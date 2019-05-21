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[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名    目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
興勤電子 董事       陳艷輝    63,443   26,000 贈與 陳奕璋
柏文     經理人     林洵賢   115,926   10,000 贈與 林秋良

2.上市公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名         未轉讓股數  持有股數 申報股數
愛山林   經理人     許懷泉          417,000 3,140,000  500,000
未轉讓理由：其他：個人理財規劃
亞太電信 經理人配偶 陳曉蘋之配偶     50,000   100,000   60,000
未轉讓理由：其他：個人理財規劃

3.上櫃公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名   未轉讓股數  持有股數  申報股數
天剛資訊 大股東     鄧光明    662,000 5,608,281 1,520,000
未轉讓理由：股價不理想
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