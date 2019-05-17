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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/05/16  108/05/15  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.09080   10.07860   0.01220    0.12105
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                  9.98700    9.97490   0.01210    0.12130
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.17830   10.16710   0.01120    0.11016
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.07560   10.06400   0.01160    0.11526
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.37680   10.35640   0.02040    0.19698
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.18300   10.16290   0.02010    0.19778
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.29990   10.28600   0.01390    0.13514
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.19430   10.18070   0.01360    0.13359
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.22000   23.07000   0.15000    0.65020
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         24.69000   24.76000  -0.07000   -0.28271
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     40.59060   40.52070   0.06990    0.17250
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.71400   39.69180   0.02220    0.05593
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.62010    9.61090   0.00920    0.09572
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.08740   10.07650   0.01090    0.10817
中國信託台灣活力基金                                               13.75000   14.03000  -0.28000   -1.99572
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.39000   10.35000   0.04000    0.38647
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.82000    8.74000   0.08000    0.91533
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.55000    9.44000   0.11000    1.16525
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.06250   10.06420  -0.00170   -0.01689
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.06870    9.10810  -0.03940   -0.43258
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.36800   10.36410   0.00390    0.03763
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31380    9.34940  -0.03560   -0.38077
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.98670   10.89050   0.09620    0.88334
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.35390    9.29500   0.05890    0.63367
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.20470   11.16810   0.03660    0.32772
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.82250    9.81890   0.00360    0.03666
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              41.01190   40.82630   0.18560    0.45461
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              42.73680   42.55560   0.18120    0.42580
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                43.12430   42.95490   0.16940    0.39437
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.54000   10.45000   0.09000    0.86124
中國信託智能運動基金-美元                                          10.15000   10.07000   0.08000    0.79444
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.92000    9.86000   0.06000    0.60852
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.70000    9.63000   0.07000    0.72690
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.02610   11.02590   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.95030    9.94090   0.00940    0.09456
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.22750    9.25730  -0.02980   -0.32191
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.14810   10.13510   0.01300    0.12827
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.40590    9.43310  -0.02720   -0.28835
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.93000   10.88000   0.05000    0.45956
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.98000   10.93000   0.05000    0.45746
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    40.24190   40.10200   0.13990    0.34886
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            40.77390   40.62080   0.15310    0.37690
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        40.41920   40.26250   0.15670    0.38920
元大2001基金                                                       59.25000   60.34000  -1.09000   -1.80643
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          43.19590   42.98000   0.21590    0.50233
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             41.34440   41.19650   0.14790    0.35901
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.38000   19.92000   0.46000    2.30924
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.65580   11.65500   0.00080    0.00686
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.79620   10.80270  -0.00650   -0.06017
元大上證50基金                                                     31.77000   31.69000   0.08000    0.25245
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.46000   10.33000   0.13000    1.25847
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.37000    9.26000   0.11000    1.18790
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.21000   13.17000   0.04000    0.30372
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.32900   12.29600   0.03300    0.26838
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.79000   16.75300   0.03700    0.22086
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.72200   10.54200   0.18000    1.70746
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.36600   10.19800   0.16800    1.64738
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.07000    3.02000   0.05000    1.65563
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.81000   13.58000   0.23000    1.69367
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.64630   46.60370   0.04260    0.09141
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.89630   10.88860   0.00770    0.07072
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.94830    9.94120   0.00710    0.07142
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.07500   10.07450   0.00050    0.00496
元大巴西指數基金                                                    6.30300    6.38100  -0.07800   -1.22238
元大巴菲特基金                                                     25.31000   25.47000  -0.16000   -0.62819
元大日經225基金                                                    26.68000   26.85000  -0.17000   -0.63315
元大台商收成基金                                                   21.25000   21.61000  -0.36000   -1.66590
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.14000   12.04000   0.10000    0.83056
元大台灣50單日正向2倍基金                                          36.87000   37.60000  -0.73000   -1.94149
元大台灣中型100基金                                                31.10000   31.52000  -0.42000   -1.33249
元大台灣加權股價指數基金                                           24.73500   24.94600  -0.21100   -0.84583
元大台灣卓越50基金                                                 78.87000   79.52000  -0.65000   -0.81740
元大台灣金融基金                                                   17.11000   17.27000  -0.16000   -0.92646
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        30.32000   30.63000  -0.31000   -1.01208
元大台灣高股息基金                                                 25.76000   26.08000  -0.32000   -1.22699
元大台灣電子科技基金                                               33.89000   34.31000  -0.42000   -1.22413
元大全球ETF成長組合基金                                            10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.66000   14.62000   0.04000    0.27360
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.31000   22.01000   0.30000    1.36302
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.25000   13.16000   0.09000    0.68389
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.15000    9.08000   0.07000    0.77093
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.95000   12.85000   0.10000    0.77821
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.11600   12.02000   0.09600    0.79867
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.55000    6.54000   0.01000    0.15291
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.80000    8.74000   0.06000    0.68650
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.80000    6.75000   0.05000    0.74074
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.42200    8.38100   0.04100    0.48920
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.41000    8.38000   0.03000    0.35800
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.07000   13.05000   0.02000    0.15326
元大全球農業商機基金                                               17.22000   17.13000   0.09000    0.52539
元大印尼指數基金                                                    8.71800    8.91300  -0.19500   -2.18782
元大印度指數基金                                                    9.65200    9.70900  -0.05700   -0.58708
元大印度基金                                                       12.30000   12.31000  -0.01000   -0.08123
元大多多基金                                                       16.63000   16.94000  -0.31000   -1.82999
元大多福基金                                                       50.90000   51.37000  -0.47000   -0.91493
元大亞太成長基金                                                    8.44000    8.38000   0.06000    0.71599
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.96860    8.98120  -0.01260   -0.14029
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.21080    7.22090  -0.01010   -0.13987
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.94200    9.03400  -0.09200   -1.01838
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.22000    9.32000  -0.10000   -1.07296
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.93300   10.00300  -0.07000   -0.69979
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.14080   10.13000   0.01080    0.10661
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.27640   10.26660   0.00980    0.09546
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.13550   10.12580   0.00970    0.09579
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.35260   10.34870   0.00390    0.03769
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.21060   10.20670   0.00390    0.03821
元大卓越基金                                                       42.66000   42.92000  -0.26000   -0.60578
元大店頭基金                                                        7.99000    8.16000  -0.17000   -2.08333
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.43760   10.43690   0.00070    0.00671
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.85440    9.83670   0.01770    0.17994
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.44630   32.44460   0.00170    0.00524
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   40.46320   40.28040   0.18280    0.45382
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.84950   17.94120  -0.09170   -0.51111
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        20.68720   20.48490   0.20230    0.98756
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.17850   41.07260   0.10590    0.25784
元大高科技基金                                                     18.59000   18.85000  -0.26000   -1.37931
元大得利貨幣市場基金                                               16.31450   16.31420   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02450   12.02440   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     12.06000   12.33000  -0.27000   -2.18978
元大華夏中小基金                                                    7.21000    7.05000   0.16000    2.26950
元大新中國基金-人民幣                                               9.59000    9.38000   0.21000    2.23881
元大新中國基金-美元                                                 8.95800    8.75900   0.19900    2.27195
元大新中國基金-新台幣                                               9.00000    8.80000   0.20000    2.27273
元大新主流基金                                                     23.32000   23.82000  -0.50000   -2.09908
元大新東協平衡基金-美元                                             9.25200    9.25900  -0.00700   -0.07560
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.24370   10.25100  -0.00730   -0.07121
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.42900    9.43650  -0.00750   -0.07948
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.66010   10.67480  -0.01470   -0.13771
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.86780    8.88000  -0.01220   -0.13739
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.31640   10.31140   0.00500    0.04849
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.63250    9.62780   0.00470    0.04882
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.57000   10.57100  -0.00100   -0.00946
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.87670    9.87760  -0.00090   -0.00911
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.90570    9.90220   0.00350    0.03535
元大新興亞洲基金                                                   10.76000   10.71000   0.05000    0.46685
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.42080    9.41440   0.00640    0.06798
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.83760    8.83150   0.00610    0.06907
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.76610    9.76510   0.00100    0.01024
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.17160    9.17060   0.00100    0.01090
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15430   15.15410   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       35.68000   36.01000  -0.33000   -0.91641
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.56000    8.52000   0.04000    0.46948
元大實質多重資產基金-美元                                           7.84400    7.81000   0.03400    0.43534
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.35000    8.32000   0.03000    0.36058
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.20000   13.24000  -0.04000   -0.30211
元大滬深300單日正向2倍基金                                         16.07000   15.96000   0.11000    0.68922
元大摩臺基金                                                       36.88000   37.23000  -0.35000   -0.94010
元大標普500基金                                                    26.88000   26.74000   0.14000    0.52356
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.70000   12.77000  -0.07000   -0.54816
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.12000   33.76000   0.36000    1.06635
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.16000   20.12000   0.04000    0.19881
元大標智滬深300基金                                                17.66000   17.57000   0.09000    0.51224
元大歐洲50基金                                                     24.57000   24.40000   0.17000    0.69672
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.25150    9.24380   0.00770    0.08330
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.27910   10.27880   0.00030    0.00292
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.71000   14.88000  -0.17000   -1.14247
日盛上選基金                                                       32.40000   32.85000  -0.45000   -1.36986
日盛小而美基金                                                     17.37000   17.62000  -0.25000   -1.41884
日盛中國內需動力基金                                                9.36000    9.17000   0.19000    2.07197
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.25750   12.24740   0.01010    0.08247
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.90000    9.89180   0.00820    0.08290
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.44410   12.43070   0.01340    0.10780
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.04420   10.03340   0.01080    0.10764
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.25660   11.24950   0.00710    0.06311
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.06860    9.06290   0.00570    0.06289
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.30000   10.04000   0.26000    2.58964
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.77000    9.51000   0.26000    2.73396
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.18000    9.91000   0.27000    2.72452
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.41000   10.26000   0.15000    1.46199
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.24000   10.08000   0.16000    1.58730
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.39000   10.24000   0.15000    1.46484
日盛日盛基金                                                       11.08000   11.29000  -0.21000   -1.86005
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.07000   11.00000   0.07000    0.63636
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.33350   10.32560   0.00790    0.07651
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.30200    9.33740  -0.03540   -0.37912
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.12820   10.12430   0.00390    0.03852
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.11740    9.15580  -0.03840   -0.41941
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.29000   10.20000   0.09000    0.88235
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.38000   10.30000   0.08000    0.77670
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.48750    2.48500   0.00250    0.10060
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64840    1.65540  -0.00700   -0.42286
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38310    0.38260   0.00050    0.13068
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25440    0.25540  -0.00100   -0.39154
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.66820   12.65830   0.00990    0.07821
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.28590    8.32180  -0.03590   -0.43140
日盛亞洲機會基金                                                    6.85000    6.78000   0.07000    1.03245
日盛首選基金                                                       16.37000   16.68000  -0.31000   -1.85851
日盛高科技基金                                                     17.36000   17.59000  -0.23000   -1.30756
日盛貨幣市場基金                                                   14.82390   14.82370   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     38.13000   38.81000  -0.68000   -1.75213
日盛精選五虎基金                                                   34.89000   35.26000  -0.37000   -1.04935
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.53630   13.53610   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.83000   30.43000  -0.60000   -1.97174
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.28000   10.15000   0.13000    1.28079
台新MSCI中國基金                                                   20.34000   20.18000   0.16000    0.79286
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21300   14.21280   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.51920   10.51760   0.00160    0.01521
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.56730   10.56650   0.00080    0.00757
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.23950   10.24470  -0.00520   -0.05076
台新中國通基金                                                     43.19000   44.17000  -0.98000   -2.21870
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.53670    0.51610   0.02060    3.99147
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.67300   16.04100   0.63200    3.93990
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29940    0.29160   0.00780    2.67490
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.32000    9.08000   0.24000    2.64317
台新主流基金                                                       22.75000   22.85000  -0.10000   -0.43764
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      22.60000   22.54000   0.06000    0.26619
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.73040    0.72800   0.00240    0.32967
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.15000   16.18000  -0.03000   -0.18541
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.52130    0.52190  -0.00060   -0.11496
台新台灣中小基金                                                   33.60000   34.12000  -0.52000   -1.52403
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.07550   10.12360  -0.04810   -0.47513
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.34550    9.39000  -0.04450   -0.47391
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.87000    8.92000  -0.05000   -0.56054
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.73740   10.75290  -0.01550   -0.14415
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.90100    9.90460  -0.00360   -0.03635
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.01150   10.97890   0.03260    0.29693
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
台新印度基金                                                       14.02000   13.98000   0.04000    0.28612
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.59720    8.63130  -0.03410   -0.39507
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28170    0.28270  -0.00100   -0.35373
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.49880   12.48560   0.01320    0.10572
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40430    0.40360   0.00070    0.17344
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12420   11.12410   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 30.69150   31.03630  -0.34480   -1.11096
台新智慧生活基金-美元                                              10.41450   10.30180   0.11270    1.09398
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.80000   10.69000   0.11000    1.02900
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.12840    8.15250  -0.02410   -0.29561
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.38140    8.41110  -0.02970   -0.35310
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.13950    9.12080   0.01870    0.20503
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.43420    9.42030   0.01390    0.14755
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.11490   11.09670   0.01820    0.16401
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35190    0.35110   0.00080    0.22786
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.95390    7.97740  -0.02350   -0.29458
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26560    0.26620  -0.00060   -0.22539
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.39000    5.37000   0.02000    0.37244
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.71000   21.69000   0.02000    0.09221
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.15900   10.15570   0.00330    0.03249
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.91540    9.91300   0.00240    0.02421
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣                9.98370    9.98710  -0.00340   -0.03404
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.15900   10.15570   0.00330    0.03249
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.91540    9.91300   0.00240    0.02421
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                  9.98370    9.98710  -0.00340   -0.03404
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               39.99910   39.99970  -0.00060   -0.00150
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     39.99910   39.99970  -0.00060   -0.00150
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.99930   39.99980  -0.00050   -0.00125
