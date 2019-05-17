◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月17日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 59448 0 00632R 元大台灣50反1 -40054 0 00637L 元大滬深300正2 12686 0 2330 台積電 -5007 -34527 00633L 富邦上証正2 4249 0 2337 旺宏 -4452 -12838 2014 中鴻 2323 3244 0050 元大台灣50 -3938 -18205 2801 彰銀 1746 -5038 2882 國泰金 -3595 -56419 00655L 國泰中國A50正2 1725 0 2303 聯電 -3548 17690 1216 統一 1553 12033 2317 鴻海 -3387 -9784 2886 兆豐金 1301 121 2888 新光金 -3089 -42701 2313 華通 1280 -708 2449 京元電子 -2617 396 1102 亞泥 1240 -1577 6116 彩晶 -2280 -24341 2890 永豐金 1212 -732 2891 中信金 -2234 15355 2515 中工 1076 2512 1314 中石化 -2100 -10516 00634R 富邦上証反1 987 0 2881 富邦金 -2033 -23211 00631L 元大台灣50正2 965 0 5880 合庫金 -2031 -8563 00771 元大US高息特別股 854 747 2834 臺企銀 -1974 -16409 00766L 台新MSCI中國正2 747 0 2883 開發金 -1727 -43184 2887 台新金 745 -9967 3481 群創 -1649 -52126 2454 聯發科 731 5464 00664R 國泰臺灣加權反1 -1639 0 3037 欣興 721 4654 2409 友達 -1636 -37917 2884 玉山金 685 932 2002 中鋼 -1628 -23089 3034 聯詠 668 -1319 2913 農林 -1245 -3915 2498 宏達電 660 336 2344 華邦電 -1216 -18642 2379 瑞昱 620 689 3576 聯合再生 -1045 -3990 2892 第一金 580 -3774 1326 台化 -1006 -7411 2367 燿華 565 -1457 01001T 土銀富邦R1 -870 0 3338 泰碩 565 -1813 01002T 土銀國泰R1 -870 0 2903 遠百 562 651 01003T 兆豐新光R1 -870 0 1605 華新 542 -6852 01004T 土銀富邦R2 -870 0 00671R 富邦NASDAQ反1 538 0 01007T 兆豐國泰R2 -870 0 2885 元大金 536 1456 01009T 王道圓滿R1 -870 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股