【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

川普簽署行政命令，禁止企業使用對國家安全構成危險的公司所生產電信設備，明顯針對華為、中興等中國通信大廠，台股砷化鎵三雄首當其衝全面重挫，鴻海財報不佳效應持續，今日續跌逾１％，金融股也在富邦金重挫近 3% 下領跌，僅傳產在台泥大漲下撐盤，收盤加權指數下跌 0.82%。

《國際金融市場焦點分析》

美國政府計劃將汽車關稅實施推遲最多 6 個月，暫時阻止全球貿易衝突進一步擴大，激勵隔夜歐美股市由黑翻紅，不過隨後川普簽署行政命令，禁止美企購買對美國國安構成不可接受風險的外國電信設備與服務，明顯針對華為、中興等中國通信大廠，一度衝擊 A50 指數期貨早盤下跌逾百點，不過隨後稀土、養殖、國防軍工以及煤炭板塊輪流拉升，市場人氣也逐漸回暖，支撐滬指震盪上行，溫和收漲。

《國際商品市場焦點分析》

API 原油庫存數據意外大增 800 萬桶，導致市場擔憂原油基本面將會持續出現惡化，帶動早盤輕原油及布倫特原油期貨同步走跌近 1%，不過晚間受到美國總統川普宣佈，延後加徵汽車關稅後，市場樂觀情緒再度升溫，輕原油期貨及布倫特原油期貨由黑翻紅轉為上漲；空單回補效應，加上播種進度緩慢，帶動黃小玉走高，不過受到市場仍擔憂黃小玉產量及庫存影響，導致黃小玉漲幅收斂。

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