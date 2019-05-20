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[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧05月17日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1557589   4679649    33.28  
0061   元大寶滬深          201958    359116    56.24  
2883   開發金              160656  14963380     1.07  
2885   元大金              142270  11686232     1.22  
006205 富邦上証            118644    369736    32.09  
2823   中壽                 98250   4013582     2.45  
006206 元大上證50           95946    145778    65.82  
3045   台灣大               88499   3423833     2.58  
2610   華航                 69148   5420984     1.28  
00739  元大MSCI A股         67520    156488    43.15  
006207 FH滬深               62956    100392    62.71  
00639  富邦深100            58637    253403    23.14  
6116   彩晶                 55746   3133933     1.78  
1312   國喬                 50446    906620     5.56  
2017   官田鋼               45024    341867    13.17  
00648R 元大S&P500反1        44220    166188    26.61  
2881   富邦金               43684  10233603     0.43  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
2892   第一金               43228  12338557     0.35  
1101   台泥                 42133   5108059     0.82  
01002T 土銀國泰R1           38022   1393000     2.73  
2882   國泰金               36027  12563210     0.29  
00713  元大台灣高息低波     34365     99512    34.53  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
0055   元大MSCI金融         33405     37154    89.91  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
1102   亞泥                 31475   3361447     0.94  
2891   中信金               30461  19496989     0.16  
2889   國票金               27762   2819865     0.98  
00643  群益深証中小         26401    265089     9.96
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