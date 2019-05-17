馬來西亞用Fintech解決房屋庫存問題：群眾集資做房貸

由於銀行發放房貸意願低落，馬來西亞政府轉向大眾集資方式，嘗試解決馬國 48 億美元的房屋供應過量問題。

馬來西亞財政部長林冠英周五 (17 日) 表示，大眾集資讓屋主有另外的選擇。他也示警，會採取措施來應對那些不給理由就拒絕民眾房貸申請的銀行。

大眾集資模式讓投資人可以透過 P2P 貸款平台，直接接觸到需要資金的普通民眾。據馬來西亞證券委員會資料，中小企業透過眾募平台已募得 3.5 億令吉 (約 8400 萬美元) 資金；而眾募平台上的 1.12 萬投資人之中，又有一半是小於 35 歲的年輕世代。證券委員會 17 日亦公布了眾募房貸的相關規則。

透過這樣的政策，馬來西亞政府希望能透過金融科技之力，解決房屋供應過剩且房價過高的問題。馬國中央與地方政府均有推出購屋計畫，包括對今首購族免徵印花稅等，來減輕民眾購屋的房貸壓力。

但銀行核貸件數卻下降了，據馬國央行資料，今年第一季，銀行通過的房貸件數，較去年同期縮減了 5%。

林冠英呼籲銀行業能配合政府政策，不要陽奉陰違。同時，馬國政府也會考慮，是否能在 2020 年編列預算，給予金融科技業一些優惠 ?

彭博稍早報導，2018 年馬來西亞全國的未出售房產增加了 30.6%，馬來西亞房產發展商會在 2019 年初發布的調查報告也顯示，馬國 2018 上半年房產銷量有所成長，但預期會出現放緩，而房屋滯銷的現象，也與馬國 GDP 成長放緩有一定程度的關係。