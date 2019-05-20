新聞
0

[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月17日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
第一金工業30反1          富邦科技          本盟              昶和     福壽     元大寶滬深   
宏洲              元大電子          利勤              大統新創 天仁     FH滬深     
嘉裕              元大台商50          永冠-KY           本盟     宏亞     元大台灣50正2   
東華              富邦摩台          大同              健和興   地球                
立益              富邦發達          云辰              旭隼     新紡                
佳和              富邦金融          麗臺              元晶     大統新創            
聯發              元大MSCI台灣          星通              遠雄來   程泰                
昶和              永豐臺灣加權          盛達              統領     氣立                
三洋紡            國泰日經225          欣興              威宏-KY  台硝                
本盟              元大歐洲50          建碁              泰昇-KY  元禎                
正道              元大日經225          和鑫                       永記                
瑞利              元大S&P黃金反1          泰碩                       日勝化              
正峰新            元大美債20反1          玉晶光                     展宇                
億泰              國泰20年美債正2          晶彩科                     華廣                
懷特              國泰20年美債反1          尚志                       高興昌              
燁興              兆豐藍籌30反1          合勤控                     東明-KY             
千興              國泰標普低波高息          虹堡                       隴華                
威致              元大S&P日圓反1          互億                       銘旺科              
華豐              富邦歐洲          超眾                       翔耀                
首利              FH彭博高收益債          訊芯-KY                    太空梭              
麗正              FH彭博新興債          杜康-DR                    吉祥全              
東訊              群益道瓊美國地產          陽光能源-DR                   奇鋐                
華泰              第一金工業30反1          雷虎                       和鑫                
錸德              FH富時高息低波          波力-KY                    立萬利              
倫飛              國泰RMB短期報酬                                     聯德                
虹光              富邦臺灣中小                                     泰碩                
威盛              國泰新興市場                                     玉晶光              
浩鑫              新光內需收益                                     晶彩科              
國碩              FH美國金融股                                     穎漢                
銘旺科            新光中國政金綠債                                     迎廣                
統懋              新光投等債15+                                     全國電              
翔耀              新光ICE美國權值                                     皇昌                
太空梭            宏洲                                         遠雄來              
兆勁              嘉裕                                         夏都                
麗臺              東華                                         欣欣                
吉祥全            立益                                         統領                
憶聲              佳和                                         客思達-KY            
科風              聯發                                         康師傅-DR            
力特              昶和                                         神州-DR             
喬鼎              三洋紡                                       晨訊科-DR            
正達              本盟                                         一零四              
晟鈦              正道                                         欣天然              
聯德              瑞利                                         新海                
同泰              樂士                                         欣高                
新世紀            正峰新                                       jpp-KY              
誠研              億泰                                         台數科              
誠創              懷特                                         基勝-KY             
嘉威              燁興                                         東哥遊艇            
聯合再生          千興                                         泰昇-KY             
尚志              威致                                         吉源-KY             
力銘              華豐                                                             
亞太電            首利                                                             
達能              麗正                                                             
太極              東訊                                                             
誠美材            華泰                                                             
傳奇              錸德                                                             
慧友              倫飛                                                             
悠克              虹光                                                             
友勁              威盛                                                             
百一              浩鑫                                                             
捷泰              國碩                                                             
天瀚              銘旺科                                                           
迅杰              統懋                                                             
華上              翔耀                                                             
光麗-KY           太空梭                                                           
元晶              兆勁                                                             
華冠              麗臺                                                             
裕豐              吉祥全                                                           
寶徠              憶聲                                                             
皇昌              科風                                                             
陽明              力特                                                             
六福              喬鼎                                                             
康師傅-DR          正達                                                             
聖馬丁-DR          晟鈦                                                             
神州-DR           聯德                                                             
耀傑-DR           同泰                                                             
同方友友-DR          新世紀                                                           
晨訊科-DR          誠研                                                             
友佳-DR           誠創                                                             
陽光能源-DR          嘉威                                                             
精熙-DR           聯合再生                                                         
中福              尚志                                                             
雷虎              力銘                                                             
中視              亞太電                                                           
秋雨              達能                                                             
新利虹            太極                                                             
國光生            誠美材                                                           
                  傳奇                                                             
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  巨騰-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  商億-KY
留言載入中...

相關新聞