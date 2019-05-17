[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/05/16 108/05/15 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.09080 10.07860 0.01220 0.12105 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.98700 9.97490 0.01210 0.12130 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.17830 10.16710 0.01120 0.11016 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.07560 10.06400 0.01160 0.11526 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.37680 10.35640 0.02040 0.19698 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.18300 10.16290 0.02010 0.19778 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.29990 10.28600 0.01390 0.13514 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.19430 10.18070 0.01360 0.13359 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.22000 23.07000 0.15000 0.65020 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 24.69000 24.76000 -0.07000 -0.28271 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 40.59060 40.52070 0.06990 0.17250 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.71400 39.69180 0.02220 0.05593 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.62010 9.61090 0.00920 0.09572 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.08740 10.07650 0.01090 0.10817 中國信託台灣活力基金 13.75000 14.03000 -0.28000 -1.99572 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.82000 8.74000 0.08000 0.91533 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.06250 10.06420 -0.00170 -0.01689 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.06870 9.10810 -0.03940 -0.43258 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.36800 10.36410 0.00390 0.03763 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31380 9.34940 -0.03560 -0.38077 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.98670 10.89050 0.09620 0.88334 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.35390 9.29500 0.05890 0.63367 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.20470 11.16810 0.03660 0.32772 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.82250 9.81890 0.00360 0.03666 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 41.01190 40.82630 0.18560 0.45461 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 42.73680 42.55560 0.18120 0.42580 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 43.12430 42.95490 0.16940 0.39437 中國信託智能運動基金-台幣 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124 中國信託智能運動基金-美元 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02610 11.02590 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.95030 9.94090 0.00940 0.09456 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.22750 9.25730 -0.02980 -0.32191 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.14810 10.13510 0.01300 0.12827 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.40590 9.43310 -0.02720 -0.28835 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 40.24190 40.10200 0.13990 0.34886 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 40.77390 40.62080 0.15310 0.37690 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 40.41920 40.26250 0.15670 0.38920 元大2001基金 59.25000 60.34000 -1.09000 -1.80643 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 43.19590 42.98000 0.21590 0.50233 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 41.34440 41.19650 0.14790 0.35901 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.38000 19.92000 0.46000 2.30924 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.65580 11.65500 0.00080 0.00686 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.79620 10.80270 -0.00650 -0.06017 元大上證50基金 31.77000 31.69000 0.08000 0.25245 元大大中華TMT基金-人民幣 10.46000 10.33000 0.13000 1.25847 元大大中華TMT基金-新台幣 9.37000 9.26000 0.11000 1.18790 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.21000 13.17000 0.04000 0.30372 元大大中華價值指數基金-美元 12.32900 12.29600 0.03300 0.26838 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.79000 16.75300 0.03700 0.22086 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.72200 10.54200 0.18000 1.70746 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.36600 10.19800 0.16800 1.64738 元大中國平衡基金-人民幣 3.07000 3.02000 0.05000 1.65563 元大中國平衡基金-新台幣 13.81000 13.58000 0.23000 1.69367 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.64630 46.60370 0.04260 0.09141 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.89630 10.88860 0.00770 0.07072 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94830 9.94120 0.00710 0.07142 元大中國機會債券基金-新台幣 10.07500 10.07450 0.00050 0.00496 元大巴西指數基金 6.30300 6.38100 -0.07800 -1.22238 元大巴菲特基金 25.31000 25.47000 -0.16000 -0.62819 元大日經225基金 26.68000 26.85000 -0.17000 -0.63315 元大台商收成基金 21.25000 21.61000 -0.36000 -1.66590 元大台灣50單日反向1倍基金 12.14000 12.04000 0.10000 0.83056 元大台灣50單日正向2倍基金 36.87000 37.60000 -0.73000 -1.94149 元大台灣中型100基金 31.10000 31.52000 -0.42000 -1.33249 元大台灣加權股價指數基金 24.73500 24.94600 -0.21100 -0.84583 元大台灣卓越50基金 78.87000 79.52000 -0.65000 -0.81740 元大台灣金融基金 17.11000 17.27000 -0.16000 -0.92646 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.32000 30.63000 -0.31000 -1.01208 元大台灣高股息基金 25.76000 26.08000 -0.32000 -1.22699 元大台灣電子科技基金 33.89000 34.31000 -0.42000 -1.22413 元大全球ETF成長組合基金 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 元大全球ETF穩健組合基金 14.66000 14.62000 0.04000 0.27360 元大全球人工智慧ETF基金 22.31000 22.01000 0.30000 1.36302 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.25000 13.16000 0.09000 0.68389 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.95000 12.85000 0.10000 0.77821 元大全球不動產證券化基金-美元 12.11600 12.02000 0.09600 0.79867 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.55000 6.54000 0.01000 0.15291 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.80000 8.74000 0.06000 0.68650 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.80000 6.75000 0.05000 0.74074 元大全球股票入息基金-美元配息 8.42200 8.38100 0.04100 0.48920 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800 元大全球新興市場精選組合基金 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326 元大全球農業商機基金 17.22000 17.13000 0.09000 0.52539 元大印尼指數基金 8.71800 8.91300 -0.19500 -2.18782 元大印度指數基金 9.65200 9.70900 -0.05700 -0.58708 元大印度基金 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123 元大多多基金 16.63000 16.94000 -0.31000 -1.82999 元大多福基金 50.90000 51.37000 -0.47000 -0.91493 元大亞太成長基金 8.44000 8.38000 0.06000 0.71599 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.96860 8.98120 -0.01260 -0.14029 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.21080 7.22090 -0.01010 -0.13987 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.94200 9.03400 -0.09200 -1.01838 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.22000 9.32000 -0.10000 -1.07296 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.93300 10.00300 -0.07000 -0.69979 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.14080 10.13000 0.01080 0.10661 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.27640 10.26660 0.00980 0.09546 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.13550 10.12580 0.00970 0.09579 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.35260 10.34870 0.00390 0.03769 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.21060 10.20670 0.00390 0.03821 元大卓越基金 42.66000 42.92000 -0.26000 -0.60578 元大店頭基金 7.99000 8.16000 -0.17000 -2.08333 元大美元貨幣市場基金-美元 10.43760 10.43690 0.00070 0.00671 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85440 9.83670 0.01770 0.17994 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.44630 32.44460 0.00170 0.00524 元大美國政府20年期(以上)債券基金 40.46320 40.28040 0.18280 0.45382 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.84950 17.94120 -0.09170 -0.51111 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.68720 20.48490 0.20230 0.98756 元大美國政府7至10年期債券基金 41.17850 41.07260 0.10590 0.25784 元大高科技基金 18.59000 18.85000 -0.26000 -1.37931 元大得利貨幣市場基金 16.31450 16.31420 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.02450 12.02440 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 12.06000 12.33000 -0.27000 -2.18978 元大華夏中小基金 7.21000 7.05000 0.16000 2.26950 元大新中國基金-人民幣 9.59000 9.38000 0.21000 2.23881 元大新中國基金-美元 8.95800 8.75900 0.19900 2.27195 元大新中國基金-新台幣 9.00000 8.80000 0.20000 2.27273 元大新主流基金 23.32000 23.82000 -0.50000 -2.09908 元大新東協平衡基金-美元 9.25200 9.25900 -0.00700 -0.07560 元大新東協平衡基金-新台幣 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.24370 10.25100 -0.00730 -0.07121 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.42900 9.43650 -0.00750 -0.07948 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.66010 10.67480 -0.01470 -0.13771 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.86780 8.88000 -0.01220 -0.13739 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.31640 10.31140 0.00500 0.04849 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.63250 9.62780 0.00470 0.04882 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.57000 10.57100 -0.00100 -0.00946 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.87670 9.87760 -0.00090 -0.00911 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.90570 9.90220 0.00350 0.03535 元大新興亞洲基金 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.42080 9.41440 0.00640 0.06798 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.83760 8.83150 0.00610 0.06907 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.76610 9.76510 0.00100 0.01024 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.17160 9.17060 0.00100 0.01090 元大萬泰貨幣市場基金 15.15430 15.15410 0.00020 0.00132 元大經貿基金 35.68000 36.01000 -0.33000 -0.91641 元大實質多重資產基金-人民幣 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948 元大實質多重資產基金-美元 7.84400 7.81000 0.03400 0.43534 元大實質多重資產基金-新台幣 8.35000 8.32000 0.03000 0.36058 元大滬深300單日反向1倍基金 13.20000 13.24000 -0.04000 -0.30211 元大滬深300單日正向2倍基金 16.07000 15.96000 0.11000 0.68922 元大摩臺基金 36.88000 37.23000 -0.35000 -0.94010 元大標普500基金 26.88000 26.74000 0.14000 0.52356 元大標普500單日反向1倍基金 12.70000 12.77000 -0.07000 -0.54816 元大標普500單日正向2倍基金 34.12000 33.76000 0.36000 1.06635 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.16000 20.12000 0.04000 0.19881 元大標智滬深300基金 17.66000 17.57000 0.09000 0.51224 元大歐洲50基金 24.57000 24.40000 0.17000 0.69672 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.25150 9.24380 0.00770 0.08330 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.27910 10.27880 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.71000 14.88000 -0.17000 -1.14247 日盛上選基金 32.40000 32.85000 -0.45000 -1.36986 日盛小而美基金 17.37000 17.62000 -0.25000 -1.41884 日盛中國內需動力基金 9.36000 9.17000 0.19000 2.07197 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.25750 12.24740 0.01010 0.08247 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.90000 9.89180 0.00820 0.08290 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.44410 12.43070 0.01340 0.10780 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.04420 10.03340 0.01080 0.10764 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.25660 11.24950 0.00710 0.06311 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.06860 9.06290 0.00570 0.06289 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.30000 10.04000 0.26000 2.58964 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.77000 9.51000 0.26000 2.73396 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.18000 9.91000 0.27000 2.72452 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.41000 10.26000 0.15000 1.46199 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.24000 10.08000 0.16000 1.58730 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.39000 10.24000 0.15000 1.46484 日盛日盛基金 11.08000 11.29000 -0.21000 -1.86005 日盛目標收益組合基金(美元) 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.33350 10.32560 0.00790 0.07651 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.30200 9.33740 -0.03540 -0.37912 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.12820 10.12430 0.00390 0.03852 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.11740 9.15580 -0.03840 -0.41941 日盛全球智能車基金(美元) 10.29000 10.20000 0.09000 0.88235 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48750 2.48500 0.00250 0.10060 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64840 1.65540 -0.00700 -0.42286 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38310 0.38260 0.00050 0.13068 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25440 0.25540 -0.00100 -0.39154 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.66820 12.65830 0.00990 0.07821 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.28590 8.32180 -0.03590 -0.43140 日盛亞洲機會基金 6.85000 6.78000 0.07000 1.03245 日盛首選基金 16.37000 16.68000 -0.31000 -1.85851 日盛高科技基金 17.36000 17.59000 -0.23000 -1.30756 日盛貨幣市場基金 14.82390 14.82370 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 38.13000 38.81000 -0.68000 -1.75213 日盛精選五虎基金 34.89000 35.26000 -0.37000 -1.04935 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53630 13.53610 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.83000 30.43000 -0.60000 -1.97174 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.28000 10.15000 0.13000 1.28079 台新MSCI中國基金 20.34000 20.18000 0.16000 0.79286 台新大眾貨幣市場基金 14.21300 14.21280 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.51920 10.51760 0.00160 0.01521 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56730 10.56650 0.00080 0.00757 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.23950 10.24470 -0.00520 -0.05076 台新中國通基金 43.19000 44.17000 -0.98000 -2.21870 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.53670 0.51610 0.02060 3.99147 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.67300 16.04100 0.63200 3.93990 台新中國精選中小基金-美元 0.29940 0.29160 0.00780 2.67490 台新中國精選中小基金-新台幣 9.32000 9.08000 0.24000 2.64317 台新主流基金 22.75000 22.85000 -0.10000 -0.43764 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.60000 22.54000 0.06000 0.26619 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.73040 0.72800 0.00240 0.32967 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.15000 16.18000 -0.03000 -0.18541 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52130 0.52190 -0.00060 -0.11496 台新台灣中小基金 33.60000 34.12000 -0.52000 -1.52403 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.07550 10.12360 -0.04810 -0.47513 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.34550 9.39000 -0.04450 -0.47391 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.73740 10.75290 -0.01550 -0.14415 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.90100 9.90460 -0.00360 -0.03635 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.01150 10.97890 0.03260 0.29693 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 台新印度基金 14.02000 13.98000 0.04000 0.28612 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59720 8.63130 -0.03410 -0.39507 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28170 0.28270 -0.00100 -0.35373 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.49880 12.48560 0.01320 0.10572 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40430 0.40360 0.00070 0.17344 台新真吉利貨幣市場基金 11.12420 11.12410 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.69150 31.03630 -0.34480 -1.11096 台新智慧生活基金-美元 10.41450 10.30180 0.11270 1.09398 台新智慧生活基金-新台幣 10.80000 10.69000 0.11000 1.02900 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.12840 8.15250 -0.02410 -0.29561 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.38140 8.41110 -0.02970 -0.35310 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.13950 9.12080 0.01870 0.20503 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.43420 9.42030 0.01390 0.14755 台新新興市場債券基金(A類型) 11.11490 11.09670 0.01820 0.16401 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35190 0.35110 0.00080 0.22786 台新新興市場債券基金(B類型) 7.95390 7.97740 -0.02350 -0.29458 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26560 0.26620 -0.00060 -0.22539 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.39000 5.37000 0.02000 0.37244 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.71000 21.69000 0.02000 0.09221 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.15900 10.15570 0.00330 0.03249 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.91540 9.91300 0.00240 0.02421 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 9.98370 9.98710 -0.00340 -0.03404 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.15900 10.15570 0.00330 0.03249 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.91540 9.91300 0.00240 0.02421 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 9.98370 9.98710 -0.00340 -0.03404 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 39.99910 39.99970 -0.00060 -0.00150 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 39.99910 39.99970 -0.00060 -0.00150 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.99930 39.99980 -0.00050 -0.00125 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.32230 11.32170 0.00060 0.00530 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.12850 10.12400 0.00450 0.04445 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.22040 9.21730 0.00310 0.03363 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.75980 10.75620 0.00360 0.03347 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.81210 7.80610 0.00600 0.07686 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.18440 9.17740 0.00700 0.07627 永豐中小基金 52.22000 52.96000 -0.74000 -1.39728 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79080 1.79090 -0.00010 -0.00558 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.46800 2.46800 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.18410 8.18100 0.00310 