 復華新興市場企業債券ETF基金 66.92000 66.64000 0.28000 0.42017 復華新興市場高收益債券基金A 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 復華新興市場高收益債券基金B 5.37000 5.36000 0.01000 0.18657 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.03000 12.04000 -0.01000 -0.08306 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 復華滬深300 A股基金 22.42000 22.53000 -0.11000 -0.48824 復華數位經濟基金 43.49000 43.83000 -0.34000 -0.77572 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.82790 9.82260 0.00530 0.05396 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.63690 9.62580 0.01110 0.11532 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.35810 10.35250 0.00560 0.05409 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.02330 10.01180 0.01150 0.11486 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.98410 9.98370 0.00040 0.00401 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.66550 10.62000 0.04550 0.42844 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.79750 9.79520 0.00230 0.02348 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.48640 10.43970 0.04670 0.44733 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.14590 10.14320 0.00270 0.02662 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.84590 10.79760 0.04830 0.44732 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.45650 10.50080 -0.04430 -0.42187 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.42540 10.42750 -0.00210 -0.02014 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.59190 10.54930 0.04260 0.40382 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.34390 10.38670 -0.04280 -0.41207 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.47900 11.51340 -0.03440 -0.29878 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.31130 10.31320 -0.00190 -0.01842 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.52040 10.56390 -0.04350 -0.41178 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.79610 11.83140 -0.03530 -0.29836 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.44910 10.45100 -0.00190 -0.01818 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.65340 10.61040 0.04300 0.40526 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.22610 10.26350 -0.03740 -0.36440 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.43530 10.46360 -0.02830 -0.27046 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.25080 10.24750 0.00330 0.03220 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.22460 10.26190 -0.03730 -0.36348 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.43450 10.46260 -0.02810 -0.26858 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.24740 10.24410 0.00330 0.03221 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.06980 10.10990 -0.04010 -0.39664 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.07260 10.06600 0.00660 0.06557 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.06830 10.10840 -0.04010 -0.39670 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.07360 10.06700 0.00660 0.06556 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.53520 10.57850 -0.04330 -0.40932 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.55710 10.55350 0.00360 0.03411 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.71330 10.66450 0.04880 0.45759 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20550 9.19540 0.01010 0.10984 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.19790 8.20770 -0.00980 -0.11940 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.29070 8.26570 0.02500 0.30245 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.90190 11.88890 0.01300 0.10935 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.63250 10.64520 -0.01270 -0.11930 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.87800 10.84500 0.03300 0.30429 景順主流基金 16.34000 16.38000 -0.04000 -0.24420 景順台灣科技基金 28.23000 28.32000 -0.09000 -0.31780 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 23.31000 23.50000 -0.19000 -0.80851 景順全球康健基金 18.97000 18.94000 0.03000 0.15839 景順貨幣市場基金 15.98230 15.98180 0.00050 0.00313 景順潛力基金 30.57000 30.53000 0.04000 0.13102 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.51000 14.73000 -0.22000 -1.49355 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.76000 13.90000 -0.14000 -1.00719 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.28000 10.35000 -0.07000 -0.67633 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62110 8.62760 -0.00650 -0.07534 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.97180 7.96040 0.01140 0.14321 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.38900 11.39790 -0.00890 -0.07808 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50680 10.49180 0.01500 0.14297 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.98000 8.13000 -0.15000 -1.84502 華南永昌中國A股基金(美元) 7.64000 7.81000 -0.17000 -2.17670 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.38000 11.59000 -0.21000 -1.81191 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.54300 