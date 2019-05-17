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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧05月17日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
3227  原相          1516  
5483  中美晶        1179  
6238  勝麗           354  
3293  鈊象           344  
6679  鈺太           250  
6274  台燿           244  
3527  聚積           213  
6245  立端           110  
5457  宣德            94  
4123  晟德            94  
4126  太醫            93  
6143  振曜            78  
6217  中探針          75  
5299  杰力            70  
6561  是方            64  
5349  先豐            52  
8436  大江            46  
4107  邦特            28  
3611  鼎翰            25  
8109  博大            19  
3217  優群            18  
2732  六角            12  
5536  聖暉             7  
5904  寶雅             3  
5371  中光電           1  
8076  伍豐             1  
5287  數字             1  
8415  大國鋼           1  
8416  實威             0  
8418  捷必勝-KY         0  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
8069  元太         -2820  
6182  合晶         -1679  
6290  良維         -1552  
6121  新普         -1506  
3105  穩懋         -1503  
3324  雙鴻         -1277  
3264  欣銓          -800  
6488  環球晶        -558  
6147  頎邦          -545  
3466  致振          -471  
5425  台半          -415  
8086  宏捷科        -400  
4736  泰博          -393  
3081  聯亞          -386  
8299  群聯          -384  
6538  倉和          -316  
3152  璟德          -292  
3260  威剛          -242  
5347  世界          -211  
1597  直得          -183  
8924  大田          -180  
6462  神盾          -160  
3491  昇達科        -154  
5263  智崴          -141  
8155  博智          -138  
4147  中裕          -138  
5009  榮剛          -130  
8349  恒耀          -121  
5274  信驊          -112  
8406  金可-KY        -74
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