0.03789 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.94360 10.93950 0.00410 0.03748 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.63000 4.56000 0.07000 1.53509 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.90000 20.57000 0.33000 1.60428 永豐主流品牌基金 18.77000 18.65000 0.12000 0.64343 永豐永豐基金 32.06000 32.46000 -0.40000 -1.23229 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.14450 9.22500 -0.08050 -0.87263 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.53710 9.62100 -0.08390 -0.87205 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.05830 9.14250 -0.08420 -0.92097 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.44950 9.53740 -0.08790 -0.92163 永豐亞洲民生消費基金 12.12000 12.04000 0.08000 0.66445 永豐南非幣2021保本基金 13.92820 13.92080 0.00740 0.05316 永豐高科技基金 22.81000 23.29000 -0.48000 -2.06097 永豐貨幣市場基金 13.92960 13.92940 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11820 2.11900 -0.00080 -0.03775 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.58800 2.58900 -0.00100 -0.03862 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78560 7.78550 0.00010 0.00128 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.81000 10.80990 0.00010 0.00093 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.08070 7.07220 0.00850 0.12019 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.25610 11.24260 0.01350 0.12008 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.19000 10.03000 0.16000 1.59521 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.02000 7.89000 0.13000 1.64766 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.52000 18.23000 0.29000 1.59078 永豐臺灣加權ETF基金 51.82000 52.26000 -0.44000 -0.84194 永豐領航科技基金 37.06000 37.80000 -0.74000 -1.95767 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.23000 11.31000 -0.08000 -0.70734 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.75000 10.83000 -0.08000 -0.73869 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 永豐趨勢平衡基金 40.31000 40.85000 -0.54000 -1.32191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.83740 11.83650 0.00090 0.00760 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.70000 9.69050 0.00950 0.09803 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.26860 10.25860 0.01000 0.09748 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.77500 9.76800 0.00700 0.07166 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.17500 10.16770 0.00730 0.07180 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.76560 9.75480 0.01080 0.11071 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.46070 10.44990 0.01080 0.10335 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.79350 9.78590 0.00760 0.07766 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.27580 10.26720 0.00860 0.08376 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.90000 10.72000 0.18000 1.67910 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.57000 9.42000 0.15000 1.59236 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.24000 10.08000 0.16000 1.58730 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.65000 14.27000 0.38000 2.66293 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.32000 18.82000 0.50000 2.65675 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.18000 18.68000 0.50000 2.67666 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.00850 10.00200 0.00650 0.06499 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.00850 10.00200 0.00650 0.06499 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01250 10.00690 0.00560 0.05596 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01250 10.00690 0.00560 0.05596 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.02400 10.01580 0.00820 0.08187 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.02390 10.01580 0.00810 0.08087 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.01950 10.01340 0.00610 0.06092 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.01950 10.01340 0.00610 0.06092 兆豐國際生命科學基金 15.04000 14.93000 0.11000 0.73677 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.22430 10.20300 0.02130 0.20876 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.43590 10.40950 0.02640 0.25361 兆豐國際全球基金 31.06000 30.80000 0.26000 0.84416 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.44870 10.44800 0.00070 0.00670 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22100 10.20290 0.01810 0.17740 兆豐國際國民基金 22.04000 22.51000 -0.47000 -2.08796 兆豐國際第一基金 13.46000 13.78000 -0.32000 -2.32221 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.58850 10.57500 0.01350 0.12766 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.16570 8.15520 0.01050 0.12875 兆豐國際萬全基金 20.95000 21.32000 -0.37000 -1.73546 兆豐國際電子基金 25.88000 26.58000 -0.70000 -2.63356 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.30000 21.49000 -0.19000 -0.88413 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.28000 16.15000 0.13000 0.80495 兆豐國際豐台灣基金 34.28000 34.84000 -0.56000 -1.60735 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54660 12.54640 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.85000 9.75000 0.10000 1.02564 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.81000 9.70000 0.11000 1.13402 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.48880 10.47060 0.01820 0.17382 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.29940 10.28410 0.01530 0.14877 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.49120 10.47440 0.01680 0.16039 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.28440 10.26650 0.01790 0.17435 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.39420 10.37870 0.01550 0.14934 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.35970 10.34310 0.01660 0.16049 合庫台灣基金 10.91000 11.16000 -0.25000 -2.24014 合庫全球高收益債券基金A類型 11.48220 11.48650 -0.00430 -0.03744 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.42130 12.41990 0.00140 0.01127 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.08630 11.08650 -0.00020 -0.00180 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.90150 11.90060 0.00090 0.00756 合庫全球高收益債券基金B類型 8.05730 8.06040 -0.00310 -0.03846 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.32560 9.32420 0.00140 0.01501 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.00330 9.00340 -0.00010 -0.00111 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.77740 8.77670 0.00070 0.00798 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.17350 9.17360 -0.00010 -0.00109 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 合庫貨幣市場基金 10.16530 10.16520 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.72150 9.71010 0.01140 0.11740 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.99400 9.98350 0.01050 0.10517 合庫新興多重收益基金A類型 10.28890 10.28170 0.00720 0.07003 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.79070 11.77630 0.01440 0.12228 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.77330 14.75700 0.01630 0.11046 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.59280 8.58230 0.01050 0.12234 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.37710 9.36720 0.00990 0.10569 合庫新興多重收益基金B類型 7.79200 7.78660 0.00540 0.06935 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.58170 8.57110 0.01060 0.12367 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.35430 10.34290 0.01140 0.11022 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.45000 11.33000 0.12000 1.05914 安本標準兩岸價值基金 美元 11.21000 11.09000 0.12000 1.08206 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.41000 11.30000 0.11000 0.97345 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18650 11.18600 0.00050 0.00447 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.02550 10.01470 0.01080 0.10784 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99450 9.98950 0.00500 0.05005 安聯中國東協基金 15.27000 15.27000 0.00000 0.00000 安聯中國策略基金-美元 11.50000 11.18000 0.32000 2.86225 安聯中國策略基金-新臺幣 15.08000 14.67000 0.41000 2.79482 安聯中華新思路基金-人民幣 14.43000 14.11000 0.32000 2.26790 安聯中華新思路基金-美元 13.38000 13.07000 0.31000 2.37184 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.67000 12.39000 0.28000 2.25989 安聯台灣大壩基金 29.10000 29.72000 -0.62000 -2.08614 安聯台灣科技基金 47.14000 48.01000 -0.87000 -1.81212 安聯台灣貨幣市場基金 12.53750 12.53730 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.82000 32.62000 -0.80000 -2.45248 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.48190 10.46690 0.01500 0.14331 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.48220 15.46320 0.01900 0.12287 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69370 9.68180 0.01190 0.12291 安聯四季成長組合基金-美元 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.67000 11.61000 0.06000 0.51680 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.86120 12.84520 0.01600 0.12456 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.52420 10.51600 0.00820 0.07798 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.57240 12.56370 0.00870 0.06925 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.42720 9.41590 0.01130 0.12001 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34160 9.33430 0.00730 0.07821 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.92290 8.91680 0.00610 0.06841 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 9.97420 9.95700 0.01720 0.17274 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.10400 10.09710 0.00690 0.06834 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.25250 12.24650 0.00600 0.04899 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.12640 11.12200 0.00440 0.03956 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75440 10.75110 0.00330 0.03069 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.57590 8.57160 0.00430 0.05017 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.42840 8.42510 0.00330 0.03917 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.12040 8.11790 0.00250 0.03080 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.18370 10.18440 -0.00070 -0.00687 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09470 10.09160 0.00310 0.03072 安聯全球人口趨勢基金 12.13000 12.10000 0.03000 0.24793 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.70000 8.63000 0.07000 0.81112 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.01000 32.77000 0.24000 0.73238 安聯全球油礦金趨勢基金 7.94000 7.91000 0.03000 0.37927 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.30270 12.29870 0.00400 0.03252 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.46330 10.45990 0.00340 0.03251 安聯全球新興市場基金 16.88000 16.86000 0.02000 0.11862 安聯全球農金趨勢基金 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 安聯全球綠能趨勢基金 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 安聯亞洲動態策略基金 21.70000 21.60000 0.10000 0.46296 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 9.98710 9.98690 0.00020 0.00200 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 9.99360 9.98910 0.00450 0.04505 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 9.98720 9.98700 0.00020 0.00200 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 9.99600 9.99140 0.00460 0.04604 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 9.98920 9.98910 0.00010 0.00100 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 9.98440 9.98520 -0.00080 -0.00801 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 9.98440 9.98520 -0.00080 -0.00801 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98440 9.98520 -0.00080 -0.00801 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.46760 10.46230 0.00530 0.05066 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.05690 10.05200 0.00490 0.04875 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.29840 89.17430 0.12410 0.13917 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.16360 13.15130 0.01230 0.09353 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.01200 67.91480 0.09720 0.14312 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.90010 9.89090 0.00920 0.09301 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.70260 2.70070 0.00190 0.07035 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.80670 10.80980 -0.00310 -0.02868 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.26530 2.26310 0.00220 0.09721 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.80480 8.80740 -0.00260 -0.02952 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.14970 10.14070 0.00900 0.08875 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.08290 10.06690 0.01600 0.15894 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.37070 10.35450 0.01620 0.15645 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.04290 10.02820 0.01470 0.14659 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.10790 10.09320 0.01470 0.14564 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.14890 10.13990 0.00900 0.08876 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.08050 10.06460 0.01590 0.15798 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.36830 10.35210 0.01620 0.15649 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.04090 10.02620 0.01470 0.14662 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.10730 10.09280 0.01450 0.14367 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99090 9.97630 0.01460 0.14635 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 9.99680 9.98240 0.01440 0.14425 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.98300 9.96960 0.01340 0.13441 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.97290 9.96030 0.01260 0.12650 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00130 9.98620 0.01510 0.15121 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.95130 9.93690 0.01440 0.14491 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.98300 9.96960 0.01340 0.13441 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.97340 9.96080 0.01260 0.12650 宏利台灣動力基金 29.24000 29.81000 -0.57000 -1.91211 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.95410 9.92710 0.02700 0.27198 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.84700 9.82600 0.02100 0.21372 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.57660 7.55610 0.02050 0.27130 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.56810 7.55080 0.01730 0.22911 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778 宏利全球債券組合基金 13.45000 13.44790 0.00210 0.01562 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.92460 2.92320 0.00140 0.04789 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.18930 12.18820 0.00110 0.00903 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.82560 8.82440 0.00120 0.01360 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51620 2.51300 0.00320 0.12734 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.32030 11.32320 -0.00290 -0.02561 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.31820 3.31730 0.00090 0.02713 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53200 0.53190 0.00010 0.01880 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.15000 15.15000 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.14930 12.15210 -0.00280 -0.02304 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.75980 10.76330 -0.00350 -0.03252 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.35360 10.35990 -0.00630 -0.06081 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.74300 8.74480 -0.00180 -0.02058 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.37350 8.37630 -0.00280 -0.03343 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.24950 8.25450 -0.00500 -0.06057 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.19740 8.19890 -0.00150 -0.01830 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.41000 10.54000 -0.13000 -1.23340 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.46000 10.59000 -0.13000 -1.22757 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.36000 10.49000 -0.13000 -1.23928 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89890 2.89400 0.00490 0.16932 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41960 0.41900 0.00060 0.14320 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.67000 12.65390 0.01610 0.12723 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95780 0.95620 0.00160 0.16733 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.35370 7.34440 0.00930 0.12663 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03980 2.03650 0.00330 0.16204 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29440 0.29400 0.00040 0.13605 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.96360 8.95210 0.01150 0.12846 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32590 0.32540 0.00050 0.15366 宏利萬利貨幣市場基金 13.67950 13.67930 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.46000 2.45000 0.01000 0.40816 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.14000 11.06000 0.08000 0.72333 宏利臺灣股息收益基金 24.49000 24.75000 -0.26000 -1.05051 宏利澳幣保本基金 12.56970 12.56360 0.00610 0.04855 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.41490 10.40350 0.01140 0.10958 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.61430 9.60450 0.00980 0.10204 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.12470 9.12060 0.00410 0.04495 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.38160 11.37650 0.00510 0.04483 貝萊德亞美利加收益基金 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 貝萊德新台幣基金 12.96330 12.96310 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 26.22000 26.47000 -0.25000 -0.94447 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44370 11.44430 -0.00060 -0.00524 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09390 10.10260 -0.00870 -0.08612 保德信大中華基金-人民幣 9.93000 9.76000 0.17000 1.74180 保德信大中華基金-美元 9.76000 9.60000 0.16000 1.66667 保德信大中華基金-新台幣 