[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 興勤電子 董事 陳艷輝 63,443 26,000 贈與 陳奕璋 柏文 經理人 林洵賢 115,926 10,000 贈與 林秋良 2.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 愛山林 經理人 許懷泉 417,000 3,140,000 500,000 未轉讓理由：其他：個人理財規劃 亞太電信 經理人配偶 陳曉蘋之配偶 50,000 100,000 60,000 未轉讓理由：其他：個人理財規劃 3.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 天剛資訊 大股東 鄧光明 662,000 5,608,281 1,520,000 未轉讓理由：股價不理想