9.54180 0.00120 0.01258 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.88070 9.83760 0.04310 0.43811 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.06350 10.06210 0.00140 0.01391 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.42360 10.37820 0.04540 0.43746 華南永昌永昌基金 18.64000 18.92000 -0.28000 -1.47992 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 華南永昌全球亨利組合基金 14.73390 14.70420 0.02970 0.20198 華南永昌全球神農水資源基金 9.79000 9.86000 -0.07000 -0.70994 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.09000 10.16000 -0.07000 -0.68898 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 華南永昌全球精品基金 16.69000 16.65000 0.04000 0.24024 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.92000 12.99000 -0.07000 -0.53888 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.00000 13.02000 -0.02000 -0.15361 華南永昌物聯網精選基金 11.14000 11.31000 -0.17000 -1.50309 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26630 16.26560 0.00070 0.00430 華南永昌龍盈平衡基金 23.59980 23.75870 -0.15890 -0.66881 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97980 11.97930 0.00050 0.00417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.67410 10.67730 -0.00320 -0.02997 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.65570 10.64900 0.00670 0.06292 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99690 9.99990 -0.00300 -0.03000 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.90670 9.90050 0.00620 0.06262 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.50330 10.50770 -0.00440 -0.04187 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.41100 10.40460 0.00640 0.06151 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95200 9.95620 -0.00420 -0.04218 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.82230 9.81730 0.00500 0.05093 華頓中小型基金 18.31000 18.57000 -0.26000 -1.40011 華頓中國多重機會平衡基金 11.28140 11.42320 -0.14180 -1.24133 華頓台灣基金 21.35000 21.59000 -0.24000 -1.11163 華頓平安貨幣市場基金 11.56000 11.55960 0.00040 0.00346 華頓全球時尚精品基金 17.62000 17.59000 0.03000 0.17055 華頓全球高收益債券基金A 13.81960 13.79930 0.02030 0.14711 華頓全球高收益債券基金B 8.14770 8.13570 0.01200 0.14750 華頓全球黑鑽油源基金 5.12000 5.12000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.62490 2.69650 -0.07160 -2.65529 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.82170 12.13020 -0.30850 -2.54324 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37770 0.38920 -0.01150 -2.95478 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.72140 11.83010 -0.10870 -0.91884 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.72140 11.83010 -0.10870 -0.91884 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.43690 10.53680 -0.09990 -0.94811 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.49480 10.57990 -0.08510 -0.80436 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.49480 10.57990 -0.08510 -0.80436 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.27380 9.34900 -0.07520 -0.80436 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.55390 10.68460 -0.13070 -1.22326 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.55390 10.68460 -0.13070 -1.22326 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.32360 9.44920 -0.12560 -1.32921 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.27000 10.60000 -0.33000 -3.11321 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.90000 9.18000 -0.28000 -3.05011 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.41000 9.75000 -0.34000 -3.48718 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.63930 2.63100 0.00830 0.31547 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.08450 2.07940 0.00510 0.24526 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.11220 12.10890 0.00330 0.02725 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.47020 9.46760 0.00260 0.02746 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37910 0.37910 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29860 0.29960 -0.00100 -0.33378 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.33000 3.40000 -0.07000 -2.05882 匯豐中國動力基金(台幣) 14.99000 15.27000 -0.28000 -1.83366 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.49000 -0.01000 -2.04082 匯豐台灣精典基金 23.36000 23.33000 0.03000 0.12859 匯豐全球趨勢組合基金 12.54000 12.59000 -0.05000 -0.39714 匯豐全球關鍵資源基金 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272 匯豐安富基金 25.04000 25.05000 -0.01000 -0.03992 匯豐成功基金 43.53000 43.16000 0.37000 0.85728 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.92000 10.98000 -0.06000 -0.54645 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.38000 2.39000 -0.01000 -0.41841 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.35000 11.40000 -0.05000 -0.43860 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.35000 11.40000 -0.05000 -0.43860 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.67590 2.67070 0.00520 0.19471 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36010 2.35470 0.00540 0.22933 