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.32230   11.32170   0.00060    0.00530
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.12850   10.12400   0.00450    0.04445
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.22040    9.21730   0.00310    0.03363
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.75980   10.75620   0.00360    0.03347
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.81210    7.80610   0.00600    0.07686
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.18440    9.17740   0.00700    0.07627
永豐中小基金                                                       52.22000   52.96000  -0.74000   -1.39728
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79080    1.79090  -0.00010   -0.00558
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.46800    2.46800   0.00000    0.00000
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.18410    8.18100   0.00310    0.03789
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.94360   10.93950   0.00410    0.03748
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.63000    4.56000   0.07000    1.53509
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.90000   20.57000   0.33000    1.60428
永豐主流品牌基金                                                   18.77000   18.65000   0.12000    0.64343
永豐永豐基金                                                       32.06000   32.46000  -0.40000   -1.23229
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.14450    9.22500  -0.08050   -0.87263
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.53710    9.62100  -0.08390   -0.87205
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.05830    9.14250  -0.08420   -0.92097
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.44950    9.53740  -0.08790   -0.92163
永豐亞洲民生消費基金                                               12.12000   12.04000   0.08000    0.66445
永豐南非幣2021保本基金                                             13.92820   13.92080   0.00740    0.05316
永豐高科技基金                                                     22.81000   23.29000  -0.48000   -2.06097
永豐貨幣市場基金                                                   13.92960   13.92940   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11820    2.11900  -0.00080   -0.03775
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.58800    2.58900  -0.00100   -0.03862
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.78560    7.78550   0.00010    0.00128
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.81000   10.80990   0.00010    0.00093
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.08070    7.07220   0.00850    0.12019
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.25610   11.24260   0.01350    0.12008
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.19000   10.03000   0.16000    1.59521
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.02000    7.89000   0.13000    1.64766
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.52000   18.23000   0.29000    1.59078
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.82000   52.26000  -0.44000   -0.84194
永豐領航科技基金                                                   37.06000   37.80000  -0.74000   -1.95767
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.23000   11.31000  -0.08000   -0.70734
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.75000   10.83000  -0.08000   -0.73869
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.86000    9.80000   0.06000    0.61224
永豐趨勢平衡基金                                                   40.31000   40.85000  -0.54000   -1.32191
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.83740   11.83650   0.00090    0.00760
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.70000    9.69050   0.00950    0.09803
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.26860   10.25860   0.01000    0.09748
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.77500    9.76800   0.00700    0.07166
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.17500   10.16770   0.00730    0.07180
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.76560    9.75480   0.01080    0.11071
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.46070   10.44990   0.01080    0.10335
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.79350    9.78590   0.00760    0.07766
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.27580   10.26720   0.00860    0.08376
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.90000   10.72000   0.18000    1.67910
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.57000    9.42000   0.15000    1.59236
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.24000   10.08000   0.16000    1.58730
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.65000   14.27000   0.38000    2.66293
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.32000   18.82000   0.50000    2.65675
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.18000   18.68000   0.50000    2.67666
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.00850   10.00200   0.00650    0.06499
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.00850   10.00200   0.00650    0.06499
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01250   10.00690   0.00560    0.05596
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01250   10.00690   0.00560    0.05596
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.02400   10.01580   0.00820    0.08187
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.02390   10.01580   0.00810    0.08087
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.01950   10.01340   0.00610    0.06092
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.01950   10.01340   0.00610    0.06092
兆豐國際生命科學基金                                               15.04000   14.93000   0.11000    0.73677
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.22430   10.20300   0.02130    0.20876
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.43590   10.40950   0.02640    0.25361
兆豐國際全球基金                                                   31.06000   30.80000   0.26000    0.84416
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.44870   10.44800   0.00070    0.00670
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22100   10.20290   0.01810    0.17740
兆豐國際國民基金                                                   22.04000   22.51000  -0.47000   -2.08796
兆豐國際第一基金                                                   13.46000   13.78000  -0.32000   -2.32221
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.58850   10.57500   0.01350    0.12766
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.16570    8.15520   0.01050    0.12875
兆豐國際萬全基金                                                   20.95000   21.32000  -0.37000   -1.73546
兆豐國際電子基金                                                   25.88000   26.58000  -0.70000   -2.63356
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.30000   21.49000  -0.19000   -0.88413
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.28000   16.15000   0.13000    0.80495
兆豐國際豐台灣基金                                                 34.28000   34.84000  -0.56000   -1.60735
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.54660   12.54640   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.85000    9.75000   0.10000    1.02564
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.81000    9.70000   0.11000    1.13402
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.48880   10.47060   0.01820    0.17382
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.29940   10.28410   0.01530    0.14877
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.49120   10.47440   0.01680    0.16039
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.28440   10.26650   0.01790    0.17435
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.39420   10.37870   0.01550    0.14934
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.35970   10.34310   0.01660    0.16049
合庫台灣基金                                                       10.91000   11.16000  -0.25000   -2.24014
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.48220   11.48650  -0.00430   -0.03744
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.42130   12.41990   0.00140    0.01127
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.08630   11.08650  -0.00020   -0.00180
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.90150   11.90060   0.00090    0.00756
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.05730    8.06040  -0.00310   -0.03846
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.32560    9.32420   0.00140    0.01501
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.00330    9.00340  -0.00010   -0.00111
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.77740    8.77670   0.00070    0.00798
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.17350    9.17360  -0.00010   -0.00109
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.12000    9.09000   0.03000    0.33003
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
合庫貨幣市場基金                                                   10.16530   10.16520   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.72150    9.71010   0.01140    0.11740
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.99400    9.98350   0.01050    0.10517
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.28890   10.28170   0.00720    0.07003
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.79070   11.77630   0.01440    0.12228
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.77330   14.75700   0.01630    0.11046
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.59280    8.58230   0.01050    0.12234
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.37710    9.36720   0.00990    0.10569
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.79200    7.78660   0.00540    0.06935
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.58170    8.57110   0.01060    0.12367
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.35430   10.34290   0.01140    0.11022
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.45000   11.33000   0.12000    1.05914
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.21000   11.09000   0.12000    1.08206
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.41000   11.30000   0.11000    0.97345
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.18650   11.18600   0.00050    0.00447
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.02550   10.01470   0.01080    0.10784
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.99450    9.98950   0.00500    0.05005
安聯中國東協基金                                                   15.27000   15.27000   0.00000    0.00000
安聯中國策略基金-美元                                              11.50000   11.18000   0.32000    2.86225
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.08000   14.67000   0.41000    2.79482
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.43000   14.11000   0.32000    2.26790
安聯中華新思路基金-美元                                            13.38000   13.07000   0.31000    2.37184
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.67000   12.39000   0.28000    2.25989
安聯台灣大壩基金                                                   29.10000   29.72000  -0.62000   -2.08614
安聯台灣科技基金                                                   47.14000   48.01000  -0.87000   -1.81212
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.53750   12.53730   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   31.82000   32.62000  -0.80000   -2.45248
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.48190   10.46690   0.01500    0.14331
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.48220   15.46320   0.01900    0.12287
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.69370    9.68180   0.01190    0.12291
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.28000   11.22000   0.06000    0.53476
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.67000   11.61000   0.06000    0.51680
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.86120   12.84520   0.01600    0.12456
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.52420   10.51600   0.00820    0.07798
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.57240   12.56370   0.00870    0.06925
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.42720    9.41590   0.01130    0.12001
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.34160    9.33430   0.00730    0.07821
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.92290    8.91680   0.00610    0.06841
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                       9.97420    9.95700   0.01720    0.17274
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.10400   10.09710   0.00690    0.06834
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.28000   11.24000   0.04000    0.35587
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.29000   11.26000   0.03000    0.26643
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.15000   11.11000   0.04000    0.36004
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.31000    9.28000   0.03000    0.32328
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.25250   12.24650   0.00600    0.04899
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.12640   11.12200   0.00440    0.03956
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.75440   10.75110   0.00330    0.03069
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.57590    8.57160   0.00430    0.05017
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.42840    8.42510   0.00330    0.03917
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.12040    8.11790   0.00250    0.03080
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.18370   10.18440  -0.00070   -0.00687
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.09470   10.09160   0.00310    0.03072
安聯全球人口趨勢基金                                               12.13000   12.10000   0.03000    0.24793
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.70000    8.63000   0.07000    0.81112
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.01000   32.77000   0.24000    0.73238
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.94000    7.91000   0.03000    0.37927
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.30270   12.29870   0.00400    0.03252
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.46330   10.45990   0.00340    0.03251
安聯全球新興市場基金                                               16.88000   16.86000   0.02000    0.11862
安聯全球農金趨勢基金                                                9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.97000    8.93000   0.04000    0.44793
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.72000   10.66000   0.06000    0.56285
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.94000   10.89000   0.05000    0.45914
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.63000   10.57000   0.06000    0.56764
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
安聯亞洲動態策略基金                                               21.70000   21.60000   0.10000    0.46296
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                      9.98710    9.98690   0.00020    0.00200
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                  9.99360    9.98910   0.00450    0.04505
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                    9.98720    9.98700   0.00020    0.00200
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                  9.99600    9.99140   0.00460    0.04604
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                    9.98920    9.98910   0.00010    0.00100
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                  9.98440    9.98520  -0.00080   -0.00801
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                     9.98440    9.98520  -0.00080   -0.00801
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                   9.98440    9.98520  -0.00080   -0.00801
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.46760   10.46230   0.00530    0.05066
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.05690   10.05200   0.00490    0.04875
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.29840   89.17430   0.12410    0.13917
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.16360   13.15130   0.01230    0.09353
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.01200   67.91480   0.09720    0.14312
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.90010    9.89090   0.00920    0.09301
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.70260    2.70070   0.00190    0.07035
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.80670   10.80980  -0.00310   -0.02868
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.26530    2.26310   0.00220    0.09721
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.80480    8.80740  -0.00260   -0.02952
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.14970   10.14070   0.00900    0.08875
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.08290   10.06690   0.01600    0.15894
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.37070   10.35450   0.01620    0.15645
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.04290   10.02820   0.01470    0.14659
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.10790   10.09320   0.01470    0.14564
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.14890   10.13990   0.00900    0.08876
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.08050   10.06460   0.01590    0.15798
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.36830   10.35210   0.01620    0.15649
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.04090   10.02620   0.01470    0.14662
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.10730   10.09280   0.01450    0.14367
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.99090    9.97630   0.01460    0.14635
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                  9.99680    9.98240   0.01440    0.14425
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.98300    9.96960   0.01340    0.13441
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.97290    9.96030   0.01260    0.12650
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.00130    9.98620   0.01510    0.15121
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                  9.95130    9.93690   0.01440    0.14491
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.98300    9.96960   0.01340    0.13441
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.97340    9.96080   0.01260    0.12650
宏利台灣動力基金                                                   29.24000   29.81000  -0.57000   -1.91211
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.95410    9.92710   0.02700    0.27198
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.84700    9.82600   0.02100    0.21372
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.57660    7.55610   0.02050    0.27130
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.56810    7.55080   0.01730    0.22911
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.22000   11.18000   0.04000    0.35778
宏利全球債券組合基金                                               13.45000   13.44790   0.00210    0.01562
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.92460    2.92320   0.00140    0.04789
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.18930   12.18820   0.00110    0.00903
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.82560    8.82440   0.00120    0.01360
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.51620    2.51300   0.00320    0.12734
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.32030   11.32320  -0.00290   -0.02561
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.31820    3.31730   0.00090    0.02713
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53200    0.53190   0.00010    0.01880
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.15000   15.15000   0.00000    0.00000
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.14930   12.15210  -0.00280   -0.02304
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.75980   10.76330  -0.00350   -0.03252
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.35360   10.35990  -0.00630   -0.06081
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.74300    8.74480  -0.00180   -0.02058
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.37350    8.37630  -0.00280   -0.03343
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.24950    8.25450  -0.00500   -0.06057
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.19740    8.19890  -0.00150   -0.01830
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.41000   10.54000  -0.13000   -1.23340
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.46000   10.59000  -0.13000   -1.22757
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.36000   10.49000  -0.13000   -1.23928
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.89890    2.89400   0.00490    0.16932
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.41960    0.41900   0.00060    0.14320
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.67000   12.65390   0.01610    0.12723
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.95780    0.95620   0.00160    0.16733
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.35370    7.34440   0.00930    0.12663
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.03980    2.03650   0.00330    0.16204
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29440    0.29400   0.00040    0.13605
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.96360    8.95210   0.01150    0.12846
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32590    0.32540   0.00050    0.15366
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.67950   13.67930   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.46000    2.45000   0.01000    0.40816
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.14000   11.06000   0.08000    0.72333
宏利臺灣股息收益基金                                               24.49000   24.75000  -0.26000   -1.05051
宏利澳幣保本基金                                                   12.56970   12.56360   0.00610    0.04855
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.12000   11.10000   0.02000    0.18018
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.41490   10.40350   0.01140    0.10958
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.61430    9.60450   0.00980    0.10204
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.12470    9.12060   0.00410    0.04495
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.38160   11.37650   0.00510    0.04483
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
貝萊德新台幣基金                                                   12.96330   12.96310   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     26.22000   26.47000  -0.25000   -0.94447
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44370   11.44430  -0.00060   -0.00524
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09390   10.10260  -0.00870   -0.08612
保德信大中華基金-人民幣                                             9.93000    9.76000   0.17000    1.74180
保德信大中華基金-美元                                               9.76000    9.60000   0.16000    1.66667
保德信大中華基金-新台幣                                            29.29000   28.81000   0.48000    1.66609