29.29000 28.81000 0.48000 1.66609 保德信中小型股基金 43.68000 44.60000 -0.92000 -2.06278 保德信中國中小基金-人民幣 8.83000 8.58000 0.25000 2.91375 保德信中國中小基金-美元 8.48000 8.24000 0.24000 2.91262 保德信中國中小基金-新臺幣 8.25000 8.03000 0.22000 2.73973 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.69420 9.59190 0.10230 1.06652 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.77110 9.66920 0.10190 1.05386 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.81150 9.70760 0.10390 1.07030 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.80530 10.69090 0.11440 1.07007 保德信中國品牌基金-人民幣 9.78000 9.53000 0.25000 2.62329 保德信中國品牌基金-美元 9.73000 9.49000 0.24000 2.52898 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.50000 10.24000 0.26000 2.53906 保德信台商全方位基金 34.97000 35.67000 -0.70000 -1.96243 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.57000 27.50000 0.07000 0.25455 保德信全球消費商機基金 18.93000 18.71000 0.22000 1.17584 保德信全球基礎建設基金 13.27000 13.26000 0.01000 0.07541 保德信全球資源基金 7.42000 7.39000 0.03000 0.40595 保德信全球醫療生化基金-美元 9.72000 9.63000 0.09000 0.93458 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.51000 32.22000 0.29000 0.90006 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.35560 10.34680 0.00880 0.08505 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.59880 10.58980 0.00900 0.08499 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.41930 10.41650 0.00280 0.02688 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.66340 10.66050 0.00290 0.02720 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.52710 9.51160 0.01550 0.16296 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60060 10.58350 0.01710 0.16157 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.12570 9.11620 0.00950 0.10421 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.13680 10.12630 0.01050 0.10369 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.07010 8.06390 0.00620 0.07689 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.03830 11.02990 0.00840 0.07616 保德信亞太基金 20.32000 20.27000 0.05000 0.24667 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.63020 8.61890 0.01130 0.13111 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.82030 11.80490 0.01540 0.13045 保德信店頭市場基金 32.24000 32.92000 -0.68000 -2.06561 保德信拉丁美洲基金 6.92000 6.96000 -0.04000 -0.57471 保德信金平衡基金 29.50000 29.71000 -0.21000 -0.70683 保德信金滿意基金 40.91000 41.54000 -0.63000 -1.51661 保德信科技島基金 25.31000 25.77000 -0.46000 -1.78502 保德信高成長基金 91.33000 92.78000 -1.45000 -1.56284 保德信第一基金 25.20000 25.53000 -0.33000 -1.29260 保德信貨幣市場基金 15.82620 15.82600 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.44660 10.40380 0.04280 0.41139 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.71360 10.67580 0.03780 0.35407 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.79250 10.76020 0.03230 0.30018 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.36370 10.33860 0.02510 0.24278 保德信新世紀基金 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.09570 8.09700 -0.00130 -0.01606 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.07980 10.08130 -0.00150 -0.01488 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.38620 11.38810 -0.00190 -0.01668 保德信新興趨勢組合基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 保德信瑞騰基金 15.61820 15.61840 -0.00020 -0.00128 保德信歐洲組合基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.84220 9.82880 0.01340 0.13633 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.31740 10.30350 0.01390 0.13491 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.78230 9.76930 0.01300 0.13307 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.04390 10.02940 0.01450 0.14457 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89380 9.87860 0.01520 0.15387 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.27960 10.26350 0.01610 0.15687 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77530 9.76330 0.01200 0.12291 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06880 10.05640 0.01240 0.12330 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.36450 10.35290 0.01160 0.11205 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20700 10.18870 0.01830 0.17961 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47210 10.45310 0.01900 0.18176 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.11310 10.09750 0.01560 0.15449 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.33420 10.31870 0.01550 0.15021 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03270 10.01460 0.01810 0.18074 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46780 10.44890 0.01890 0.18088 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.92110 9.90600 0.01510 0.15243 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.22310 10.20760 0.01550 0.15185 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.10050 10.08410 0.01640 0.16263 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84770 9.83560 0.01210 0.12302 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.18700 10.16950 0.01750 0.17208 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.44520 10.42720 0.01800 0.17263 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.30410 10.28830 0.01580 0.15357 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.77280 10.75640 0.01640 0.15247 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.16440 10.14950 0.01490 0.14681 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.36930 10.35410 0.01520 0.14680 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.17780 10.16450 0.01330 0.13085 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.21740 10.20660 0.01080 0.10581 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.26540 10.26050 0.00490 0.04776 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.19630 10.17150 0.02480 0.24382 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.10050 10.08050 0.02000 0.19840 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.28570 10.26740 0.01830 0.17823 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.27980 10.26260 0.01720 0.16760 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.00660 9.98970 0.01690 0.16917 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.00470 9.98780 0.01690 0.16921 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96760 1.96540 0.00220 0.11194 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.79670 2.79370 0.00300 0.10738 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29370 0.29350 0.00020 0.06814 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45220 0.45210 0.00010 0.02212 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.36120 8.35810 0.00310 0.03709 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.12260 12.11860 0.00400 0.03301 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.63200 9.62040 0.01160 0.12058 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.16500 12.15030 0.01470 0.12098 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.65860 8.65340 0.00520 0.06009 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.98460 10.97790 0.00670 0.06103 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.58690 10.57570 0.01120 0.10590 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.42640 10.41370 0.01270 0.12195 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.30000 18.47000 -0.17000 -0.92041 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4223.75000 4262.06000 -38.31000 -0.89886 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.23380 10.22320 0.01060 0.10369 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.04860 11.03720 0.01140 0.10329 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.13250 10.12170 0.01080 0.10670 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79310 9.77610 0.01700 0.17389 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33450 10.31650 0.01800 0.17448 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.80110 9.78580 0.01530 0.15635 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.11230 10.09380 0.01850 0.18328 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.29700 10.26500 0.03200 0.31174 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.03360 6.02420 0.00940 0.15604 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.92730 10.91010 0.01720 0.15765 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.50190 10.44920 0.05270 0.50434 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.48260 11.41540 0.06720 0.58868 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.70260 10.64420 0.05840 0.54866 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.10260 9.05690 0.04570 0.50459 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.42180 9.36660 0.05520 0.58933 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.28630 9.23570 0.05060 0.54787 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.44830 10.39590 0.05240 0.50404 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.90780 10.84380 0.06400 0.59020 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.88100 10.82160 0.05940 0.54890 柏瑞五國金勢力建設基金 6.80000 6.85000 -0.05000 -0.72993 柏瑞巨人基金 12.40000 12.47000 -0.07000 -0.56135 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69050 13.69030 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.08000 16.00000 0.08000 0.50000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.00150 14.01030 -0.00880 -0.06281 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.35320 12.35070 0.00250 0.02024 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.94020 12.94330 -0.00310 -0.02395 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.57280 8.57810 -0.00530 -0.06179 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.72000 6.72420 -0.00420 -0.06246 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.61360 8.61180 0.00180 0.02090 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.40820 8.40820 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.65510 10.65760 -0.00250 -0.02346 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.33080 8.33030 0.00050 0.00600 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.53640 12.53390 0.00250 0.01995 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.12790 12.13550 -0.00760 -0.06263 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.75020 12.75020 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.77990 11.78270 -0.00280 -0.02376 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.90730 8.91290 -0.00560 -0.06283 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.62710 9.62520 0.00190 0.01974 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.60880 9.60880 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.47370 9.47600 -0.00230 -0.02427 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.36220 9.36170 0.00050 0.00534 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.56170 10.56170 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.46490 10.45960 0.00530 0.05067 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.30560 10.30170 0.00390 0.03786 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.37600 10.36840 0.00760 0.07330 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.84200 9.84200 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.55680 9.55200 0.00480 0.05025 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.53630 10.52920 0.00710 0.06743 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.58970 9.58610 0.00360 0.03755 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.66130 9.65410 0.00720 0.07458 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.54190 10.54200 -0.00010 -0.00095 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.46510 10.45980 0.00530 0.05067 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.30590 10.30200 0.00390 0.03786 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.37690 10.36920 0.00770 0.07426 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.84160 9.84170 -0.00010 -0.00102 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.55700 9.55210 0.00490 0.05130 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.71170 10.70450 0.00720 0.06726 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.58960 9.58600 0.00360 0.03755 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.66150 9.65440 0.00710 0.07354 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.24440 11.23730 0.00710 0.06318 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.58980 12.57810 0.01170 0.09302 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.90950 11.89820 0.01130 0.09497 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.05920 9.05350 0.00570 0.06296 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73960 9.73060 0.00900 0.09249 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.65500 9.64590 0.00910 0.09434 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.94150 10.93460 0.00690 0.06310 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.72280 11.71190 0.01090 0.09307 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.50560 11.49470 0.01090 0.09483 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.05940 9.05370 0.00570 0.06296 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74010 9.73100 0.00910 0.09352 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.65540 9.64630 0.00910 0.09434 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.17000 13.09000 0.08000 0.61115 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.92000 13.83000 0.09000 0.65076 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.50000 8.45000 0.05000 0.59172 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.21000 11.15000 0.06000 0.53812 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.32000 11.25000 0.07000 0.62222 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.04000 13.05000 -0.01000 -0.07663 柏瑞拉丁美洲基金 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.82090 11.80050 0.02040 0.17287 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.04950 10.02850 0.02100 0.20940 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.56000 7.54690 0.01310 0.17358 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.02700 10.00600 0.02100 0.20987 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.97250 11.97130 0.00120 0.01002 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.66270 11.65620 0.00650 0.05576 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.70130 10.69620 0.00510 0.04768 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.42810 8.42730 0.00080 0.00949 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.45480 9.44960 0.00520 0.05503 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.50780 9.50320 0.00460 0.04840 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.21900 11.21280 0.00620 0.05529 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.51370 10.51260 0.00110 0.01046 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.68340 10.67830 0.00510 0.04776 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.79290 9.78750 0.00540 0.05517 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.10640 9.10550 0.00090 0.00988 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.99150 8.98580 0.00570 0.06343 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.53350 9.52900 0.00450 0.04722 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.28530 12.27880 0.00650 0.05294 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.75740 11.74530 0.01210 0.10302 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.13200 11.12180 0.01020 0.09171 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.97190 6.96820 0.00370 0.05310 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66880 8.65980 0.00900 0.10393 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.32180 9.31320 0.00860 0.09234 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.56090 10.55530 0.00560 0.05305 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.14940 11.13910 0.01030 0.09247 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.38750 9.37780 0.00970 0.10344 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.89500 8.89030 0.00470 0.05287 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.52090 9.51210 0.00880 0.09251 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.77470 11.77270 0.00200 0.01699 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.48170 12.47520 0.00650 0.05210 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.39340 11.38780 0.00560 0.04918 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.25400 9.25240 0.00160 0.01729 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.84060 9.83550 0.00510 0.05185 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.84160 9.83670 0.00490 0.04981 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.76470 11.75860 0.00610 0.05188 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.50540 10.50360 0.00180 0.01714 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.85570 10.85030 0.00540 0.04977 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.79050 9.78880 0.00170 0.01737 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.41580 9.41410 0.00170 0.01806 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.07430 10.06910 0.00520 0.05164 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.58970 9.58490 0.00480 0.05008 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.53000 18.50000 0.03000 0.16216 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.41000 17.35000 0.06000 0.34582 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.11270 13.11000 0.00270 0.02059 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.32300 10.30530 0.01770 0.17176 