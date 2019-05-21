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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/05/20  108/05/17  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.09150   10.09920  -0.00770   -0.07624
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                  9.98790    9.99550  -0.00760   -0.07603
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.18510   10.18510   0.00000    0.00000
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.08230   10.08260  -0.00030   -0.00298
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.37420   10.38130  -0.00710   -0.06839
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.18040   10.18740  -0.00700   -0.06871
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.30100   10.30590  -0.00490   -0.04755
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.19480   10.20020  -0.00540   -0.05294
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.70000   23.19000  -0.49000   -2.11298
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.15000   25.33000  -1.18000   -4.65851
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     40.81920   40.59000   0.22920    0.56467
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.79340   39.72640   0.06700    0.16865
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.62290    9.62460  -0.00170   -0.01766
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.09230   10.09460  -0.00230   -0.02278
中國信託台灣活力基金                                               13.22000   13.34000  -0.12000   -0.89955
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.94000    8.97000  -0.03000   -0.33445
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.12250   10.09030   0.03220    0.31912
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.12270    9.09370   0.02900    0.31890
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.37820   10.38000  -0.00180   -0.01734
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31940    9.32480  -0.00540   -0.05791
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.09510   11.10800  -0.01290   -0.11613
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.44620    9.45720  -0.01100   -0.11631
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.15340   11.18770  -0.03430   -0.30659
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.77750    9.80760  -0.03010   -0.30690
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              41.26660   40.95090   0.31570    0.77092
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              43.06850   42.78640   0.28210    0.65932
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                43.45480   43.20610   0.24870    0.57561
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
中國信託智能運動基金-美元                                          10.14000   10.19000  -0.05000   -0.49068
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.97000   10.03000  -0.06000   -0.59821
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.69000    9.78000  -0.09000   -0.92025
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.02680   11.02630   0.00050    0.00453
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.98540    9.96460   0.02080    0.20874
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.26000    9.24080   0.01920    0.20777
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.15410   10.15510  -0.00100   -0.00985
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.41170    9.41260  -0.00090   -0.00956
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.01000   11.07000  -0.06000   -0.54201
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.54000   10.60000  -0.06000   -0.56604
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    40.49960   40.20190   0.29770    0.74051
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            41.03460   40.79060   0.24400    0.59818
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        40.74570   40.48440   0.26130    0.64543
元大2001基金                                                       57.39000   57.65000  -0.26000   -0.45100
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          43.52970   43.24050   0.28920    0.66882
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             41.62010   41.41420   0.20590    0.49717
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.00000   20.46000  -0.46000   -2.24829
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.65740   11.65660   0.00080    0.00686
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.78960   10.77880   0.01080    0.10020
元大上證50基金                                                     31.04000   31.17000  -0.13000   -0.41707
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.12000   10.43000  -0.31000   -2.97220
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.06000    9.33000  -0.27000   -2.89389
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.18000   13.26000  -0.08000   -0.60332
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.21600   12.33000  -0.11400   -0.92457
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.73500   16.82000  -0.08500   -0.50535
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.53800   10.73400  -0.19600   -1.82597
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.18000   10.36000  -0.18000   -1.73745
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.05000    3.09000  -0.04000   -1.29450
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.69000   13.85000  -0.16000   -1.15523
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.71240   46.64540   0.06700    0.14364
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.91310   10.90320   0.00990    0.09080
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.96360    9.95460   0.00900    0.09041
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.08310   10.06470   0.01840    0.18282
元大巴西指數基金                                                    6.09400    6.14400  -0.05000   -0.81380
元大巴菲特基金                                                     25.03000   25.05000  -0.02000   -0.07984
元大日經225基金                                                    26.98000   26.91000   0.07000    0.26013
元大台商收成基金                                                   21.16000   21.07000   0.09000    0.42715
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.21000   12.23000  -0.02000   -0.16353
元大台灣50單日正向2倍基金                                          36.37000   36.30000   0.07000    0.19284
元大台灣中型100基金                                                30.87000   30.84000   0.03000    0.09728
元大台灣加權股價指數基金                                           24.56100   24.52900   0.03200    0.13046
元大台灣卓越50基金                                                 78.06000   78.00000   0.06000    0.07692
元大台灣金融基金                                                   17.31000   17.13000   0.18000    1.05079
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        30.12000   30.03000   0.09000    0.29970
元大台灣高股息基金                                                 25.65000   25.55000   0.10000    0.39139
元大台灣電子科技基金                                               33.07000   33.24000  -0.17000   -0.51143
元大全球ETF成長組合基金                                            10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.73000   14.72000   0.01000    0.06793
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.26000   22.48000  -0.22000   -0.97865
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.38000   13.36000   0.02000    0.14970
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.15800   12.19100  -0.03300   -0.27069
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.61000    8.63000  -0.02000   -0.23175
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.53000    6.54000  -0.01000   -0.15291
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.89000    8.87000   0.02000    0.22548
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.87000    6.86000   0.01000    0.14577
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.43000    8.45200  -0.02200   -0.26029
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.01000   13.10000  -0.09000   -0.68702
元大全球農業商機基金                                               17.28000   17.40000  -0.12000   -0.68966
元大印尼指數基金                                                    8.41200    8.55700  -0.14500   -1.69452
元大印度指數基金                                                    9.86700    9.75300   0.11400    1.16887
元大印度基金                                                       12.53000   12.39000   0.14000    1.12994
元大多多基金                                                       15.89000   16.04000  -0.15000   -0.93516
元大多福基金                                                       49.53000   49.75000  -0.22000   -0.44221
元大亞太成長基金                                                    8.40000    8.38000   0.02000    0.23866
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.97440    8.96640   0.00800    0.08922
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.21540    7.20900   0.00640    0.08878
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.91600    8.93900  -0.02300   -0.25730
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.99100    9.98300   0.00800    0.08014
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.14630   10.14240   0.00390    0.03845
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.27910   10.27690   0.00220    0.02141
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.13820   10.13600   0.00220    0.02170
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.41750   10.37140   0.04610    0.44449
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.27460   10.22910   0.04550    0.44481
元大卓越基金                                                       42.16000   42.21000  -0.05000   -0.11846
元大店頭基金                                                        7.66000    7.74000  -0.08000   -1.03359
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.43990   10.43820   0.00170    0.01629
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.92700    9.89670   0.03030    0.30616
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.63810   32.48190   0.15620    0.48088
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   40.71290   40.40800   0.30490    0.75455
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.86540   17.90780  -0.04240   -0.23677
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        20.69980   20.56640   0.13340    0.64863
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.39060   41.16000   0.23060    0.56025
元大高科技基金                                                     18.04000   18.24000  -0.20000   -1.09649
元大得利貨幣市場基金                                               16.31540   16.31470   0.00070    0.00429
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02520   12.02470   0.00050    0.00416
元大富櫃50基金                                                     11.61000   11.73000  -0.12000   -1.02302
元大華夏中小基金                                                    7.05000    7.21000  -0.16000   -2.21914
元大新中國基金-人民幣                                               9.39000    9.62000  -0.23000   -2.39085
元大新中國基金-美元                                                 8.71700    8.95400  -0.23700   -2.64686
元大新中國基金-新台幣                                               8.81000    9.01000  -0.20000   -2.21976
元大新主流基金                                                     22.14000   22.41000  -0.27000   -1.20482
元大新東協平衡基金-美元                                             9.17500    9.22200  -0.04700   -0.50965
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.25860   10.26770  -0.00910   -0.08863
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.37930    9.41870  -0.03940   -0.41832
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.66770   10.66730   0.00040    0.00375
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.87420    8.87380   0.00040    0.00451
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.31410   10.31570  -0.00160   -0.01551
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.63040    9.63190  -0.00150   -0.01557
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.63120   10.58800   0.04320    0.40801
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.93390    9.89350   0.04040    0.40835
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.90890    9.90590   0.00300    0.03028
元大新興亞洲基金                                                   10.60000   10.71000  -0.11000   -1.02708
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.39710    9.41770  -0.02060   -0.21874
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.81530    8.83470  -0.01940   -0.21959
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.80000    9.78020   0.01980    0.20245
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.20350    9.18480   0.01870    0.20360
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15510   15.15450   0.00060    0.00396
元大經貿基金                                                       34.72000   34.87000  -0.15000   -0.43017
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.59000    8.59000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                           7.81900    7.84900  -0.03000   -0.38221
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.37000    8.37000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.53000   13.42000   0.11000    0.81967
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.47000   15.65000  -0.18000   -1.15016
元大摩臺基金                                                       36.49000   36.47000   0.02000    0.05484
元大標普500基金                                                    27.13000   27.17000  -0.04000   -0.14722
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.68000   12.60000   0.08000    0.63492
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.43000   34.72000  -0.29000   -0.83525
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.29000   20.24000   0.05000    0.24704
元大標智滬深300基金                                                17.16000   17.28000  -0.12000   -0.69444
元大歐洲50基金                                                     24.88000   24.98000  -0.10000   -0.40032
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.33660    9.25000   0.08660    0.93622
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28030   10.27950   0.00080    0.00778
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.47000   14.49000  -0.02000   -0.13803
日盛上選基金                                                       31.50000   31.55000  -0.05000   -0.15848
日盛小而美基金                                                     16.75000   16.75000   0.00000    0.00000
日盛中國內需動力基金                                                9.15000    9.34000  -0.19000   -2.03426
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.30720   12.27830   0.02890    0.23537
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.89380    9.87060   0.02320    0.23504
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.46390   12.45550   0.00840    0.06744
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.01440   10.00760   0.00680    0.06795
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.32370   11.28080   0.04290    0.38029
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.08080    9.04640   0.03440    0.38026
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.05000   10.30000  -0.25000   -2.42718
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.48000    9.75000  -0.27000   -2.76923
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.94000   10.18000  -0.24000   -2.35756
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.29000   10.43000  -0.14000   -1.34228
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.07000   10.24000  -0.17000   -1.66016
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.29000   10.42000  -0.13000   -1.24760
日盛日盛基金                                                       10.66000   10.70000  -0.04000   -0.37383
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
日盛全球抗暖化基金                                                 11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.34790   10.35100  -0.00310   -0.02995
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.31500    9.31780  -0.00280   -0.03005
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.17780   10.15510   0.02270    0.22353
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.16210    9.14160   0.02050    0.22425
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.23000   10.32000  -0.09000   -0.87209
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.38000   10.43000  -0.05000   -0.47939
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.49750    2.49150   0.00600    0.24082
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65500    1.65110   0.00390    0.23621
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38380    0.38340   0.00040    0.10433
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25490    0.25460   0.00030    0.11783
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.73660   12.69240   0.04420    0.34824
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.33070    8.30180   0.02890    0.34812
日盛亞洲機會基金                                                    6.73000    6.82000  -0.09000   -1.31965
日盛首選基金                                                       15.92000   15.97000  -0.05000   -0.31309
日盛高科技基金                                                     16.87000   16.94000  -0.07000   -0.41322
日盛貨幣市場基金                                                   14.82480   14.82410   0.00070    0.00472
日盛新台商基金                                                     36.90000   37.00000  -0.10000   -0.27027
日盛精選五虎基金                                                   34.18000   33.98000   0.20000    0.58858
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.53710   13.53650   0.00060    0.00443
台新2000高科技基金                                                 28.78000   29.00000  -0.22000   -0.75862
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.96000   10.40000  -0.44000   -4.23077
台新MSCI中國基金                                                   19.91000   20.33000  -0.42000   -2.06591
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21380   14.21320   0.00060    0.00422
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.56260   10.54350   0.01910    0.18115
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53970   10.55550  -0.01580   -0.14968
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.27420   10.24620   0.02800    0.27327
台新中國通基金                                                     41.17000   41.77000  -0.60000   -1.43644
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.52160    0.53800  -0.01640   -3.04833
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.30200   16.74400  -0.44200   -2.63975
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29190    0.29950  -0.00760   -2.53756
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.14000    9.34000  -0.20000   -2.14133
台新主流基金                                                       22.51000   22.51000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      22.83000   22.76000   0.07000    0.30756
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.73340    0.73440  -0.00100   -0.13617
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.31000   16.27000   0.04000    0.24585
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.52340    0.52410  -0.00070   -0.13356
台新台灣中小基金                                                   31.97000   32.54000  -0.57000   -1.75169
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.19960   10.14810   0.05150    0.50748
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.40250    9.40240   0.00010    0.00106
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.98000    8.94000   0.04000    0.44743
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.80290   10.80280   0.00010    0.00093
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.35000   10.31000   0.04000    0.38797
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.94350    9.95380  -0.01030   -0.10348
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.05870   11.07020  -0.01150   -0.10388
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
台新印度基金                                                       14.33000   14.15000   0.18000    1.27208
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.64250    8.60810   0.03440    0.39962
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28140    0.28150  -0.00010   -0.03552
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.56460   12.51460   0.05000    0.39953
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40400    0.40410  -0.00010   -0.02475
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12470   11.12440   0.00030    0.00270
台新高股息平衡基金                                                 30.11660   30.35560  -0.23900   -0.78733
台新智慧生活基金-美元                                              10.42460   10.51020  -0.08560   -0.81445
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.11370    8.13320  -0.01950   -0.23976
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.41660    8.40120   0.01540    0.18331
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.12240    9.14480  -0.02240   -0.24495
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.47380    9.45650   0.01730    0.18294
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.16260   11.13050   0.03210    0.28840
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35130    0.35180  -0.00050   -0.14213
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.98800    7.96500   0.02300    0.28876
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26510    0.26550  -0.00040   -0.15066
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.35000    5.40000  -0.05000   -0.92593
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.86000   21.76000   0.10000    0.45956
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.20330   10.19400   0.00930    0.09123
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.89190    9.91550  -0.02360   -0.23801
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.01990   10.00140   0.01850    0.18497
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.20330   10.19400   0.00930    0.09123
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.89190    9.91550  -0.02360   -0.23801
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.01990   10.00140   0.01850    0.18497
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               40.03830   39.99840   0.03990    0.09975
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     40.03830   39.99840   0.03990    0.09975
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.99810   39.99870  -0.00060   -0.00150
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.32360   11.32290   0.00070    0.00618
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.13660   10.14130  -0.00470   -0.04635
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.23620    9.22170   0.01450    0.15724
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.77820   10.76130   0.01690    0.15704
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.82750    7.82170   0.00580    0.07415
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.20240    9.19560   0.00680    0.07395
永豐中小基金                                                       50.71000   51.09000  -0.38000   -0.74379
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79900    1.79170   0.00730    0.40743
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.47920    2.46920   0.01000    0.40499
