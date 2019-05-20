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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧05月20日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
5820  日盛金        2678  
5483  中美晶        1053  
3227  原相           521  
6238  勝麗           374  
6679  鈺太           320  
3293  鈊象           319  
3527  聚積           213  
3587  閎康           179  
5299  杰力           140  
4126  太醫           130  
6561  是方           114  
8436  大江           100  
6143  振曜            78  
6217  中探針          75  
3611  鼎翰            35  
4123  晟德            30  
8299  群聯            30  
4147  中裕            22  
8109  博大            19  
3529  力旺            18  
5904  寶雅            16  
2732  六角            12  
5536  聖暉             2  
4105  東洋             1  
3594  磐儀             0  
3609  東林             0  
3484  崧騰             0  
3489  森寶             0  
3490  單井             0  
3492  長盛             0  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
6290  良維         -2115  
3105  穩懋         -1985  
6182  合晶         -1691  
6121  新普         -1289  
6147  頎邦          -925  
6274  台燿          -884  
3081  聯亞          -847  
6188  廣明          -783  
6488  環球晶        -613  
3491  昇達科        -612  
3466  致振          -471  
3217  優群          -434  
3264  欣銓          -427  
4953  緯軟          -408  
3260  威剛          -392  
3152  璟德          -332  
4736  泰博          -329  
5347  世界          -322  
5349  先豐          -224  
5457  宣德          -211  
6538  倉和          -174  
4107  邦特          -142  
6245  立端          -131  
5009  榮剛          -131  
5274  信驊          -130  
3324  雙鴻          -127  
5439  高技          -124  
5263  智崴          -100  
6462  神盾           -96  
8155  博智           -92
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