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.80810 11.80140 0.00670 0.05677 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.92980 7.92290 0.00690 0.08709 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38590 0.38630 -0.00040 -0.10355 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33300 0.33330 -0.00030 -0.09001 匯豐金磚動力基金 14.47000 14.67000 -0.20000 -1.36333 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00590 15.00560 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.04000 5.04000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.30000 10.42000 -0.12000 -1.15163 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.39870 5.42080 -0.02210 -0.40769 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.20330 9.22560 -0.02230 -0.24172 匯豐龍鳳基金-A類型 50.41000 50.33000 0.08000 0.15895 匯豐龍鳳基金-I類型 50.41000 50.33000 0.08000 0.15895 匯豐龍騰電子基金 34.65000 34.87000 -0.22000 -0.63091 匯豐雙高收益債券組合基金 12.50810 12.49670 0.01140 0.09122 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.47000 17.42000 0.05000 0.28703 新光中國成長基金(人民幣) 8.80000 8.99000 -0.19000 -2.11346 新光中國成長基金(美元) 8.79000 9.02000 -0.23000 -2.54989 新光中國成長基金(新臺幣) 8.89000 9.08000 -0.19000 -2.09251 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.99790 10.97400 0.02390 0.21779 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.05610 10.06740 -0.01130 -0.11224 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.53640 10.49880 0.03760 0.35814 新光台灣富貴基金 22.30000 22.38000 -0.08000 -0.35746 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.17000 21.22000 -0.05000 -0.23563 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.19440 40.14770 0.04670 0.11632 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 42.09430 41.87210 0.22220 0.53066 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 新光全球AI新創產業基金美元 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 新光全球生技醫療基金(美元) 10.95000 11.02000 -0.07000 -0.63521 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 新光全球債券基金(A累積)美元 10.52770 10.52820 -0.00050 -0.00475 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.45080 10.40230 0.04850 0.46624 新光全球債券基金(B配息)美元 9.96690 9.96740 -0.00050 -0.00502 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.88100 9.83520 0.04580 0.46567 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.47000 9.27000 0.20000 2.15750 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.86000 10.68000 0.18000 1.68539 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.17000 -0.12000 -1.30862 新光吉星貨幣市場基金 15.49500 15.49440 0.00060 0.00387 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 20.95000 21.14000 -0.19000 -0.89877 新光亞洲精選基金-新台幣 21.56000 21.65000 -0.09000 -0.41570 新光店頭基金 21.48000 21.58000 -0.10000 -0.46339 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 新光特選內需收益ETF基金 20.60000 20.40000 0.20000 0.98039 新光創新科技基金 12.79000 12.86000 -0.07000 -0.54432 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.18420 10.18800 -0.00380 -0.03730 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.54250 10.51850 0.02400 0.22817 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.03370 10.02320 0.01050 0.10476 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.37350 9.36920 0.00430 0.04590 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.67260 9.65110 0.02150 0.22277 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20280 9.19180 0.01100 0.11967 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.75400 40.56180 0.19220 0.47384 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 41.75950 41.45530 0.30420 0.73380 新光澳幣八年期保本基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 新光澳幣十年期保本基金 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.34000 12.33000 0.01000 0.08110 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.54620 10.54730 -0.00110 -0.01043 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.47910 9.48030 -0.00120 -0.01266 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.49490 9.47640 0.01850 0.19522 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.38630 10.36600 0.02030 0.19583 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.38080 10.36980 0.01100 0.10608 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.47720 9.47560 0.00160 0.01689 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.45500 9.44790 0.00710 0.07515 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.34520 10.33700 0.00820 0.07933 瑞銀全球創新趨勢基金 7.11000 7.15000 -0.04000 -0.55944 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.63170 10.62020 0.01150 0.10828 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61440 9.60560 0.00880 0.09161 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.48780 10.45280 0.03500 0.33484 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.59620 9.58790 0.00830 0.08657 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68510 9.67360 0.01150 0.11888 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.59630 