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.22690    8.19790   0.02900    0.35375
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.00080   10.96200   0.03880    0.35395
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.51000    4.60000  -0.09000   -1.95652
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.36000   20.77000  -0.41000   -1.97400
永豐主流品牌基金                                                   18.94000   18.83000   0.11000    0.58417
永豐永豐基金                                                       31.63000   31.63000   0.00000    0.00000
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.18990    9.14650   0.04340    0.47450
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.58380    9.53930   0.04450    0.46649
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.14910    9.07370   0.07540    0.83097
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.54420    9.46560   0.07860    0.83038
永豐亞洲民生消費基金                                               11.99000   12.12000  -0.13000   -1.07261
永豐南非幣2021保本基金                                             13.92410   13.92590  -0.00180   -0.01293
永豐高科技基金                                                     21.95000   22.04000  -0.09000   -0.40835
永豐貨幣市場基金                                                   13.93040   13.92980   0.00060    0.00431
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12550    2.11850   0.00700    0.33042
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.59690    2.58830   0.00860    0.33226
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81790    7.79610   0.02180    0.27963
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.85490   10.82470   0.03020    0.27899
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.11430    7.09790   0.01640    0.23105
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.30950   11.28350   0.02600    0.23042
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.07000   10.23000  -0.16000   -1.56403
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.88000    8.05000  -0.17000   -2.11180
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.28000   18.61000  -0.33000   -1.77324
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.49000   51.39000   0.10000    0.19459
永豐領航科技基金                                                   35.80000   35.87000  -0.07000   -0.19515
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.04000   11.11000  -0.07000   -0.63006
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.58000   10.64000  -0.06000   -0.56391
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
永豐趨勢平衡基金                                                   39.53000   39.67000  -0.14000   -0.35291
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.84110   11.83840   0.00270    0.02281
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.70170    9.70640  -0.00470   -0.04842
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.26650   10.27140  -0.00490   -0.04771
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.77770    9.77470   0.00300    0.03069
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.17800   10.17480   0.00320    0.03145
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.76350    9.76790  -0.00440   -0.04505
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.45840   10.46310  -0.00470   -0.04492
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.79680    9.79290   0.00390    0.03982
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.27870   10.27520   0.00350    0.03406
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.78000   10.91000  -0.13000   -1.19157
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.45000    9.58000  -0.13000   -1.35699
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.08000   10.24000  -0.16000   -1.56250
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.40000   14.73000  -0.33000   -2.24033
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.95000   19.41000  -0.46000   -2.36991
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.75000   19.26000  -0.51000   -2.64798
兆豐國際生命科學基金                                               15.14000   15.24000  -0.10000   -0.65617
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.28220   10.28640  -0.00420   -0.04083
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.45100   10.48630  -0.03530   -0.33663
兆豐國際全球基金                                                   31.14000   31.25000  -0.11000   -0.35200
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.45140   10.44940   0.00200    0.01914
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.29050   10.26370   0.02680    0.26111
兆豐國際國民基金                                                   21.21000   21.45000  -0.24000   -1.11888
兆豐國際第一基金                                                   12.89000   13.12000  -0.23000   -1.75305
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.64330   10.60830   0.03500    0.32993
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.17960    8.18090  -0.00130   -0.01589
兆豐國際萬全基金                                                   20.26000   20.54000  -0.28000   -1.36319
兆豐國際電子基金                                                   24.78000   25.07000  -0.29000   -1.15676
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.18000   21.10000   0.08000    0.37915
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.35000   16.38000  -0.03000   -0.18315
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.34000   33.47000  -0.13000   -0.38841
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.54730   12.54670   0.00060    0.00478
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.68000    9.79000  -0.11000   -1.12360
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.61000    9.74000  -0.13000   -1.33470
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.49210   10.50280  -0.01070   -0.10188
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.30320   10.30690  -0.00370   -0.03590
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.49960   10.50140  -0.00180   -0.01714
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.28760   10.29810  -0.01050   -0.10196
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.39800   10.40170  -0.00370   -0.03557
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.36800   10.36970  -0.00170   -0.01639
合庫台灣基金                                                       10.46000   10.58000  -0.12000   -1.13422
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.55370   11.52390   0.02980    0.25859
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.45390   12.45810  -0.00420   -0.03371
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.11980   11.11670   0.00310    0.02789
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.93280   11.93100   0.00180    0.01509
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.10750    8.08660   0.02090    0.25845
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.34950    9.35260  -0.00310   -0.03315
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.02900    9.02780   0.00120    0.01329
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.80440    8.79950   0.00490    0.05568
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.19970    9.19850   0.00120    0.01305
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.13000   11.19000  -0.06000   -0.53619
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.14000   10.19000  -0.05000   -0.49068
合庫全球新興市場基金                                                9.08000    9.17000  -0.09000   -0.98146
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.14000    9.17000  -0.03000   -0.32715
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.38000    9.43000  -0.05000   -0.53022
合庫貨幣市場基金                                                   10.16590   10.16540   0.00050    0.00492
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.73240    9.72740   0.00500    0.05140
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.00060   10.00510  -0.00450   -0.04498
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.32860   10.30950   0.01910    0.18527
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.79860   11.80500  -0.00640   -0.05421
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.79240   14.79500  -0.00260   -0.01757
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60640    8.60250   0.00390    0.04534
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.38320    9.38750  -0.00430   -0.04581
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.82200    7.80760   0.01440    0.18444
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.58730    8.59170  -0.00440   -0.05121
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.36720   10.37220  -0.00500   -0.04821
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.26000   11.47000  -0.21000   -1.83086
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.96000   11.19000  -0.23000   -2.05541
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.23000   11.41000  -0.18000   -1.57756
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.48000    9.53000  -0.05000   -0.52466
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.18780   11.18720   0.00060    0.00536
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.97170   10.00650  -0.03480   -0.34777
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.00160    9.99410   0.00750    0.07504
安聯中國東協基金                                                   15.10000   15.25000  -0.15000   -0.98361
安聯中國策略基金-美元                                              11.16000   11.48000  -0.32000   -2.78746
安聯中國策略基金-新臺幣                                            14.71000   15.07000  -0.36000   -2.38885
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.92000   14.32000  -0.40000   -2.79330
安聯中華新思路基金-美元                                            12.84000   13.26000  -0.42000   -3.16742
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.23000   12.58000  -0.35000   -2.78219
安聯台灣大壩基金                                                   27.84000   28.26000  -0.42000   -1.48620
安聯台灣科技基金                                                   45.45000   46.08000  -0.63000   -1.36719
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.53830   12.53770   0.00060    0.00479
安聯台灣智慧基金                                                   30.36000   30.74000  -0.38000   -1.23617
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.49790   10.48570   0.01220    0.11635
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.52880   15.49440   0.03440    0.22202
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.72280    9.70130   0.02150    0.22162
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.30000   11.37000  -0.07000   -0.61566
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.75000   11.77000  -0.02000   -0.16992
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.89730   12.87780   0.01950    0.15142
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.55480   10.53710   0.01770    0.16798
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.61230   12.58880   0.02350    0.18667
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.45300    9.43950   0.01350    0.14302
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.36830    9.35300   0.01530    0.16358
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.95130    8.93460   0.01670    0.18691
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                       9.99720    9.98660   0.01060    0.10614
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.13610   10.11720   0.01890    0.18681
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.25000   11.31000  -0.06000   -0.53050
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.13000   11.18000  -0.05000   -0.44723
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.29780   12.27440   0.02340    0.19064
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.16220   11.14440   0.01780    0.15972
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.79560   10.77370   0.02190    0.20327
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.60760    8.59120   0.01640    0.19089
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.45560    8.44200   0.01360    0.16110
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.15150    8.13490   0.01660    0.20406
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.21810   10.20150   0.01660    0.16272
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.13340   10.11280   0.02060    0.20370
安聯全球人口趨勢基金                                               12.22000   12.24000  -0.02000   -0.16340
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.75000    8.80000  -0.05000   -0.56818
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.40000   33.48000  -0.08000   -0.23895
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.02000    8.03000  -0.01000   -0.12453
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.32740   12.30790   0.01950    0.15843
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.48430   10.46770   0.01660    0.15858
安聯全球新興市場基金                                               16.71000   16.81000  -0.10000   -0.59488
安聯全球農金趨勢基金                                                9.13000    9.22000  -0.09000   -0.97614
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.97000    9.03000  -0.06000   -0.66445
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.71000   10.77000  -0.06000   -0.55710
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.94000   11.00000  -0.06000   -0.54545
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.62000   10.68000  -0.06000   -0.56180
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.25000   10.30000  -0.05000   -0.48544
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
安聯亞洲動態策略基金                                               21.56000   21.68000  -0.12000   -0.55351
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.00190    9.99640   0.00550    0.05502
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.00390   10.00240   0.00150    0.01500
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.00180    9.99640   0.00540    0.05402
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.00650   10.00480   0.00170    0.01699
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.00440    9.99870   0.00570    0.05701
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                  9.99890    9.99350   0.00540    0.05404
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                     9.99890    9.99350   0.00540    0.05404
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                   9.99890    9.99340   0.00550    0.05504
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.46870   10.46690   0.00180    0.01720
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.05800   10.05620   0.00180    0.01790
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.57850   89.33890   0.23960    0.26819
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.17810   13.17550   0.00260    0.01973
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.22890   68.03950   0.18940    0.27837
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.91100    9.90910   0.00190    0.01917
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.70630    2.70230   0.00400    0.14802
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.81750   10.82280  -0.00530   -0.04897
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.27140    2.26420   0.00720    0.31799
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.80900    8.81640  -0.00740   -0.08393
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.21890   10.17700   0.04190    0.41171
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.08950   10.09280  -0.00330   -0.03270
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.38590   10.38340   0.00250    0.02408
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.05090   10.05180  -0.00090   -0.00895
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.11530   10.11560  -0.00030   -0.00297
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.21800   10.17620   0.04180    0.41076
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.08700   10.09050  -0.00350   -0.03469
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.38390   10.38060   0.00330    0.03179
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.04890   10.04980  -0.00090   -0.00896
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.11450   10.11510  -0.00060   -0.00593
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.99610    9.99910  -0.00300   -0.03000
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.00990   10.00610   0.00380    0.03798
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.98890    9.99030  -0.00140   -0.01401
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.97600    9.97820  -0.00220   -0.02205
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.00830   10.00890  -0.00060   -0.00599
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                  9.96560    9.95910   0.00650    0.06527
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.98880    9.99030  -0.00150   -0.01501
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.97690    9.97880  -0.00190   -0.01904
宏利台灣動力基金A類型                                              28.31000    0.00000  28.31000    0.00000
宏利台灣動力基金I類型                                              28.31000    0.00000  28.31000    0.00000
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.93750    9.99580  -0.05830   -0.58324
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.88970    9.90610  -0.01640   -0.16555
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.56400    7.60840  -0.04440   -0.58357
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.58590    7.60860  -0.02270   -0.29835
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
宏利全球債券組合基金                                               13.50300   13.46980   0.03320    0.24648
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.92660    2.92640   0.00020    0.00683
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.21210   12.20210   0.01000    0.08195
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.83860    8.83370   0.00490    0.05547
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.52860    2.51490   0.01370    0.54475
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.39250   11.34830   0.04420    0.38949
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.28790    3.31540  -0.02750   -0.82946
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52750    0.53150  -0.00400   -0.75259
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.02000   15.13000  -0.11000   -0.72703
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.17770   12.17450   0.00320    0.02628
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.78490   10.78090   0.00400    0.03710
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.40020   10.37980   0.02040    0.19654
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76370    8.75990   0.00380    0.04338
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.39310    8.39000   0.00310    0.03695
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.28760    8.27080   0.01680    0.20312
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.21730    8.21260   0.00470    0.05723
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.41000   10.48000  -0.07000   -0.66794
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.89910    2.90220  -0.00310   -0.10682
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.41970    0.42010  -0.00040   -0.09522
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.69590   12.68970   0.00620    0.04886
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.95800    0.95870  -0.00070   -0.07302
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.36970    7.36540   0.00430    0.05838
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.03990    2.04220  -0.00230   -0.11262
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29450    0.29480  -0.00030   -0.10176
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.98190    8.97750   0.00440    0.04901
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32580    0.32620  -0.00040   -0.12262
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68010   13.67960   0.00050    0.00366
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.41000    2.46000  -0.05000   -2.03252
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.91000   11.13000  -0.22000   -1.97664
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          24.21000    0.00000  24.21000    0.00000
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          24.21000    0.00000  24.21000    0.00000
宏利澳幣保本基金                                                   12.57920   12.57090   0.00830    0.06603
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.46000   10.49000  -0.03000   -0.28599
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.19000   11.18000   0.01000    0.08945
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.34000   10.39000  -0.05000   -0.48123
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.73000   11.74000  -0.01000   -0.08518
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.49780   10.45900   0.03880    0.37097
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.62840    9.62130   0.00710    0.07379
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.19310    9.14750   0.04560    0.49850
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.46690   11.41000   0.05690    0.49869
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
貝萊德新台幣基金                                                   12.96380   12.96340   0.00040    0.00309
貝萊德寶利基金                                                     25.81000   25.88000  -0.07000   -0.27048
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44590   11.44460   0.00130    0.01136
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10010   10.09610   0.00400    0.03962
保德信大中華基金-人民幣                                             9.69000    9.91000  -0.22000   -2.21998
保德信大中華基金-美元                                               9.48000    9.73000  -0.25000   -2.56937
保德信大中華基金-新台幣                                            28.61000   29.23000  -0.62000   -2.12111
保德信中小型股基金                                                 41.96000   42.40000  -0.44000   -1.03774
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.56000    8.84000  -0.28000   -3.16742
保德信中國中小基金-美元                                             8.17000    8.47000  -0.30000   -3.54191
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.01000    8.27000  -0.26000   -3.14389
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.61510    9.70890  -0.09380   -0.96612
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.70800    9.79070  -0.08270   -0.84468
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.73120    9.82620  -0.09500   -0.96680
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.71680   10.82150  -0.10470   -0.96752
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.56000    9.80000  -0.24000   -2.44898
保德信中國品牌基金-美元                                             9.52000    9.75000  -0.23000   -2.35897
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.27000   10.52000  -0.25000   -2.37643
保德信台商全方位基金                                               34.07000   34.28000  -0.21000   -0.61260
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.67000   27.78000  -0.11000   -0.39597
保德信全球消費商機基金                                             19.11000   19.09000   0.02000    0.10477
保德信全球基礎建設基金                                             13.43000   13.38000   0.05000    0.37369
