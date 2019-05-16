新聞
0

◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧05月16日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24093      5027   479.27  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15165      4973   304.95  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19852      7466   265.90  
00702  國泰標普低波高息     13139      5188   253.26  
00729R 第一金工業30反1       2670      1098   243.17  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00757  統一FANG+            10926      5994   182.28  
0058   富邦發達              7407      4196   176.53  
00743  國泰中國A150         16071      9347   171.94  
00735  國泰臺韓科技          8600      6789   126.68  
0051   元大中型100          10908      9500   114.82  
00681R 元大美債20反1         5937      6094    97.42  
0054   元大台商50           10301     10624    96.96  
0055   元大MSCI金融         33423     37154    89.96  
00707R 元大S&P日圓反1        3750      4355    86.11  
008201 BP上證50              1300      1549    83.93  
00714  群益道瓊美國地產      4475      5567    80.38  
00728  第一金工業30          9513     12923    73.61  
00736  國泰新興市場          5432      7727    70.30  
00663L 國泰臺灣加權正2       3285      4809    68.31  
0053   元大電子              4393      6488    67.71  
00763U 國票道瓊銅            2681      4065    65.95  
006206 元大上證50           95891    145778    65.78  
00752  中信中國50            7774     12216    63.64  
006207 FH滬深               62985    100392    62.74  
0061   元大寶滬深          201765    359616    56.11
留言載入中...

相關新聞