保德信中小型股基金                                                 43.68000   44.60000  -0.92000   -2.06278
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.83000    8.58000   0.25000    2.91375
保德信中國中小基金-美元                                             8.48000    8.24000   0.24000    2.91262
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.25000    8.03000   0.22000    2.73973
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.69420    9.59190   0.10230    1.06652
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.77110    9.66920   0.10190    1.05386
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.81150    9.70760   0.10390    1.07030
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.80530   10.69090   0.11440    1.07007
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.78000    9.53000   0.25000    2.62329
保德信中國品牌基金-美元                                             9.73000    9.49000   0.24000    2.52898
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.50000   10.24000   0.26000    2.53906
保德信台商全方位基金                                               34.97000   35.67000  -0.70000   -1.96243
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.57000   27.50000   0.07000    0.25455
保德信全球消費商機基金                                             18.93000   18.71000   0.22000    1.17584
保德信全球基礎建設基金                                             13.27000   13.26000   0.01000    0.07541
保德信全球資源基金                                                  7.42000    7.39000   0.03000    0.40595
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.72000    9.63000   0.09000    0.93458
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.51000   32.22000   0.29000    0.90006
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.35560   10.34680   0.00880    0.08505
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.59880   10.58980   0.00900    0.08499
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.41930   10.41650   0.00280    0.02688
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.66340   10.66050   0.00290    0.02720
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.52710    9.51160   0.01550    0.16296
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.60060   10.58350   0.01710    0.16157
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.12570    9.11620   0.00950    0.10421
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.13680   10.12630   0.01050    0.10369
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.07010    8.06390   0.00620    0.07689
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.03830   11.02990   0.00840    0.07616
保德信亞太基金                                                     20.32000   20.27000   0.05000    0.24667
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.63020    8.61890   0.01130    0.13111
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.82030   11.80490   0.01540    0.13045
保德信店頭市場基金                                                 32.24000   32.92000  -0.68000   -2.06561
保德信拉丁美洲基金                                                  6.92000    6.96000  -0.04000   -0.57471
保德信金平衡基金                                                   29.50000   29.71000  -0.21000   -0.70683
保德信金滿意基金                                                   40.91000   41.54000  -0.63000   -1.51661
保德信科技島基金                                                   25.31000   25.77000  -0.46000   -1.78502
保德信高成長基金                                                   91.33000   92.78000  -1.45000   -1.56284
保德信第一基金                                                     25.20000   25.53000  -0.33000   -1.29260
保德信貨幣市場基金                                                 15.82620   15.82600   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.44660   10.40380   0.04280    0.41139
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.71360   10.67580   0.03780    0.35407
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.79250   10.76020   0.03230    0.30018
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.36370   10.33860   0.02510    0.24278
保德信新世紀基金                                                   10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.09570    8.09700  -0.00130   -0.01606
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.07980   10.08130  -0.00150   -0.01488
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.38620   11.38810  -0.00190   -0.01668
保德信新興趨勢組合基金                                             10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
保德信瑞騰基金                                                     15.61820   15.61840  -0.00020   -0.00128
保德信歐洲組合基金                                                 10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.84220    9.82880   0.01340    0.13633
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.31740   10.30350   0.01390    0.13491
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.78230    9.76930   0.01300    0.13307
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.04390   10.02940   0.01450    0.14457
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.89380    9.87860   0.01520    0.15387
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.27960   10.26350   0.01610    0.15687
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.77530    9.76330   0.01200    0.12291
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.06880   10.05640   0.01240    0.12330
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.36450   10.35290   0.01160    0.11205
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20700   10.18870   0.01830    0.17961
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.47210   10.45310   0.01900    0.18176
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.11310   10.09750   0.01560    0.15449
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.33420   10.31870   0.01550    0.15021
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03270   10.01460   0.01810    0.18074
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.46780   10.44890   0.01890    0.18088
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.92110    9.90600   0.01510    0.15243
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.22310   10.20760   0.01550    0.15185
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.10050   10.08410   0.01640    0.16263
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.84770    9.83560   0.01210    0.12302
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.18700   10.16950   0.01750    0.17208
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.44520   10.42720   0.01800    0.17263
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.30410   10.28830   0.01580    0.15357
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.77280   10.75640   0.01640    0.15247
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.16440   10.14950   0.01490    0.14681
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.36930   10.35410   0.01520    0.14680
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.17780   10.16450   0.01330    0.13085
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.21740   10.20660   0.01080    0.10581
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.26540   10.26050   0.00490    0.04776
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.19630   10.17150   0.02480    0.24382
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.10050   10.08050   0.02000    0.19840
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.28570   10.26740   0.01830    0.17823
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.27980   10.26260   0.01720    0.16760
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.00660    9.98970   0.01690    0.16917
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.00470    9.98780   0.01690    0.16921
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96760    1.96540   0.00220    0.11194
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.79670    2.79370   0.00300    0.10738
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29370    0.29350   0.00020    0.06814
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45220    0.45210   0.00010    0.02212
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.36120    8.35810   0.00310    0.03709
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.12260   12.11860   0.00400    0.03301
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.63200    9.62040   0.01160    0.12058
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.16500   12.15030   0.01470    0.12098
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.65860    8.65340   0.00520    0.06009
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.98460   10.97790   0.00670    0.06103
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.58690   10.57570   0.01120    0.10590
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.42640   10.41370   0.01270    0.12195
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.30000   18.47000  -0.17000   -0.92041
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4223.75000 4262.06000 -38.31000   -0.89886
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.23380   10.22320   0.01060    0.10369
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.04860   11.03720   0.01140    0.10329
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.13250   10.12170   0.01080    0.10670
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.79310    9.77610   0.01700    0.17389
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.33450   10.31650   0.01800    0.17448
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.80110    9.78580   0.01530    0.15635
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.11230   10.09380   0.01850    0.18328
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.29700   10.26500   0.03200    0.31174
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.03360    6.02420   0.00940    0.15604
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.92730   10.91010   0.01720    0.15765
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.50190   10.44920   0.05270    0.50434
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.48260   11.41540   0.06720    0.58868
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.70260   10.64420   0.05840    0.54866
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.10260    9.05690   0.04570    0.50459
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.42180    9.36660   0.05520    0.58933
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.28630    9.23570   0.05060    0.54787
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.44830   10.39590   0.05240    0.50404
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.90780   10.84380   0.06400    0.59020
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.88100   10.82160   0.05940    0.54890
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.80000    6.85000  -0.05000   -0.72993
柏瑞巨人基金                                                       12.40000   12.47000  -0.07000   -0.56135
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69050   13.69030   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.08000   16.00000   0.08000    0.50000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.00150   14.01030  -0.00880   -0.06281
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.35320   12.35070   0.00250    0.02024
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.94020   12.94330  -0.00310   -0.02395
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.57280    8.57810  -0.00530   -0.06179
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.72000    6.72420  -0.00420   -0.06246
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.61360    8.61180   0.00180    0.02090
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.40820    8.40820   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.65510   10.65760  -0.00250   -0.02346
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.33080    8.33030   0.00050    0.00600
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.53640   12.53390   0.00250    0.01995
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.12790   12.13550  -0.00760   -0.06263
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.75020   12.75020   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.77990   11.78270  -0.00280   -0.02376
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.90730    8.91290  -0.00560   -0.06283
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.62710    9.62520   0.00190    0.01974
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.60880    9.60880   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.47370    9.47600  -0.00230   -0.02427
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.36220    9.36170   0.00050    0.00534
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.56170   10.56170   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.46490   10.45960   0.00530    0.05067
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.30560   10.30170   0.00390    0.03786
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.37600   10.36840   0.00760    0.07330
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.84200    9.84200   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.55680    9.55200   0.00480    0.05025
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.53630   10.52920   0.00710    0.06743
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.58970    9.58610   0.00360    0.03755
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.66130    9.65410   0.00720    0.07458
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.54190   10.54200  -0.00010   -0.00095
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.46510   10.45980   0.00530    0.05067
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.30590   10.30200   0.00390    0.03786
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.37690   10.36920   0.00770    0.07426
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.84160    9.84170  -0.00010   -0.00102
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.55700    9.55210   0.00490    0.05130
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.71170   10.70450   0.00720    0.06726
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.58960    9.58600   0.00360    0.03755
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.66150    9.65440   0.00710    0.07354
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.24440   11.23730   0.00710    0.06318
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.58980   12.57810   0.01170    0.09302
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.90950   11.89820   0.01130    0.09497
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.05920    9.05350   0.00570    0.06296
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.73960    9.73060   0.00900    0.09249
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.65500    9.64590   0.00910    0.09434
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.94150   10.93460   0.00690    0.06310
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.72280   11.71190   0.01090    0.09307
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.50560   11.49470   0.01090    0.09483
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.05940    9.05370   0.00570    0.06296
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.74010    9.73100   0.00910    0.09352
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.65540    9.64630   0.00910    0.09434
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.17000   13.09000   0.08000    0.61115
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.92000   13.83000   0.09000    0.65076
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.12000    9.06000   0.06000    0.66225
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.50000    8.45000   0.05000    0.59172
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.22000    9.16000   0.06000    0.65502
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.21000   11.15000   0.06000    0.53812
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.05000   10.98000   0.07000    0.63752
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.32000   11.25000   0.07000    0.62222
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.72000   12.72000   0.00000    0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.04000   13.05000  -0.01000   -0.07663
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.63000    9.70000  -0.07000   -0.72165
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.82090   11.80050   0.02040    0.17287
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.04950   10.02850   0.02100    0.20940
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.56000    7.54690   0.01310    0.17358
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.02700   10.00600   0.02100    0.20987
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.97250   11.97130   0.00120    0.01002
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.66270   11.65620   0.00650    0.05576
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.70130   10.69620   0.00510    0.04768
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.42810    8.42730   0.00080    0.00949
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.45480    9.44960   0.00520    0.05503
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.50780    9.50320   0.00460    0.04840
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.21900   11.21280   0.00620    0.05529
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.51370   10.51260   0.00110    0.01046
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.68340   10.67830   0.00510    0.04776
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.79290    9.78750   0.00540    0.05517
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.10640    9.10550   0.00090    0.00988
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.99150    8.98580   0.00570    0.06343
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.53350    9.52900   0.00450    0.04722
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.28530   12.27880   0.00650    0.05294
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.75740   11.74530   0.01210    0.10302
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.13200   11.12180   0.01020    0.09171
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.97190    6.96820   0.00370    0.05310
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66880    8.65980   0.00900    0.10393
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.32180    9.31320   0.00860    0.09234
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.56090   10.55530   0.00560    0.05305
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.14940   11.13910   0.01030    0.09247
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.38750    9.37780   0.00970    0.10344
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.89500    8.89030   0.00470    0.05287
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.52090    9.51210   0.00880    0.09251
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.77470   11.77270   0.00200    0.01699
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.48170   12.47520   0.00650    0.05210
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.39340   11.38780   0.00560    0.04918
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.25400    9.25240   0.00160    0.01729
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.84060    9.83550   0.00510    0.05185
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.84160    9.83670   0.00490    0.04981
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.76470   11.75860   0.00610    0.05188
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.50540   10.50360   0.00180    0.01714
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.85570   10.85030   0.00540    0.04977
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.79050    9.78880   0.00170    0.01737
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.41580    9.41410   0.00170    0.01806
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.07430   10.06910   0.00520    0.05164
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.58970    9.58490   0.00480    0.05008
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.53000   18.50000   0.03000    0.16216
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.41000   17.35000   0.06000    0.34582
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.11270   13.11000   0.00270    0.02059
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.32300   10.30530   0.01770    0.17176
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.32680   11.30070   0.02610    0.23096
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.15190   12.12040   0.03150    0.25989
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.84160   10.81910   0.02250    0.20797
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.04820    9.03270   0.01550    0.17160
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.59380    9.57160   0.02220    0.23194
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.45290    9.42840   0.02450    0.25985
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.54290    9.52310   0.01980    0.20792
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.18210    9.16630   0.01580    0.17237
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.39620    9.37450   0.02170    0.23148
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.28460   11.25530   0.02930    0.26032
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.48590    9.46620   0.01970    0.20811
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            40.45680   40.30600   0.15080    0.37414
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.03000   12.07000  -0.04000   -0.33140
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        30.11000   29.92000   0.19000    0.63503
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.75460   11.75380   0.00080    0.00681
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69800    1.69800   0.00000    0.00000
國泰大中華基金                                                     18.88000   19.29000  -0.41000   -2.12545
國泰小龍基金-美元I                                                  0.47000    0.47980  -0.00980   -2.04252
國泰小龍基金-新台幣                                                14.64000   14.92000  -0.28000   -1.87668
國泰中小成長基金-美元I                                              1.30750    1.33430  -0.02680   -2.00854
國泰中小成長基金-新台幣                                            40.73000   41.49000  -0.76000   -1.83177
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.18530    4.09880   0.08650    2.11037
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.66220    0.64860   0.01360    2.09682
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.70720    0.69260   0.01460    2.10800
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        18.86000   18.48000   0.38000    2.05628
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               40.45200   40.33090   0.12110    0.30027
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29280    2.29170   0.00110    0.04800