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.32680 11.30070 0.02610 0.23096 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.15190 12.12040 0.03150 0.25989 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.84160 10.81910 0.02250 0.20797 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.04820 9.03270 0.01550 0.17160 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.59380 9.57160 0.02220 0.23194 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.45290 9.42840 0.02450 0.25985 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.54290 9.52310 0.01980 0.20792 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.18210 9.16630 0.01580 0.17237 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.39620 9.37450 0.02170 0.23148 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.28460 11.25530 0.02930 0.26032 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.48590 9.46620 0.01970 0.20811 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 40.45680 40.30600 0.15080 0.37414 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.03000 12.07000 -0.04000 -0.33140 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.11000 29.92000 0.19000 0.63503 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.75460 11.75380 0.00080 0.00681 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69800 1.69800 0.00000 0.00000 國泰大中華基金 18.88000 19.29000 -0.41000 -2.12545 國泰小龍基金-美元I 0.47000 0.47980 -0.00980 -2.04252 國泰小龍基金-新台幣 14.64000 14.92000 -0.28000 -1.87668 國泰中小成長基金-美元I 1.30750 1.33430 -0.02680 -2.00854 國泰中小成長基金-新台幣 40.73000 41.49000 -0.76000 -1.83177 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.18530 4.09880 0.08650 2.11037 國泰中國內需增長基金-美元A 0.66220 0.64860 0.01360 2.09682 國泰中國內需增長基金-美元I 0.70720 0.69260 0.01460 2.10800 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.86000 18.48000 0.38000 2.05628 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 40.45200 40.33090 0.12110 0.30027 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29280 2.29170 0.00110 0.04800 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32760 0.32740 0.00020 0.06109 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.06320 10.06410 -0.00090 -0.00894 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.17220 8.17290 -0.00070 -0.00856 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.35460 2.33000 0.02460 1.05579 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33870 0.33520 0.00350 1.04415 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.56860 10.46510 0.10350 0.98900 國泰中國新興債券基金-美元 0.33940 0.33950 -0.00010 -0.02946 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.38310 10.39310 -0.01000 -0.09622 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.15430 4.08660 0.06770 1.65663 國泰中國新興戰略基金-美元 0.59650 0.58680 0.00970 1.65303 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.71000 18.42000 0.29000 1.57438 國泰中港台基金-人民幣 3.08190 3.02720 0.05470 1.80695 國泰中港台基金-美元 0.44800 0.44010 0.00790 1.79505 國泰中港台基金-新台幣 13.89000 13.65000 0.24000 1.75824 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.91740 9.87980 0.03760 0.38057 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.97850 9.97450 0.00400 0.04010 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.04400 10.04580 -0.00180 -0.01792 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.06000 26.22000 -0.16000 -0.61022 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.76000 12.68000 0.08000 0.63091 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.24000 31.63000 -0.39000 -1.23301 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34690 0.34680 0.00010 0.02884 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33000 0.33000 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33070 0.33070 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.80050 10.80570 -0.00520 -0.04812 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.28240 10.28740 -0.00500 -0.04860 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.31070 10.31570 -0.00500 -0.04847 國泰台灣貨幣市場基金 12.44990 12.44980 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.40930 0.40780 0.00150 0.36783 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36380 0.36260 0.00120 0.33094 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43640 0.43480 0.00160 0.36799 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53410 0.53100 0.00310 0.58380 國泰全球高股息基金-人民幣 2.46790 2.45700 0.01090 0.44363 國泰全球高股息基金-美元 0.35770 0.35620 0.00150 0.42111 國泰全球高股息基金-新台幣 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036 國泰全球高股息基金-澳幣 0.51900 0.51550 0.00350 0.67895 國泰全球基礎建設基金-美元 0.46820 0.46770 0.00050 0.10691 國泰全球基礎建設基金-新台幣 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305 國泰全球資源基金-美元 0.16150 0.16150 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金-新台幣 5.10000 5.10000 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59620 0.59370 0.00250 0.42109 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.55000 18.48000 0.07000 0.37879 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.18000 18.11000 0.07000 0.38653 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.86070 0.85500 0.00570 0.66667 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.18000 21.13000 0.05000 0.23663 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.29000 21.42000 -0.13000 -0.60691 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.46800 2.46150 0.00650 0.26407 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35870 0.35780 0.00090 0.25154 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31070 0.30990 0.00080 0.25815 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.11730 11.09480 0.02250 0.20280 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.63000 9.61050 0.01950 0.20290 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51690 0.51440 0.00250 0.48600 國泰亞洲成長基金-美元 0.39070 0.38860 0.00210 0.54040 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.77000 11.71000 0.06000 0.51238 國泰科技生化基金 31.71000 32.44000 -0.73000 -2.25031 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.17000 28.07000 0.10000 0.35625 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.94000 12.99000 -0.05000 -0.38491 國泰美國費城半導體基金 14.18000 14.07000 0.11000 0.78181 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.88240 41.69740 0.18500 0.44367 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.26500 18.36210 -0.09710 -0.52881 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.08980 20.88470 0.20510 0.98206 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 42.12020 42.00670 0.11350 0.27019 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 43.21040 43.15530 0.05510 0.12768 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.12050 43.23620 -0.11570 -0.26760 國泰紐幣2021保本基金 12.71510 12.71290 0.00220 0.01731 國泰紐幣八年期保本基金 13.06800 13.06420 0.00380 0.02909 國泰紐幣保本基金 12.69810 12.69660 0.00150 0.01181 國泰國泰基金-新台幣A 22.02000 22.43000 -0.41000 -1.82791 國泰國泰基金-新台幣I 22.02000 22.43000 -0.41000 -1.82791 國泰富時中國A50基金 20.97000 20.92000 0.05000 0.23901 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 44.05630 43.84830 0.20800 0.47436 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.33980 0.33930 0.00050 0.14736 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50020 0.49830 0.00190 0.38130 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37020 0.37000 0.00020 0.05405 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24190 0.24170 0.00020 0.08275 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.00650 11.00700 -0.00050 -0.00454 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.52420 7.52460 -0.00040 -0.00532 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.11870 42.03390 0.08480 0.20174 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.74000 20.62000 0.12000 0.58196 國泰新興市場基金-美元 0.38520 0.38250 0.00270 0.70588 國泰新興市場基金-新台幣 11.98000 11.90000 0.08000 0.67227 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.36500 2.36320 0.00180 0.07617 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.47800 1.47680 0.00120 0.08126 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35330 0.35310 0.00020 0.05664 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22300 0.22290 0.00010 0.04486 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34520 0.34490 0.00030 0.08698 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.73970 10.73490 0.00480 0.04471 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.58510 6.58220 0.00290 0.04406 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 42.08210 41.96510 0.11700 0.27880 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 41.89470 41.69670 0.19800 0.47486 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 41.55540 41.47050 0.08490 0.20472 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.77000 13.65000 0.12000 0.87912 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.91000 34.51000 -0.60000 -1.73863 國泰價值卓越基金 14.00000 14.28000 -0.28000 -1.96078 國泰標普北美科技ETF基金 23.07000 22.76000 0.31000 1.36204 國泰歐洲精選基金-美元 0.33300 0.33040 0.00260 0.78692 國泰歐洲精選基金-新台幣 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.84850 39.81520 0.03330 0.08364 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.92000 21.73000 0.19000 0.87437 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.53000 19.50000 0.03000 0.15385 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.12000 17.39000 -0.27000 -1.55262 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40780 0.40750 0.00030 0.07362 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.33530 12.32890 0.00640 0.05191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.49780 10.48630 0.01150 0.10967 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.40510 10.39400 0.01110 0.10679 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.52600 10.52230 0.00370 0.03516 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.28310 10.27180 0.01130 0.11001 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.22590 10.21640 0.00950 0.09299 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.28260 10.27900 0.00360 0.03502 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39850 11.39780 0.00070 0.00614 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05180 10.04350 0.00830 0.08264 第一金大中華基金 25.16000 25.45000 -0.29000 -1.13949 第一金小型精選基金 31.37000 32.02000 -0.65000 -2.02998 第一金中國世紀基金-人民幣 12.82000 12.53000 0.29000 2.31445 第一金中國世紀基金-美元 7.97220 7.79280 0.17940 2.30213 第一金中國世紀基金-美元-N 7.97260 7.79320 0.17940 2.30201 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.46000 9.25000 0.21000 2.27027 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.45000 9.25000 0.20000 2.16216 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.74880 9.73790 0.01090 0.11193 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.35930 8.35450 0.00480 0.05745 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.20190 11.18940 0.01250 0.11171 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.76330 9.75770 0.00560 0.05739 第一金中概平衡基金 25.90000 26.26000 -0.36000 -1.37091 第一金台灣貨幣市場基金 15.30940 15.30910 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.50500 178.50200 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.25080 15.09290 0.15790 1.04619 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.25080 15.09320 0.15760 1.04418 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.77000 14.63000 0.14000 0.95694 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.78000 14.63000 0.15000 1.02529 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.47090 10.36820 0.10270 0.99053 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.46900 10.36660 0.10240 0.98779 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.54000 10.44000 0.10000 0.95785 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.57670 9.49950 0.07720 0.81267 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.57680 9.49950 0.07730 0.81373 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.42350 13.34290 0.08060 0.60407 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.44140 13.36080 0.08060 0.60326 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.78000 12.71000 0.07000 0.55075 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.80000 12.73000 0.07000 0.54988 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.71790 9.69570 0.02220 0.22897 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.71610 9.69420 0.02190 0.22591 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.35270 9.33530 0.01740 0.18639 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.37660 9.35920 0.01740 0.18591 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.51140 10.48770 0.02370 0.22598 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.14550 10.12660 0.01890 0.18664 第一金全球大趨勢基金 24.34000 24.22000 0.12000 0.49546 第一金全球不動產證券化基金A 9.08930 9.07760 0.01170 0.12889 第一金全球不動產證券化基金B 6.32160 6.31350 0.00810 0.12830 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.76600 9.78480 -0.01880 -0.19213 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.76710 9.78620 -0.01910 -0.19517 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.52710 10.54720 -0.02010 -0.19057 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.52890 10.54860 -0.01970 -0.18675 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.45810 8.44120 0.01690 0.20021 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30180 10.28120 0.02060 0.20037 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.32300 9.32540 -0.00240 -0.02574 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.32100 9.32360 -0.00260 -0.02789 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.72350 7.72640 -0.00290 -0.03753 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.71850 7.72130 -0.00280 -0.03626 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.52080 8.52620 -0.00540 -0.06333 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.52140 8.52690 -0.00550 -0.06450 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.47270 11.47560 -0.00290 -0.02527 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.47360 11.47650 -0.00290 -0.02527 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.13890 10.14250 -0.00360 -0.03549 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.13980 10.14340 -0.00360 -0.03549 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.91280 14.92230 -0.00950 -0.06366 第一金亞洲科技基金 17.86000 17.66000 0.20000 1.13250 第一金亞洲新興市場基金 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185 第一金店頭市場基金 7.62000 7.79000 -0.17000 -2.18228 第一金創新趨勢基金 21.12000 21.57000 -0.45000 -2.08623 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 40.04830 39.88880 0.15950 0.39986 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 40.05960 39.86770 0.19190 0.48134 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 40.58110 40.39350 0.18760 0.46443 第一金電子基金 31.86000 32.37000 -0.51000 -1.57553 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.32000 18.42000 -0.10000 -0.54289 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.89000 18.74000 0.15000 0.80043 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.53000 20.22000 0.31000 1.53314 統一大中華中小基金(人民幣) 7.58000 7.43000 0.15000 2.01884 統一大中華中小基金(美元) 6.93000 6.78000 0.15000 2.21239 統一大中華中小基金(新台幣) 10.33000 10.11000 0.22000 2.17606 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 統一大東協高股息基金(美元) 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 統一大滿貫基金-A類型 32.58000 33.15000 -0.57000 -1.71946 統一大滿貫基金-I類型 32.58000 33.15000 -0.57000 -1.71946 統一大龍印基金 14.17000 13.99000 0.18000 1.28663 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.02000 8.83000 0.19000 2.15176 統一大龍騰中國基金(美元) 8.26000 8.07000 0.19000 2.35440 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.46000 9.26000 0.20000 2.15983 統一中小基金 23.20000 23.73000 -0.53000 -2.23346 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.89200 9.89330 -0.00130 -0.01314 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16710 9.15820 0.00890 0.09718 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.91730 8.91270 0.00460 0.05161 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.26950 12.27110 -0.00160 -0.01304 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.32100 11.31000 0.01100 0.09726 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.97640 10.97080 0.00560 0.05104 統一台灣動力基金 16.93000 17.35000 -0.42000 -2.42075 統一全天候基金-A類型 106.88000 109.51000 -2.63000 -2.40161 統一全天候基金-I類型 107.36000 109.99000 -2.63000 -2.39113 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.03150 7.99570 0.03580 0.44774 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.72210 7.67920 0.04290 0.55865 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.76820 7.72950 0.03870 0.50068 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.59390 8.55560 0.03830 0.44766 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.27040 8.22440 0.04600 0.55931 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.31270 8.27130 0.04140 0.50053 統一全球債券組合基金 12.18880 12.17750 0.01130 0.09279 統一全球新科技基金(人民幣) 15.32000 15.11000 0.21000 1.38981 統一全球新科技基金(美元) 14.42000 14.20000 0.22000 1.54930 統一全球新科技基金(新台幣) 13.94000 13.73000 0.21000 1.52950 統一亞太基金 24.31000 24.04000 0.27000 1.12313 統一亞洲大金磚基金 12.12000 12.02000 0.10000 0.83195 統一奔騰基金 56.40000 57.71000 -1.31000 -2.26997 統一強棒貨幣市場基金 16.71860 16.71840 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.60000 10.30000 0.30000 2.91262 統一強漢基金(美元) 9.55000 9.27000 0.28000 3.02050 統一強漢基金(新台幣) 25.33000 24.59000 0.74000 3.00935 統一統信基金 28.52000 29.15000 -0.63000 -2.16123 統一黑馬基金 57.06000 58.33000 -1.27000 -2.17727 統一新亞洲科技能源基金 15.70000 15.58000 