10.58370 0.01260 0.11905 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.88540 14.83550 0.04990 0.33636 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.72930 8.70010 0.02920 0.33563 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.38700 41.36390 0.02310 0.05585 群益10年期以上金融債ETF基金 40.40590 40.15790 0.24800 0.61756 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 41.03740 40.72280 0.31460 0.77254 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 41.11000 40.82890 0.28110 0.68848 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 42.66910 42.36870 0.30040 0.70901 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 40.66030 40.34920 0.31110 0.77102 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 44.02510 43.68540 0.33970 0.77761 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 44.88360 44.70120 0.18240 0.40804 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 43.97130 43.69820 0.27310 0.62497 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.43350 10.46150 -0.02800 -0.26765 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 42.33060 41.99650 0.33410 0.79554 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.97410 39.94560 0.02850 0.07135 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43150 11.43080 0.00070 0.00612 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22040 10.21330 0.00710 0.06952 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.45790 12.76850 -0.31060 -2.43255 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.23200 9.49620 -0.26420 -2.78217 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.69000 9.93000 -0.24000 -2.41692 群益大印度基金N-新臺幣 10.05000 9.84000 0.21000 2.13415 群益大印度基金-人民幣 13.25470 12.98800 0.26670 2.05343 群益大印度基金-美元 12.35920 12.15410 0.20510 1.68750 群益大印度基金-新臺幣 11.89000 11.65000 0.24000 2.06009 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.93720 11.96830 -0.03110 -0.25985 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.41370 11.48460 -0.07090 -0.61735 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.71090 10.73880 -0.02790 -0.25981 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.34310 9.40110 -0.05800 -0.61695 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.58080 9.60570 -0.02490 -0.25922 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.39160 8.44380 -0.05220 -0.61821 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.94340 8.96670 -0.02330 -0.25985 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.09650 8.14680 -0.05030 -0.61742 群益中小型股基金 42.54000 42.14000 0.40000 0.94922 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.08250 10.15260 -0.07010 -0.69046 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.28080 9.37900 -0.09820 -1.04702 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.83330 8.88910 -0.05580 -0.62774 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.61930 8.67920 -0.05990 -0.69016 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.93300 8.01700 -0.08400 -1.04777 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.55140 7.59910 -0.04770 -0.62771 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.47070 10.45650 0.01420 0.13580 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.51780 11.50210 0.01570 0.13650 群益中國高收益債券基金-美元 11.12890 11.11960 0.00930 0.08364 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.35760 10.31830 0.03930 0.38088 群益中國新機會基金N-人民幣 7.97380 8.18490 -0.21110 -2.57914 群益中國新機會基金N-美元 7.25970 7.47870 -0.21900 -2.92832 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.87000 8.08000 -0.21000 -2.59901 群益中國新機會基金-人民幣 7.07160 7.25880 -0.18720 -2.57894 群益中國新機會基金-美元 7.76210 7.99630 -0.23420 -2.92885 群益中國新機會基金-新臺幣 7.51000 7.71000 -0.20000 -2.59403 群益平衡王基金 18.88460 18.89350 -0.00890 -0.04711 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.35000 6.33000 0.02000 0.31596 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.99470 11.97280 0.02190 0.18291 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.35140 11.37150 -0.02010 -0.17676 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.36020 10.34120 0.01900 0.18373 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.80360 9.82090 -0.01730 -0.17615 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.25230 10.27710 -0.02480 -0.24131 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.04160 10.06580 -0.02420 -0.24042 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.16570 9.18790 -0.02220 -0.24162 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.14680 9.16880 -0.02200 -0.23994 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.31180 10.33670 -0.02490 -0.24089 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.35670 10.38160 -0.02490 -0.23985 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.32740 9.34990 -0.02250 -0.24064 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.78670 9.81030 -0.02360 -0.24056 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.88510 