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32760    0.32740   0.00020    0.06109
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.06320   10.06410  -0.00090   -0.00894
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.17220    8.17290  -0.00070   -0.00856
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.35460    2.33000   0.02460    1.05579
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33870    0.33520   0.00350    1.04415
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.56860   10.46510   0.10350    0.98900
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33940    0.33950  -0.00010   -0.02946
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.38310   10.39310  -0.01000   -0.09622
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.15430    4.08660   0.06770    1.65663
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.59650    0.58680   0.00970    1.65303
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.71000   18.42000   0.29000    1.57438
國泰中港台基金-人民幣                                               3.08190    3.02720   0.05470    1.80695
國泰中港台基金-美元                                                 0.44800    0.44010   0.00790    1.79505
國泰中港台基金-新台幣                                              13.89000   13.65000   0.24000    1.75824
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.91740    9.87980   0.03760    0.38057
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                       9.97850    9.97450   0.00400    0.04010
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.04400   10.04580  -0.00180   -0.01792
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.06000   26.22000  -0.16000   -0.61022
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.76000   12.68000   0.08000    0.63091
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.24000   31.63000  -0.39000   -1.23301
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34690    0.34680   0.00010    0.02884
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33000    0.33000   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33070    0.33070   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.80050   10.80570  -0.00520   -0.04812
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.28240   10.28740  -0.00500   -0.04860
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.31070   10.31570  -0.00500   -0.04847
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.44990   12.44980   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.40930    0.40780   0.00150    0.36783
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36380    0.36260   0.00120    0.33094
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.43640    0.43480   0.00160    0.36799
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           10.89000   10.85000   0.04000    0.36866
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.53410    0.53100   0.00310    0.58380
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.46790    2.45700   0.01090    0.44363
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35770    0.35620   0.00150    0.42111
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.14000   11.10000   0.04000    0.36036
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.51900    0.51550   0.00350    0.67895
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.46820    0.46770   0.00050    0.10691
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        13.70000   13.69000   0.01000    0.07305
國泰全球資源基金-美元                                               0.16150    0.16150   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.10000    5.10000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59620    0.59370   0.00250    0.42109
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.55000   18.48000   0.07000    0.37879
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.18000   18.11000   0.07000    0.38653
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.86070    0.85500   0.00570    0.66667
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.18000   21.13000   0.05000    0.23663
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.29000   21.42000  -0.13000   -0.60691
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.46800    2.46150   0.00650    0.26407
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35870    0.35780   0.00090    0.25154
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31070    0.30990   0.00080    0.25815
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.11730   11.09480   0.02250    0.20280
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.63000    9.61050   0.01950    0.20290
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.51690    0.51440   0.00250    0.48600
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39070    0.38860   0.00210    0.54040
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.77000   11.71000   0.06000    0.51238
國泰科技生化基金                                                   31.71000   32.44000  -0.73000   -2.25031
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.17000   28.07000   0.10000    0.35625
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.94000   12.99000  -0.05000   -0.38491
國泰美國費城半導體基金                                             14.18000   14.07000   0.11000    0.78181
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    41.88240   41.69740   0.18500    0.44367
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.26500   18.36210  -0.09710   -0.52881
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    21.08980   20.88470   0.20510    0.98206
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   42.12020   42.00670   0.11350    0.27019
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   43.21040   43.15530   0.05510    0.12768
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.12050   43.23620  -0.11570   -0.26760
國泰紐幣2021保本基金                                               12.71510   12.71290   0.00220    0.01731
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.06800   13.06420   0.00380    0.02909
國泰紐幣保本基金                                                   12.69810   12.69660   0.00150    0.01181
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.02000   22.43000  -0.41000   -1.82791
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.02000   22.43000  -0.41000   -1.82791
國泰富時中國A50基金                                                20.97000   20.92000   0.05000    0.23901
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   44.05630   43.84830   0.20800    0.47436
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.33980    0.33930   0.00050    0.14736
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50020    0.49830   0.00190    0.38130
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37020    0.37000   0.00020    0.05405
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24190    0.24170   0.00020    0.08275
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.00650   11.00700  -0.00050   -0.00454
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.52420    7.52460  -0.00040   -0.00532
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.11870   42.03390   0.08480    0.20174
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.74000   20.62000   0.12000    0.58196
國泰新興市場基金-美元                                               0.38520    0.38250   0.00270    0.70588
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.98000   11.90000   0.08000    0.67227
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.36500    2.36320   0.00180    0.07617
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.47800    1.47680   0.00120    0.08126
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35330    0.35310   0.00020    0.05664
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22300    0.22290   0.00010    0.04486
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34520    0.34490   0.00030    0.08698
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.73970   10.73490   0.00480    0.04471
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.58510    6.58220   0.00290    0.04406
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       42.08210   41.96510   0.11700    0.27880
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           41.89470   41.69670   0.19800    0.47486
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               41.55540   41.47050   0.08490    0.20472
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.77000   13.65000   0.12000    0.87912
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   33.91000   34.51000  -0.60000   -1.73863
國泰價值卓越基金                                                   14.00000   14.28000  -0.28000   -1.96078
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.07000   22.76000   0.31000    1.36204
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.33300    0.33040   0.00260    0.78692
國泰歐洲精選基金-新台幣                                             9.85000    9.78000   0.07000    0.71575
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.84850   39.81520   0.03330    0.08364
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.92000   21.73000   0.19000    0.87437
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.53000   19.50000   0.03000    0.15385
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.12000   17.39000  -0.27000   -1.55262
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.40780    0.40750   0.00030    0.07362
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.33530   12.32890   0.00640    0.05191
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.49780   10.48630   0.01150    0.10967
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.40510   10.39400   0.01110    0.10679
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.52600   10.52230   0.00370    0.03516
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.28310   10.27180   0.01130    0.11001
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.22590   10.21640   0.00950    0.09299
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.28260   10.27900   0.00360    0.03502
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.39850   11.39780   0.00070    0.00614
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.05180   10.04350   0.00830    0.08264
第一金大中華基金                                                   25.16000   25.45000  -0.29000   -1.13949
第一金小型精選基金                                                 31.37000   32.02000  -0.65000   -2.02998
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.82000   12.53000   0.29000    2.31445
第一金中國世紀基金-美元                                             7.97220    7.79280   0.17940    2.30213
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.97260    7.79320   0.17940    2.30201
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.46000    9.25000   0.21000    2.27027
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.45000    9.25000   0.20000    2.16216
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.74880    9.73790   0.01090    0.11193
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.35930    8.35450   0.00480    0.05745
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.20190   11.18940   0.01250    0.11171
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.76330    9.75770   0.00560    0.05739
第一金中概平衡基金                                                 25.90000   26.26000  -0.36000   -1.37091
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.30940   15.30910   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.50500  178.50200   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.25080   15.09290   0.15790    1.04619
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.25080   15.09320   0.15760    1.04418
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.77000   14.63000   0.14000    0.95694
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.78000   14.63000   0.15000    1.02529
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.47090   10.36820   0.10270    0.99053
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.46900   10.36660   0.10240    0.98779
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.54000   10.44000   0.10000    0.95785
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.54000   10.45000   0.09000    0.86124
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.57670    9.49950   0.07720    0.81267
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.57680    9.49950   0.07730    0.81373
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.84000    9.76000   0.08000    0.81967
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.84000    9.76000   0.08000    0.81967
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.42350   13.34290   0.08060    0.60407
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.44140   13.36080   0.08060    0.60326
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.78000   12.71000   0.07000    0.55075
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.80000   12.73000   0.07000    0.54988
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.71790    9.69570   0.02220    0.22897
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.71610    9.69420   0.02190    0.22591
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.35270    9.33530   0.01740    0.18639
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.37660    9.35920   0.01740    0.18591
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.51140   10.48770   0.02370    0.22598
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.14550   10.12660   0.01890    0.18664
第一金全球大趨勢基金                                               24.34000   24.22000   0.12000    0.49546
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.08930    9.07760   0.01170    0.12889
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.32160    6.31350   0.00810    0.12830
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.76600    9.78480  -0.01880   -0.19213
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.76710    9.78620  -0.01910   -0.19517
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.52710   10.54720  -0.02010   -0.19057
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.52890   10.54860  -0.01970   -0.18675
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.45810    8.44120   0.01690    0.20021
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.30180   10.28120   0.02060    0.20037
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.32300    9.32540  -0.00240   -0.02574
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.32100    9.32360  -0.00260   -0.02789
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.72350    7.72640  -0.00290   -0.03753
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.71850    7.72130  -0.00280   -0.03626
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.52080    8.52620  -0.00540   -0.06333
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.52140    8.52690  -0.00550   -0.06450
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.47270   11.47560  -0.00290   -0.02527
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.47360   11.47650  -0.00290   -0.02527
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.13890   10.14250  -0.00360   -0.03549
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.13980   10.14340  -0.00360   -0.03549
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.91280   14.92230  -0.00950   -0.06366
第一金亞洲科技基金                                                 17.86000   17.66000   0.20000    1.13250
第一金亞洲新興市場基金                                             12.71000   12.76000  -0.05000   -0.39185
第一金店頭市場基金                                                  7.62000    7.79000  -0.17000   -2.18228
第一金創新趨勢基金                                                 21.12000   21.57000  -0.45000   -2.08623
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  40.04830   39.88880   0.15950    0.39986
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            40.05960   39.86770   0.19190    0.48134
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      40.58110   40.39350   0.18760    0.46443
第一金電子基金                                                     31.86000   32.37000  -0.51000   -1.57553
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.32000   18.42000  -0.10000   -0.54289
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.89000   18.74000   0.15000    0.80043
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.53000   20.22000   0.31000    1.53314
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.58000    7.43000   0.15000    2.01884
統一大中華中小基金(美元)                                            6.93000    6.78000   0.15000    2.21239
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.33000   10.11000   0.22000    2.17606
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.08000    9.07000   0.01000    0.11025
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
統一大滿貫基金-A類型                                               32.58000   33.15000  -0.57000   -1.71946
統一大滿貫基金-I類型                                               32.58000   33.15000  -0.57000   -1.71946
統一大龍印基金                                                     14.17000   13.99000   0.18000    1.28663
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.02000    8.83000   0.19000    2.15176
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.26000    8.07000   0.19000    2.35440
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.46000    9.26000   0.20000    2.15983
統一中小基金                                                       23.20000   23.73000  -0.53000   -2.23346
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.89200    9.89330  -0.00130   -0.01314
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16710    9.15820   0.00890    0.09718
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.91730    8.91270   0.00460    0.05161
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.26950   12.27110  -0.00160   -0.01304
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.32100   11.31000   0.01100    0.09726
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.97640   10.97080   0.00560    0.05104
統一台灣動力基金                                                   16.93000   17.35000  -0.42000   -2.42075
統一全天候基金-A類型                                              106.88000  109.51000  -2.63000   -2.40161
統一全天候基金-I類型                                              107.36000  109.99000  -2.63000   -2.39113
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.03150    7.99570   0.03580    0.44774
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.72210    7.67920   0.04290    0.55865
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.76820    7.72950   0.03870    0.50068
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.59390    8.55560   0.03830    0.44766
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.27040    8.22440   0.04600    0.55931
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.31270    8.27130   0.04140    0.50053
統一全球債券組合基金                                               12.18880   12.17750   0.01130    0.09279
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.32000   15.11000   0.21000    1.38981
統一全球新科技基金(美元)                                           14.42000   14.20000   0.22000    1.54930
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.94000   13.73000   0.21000    1.52950
統一亞太基金                                                       24.31000   24.04000   0.27000    1.12313
統一亞洲大金磚基金                                                 12.12000   12.02000   0.10000    0.83195
統一奔騰基金                                                       56.40000   57.71000  -1.31000   -2.26997
統一強棒貨幣市場基金                                               16.71860   16.71840   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.60000   10.30000   0.30000    2.91262
統一強漢基金(美元)                                                  9.55000    9.27000   0.28000    3.02050
統一強漢基金(新台幣)                                               25.33000   24.59000   0.74000    3.00935
統一統信基金                                                       28.52000   29.15000  -0.63000   -2.16123
統一黑馬基金                                                       57.06000   58.33000  -1.27000   -2.17727
統一新亞洲科技能源基金                                             15.70000   15.58000   0.12000    0.77022
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.95880    7.95740   0.00140    0.01759
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.50040   10.49860   0.00180    0.01715
統一經建基金                                                       45.15000   46.17000  -1.02000   -2.20923
統一龍馬基金                                                       63.75000   65.23000  -1.48000   -2.26889
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     18.36000   18.89000  -0.53000   -2.80572
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.16000   45.21000  -1.05000   -2.32250
野村中國機會基金                                                   13.73000   13.46000   0.27000    2.00594
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.13500   10.11890   0.01610    0.15911
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.12280   10.10870   0.01410    0.13948
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.18400   10.17600   0.00800    0.07862
野村巴西基金                                                        6.05000    6.13000  -0.08000   -1.30506
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.08000   10.94000   0.14000    1.27971
野村台灣高股息基金                                                 23.70000   23.95000  -0.25000   -1.04384
野村台灣運籌基金                                                   34.66000   35.35000  -0.69000   -1.95191
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.76780    9.75350   0.01430    0.14661
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.69560    9.68410   0.01150    0.11875
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.75900    9.74920   0.00980    0.10052
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.29280   10.27770   0.01510    0.14692
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.11520   10.10320   0.01200    0.11877
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.93920    9.92930   0.00990    0.09970
野村平衡基金                                                       19.01000   19.24000  -0.23000   -1.19543
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.45000   14.40000   0.05000    0.34722
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.93000   11.86000   0.07000    0.59022
野村全球生技醫療基金                                               16.17000   16.08000   0.09000    0.55970
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.20350   10.19570   0.00780    0.07650
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.17520   10.16840   0.00680    0.06687
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.11540   10.11210   0.00330    0.03263
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.46950   10.46150   0.00800    0.07647
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.40570   10.39880   0.00690    0.06635
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.34700   10.34350   0.00350    0.03384
野村全球品牌基金                                                   28.70000   28.45000   0.25000    0.87873