0.12000 0.77022 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.95880 7.95740 0.00140 0.01759 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.50040 10.49860 0.00180 0.01715 統一經建基金 45.15000 46.17000 -1.02000 -2.20923 統一龍馬基金 63.75000 65.23000 -1.48000 -2.26889 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.36000 18.89000 -0.53000 -2.80572 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.16000 45.21000 -1.05000 -2.32250 野村中國機會基金 13.73000 13.46000 0.27000 2.00594 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.13500 10.11890 0.01610 0.15911 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.12280 10.10870 0.01410 0.13948 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.18400 10.17600 0.00800 0.07862 野村巴西基金 6.05000 6.13000 -0.08000 -1.30506 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.08000 10.94000 0.14000 1.27971 野村台灣高股息基金 23.70000 23.95000 -0.25000 -1.04384 野村台灣運籌基金 34.66000 35.35000 -0.69000 -1.95191 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.76780 9.75350 0.01430 0.14661 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.69560 9.68410 0.01150 0.11875 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.75900 9.74920 0.00980 0.10052 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.29280 10.27770 0.01510 0.14692 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.11520 10.10320 0.01200 0.11877 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.93920 9.92930 0.00990 0.09970 野村平衡基金 19.01000 19.24000 -0.23000 -1.19543 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.45000 14.40000 0.05000 0.34722 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.93000 11.86000 0.07000 0.59022 野村全球生技醫療基金 16.17000 16.08000 0.09000 0.55970 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.20350 10.19570 0.00780 0.07650 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.17520 10.16840 0.00680 0.06687 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.11540 10.11210 0.00330 0.03263 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.46950 10.46150 0.00800 0.07647 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.40570 10.39880 0.00690 0.06635 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.34700 10.34350 0.00350 0.03384 野村全球品牌基金 28.70000 28.45000 0.25000 0.87873 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.69000 12.67000 0.02000 0.15785 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.24000 19.21000 0.03000 0.15617 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.75830 10.76030 -0.00200 -0.01859 野村全球短期收益基金-美元計價 10.78840 10.79340 -0.00500 -0.04632 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.59210 10.59930 -0.00720 -0.06793 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.71510 8.70900 0.00610 0.07004 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.52860 8.52340 0.00520 0.06101 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.12260 8.12050 0.00210 0.02586 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.96040 10.95270 0.00770 0.07030 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.45140 10.44500 0.00640 0.06127 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.04190 10.03940 0.00250 0.02490 野村成長基金 29.36000 29.84000 -0.48000 -1.60858 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.27960 8.25870 0.02090 0.25307 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.29610 8.27640 0.01970 0.23803 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.51260 8.49670 0.01590 0.18713 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.37240 9.34870 0.02370 0.25351 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.25190 9.23000 0.02190 0.23727 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.48280 9.46510 0.01770 0.18700 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.70000 12.66000 0.04000 0.31596 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.46600 9.46280 0.00320 0.03382 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.55200 9.54920 0.00280 0.02932 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.67620 9.67710 -0.00090 -0.00930 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.47840 10.47620 0.00220 0.02100 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.43570 10.43270 0.00300 0.02876 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.57340 10.57430 -0.00090 -0.00851 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.02710 0.01990 0.19846 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.48440 8.46770 0.01670 0.19722 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.07710 9.05570 0.02140 0.23632 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.95270 8.93250 0.02020 0.22614 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.58260 13.55590 0.02670 0.19696 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.69610 12.66620 0.02990 0.23606 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.29350 10.27040 0.02310 0.22492 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.35480 10.34180 0.01300 0.12570 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.33980 10.32910 0.01070 0.10359 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.34230 10.33320 0.00910 0.08807 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.54230 10.52910 0.01320 0.12537 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.51050 10.49960 0.01090 0.10381 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.44480 10.43560 0.00920 0.08816 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41520 10.40170 0.01350 0.12979 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.37370 10.36240 0.01130 0.10905 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.49600 10.49000 0.00600 0.05720 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.09840 10.10520 -0.00680 -0.06729 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.87660 9.88050 -0.00390 -0.03947 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.51480 9.52010 -0.00530 -0.05567 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.00560 9.01180 -0.00620 -0.06880 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.32230 11.33010 -0.00780 -0.06884 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.07650 10.05870 0.01780 0.17696 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.17370 11.14820 0.02550 0.22874 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.62250 10.59990 0.02260 0.21321 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.40420 10.38580 0.01840 0.17716 野村泰國基金 41.47000 41.88000 -0.41000 -0.97899 野村高科技基金 9.62000 9.90000 -0.28000 -2.82828 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.36780 10.30830 0.05950 0.57720 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.07490 10.00960 0.06530 0.65237 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.60830 10.53910 0.06920 0.65660 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.47850 9.41990 0.05860 0.62209 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.46570 9.41160 0.05410 0.57482 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.78780 9.68330 0.10450 1.07918 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.95790 11.88010 0.07780 0.65488 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.80740 13.71640 0.09100 0.66344 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.87590 10.80860 0.06730 0.62265 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.86930 10.80720 0.06210 0.57462 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.41570 11.29380 0.12190 1.07935 野村貨幣市場基金 16.32510 16.32480 0.00030 0.00184 野村新馬基金 14.99000 14.98000 0.01000 0.06676 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.27140 10.28110 -0.00970 -0.09435 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.12610 10.14540 -0.01930 -0.19023 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.25500 10.28050 -0.02550 -0.24804 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.17620 10.16100 0.01520 0.14959 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.12960 10.11740 0.01220 0.12058 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.12430 10.11380 0.01050 0.10382 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.47880 10.46350 0.01530 0.14622 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.39540 10.38300 0.01240 0.11943 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.44830 10.43760 0.01070 0.10251 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.83310 9.81020 0.02290 0.23343 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.84340 9.82260 0.02080 0.21176 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.75180 9.73390 0.01790 0.18389 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.27660 10.25280 0.02380 0.23213 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.24450 10.22280 0.02170 0.21227 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.15260 10.13390 0.01870 0.18453 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.38050 10.36450 0.01600 0.15437 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.87580 7.86380 0.01200 0.15260 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.07560 12.05710 0.01850 0.15344 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.15000 8.10000 0.05000 0.61728 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.08240 10.06130 0.02110 0.20971 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.20040 10.17980 0.02060 0.20236 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.06020 10.04160 0.01860 0.18523 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.14600 10.13320 0.01280 0.12632 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.12280 10.09960 0.02320 0.22971 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.08270 10.06160 0.02110 0.20971 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.20050 10.17990 0.02060 0.20236 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.06040 10.04190 0.01850 0.18423 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.14870 10.13590 0.01280 0.12628 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.12290 10.09970 0.02320 0.22971 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.11560 10.09580 0.01980 0.19612 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.23370 10.21450 0.01920 0.18797 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.09320 10.07600 0.01720 0.17070 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.17830 10.16680 0.01150 0.11311 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.15830 10.13610 0.02220 0.21902 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.11560 10.09580 0.01980 0.19612 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.23340 10.21420 0.01920 0.18797 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.09290 10.07580 0.01710 0.16971 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.18340 10.17200 0.01140 0.11207 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.15830 10.13600 0.02230 0.22001 野村精選貨幣市場基金 12.10730 12.10720 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.69000 11.63000 0.06000 0.51591 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 野村歐洲高股息基金季配型 7.65000 7.64000 0.01000 0.13089 野村歐洲高股息基金累積型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 野村積極成長基金 12.43000 12.63000 -0.20000 -1.58353 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.59000 9.79000 -0.20000 -2.04290 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.84000 35.57000 -0.73000 -2.05229 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.52720 10.53120 -0.00400 -0.03798 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49720 8.49660 0.00060 0.00706 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.83940 7.84070 -0.00130 -0.01658 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.69160 7.69470 -0.00310 -0.04029 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.07640 12.07590 0.00050 0.00414 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.82020 10.82200 -0.00180 -0.01663 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.65510 10.65930 -0.00420 -0.03940 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.21000 11.12000 0.09000 0.80935 野村環球基金-人民幣計價 16.88000 16.73000 0.15000 0.89659 野村環球基金-美元計價 13.17000 13.05000 0.12000 0.91954 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.60000 18.45000 0.15000 0.81301 野村鴻利基金 22.85000 23.10000 -0.25000 -1.08225 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89430 16.89420 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.72000 19.10000 -0.38000 -1.98953 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.53000 9.69000 -0.16000 -1.65119 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.13000 13.15000 -0.02000 -0.15209 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.93000 14.93000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.46550 10.45400 0.01150 0.11001 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.71100 13.69600 0.01500 0.10952 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.55190 10.54130 0.01060 0.10056 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.45260 10.44360 0.00900 0.08618 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.36680 10.35720 0.00960 0.09269 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.24040 10.23120 0.00920 0.08992 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.03110 10.02610 0.00500 0.04987 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.14530 10.13840 0.00690 0.06806 凱基台商天下基金 13.15000 12.99000 0.16000 1.23172 凱基台灣精五門基金 20.21000 20.54000 -0.33000 -1.60662 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 41.93900 41.74000 0.19900 0.47676 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 43.22580 43.11830 0.10750 0.24931 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.19910 42.19060 0.00850 0.02015 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.42650 10.39030 0.03620 0.34840 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 42.09270 41.88880 0.20390 0.48676 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 42.70370 42.53760 0.16610 0.39048 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 42.36140 42.15580 0.20560 0.48771 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.52000 12.37000 0.15000 1.21261 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.25600 11.12250 0.13350 1.20027 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.20000 11.07000 0.13000 1.17435 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58540 11.58530 0.00010 0.00086 凱基開創基金 27.10000 27.51000 -0.41000 -1.49037 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.57000 22.35000 0.22000 0.98434 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.65950 21.43570 0.22380 1.04405 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.59000 16.51000 0.08000 0.48455 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.69450 15.60770 0.08680 0.55614 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.42000 7.40000 0.02000 0.27027 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.93750 10.90530 0.03220 0.29527 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.61770 11.62100 -0.00330 -0.02840 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313 凱基護城河基金-台幣計價A 12.59000 12.51000 0.08000 0.63949 凱基護城河基金-美元計價B 12.21890 12.13340 0.08550 0.70467 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.10090 10.04890 0.05200 0.51747 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.82740 9.77750 0.04990 0.51036 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.93990 9.89520 0.04470 0.45173 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.10090 10.04890 0.05200 0.51747 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.82740 9.77750 0.04990 0.51036 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.93990 9.89520 0.04470 0.45173 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.91000 13.11000 -0.20000 -1.52555 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.20000 33.23000 0.97000 2.91905 富邦NASDAQ-100基金 31.69000 31.27000 0.42000 1.34314 富邦上証180基金 30.81000 30.65000 0.16000 0.52202 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18950 0.18520 0.00430 2.32181 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.90000 5.77000 0.13000 2.25303 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.53000 6.55000 -0.02000 -0.30534 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.09000 41.78000 0.31000 0.74198 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.91320 11.72590 0.18730 1.59732 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.99960 10.82710 0.17250 1.59322 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.62950 10.46920 0.16030 1.53116 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.14860 9.98910 0.15950 1.59674 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.29180 9.14610 0.14570 1.59303 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.98790 8.85240 0.13550 1.53066 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.54780 20.54270 0.00510 0.02483 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.59290 11.59210 0.00080 0.00690 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.65130 10.65690 -0.00560 -0.05255 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.62970 13.61280 0.01690 0.12415 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99650 1.99460 0.00190 0.09526 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.42820 9.41650 0.01170 0.12425 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43050 1.42920 0.00130 0.09096 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.19120 12.17940 0.01180 0.09688 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77960 