保德信全球資源基金                                                  7.48000    7.50000  -0.02000   -0.26667
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.73000    9.80000  -0.07000   -0.71429
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.72000   32.83000  -0.11000   -0.33506
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.35600   10.37730  -0.02130   -0.20526
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.59930   10.62100  -0.02170   -0.20431
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.48240   10.45960   0.02280    0.21798
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.72790   10.70460   0.02330    0.21766
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.51720    9.54280  -0.02560   -0.26827
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.59100   10.61850  -0.02750   -0.25898
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.17220    9.15720   0.01500    0.16381
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.18850   10.17190   0.01660    0.16319
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.09630    8.08150   0.01480    0.18313
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.07420   11.05390   0.02030    0.18365
保德信亞太基金                                                     20.11000   20.31000  -0.20000   -0.98474
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.66060    8.64130   0.01930    0.22335
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.86190   11.83550   0.02640    0.22306
保德信店頭市場基金                                                 30.94000   31.33000  -0.39000   -1.24481
保德信拉丁美洲基金                                                  6.76000    6.84000  -0.08000   -1.16959
保德信金平衡基金                                                   29.25000   29.26000  -0.01000   -0.03418
保德信金滿意基金                                                   39.93000   40.27000  -0.34000   -0.84430
保德信科技島基金                                                   24.44000   24.75000  -0.31000   -1.25253
保德信高成長基金                                                   89.33000   89.70000  -0.37000   -0.41249
保德信第一基金                                                     24.75000   24.83000  -0.08000   -0.32219
保德信貨幣市場基金                                                 15.82720   15.82650   0.00070    0.00442
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.43980   10.50070  -0.06090   -0.57996
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.77100   10.78810  -0.01710   -0.15851
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.77740   10.82160  -0.04420   -0.40844
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.41140   10.41000   0.00140    0.01345
保德信新世紀基金                                                   10.12000   10.04000   0.08000    0.79681
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.13260    8.11060   0.02200    0.27125
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.12620   10.09910   0.02710    0.26834
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.43810   11.40710   0.03100    0.27176
保德信新興趨勢組合基金                                             10.54000   10.69000  -0.15000   -1.40318
保德信瑞騰基金                                                     15.61910   15.61850   0.00060    0.00384
保德信歐洲組合基金                                                 10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.84570    9.84760  -0.00190   -0.01929
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.32120   10.32300  -0.00180   -0.01744
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.80720    9.79660   0.01060    0.10820
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.06220   10.05740   0.00480    0.04773
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.90330    9.89760   0.00570    0.05759
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.29050   10.28410   0.00640    0.06223
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.77710    9.78030  -0.00320   -0.03272
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.07060   10.07400  -0.00340   -0.03375
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.39630   10.38180   0.01450    0.13967
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.21810   10.21570   0.00240    0.02349
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.48480   10.48060   0.00420    0.04007
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.12010   10.12080  -0.00070   -0.00692
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.34080   10.34240  -0.00160   -0.01547
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.04860   10.03840   0.01020    0.10161
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.48410   10.47390   0.01020    0.09738
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.92660    9.92790  -0.00130   -0.01309
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.22870   10.23010  -0.00140   -0.01369
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.11830   10.10730   0.01100    0.10883
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.85200    9.85610  -0.00410   -0.04160
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.19220   10.19710  -0.00490   -0.04805
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.45180   10.45530  -0.00350   -0.03348
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.32010   10.30490   0.01520    0.14750
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.79040   10.77270   0.01770    0.16430
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.16490   10.17370  -0.00880   -0.08650
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.36970   10.37880  -0.00910   -0.08768
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.18730   10.18720   0.00010    0.00098
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.22380   10.22660  -0.00280   -0.02738
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.33360   10.29290   0.04070    0.39542
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.23300   10.19700   0.03600    0.35305
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.11110   10.10890   0.00220    0.02176
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.30690   10.28160   0.02530    0.24607
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.30210   10.27540   0.02670    0.25984
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.00830   10.01540  -0.00710   -0.07089
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.00640   10.01350  -0.00710   -0.07090
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96980    1.96760   0.00220    0.11181
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.79950    2.79660   0.00290    0.10370
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29310    0.29390  -0.00080   -0.27220
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45140    0.45250  -0.00110   -0.24309
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.36660    8.37490  -0.00830   -0.09911
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.12770   12.14280  -0.01510   -0.12435
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.63710    9.62920   0.00790    0.08204
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.17190   12.16150   0.01040    0.08552
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.64170    8.66100  -0.01930   -0.22284
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.96310   10.98760  -0.02450   -0.22298
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.59080   10.59490  -0.00410   -0.03870
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.44200   10.44300  -0.00100   -0.00958
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.12000   18.12000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4182.14000 4181.37000   0.77000    0.01842
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.23960   10.23870   0.00090    0.00879
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.05490   11.05390   0.00100    0.00905
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.15780   10.14600   0.01180    0.11630
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.79340    9.79690  -0.00350   -0.03573
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.33480   10.33850  -0.00370   -0.03579
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.83330    9.81520   0.01810    0.18441
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.12680   10.12530   0.00150    0.01481
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.27960   10.28390  -0.00430   -0.04181
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.03210    6.04370  -0.01160   -0.19194
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.92450   10.94550  -0.02100   -0.19186
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.76000    9.85000  -0.09000   -0.91371
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.76000    9.85000  -0.09000   -0.91371
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.49150   10.53680  -0.04530   -0.42992
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.41560   11.50630  -0.09070   -0.78826
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.64420   10.72410  -0.07990   -0.74505
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.09360    9.13280  -0.03920   -0.42922
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.36680    9.44130  -0.07450   -0.78909
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.23570    9.30500  -0.06930   -0.74476
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.43800   10.48300  -0.04500   -0.42927
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.84410   10.93030  -0.08620   -0.78863
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.82160   10.90280  -0.08120   -0.74476
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.76000    6.79000  -0.03000   -0.44183
柏瑞巨人基金                                                       12.31000   12.30000   0.01000    0.08130
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69110   13.69070   0.00040    0.00292
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.22000   16.24000  -0.02000   -0.12315
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.07480   14.03680   0.03800    0.27072
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.37050   12.37230  -0.00180   -0.01455
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.96100   12.95970   0.00130    0.01003
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.61760    8.59430   0.02330    0.27111
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.75520    6.73690   0.01830    0.27164
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.62560    8.62690  -0.00130   -0.01507
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.42740    8.42070   0.00670    0.07957
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.67220   10.67110   0.00110    0.01031
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.34840    8.34390   0.00450    0.05393
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.55400   12.55580  -0.00180   -0.01434
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.19140   12.15850   0.03290    0.27059
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.77940   12.76910   0.01030    0.08066
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.79880   11.79760   0.00120    0.01017
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.95390    8.92980   0.02410    0.26988
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.64060    9.64210  -0.00150   -0.01556
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.63080    9.62300   0.00780    0.08106
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.48890    9.48800   0.00090    0.00949
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.38210    9.37700   0.00510    0.05439
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.60780   10.59270   0.01510    0.14255
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.47650   10.48700  -0.01050   -0.10012
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.31300   10.32490  -0.01190   -0.11526
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.38930   10.39640  -0.00710   -0.06829
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.88490    9.87080   0.01410    0.14285
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.56740    9.57700  -0.00960   -0.10024
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.55340   10.55380  -0.00040   -0.00379
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.59660    9.60760  -0.01100   -0.11449
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.67370    9.68030  -0.00660   -0.06818
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.58800   10.57280   0.01520    0.14377
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.47670   10.48710  -0.01040   -0.09917
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.31330   10.32510  -0.01180   -0.11428
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.39020   10.39730  -0.00710   -0.06829
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.88460    9.87050   0.01410    0.14285
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.56750    9.57710  -0.00960   -0.10024
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.72900   10.72940  -0.00040   -0.00373
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.59650    9.60750  -0.01100   -0.11449
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.67390    9.68050  -0.00660   -0.06818
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.29500   11.26000   0.03500    0.31083
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.62140   12.60110   0.02030    0.16110
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.93000   11.91690   0.01310    0.10993
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.10000    9.07180   0.02820    0.31085
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.76400    9.74840   0.01560    0.16003
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67160    9.66100   0.01060    0.10972
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.99070   10.95660   0.03410    0.31123
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.75220   11.73330   0.01890    0.16108
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.52540   11.51280   0.01260    0.10944
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.10020    9.07200   0.02820    0.31085
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.76450    9.74880   0.01570    0.16105
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.67210    9.66150   0.01060    0.10971
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.09000   13.18000  -0.09000   -0.68285
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.76000   13.91000  -0.15000   -1.07836
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.01000    9.11000  -0.10000   -1.09769
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.45000    8.50000  -0.05000   -0.58824
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.12000    9.22000  -0.10000   -1.08460
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.15000   11.22000  -0.07000   -0.62389
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.92000   11.04000  -0.12000   -1.08696
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.19000   11.31000  -0.12000   -1.06101
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.57000   12.69000  -0.12000   -0.94563
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.97000   13.04000  -0.07000   -0.53681
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.85360   11.81930   0.03430    0.29020
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.04210   10.03860   0.00350    0.03487
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.58090    7.55890   0.02200    0.29105
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.01960   10.01610   0.00350    0.03494
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.31000   11.33000  -0.02000   -0.17652
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.02540   11.99520   0.03020    0.25177
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.67550   11.67430   0.00120    0.01028
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.70990   10.71060  -0.00070   -0.00654
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.46530    8.44410   0.02120    0.25106
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.46520    9.46430   0.00090    0.00951
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.51540    9.51600  -0.00060   -0.00631
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.23130   11.23020   0.00110    0.00980
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.56010   10.53360   0.02650    0.25158
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.69190   10.69260  -0.00070   -0.00655
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.80370    9.80270   0.00100    0.01020
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.14670    9.12370   0.02300    0.25209
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.00200    8.99930   0.00270    0.03000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.54110    9.54180  -0.00070   -0.00734
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.34260   12.32490   0.01770    0.14361
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.76950   11.78450  -0.01500   -0.12729
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.14090   11.15580  -0.01490   -0.13356
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.00440    6.99430   0.01010    0.14440
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.67770    8.68870  -0.01100   -0.12660
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.32930    9.34180  -0.01250   -0.13381
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.61020   10.59490   0.01530    0.14441
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.15840   11.17330  -0.01490   -0.13335
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.39720    9.40910  -0.01190   -0.12647
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.93650    8.92360   0.01290    0.14456
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.52850    9.54130  -0.01280   -0.13415
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.81920   11.78970   0.02950    0.25022
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.49960   12.49030   0.00930    0.07446
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.40430   11.39920   0.00510    0.04474
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.28900    9.26580   0.02320    0.25038
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.85470    9.84740   0.00730    0.07413
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.85100    9.84660   0.00440    0.04469
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.78160   11.77280   0.00880    0.07475
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.54510   10.51880   0.02630    0.25003
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.86600   10.86120   0.00480    0.04419
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.82750    9.80300   0.02450    0.24992
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.45140    9.42780   0.02360    0.25032
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.08880   10.08130   0.00750    0.07440
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.59880    9.59460   0.00420    0.04377
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.67000   18.69000  -0.02000   -0.10701
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.57000   17.62000  -0.05000   -0.28377
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.15190   13.12770   0.02420    0.18434
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.32110   10.35500  -0.03390   -0.32738
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.29160   11.35460  -0.06300   -0.55484
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.12300   12.16980  -0.04680   -0.38456
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.80570   10.86560  -0.05990   -0.55128
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.04660    9.07630  -0.02970   -0.32723
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.56390    9.61730  -0.05340   -0.55525
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.43040    9.46670  -0.03630   -0.38345
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.51130    9.56410  -0.05280   -0.55206
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.18050    9.21050  -0.03000   -0.32572
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.36700    9.41920  -0.05220   -0.55419
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.25770   11.30120  -0.04350   -0.38491
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.45450    9.50700  -0.05250   -0.55222
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            40.79920   40.51520   0.28400    0.70097
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.31000   12.22000   0.09000    0.73650
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        28.86000   29.25000  -0.39000   -1.33333
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.75610   11.75540   0.00070    0.00595
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.68680    1.69230  -0.00550   -0.32500
國泰大中華基金                                                     18.13000   18.30000  -0.17000   -0.92896
國泰小龍基金-美元I                                                  0.44970    0.45460  -0.00490   -1.07787
國泰小龍基金-新台幣                                                14.11000   14.23000  -0.12000   -0.84329
國泰中小成長基金-美元I                                              1.24930    1.26160  -0.01230   -0.97495
國泰中小成長基金-新台幣                                            39.20000   39.49000  -0.29000   -0.73436
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.06870    4.18160  -0.11290   -2.69992
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.63950    0.65940  -0.01990   -3.01790
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.68290    0.70420  -0.02130   -3.02471
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        18.32000   18.81000  -0.49000   -2.60500
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               40.69360   40.44870   0.24490    0.60546
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.30660    2.29950   0.00710    0.30876
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32730    0.32740  -0.00010   -0.03054
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.10440   10.07230   0.03210    0.31870
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.20570    8.17960   0.02610    0.31909
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.31820    2.35260  -0.03440   -1.46221
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33120    0.33730  -0.00610   -1.80848
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.39740   10.54240  -0.14500   -1.37540
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33770    0.33900  -0.00130   -0.38348
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.39360   10.38860   0.00500    0.04813
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.99270    4.12310  -0.13040   -3.16267
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.56950    0.59000  -0.02050   -3.47458
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        17.97000   18.54000  -0.57000   -3.07443
國泰中港台基金-人民幣                                               2.95760    3.06220  -0.10460   -3.41584
國泰中港台基金-美元                                                 0.42710    0.44360  -0.01650   -3.71957
國泰中港台基金-新台幣                                              13.32000   13.78000  -0.46000   -3.33817
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.89840    9.93100  -0.03260   -0.32827
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                       9.97830    9.98010  -0.00180   -0.01804