10.84860 0.03650 0.33645 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.57690 7.55150 0.02540 0.33636 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.53190 10.53070 0.00120 0.01140 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.36310 10.36130 0.00180 0.01737 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.54980 10.51560 0.03420 0.32523 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.87550 9.87440 0.00110 0.01114 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.80740 9.80570 0.00170 0.01734 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.98430 9.95190 0.03240 0.32557 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.53200 10.53080 0.00120 0.01140 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.36300 10.36120 0.00180 0.01737 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.54970 10.51550 0.03420 0.32523 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.87560 9.87450 0.00110 0.01114 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.80740 9.80560 0.00180 0.01836 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.98430 9.95200 0.03230 0.32456 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.25820 9.32010 -0.06190 -0.66416 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 群益全球關鍵生技基金-美元 15.14910 15.25050 -0.10140 -0.66490 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.16000 15.20000 -0.04000 -0.26316 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.11000 11.06000 0.05000 0.45208 群益印度中小基金N-人民幣 10.73990 10.53160 0.20830 1.97786 群益印度中小基金N-美元 8.93900 8.79720 0.14180 1.61188 群益印度中小基金N-新臺幣 8.57000 8.40000 0.17000 2.02381 群益印度中小基金-人民幣 14.53930 14.25730 0.28200 1.97793 群益印度中小基金-美元 12.78510 12.58230 0.20280 1.61179 群益印度中小基金-新臺幣 15.00000 14.70000 0.30000 2.04082 群益多利策略組合基金 11.72000 11.69000 0.03000 0.25663 群益多重收益組合基金 13.91000 13.87000 0.04000 0.28839 群益多重資產組合基金 15.33000 15.34000 -0.01000 -0.06519 群益安家基金 23.66220 23.60480 0.05740 0.24317 群益安穩貨幣市場基金 16.14410 16.14340 0.00070 0.00434 群益那斯達克生技基金 21.47000 21.52000 -0.05000 -0.23234 群益亞太中小基金 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288 群益亞太新趨勢平衡基金 16.16000 16.22000 -0.06000 -0.36991 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.31740 10.29300 0.02440 0.23705 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.68270 7.66450 0.01820 0.23746 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.02380 0.00000 10.02380 0.00000 群益店頭市場基金 86.81000 87.67000 -0.86000 -0.98095 群益東方盛世基金 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 群益東協成長基金-人民幣 12.57660 12.62260 -0.04600 -0.36443 群益東協成長基金-美元 10.94500 11.02460 -0.07960 -0.72202 群益東協成長基金-新臺幣 10.98000 11.02000 -0.04000 -0.36298 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.49730 11.52410 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8.77000 8.97000 -0.20000 -2.22965 群益華夏盛世基金-人民幣 9.90570 10.13030 -0.22460 -2.21711 群益華夏盛世基金-美元 9.15220 9.39330 -0.24110 -2.56672 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.31000 15.65000 -0.34000 -2.17252 群益奧斯卡基金 27.45000 27.51000 -0.06000 -0.21810 群益新興金鑽基金-美元 10.96790 11.11010 -0.14220 -1.27992 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.50000 8.57000 -0.07000 -0.81680 群益葛萊美基金 21.89000 22.06000 -0.17000 -0.77063 群益道瓊美國地產ETF基金 21.88000 21.84000 0.04000 0.18315 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.81000 12.77000 0.04000 0.31323 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.94760 10.93450 0.01310 0.11980 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.70090 10.72660 -0.02570 -0.23959 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.87120 10.85130 0.01990 0.18339 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.75680 10.74390 0.01290 0.12007 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.51450 10.53970 -0.02520 -0.23910 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.68160 10.66210 0.01950 0.18289 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.94750 10.93440 0.01310 0.11981 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.70090 10.72660 -0.02570 -0.23959 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.75680 10.74390 0.01290 0.12007 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.51440 10.53960 -0.02520 -0.23910 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.61280 12.63470 -0.02190 -0.17333 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.53490 11.56690 -0.03200 -0.27665 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.46550 11.49230 -0.02680 -0.23320 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.59320 8.60820 -0.01500 -0.17425 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.90030 8.92500 -0.02470 -0.27675 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.44860 8.46840 -0.01980 -0.23381 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.84710 9.87450 -0.02740 -0.27748 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 