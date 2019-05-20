台北‧05月17日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 215806 00637L 元大滬深300正2 204672 3481 群創 139390 3037 欣興 88255 00632R 元大台灣50反1 85069 2337 旺宏 77175 2303 聯電 52328 2317 鴻海 50083 2201 裕隆 48189 3017 奇鋐 42937 2409 友達 39064 00633L 富邦上証正2 38759 2330 台積電 38648 2883 開發金 33867 2888 新光金 31514 2886 兆豐金 30166 2882 國泰金 29450 3049 和鑫 27156 3576 聯合再生 26473 2449 京元電子 25342 0056 元大高股息 25301 2891 中信金 24976 2515 中工 24667 0050 元大台灣50 23574 2406 國碩 22339 2881 富邦金 21497 3406 玉晶光 19847 1102 亞泥 19165 2913 農林 18134 2002 中鋼 17504
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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