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.10410   10.06340   0.04070    0.40444
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.37000   26.31000   0.06000    0.22805
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.61000   12.65000  -0.04000   -0.31621
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.96000   31.82000   0.14000    0.43997
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34750    0.34740   0.00010    0.02879
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33060    0.33050   0.00010    0.03026
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33130    0.33120   0.00010    0.03019
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.88470   10.83570   0.04900    0.45221
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.36260   10.31600   0.04660    0.45173
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.39110   10.34430   0.04680    0.45242
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45060   12.45010   0.00050    0.00402
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.40980    0.41110  -0.00130   -0.31622
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36430    0.36550  -0.00120   -0.32832
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.43700    0.43830  -0.00130   -0.29660
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.53950    0.53910   0.00040    0.07420
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.48890    2.49200  -0.00310   -0.12440
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35840    0.36000  -0.00160   -0.44444
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52440    0.52480  -0.00040   -0.07622
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.47080    0.47100  -0.00020   -0.04246
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        13.86000   13.81000   0.05000    0.36206
國泰全球資源基金-美元                                               0.16280    0.16350  -0.00070   -0.42813
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.17000    5.17000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59570    0.60050  -0.00480   -0.79933
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.65000   18.72000  -0.07000   -0.37393
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.27000   18.34000  -0.07000   -0.38168
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.86740    0.87110  -0.00370   -0.42475
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.34000   21.32000   0.02000    0.09381
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.47000   21.29000   0.18000    0.84547
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.47830    2.46500   0.01330    0.53955
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35780    0.35700   0.00080    0.22409
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30990    0.30930   0.00060    0.19399
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.14760   11.08290   0.06470    0.58378
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.65620    9.60020   0.05600    0.58332
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52010    0.51710   0.00300    0.58016
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39050    0.38760   0.00290    0.74819
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.83000   11.69000   0.14000    1.19760
國泰科技生化基金                                                   30.16000   30.54000  -0.38000   -1.24427
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.50000   28.47000   0.03000    0.10537
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.90000   12.84000   0.06000    0.46729
國泰美國費城半導體基金                                             13.80000   14.00000  -0.20000   -1.42857
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    42.15010   41.82400   0.32610    0.77970
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.29410   18.32860  -0.03450   -0.18823
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    21.09910   20.96560   0.13350    0.63676
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   42.45780   42.19510   0.26270    0.62258
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   43.52240   43.33740   0.18500    0.42688
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.48970   43.26530   0.22440    0.51866
國泰紐幣2021保本基金                                               12.72240   12.72380  -0.00140   -0.01100
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.07540   13.07800  -0.00260   -0.01988
國泰紐幣保本基金                                                   12.70420   12.70120   0.00300    0.02362
國泰國泰基金-新台幣A                                               21.15000   21.35000  -0.20000   -0.93677
國泰國泰基金-新台幣I                                               21.15000   21.35000  -0.20000   -0.93677
國泰富時中國A50基金                                                20.47000   20.59000  -0.12000   -0.58281
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   44.39960   44.09960   0.30000    0.68028
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.33990    0.33990   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50470    0.50280   0.00190    0.37788
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37000    0.37050  -0.00050   -0.13495
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24170    0.24210  -0.00040   -0.16522
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.06710   11.03620   0.03090    0.27999
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.56560    7.54450   0.02110    0.27967
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.21820   42.17830   0.03990    0.09460
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.99000   20.16000  -0.17000   -0.84325
國泰新興市場基金-美元                                               0.37970    0.38470  -0.00500   -1.29971
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.88000   11.99000  -0.11000   -0.91743
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.37850    2.37220   0.00630    0.26558
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.48640    1.48250   0.00390    0.26307
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35300    0.35320  -0.00020   -0.05663
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22280    0.22290  -0.00010   -0.04486
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34340    0.34460  -0.00120   -0.34823
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.74690   10.74010   0.00680    0.06331
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.58960    6.58540   0.00420    0.06378
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       42.39810   42.09950   0.29860    0.70927
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           42.22910   41.93600   0.29310    0.69892
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               41.80670   41.57160   0.23510    0.56553
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.84000   13.87000  -0.03000   -0.21629
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   33.54000   33.42000   0.12000    0.35907
國泰價值卓越基金                                                   13.43000   13.53000  -0.10000   -0.73910
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.22000   23.36000  -0.14000   -0.59932
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.33490    0.33560  -0.00070   -0.20858
國泰歐洲精選基金-新台幣                                             9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.88930   39.85930   0.03000    0.07526
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.94000   22.07000  -0.13000   -0.58903
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.30000   19.49000  -0.19000   -0.97486
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.93000   16.94000  -0.01000   -0.05903
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.40800    0.40780   0.00020    0.04904
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.37000   12.34430   0.02570    0.20819
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.48670   10.49340  -0.00670   -0.06385
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.40850   10.40480   0.00370    0.03556
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.59220   10.54450   0.04770    0.45237
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.27230   10.27880  -0.00650   -0.06324
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.22770   10.22520   0.00250    0.02445
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.34690   10.30070   0.04620    0.44851
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.39980   11.39920   0.00060    0.00526
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.05690   10.05090   0.00600    0.05970
第一金大中華基金                                                   24.87000   24.86000   0.01000    0.04023
第一金小型精選基金                                                 30.52000   30.76000  -0.24000   -0.78023
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.52000   12.76000  -0.24000   -1.88088
第一金中國世紀基金-美元                                             7.73520    7.90790  -0.17270   -2.18389
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.73560    7.90830  -0.17270   -2.18378
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.23000    9.40000  -0.17000   -1.80851
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.23000    9.39000  -0.16000   -1.70394
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.77610    9.76500   0.01110    0.11367
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.38400    8.36520   0.01880    0.22474
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.23340   11.22060   0.01280    0.11408
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.79220    9.77020   0.02200    0.22517
第一金中概平衡基金                                                 25.14000   25.31000  -0.17000   -0.67167
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31030   15.30960   0.00070    0.00457
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.51500  178.50700   0.00800    0.00448
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.30860   15.47890  -0.17030   -1.10021
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.30860   15.47910  -0.17050   -1.10149
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.92000   15.02000  -0.10000   -0.66578
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.92000   15.03000  -0.11000   -0.73187
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.50480   10.58590  -0.08110   -0.76611
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.50270   10.58410  -0.08140   -0.76908
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.64000   10.68000  -0.04000   -0.37453
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.64000   10.68000  -0.04000   -0.37453
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.49950    9.61580  -0.11630   -1.20947
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.49950    9.61570  -0.11620   -1.20844
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.26050   13.42040  -0.15990   -1.19147
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.27820   13.43840  -0.16020   -1.19211
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.70000   12.80000  -0.10000   -0.78125
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.72000   12.82000  -0.10000   -0.78003
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.73670    9.75190  -0.01520   -0.15587
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.73490    9.75010  -0.01520   -0.15590
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.40590    9.39500   0.01090    0.11602
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.43000    9.41910   0.01090    0.11572
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.53180   10.54770  -0.01590   -0.15074
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.20330   10.19150   0.01180    0.11578
第一金全球大趨勢基金                                               24.48000   24.58000  -0.10000   -0.40683
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.17740    9.15650   0.02090    0.22825
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.38290    6.36830   0.01460    0.22926
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.74370    9.74630  -0.00260   -0.02668
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.74490    9.74770  -0.00280   -0.02872
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.50300   10.50460  -0.00160   -0.01523
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.50500   10.50770  -0.00270   -0.02570
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.52790    8.49340   0.03450    0.40620
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.38680   10.34490   0.04190    0.40503
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.36150    9.35140   0.01010    0.10801
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.35970    9.34910   0.01060    0.11338
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.73770    7.73800  -0.00030   -0.00388
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.73270    7.73230   0.00040    0.00517
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.55610    8.54100   0.01510    0.17679
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.55680    8.54170   0.01510    0.17678
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.52010   11.50700   0.01310    0.11384
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.52100   11.50790   0.01310    0.11383
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.15760   10.15710   0.00050    0.00492
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.15850   10.15800   0.00050    0.00492
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.97470   14.94830   0.02640    0.17661
第一金亞洲科技基金                                                 17.38000   17.57000  -0.19000   -1.08139
第一金亞洲新興市場基金                                             12.74000   12.74000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                                  7.32000    7.41000  -0.09000   -1.21457
第一金創新趨勢基金                                                 20.39000   20.56000  -0.17000   -0.82685
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  40.29190   40.09470   0.19720    0.49184
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            40.33170   40.08190   0.24980    0.62322
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      40.80930   40.52350   0.28580    0.70527
第一金電子基金                                                     30.78000   31.02000  -0.24000   -0.77369
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.13000   18.07000   0.06000    0.33204
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.98000   19.01000  -0.03000   -0.15781
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.00000   20.66000  -0.66000   -3.19458
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.27000    7.50000  -0.23000   -3.06667
統一大中華中小基金(美元)                                            6.61000    6.86000  -0.25000   -3.64431
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.91000   10.24000  -0.33000   -3.22266
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.04000    9.09000  -0.05000   -0.55006
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
統一大滿貫基金-A類型                                               31.34000   31.67000  -0.33000   -1.04200
統一大滿貫基金-I類型                                               31.34000   31.67000  -0.33000   -1.04200
統一大龍印基金                                                     13.95000   14.14000  -0.19000   -1.34371
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.72000    8.96000  -0.24000   -2.67857
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.93000    8.20000  -0.27000   -3.29268
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.14000    9.40000  -0.26000   -2.76596
統一中小基金                                                       22.10000   22.30000  -0.20000   -0.89686
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.94420    9.89860   0.04560    0.46067
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16540    9.16800  -0.00260   -0.02836
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.95610    8.93010   0.02600    0.29115
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.33430   12.27770   0.05660    0.46100
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.31880   11.32210  -0.00330   -0.02915
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.02410   10.99210   0.03200    0.29112
統一台灣動力基金                                                   16.17000   16.29000  -0.12000   -0.73665
統一全天候基金-A類型                                              101.68000  102.72000  -1.04000   -1.01246
統一全天候基金-I類型                                              102.14000  103.18000  -1.04000   -1.00795
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.04840    8.04460   0.00380    0.04724
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.69630    7.73040  -0.03410   -0.44112
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.78880    7.79020  -0.00140   -0.01797
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.61210    8.60790   0.00420    0.04879
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.24280    8.27920  -0.03640   -0.43966
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.33480    8.33630  -0.00150   -0.01799
統一全球債券組合基金                                               12.21300   12.19810   0.01490    0.12215
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.18000   15.33000  -0.15000   -0.97847
統一全球新科技基金(美元)                                           14.21000   14.41000  -0.20000   -1.38793
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.82000   13.96000  -0.14000   -1.00287
統一亞太基金                                                       23.95000   24.19000  -0.24000   -0.99215
統一亞洲大金磚基金                                                 11.99000   12.10000  -0.11000   -0.90909
統一奔騰基金                                                       53.55000   54.21000  -0.66000   -1.21749
統一強棒貨幣市場基金                                               16.71970   16.71890   0.00080    0.00479
統一強漢基金(人民幣)                                               10.21000   10.52000  -0.31000   -2.94677
統一強漢基金(美元)                                                  9.14000    9.46000  -0.32000   -3.38266
統一強漢基金(新台幣)                                               24.40000   25.15000  -0.75000   -2.98211
統一統信基金                                                       27.28000   27.56000  -0.28000   -1.01597
統一黑馬基金                                                       54.35000   54.93000  -0.58000   -1.05589
統一新亞洲科技能源基金                                             15.60000   15.71000  -0.11000   -0.70019
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.99830    7.97180   0.02650    0.33242
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.55260   10.51760   0.03500    0.33278
統一經建基金                                                       43.10000   43.52000  -0.42000   -0.96507
統一龍馬基金                                                       60.93000   61.69000  -0.76000   -1.23197
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.38000   17.59000  -0.21000   -1.19386
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              42.32000   42.71000  -0.39000   -0.91314
野村中國機會基金                                                   13.42000   13.76000  -0.34000   -2.47093
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.15860   10.14190   0.01670    0.16466
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.13900   10.12830   0.01070    0.10564
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.26000   10.20700   0.05300    0.51925
野村巴西基金                                                        5.84000    5.89000  -0.05000   -0.84890
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.12000   11.01000   0.11000    0.99909
野村台灣高股息基金                                                 23.71000   23.53000   0.18000    0.76498
野村台灣運籌基金                                                   33.43000   33.63000  -0.20000   -0.59471
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.78800    9.77090   0.01710    0.17501
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.70210    9.69890   0.00320    0.03299
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.77620    9.76410   0.01210    0.12392
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.31420   10.29610   0.01810    0.17579
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.12210   10.11880   0.00330    0.03261
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.95480    9.94440   0.01040    0.10458
野村平衡基金                                                       18.50000   18.62000  -0.12000   -0.64447
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.57000   14.55000   0.02000    0.13746
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.01000   11.98000   0.03000    0.25042
野村全球生技醫療基金                                               16.39000   16.38000   0.01000    0.06105
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.21490   10.20960   0.00530    0.05191
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.18030   10.17950   0.00080    0.00786
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.15260   10.12880   0.02380    0.23497
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.48110   10.47580   0.00530    0.05059
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.41080   10.41000   0.00080    0.00768
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.38480   10.36060   0.02420    0.23358
野村全球品牌基金                                                   28.84000   28.93000  -0.09000   -0.31110
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.74000   12.80000  -0.06000   -0.46875
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.61000   10.68000  -0.07000   -0.65543
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.32000   19.40000  -0.08000   -0.41237
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.93000   12.01000  -0.08000   -0.66611
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.77300   10.77150   0.00150    0.01393
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.79190   10.80070  -0.00880   -0.08148
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.61340   10.60860   0.00480    0.04525
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.73110    8.73830  -0.00720   -0.08240
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.54200    8.54880  -0.00680   -0.07954
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.16140    8.14910   0.01230    0.15094
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.98030   10.98960  -0.00930   -0.08463
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.46770   10.47610  -0.00840   -0.08018
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.08930   10.07460   0.01470    0.14591
野村成長基金                                                       28.42000   28.62000  -0.20000   -0.69881
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.21340    8.27390  -0.06050   -0.73122
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.22500    8.28860  -0.06360   -0.76732
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.48150    8.51720  -0.03570   -0.41915
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.29780    9.36590  -0.06810   -0.72711
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.17270    9.24350  -0.07080   -0.76594
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.44810    9.48790  -0.03980   -0.41948
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.70000    8.80000  -0.10000   -1.13636
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.60000   12.74000  -0.14000   -1.09890
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.47660    9.48460  -0.00800   -0.08435