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.69000   12.67000   0.02000    0.15785
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.24000   19.21000   0.03000    0.15617
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.94000   11.91000   0.03000    0.25189
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.75830   10.76030  -0.00200   -0.01859
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.78840   10.79340  -0.00500   -0.04632
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.59210   10.59930  -0.00720   -0.06793
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.71510    8.70900   0.00610    0.07004
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.52860    8.52340   0.00520    0.06101
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.12260    8.12050   0.00210    0.02586
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.96040   10.95270   0.00770    0.07030
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.45140   10.44500   0.00640    0.06127
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.04190   10.03940   0.00250    0.02490
野村成長基金                                                       29.36000   29.84000  -0.48000   -1.60858
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.27960    8.25870   0.02090    0.25307
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.29610    8.27640   0.01970    0.23803
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.51260    8.49670   0.01590    0.18713
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.37240    9.34870   0.02370    0.25351
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.25190    9.23000   0.02190    0.23727
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.48280    9.46510   0.01770    0.18700
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.77000    8.75000   0.02000    0.22857
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.70000   12.66000   0.04000    0.31596
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.46600    9.46280   0.00320    0.03382
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.55200    9.54920   0.00280    0.02932
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.67620    9.67710  -0.00090   -0.00930
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.47840   10.47620   0.00220    0.02100
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.43570   10.43270   0.00300    0.02876
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.57340   10.57430  -0.00090   -0.00851
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.02710   0.01990    0.19846
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.48440    8.46770   0.01670    0.19722
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.07710    9.05570   0.02140    0.23632
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.95270    8.93250   0.02020    0.22614
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.58260   13.55590   0.02670    0.19696
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.69610   12.66620   0.02990    0.23606
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.29350   10.27040   0.02310    0.22492
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.35480   10.34180   0.01300    0.12570
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.33980   10.32910   0.01070    0.10359
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.34230   10.33320   0.00910    0.08807
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.54230   10.52910   0.01320    0.12537
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.51050   10.49960   0.01090    0.10381
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.44480   10.43560   0.00920    0.08816
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.41520   10.40170   0.01350    0.12979
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.37370   10.36240   0.01130    0.10905
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.49600   10.49000   0.00600    0.05720
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.09840   10.10520  -0.00680   -0.06729
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.87660    9.88050  -0.00390   -0.03947
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.51480    9.52010  -0.00530   -0.05567
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.00560    9.01180  -0.00620   -0.06880
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.32230   11.33010  -0.00780   -0.06884
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.07650   10.05870   0.01780    0.17696
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.17370   11.14820   0.02550    0.22874
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.62250   10.59990   0.02260    0.21321
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.40420   10.38580   0.01840    0.17716
野村泰國基金                                                       41.47000   41.88000  -0.41000   -0.97899
野村高科技基金                                                      9.62000    9.90000  -0.28000   -2.82828
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.36780   10.30830   0.05950    0.57720
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.07490   10.00960   0.06530    0.65237
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.60830   10.53910   0.06920    0.65660
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.47850    9.41990   0.05860    0.62209
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.46570    9.41160   0.05410    0.57482
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.78780    9.68330   0.10450    1.07918
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.95790   11.88010   0.07780    0.65488
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.80740   13.71640   0.09100    0.66344
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.87590   10.80860   0.06730    0.62265
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.86930   10.80720   0.06210    0.57462
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.41570   11.29380   0.12190    1.07935
野村貨幣市場基金                                                   16.32510   16.32480   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       14.99000   14.98000   0.01000    0.06676
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.27140   10.28110  -0.00970   -0.09435
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.12610   10.14540  -0.01930   -0.19023
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.25500   10.28050  -0.02550   -0.24804
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.17620   10.16100   0.01520    0.14959
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.12960   10.11740   0.01220    0.12058
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.12430   10.11380   0.01050    0.10382
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.47880   10.46350   0.01530    0.14622
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.39540   10.38300   0.01240    0.11943
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.44830   10.43760   0.01070    0.10251
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.83310    9.81020   0.02290    0.23343
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.84340    9.82260   0.02080    0.21176
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.75180    9.73390   0.01790    0.18389
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.27660   10.25280   0.02380    0.23213
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.24450   10.22280   0.02170    0.21227
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.15260   10.13390   0.01870    0.18453
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.38050   10.36450   0.01600    0.15437
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.87580    7.86380   0.01200    0.15260
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.07560   12.05710   0.01850    0.15344
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.15000    8.10000   0.05000    0.61728
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.08240   10.06130   0.02110    0.20971
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.20040   10.17980   0.02060    0.20236
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.06020   10.04160   0.01860    0.18523
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.14600   10.13320   0.01280    0.12632
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.12280   10.09960   0.02320    0.22971
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.08270   10.06160   0.02110    0.20971
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.20050   10.17990   0.02060    0.20236
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.06040   10.04190   0.01850    0.18423
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.14870   10.13590   0.01280    0.12628
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.12290   10.09970   0.02320    0.22971
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.11560   10.09580   0.01980    0.19612
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.23370   10.21450   0.01920    0.18797
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.09320   10.07600   0.01720    0.17070
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.17830   10.16680   0.01150    0.11311
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.15830   10.13610   0.02220    0.21902
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.11560   10.09580   0.01980    0.19612
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.23340   10.21420   0.01920    0.18797
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.09290   10.07580   0.01710    0.16971
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.18340   10.17200   0.01140    0.11207
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.15830   10.13600   0.02230    0.22001
野村精選貨幣市場基金                                               12.10730   12.10720   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.69000   11.63000   0.06000    0.51591
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.87000   10.82000   0.05000    0.46211
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.65000    7.64000   0.01000    0.13089
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
野村積極成長基金                                                   12.43000   12.63000  -0.20000   -1.58353
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.59000    9.79000  -0.20000   -2.04290
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    34.84000   35.57000  -0.73000   -2.05229
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.52720   10.53120  -0.00400   -0.03798
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.49720    8.49660   0.00060    0.00706
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.83940    7.84070  -0.00130   -0.01658
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.69160    7.69470  -0.00310   -0.04029
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.07640   12.07590   0.00050    0.00414
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.82020   10.82200  -0.00180   -0.01663
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.65510   10.65930  -0.00420   -0.03940
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.21000   11.12000   0.09000    0.80935
野村環球基金-人民幣計價                                            16.88000   16.73000   0.15000    0.89659
野村環球基金-美元計價                                              13.17000   13.05000   0.12000    0.91954
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.60000   18.45000   0.15000    0.81301
野村鴻利基金                                                       22.85000   23.10000  -0.25000   -1.08225
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89430   16.89420   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.72000   19.10000  -0.38000   -1.98953
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.53000    9.69000  -0.16000   -1.65119
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.13000   13.15000  -0.02000   -0.15209
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.93000   14.93000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.46550   10.45400   0.01150    0.11001
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.71100   13.69600   0.01500    0.10952
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.55190   10.54130   0.01060    0.10056
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45260   10.44360   0.00900    0.08618
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.36680   10.35720   0.00960    0.09269
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.24040   10.23120   0.00920    0.08992
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.03110   10.02610   0.00500    0.04987
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.14530   10.13840   0.00690    0.06806
凱基台商天下基金                                                   13.15000   12.99000   0.16000    1.23172
凱基台灣精五門基金                                                 20.21000   20.54000  -0.33000   -1.60662
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       41.93900   41.74000   0.19900    0.47676
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   43.22580   43.11830   0.10750    0.24931
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.19910   42.19060   0.00850    0.02015
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.42650   10.39030   0.03620    0.34840
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   42.09270   41.88880   0.20390    0.48676
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         42.70370   42.53760   0.16610    0.39048
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             42.36140   42.15580   0.20560    0.48771
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.52000   12.37000   0.15000    1.21261
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.25600   11.12250   0.13350    1.20027
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.20000   11.07000   0.13000    1.17435
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58540   11.58530   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       27.10000   27.51000  -0.41000   -1.49037
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.57000   22.35000   0.22000    0.98434
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.65950   21.43570   0.22380    1.04405
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.59000   16.51000   0.08000    0.48455
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.69450   15.60770   0.08680    0.55614
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.42000    7.40000   0.02000    0.27027
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.93750   10.90530   0.03220    0.29527
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.61770   11.62100  -0.00330   -0.02840
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.02000   12.03000  -0.01000   -0.08313
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.59000   12.51000   0.08000    0.63949
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.21890   12.13340   0.08550    0.70467
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.10090   10.04890   0.05200    0.51747
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.82740    9.77750   0.04990    0.51036
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.93990    9.89520   0.04470    0.45173
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.10090   10.04890   0.05200    0.51747
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.82740    9.77750   0.04990    0.51036
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.93990    9.89520   0.04470    0.45173
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.91000   13.11000  -0.20000   -1.52555
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         34.20000   33.23000   0.97000    2.91905
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.69000   31.27000   0.42000    1.34314
富邦上証180基金                                                    30.81000   30.65000   0.16000    0.52202
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18950    0.18520   0.00430    2.32181
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.90000    5.77000   0.13000    2.25303
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.53000    6.55000  -0.02000   -0.30534
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   42.09000   41.78000   0.31000    0.74198
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.91320   11.72590   0.18730    1.59732
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.99960   10.82710   0.17250    1.59322
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.62950   10.46920   0.16030    1.53116
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.14860    9.98910   0.15950    1.59674
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.29180    9.14610   0.14570    1.59303
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.98790    8.85240   0.13550    1.53066
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.54780   20.54270   0.00510    0.02483
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.59290   11.59210   0.00080    0.00690
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.65130   10.65690  -0.00560   -0.05255
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.62970   13.61280   0.01690    0.12415
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99650    1.99460   0.00190    0.09526
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.42820    9.41650   0.01170    0.12425
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43050    1.42920   0.00130    0.09096
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.19120   12.17940   0.01180    0.09688
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.77960    1.77820   0.00140    0.07873
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.25610   10.24620   0.00990    0.09662
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51760    1.51640   0.00120    0.07913
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.66070   10.64550   0.01520    0.14278
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.60840   10.59880   0.00960    0.09058
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.62000   15.57000   0.05000    0.32113
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.12000   18.24000  -0.12000   -0.65789
富邦日本東証基金                                                   19.76000   19.87000  -0.11000   -0.55360
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.61000   44.00000  -0.39000   -0.88636
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.15000   45.56000  -0.41000   -0.89991
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    50.09000   50.56000  -0.47000   -0.92959
富邦台灣心基金                                                     21.06000   21.46000  -0.40000   -1.86393
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.83000   45.20000  -0.37000   -0.81858
富邦台灣科技指數基金                                               52.38000   52.87000  -0.49000   -0.92680
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   44.62880   44.46930   0.15950    0.35867
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.52700   41.59090  -0.06390   -0.15364
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30820    0.30780   0.00040    0.12995
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.58160    2.57830   0.00330    0.12799
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35070    0.35030   0.00040    0.11419
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.87530   10.86790   0.00740    0.06809
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.21250    2.20970   0.00280    0.12671
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33170    0.33130   0.00040    0.12074
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.25780    9.25150   0.00630    0.06810
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.29000   23.42000  -0.13000   -0.55508
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.52000   14.40000   0.12000    0.83333
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.28000   28.80000  -0.52000   -1.80556
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.69460   15.69440   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.40000   18.29000   0.11000    0.60142
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         40.59560   40.61360  -0.01800   -0.04432
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   41.05640   40.93180   0.12460    0.30441
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.92080   40.93920  -0.01840   -0.04494
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   42.77630   42.61670   0.15960    0.37450
富邦長紅基金                                                       58.89000   60.00000  -1.11000   -1.85000
富邦科技基金                                                       23.26000   23.72000  -0.46000   -1.93929
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.27300   41.26790   0.00510    0.01236
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        42.28260   42.08670   0.19590    0.46547
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.90680   38.80780   0.09900    0.25510
富邦恒生國企ETF基金                                                20.50000   20.45000   0.05000    0.24450
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.76000   13.74000   0.02000    0.14556
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.82000   26.79000   0.03000    0.11198
富邦高成長基金                                                     22.73000   23.18000  -0.45000   -1.94133
富邦基金A類型                                                      12.92000   13.18000  -0.26000   -1.97269
富邦基金I類型                                                      12.92000   13.18000  -0.26000   -1.97269
富邦深証100基金                                                    10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.43000   20.34000   0.09000    0.44248
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42150    0.42180  -0.00030   -0.07112
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.38650   12.39270  -0.00620   -0.05003
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.28090    9.28560  -0.00470   -0.05062
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30060    0.30080  -0.00020   -0.06649
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.50990    8.51420  -0.00430   -0.05050
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.84680    9.84380   0.00300    0.03048
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.48940   10.49220  -0.00280   -0.02669
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.24440    9.24150   0.00290    0.03138
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.84300    9.84560  -0.00260   -0.02641
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.13000   18.31000  -0.18000   -0.98307
富邦精準基金                                                       43.62000   44.50000  -0.88000   -1.97753
富邦精銳中小基金                                                   10.94000   11.15000  -0.21000   -1.88341
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.71000   17.10000  -0.39000   -2.28070
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.67000   20.81000  -0.14000   -0.67275
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.46000    7.39000   0.07000    0.94723
