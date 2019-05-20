台北‧05月17日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1557589 4679649 33.28 0061 元大寶滬深 201958 359116 56.24 2883 開發金 160656 14963380 1.07 2885 元大金 142270 11686232 1.22 006205 富邦上証 118644 369736 32.09 2823 中壽 98250 4013582 2.45 006206 元大上證50 95946 145778 65.82 3045 台灣大 88499 3423833 2.58 2610 華航 69148 5420984 1.28 00739 元大MSCI A股 67520 156488 43.15 006207 FH滬深 62956 100392 62.71 00639 富邦深100 58637 253403 23.14 6116 彩晶 55746 3133933 1.78 1312 國喬 50446 906620 5.56 2017 官田鋼 45024 341867 13.17 00648R 元大S&P500反1 44220 166188 26.61 2881 富邦金 43684 10233603 0.43 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 2892 第一金 43228 12338557 0.35 1101 台泥 42133 5108059 0.82 01002T 土銀國泰R1 38022 1393000 2.73 2882 國泰金 36027 12563210 0.29 00713 元大台灣高息低波 34365 99512 34.53 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 0055 元大MSCI金融 33405 37154 89.91 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 1102 亞泥 31475 3361447 0.94 2891 中信金 30461 19496989 0.16 2889 國票金 27762 2819865 0.98 00643 群益深証中小 26401 265089 9.96
[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名
鉅亨台北資料中心
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