台股大學堂APP 掌握市場多空常勝秘笈

股票市場中，短線當沖有別於長線持有和波段操作，沒有一定的規則可循，且當沖市場瞬息萬變，對時間不夠的投資散戶，總無法即時反應進行下單。

事實上，資深投資人在股市中，就算累積許多經驗，也常常無法避開盤勢的不穩定，選擇不適合的市場標的。當沖新鮮人則是對於趨勢多空缺乏足夠的判斷力，不知道如何尋找適合的當沖標的，一不小心就成了台股冤大頭。因此，市場上各種當沖投資工具也陸續應運而生，台股大學堂 APP 就是其中之一，受到網友們推薦的看盤神器。

台股大學堂 App 是由市場上知名的台股大學堂會長所推出的，將他 20 年來在股市中殺進殺出的選股心法和個股檢測邏輯，透過 AI 機器人即時推送市場標的資訊，讓您不論是早盤快衝、中盤當沖、還是尾盤隔沖，都能全面提高勝率。

同時，為了幫助投資人掌握多空動能與趨勢，台股大學堂 App 設計了有別於市面上的看盤模式，透過簡單易懂的電池與碼表訊號圖示，投資人可以根據自己的需求查閱適合的標的並自行判讀，就能清楚的看出股票的短線力道與趨勢！

電池格數越多，代表電池動力越強；碼表轉的越多，代表短線趨勢偏多！)

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