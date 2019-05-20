「大飲」、「華電」、「清惠」自2019.05.20起暫停交易

大西洋飲料股份有限公司（公司代號：1213）、中華電線電纜股份有限公司（公司代號：1603）及清惠光電股份有限公司（公司代號：5259）上市有價證券併案停止在本公司證券集中交易市場買賣日期。

一、併案停止買賣日期：民國 108 年 5 月 20 日。

二、證券代號及簡稱：

(一) 代號：1213；簡稱：大飲。

(二) 代號：1603；簡稱：華電。

(三) 代號：5259；簡稱：清惠。

三、辦理股務機構：

(一) 大西洋飲料股份有限公司：

１、股務機構名稱：大西洋飲料股份有限公司。

２、地址：新北市三重區重陽路三段 99 號 10 樓。

３、電話：02-2982-0061。

(二) 中華電線電纜股份有限公司

１、股務機構名稱：日盛證券股份有限公司。

２、地址：台北市中山區南京東路二段 85 號 7 樓。

３、電話：02-2541-9977。

(三) 清惠光電股份有限公司

１、股務機構名稱：宏遠證券股份有限公司。

２、地址：臺北市大安區信義路四段 236 號 3 樓。

３、電話：02-7719-8899。

四、大西洋飲料股份有限公司前因有本公司營業細則第 50 條第 1 項第 5 款規定之情事，中華電線電纜股份有限公司及清惠光電股份有限公司前因有本公司營業細則第 50 條第 1 項第 1 款規定之情事，本公司公告其等上市有價證券停止在證券集中交易市場買賣在案，嗣查該等公司未依法令期限公告申報 108 年第 1 季財務報告，核有同細則第 50 條第 1 項第 1 款規定情事，爰將其上市有價證券併案停止買賣。