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.73000   14.99000  -0.26000   -1.73449
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.71000   19.68000   0.03000    0.15244
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.48360   10.41360   0.07000    0.67220
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.21430   10.14770   0.06660    0.65631
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.44200   10.38230   0.05970    0.57502
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.01970    9.95280   0.06690    0.67217
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.71680    9.65340   0.06340    0.65676
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.91910    9.86250   0.05660    0.57389
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富達台灣成長基金                                                   29.96000   30.23000  -0.27000   -0.89315
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.85430    9.84400   0.01030    0.10463
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.84720    9.83730   0.00990    0.10064
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.70580    9.69750   0.00830    0.08559
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.09150   10.08090   0.01060    0.10515
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.09610   10.08600   0.01010    0.10014
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.95350    9.94500   0.00850    0.08547
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.55320    8.53920   0.01400    0.16395
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.24250    9.22780   0.01470    0.15930
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.82590    8.81320   0.01270    0.14410
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.19230   10.17550   0.01680    0.16510
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.28080   10.26440   0.01640    0.15978
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.83850    9.82440   0.01410    0.14352
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.97120    9.95680   0.01440    0.14462
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.57680    8.56600   0.01080    0.12608
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.83930    9.82740   0.01190    0.12109
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.14900    9.13940   0.00960    0.10504
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.25420   11.24000   0.01420    0.12633
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.09410   11.08060   0.01350    0.12183
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.42460   10.41360   0.01100    0.10563
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.33160    9.32170   0.00990    0.10620
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.14000   15.08000   0.06000    0.39788
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.79420    8.77930   0.01490    0.16972
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.68220    9.66630   0.01590    0.16449
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.21040    9.19670   0.01370    0.14897
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.51590   10.49820   0.01770    0.16860
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.57090   10.55360   0.01730    0.16393
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.11100   10.09610   0.01490    0.14758
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.34260    9.32860   0.01400    0.15008
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.16000    8.92000   0.24000    2.69058
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.78000    9.53000   0.25000    2.62329
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.68000    8.45000   0.23000    2.72189
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.53000    7.36000   0.17000    2.30978
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.75000    9.54000   0.21000    2.20126
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.59000    8.40000   0.19000    2.26190
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.47000    8.29000   0.18000    2.17129
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.57000    9.37000   0.20000    2.13447
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.21130   10.21160  -0.00030   -0.00294
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.57910    9.58030  -0.00120   -0.01253
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.11620    9.12010  -0.00390   -0.04276
富蘭克林華美中華基金                                               11.21000   10.99000   0.22000    2.00182
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.26000   21.52000  -0.26000   -1.20818
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.05000   21.15000  -0.10000   -0.47281
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.86280    7.85730   0.00550    0.07000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.94900    8.93890   0.01010    0.11299
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.86770    9.85660   0.01110    0.11261
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.40400    9.39730   0.00670    0.07130
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.36870   11.36960  -0.00090   -0.00792
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.59740    8.59810  -0.00070   -0.00814
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.79820    8.79890  -0.00070   -0.00796
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.88500    9.88570  -0.00070   -0.00708
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.89670   13.90300  -0.00630   -0.04531
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.11420   10.11870  -0.00450   -0.04447
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.39680   10.39850  -0.00170   -0.01635
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.55860    7.55980  -0.00120   -0.01587
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.90680    8.90820  -0.00140   -0.01572
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.89190    9.89350  -0.00160   -0.01617
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.99990   11.00670  -0.00680   -0.06178
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.46990    7.47450  -0.00460   -0.06154
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.81960    8.82500  -0.00540   -0.06119
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.95790    9.96400  -0.00610   -0.06122
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.68580   10.68450   0.00130    0.01217
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.59810    7.59720   0.00090    0.01185
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.08930    8.08380   0.00550    0.06804
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.13590    9.12610   0.00980    0.10738
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.14680   10.13590   0.01090    0.10754
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.80370   12.79510   0.00860    0.06721
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.77000    7.72000   0.05000    0.64767
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.06000    8.01000   0.05000    0.62422
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.77000    8.75000   0.02000    0.22857
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.04000    8.04000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.54000   11.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.28000    8.27000   0.01000    0.12092
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.90110   12.87310   0.02800    0.21751
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
富蘭克林華美第一富基金                                             37.83000   38.34000  -0.51000   -1.33020
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34250   10.34230   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.33000    9.31000   0.02000    0.21482
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.06000   13.98000   0.08000    0.57225
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.02000   12.95000   0.07000    0.54054
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.24000   15.16000   0.08000    0.52770
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.82580    9.83020  -0.00440   -0.04476
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.82580    9.83020  -0.00440   -0.04476
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.69820    9.70440  -0.00620   -0.06389
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.69820    9.70440  -0.00620   -0.06389
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.77250    9.77730  -0.00480   -0.04909
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.77250    9.77730  -0.00480   -0.04909
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.77240    9.77730  -0.00490   -0.05012
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.85770    9.86830  -0.01060   -0.10741
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.85770    9.86830  -0.01060   -0.10741
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.85770    9.86830  -0.01060   -0.10741
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.81510    6.79560   0.01950    0.28695
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.50600   10.48280   0.02320    0.22131
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.41110    9.39750   0.01360    0.14472
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.28030   11.26410   0.01620    0.14382
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.69050    6.68410   0.00640    0.09575
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.82800    8.81590   0.01210    0.13725
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.33790   10.32370   0.01420    0.13755
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.72470   10.71440   0.01030    0.09613
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    66.55000   66.33000   0.22000    0.33167
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    66.63000   66.37000   0.26000    0.39174
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.10880   61.10310   0.00570    0.00933
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.69000   20.70000  -0.01000   -0.04831
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              62.44600   62.15630   0.28970    0.46608
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 62.77920   62.53750   0.24170    0.38649
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.83470   11.83410   0.00060    0.00507
復華人生目標基金                                                   37.71860   38.33710  -0.61850   -1.61332
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              8.45000    8.29000   0.16000    1.93004
復華中小精選基金                                                   63.65000   64.73000  -1.08000   -1.66847
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.15350   52.06530   0.08820    0.16940
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.96200   61.90790   0.05410    0.08739
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.68000    9.44000   0.24000    2.54237
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.66000    8.46000   0.20000    2.36407
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.58000   11.45000   0.13000    1.13537
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.44000   10.32000   0.12000    1.16279
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.04000    9.92000   0.12000    1.20968
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
復華台灣智能基金                                                   11.44000   11.51000  -0.07000   -0.60817
復華全方位基金                                                     28.47000   29.01000  -0.54000   -1.86143
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.45000   12.28000   0.17000    1.38436
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.71000   19.45000   0.26000    1.33676
復華全球平衡基金-美元                                               8.98000    8.93000   0.05000    0.55991
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.28000   19.18000   0.10000    0.52138
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.40000   14.27000   0.13000    0.91100
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.95000   13.83000   0.12000    0.86768
復華全球原物料基金                                                  8.25000    8.21000   0.04000    0.48721
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.62000   12.51000   0.11000    0.87930
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.93380   11.93230   0.00150    0.01257
復華全球債券基金                                                   14.24830   14.22660   0.02170    0.15253
復華全球債券組合基金                                               14.95000   14.95000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.59000   14.53000   0.06000    0.41294
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.70000   10.66000   0.04000    0.37523
復華有利貨幣市場基金                                               13.48280   13.48260   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.31000   11.23000   0.08000    0.71238
復華亞太成長基金                                                   12.42000   12.33000   0.09000    0.72993
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.79000    8.68000   0.11000    1.26728
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.39000    9.27000   0.12000    1.29450
復華東協世紀基金                                                   11.91000   11.94000  -0.03000   -0.25126
復華南非幣長期收益基金A                                            14.01000   13.92000   0.09000    0.64655
復華南非幣長期收益基金B                                             8.11000    8.06000   0.05000    0.62035
復華南非幣短期收益基金A                                            14.40000   14.38000   0.02000    0.13908
復華南非幣短期收益基金B                                             8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      64.12640   63.82960   0.29680    0.46499
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.33000   21.42000  -0.09000   -0.42017
復華美國新星基金-美元                                              12.43000   12.30000   0.13000    1.05691
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.68000   12.56000   0.12000    0.95541
復華恒生基金                                                       21.48000   21.41000   0.07000    0.32695
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.31000    8.31000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.13000   31.06000   0.07000    0.22537
復華神盾基金                                                       24.96050   25.33950  -0.37900   -1.49569
復華高成長基金                                                     67.40000   68.63000  -1.23000   -1.79222
復華高益策略組合基金                                               13.29000   13.28000   0.01000    0.07530
復華貨幣市場基金                                                   14.44570   14.44550   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.58000   18.60000  -0.02000   -0.10753
復華富時台灣高股息低波動基金                                       47.83000   48.16000  -0.33000   -0.68522
復華復華基金                                                       21.01000   21.40000  -0.39000   -1.82243
復華華人世紀基金                                                   16.27000   15.92000   0.35000    2.19849
復華傳家二號基金                                                   29.17770   29.58980  -0.41210   -1.39271
復華傳家基金                                                       21.49890   21.75260  -0.25370   -1.16630
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.50000   15.49000   0.01000    0.06456
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.46000   11.43000   0.03000    0.26247
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.06000   14.04000   0.02000    0.14245
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
復華新興市場10年期以上債券基金                                     20.66000   20.62000   0.04000    0.19399
復華新興市場企業債券ETF基金                                        66.53000   66.44000   0.09000    0.13546
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.36000    5.35000   0.01000    0.18692
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.03000   12.02000   0.01000    0.08319
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.85000   11.84000   0.01000    0.08446
復華新興市場短期收益基金                                           11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
復華滬深300 A股基金                                                23.08000   22.99000   0.09000    0.39147
復華數位經濟基金                                                   44.60000   45.33000  -0.73000   -1.61041
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.82760    9.81880   0.00880    0.08962
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.62960    9.62270   0.00690    0.07171
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.35790   10.34860   0.00930    0.08987
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.01570   10.00860   0.00710    0.07094
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.97920    9.96990   0.00930    0.09328
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.59650   10.59270   0.00380    0.03587
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.79130    9.78100   0.01030    0.10531
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.41710   10.41220   0.00490    0.04706
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.13920   10.12860   0.01060    0.10465
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.77420   10.76920   0.00500    0.04643
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.44290   10.43950   0.00340    0.03257
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.42030   10.40910   0.01120    0.10760
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.52350   10.51820   0.00530    0.05039
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.32800   10.32360   0.00440    0.04262
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.39120   11.38850   0.00270    0.02371
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.30520   10.29280   0.01240    0.12047
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.50420   10.49970   0.00450    0.04286
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.70580   11.70310   0.00270    0.02307
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.44310   10.43040   0.01270    0.12176
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.58360   10.57700   0.00660    0.06240
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.20940   10.20560   0.00380    0.03723
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.35220   10.35150   0.00070    0.00676
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.24370   10.23230   0.01140    0.11141
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.20780   10.20410   0.00370    0.03626
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.35120   10.35060   0.00060    0.00580
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.24030   10.22900   0.01130    0.11047
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.05880   10.05020   0.00860    0.08557
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.06800   10.05160   0.01640    0.16316
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.05730   10.04860   0.00870    0.08658
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.06890   10.05260   0.01630    0.16215
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.51450   10.50910   0.00540    0.05138
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.54330   10.53010   0.01320    0.12535
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.63530   10.62820   0.00710    0.06680
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.18430    9.18020   0.00410    0.04466
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.22540    8.22170   0.00370    0.04500
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.26890    8.27000  -0.00110   -0.01330
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.87470   11.86930   0.00540    0.04550
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.66820   10.66340   0.00480    0.04501
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.84930   10.85070  -0.00140   -0.01290
景順主流基金                                                       16.89000   17.20000  -0.31000   -1.80233
景順台灣科技基金                                                   29.29000   29.78000  -0.49000   -1.64540
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.47000    9.44000   0.03000    0.31780
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.92000    8.89000   0.03000    0.33746
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
景順全球科技基金                                                   23.28000   23.03000   0.25000    1.08554
景順全球康健基金                                                   18.75000   18.71000   0.04000    0.21379
景順貨幣市場基金                                                   15.98160   15.98140   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       31.21000   31.58000  -0.37000   -1.17163
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.66000   14.50000   0.16000    1.10345
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.82000   13.67000   0.15000    1.09729
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.72000   10.66000   0.06000    0.56285
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.02000   10.95000   0.07000    0.63927
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.21000   11.14000   0.07000    0.62837
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.50000   11.43000   0.07000    0.61242
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62970    8.61940   0.01030    0.11950
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.95700    7.96820  -0.01120   -0.14056
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.40060   11.38710   0.01350    0.11856
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.48730   10.50210  -0.01480   -0.14092
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.12000    7.97000   0.15000    1.88206
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.79000    7.66000   0.13000    1.69713
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.53000   11.34000   0.19000    1.67549
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.54060    9.53650   0.00410    0.04299
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.81900    9.82050  -0.00150   -0.01527
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.06090   10.05660   0.00430    0.04276
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.35850   10.36010  -0.00160   -0.01544
華南永昌永昌基金                                                   19.13000   19.40000  -0.27000   -1.39175
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.68650   14.67450   0.01200    0.08177
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.05000    9.96000   0.09000    0.90361
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.45000   10.36000   0.09000    0.86873
華南永昌全球精品基金                                               16.58000   16.49000   0.09000    0.54579
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.36000   10.31000   0.05000    0.48497
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.98000   12.92000   0.06000    0.46440
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.99000   12.94000   0.05000    0.38640