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9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.23000 28.38000 -0.15000 -0.52854 德信中國精選成長基金 11.54000 11.70000 -0.16000 -1.36752 德信台灣主流中小基金 17.60000 17.81000 -0.21000 -1.17911 德信萬保貨幣市場基金 11.97440 11.97390 0.00050 0.00418 德信數位時代基金 30.30000 30.64000 -0.34000 -1.10966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.61120 10.60820 0.00300 0.02828 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.51550 10.51520 0.00030 0.00285 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70440 11.70390 0.00050 0.00427 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.52000 14.61000 -0.09000 -0.61602 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.95000 17.97000 -0.02000 -0.11130 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.75650 10.70390 0.05260 0.49141 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.08170 16.00200 0.07970 0.49806 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.33230 8.29990 0.03240 0.39037 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.19360 11.17240 0.02120 0.18975 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.03540 12.01540 0.02000 0.16645 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.99900 13.93130 0.06770 0.48596 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.05000 17.02000 0.03000 0.17626 摩根中小基金 20.97000 21.16000 -0.19000 -0.89792 摩根中國A股基金 14.19000 14.53000 -0.34000 -2.33999 摩根中國A股基金(美元) 10.99000 11.30000 -0.31000 -2.74336 摩根中國亮點基金 12.64000 12.96000 -0.32000 -2.46914 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.20590 11.34910 -0.14320 -1.26177 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.41460 12.57660 -0.16200 -1.28811 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.45500 9.60280 -0.14780 -1.53913 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.96740 13.13290 -0.16550 -1.26019 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.95140 15.14680 -0.19540 -1.29004 摩根台灣金磚基金-累積型 18.57000 18.58000 -0.01000 -0.05382 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.57000 18.58000 -0.01000 -0.05382 摩根台灣增長基金 47.31000 47.22000 0.09000 0.19060 摩根平衡基金 27.27000 27.19000 0.08000 0.29423 摩根全球α基金 18.45000 18.46000 -0.01000 -0.05417 摩根全球平衡基金 15.64510 15.68350 -0.03840 -0.24484 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.45860 9.45820 0.00040 0.00423 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.54750 10.54620 0.00130 0.01233 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.95870 9.96390 -0.00520 -0.05219 摩根多元入息成長基金-累積型 11.52350 11.52040 0.00310 0.02691 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.24800 10.25340 -0.00540 -0.05267 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.50860 10.56760 -0.05900 -0.55831 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.85360 13.93140 -0.07780 -0.55845 摩根亞洲基金 56.68000 57.11000 -0.43000 -0.75293 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.47110 8.45810 0.01300 0.15370 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.95920 9.95050 0.00870 0.08743 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.81020 8.80590 0.00430 0.04883 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.76710 12.74730 0.01980 0.15533 摩根東方內需機會基金 17.95000 18.08000 -0.13000 -0.71903 摩根東方科技基金 31.49000 31.52000 -0.03000 -0.09518 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.60000 9.69000 -0.09000 -0.92879 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.74000 9.87000 -0.13000 -1.31712 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.22000 9.34000 -0.12000 -1.28480 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.61000 11.72000 -0.11000 -0.93857 摩根金龍收成基金 21.29000 21.74000 -0.45000 -2.06992 摩根第一貨幣市場基金 15.12200 15.12160 0.00040 0.00265 摩根絕對日本基金 14.13000 13.85000 0.28000 2.02166 摩根新金磚五國基金 12.02000 12.13000 -0.11000 -0.90684 摩根新絲路基金 9.19000 9.27000 -0.08000 -0.86300 摩根新興35基金 13.13000 13.28000 -0.15000 -1.12952 摩根新興日本基金 22.97000 22.57000 0.40000 1.77226 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.17130 7.16690 0.00440 0.06139 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.44340 9.43620 0.00720 0.07630 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.27500 9.27140 0.00360 0.03883 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.90490 10.89830 0.00660 0.06056 摩根新興科技基金 49.75000 50.19000 -0.44000 -0.87667 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.51310 8.56710 -0.05400 -0.63032 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.13630 9.22400 -0.08770 -0.95078 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.61540 8.69910 -0.08370 -0.96217 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.06860 10.13240 -0.06380 -0.62966 摩根龍揚基金 31.81000 32.48000 -0.67000 -2.06281 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 摩根環球股票收益基金-累積型 11.89000 11.87000 0.02000 0.16849 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27900 9.26710 0.01190 0.12841 摩根總收益組合基金-累積型 11.41980 