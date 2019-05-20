台北‧05月20日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1487063 4664649 31.88 0061 元大寶滬深 202223 357616 56.55 2883 開發金 161875 14963380 1.08 2885 元大金 142354 11686232 1.22 006205 富邦上証 118652 369236 32.13 2823 中壽 99019 4013582 2.47 006206 元大上證50 96012 145778 65.86 3045 台灣大 88703 3423833 2.59 2610 華航 69886 5420984 1.29 00739 元大MSCI A股 67652 155988 43.37 006207 FH滬深 63012 100392 62.77 00639 富邦深100 58325 253403 23.02 6116 彩晶 58283 3133933 1.86 1312 國喬 51491 906620 5.68 2017 官田鋼 45026 341867 13.17 2881 富邦金 44756 10233603 0.44 2892 第一金 44388 12338557 0.36 00648R 元大S&P500反1 44089 166188 26.53 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 1101 台泥 42767 5108059 0.84 01002T 土銀國泰R1 38022 1393000 2.73 2882 國泰金 37277 12563210 0.30 00713 元大台灣高息低波 34356 99512 34.52 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 0055 元大MSCI金融 33403 37154 89.90 2891 中信金 32433 19496989 0.17 1102 亞泥 32023 3361447 0.95 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 2889 國票金 28289 2819865 1.00 01001T 土銀富邦R1 26196 583000 4.49
◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名
鉅亨台北資料中心
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