1.77820 0.00140 0.07873 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.25610 10.24620 0.00990 0.09662 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51760 1.51640 0.00120 0.07913 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.66070 10.64550 0.01520 0.14278 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.60840 10.59880 0.00960 0.09058 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.62000 15.57000 0.05000 0.32113 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.12000 18.24000 -0.12000 -0.65789 富邦日本東証基金 19.76000 19.87000 -0.11000 -0.55360 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.61000 44.00000 -0.39000 -0.88636 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.15000 45.56000 -0.41000 -0.89991 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.09000 50.56000 -0.47000 -0.92959 富邦台灣心基金 21.06000 21.46000 -0.40000 -1.86393 富邦台灣釆吉50基金 44.83000 45.20000 -0.37000 -0.81858 富邦台灣科技指數基金 52.38000 52.87000 -0.49000 -0.92680 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 44.62880 44.46930 0.15950 0.35867 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.52700 41.59090 -0.06390 -0.15364 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30820 0.30780 0.00040 0.12995 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.58160 2.57830 0.00330 0.12799 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35070 0.35030 0.00040 0.11419 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.87530 10.86790 0.00740 0.06809 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.21250 2.20970 0.00280 0.12671 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33170 0.33130 0.00040 0.12074 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.25780 9.25150 0.00630 0.06810 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.29000 23.42000 -0.13000 -0.55508 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.52000 14.40000 0.12000 0.83333 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.28000 28.80000 -0.52000 -1.80556 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69460 15.69440 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.40000 18.29000 0.11000 0.60142 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.59560 40.61360 -0.01800 -0.04432 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 41.05640 40.93180 0.12460 0.30441 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.92080 40.93920 -0.01840 -0.04494 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 42.77630 42.61670 0.15960 0.37450 富邦長紅基金 58.89000 60.00000 -1.11000 -1.85000 富邦科技基金 23.26000 23.72000 -0.46000 -1.93929 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.27300 41.26790 0.00510 0.01236 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 42.28260 42.08670 0.19590 0.46547 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.90680 38.80780 0.09900 0.25510 富邦恒生國企ETF基金 20.50000 20.45000 0.05000 0.24450 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.82000 26.79000 0.03000 0.11198 富邦高成長基金 22.73000 23.18000 -0.45000 -1.94133 富邦基金A類型 12.92000 13.18000 -0.26000 -1.97269 富邦基金I類型 12.92000 13.18000 -0.26000 -1.97269 富邦深証100基金 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 富邦富時歐洲ETF基金 20.43000 20.34000 0.09000 0.44248 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42150 0.42180 -0.00030 -0.07112 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.38650 12.39270 -0.00620 -0.05003 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.28090 9.28560 -0.00470 -0.05062 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30060 0.30080 -0.00020 -0.06649 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.50990 8.51420 -0.00430 -0.05050 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.84680 9.84380 0.00300 0.03048 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.48940 10.49220 -0.00280 -0.02669 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.24440 9.24150 0.00290 0.03138 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.84300 9.84560 -0.00260 -0.02641 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.13000 18.31000 -0.18000 -0.98307 富邦精準基金 43.62000 44.50000 -0.88000 -1.97753 富邦精銳中小基金 10.94000 11.15000 -0.21000 -1.88341 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.71000 17.10000 -0.39000 -2.28070 富邦臺灣公司治理100基金 20.67000 20.81000 -0.14000 -0.67275 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.46000 7.39000 0.07000 0.94723 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.73000 14.99000 -0.26000 -1.73449 富邦標普美國特別股ETF基金 19.71000 19.68000 0.03000 0.15244 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.48360 10.41360 0.07000 0.67220 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.21430 10.14770 0.06660 0.65631 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.44200 10.38230 0.05970 0.57502 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.01970 9.95280 0.06690 0.67217 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.71680 9.65340 0.06340 0.65676 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.91910 9.86250 0.05660 0.57389 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.96000 30.23000 -0.27000 -0.89315 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.85430 9.84400 0.01030 0.10463 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.84720 9.83730 0.00990 0.10064 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.70580 9.69750 0.00830 0.08559 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.09150 10.08090 0.01060 0.10515 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.09610 10.08600 0.01010 0.10014 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.95350 9.94500 0.00850 0.08547 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.55320 8.53920 0.01400 0.16395 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.24250 9.22780 0.01470 0.15930 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.82590 8.81320 0.01270 0.14410 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.19230 10.17550 0.01680 0.16510 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.28080 10.26440 0.01640 0.15978 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.83850 9.82440 0.01410 0.14352 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.97120 9.95680 0.01440 0.14462 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57680 8.56600 0.01080 0.12608 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.83930 9.82740 0.01190 0.12109 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14900 9.13940 0.00960 0.10504 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.25420 11.24000 0.01420 0.12633 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.09410 11.08060 0.01350 0.12183 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.42460 10.41360 0.01100 0.10563 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33160 9.32170 0.00990 0.10620 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.14000 15.08000 0.06000 0.39788 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.79420 8.77930 0.01490 0.16972 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.68220 9.66630 0.01590 0.16449 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21040 9.19670 0.01370 0.14897 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.51590 10.49820 0.01770 0.16860 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.57090 10.55360 0.01730 0.16393 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.11100 10.09610 0.01490 0.14758 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.34260 9.32860 0.01400 0.15008 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.16000 8.92000 0.24000 2.69058 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.78000 9.53000 0.25000 2.62329 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.68000 8.45000 0.23000 2.72189 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.53000 7.36000 0.17000 2.30978 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.75000 9.54000 0.21000 2.20126 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.59000 8.40000 0.19000 2.26190 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.47000 8.29000 0.18000 2.17129 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.57000 9.37000 0.20000 2.13447 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.21130 10.21160 -0.00030 -0.00294 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.57910 9.58030 -0.00120 -0.01253 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.11620 9.12010 -0.00390 -0.04276 富蘭克林華美中華基金 11.21000 10.99000 0.22000 2.00182 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.26000 21.52000 -0.26000 -1.20818 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.05000 21.15000 -0.10000 -0.47281 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.86280 7.85730 0.00550 0.07000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.94900 8.93890 0.01010 0.11299 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.86770 9.85660 0.01110 0.11261 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.40400 9.39730 0.00670 0.07130 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.36870 11.36960 -0.00090 -0.00792 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.59740 8.59810 -0.00070 -0.00814 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.79820 8.79890 -0.00070 -0.00796 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.88500 9.88570 -0.00070 -0.00708 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.89670 13.90300 -0.00630 -0.04531 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.11420 10.11870 -0.00450 -0.04447 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.39680 10.39850 -0.00170 -0.01635 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.55860 7.55980 -0.00120 -0.01587 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.90680 8.90820 -0.00140 -0.01572 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.89190 9.89350 -0.00160 -0.01617 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.99990 11.00670 -0.00680 -0.06178 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.46990 7.47450 -0.00460 -0.06154 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.81960 8.82500 -0.00540 -0.06119 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.95790 9.96400 -0.00610 -0.06122 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.68580 10.68450 0.00130 0.01217 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.59810 7.59720 0.00090 0.01185 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.08930 8.08380 0.00550 0.06804 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.13590 9.12610 0.00980 0.10738 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.14680 10.13590 0.01090 0.10754 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.80370 12.79510 0.00860 0.06721 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.77000 7.72000 0.05000 0.64767 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.06000 8.01000 0.05000 0.62422 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.04000 8.04000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.90110 12.87310 0.02800 0.21751 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 富蘭克林華美第一富基金 37.83000 38.34000 -0.51000 -1.33020 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34250 10.34230 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.06000 13.98000 0.08000 0.57225 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.02000 12.95000 0.07000 0.54054 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.24000 15.16000 0.08000 0.52770 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.82580 9.83020 -0.00440 -0.04476 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.82580 9.83020 -0.00440 -0.04476 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.69820 9.70440 -0.00620 -0.06389 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.69820 9.70440 -0.00620 -0.06389 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.77250 9.77730 -0.00480 -0.04909 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.77250 9.77730 -0.00480 -0.04909 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.77240 9.77730 -0.00490 -0.05012 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.85770 9.86830 -0.01060 -0.10741 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.85770 9.86830 -0.01060 -0.10741 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.85770 9.86830 -0.01060 -0.10741 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.81510 6.79560 0.01950 0.28695 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.50600 10.48280 0.02320 0.22131 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.41110 9.39750 0.01360 0.14472 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.28030 11.26410 0.01620 0.14382 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.69050 6.68410 0.00640 0.09575 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.82800 8.81590 0.01210 0.13725 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.33790 10.32370 0.01420 0.13755 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.72470 10.71440 0.01030 0.09613 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.55000 66.33000 0.22000 0.33167 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 66.63000 66.37000 0.26000 0.39174 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.10880 61.10310 0.00570 0.00933 復華1至5年期高收益債券基金 20.69000 20.70000 -0.01000 -0.04831 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 62.44600 62.15630 0.28970 0.46608 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 62.77920 62.53750 0.24170 0.38649 復華人民幣貨幣市場基金 11.83470 11.83410 0.00060 0.00507 復華人生目標基金 37.71860 38.33710 -0.61850 -1.61332 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 8.45000 8.29000 0.16000 1.93004 復華中小精選基金 63.65000 64.73000 -1.08000 -1.66847 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.15350 52.06530 0.08820 0.16940 復華中國特選信用債券ETF基金 61.96200 61.90790 0.05410 0.08739 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.68000 9.44000 0.24000 2.54237 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.66000 8.46000 0.20000 2.36407 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.58000 11.45000 0.13000 1.13537 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.44000 10.32000 0.12000 1.16279 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.04000 9.92000 0.12000 1.20968 復華六年到期新興市場債券基金 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 復華台灣智能基金 11.44000 11.51000 -0.07000 -0.60817 復華全方位基金 28.47000 29.01000 -0.54000 -1.86143 復華全球大趨勢基金-美元 12.45000 12.28000 0.17000 1.38436 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.71000 19.45000 0.26000 1.33676 復華全球平衡基金-美元 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991 復華全球平衡基金-新臺幣 19.28000 19.18000 0.10000 0.52138 復華全球物聯網科技基金-美元 14.40000 14.27000 0.13000 0.91100 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.95000 13.83000 0.12000 0.86768 復華全球原物料基金 8.25000 8.21000 0.04000 0.48721 復華全球消費基金-新臺幣 12.62000 12.51000 0.11000 0.87930 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.93380 11.93230 0.00150 0.01257 復華全球債券基金 14.24830 14.22660 0.02170 0.15253 復華全球債券組合基金 14.95000 14.95000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.59000 14.53000 0.06000 0.41294 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 復華全球戰略配置強基金-美元 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 復華有利貨幣市場基金 13.48280 13.48260 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.31000 11.23000 0.08000 0.71238 復華亞太成長基金 12.42000 12.33000 0.09000 0.72993 復華亞太神龍科技基金-美元 8.79000 8.68000 0.11000 1.26728 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.39000 9.27000 0.12000 1.29450 復華東協世紀基金 11.91000 11.94000 -0.03000 -0.25126 復華南非幣長期收益基金A 14.01000 13.92000 0.09000 0.64655 復華南非幣長期收益基金B 8.11000 8.06000 0.05000 0.62035 復華南非幣短期收益基金A 14.40000 14.38000 0.02000 0.13908 復華南非幣短期收益基金B 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 復華美國20年期以上公債ETF基金 64.12640 63.82960 0.29680 0.46499 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.33000 21.42000 -0.09000 -0.42017 復華美國新星基金-美元 12.43000 12.30000 0.13000 1.05691 復華美國新星基金-新臺幣 12.68000 12.56000 0.12000 0.95541 復華恒生基金 21.48000 21.41000 0.07000 0.32695 復華恒生單日反向一倍基金 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 31.13000 31.06000 0.07000 0.22537 復華神盾基金 24.96050 25.33950 -0.37900 -1.49569 復華高成長基金 67.40000 68.63000 -1.23000 -1.79222 復華高益策略組合基金 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530 復華貨幣市場基金 14.44570 14.44550 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.58000 18.60000 -0.02000 -0.10753 復華富時台灣高股息低波動基金 47.83000 48.16000 -0.33000 -0.68522 復華復華基金 21.01000 21.40000 -0.39000 -1.82243 復華華人世紀基金 16.27000 15.92000 0.35000 2.19849 復華傳家二號基金 29.17770 29.58980 -0.41210 -1.39271 復華傳家基金 21.49890 21.75260 -0.25370 -1.16630 復華奧林匹克全球組合基金 15.50000 15.49000 0.01000 0.06456 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.06000 14.04000 0.02000 0.14245 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 復華新興人民幣短期收益基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 復華新興市場10年期以上債券基金 20.66000 20.62000 0.04000 0.19399 復華新興市場企業債券ETF基金 66.53000 66.44000 0.09000 0.13546 復華新興市場高收益債券基金A 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 復華新興市場高收益債券基金B 5.36000 5.35000 0.01000 0.18692 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.85000 11.84000 0.01000 0.08446 復華新興市場短期收益基金 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 復華滬深300 A股基金 23.08000 22.99000 0.09000 0.39147 復華數位經濟基金 44.60000 45.33000 -0.73000 -1.61041 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.82760 9.81880 0.00880 0.08962 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.62960 9.62270 0.00690 