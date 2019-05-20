新聞
0

[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月17日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             215806  
00637L 元大滬深300正2      204672  
3481   群創                139390  
3037   欣興                 88255  
00632R 元大台灣50反1        85069  
2337   旺宏                 77175  
2303   聯電                 52328  
2317   鴻海                 50083  
2201   裕隆                 48189  
3017   奇鋐                 42937  
2409   友達                 39064  
00633L 富邦上証正2          38759  
2330   台積電               38648  
2883   開發金               33867  
2888   新光金               31514  
2886   兆豐金               30166  
2882   國泰金               29450  
3049   和鑫                 27156  
3576   聯合再生             26473  
2449   京元電子             25342  
0056   元大高股息           25301  
2891   中信金               24976  
2515   中工                 24667  
0050   元大台灣50           23574  
2406   國碩                 22339  
2881   富邦金               21497  
3406   玉晶光               19847  
1102   亞泥                 19165  
2913   農林                 18134  
2002   中鋼                 17504
留言載入中...

相關新聞