【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美中貿易緊張情緒有所緩和，支撐週三台股開高，鴻海財報三率三降，加上被 MSCI 調降權重，股價下跌逾 2%，大立光也維持平盤上下震盪，僅台積電較為強勢，但尾盤因台指期結算遭大單摜壓，所幸國泰金領漲金融股，另外塑化股也有所表現，支撐指數收盤上漲 0.39%。

《國際金融市場焦點分析》

川普週二再度發出推文，表示只要時機到了就會和中國談成貿易協議，另外美國財政部發言人稱，美國財長姆努欽計劃近期前往中國進行經貿談判，使得美中貿易衝突緊張有所緩解，激勵今日滬深兩市雙雙高開，早盤貴州茅台大漲引領白酒板塊，午後券商股再度接力拉升，權重股回神帶動市場人氣聚集，收盤上証指數上漲 1.9%，A50 指數期貨則維持超過 200 點漲幅。

《國際商品市場焦點分析》

沙國油管設施遭遇無人機攻擊，沙國石油部長表示，此次攻擊事件為恐怖攻擊，導致市場對於原油供給問題擔憂加重，加上，美國總統川普昨日表示，中美雙方的關係並未破裂，雙方仍可以達成很好的協議，帶動市場風險偏好情緒升溫，推動昨日輕原油期貨上漲超過 1%，不過今日早上，美國公佈 API 原油庫存意外大增 860 萬桶，導致輕原油早盤再度下跌近 1%，抹去昨日部分漲幅。

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