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.56090    9.56820  -0.00730   -0.07629
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.72100    9.70230   0.01870    0.19274
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.48360   10.50060  -0.01700   -0.16190
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.44540   10.45340  -0.00800   -0.07653
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.62230   10.60190   0.02040    0.19242
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.53950    8.50390   0.03560    0.41863
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.12450    9.09370   0.03080    0.33870
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.99060    8.96780   0.02280    0.25424
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.67090   13.61380   0.05710    0.41943
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.76250   12.71950   0.04300    0.33806
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.33710   10.31090   0.02620    0.25410
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.37100   10.35860   0.01240    0.11971
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.34630   10.34270   0.00360    0.03481
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.35620   10.34650   0.00970    0.09375
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.55880   10.54620   0.01260    0.11947
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.51710   10.51340   0.00370    0.03519
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.45890   10.44900   0.00990    0.09475
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.43190   10.42090   0.01100    0.10556
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.38120   10.37800   0.00320    0.03083
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.56800   10.51900   0.04900    0.46582
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.14240   10.12630   0.01610    0.15899
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.90420    9.89520   0.00900    0.09095
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.53230    9.53230   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.04450    9.03040   0.01410    0.15614
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.37120   11.35340   0.01780    0.15678
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.11220   10.10280   0.00940    0.09304
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.18430   11.19480  -0.01050   -0.09379
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.62580   10.64040  -0.01460   -0.13721
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.44110   10.43120   0.00990    0.09491
野村泰國基金                                                       41.20000   41.44000  -0.24000   -0.57915
野村高科技基金                                                      9.12000    9.23000  -0.11000   -1.19177
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.39550   10.42070  -0.02520   -0.24183
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.05740   10.11170  -0.05430   -0.53700
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.64430   10.62260   0.02170    0.20428
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.45900    9.51370  -0.05470   -0.57496
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.49070    9.51390  -0.02320   -0.24385
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.83810    9.80930   0.02880    0.29360
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.93690   12.00100  -0.06410   -0.53412
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.86320   13.81150   0.05170    0.37433
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.85350   10.91630  -0.06280   -0.57529
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.89790   10.92460  -0.02670   -0.24440
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.47430   11.44070   0.03360    0.29369
野村貨幣市場基金                                                   16.32600   16.32530   0.00070    0.00429
野村新馬基金                                                       14.96000   15.02000  -0.06000   -0.39947
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.29140   10.28320   0.00820    0.07974
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.09650   10.14960  -0.05310   -0.52317
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.28650   10.29680  -0.01030   -0.10003
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.19520   10.18000   0.01520    0.14931
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.13800   10.13250   0.00550    0.05428
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.13880   10.12810   0.01070    0.10565
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.49860   10.48270   0.01590    0.15168
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.40370   10.39850   0.00520    0.05001
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.46360   10.45230   0.01130    0.10811
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.86360    9.85820   0.00540    0.05478
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.86700    9.86680   0.00020    0.00203
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.79550    9.78070   0.01480    0.15132
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.30950   10.30340   0.00610    0.05920
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.26920   10.26890   0.00030    0.00292
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.19830   10.18270   0.01560    0.15320
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.42250   10.40070   0.02180    0.20960
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.90730    7.89100   0.01630    0.20656
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.12390   12.09890   0.02500    0.20663
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.26000    8.25000   0.01000    0.12121
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.10120   10.08740   0.01380    0.13680
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.25740   10.19520   0.06220    0.61009
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.07090   10.06270   0.00820    0.08149
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.21800   10.16650   0.05150    0.50657
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.14530   10.12270   0.02260    0.22326
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.10160   10.08770   0.01390    0.13779
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.25750   10.19530   0.06220    0.61009
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.07110   10.06290   0.00820    0.08149
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.22060   10.16920   0.05140    0.50545
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.14540   10.12280   0.02260    0.22326
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.14210   10.12100   0.02110    0.20848
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.29980   10.22790   0.07190    0.70298
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.11150   10.09610   0.01540    0.15253
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.25800   10.19920   0.05880    0.57652
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.18910   10.15850   0.03060    0.30123
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.14210   10.12100   0.02110    0.20848
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.29950   10.22760   0.07190    0.70300
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.11130   10.09580   0.01550    0.15353
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.26330   10.20440   0.05890    0.57720
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.18910   10.15850   0.03060    0.30123
野村精選貨幣市場基金                                               12.10770   12.10740   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.83000   11.86000  -0.03000   -0.25295
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.75000    7.76000  -0.01000   -0.12887
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
野村積極成長基金                                                   12.03000   12.11000  -0.08000   -0.66061
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.15000    9.26000  -0.11000   -1.18790
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.22000   33.65000  -0.43000   -1.27786
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.57180   10.54800   0.02380    0.22564
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.52430    8.50970   0.01460    0.17157
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.85770    7.85020   0.00750    0.09554
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72400    7.70670   0.01730    0.22448
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.11520   12.09480   0.02040    0.16867
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.84540   10.83510   0.01030    0.09506
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.69980   10.67590   0.02390    0.22387
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.33000   11.37000  -0.04000   -0.35180
野村環球基金-人民幣計價                                            16.97000   17.09000  -0.12000   -0.70217
野村環球基金-美元計價                                              13.23000   13.33000  -0.10000   -0.75019
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.80000   18.86000  -0.06000   -0.31813
野村鴻利基金                                                       22.16000   22.31000  -0.15000   -0.67234
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89480   16.89440   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       18.06000   18.16000  -0.10000   -0.55066
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.30000    9.40000  -0.10000   -1.06383
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.50000   13.33000   0.17000    1.27532
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.08000   15.07000   0.01000    0.06636
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.50060   10.48050   0.02010    0.19178
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.75670   13.73050   0.02620    0.19082
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.57440   10.56650   0.00790    0.07476
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.40980   10.43140  -0.02160   -0.20707
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.40510   10.38980   0.01530    0.14726
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.21310   10.22740  -0.01430   -0.13982
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.04600   10.03680   0.00920    0.09166
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.15140   10.14960   0.00180    0.01773
凱基台商天下基金                                                   12.61000   12.97000  -0.36000   -2.77564
凱基台灣精五門基金                                                 19.64000   19.78000  -0.14000   -0.70779
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       42.23830   41.97590   0.26240    0.62512
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   43.57170   43.39230   0.17940    0.41344
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.35400   42.25090   0.10310    0.24402
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.41980   10.45370  -0.03390   -0.32429
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   42.33700   42.12150   0.21550    0.51162
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         43.00320   42.78400   0.21920    0.51234
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             42.60760   42.29870   0.30890    0.73028
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.27000   12.46000  -0.19000   -1.52488
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.96290   11.16370  -0.20080   -1.79869
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.97000   11.13000  -0.16000   -1.43756
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58610   11.58560   0.00050    0.00432
凱基開創基金                                                       26.35000   26.53000  -0.18000   -0.67848
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.64000   22.76000  -0.12000   -0.52724
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.60250   21.80300  -0.20050   -0.91960
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.50000   16.60000  -0.10000   -0.60241
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.51580   15.67460  -0.15880   -1.01310
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.36000    7.42000  -0.06000   -0.80863
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.95850   10.99680  -0.03830   -0.34828
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.59200   11.69670  -0.10470   -0.89512
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.07000   12.12000  -0.05000   -0.41254
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.69000   12.70000  -0.01000   -0.07874
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.23880   12.30170  -0.06290   -0.51131
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.02950   10.11840  -0.08890   -0.87860
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.69520    9.81000  -0.11480   -1.17023
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.86510    9.93990  -0.07480   -0.75252
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.02950   10.11840  -0.08890   -0.87860
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.69510    9.81000  -0.11490   -1.17125
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.86510    9.93990  -0.07480   -0.75252
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.95000   12.79000   0.16000    1.25098
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         34.04000   34.84000  -0.80000   -2.29621
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.89000   32.07000  -0.18000   -0.56127
富邦上証180基金                                                    29.97000   30.14000  -0.17000   -0.56403
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18290    0.18790  -0.00500   -2.66099
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.73000    5.86000  -0.13000   -2.21843
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.69000    6.64000   0.05000    0.75301
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   40.51000   40.99000  -0.48000   -1.17102
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.73580   11.90820  -0.17240   -1.44774
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.81650   10.98340  -0.16690   -1.51957
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.47140   10.60910  -0.13770   -1.29794
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.99750   10.14440  -0.14690   -1.44809
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.13710    9.27810  -0.14100   -1.51971
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.85420    8.97070  -0.11650   -1.29867
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.64610   20.57660   0.06950    0.33776
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.59460   11.59380   0.00080    0.00690
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.64810   10.63390   0.01420    0.13354
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.65580   13.64260   0.01320    0.09676
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99900    1.99780   0.00120    0.06007
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44620    9.43710   0.00910    0.09643
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43230    1.43150   0.00080    0.05589
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.20120   12.19420   0.00700    0.05740
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.77990    1.77950   0.00040    0.02248
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.26450   10.25860   0.00590    0.05751
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51790    1.51750   0.00040    0.02636
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.66180   10.66190  -0.00010   -0.00094
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.61240   10.61120   0.00120    0.01131
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.46000   15.44000   0.02000    0.12953
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.49000   18.55000  -0.06000   -0.32345
富邦日本東証基金                                                   20.01000   19.99000   0.02000    0.10005
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.15000   43.70000   0.45000    1.02975
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.25000   44.85000   0.40000    0.89186
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    49.54000   49.52000   0.02000    0.04039
富邦台灣心基金                                                     20.24000   20.43000  -0.19000   -0.93000
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.37000   44.34000   0.03000    0.06766
富邦台灣科技指數基金                                               50.85000   51.41000  -0.56000   -1.08928
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   45.00330   44.72730   0.27600    0.61707
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.85040   41.65940   0.19100    0.45848
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30890    0.30960  -0.00070   -0.22610
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.58320    2.58180   0.00140    0.05423
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35020    0.35040  -0.00020   -0.05708
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.88880   10.87330   0.01550    0.14255
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.21390    2.21270   0.00120    0.05423
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33120    0.33140  -0.00020   -0.06035
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.26930    9.25610   0.01320    0.14261
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.01000   23.57000   0.44000    1.86678
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.21000   14.34000  -0.13000   -0.90656
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 29.81000   29.04000   0.77000    2.65152
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.69550   15.69490   0.00060    0.00382
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.81000   17.87000  -0.06000   -0.33576
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         40.81290   40.61190   0.20100    0.49493
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   41.33830   41.11410   0.22420    0.54531
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.12090   40.98230   0.13860    0.33819
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   43.09160   42.82540   0.26620    0.62159
富邦長紅基金                                                       56.58000   57.14000  -0.56000   -0.98005
富邦科技基金                                                       22.31000   22.58000  -0.27000   -1.19575
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.51960   41.31870   0.20090    0.48622
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        42.54280   42.22170   0.32110    0.76051
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.11160   38.89180   0.21980    0.56516
富邦恒生國企ETF基金                                                20.33000   20.37000  -0.04000   -0.19637
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.04000   13.95000   0.09000    0.64516
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.13000   26.31000  -0.18000   -0.68415
富邦高成長基金                                                     21.83000   22.05000  -0.22000   -0.99773
富邦基金A類型                                                      12.48000   12.59000  -0.11000   -0.87371
富邦基金I類型                                                      12.48000   12.59000  -0.11000   -0.87371
富邦深証100基金                                                     9.81000    9.92000  -0.11000   -1.10887
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.70000   20.70000   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42420    0.42280   0.00140    0.33113
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.41050   12.41000   0.00050    0.00403
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.29890    9.29860   0.00030    0.00323
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30250    0.30150   0.00100    0.33167
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.52630    8.52600   0.00030    0.00352
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.86360    9.88170  -0.01810   -0.18317
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.57040   10.54510   0.02530    0.23992
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.26020    9.27710  -0.01690   -0.18217
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.91900    9.89530   0.02370    0.23951
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.15000   18.06000   0.09000    0.49834
富邦精準基金                                                       41.92000   42.32000  -0.40000   -0.94518
富邦精銳中小基金                                                   10.53000   10.66000  -0.13000   -1.21951
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.24000   16.32000  -0.08000   -0.49020
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.55000   20.53000   0.02000    0.09742
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.50000    7.51000  -0.01000   -0.13316
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.57000   14.52000   0.05000    0.34435
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.84000   19.79000   0.05000    0.25265
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.50570   10.54160  -0.03590   -0.34056
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.12600   10.21420  -0.08820   -0.86350
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.43450   10.46590  -0.03140   -0.30002
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.04070   10.07510  -0.03440   -0.34144
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.63280    9.71660  -0.08380   -0.86244
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.91210    9.94190  -0.02980   -0.29974
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富達台灣成長基金                                                   29.81000   29.68000   0.13000    0.43801
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.85310    9.87970  -0.02660   -0.26924
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.84410    9.87020  -0.02610   -0.26443
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.70160    9.72750  -0.02590   -0.26626
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.09040   10.11750  -0.02710   -0.26785
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.09290   10.11960  -0.02670   -0.26384
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.94990    9.97600  -0.02610   -0.26163
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.57320    8.56810   0.00510    0.05952
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.26460    9.25770   0.00690    0.07453
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.84760    8.84000   0.00760    0.08597
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.21540   10.20990   0.00550    0.05387
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.30520   10.29760   0.00760    0.07380
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.86250    9.85430   0.00820    0.08321
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.99850    9.98810   0.01040    0.10412
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.57640    8.57830  -0.00190   -0.02215
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.83940    9.84000  -0.00060   -0.00610
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.14960    9.14930   0.00030    0.00328
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.25410   11.25640  -0.00230   -0.02043
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.09420   11.09490  -0.00070   -0.00631
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.42630   10.42530   0.00100    0.00959