11.40510 0.01470 0.12889 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.16000 20.22000 -0.06000 -0.29674 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60680 12.60650 0.00030 0.00238 鋒裕匯理阿波羅基金 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.47060 10.44250 0.02810 0.26909 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.40930 10.43170 -0.02240 -0.21473 聯邦中國龍基金 23.98000 24.20000 -0.22000 -0.90909 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.44380 12.44450 -0.00070 -0.00562 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.64730 11.63410 0.01320 0.11346 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.62350 10.58500 0.03850 0.36372 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.39300 10.39350 -0.00050 -0.00481 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.77890 9.76780 0.01110 0.11364 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.91370 8.88130 0.03240 0.36481 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.69170 9.71290 -0.02120 -0.21827 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.89380 9.87350 0.02030 0.20560 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.77520 9.93030 -0.15510 -1.56189 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.07320 10.18980 -0.11660 -1.14428 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.34830 9.49660 -0.14830 -1.56161 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.62970 9.74120 -0.11150 -1.14462 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.31950 11.36750 -0.04800 -0.42226 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.12040 11.15400 -0.03360 -0.30124 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.41800 10.41040 0.00760 0.07300 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.52750 10.57200 -0.04450 -0.42092 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.32340 10.35460 -0.03120 -0.30132 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.67370 9.66670 0.00700 0.07241 聯邦金鑽平衡基金 21.90510 22.01120 -0.10610 -0.48203 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.21860 9.35070 -0.13210 -1.41273 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.66070 9.75770 -0.09700 -0.99409 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.18370 9.31530 -0.13160 -1.41273 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.63080 9.72750 -0.09670 -0.99409 聯邦貨幣市場基金 13.21050 13.20990 0.00060 0.00454 聯邦精選科技基金 11.95000 12.06000 -0.11000 -0.91211 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.59260 16.53740 0.05520 0.33379 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.18620 12.37420 -0.18800 -1.51929 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.07900 12.15690 -0.07790 -0.64079 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.51740 11.59100 -0.07360 -0.63498 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.16630 12.17910 -0.01280 -0.10510 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.43120 11.40200 0.02920 0.25610 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49870 10.51070 -0.01200 -0.11417 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.67520 8.65350 0.02170 0.25077 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.84000 33.82000 0.02000 0.05914 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.37000 17.88000 -0.51000 -2.85235 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.31000 17.91000 -0.60000 -3.35008 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.61000 11.97000 -0.36000 -3.00752 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.00000 16.01000 -0.01000 -0.06246 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.80000 12.81000 -0.01000 -0.07806 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.63000 7.62000 0.01000 0.13123 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.01000 15.10000 -0.09000 -0.59603 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.74000 8.77000 -0.03000 -0.34208 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.33000 14.36000 -0.03000 -0.20891 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.48000 14.51000 -0.03000 -0.20675 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.47000 14.50000 -0.03000 -0.20690 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.19000 15.22000 -0.03000 -0.19711 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.33000 20.40000 -0.07000 -0.34314 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.43000 18.50000 -0.07000 -0.37838 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825 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瀚亞印度基金-美元 13.63000 13.45000 0.18000 1.33829 瀚亞印度基金-新台幣 30.68000 30.14000 0.54000 1.79164 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.74000 9.66000 0.08000 0.82816 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.74000 9.66000 0.08000 0.82816 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 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