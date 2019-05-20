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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月20日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          70254         0    2330   台積電                 -8808    -36975  
2801   彰銀                    6801      2078    3481   群創                   -6292    -60859  
00677U 富邦VIX                 4922         0    2409   友達                   -3119    -32763  
00633L 富邦上証正2             3491         0    2317   鴻海                   -3074    -15538  
3049   和鑫                    2455     -3830    2882   國泰金                 -3052    -59222  
00637L 元大滬深300正2          2177         0    0050   元大台灣50             -2897    -22114  
3017   奇鋐                    1933      1736    6116   彩晶                   -2753    -26152  
00664R 國泰臺灣加權反1         1480         0    2303   聯電                   -2285     12258  
00686R 群益臺灣加權反1         1140         0    2881   富邦金                 -1934    -25323  
3338   泰碩                    1086      -747    2337   旺宏                   -1913    -16456  
3704   合勤控                  1006      1663    2883   開發金                 -1773    -44600  
1402   遠東新                   881     -6895    2002   中鋼                   -1548    -24635  
00708L 元大S&P黃金正2           770         0    2888   新光金                 -1514    -40164  
2834   臺企銀                   746    -15336    00673R 元大S&P原油反1         -1502         0  
00631L 元大台灣50正2            693         0    5880   合庫金                 -1435     -9913  
1216   統一                     657     12568    2891   中信金                 -1428     15221  
6213   聯茂                     651       640    2887   台新金                 -1352    -11747  
2884   玉山金                   600      -974    1101   台泥                   -1351    -17912  
2886   兆豐金                   578       566    2408   南亞科                 -1262    -11591  
00766L 台新MSCI中國正2          567         0    3037   欣興                   -1248      6233  
1722   台肥                     541      1933    1326   台化                   -1103     -8629  
00783  富邦中証500              539      7572    2323   中環                   -1070     -8080  
3406   玉晶光                   531      -567    1605   華新                   -1029     -7440  
2892   第一金                   527     -4340    2880   華南金                  -960     -4810  
2449   京元電子                 519       -84    2344   華邦電                  -885    -17485  
2412   中華電                   461       916    2633   台灣高鐵                -852     -1414  
2448   晶電                     408     -4781    2027   大成鋼                  -793      2098  
1215   卜蜂                     399       851    1301   台塑                    -767     -5023  
1513   中興電                   365       639    1303   南亞                    -766     -3215  
6153   嘉聯益                   355       633    3711   日月光投控              -752     -2435  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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