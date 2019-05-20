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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧05月20日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1487063   4664649    31.88  
0061   元大寶滬深          202223    357616    56.55  
2883   開發金              161875  14963380     1.08  
2885   元大金              142354  11686232     1.22  
006205 富邦上証            118652    369236    32.13  
2823   中壽                 99019   4013582     2.47  
006206 元大上證50           96012    145778    65.86  
3045   台灣大               88703   3423833     2.59  
2610   華航                 69886   5420984     1.29  
00739  元大MSCI A股         67652    155988    43.37  
006207 FH滬深               63012    100392    62.77  
00639  富邦深100            58325    253403    23.02  
6116   彩晶                 58283   3133933     1.86  
1312   國喬                 51491    906620     5.68  
2017   官田鋼               45026    341867    13.17  
2881   富邦金               44756  10233603     0.44  
2892   第一金               44388  12338557     0.36  
00648R 元大S&P500反1        44089    166188    26.53  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
1101   台泥                 42767   5108059     0.84  
01002T 土銀國泰R1           38022   1393000     2.73  
2882   國泰金               37277  12563210     0.30  
00713  元大台灣高息低波     34356     99512    34.52  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
0055   元大MSCI金融         33403     37154    89.90  
2891   中信金               32433  19496989     0.17  
1102   亞泥                 32023   3361447     0.95  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
2889   國票金               28289   2819865     1.00  
01001T 土銀富邦R1           26196    583000     4.49
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