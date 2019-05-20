◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧05月20日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 5820 日盛金 2678 5483 中美晶 1053 3227 原相 521 6238 勝麗 374 6679 鈺太 320 3293 鈊象 319 3527 聚積 213 3587 閎康 179 5299 杰力 140 4126 太醫 130 6561 是方 114 8436 大江 100 6143 振曜 78 6217 中探針 75 3611 鼎翰 35 4123 晟德 30 8299 群聯 30 4147 中裕 22 8109 博大 19 3529 力旺 18 5904 寶雅 16 2732 六角 12 5536 聖暉 2 4105 東洋 1 3594 磐儀 0 3609 東林 0 3484 崧騰 0 3489 森寶 0 3490 單井 0 3492 長盛 0 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 6290 良維 -2115 3105 穩懋 -1985 6182 合晶 -1691 6121 新普 -1289 6147 頎邦 -925 6274 台燿 -884 3081 聯亞 -847 6188 廣明 -783 6488 環球晶 -613 3491 昇達科 -612 3466 致振 -471 3217 優群 -434 3264 欣銓 -427 4953 緯軟 -408 3260 威剛 -392 3152 璟德 -332 4736 泰博 -329 5347 世界 -322 5349 先豐 -224 5457 宣德 -211 6538 倉和 -174 4107 邦特 -142 6245 立端 -131 5009 榮剛 -131 5274 信驊 -130 3324 雙鴻 -127 5439 高技 -124 5263 智崴 -100 6462 神盾 -96 8155 博智 -92