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.33330    9.33240   0.00090    0.00964
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.28000   15.31000  -0.03000   -0.19595
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.79540    8.79630  -0.00090   -0.01023
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.68390    9.68350   0.00040    0.00413
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.21190    9.21110   0.00080    0.00869
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.51660   10.51810  -0.00150   -0.01426
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.57270   10.57230   0.00040    0.00378
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.11350   10.11210   0.00140    0.01384
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.34600    9.34390   0.00210    0.02247
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.92000    9.14000  -0.22000   -2.40700
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.46000    9.73000  -0.27000   -2.77492
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.44000    8.64000  -0.20000   -2.31481
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.36000    7.54000  -0.18000   -2.38727
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.54000    9.77000  -0.23000   -2.35415
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.34000    8.57000  -0.23000   -2.68378
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.28000    8.47000  -0.19000   -2.24321
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.36000    9.58000  -0.22000   -2.29645
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.25360   10.23440   0.01920    0.18760
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.58310    9.58040   0.00270    0.02818
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.14440    9.12430   0.02010    0.22029
富蘭克林華美中華基金                                               10.86000   11.11000  -0.25000   -2.25023
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.74000   20.92000  -0.18000   -0.86042
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.87000   20.89000  -0.02000   -0.09574
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.88920    7.86860   0.02060    0.26180
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.94160    8.94520  -0.00360   -0.04025
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.85950    9.86350  -0.00400   -0.04055
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.43550    9.41080   0.02470    0.26246
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.38940   11.39400  -0.00460   -0.04037
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.61310    8.61650  -0.00340   -0.03946
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.81420    8.81780  -0.00360   -0.04083
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.90310    9.90710  -0.00400   -0.04038
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.96610   13.94300   0.02310    0.16567
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.16460   10.14780   0.01680    0.16555
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.41950   10.41940   0.00010    0.00096
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.57500    7.57500   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.92620    8.92610   0.00010    0.00112
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.91350    9.91340   0.00010    0.00101
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.07370   11.03800   0.03570    0.32343
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.52000    7.49580   0.02420    0.32285
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.87880    8.85020   0.02860    0.32316
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.02470    9.99240   0.03230    0.32325
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.71460   10.71610  -0.00150   -0.01400
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.61860    7.61960  -0.00100   -0.01312
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.11400    8.10140   0.01260    0.15553
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.13300    9.14000  -0.00700   -0.07659
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.14350   10.15130  -0.00780   -0.07684
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.84290   12.82290   0.02000    0.15597
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.78000    7.84000  -0.06000   -0.76531
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.11000    8.14000  -0.03000   -0.36855
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.15000    8.10000   0.05000    0.61728
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.69000   11.62000   0.07000    0.60241
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.71000    8.75000  -0.04000   -0.45714
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.32000    8.31000   0.01000    0.12034
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.20000    9.23000  -0.03000   -0.32503
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.99000   12.99180  -0.00180   -0.01385
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.60000    9.67000  -0.07000   -0.72389
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.30000    9.41000  -0.11000   -1.16897
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.66000    9.73000  -0.07000   -0.71942
富蘭克林華美第一富基金                                             36.56000   36.59000  -0.03000   -0.08199
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34310   10.34260   0.00050    0.00483
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.70000    8.73000  -0.03000   -0.34364
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.34000    9.37000  -0.03000   -0.32017
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.14000   14.23000  -0.09000   -0.63247
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.01000   13.14000  -0.13000   -0.98935
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.32000   15.40000  -0.08000   -0.51948
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.71300    9.80780  -0.09480   -0.96658
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.71300    9.80780  -0.09480   -0.96658
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.59170    9.68030  -0.08860   -0.91526
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.59170    9.68030  -0.08860   -0.91526
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.65040    9.74690  -0.09650   -0.99006
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.65040    9.74690  -0.09650   -0.99006
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.65040    9.74690  -0.09650   -0.99006
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.79310    9.84930  -0.05620   -0.57060
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.79310    9.84930  -0.05620   -0.57060
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.79310    9.84930  -0.05620   -0.57060
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.87810    6.89260  -0.01450   -0.21037
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.47880   10.52710  -0.04830   -0.45882
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.41210    9.42070  -0.00860   -0.09129
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.28160   11.29190  -0.01030   -0.09122
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.71550    6.70320   0.01230    0.18349
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.82880    8.83480  -0.00600   -0.06791
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.33880   10.34580  -0.00700   -0.06766
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.76480   10.74500   0.01980    0.18427
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    67.16000   66.71000   0.45000    0.67456
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    67.15000   66.68000   0.47000    0.70486
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.52560   61.22510   0.30050    0.49081
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.85000   20.75000   0.10000    0.48193
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              62.90990   62.49790   0.41200    0.65922
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 63.14940   62.82180   0.32760    0.52148
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.83710   11.83530   0.00180    0.01521
復華人生目標基金                                                   36.94350   37.07890  -0.13540   -0.36517
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
復華大中華中小策略基金                                              8.31000    8.46000  -0.15000   -1.77305
復華中小精選基金                                                   62.00000   62.43000  -0.43000   -0.68877
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.21460   52.15640   0.05820    0.11159
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.25590   62.01300   0.24290    0.39169
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.48000    9.69000  -0.21000   -2.16718
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.49000    8.66000  -0.17000   -1.96305
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.51000   11.62000  -0.11000   -0.94664
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.38000   10.47000  -0.09000   -0.85960
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.94000   10.04000  -0.10000   -0.99602
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
復華台灣智能基金                                                   11.32000   11.36000  -0.04000   -0.35211
復華全方位基金                                                     27.67000   27.96000  -0.29000   -1.03720
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.30000   12.49000  -0.19000   -1.52122
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.59000   19.80000  -0.21000   -1.06061
復華全球平衡基金-美元                                               8.93000    8.97000  -0.04000   -0.44593
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.29000   19.29000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.89000   14.23000  -0.34000   -2.38932
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.54000   13.82000  -0.28000   -2.02605
復華全球原物料基金                                                  8.30000    8.31000  -0.01000   -0.12034
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.60000   12.67000  -0.07000   -0.55249
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.97160   11.94290   0.02870    0.24031
復華全球債券基金                                                   14.31010   14.26710   0.04300    0.30139
復華全球債券組合基金                                               15.00000   14.96000   0.04000    0.26738
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.69000   14.68000   0.01000    0.06812
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
復華有利貨幣市場基金                                               13.48350   13.48300   0.00050    0.00371
復華亞太平衡基金                                                   11.27000   11.31000  -0.04000   -0.35367
復華亞太成長基金                                                   11.91000   12.21000  -0.30000   -2.45700
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.65000    8.79000  -0.14000   -1.59272
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.29000    9.40000  -0.11000   -1.17021
復華東協世紀基金                                                   11.78000   11.85000  -0.07000   -0.59072
復華南非幣長期收益基金A                                            13.88000   13.96000  -0.08000   -0.57307
復華南非幣長期收益基金B                                             8.03000    8.08000  -0.05000   -0.61881
復華南非幣短期收益基金A                                            14.38000   14.40000  -0.02000   -0.13889
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      64.51830   64.03270   0.48560    0.75836
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.61000   21.63000  -0.02000   -0.09246
復華美國新星基金-美元                                              12.29000   12.46000  -0.17000   -1.36437
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.62000   12.74000  -0.12000   -0.94192
復華恒生基金                                                       21.30000   21.33000  -0.03000   -0.14065
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.45000    8.42000   0.03000    0.35629
復華恒生單日正向二倍基金                                           30.16000   30.38000  -0.22000   -0.72416
復華神盾基金                                                       24.40040   24.58520  -0.18480   -0.75167
復華高成長基金                                                     65.28000   65.78000  -0.50000   -0.76011
復華高益策略組合基金                                               13.34000   13.30000   0.04000    0.30075
復華貨幣市場基金                                                   14.44640   14.44590   0.00050    0.00346
復華富時不動產證券化基金                                           18.59000   18.67000  -0.08000   -0.42849
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.32000   47.89000   0.43000    0.89789
復華復華基金                                                       20.36000   20.51000  -0.15000   -0.73135
復華華人世紀基金                                                   15.81000   16.16000  -0.35000   -2.16584
復華傳家二號基金                                                   28.42220   28.70040  -0.27820   -0.96932
復華傳家基金                                                       21.18490   21.33970  -0.15480   -0.72541
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.56000   15.53000   0.03000    0.19317
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.47000   11.49000  -0.02000   -0.17406
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.15000   14.12000   0.03000    0.21246
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
復華新興人民幣債券基金A                                            12.18000   12.17000   0.01000    0.08217
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
復華新興市場10年期以上債券基金                                     20.81000   20.71000   0.10000    0.48286
復華新興市場企業債券ETF基金                                        66.92000   66.64000   0.28000    0.42017
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.37000    5.36000   0.01000    0.18657
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.03000   12.04000  -0.01000   -0.08306
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.85000   11.85000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
復華滬深300 A股基金                                                22.42000   22.53000  -0.11000   -0.48824
復華數位經濟基金                                                   43.49000   43.83000  -0.34000   -0.77572
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.82790    9.82260   0.00530    0.05396
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.63690    9.62580   0.01110    0.11532
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.35810   10.35250   0.00560    0.05409
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.02330   10.01180   0.01150    0.11486
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.98410    9.98370   0.00040    0.00401
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.66550   10.62000   0.04550    0.42844
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.79750    9.79520   0.00230    0.02348
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.48640   10.43970   0.04670    0.44733
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.14590   10.14320   0.00270    0.02662
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.84590   10.79760   0.04830    0.44732
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.45650   10.50080  -0.04430   -0.42187
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.42540   10.42750  -0.00210   -0.02014
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.59190   10.54930   0.04260    0.40382
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.34390   10.38670  -0.04280   -0.41207
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.47900   11.51340  -0.03440   -0.29878
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.31130   10.31320  -0.00190   -0.01842
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.52040   10.56390  -0.04350   -0.41178
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.79610   11.83140  -0.03530   -0.29836
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.44910   10.45100  -0.00190   -0.01818
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.65340   10.61040   0.04300    0.40526
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.22610   10.26350  -0.03740   -0.36440
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.43530   10.46360  -0.02830   -0.27046
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.25080   10.24750   0.00330    0.03220
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.22460   10.26190  -0.03730   -0.36348
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.43450   10.46260  -0.02810   -0.26858
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.24740   10.24410   0.00330    0.03221
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.06980   10.10990  -0.04010   -0.39664
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.07260   10.06600   0.00660    0.06557
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.06830   10.10840  -0.04010   -0.39670
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.07360   10.06700   0.00660    0.06556
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.53520   10.57850  -0.04330   -0.40932
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.55710   10.55350   0.00360    0.03411
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.71330   10.66450   0.04880    0.45759
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20550    9.19540   0.01010    0.10984
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.19790    8.20770  -0.00980   -0.11940
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.29070    8.26570   0.02500    0.30245
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.90190   11.88890   0.01300    0.10935
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.63250   10.64520  -0.01270   -0.11930
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.87800   10.84500   0.03300    0.30429
景順主流基金                                                       16.34000   16.38000  -0.04000   -0.24420
景順台灣科技基金                                                   28.23000   28.32000  -0.09000   -0.31780
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.28000   11.29000  -0.01000   -0.08857
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   23.31000   23.50000  -0.19000   -0.80851
景順全球康健基金                                                   18.97000   18.94000   0.03000    0.15839
景順貨幣市場基金                                                   15.98230   15.98180   0.00050    0.00313
景順潛力基金                                                       30.57000   30.53000   0.04000    0.13102
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.51000   14.73000  -0.22000   -1.49355
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.76000   13.90000  -0.14000   -1.00719
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.11000   11.11000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.24000   11.28000  -0.04000   -0.35461
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.83000    9.89000  -0.06000   -0.60667
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.28000   10.35000  -0.07000   -0.67633
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.65000   10.68000  -0.03000   -0.28090
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62110    8.62760  -0.00650   -0.07534
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.97180    7.96040   0.01140    0.14321
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.38900   11.39790  -0.00890   -0.07808
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.50680   10.49180   0.01500    0.14297
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.98000    8.13000  -0.15000   -1.84502
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.64000    7.81000  -0.17000   -2.17670
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.38000   11.59000  -0.21000   -1.81191
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.54300    9.54180   0.00120    0.01258
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.88070    9.83760   0.04310    0.43811
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.06350   10.06210   0.00140    0.01391
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.42360   10.37820   0.04540    0.43746
華南永昌永昌基金                                                   18.64000   18.92000  -0.28000   -1.47992
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.73390   14.70420   0.02970    0.20198
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.79000    9.86000  -0.07000   -0.70994
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.09000   10.16000  -0.07000   -0.68898
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
華南永昌全球精品基金                                               16.69000   16.65000   0.04000    0.24024
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.30000   10.36000  -0.06000   -0.57915
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.92000   12.99000  -0.07000   -0.53888
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.00000   13.02000  -0.02000   -0.15361
華南永昌物聯網精選基金                                             11.14000   11.31000  -0.17000   -1.50309
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.26630   16.26560   0.00070    0.00430
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.59980   23.75870  -0.15890   -0.66881
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.97980   11.97930   0.00050    0.00417
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.67410   10.67730  -0.00320   -0.02997
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.65570   10.64900   0.00670    0.06292
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.99690    9.99990  -0.00300   -0.03000
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.90670    9.90050   0.00620    0.06262
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.50330   10.50770  -0.00440   -0.04187
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.41100   10.40460   0.00640    0.06151
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95200    9.95620  -0.00420   -0.04218
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.82230    9.81730   0.00500    0.05093
華頓中小型基金                                                     18.31000   18.57000  -0.26000   -1.40011
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.28140   11.42320  -0.14180   -1.24133
華頓台灣基金                                                       21.35000   21.59000  -0.24000   -1.11163
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56000   11.55960   0.00040    0.00346
華頓全球時尚精品基金                                               17.62000   17.59000   0.03000    0.17055
華頓全球高收益債券基金A                                            13.81960   13.79930   0.02030    0.14711
華頓全球高收益債券基金B                                             8.14770    8.13570   0.01200    0.14750
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.12000    5.12000   0.00000    0.00000
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.62490    2.69650  -0.07160   -2.65529
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.82170   12.13020  -0.30850   -2.54324
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37770    0.38920  -0.01150   -2.95478
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.72140   11.83010  -0.10870   -0.91884
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.72140   11.83010  -0.10870   -0.91884
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.43690   10.53680  -0.09990   -0.94811
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.49480   10.57990  -0.08510   -0.80436
