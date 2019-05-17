◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧05月17日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 3227 原相 1516 5483 中美晶 1179 6238 勝麗 354 3293 鈊象 344 6679 鈺太 250 6274 台燿 244 3527 聚積 213 6245 立端 110 5457 宣德 94 4123 晟德 94 4126 太醫 93 6143 振曜 78 6217 中探針 75 5299 杰力 70 6561 是方 64 5349 先豐 52 8436 大江 46 4107 邦特 28 3611 鼎翰 25 8109 博大 19 3217 優群 18 2732 六角 12 5536 聖暉 7 5904 寶雅 3 5371 中光電 1 8076 伍豐 1 5287 數字 1 8415 大國鋼 1 8416 實威 0 8418 捷必勝-KY 0 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 8069 元太 -2820 6182 合晶 -1679 6290 良維 -1552 6121 新普 -1506 3105 穩懋 -1503 3324 雙鴻 -1277 3264 欣銓 -800 6488 環球晶 -558 6147 頎邦 -545 3466 致振 -471 5425 台半 -415 8086 宏捷科 -400 4736 泰博 -393 3081 聯亞 -386 8299 群聯 -384 6538 倉和 -316 3152 璟德 -292 3260 威剛 -242 5347 世界 -211 1597 直得 -183 8924 大田 -180 6462 神盾 -160 3491 昇達科 -154 5263 智崴 -141 8155 博智 -138 4147 中裕 -138 5009 榮剛 -130 8349 恒耀 -121 5274 信驊 -112 8406 金可-KY -74