華南永昌物聯網精選基金                                             11.37000   11.53000  -0.16000   -1.38768
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.26540   16.26510   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.92330   24.13210  -0.20880   -0.86524
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.97910   11.97890   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.67570   10.67160   0.00410    0.03842
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.66510   10.66730  -0.00220   -0.02062
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.99840    9.99460   0.00380    0.03802
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.91550    9.91830  -0.00280   -0.02823
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.50660   10.50120   0.00540    0.05142
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.42050   10.42240  -0.00190   -0.01823
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95510    9.95050   0.00460    0.04623
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.83260    9.83460  -0.00200   -0.02034
華頓中小型基金                                                     19.44000   19.99000  -0.55000   -2.75138
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.40600   11.26100   0.14500    1.28763
華頓台灣基金                                                       22.44000   23.00000  -0.56000   -2.43478
華頓平安貨幣市場基金                                               11.55940   11.55920   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.57000   17.33000   0.24000    1.38488
華頓全球高收益債券基金A                                            13.76860   13.77750  -0.00890   -0.06460
華頓全球高收益債券基金B                                             8.11760    8.12280  -0.00520   -0.06402
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.09000    5.08000   0.01000    0.19685
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.68870    2.63300   0.05570    2.11546
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.11420   11.87040   0.24380    2.05385
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.38940    0.38130   0.00810    2.12431
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.81470   11.72040   0.09430    0.80458
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.81470   11.72040   0.09430    0.80458
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.51900   10.43350   0.08550    0.81948
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.58280   10.50450   0.07830    0.74539
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.58280   10.50450   0.07830    0.74539
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.35160    9.28240   0.06920    0.74550
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.70640   10.62100   0.08540    0.80407
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.70640   10.62100   0.08540    0.80407
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.47260    9.39570   0.07690    0.81846
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.70000   10.51000   0.19000    1.80780
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.28000    9.12000   0.16000    1.75439
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.87000    9.69000   0.18000    1.85759
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.62420    2.62280   0.00140    0.05338
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07210    2.07020   0.00190    0.09178
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.11670   12.11200   0.00470    0.03880
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.47370    9.47000   0.00370    0.03907
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37940    0.37920   0.00020    0.05274
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30030    0.30000   0.00030    0.10000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.40000    3.35000   0.05000    1.49254
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.30000   15.09000   0.21000    1.39165
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.48000   0.01000    2.08333
匯豐台灣精典基金                                                   23.59000   23.85000  -0.26000   -1.09015
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.48000   12.42000   0.06000    0.48309
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.16000    8.15000   0.01000    0.12270
匯豐安富基金                                                       25.24000   25.40000  -0.16000   -0.62992
匯豐成功基金                                                       43.06000   43.22000  -0.16000   -0.37020
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.37000    2.37000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.49000   0.01000    2.04082
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.66210    2.65940   0.00270    0.10153
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.34640    2.34370   0.00270    0.11520
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.79410   11.78530   0.00880    0.07467
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.91540    7.90640   0.00900    0.11383
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38630    0.38600   0.00030    0.07772
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33330    0.33290   0.00040    0.12016
匯豐金磚動力基金                                                   14.65000   14.53000   0.12000    0.82588
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00550   15.00540   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.06000    5.06000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                   10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.43010    5.42950   0.00060    0.01105
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.23500    9.23460   0.00040    0.00433
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 50.91000   51.48000  -0.57000   -1.10723
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 50.91000   51.48000  -0.57000   -1.10723
匯豐龍騰電子基金                                                   35.73000   36.33000  -0.60000   -1.65153
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.48040   12.47240   0.00800    0.06414
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.53000   17.73000  -0.20000   -1.12803
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.97000    8.81000   0.16000    1.81612
新光中國成長基金(美元)                                              9.01000    8.83000   0.18000    2.03851
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.06000    8.88000   0.18000    2.02703
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.94660   10.95290  -0.00630   -0.05752
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.07270   10.05650   0.01620    0.16109
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.49040   10.47690   0.01350    0.12885
新光台灣富貴基金                                                   22.79000   23.00000  -0.21000   -0.91304
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.00000   20.88000   0.12000    0.57471
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.15070   39.90810   0.24260    0.60790
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    41.83760   41.62340   0.21420    0.51461
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.78000    9.69000   0.09000    0.92879
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.72000    9.61000   0.11000    1.14464
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.86000    9.76000   0.10000    1.02459
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.91000   10.85000   0.06000    0.55300
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.74000   10.68000   0.06000    0.56180
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.53460   10.50490   0.02970    0.28273
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.39490   10.36900   0.02590    0.24978
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.97320    9.94510   0.02810    0.28255
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.82820    9.80370   0.02450    0.24991
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.15000    9.10000   0.05000    0.54945
新光吉星貨幣市場基金                                               15.49420   15.49400   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.40000    8.36000   0.04000    0.47847
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.84000    8.80000   0.04000    0.45455
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.55000    8.51000   0.04000    0.47004
新光亞洲精選基金-美金                                              21.24000   21.18000   0.06000    0.28329
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.73000   21.67000   0.06000    0.27688
新光店頭基金                                                       22.10000   22.41000  -0.31000   -1.38331
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
新光特選內需收益ETF基金                                            20.26000   20.36000  -0.10000   -0.49116
新光創新科技基金                                                   13.20000   13.46000  -0.26000   -1.93165
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.18160   10.16500   0.01660    0.16331
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.51080   10.49950   0.01130    0.10762
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.02380   10.00760   0.01620    0.16188
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.36180    9.34710   0.01470    0.15727
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.64420    9.63380   0.01040    0.10795
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.19190    9.17710   0.01480    0.16127
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.53120   40.52030   0.01090    0.02690
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       41.52500   41.33330   0.19170    0.46379
新光澳幣八年期保本基金                                             10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.33000   12.33000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.54200   10.52700   0.01500    0.14249
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.47380    9.46120   0.01260    0.13318
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.46630    9.45800   0.00830    0.08776
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.35490   10.34590   0.00900    0.08699
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.36550   10.35320   0.01230    0.11880
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.47160    9.46030   0.01130    0.11945
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.44450    9.42880   0.01570    0.16651
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.33320   10.31600   0.01720    0.16673
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.09000    7.08000   0.01000    0.14124
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.61340   10.59920   0.01420    0.13397
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.60010    9.58700   0.01310    0.13664
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.44660   10.43630   0.01030    0.09869
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.58290    9.57350   0.00940    0.09819
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.66950    9.65590   0.01360    0.14085
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.57910   10.56430   0.01480    0.14009
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.81240   14.80370   0.00870    0.05877
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.68650    8.68140   0.00510    0.05875
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.33470   41.28680   0.04790    0.11602
群益10年期以上金融債ETF基金                                        40.12700   39.98540   0.14160    0.35413
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     40.72600   40.51250   0.21350    0.52700
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 40.79410   40.60600   0.18810    0.46323
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               42.79210   42.64440   0.14770    0.34635
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  40.33720   40.13250   0.20470    0.51006
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 43.82410   43.59860   0.22550    0.51722
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                44.65730   44.60480   0.05250    0.11770
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  43.63210   43.46690   0.16520    0.38006
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.45280   10.43200   0.02080    0.19939
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  42.05800   41.86770   0.19030    0.45453
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               39.90170   39.88440   0.01730    0.04338
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.43000   11.42920   0.00080    0.00700
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.21410   10.20540   0.00870    0.08525
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.87160   12.55280   0.31880    2.53967
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.59130    9.34100   0.25030    2.67958
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.01000    9.76000   0.25000    2.56148
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
群益大印度基金-人民幣                                              12.84450   12.88260  -0.03810   -0.29575
群益大印度基金-美元                                                12.04280   12.06210  -0.01930   -0.16001
群益大印度基金-新臺幣                                              11.52000   11.54000  -0.02000   -0.17331
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.81100   11.77140   0.03960    0.33641
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.35540   11.30190   0.05350    0.47337
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.76000   10.71000   0.05000    0.46685
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.59770   10.56220   0.03550    0.33610
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.29530    9.25160   0.04370    0.47235
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.83000    8.79000   0.04000    0.45506
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.47950    9.44770   0.03180    0.33659
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.34880    8.30950   0.03930    0.47295
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.90000    8.86000   0.04000    0.45147
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.84890    8.81920   0.02970    0.33677
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.05510    8.01720   0.03790    0.47273
群益中小型股基金                                                   43.05000   43.75000  -0.70000   -1.60000
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.17180   10.10430   0.06750    0.66803
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.41470    9.33960   0.07510    0.80410
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.90720    8.84120   0.06600    0.74650
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.69560    8.63800   0.05760    0.66682
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.04740    7.98320   0.06420    0.80419
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.61450    7.55810   0.05640    0.74622
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.44920   10.44280   0.00640    0.06129
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.49410   11.48700   0.00710    0.06181
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.11390   11.10530   0.00860    0.07744
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.30090   10.29740   0.00350    0.03399
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.24880    8.03410   0.21470    2.67236
群益中國新機會基金N-美元                                            7.55150    7.34500   0.20650    2.81144
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.14000    7.92000   0.22000    2.77778
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.31550    7.12510   0.19040    2.67224
群益中國新機會基金-美元                                             8.07410    7.85330   0.22080    2.81156
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.77000    7.56000   0.21000    2.77778
群益平衡王基金                                                     19.11960   19.36690  -0.24730   -1.27692
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.81000    8.79000   0.02000    0.22753
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.28000    6.27000   0.01000    0.15949
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.87000   11.82630   0.04370    0.36952
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.29540   11.23850   0.05690    0.50630
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.80000   10.75000   0.05000    0.46512
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.25250   10.21470   0.03780    0.37005
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.75520    9.70610   0.04910    0.50587
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.25420   10.22980   0.02440    0.23852
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.04130   10.01860   0.02270    0.22658
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.16740    9.14560   0.02180    0.23837
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.14660    9.12590   0.02070    0.22683
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.31380   10.28910   0.02470    0.24006
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.35640   10.33300   0.02340    0.22646
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.32910    9.30680   0.02230    0.23961
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.78650    9.76440   0.02210    0.22633
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.82820   10.81570   0.01250    0.11557
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.53730    7.52860   0.00870    0.11556
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.51780   10.51530   0.00250    0.02377
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.34780   10.34560   0.00220    0.02127
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.48960   10.49180  -0.00220   -0.02097
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.86230    9.86000   0.00230    0.02333
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.79300    9.79090   0.00210    0.02145
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.92740    9.92940  -0.00200   -0.02014
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.51790   10.51540   0.00250    0.02377
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.34780   10.34550   0.00230    0.02223
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.48950   10.49160  -0.00210   -0.02002
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.86230    9.86000   0.00230    0.02333
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.79290    9.79080   0.00210    0.02145
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.92740    9.92940  -0.00200   -0.02014
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.22460    9.19440   0.03020    0.32846
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.09410   15.04480   0.04930    0.32769
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.02000   14.98000   0.04000    0.26702
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.42070   10.39460   0.02610    0.25109
群益印度中小基金N-美元                                              8.72110    8.68750   0.03360    0.38676
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.31000    8.28000   0.03000    0.36232
群益印度中小基金-人民幣                                            14.10710   14.07180   0.03530    0.25086
群益印度中小基金-美元                                              12.47350   12.42540   0.04810    0.38711
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.55000   14.50000   0.05000    0.34483
群益多利策略組合基金                                               11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.25000   15.20000   0.05000    0.32895
群益安家基金                                                       24.06920   24.30990  -0.24070   -0.99013
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14320   16.14300   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.25000   21.12000   0.13000    0.61553
群益亞太中小基金                                                   10.56000   10.45000   0.11000    1.05263
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.20000   16.09000   0.11000    0.68365
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.28430   10.27210   0.01220    0.11877
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.65800    7.64890   0.00910    0.11897
群益店頭市場基金                                                   90.04000   91.81000  -1.77000   -1.92789
群益東方盛世基金                                                    8.57000    8.50000   0.07000    0.82353
群益東協成長基金-人民幣                                            12.67640   12.80250  -0.12610   -0.98496
群益東協成長基金-美元                                              11.09280   11.18790  -0.09510   -0.85003
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.06000   11.16000  -0.10000   -0.89606
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.46820   11.42340   0.04480    0.39218
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.80200   10.75780   0.04420    0.41086
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.26280   10.22560   0.03720    0.36379
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.52390    9.48670   0.03720    0.39213
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.97370    8.93700   0.03670    0.41065
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.52390    8.49300   0.03090    0.36383
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.61210   10.57360   0.03850    0.36411
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.32020    9.28380   0.03640    0.39208
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.13310    9.09580   0.03730    0.41008
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.52240    9.48790   0.03450    0.36362
群益長安基金                                                       28.97000   29.58000  -0.61000   -2.06220
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.09900   10.03140   0.06760    0.67388
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.27720   15.17480   0.10240    0.67480
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.88000   14.79000   0.09000    0.60852
群益真善美基金                                                     15.48090   15.60080  -0.11990   -0.76855
群益馬拉松基金                                                    114.32000  115.91000  -1.59000   -1.37175
群益深証中小板基金                                                 11.80000   11.77000   0.03000    0.25489
群益創新科技基金                                                   31.72000   32.30000  -0.58000   -1.79567
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.31580    9.14070   0.17510    1.91561
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.54770    8.37570   0.17200    2.05356
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.98000    8.80000   0.18000    2.04545
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.14490    9.95430   0.19060    1.91475
群益華夏盛世基金-美元                                               9.42490    9.23520   0.18970    2.05410
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.67000   15.37000   0.30000    1.95185
群益奧斯卡基金                                                     28.36000   28.97000  -0.61000   -2.10563
群益新興金鑽基金-美元                                              11.16040   11.10000   0.06040    0.54414