0.07171 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.35790 10.34860 0.00930 0.08987 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.01570 10.00860 0.00710 0.07094 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.97920 9.96990 0.00930 0.09328 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.59650 10.59270 0.00380 0.03587 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.79130 9.78100 0.01030 0.10531 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.41710 10.41220 0.00490 0.04706 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.13920 10.12860 0.01060 0.10465 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.77420 10.76920 0.00500 0.04643 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.44290 10.43950 0.00340 0.03257 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.42030 10.40910 0.01120 0.10760 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.52350 10.51820 0.00530 0.05039 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.32800 10.32360 0.00440 0.04262 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.39120 11.38850 0.00270 0.02371 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.30520 10.29280 0.01240 0.12047 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.50420 10.49970 0.00450 0.04286 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.70580 11.70310 0.00270 0.02307 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.44310 10.43040 0.01270 0.12176 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.58360 10.57700 0.00660 0.06240 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.20940 10.20560 0.00380 0.03723 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.35220 10.35150 0.00070 0.00676 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.24370 10.23230 0.01140 0.11141 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.20780 10.20410 0.00370 0.03626 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.35120 10.35060 0.00060 0.00580 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.24030 10.22900 0.01130 0.11047 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.05880 10.05020 0.00860 0.08557 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.06800 10.05160 0.01640 0.16316 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.05730 10.04860 0.00870 0.08658 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.06890 10.05260 0.01630 0.16215 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.51450 10.50910 0.00540 0.05138 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.54330 10.53010 0.01320 0.12535 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.63530 10.62820 0.00710 0.06680 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18430 9.18020 0.00410 0.04466 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.22540 8.22170 0.00370 0.04500 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.26890 8.27000 -0.00110 -0.01330 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.87470 11.86930 0.00540 0.04550 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.66820 10.66340 0.00480 0.04501 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.84930 10.85070 -0.00140 -0.01290 景順主流基金 16.89000 17.20000 -0.31000 -1.80233 景順台灣科技基金 29.29000 29.78000 -0.49000 -1.64540 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 景順全球科技基金 23.28000 23.03000 0.25000 1.08554 景順全球康健基金 18.75000 18.71000 0.04000 0.21379 景順貨幣市場基金 15.98160 15.98140 0.00020 0.00125 景順潛力基金 31.21000 31.58000 -0.37000 -1.17163 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.66000 14.50000 0.16000 1.10345 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.82000 13.67000 0.15000 1.09729 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.02000 10.95000 0.07000 0.63927 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.21000 11.14000 0.07000 0.62837 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.50000 11.43000 0.07000 0.61242 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62970 8.61940 0.01030 0.11950 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.95700 7.96820 -0.01120 -0.14056 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.40060 11.38710 0.01350 0.11856 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.48730 10.50210 -0.01480 -0.14092 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.12000 7.97000 0.15000 1.88206 華南永昌中國A股基金(美元) 7.79000 7.66000 0.13000 1.69713 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.53000 11.34000 0.19000 1.67549 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.54060 9.53650 0.00410 0.04299 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.81900 9.82050 -0.00150 -0.01527 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.06090 10.05660 0.00430 0.04276 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.35850 10.36010 -0.00160 -0.01544 華南永昌永昌基金 19.13000 19.40000 -0.27000 -1.39175 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.68650 14.67450 0.01200 0.08177 華南永昌全球神農水資源基金 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.45000 10.36000 0.09000 0.86873 華南永昌全球精品基金 16.58000 16.49000 0.09000 0.54579 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.98000 12.92000 0.06000 0.46440 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.99000 12.94000 0.05000 0.38640 華南永昌物聯網精選基金 11.37000 11.53000 -0.16000 -1.38768 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26540 16.26510 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 23.92330 24.13210 -0.20880 -0.86524 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97910 11.97890 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.67570 10.67160 0.00410 0.03842 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.66510 10.66730 -0.00220 -0.02062 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99840 9.99460 0.00380 0.03802 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.91550 9.91830 -0.00280 -0.02823 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.50660 10.50120 0.00540 0.05142 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.42050 10.42240 -0.00190 -0.01823 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95510 9.95050 0.00460 0.04623 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.83260 9.83460 -0.00200 -0.02034 華頓中小型基金 19.44000 19.99000 -0.55000 -2.75138 華頓中國多重機會平衡基金 11.40600 11.26100 0.14500 1.28763 華頓台灣基金 22.44000 23.00000 -0.56000 -2.43478 華頓平安貨幣市場基金 11.55940 11.55920 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.57000 17.33000 0.24000 1.38488 華頓全球高收益債券基金A 13.76860 13.77750 -0.00890 -0.06460 華頓全球高收益債券基金B 8.11760 8.12280 -0.00520 -0.06402 華頓全球黑鑽油源基金 5.09000 5.08000 0.01000 0.19685 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.68870 2.63300 0.05570 2.11546 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.11420 11.87040 0.24380 2.05385 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38940 0.38130 0.00810 2.12431 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.81470 11.72040 0.09430 0.80458 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.81470 11.72040 0.09430 0.80458 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.51900 10.43350 0.08550 0.81948 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.58280 10.50450 0.07830 0.74539 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.58280 10.50450 0.07830 0.74539 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.35160 9.28240 0.06920 0.74550 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.70640 10.62100 0.08540 0.80407 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.70640 10.62100 0.08540 0.80407 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.47260 9.39570 0.07690 0.81846 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.70000 10.51000 0.19000 1.80780 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.28000 9.12000 0.16000 1.75439 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.87000 9.69000 0.18000 1.85759 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.62420 2.62280 0.00140 0.05338 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07210 2.07020 0.00190 0.09178 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.11670 12.11200 0.00470 0.03880 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.47370 9.47000 0.00370 0.03907 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37940 0.37920 0.00020 0.05274 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30030 0.30000 0.00030 0.10000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.40000 3.35000 0.05000 1.49254 匯豐中國動力基金(台幣) 15.30000 15.09000 0.21000 1.39165 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.48000 0.01000 2.08333 匯豐台灣精典基金 23.59000 23.85000 -0.26000 -1.09015 匯豐全球趨勢組合基金 12.48000 12.42000 0.06000 0.48309 匯豐全球關鍵資源基金 8.16000 8.15000 0.01000 0.12270 匯豐安富基金 25.24000 25.40000 -0.16000 -0.62992 匯豐成功基金 43.06000 43.22000 -0.16000 -0.37020 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.37000 2.37000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.49000 0.01000 2.04082 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.66210 2.65940 0.00270 0.10153 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.34640 2.34370 0.00270 0.11520 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.79410 11.78530 0.00880 0.07467 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.91540 7.90640 0.00900 0.11383 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38630 0.38600 0.00030 0.07772 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33330 0.33290 0.00040 0.12016 匯豐金磚動力基金 14.65000 14.53000 0.12000 0.82588 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00550 15.00540 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.06000 5.06000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.43010 5.42950 0.00060 0.01105 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.23500 9.23460 0.00040 0.00433 匯豐龍鳳基金-A類型 50.91000 51.48000 -0.57000 -1.10723 匯豐龍鳳基金-I類型 50.91000 51.48000 -0.57000 -1.10723 匯豐龍騰電子基金 35.73000 36.33000 -0.60000 -1.65153 匯豐雙高收益債券組合基金 12.48040 12.47240 0.00800 0.06414 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.53000 17.73000 -0.20000 -1.12803 新光中國成長基金(人民幣) 8.97000 8.81000 0.16000 1.81612 新光中國成長基金(美元) 9.01000 8.83000 0.18000 2.03851 新光中國成長基金(新臺幣) 9.06000 8.88000 0.18000 2.02703 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.94660 10.95290 -0.00630 -0.05752 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.07270 10.05650 0.01620 0.16109 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.49040 10.47690 0.01350 0.12885 新光台灣富貴基金 22.79000 23.00000 -0.21000 -0.91304 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.00000 20.88000 0.12000 0.57471 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.15070 39.90810 0.24260 0.60790 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 41.83760 41.62340 0.21420 0.51461 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879 新光全球AI新創產業基金美元 9.72000 9.61000 0.11000 1.14464 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.86000 9.76000 0.10000 1.02459 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 新光全球生技醫療基金(美元) 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180 新光全球債券基金(A累積)美元 10.53460 10.50490 0.02970 0.28273 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.39490 10.36900 0.02590 0.24978 新光全球債券基金(B配息)美元 9.97320 9.94510 0.02810 0.28255 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.82820 9.80370 0.02450 0.24991 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.15000 9.10000 0.05000 0.54945 新光吉星貨幣市場基金 15.49420 15.49400 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 新光多重資產基金(A累積)美元 8.40000 8.36000 0.04000 0.47847 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.84000 8.80000 0.04000 0.45455 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.55000 8.51000 0.04000 0.47004 新光亞洲精選基金-美金 21.24000 21.18000 0.06000 0.28329 新光亞洲精選基金-新台幣 21.73000 21.67000 0.06000 0.27688 新光店頭基金 22.10000 22.41000 -0.31000 -1.38331 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 新光特選內需收益ETF基金 20.26000 20.36000 -0.10000 -0.49116 新光創新科技基金 13.20000 13.46000 -0.26000 -1.93165 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.18160 10.16500 0.01660 0.16331 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.51080 10.49950 0.01130 0.10762 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.02380 10.00760 0.01620 0.16188 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.36180 9.34710 0.01470 0.15727 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.64420 9.63380 0.01040 0.10795 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.19190 9.17710 0.01480 0.16127 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.53120 40.52030 0.01090 0.02690 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 41.52500 41.33330 0.19170 0.46379 新光澳幣八年期保本基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.54200 10.52700 0.01500 0.14249 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.47380 9.46120 0.01260 0.13318 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.46630 9.45800 0.00830 0.08776 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.35490 10.34590 0.00900 0.08699 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.36550 10.35320 0.01230 0.11880 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.47160 9.46030 0.01130 0.11945 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.44450 9.42880 0.01570 0.16651 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.33320 10.31600 0.01720 0.16673 瑞銀全球創新趨勢基金 7.09000 7.08000 0.01000 0.14124 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.61340 10.59920 0.01420 0.13397 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.60010 9.58700 0.01310 0.13664 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.44660 10.43630 0.01030 0.09869 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.58290 9.57350 0.00940 0.09819 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.66950 9.65590 0.01360 0.14085 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.57910 10.56430 0.01480 0.14009 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.81240 14.80370 0.00870 0.05877 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.68650 8.68140 0.00510 0.05875 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.33470 41.28680 0.04790 0.11602 群益10年期以上金融債ETF基金 40.12700 39.98540 0.14160 0.35413 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 40.72600 40.51250 0.21350 0.52700 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 40.79410 40.60600 0.18810 0.46323 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 42.79210 42.64440 0.14770 0.34635 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 40.33720 40.13250 0.20470 0.51006 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 43.82410 43.59860 0.22550 0.51722 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 44.65730 44.60480 0.05250 0.11770 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 43.63210 43.46690 0.16520 0.38006 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.45280 10.43200 0.02080 0.19939 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 42.05800 41.86770 0.19030 0.45453 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.90170 39.88440 0.01730 0.04338 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43000 11.42920 0.00080 0.00700 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21410 10.20540 0.00870 0.08525 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.87160 12.55280 0.31880 2.53967 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.59130 9.34100 0.25030 2.67958 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.01000 9.76000 0.25000 2.56148 群益大印度基金N-新臺幣 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 群益大印度基金-人民幣 12.84450 12.88260 -0.03810 -0.29575 群益大印度基金-美元 12.04280 12.06210 -0.01930 -0.16001 群益大印度基金-新臺幣 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.81100 11.77140 0.03960 0.33641 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.35540 11.30190 0.05350 0.47337 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.59770 10.56220 0.03550 0.33610 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.29530 9.25160 0.04370 0.47235 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.47950 9.44770 0.03180 0.33659 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.34880 8.30950 0.03930 0.47295 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.84890 8.81920 0.02970 0.33677 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.05510 8.01720 0.03790 0.47273 群益中小型股基金 43.05000 43.75000 -0.70000 -1.60000 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.17180 10.10430 0.06750 0.66803 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.41470 9.33960 0.07510 0.80410 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.90720 8.84120 0.06600 0.74650 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.69560 8.63800 0.05760 0.66682 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.04740 7.98320 0.06420 0.80419 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.61450 7.55810 0.05640 0.74622 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.44920 10.44280 0.00640 0.06129 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.49410 11.48700 0.00710 0.06181 群益中國高收益債券基金-美元 11.11390 11.10530 0.00860 0.07744 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.30090 10.29740 0.00350 0.03399 群益中國新機會基金N-人民幣 8.24880 8.03410 0.21470 2.67236 群益中國新機會基金N-美元 7.55150 7.34500 0.20650 2.81144 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.14000 7.92000 0.22000 2.77778 群益中國新機會基金-人民幣 7.31550 7.12510 0.19040 2.67224 群益中國新機會基金-美元 8.07410 7.85330 0.22080 2.81156 群益中國新機會基金-新臺幣 7.77000 7.56000 0.21000 