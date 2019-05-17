台北‧05月16日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1504598 4679649 32.15 0061 元大寶滬深 201765 359616 56.11 2883 開發金 160962 14963380 1.08 2885 元大金 142281 11686232 1.22 006205 富邦上証 119129 369736 32.22 2823 中壽 98208 4013582 2.45 006206 元大上證50 95891 145778 65.78 3045 台灣大 88004 3423833 2.57 2610 華航 69146 5420984 1.28 00739 元大MSCI A股 67129 156488 42.90 006207 FH滬深 62985 100392 62.74 00639 富邦深100 58640 253403 23.14 6116 彩晶 53489 3133933 1.71 1312 國喬 49721 906620 5.48 2017 官田鋼 45024 341867 13.17 00648R 元大S&P500反1 44350 165688 26.77 2881 富邦金 43644 10233603 0.43 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 2892 第一金 43267 12338557 0.35 1101 台泥 42140 5108059 0.82 01002T 土銀國泰R1 38022 1393000 2.73 2882 國泰金 35909 12563210 0.29 00713 元大台灣高息低波 34410 99512 34.58 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 0055 元大MSCI金融 33423 37154 89.96 1102 亞泥 31730 3361447 0.94 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 2891 中信金 29580 19496989 0.15 2889 國票金 27762 2819865 0.98 00643 群益深証中小 26518 265089 10.00
[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名
鉅亨台北資料中心
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