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.60000    8.56000   0.04000    0.46729
群益葛萊美基金                                                     22.86000   23.29000  -0.43000   -1.84629
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.67000   21.56000   0.11000    0.51020
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.14000    8.07000   0.07000    0.86741
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.96000   13.19000  -0.23000   -1.74375
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.85880   10.83840   0.02040    0.18822
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.67270   10.63810   0.03460    0.32525
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.77770   10.74910   0.02860    0.26607
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.66950   10.64950   0.02000    0.18780
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.48680   10.45280   0.03400    0.32527
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.58980   10.56170   0.02810    0.26606
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.85870   10.83830   0.02040    0.18822
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.67270   10.63820   0.03450    0.32430
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.66950   10.64950   0.02000    0.18780
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.48670   10.45280   0.03390    0.32432
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.57940   12.53810   0.04130    0.32940
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.51330   11.48010   0.03320    0.28920
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.43890   11.40340   0.03550    0.31131
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.57050    8.54240   0.02810    0.32895
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.88370    8.85810   0.02560    0.28900
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.19000    8.17000   0.02000    0.24480
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.42900    8.40290   0.02610    0.31061
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.82880    9.80040   0.02840    0.28978
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.79000    8.83000  -0.04000   -0.45300
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
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德信大發基金                                                       28.80000   29.18000  -0.38000   -1.30226
德信中國精選成長基金                                               11.70000   11.56000   0.14000    1.21107
德信台灣主流中小基金                                               18.37000   18.77000  -0.40000   -2.13106
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97380   11.97360   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   30.93000   31.38000  -0.45000   -1.43403
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.59950   10.58690   0.01260    0.11902
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.51000   10.49860   0.01140    0.10859
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70370   11.70360   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.12000   15.40000  -0.28000   -1.81818
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.75000   17.73000   0.02000    0.11280
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.65700   10.63580   0.02120    0.19933
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.93390   15.90270   0.03120    0.19619
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.28490    8.26680   0.01810    0.21895
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.16380   11.14270   0.02110    0.18936
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.00530   11.98280   0.02250    0.18777
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.89670   13.86630   0.03040    0.21924
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摩根大歐洲基金                                                     16.80000   16.70000   0.10000    0.59880
摩根中小基金                                                       21.50000   21.72000  -0.22000   -1.01289
摩根中國A股基金                                                    14.48000   14.11000   0.37000    2.62225
摩根中國A股基金(美元)                                              11.28000   10.98000   0.30000    2.73224
摩根中國亮點基金                                                   12.95000   12.76000   0.19000    1.48903
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.32120   11.16060   0.16060    1.43899
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.55030   12.36090   0.18940    1.53225
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.59060    9.45060   0.14000    1.48139
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.09990   12.91400   0.18590    1.43952
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.11510   14.88720   0.22790    1.53085
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.77000   18.93000  -0.16000   -0.84522
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.77000   18.93000  -0.16000   -0.84522
摩根台灣增長基金                                                   47.68000   48.18000  -0.50000   -1.03778
摩根平衡基金                                                       27.32000   27.43000  -0.11000   -0.40102
摩根全球α基金                                                     18.27000   18.19000   0.08000    0.43980
摩根全球平衡基金                                                   15.68180   15.65240   0.02940    0.18783
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.42460    9.41750   0.00710    0.07539
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.50650   10.49570   0.01080    0.10290
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.92950    9.92070   0.00880    0.08870
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.47840   11.46980   0.00860    0.07498
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.21800   10.20890   0.00910    0.08914
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.55800   10.55650   0.00150    0.01421
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.91870   13.91680   0.00190    0.01365
摩根亞洲基金                                                       57.40000   57.11000   0.29000    0.50779
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.44430    8.45940  -0.01510   -0.17850
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.93400    9.94880  -0.01480   -0.14876
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.79410    8.80800  -0.01390   -0.15781
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.72650   12.74920  -0.02270   -0.17805
摩根東方內需機會基金                                               18.18000   18.09000   0.09000    0.49751
摩根東方科技基金                                                   31.70000   31.34000   0.36000    1.14869
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
摩根金龍收成基金                                                   21.78000   21.51000   0.27000    1.25523
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12140   15.12130   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   13.87000   13.68000   0.19000    1.38889
摩根新金磚五國基金                                                 12.06000   12.06000   0.00000    0.00000
摩根新絲路基金                                                      9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
摩根新興35基金                                                     13.32000   13.31000   0.01000    0.07513
摩根新興日本基金                                                   22.63000   22.45000   0.18000    0.80178
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.14220    7.13750   0.00470    0.06585
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.39500    9.38400   0.01100    0.11722
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.23420    9.22480   0.00940    0.10190
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.85260   10.84140   0.01120    0.10331
摩根新興科技基金                                                   51.07000   51.64000  -0.57000   -1.10380
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.56430    8.55280   0.01150    0.13446
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.23180    9.21300   0.01880    0.20406
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.70870    8.69230   0.01640    0.18867
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.12840   10.11460   0.01380    0.13644
摩根龍揚基金                                                       32.53000   32.13000   0.40000    1.24494
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.86000   10.80000   0.06000    0.55556
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.73000   11.68000   0.05000    0.42808
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.25290    9.26180  -0.00890   -0.09609
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.38760   11.39860  -0.01100   -0.09650
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.28000   20.04000   0.24000    1.19760
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.60630   12.60610   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.41000   10.65000  -0.24000   -2.25352
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.44390   10.42580   0.01810    0.17361
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.42440   10.41760   0.00680    0.06527
聯邦中國龍基金                                                     24.72000   25.06000  -0.34000   -1.35674
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.42930   12.41520   0.01410    0.11357
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.62580   11.61330   0.01250    0.10764
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.56690   10.55950   0.00740    0.07008
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.38170   10.36930   0.01240    0.11958
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.76080    9.75030   0.01050    0.10769
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.86610    8.85990   0.00620    0.06998
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.67710    9.65970   0.01740    0.18013
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.81980    9.80780   0.01200    0.12235
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.96430    9.91590   0.04840    0.48810
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.20660   10.16300   0.04360    0.42901
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.52910    9.48280   0.04630    0.48825
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.75730    9.71560   0.04170    0.42921
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.37750   11.34670   0.03080    0.27144
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.16690   11.13580   0.03110    0.27928
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.40630   10.38270   0.02360    0.22730
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.58190   10.55290   0.02900    0.27481
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.36660   10.33770   0.02890    0.27956
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.66290    9.64100   0.02190    0.22715
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.42530   22.70590  -0.28060   -1.23580
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.40180    9.31290   0.08890    0.95459
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.79380    9.70680   0.08700    0.89628
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.36620    9.27770   0.08850    0.95390
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.76340    9.67680   0.08660    0.89492
聯邦貨幣市場基金                                                   13.20980   13.20960   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.30000   12.47000  -0.17000   -1.36327
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.49350   16.49190   0.00160    0.00970
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.40190   12.31720   0.08470    0.68766
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.18310   12.09410   0.08900    0.73590
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.61570   11.53100   0.08470    0.73454
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.17430   12.16390   0.01040    0.08550
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.39130   11.38530   0.00600    0.05270
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.50640   10.49760   0.00880    0.08383
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.64550    8.64090   0.00460    0.05324
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聯博大利基金                                                       34.58000   35.02000  -0.44000   -1.25642
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.85000   17.43000   0.42000    2.40964
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.87000   17.47000   0.40000    2.28964
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.92000   11.66000   0.26000    2.22985
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.99000   15.98000   0.01000    0.06258
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.79000   12.78000   0.01000    0.07825
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.60000    7.60000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.15000   15.08000   0.07000    0.46419
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.92000   10.87000   0.05000    0.45998
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.79000    8.75000   0.04000    0.45714
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.28000   14.25000   0.03000    0.21053
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.43000   14.39000   0.04000    0.27797
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.42000   14.39000   0.03000    0.20848
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.14000   15.10000   0.04000    0.26490
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.31000   20.24000   0.07000    0.34585
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.42000   18.35000   0.07000    0.38147
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.71000   12.67000   0.04000    0.31571
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.59000   14.54000   0.05000    0.34388
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.50000   15.44000   0.06000    0.38860
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.50000   14.45000   0.05000    0.34602
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.54000   14.49000   0.05000    0.34507
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.61000   12.57000   0.04000    0.31822
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.71000   12.66000   0.05000    0.39494
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.65000    8.63000   0.02000    0.23175
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.23000   13.18000   0.05000    0.37936
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.11000   19.06000   0.05000    0.26233
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.87000   17.83000   0.04000    0.22434
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.04000   11.01000   0.03000    0.27248
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.08000   13.05000   0.03000    0.22989
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.05000   14.02000   0.03000    0.21398
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.02000   12.98000   0.04000    0.30817
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.88000    7.86000   0.02000    0.25445
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.87000   12.84000   0.03000    0.23364
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.09000   14.09000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.15000   14.15000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
聯博貨幣市場基金                                                   15.02920   15.02910   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.04530   11.01580   0.02950    0.26780
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.97570   13.93400   0.04170    0.29927
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.58290    7.56260   0.02030    0.26843
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.13000   14.10000   0.03000    0.21277
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.26000   14.23000   0.03000    0.21082
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.86700    9.86330   0.00370    0.03751
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.20450   10.20460  -0.00010   -0.00098
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.88550    9.87530   0.01020    0.10329
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                        9.92440    9.91840   0.00600    0.06049
瀚亞中小型股基金                                                   20.30000   20.72000  -0.42000   -2.02703
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.54000   12.25000   0.29000    2.36735
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.21000   12.91000   0.30000    2.32378
瀚亞巴西基金                                                        5.38000    5.43000  -0.05000   -0.92081
瀚亞外銷基金                                                       39.27000   40.05000  -0.78000   -1.94757
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.78000   11.74000   0.04000    0.34072
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.97790   10.98460  -0.00670   -0.06099
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.57650   10.57800  -0.00150   -0.01418
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.45910   12.46490  -0.00580   -0.04653
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.48840   10.47940   0.00900    0.08588
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.19130    7.19560  -0.00430   -0.05976
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.84430    7.84540  -0.00110   -0.01402
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.99360    7.99740  -0.00380   -0.04752
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.98080    6.97440   0.00640    0.09176
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.60130    8.60530  -0.00400   -0.04648
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.84550    8.85080  -0.00530   -0.05988
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.17210    9.17330  -0.00120   -0.01308
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.96520    8.96940  -0.00420   -0.04683
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.83000   11.79000   0.04000    0.33927
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.43000   11.39000   0.04000    0.35119
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.19000   11.16000   0.03000    0.26882
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.27990   10.27800   0.00190    0.01849
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.70460    9.69890   0.00570    0.05877
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.57820    9.57200   0.00620    0.06477
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.67200    9.67010   0.00190    0.01965
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.19000   14.21000  -0.02000   -0.14075
瀚亞印度基金-美元                                                  13.34000   13.35000  -0.01000   -0.07491
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.85000   29.90000  -0.05000   -0.16722
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.23000   10.18000   0.05000    0.49116
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.00000   12.94000   0.06000    0.46368
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.52000   11.52000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.64000   14.65000  -0.01000   -0.06826
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.82000    6.82000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.71000   11.74000  -0.03000   -0.25554
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.16060   12.16200  -0.00140   -0.01151
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.02750   14.03890  -0.01140   -0.08120
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.10970   11.10690   0.00280    0.02521
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.90580   10.90720  -0.00140   -0.01284
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.54090   12.50830   0.03260    0.26063
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.94320    8.94440  -0.00120   -0.01342
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.77980    9.78710  -0.00730   -0.07459
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.91610    8.91390   0.00220    0.02468
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.74190    8.74300  -0.00110   -0.01258
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.32420    9.29920   0.02500    0.26884
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.58030   14.55500   0.02530    0.17382
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.45660   10.43730   0.01930    0.18491
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.41510   12.39350   0.02160    0.17428
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.83000   19.86000  -0.03000   -0.15106
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61080   13.61060   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.32000   28.08000   0.24000    0.85470
瀚亞高科技基金                                                     57.39000   58.68000  -1.29000   -2.19836
瀚亞理財通基金                                                     26.26000   26.45000  -0.19000   -0.71834
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.40000    8.39000   0.01000    0.11919
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.44000    8.43000   0.01000    0.11862
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.50000    8.50000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       21.37000   21.84000  -0.47000   -2.15201
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.94060   13.87940   0.06120    0.44094
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.31450    9.27360   0.04090    0.44104
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.60160   10.58070   0.02090    0.19753
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.06430   11.05270   0.01160    0.10495
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.91450    9.90000   0.01450    0.14646
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.38780   10.33320   0.05460    0.52839
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.01760    8.00180   0.01580    0.19746
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.87890    7.87070   0.00820    0.10418
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.59270    8.57520   0.01750    0.20408
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.07940    8.06770   0.01170    0.14502
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.92250    7.88090   0.04160    0.52786
瀚亞電通網基金                                                     14.95000   15.28000  -0.33000   -2.15969
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.85090   13.84710   0.00380    0.02744
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.48120   10.47610   0.00510    0.04868
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.75690    9.75150   0.00540    0.05538
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.37900   11.37580   0.00320    0.02813
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
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