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.49480   10.57990  -0.08510   -0.80436
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.27380    9.34900  -0.07520   -0.80436
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.55390   10.68460  -0.13070   -1.22326
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.55390   10.68460  -0.13070   -1.22326
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.32360    9.44920  -0.12560   -1.32921
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.27000   10.60000  -0.33000   -3.11321
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.90000    9.18000  -0.28000   -3.05011
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.41000    9.75000  -0.34000   -3.48718
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.63930    2.63100   0.00830    0.31547
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.08450    2.07940   0.00510    0.24526
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.11220   12.10890   0.00330    0.02725
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.47020    9.46760   0.00260    0.02746
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37910    0.37910   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29860    0.29960  -0.00100   -0.33378
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.33000    3.40000  -0.07000   -2.05882
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.99000   15.27000  -0.28000   -1.83366
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.48000    0.49000  -0.01000   -2.04082
匯豐台灣精典基金                                                   23.36000   23.33000   0.03000    0.12859
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.54000   12.59000  -0.05000   -0.39714
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.22000    8.24000  -0.02000   -0.24272
匯豐安富基金                                                       25.04000   25.05000  -0.01000   -0.03992
匯豐成功基金                                                       43.53000   43.16000   0.37000    0.85728
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.92000   10.98000  -0.06000   -0.54645
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.38000    2.39000  -0.01000   -0.41841
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.35000   11.40000  -0.05000   -0.43860
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.70000   10.75000  -0.05000   -0.46512
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.35000   11.40000  -0.05000   -0.43860
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.42000   10.50000  -0.08000   -0.76190
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.67590    2.67070   0.00520    0.19471
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36010    2.35470   0.00540    0.22933
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.80810   11.80140   0.00670    0.05677
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.92980    7.92290   0.00690    0.08709
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38590    0.38630  -0.00040   -0.10355
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33300    0.33330  -0.00030   -0.09001
匯豐金磚動力基金                                                   14.47000   14.67000  -0.20000   -1.36333
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00590   15.00560   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.04000    5.04000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                   10.30000   10.42000  -0.12000   -1.15163
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.39870    5.42080  -0.02210   -0.40769
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.20330    9.22560  -0.02230   -0.24172
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.41000   50.33000   0.08000    0.15895
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.41000   50.33000   0.08000    0.15895
匯豐龍騰電子基金                                                   34.65000   34.87000  -0.22000   -0.63091
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.50810   12.49670   0.01140    0.09122
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.47000   17.42000   0.05000    0.28703
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.80000    8.99000  -0.19000   -2.11346
新光中國成長基金(美元)                                              8.79000    9.02000  -0.23000   -2.54989
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.89000    9.08000  -0.19000   -2.09251
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.99790   10.97400   0.02390    0.21779
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.05610   10.06740  -0.01130   -0.11224
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.53640   10.49880   0.03760    0.35814
新光台灣富貴基金                                                   22.30000   22.38000  -0.08000   -0.35746
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.17000   21.22000  -0.05000   -0.23563
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.19440   40.14770   0.04670    0.11632
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    42.09430   41.87210   0.22220    0.53066
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.72000    9.80000  -0.08000   -0.81633
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.95000   11.02000  -0.07000   -0.63521
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.52770   10.52820  -0.00050   -0.00475
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.45080   10.40230   0.04850    0.46624
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.96690    9.96740  -0.00050   -0.00502
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.88100    9.83520   0.04580    0.46567
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.47000    9.27000   0.20000    2.15750
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.86000   10.68000   0.18000    1.68539
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.05000    9.17000  -0.12000   -1.30862
新光吉星貨幣市場基金                                               15.49500   15.49440   0.00060    0.00387
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.41000    8.44000  -0.03000   -0.35545
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.61000    8.61000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              20.95000   21.14000  -0.19000   -0.89877
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.56000   21.65000  -0.09000   -0.41570
新光店頭基金                                                       21.48000   21.58000  -0.10000   -0.46339
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.65000   10.60000   0.05000    0.47170
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.71000    9.66000   0.05000    0.51760
新光特選內需收益ETF基金                                            20.60000   20.40000   0.20000    0.98039
新光創新科技基金                                                   12.79000   12.86000  -0.07000   -0.54432
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.18420   10.18800  -0.00380   -0.03730
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.54250   10.51850   0.02400    0.22817
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.03370   10.02320   0.01050    0.10476
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.37350    9.36920   0.00430    0.04590
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.67260    9.65110   0.02150    0.22277
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.20280    9.19180   0.01100    0.11967
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.75400   40.56180   0.19220    0.47384
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       41.75950   41.45530   0.30420    0.73380
新光澳幣八年期保本基金                                             10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
新光澳幣十年期保本基金                                             10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.34000   12.33000   0.01000    0.08110
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.54620   10.54730  -0.00110   -0.01043
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.47910    9.48030  -0.00120   -0.01266
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.49490    9.47640   0.01850    0.19522
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.38630   10.36600   0.02030    0.19583
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.38080   10.36980   0.01100    0.10608
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.47720    9.47560   0.00160    0.01689
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.45500    9.44790   0.00710    0.07515
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.34520   10.33700   0.00820    0.07933
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.11000    7.15000  -0.04000   -0.55944
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.63170   10.62020   0.01150    0.10828
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.61440    9.60560   0.00880    0.09161
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.48780   10.45280   0.03500    0.33484
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.59620    9.58790   0.00830    0.08657
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.68510    9.67360   0.01150    0.11888
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.59630   10.58370   0.01260    0.11905
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.88540   14.83550   0.04990    0.33636
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.72930    8.70010   0.02920    0.33563
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.38700   41.36390   0.02310    0.05585
群益10年期以上金融債ETF基金                                        40.40590   40.15790   0.24800    0.61756
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     41.03740   40.72280   0.31460    0.77254
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 41.11000   40.82890   0.28110    0.68848
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               42.66910   42.36870   0.30040    0.70901
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  40.66030   40.34920   0.31110    0.77102
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 44.02510   43.68540   0.33970    0.77761
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                44.88360   44.70120   0.18240    0.40804
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  43.97130   43.69820   0.27310    0.62497
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.43350   10.46150  -0.02800   -0.26765
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  42.33060   41.99650   0.33410    0.79554
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.97410   39.94560   0.02850    0.07135
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.43150   11.43080   0.00070    0.00612
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.22040   10.21330   0.00710    0.06952
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.45790   12.76850  -0.31060   -2.43255
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.23200    9.49620  -0.26420   -2.78217
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.69000    9.93000  -0.24000   -2.41692
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.05000    9.84000   0.21000    2.13415
群益大印度基金-人民幣                                              13.25470   12.98800   0.26670    2.05343
群益大印度基金-美元                                                12.35920   12.15410   0.20510    1.68750
群益大印度基金-新臺幣                                              11.89000   11.65000   0.24000    2.06009
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.93720   11.96830  -0.03110   -0.25985
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.41370   11.48460  -0.07090   -0.61735
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.88000   10.90000  -0.02000   -0.18349
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.71090   10.73880  -0.02790   -0.25981
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.34310    9.40110  -0.05800   -0.61695
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.58080    9.60570  -0.02490   -0.25922
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.39160    8.44380  -0.05220   -0.61821
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.94340    8.96670  -0.02330   -0.25985
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.09650    8.14680  -0.05030   -0.61742
群益中小型股基金                                                   42.54000   42.14000   0.40000    0.94922
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.08250   10.15260  -0.07010   -0.69046
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.28080    9.37900  -0.09820   -1.04702
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.83330    8.88910  -0.05580   -0.62774
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.61930    8.67920  -0.05990   -0.69016
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.93300    8.01700  -0.08400   -1.04777
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.55140    7.59910  -0.04770   -0.62771
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.47070   10.45650   0.01420    0.13580
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.51780   11.50210   0.01570    0.13650
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.12890   11.11960   0.00930    0.08364
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.35760   10.31830   0.03930    0.38088
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.97380    8.18490  -0.21110   -2.57914
群益中國新機會基金N-美元                                            7.25970    7.47870  -0.21900   -2.92832
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.87000    8.08000  -0.21000   -2.59901
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.07160    7.25880  -0.18720   -2.57894
群益中國新機會基金-美元                                             7.76210    7.99630  -0.23420   -2.92885
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.51000    7.71000  -0.20000   -2.59403
群益平衡王基金                                                     18.88460   18.89350  -0.00890   -0.04711
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.90000    8.87000   0.03000    0.33822
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.35000    6.33000   0.02000    0.31596
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.99470   11.97280   0.02190    0.18291
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.35140   11.37150  -0.02010   -0.17676
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.36020   10.34120   0.01900    0.18373
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.80360    9.82090  -0.01730   -0.17615
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.25230   10.27710  -0.02480   -0.24131
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.04160   10.06580  -0.02420   -0.24042
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.16570    9.18790  -0.02220   -0.24162
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.14680    9.16880  -0.02200   -0.23994
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.16000    9.16000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.31180   10.33670  -0.02490   -0.24089
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.35670   10.38160  -0.02490   -0.23985
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.32740    9.34990  -0.02250   -0.24064
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.78670    9.81030  -0.02360   -0.24056
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.88510   10.84860   0.03650    0.33645
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.57690    7.55150   0.02540    0.33636
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.53190   10.53070   0.00120    0.01140
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.36310   10.36130   0.00180    0.01737
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.54980   10.51560   0.03420    0.32523
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.87550    9.87440   0.00110    0.01114
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.80740    9.80570   0.00170    0.01734
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.98430    9.95190   0.03240    0.32557
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.53200   10.53080   0.00120    0.01140
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.36300   10.36120   0.00180    0.01737
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.54970   10.51550   0.03420    0.32523
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.87560    9.87450   0.00110    0.01114
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.80740    9.80560   0.00180    0.01836
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.98430    9.95200   0.03230    0.32456
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.25820    9.32010  -0.06190   -0.66416
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.14910   15.25050  -0.10140   -0.66490
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.16000   15.20000  -0.04000   -0.26316
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.11000   11.06000   0.05000    0.45208
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.73990   10.53160   0.20830    1.97786
群益印度中小基金N-美元                                              8.93900    8.79720   0.14180    1.61188
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.57000    8.40000   0.17000    2.02381
群益印度中小基金-人民幣                                            14.53930   14.25730   0.28200    1.97793
群益印度中小基金-美元                                              12.78510   12.58230   0.20280    1.61179
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.00000   14.70000   0.30000    2.04082
群益多利策略組合基金                                               11.72000   11.69000   0.03000    0.25663
群益多重收益組合基金                                               13.91000   13.87000   0.04000    0.28839
群益多重資產組合基金                                               15.33000   15.34000  -0.01000   -0.06519
群益安家基金                                                       23.66220   23.60480   0.05740    0.24317
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14410   16.14340   0.00070    0.00434
群益那斯達克生技基金                                               21.47000   21.52000  -0.05000   -0.23234
群益亞太中小基金                                                   10.49000   10.56000  -0.07000   -0.66288
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.16000   16.22000  -0.06000   -0.36991
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.31740   10.29300   0.02440    0.23705
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.68270    7.66450   0.01820    0.23746
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.02380    0.00000  10.02380    0.00000
群益店頭市場基金                                                   86.81000   87.67000  -0.86000   -0.98095
群益東方盛世基金                                                    8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
群益東協成長基金-人民幣                                            12.57660   12.62260  -0.04600   -0.36443
群益東協成長基金-美元                                              10.94500   11.02460  -0.07960   -0.72202
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.98000   11.02000  -0.04000   -0.36298
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.49730   11.52410  -0.02680   -0.23256
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.81970   10.85090  -0.03120   -0.28753
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.32570   10.32260   0.00310    0.03003
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.54810    9.57040  -0.02230   -0.23301
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.98840    9.01430  -0.02590   -0.28732
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.57610    8.57350   0.00260    0.03033
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.67720   10.67390   0.00330    0.03092
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.34380    9.36560  -0.02180   -0.23277
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.14820    9.17450  -0.02630   -0.28666
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.58080    9.57780   0.00300    0.03132
群益長安基金                                                       28.20000   28.32000  -0.12000   -0.42373
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.13760   10.20210  -0.06450   -0.63222
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.33550   15.43310  -0.09760   -0.63241
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.02000   15.06000  -0.04000   -0.26560
群益真善美基金                                                     15.34550   15.36760  -0.02210   -0.14381
群益馬拉松基金                                                    112.07000  112.16000  -0.09000   -0.08024
群益深証中小板基金                                                 11.33000   11.46000  -0.13000   -1.13438
群益創新科技基金                                                   30.73000   30.80000  -0.07000   -0.22727
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.09610    9.30230  -0.20620   -2.21666
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.30040    8.51910  -0.21870   -2.56717
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.77000    8.97000  -0.20000   -2.22965
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.90570   10.13030  -0.22460   -2.21711
群益華夏盛世基金-美元                                               9.15220    9.39330  -0.24110   -2.56672
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.31000   15.65000  -0.34000   -2.17252
群益奧斯卡基金                                                     27.45000   27.51000  -0.06000   -0.21810
群益新興金鑽基金-美元                                              10.96790   11.11010  -0.14220   -1.27992
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.50000    8.57000  -0.07000   -0.81680
群益葛萊美基金                                                     21.89000   22.06000  -0.17000   -0.77063
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.88000   21.84000   0.04000    0.18315
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.18000    8.19000  -0.01000   -0.12210
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.81000   12.77000   0.04000    0.31323
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.94760   10.93450   0.01310    0.11980
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.70090   10.72660  -0.02570   -0.23959
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.87120   10.85130   0.01990    0.18339
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.75680   10.74390   0.01290    0.12007
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.51450   10.53970  -0.02520   -0.23910
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.68160   10.66210   0.01950    0.18289
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.94750   10.93440   0.01310    0.11981
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.70090   10.72660  -0.02570   -0.23959
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.75680   10.74390   0.01290    0.12007
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.51440   10.53960  -0.02520   -0.23910
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.61280   12.63470  -0.02190   -0.17333
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.53490   11.56690  -0.03200   -0.27665
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.46550   11.49230  -0.02680   -0.23320
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.59320    8.60820  -0.01500   -0.17425
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.90030    8.92500  -0.02470   -0.27675
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.44860    8.46840  -0.01980   -0.23381
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.84710    9.87450  -0.02740   -0.27748
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.31000   10.34000  -0.03000   -0.29014
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
