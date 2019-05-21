新聞
0

[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄05/20
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
5283   禾聯碩      05/20 初上市    05/14-05/16   2064   91.00     91.00  元富       01   05/17    161392
6624   萬年清      05/22 初上櫃    05/16-05/20    390   50.00     50.00  國泰          01   05/21     74035

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
留言載入中...

相關新聞