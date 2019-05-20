「東華」等2家有價證券變更交易方法等相關事項

東華合纖股份有限公司（公司代號：1418）上市有價證券繼續列為變更交易方法，樂士股份有限公司（公司代號：1529）上市有價證券恢復普通交易方法事宜。

一、變更及恢復交易方法日期：民國 108 年 5 月 20 日。

二、證券代號及簡稱：

(一) 代號：1418；簡稱：東華。

(二) 代號：1529；簡稱：樂士。

三、繼續變更交易方法：東華合纖股份有限公司前因有本公司營業細則第 49 條第 1 項第 1、3 款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查該公司最近二期公告申報之財務報告淨值均逾三億元並達所列示股本二分之一以上，核已符合本公司營業細則第 49 條第 2 項第 1 款規定，惟該公司因尚未符合本公司營業細則第 49 條第 2 項第 3 款規定，爰繼續將其上市有價證券列為變更交易方法。

四、恢復普通交易方法：樂士股份有限公司前因有本公司營業細則第 49 條第 1 項第 1 款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查該公司最近二期公告申報之財務報告淨值均逾三億元並達所列示股本二分之一以上，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，爰將其上市有價證券恢復普通交易方法。