2.77778 群益平衡王基金 19.11960 19.36690 -0.24730 -1.27692 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.28000 6.27000 0.01000 0.15949 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.87000 11.82630 0.04370 0.36952 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.29540 11.23850 0.05690 0.50630 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.25250 10.21470 0.03780 0.37005 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.75520 9.70610 0.04910 0.50587 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.25420 10.22980 0.02440 0.23852 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.04130 10.01860 0.02270 0.22658 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.16740 9.14560 0.02180 0.23837 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.14660 9.12590 0.02070 0.22683 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.31380 10.28910 0.02470 0.24006 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.35640 10.33300 0.02340 0.22646 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.32910 9.30680 0.02230 0.23961 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.78650 9.76440 0.02210 0.22633 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.82820 10.81570 0.01250 0.11557 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.53730 7.52860 0.00870 0.11556 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.51780 10.51530 0.00250 0.02377 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.34780 10.34560 0.00220 0.02127 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.48960 10.49180 -0.00220 -0.02097 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.86230 9.86000 0.00230 0.02333 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.79300 9.79090 0.00210 0.02145 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.92740 9.92940 -0.00200 -0.02014 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.51790 10.51540 0.00250 0.02377 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.34780 10.34550 0.00230 0.02223 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.48950 10.49160 -0.00210 -0.02002 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.86230 9.86000 0.00230 0.02333 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.79290 9.79080 0.00210 0.02145 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.92740 9.92940 -0.00200 -0.02014 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.22460 9.19440 0.03020 0.32846 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 群益全球關鍵生技基金-美元 15.09410 15.04480 0.04930 0.32769 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.02000 14.98000 0.04000 0.26702 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金N-人民幣 10.42070 10.39460 0.02610 0.25109 群益印度中小基金N-美元 8.72110 8.68750 0.03360 0.38676 群益印度中小基金N-新臺幣 8.31000 8.28000 0.03000 0.36232 群益印度中小基金-人民幣 14.10710 14.07180 0.03530 0.25086 群益印度中小基金-美元 12.47350 12.42540 0.04810 0.38711 群益印度中小基金-新臺幣 14.55000 14.50000 0.05000 0.34483 群益多利策略組合基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.25000 15.20000 0.05000 0.32895 群益安家基金 24.06920 24.30990 -0.24070 -0.99013 群益安穩貨幣市場基金 16.14320 16.14300 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.25000 21.12000 0.13000 0.61553 群益亞太中小基金 10.56000 10.45000 0.11000 1.05263 群益亞太新趨勢平衡基金 16.20000 16.09000 0.11000 0.68365 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.28430 10.27210 0.01220 0.11877 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.65800 7.64890 0.00910 0.11897 群益店頭市場基金 90.04000 91.81000 -1.77000 -1.92789 群益東方盛世基金 8.57000 8.50000 0.07000 0.82353 群益東協成長基金-人民幣 12.67640 12.80250 -0.12610 -0.98496 群益東協成長基金-美元 11.09280 11.18790 -0.09510 -0.85003 群益東協成長基金-新臺幣 11.06000 11.16000 -0.10000 -0.89606 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.46820 11.42340 0.04480 0.39218 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.80200 10.75780 0.04420 0.41086 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.26280 10.22560 0.03720 0.36379 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.52390 9.48670 0.03720 0.39213 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.97370 8.93700 0.03670 0.41065 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.52390 8.49300 0.03090 0.36383 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.61210 10.57360 0.03850 0.36411 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.32020 9.28380 0.03640 0.39208 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.13310 9.09580 0.03730 0.41008 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.52240 9.48790 0.03450 0.36362 群益長安基金 28.97000 29.58000 -0.61000 -2.06220 群益美國新創亮點基金N-美元 10.09900 10.03140 0.06760 0.67388 群益美國新創亮點基金-美元 15.27720 15.17480 0.10240 0.67480 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.88000 14.79000 0.09000 0.60852 群益真善美基金 15.48090 15.60080 -0.11990 -0.76855 群益馬拉松基金 114.32000 115.91000 -1.59000 -1.37175 群益深証中小板基金 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489 群益創新科技基金 31.72000 32.30000 -0.58000 -1.79567 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.31580 9.14070 0.17510 1.91561 群益華夏盛世基金N-美元 8.54770 8.37570 0.17200 2.05356 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.98000 8.80000 0.18000 2.04545 群益華夏盛世基金-人民幣 10.14490 9.95430 0.19060 1.91475 群益華夏盛世基金-美元 9.42490 9.23520 0.18970 2.05410 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.67000 15.37000 0.30000 1.95185 群益奧斯卡基金 28.36000 28.97000 -0.61000 -2.10563 群益新興金鑽基金-美元 11.16040 11.10000 0.06040 0.54414 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729 群益葛萊美基金 22.86000 23.29000 -0.43000 -1.84629 群益道瓊美國地產ETF基金 21.67000 21.56000 0.11000 0.51020 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.14000 8.07000 0.07000 0.86741 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.96000 13.19000 -0.23000 -1.74375 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.85880 10.83840 0.02040 0.18822 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.67270 10.63810 0.03460 0.32525 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.77770 10.74910 0.02860 0.26607 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.66950 10.64950 0.02000 0.18780 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.48680 10.45280 0.03400 0.32527 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.58980 10.56170 0.02810 0.26606 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.85870 10.83830 0.02040 0.18822 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.67270 10.63820 0.03450 0.32430 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.66950 10.64950 0.02000 0.18780 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.48670 10.45280 0.03390 0.32432 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.57940 12.53810 0.04130 0.32940 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.51330 11.48010 0.03320 0.28920 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.43890 11.40340 0.03550 0.31131 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.57050 8.54240 0.02810 0.32895 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.88370 8.85810 0.02560 0.28900 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.19000 8.17000 0.02000 0.24480 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.42900 8.40290 0.02610 0.31061 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.82880 9.80040 0.02840 0.28978 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.79000 8.83000 -0.04000 -0.45300 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 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0.01000 0.10101 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.80000 29.18000 -0.38000 -1.30226 德信中國精選成長基金 11.70000 11.56000 0.14000 1.21107 德信台灣主流中小基金 18.37000 18.77000 -0.40000 -2.13106 德信萬保貨幣市場基金 11.97380 11.97360 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 30.93000 31.38000 -0.45000 -1.43403 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.59950 10.58690 0.01260 0.11902 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.51000 10.49860 0.01140 0.10859 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70370 11.70360 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.12000 15.40000 -0.28000 -1.81818 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.75000 17.73000 0.02000 0.11280 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.65700 10.63580 0.02120 0.19933 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.93390 15.90270 0.03120 0.19619 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.28490 8.26680 0.01810 0.21895 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.16380 11.14270 0.02110 0.18936 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.00530 11.98280 0.02250 0.18777 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.89670 13.86630 0.03040 0.21924 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.80000 16.70000 0.10000 0.59880 摩根中小基金 21.50000 21.72000 -0.22000 -1.01289 摩根中國A股基金 14.48000 14.11000 0.37000 2.62225 摩根中國A股基金(美元) 11.28000 10.98000 0.30000 2.73224 摩根中國亮點基金 12.95000 12.76000 0.19000 1.48903 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.32120 11.16060 0.16060 1.43899 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.55030 12.36090 0.18940 1.53225 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.59060 9.45060 0.14000 1.48139 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.09990 12.91400 0.18590 1.43952 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.11510 14.88720 0.22790 1.53085 摩根台灣金磚基金-累積型 18.77000 18.93000 -0.16000 -0.84522 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.77000 18.93000 -0.16000 -0.84522 摩根台灣增長基金 47.68000 48.18000 -0.50000 -1.03778 摩根平衡基金 27.32000 27.43000 -0.11000 -0.40102 摩根全球α基金 18.27000 18.19000 0.08000 0.43980 摩根全球平衡基金 15.68180 15.65240 0.02940 0.18783 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.42460 9.41750 0.00710 0.07539 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.50650 10.49570 0.01080 0.10290 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.92950 9.92070 0.00880 0.08870 摩根多元入息成長基金-累積型 11.47840 11.46980 0.00860 0.07498 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.21800 10.20890 0.00910 0.08914 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.55800 10.55650 0.00150 0.01421 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.91870 13.91680 0.00190 0.01365 摩根亞洲基金 57.40000 57.11000 0.29000 0.50779 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.44430 8.45940 -0.01510 -0.17850 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.93400 9.94880 -0.01480 -0.14876 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.79410 8.80800 -0.01390 -0.15781 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.72650 12.74920 -0.02270 -0.17805 摩根東方內需機會基金 18.18000 18.09000 0.09000 0.49751 摩根東方科技基金 31.70000 31.34000 0.36000 1.14869 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 摩根金龍收成基金 21.78000 21.51000 0.27000 1.25523 摩根第一貨幣市場基金 15.12140 15.12130 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.87000 13.68000 0.19000 1.38889 摩根新金磚五國基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000 摩根新絲路基金 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 摩根新興35基金 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513 摩根新興日本基金 22.63000 22.45000 0.18000 0.80178 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.14220 7.13750 0.00470 0.06585 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.39500 9.38400 0.01100 0.11722 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.23420 9.22480 0.00940 0.10190 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.85260 10.84140 0.01120 0.10331 摩根新興科技基金 51.07000 51.64000 -0.57000 -1.10380 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.56430 8.55280 0.01150 0.13446 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.23180 9.21300 0.01880 0.20406 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.70870 8.69230 0.01640 0.18867 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.12840 10.11460 0.01380 0.13644 摩根龍揚基金 32.53000 32.13000 0.40000 1.24494 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 摩根環球股票收益基金-累積型 11.73000 11.68000 0.05000 0.42808 摩根總收益組合基金-月配息型 9.25290 9.26180 -0.00890 -0.09609 摩根總收益組合基金-累積型 11.38760 11.39860 -0.01100 -0.09650 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.28000 20.04000 0.24000 1.19760 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60630 12.60610 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.41000 10.65000 -0.24000 -2.25352 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.44390 10.42580 0.01810 0.17361 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.42440 10.41760 0.00680 0.06527 聯邦中國龍基金 24.72000 25.06000 -0.34000 -1.35674 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.42930 12.41520 0.01410 0.11357 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.62580 11.61330 0.01250 0.10764 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.56690 10.55950 0.00740 0.07008 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.38170 10.36930 0.01240 0.11958 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.76080 9.75030 0.01050 0.10769 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.86610 8.85990 0.00620 0.06998 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.67710 9.65970 0.01740 0.18013 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.81980 9.80780 0.01200 0.12235 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.96430 9.91590 0.04840 0.48810 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.20660 10.16300 0.04360 0.42901 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.52910 9.48280 0.04630 0.48825 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.75730 9.71560 0.04170 0.42921 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.37750 11.34670 0.03080 0.27144 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.16690 11.13580 0.03110 0.27928 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.40630 10.38270 0.02360 0.22730 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.58190 10.55290 0.02900 0.27481 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.36660 10.33770 0.02890 0.27956 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.66290 9.64100 0.02190 0.22715 聯邦金鑽平衡基金 22.42530 22.70590 -0.28060 -1.23580 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.40180 9.31290 0.08890 0.95459 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.79380 9.70680 0.08700 0.89628 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.36620 9.27770 0.08850 0.95390 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.76340 9.67680 0.08660 0.89492 聯邦貨幣市場基金 13.20980 13.20960 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.30000 12.47000 -0.17000 -1.36327 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.49350 16.49190 0.00160 0.00970 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.40190 12.31720 0.08470 0.68766 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.18310 12.09410 0.08900 0.73590 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.61570 11.53100 0.08470 0.73454 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.17430 12.16390 0.01040 0.08550 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.39130 11.38530 0.00600 0.05270 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.50640 10.49760 0.00880 0.08383 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.64550 8.64090 0.00460 0.05324 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.58000 35.02000 -0.44000 -1.25642 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.85000 17.43000 0.42000 2.40964 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.87000 17.47000 0.40000 2.28964 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.92000 11.66000 0.26000 2.22985 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.99000 15.98000 0.01000 0.06258 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.98000 11.98000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.79000 12.78000 0.01000 0.07825 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.60000 7.60000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.15000 15.08000 0.07000 0.46419 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.79000 8.75000 0.04000 0.45714 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.28000 14.25000 0.03000 0.21053 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.43000 14.39000 0.04000 0.27797 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.42000 14.39000 0.03000 0.20848 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.14000 15.10000 0.04000 0.26490 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.31000 20.24000 0.07000 0.34585 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.42000 18.35000 0.07000 0.38147 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.71000 12.67000 0.04000 0.31571 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.59000 14.54000 0.05000 0.34388 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.50000 15.44000 0.06000 0.38860 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.50000 14.45000 0.05000 0.34602 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.54000 14.49000 0.05000 0.34507 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.61000 12.57000 0.04000 0.31822 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.71000 12.66000 0.05000 0.39494 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.23000 13.18000 0.05000 0.37936 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.11000 19.06000 0.05000 0.26233 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.87000 17.83000 0.04000 0.22434 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