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德信大發基金                                                       28.23000   28.38000  -0.15000   -0.52854
德信中國精選成長基金                                               11.54000   11.70000  -0.16000   -1.36752
德信台灣主流中小基金                                               17.60000   17.81000  -0.21000   -1.17911
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97440   11.97390   0.00050    0.00418
德信數位時代基金                                                   30.30000   30.64000  -0.34000   -1.10966
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.61120   10.60820   0.00300    0.02828
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.51550   10.51520   0.00030    0.00285
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70440   11.70390   0.00050    0.00427
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.52000   14.61000  -0.09000   -0.61602
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.95000   17.97000  -0.02000   -0.11130
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.75650   10.70390   0.05260    0.49141
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.08170   16.00200   0.07970    0.49806
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.33230    8.29990   0.03240    0.39037
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.19360   11.17240   0.02120    0.18975
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.03540   12.01540   0.02000    0.16645
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.99900   13.93130   0.06770    0.48596
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     17.05000   17.02000   0.03000    0.17626
摩根中小基金                                                       20.97000   21.16000  -0.19000   -0.89792
摩根中國A股基金                                                    14.19000   14.53000  -0.34000   -2.33999
摩根中國A股基金(美元)                                              10.99000   11.30000  -0.31000   -2.74336
摩根中國亮點基金                                                   12.64000   12.96000  -0.32000   -2.46914
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.20590   11.34910  -0.14320   -1.26177
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.41460   12.57660  -0.16200   -1.28811
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.45500    9.60280  -0.14780   -1.53913
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.96740   13.13290  -0.16550   -1.26019
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.95140   15.14680  -0.19540   -1.29004
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.57000   18.58000  -0.01000   -0.05382
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.57000   18.58000  -0.01000   -0.05382
摩根台灣增長基金                                                   47.31000   47.22000   0.09000    0.19060
摩根平衡基金                                                       27.27000   27.19000   0.08000    0.29423
摩根全球α基金                                                     18.45000   18.46000  -0.01000   -0.05417
摩根全球平衡基金                                                   15.64510   15.68350  -0.03840   -0.24484
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.45860    9.45820   0.00040    0.00423
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.54750   10.54620   0.00130    0.01233
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.95870    9.96390  -0.00520   -0.05219
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.52350   11.52040   0.00310    0.02691
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.24800   10.25340  -0.00540   -0.05267
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.50860   10.56760  -0.05900   -0.55831
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.85360   13.93140  -0.07780   -0.55845
摩根亞洲基金                                                       56.68000   57.11000  -0.43000   -0.75293
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.47110    8.45810   0.01300    0.15370
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.95920    9.95050   0.00870    0.08743
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.81020    8.80590   0.00430    0.04883
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.76710   12.74730   0.01980    0.15533
摩根東方內需機會基金                                               17.95000   18.08000  -0.13000   -0.71903
摩根東方科技基金                                                   31.49000   31.52000  -0.03000   -0.09518
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.60000    9.69000  -0.09000   -0.92879
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.74000    9.87000  -0.13000   -1.31712
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.22000    9.34000  -0.12000   -1.28480
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.61000   11.72000  -0.11000   -0.93857
摩根金龍收成基金                                                   21.29000   21.74000  -0.45000   -2.06992
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12200   15.12160   0.00040    0.00265
摩根絕對日本基金                                                   14.13000   13.85000   0.28000    2.02166
摩根新金磚五國基金                                                 12.02000   12.13000  -0.11000   -0.90684
摩根新絲路基金                                                      9.19000    9.27000  -0.08000   -0.86300
摩根新興35基金                                                     13.13000   13.28000  -0.15000   -1.12952
摩根新興日本基金                                                   22.97000   22.57000   0.40000    1.77226
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.17130    7.16690   0.00440    0.06139
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.44340    9.43620   0.00720    0.07630
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.27500    9.27140   0.00360    0.03883
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.90490   10.89830   0.00660    0.06056
摩根新興科技基金                                                   49.75000   50.19000  -0.44000   -0.87667
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.51310    8.56710  -0.05400   -0.63032
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.13630    9.22400  -0.08770   -0.95078
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.61540    8.69910  -0.08370   -0.96217
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.06860   10.13240  -0.06380   -0.62966
摩根龍揚基金                                                       31.81000   32.48000  -0.67000   -2.06281
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.95000   10.98000  -0.03000   -0.27322
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.89000   11.87000   0.02000    0.16849
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.27900    9.26710   0.01190    0.12841
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.41980   11.40510   0.01470    0.12889
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鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.16000   20.22000  -0.06000   -0.29674
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.60680   12.60650   0.00030    0.00238
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.08000   10.15000  -0.07000   -0.68966
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.47060   10.44250   0.02810    0.26909
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.40930   10.43170  -0.02240   -0.21473
聯邦中國龍基金                                                     23.98000   24.20000  -0.22000   -0.90909
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.44380   12.44450  -0.00070   -0.00562
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.64730   11.63410   0.01320    0.11346
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.62350   10.58500   0.03850    0.36372
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.39300   10.39350  -0.00050   -0.00481
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.77890    9.76780   0.01110    0.11364
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.91370    8.88130   0.03240    0.36481
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.69170    9.71290  -0.02120   -0.21827
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.89380    9.87350   0.02030    0.20560
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.77520    9.93030  -0.15510   -1.56189
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.07320   10.18980  -0.11660   -1.14428
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.34830    9.49660  -0.14830   -1.56161
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.62970    9.74120  -0.11150   -1.14462
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.31950   11.36750  -0.04800   -0.42226
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.12040   11.15400  -0.03360   -0.30124
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.41800   10.41040   0.00760    0.07300
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.52750   10.57200  -0.04450   -0.42092
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.32340   10.35460  -0.03120   -0.30132
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.67370    9.66670   0.00700    0.07241
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.90510   22.01120  -0.10610   -0.48203
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.21860    9.35070  -0.13210   -1.41273
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.66070    9.75770  -0.09700   -0.99409
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.18370    9.31530  -0.13160   -1.41273
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.63080    9.72750  -0.09670   -0.99409
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21050   13.20990   0.00060    0.00454
聯邦精選科技基金                                                   11.95000   12.06000  -0.11000   -0.91211
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.59260   16.53740   0.05520    0.33379
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.18620   12.37420  -0.18800   -1.51929
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.07900   12.15690  -0.07790   -0.64079
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.51740   11.59100  -0.07360   -0.63498
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.16630   12.17910  -0.01280   -0.10510
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.43120   11.40200   0.02920    0.25610
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.49870   10.51070  -0.01200   -0.11417
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.67520    8.65350   0.02170    0.25077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       33.84000   33.82000   0.02000    0.05914
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.37000   17.88000  -0.51000   -2.85235
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.31000   17.91000  -0.60000   -3.35008
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.61000   11.97000  -0.36000   -3.00752
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.00000   16.01000  -0.01000   -0.06246
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.99000   12.00000  -0.01000   -0.08333
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.80000   12.81000  -0.01000   -0.07806
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.94000   11.95000  -0.01000   -0.08368
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.63000    7.62000   0.01000    0.13123
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.01000   15.10000  -0.09000   -0.59603
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.86000   10.90000  -0.04000   -0.36697
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.74000    8.77000  -0.03000   -0.34208
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.54000   11.56000  -0.02000   -0.17301
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.33000   14.36000  -0.03000   -0.20891
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.48000   14.51000  -0.03000   -0.20675
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.47000   14.50000  -0.03000   -0.20690
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.19000   15.22000  -0.03000   -0.19711
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.33000   20.40000  -0.07000   -0.34314
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.43000   18.50000  -0.07000   -0.37838
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.77000   12.78000  -0.01000   -0.07825
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.60000   14.66000  -0.06000   -0.40928
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.52000   15.57000  -0.05000   -0.32113
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.51000   14.57000  -0.06000   -0.41181
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.55000   14.61000  -0.06000   -0.41068
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.62000   12.67000  -0.05000   -0.39463
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.72000   12.76000  -0.04000   -0.31348
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.70000    8.70000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.24000   13.28000  -0.04000   -0.30120
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.13000   19.14000  -0.01000   -0.05225
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.90000   17.89000   0.01000    0.05590
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.10000   13.10000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.08000   14.07000   0.01000    0.07107
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.03000   13.03000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.90000    7.89000   0.01000    0.12674
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.88000   12.88000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.11000   14.12000  -0.01000   -0.07082
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.18000   14.18000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.43000   0.02000    0.21209
聯博貨幣市場基金                                                   15.02970   15.02930   0.00040    0.00266
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.07110   11.05510   0.01600    0.14473
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.96930   13.97730  -0.00800   -0.05724
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.60060    7.58960   0.01100    0.14494
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.13000   14.13000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.26000   14.25000   0.01000    0.07018
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.87630    9.89010  -0.01380   -0.13953
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.20940   10.26240  -0.05300   -0.51645
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.88800    9.88980  -0.00180   -0.01820
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                        9.96370    9.93910   0.02460    0.24751
瀚亞中小型股基金                                                   19.51000   19.65000  -0.14000   -0.71247
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.31000   12.60000  -0.29000   -2.30159
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.99000   13.28000  -0.29000   -2.18373
瀚亞巴西基金                                                        5.19000    5.28000  -0.09000   -1.70455
瀚亞外銷基金                                                       37.79000   38.05000  -0.26000   -0.68331
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.89000   11.87000   0.02000    0.16849
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.23000   11.25000  -0.02000   -0.17778
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.89000   10.86000   0.03000    0.27624
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.23000    9.21000   0.02000    0.21716
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.01620   11.01870  -0.00250   -0.02269
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.59630   10.59810  -0.00180   -0.01698
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.51410   12.49260   0.02150    0.17210
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.55160   10.51320   0.03840    0.36526
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.21580    7.21780  -0.00200   -0.02771
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.85890    7.86030  -0.00140   -0.01781
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.02890    8.01520   0.01370    0.17093
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.02290    6.99740   0.02550    0.36442
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.63930    8.62450   0.01480    0.17160
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.87570    8.87810  -0.00240   -0.02703
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.18870    9.19090  -0.00220   -0.02394
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.00480    8.98930   0.01550    0.17243
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.94000   11.94000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.49000   11.52000  -0.03000   -0.26042
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.34420   10.28530   0.05890    0.57266
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.75740    9.70650   0.05090    0.52439
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.59440    9.57040   0.02400    0.25077
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.73240    9.67700   0.05540    0.57249
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.55000   14.32000   0.23000    1.60615
瀚亞印度基金-美元                                                  13.63000   13.45000   0.18000    1.33829
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.68000   30.14000   0.54000    1.79164
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.21000   10.13000   0.08000    0.78973
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.69000    9.63000   0.06000    0.62305
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.74000    9.66000   0.08000    0.82816
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.74000    9.66000   0.08000    0.82816
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.26000   10.22000   0.04000    0.39139
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.31000   10.25000   0.06000    0.58537
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.32000   10.25000   0.07000    0.68293
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.08000   13.06000   0.02000    0.15314
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.46000   11.52000  -0.06000   -0.52083
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.20000   10.29000  -0.09000   -0.87464
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.59000   14.65000  -0.06000   -0.40956
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.73000    8.79000  -0.06000   -0.68259
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.76000    6.81000  -0.05000   -0.73421
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.66000    8.69000  -0.03000   -0.34522
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.71000   11.73000  -0.02000   -0.17050
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.14660   12.16920  -0.02260   -0.18571
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.02510   14.04310  -0.01800   -0.12818
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.06690   11.10610  -0.03920   -0.35296
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.90340   10.91300  -0.00960   -0.08797
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.56890   12.53620   0.03270    0.26084
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.93360    8.94980  -0.01620   -0.18101
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.76610    9.79930  -0.03320   -0.33880
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.88160    8.91330  -0.03170   -0.35565
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.74000    8.74770  -0.00770   -0.08802
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.34540    9.32030   0.02510    0.26930
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.67450   14.63660   0.03790    0.25894
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.47530   10.49660  -0.02130   -0.20292
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.49530   12.46300   0.03230    0.25917
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.91000   20.02000  -0.11000   -0.54945
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61150   13.61100   0.00050    0.00367
瀚亞美國高科技基金                                                 28.45000   28.58000  -0.13000   -0.45486
瀚亞高科技基金                                                     54.40000   55.16000  -0.76000   -1.37781
瀚亞理財通基金                                                     25.97000   25.96000   0.01000    0.03852
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.76000    9.65000   0.11000    1.13990
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.78000    8.70000   0.08000    0.91954
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.47000    8.40000   0.07000    0.83333
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.73000    8.63000   0.10000    1.15875
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.74000    8.65000   0.09000    1.04046
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.51000    8.44000   0.07000    0.82938
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.74000    8.64000   0.10000    1.15741
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.86000    8.81000   0.05000    0.56754
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.52000    8.49000   0.03000    0.35336
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.79000    8.73000   0.06000    0.68729
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.75000    9.69000   0.06000    0.61920
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.84000    8.80000   0.04000    0.45455
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.64000    8.61000   0.03000    0.34843
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.87000    8.81000   0.06000    0.68104
瀚亞菁華基金                                                       20.50000   20.70000  -0.20000   -0.96618
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.85040   13.90710  -0.05670   -0.40771
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.25410    9.29210  -0.03800   -0.40895
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.57870   10.60840  -0.02970   -0.27997
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.07900   11.02350   0.05550    0.50347
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.91490    9.92840  -0.01350   -0.13597
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.40150   10.38060   0.02090    0.20134
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.00030    8.02280  -0.02250   -0.28045
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.88930    7.84980   0.03950    0.50320
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.54170    8.58960  -0.04790   -0.55765
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.07980    8.09080  -0.01100   -0.13596
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.93300    7.91700   0.01600    0.20210
瀚亞電通網基金                                                     14.18000   14.37000  -0.19000   -1.32220
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.89300   13.86300   0.03000    0.21640
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.53000   10.49500   0.03500    0.33349
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.76520    9.75990   0.00530    0.05430
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.41350   11.38890   0.02460    0.21600
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.05410   10.02070   0.03340    0.33331
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
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