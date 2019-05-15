【富蘭克林】貿易戰利空拉回 A股震盪尋買點

適度技術修正 布局迎基本面向上趨勢

中國 A 股雖遭遇貿易協商亂流，但伴隨美中領導人可望於 6 月 G20 會面之正面訊息，14 日相關陸股 ETF 單日成交量僅次於避險性質標的，投資人持續看好 A 股反彈。富蘭克林華美投信認為，A 股除短線存有轉機外，就中長期角度而言，貿易戰變數引導 A 股適度技術修正，有利後市行情發展，A 股待消化利空後，可望憑藉基本面與宏觀經濟數據的好轉，重回震盪上行格局，現階段相對較佳進場機會正逐步浮現。

富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達表示，近期全球股市深受多空消息牽動，創造不少成長性資產更好的增持機會，像是中國 A 股持續消化貿易協商利空，未來仍有轉圜餘地，且決定股價中長期走勢的企業 EPS 增速向上轉折，投資氛圍顯然不像去年貿易戰初期悲觀，因此短線震盪宜視為較佳買點，適時布局 A 股好轉基本面。

沈宏達指出，從 A 股第 1 季季報數據來看，企業 EPS 季增速轉正，提供基本面有利支撐；4 月 PMI 雖小幅回落，但維持在擴張水準，顯示經濟呈現改善，進入 5 月後在 ｢穩貨幣、寬信用｣政策引導下，宏觀數據有機會表現比去年好，且 MSCI、富時指數權重提升效應開始發酵，均為未來 A 股行情值得期待的原因。

沈宏達認為，待貿易協商不確定性順利消除，A 股盤勢有機會震盪上行，不過接下來的行情應會分化，漲勢能延續的多為基本面有支撐、成長展望可至一年以上的產業，後市重心很可能移動到｢漲得久｣的個股，考量指數報酬表現或面臨震盪，投資人可挑選適時換股操作的 A 股基金，把握大盤整理回檔之際布局，是震盪牛市更佳操作策略。

富蘭克林華美投信建議，A 股短線雖面臨不確定性，但第 2 季面對的是低基期，因此風險隨之降低，且降稅減費、穩貨幣與穩信貸等政策的組合效果開始發揮作用，伴隨企業獲利下修潮告一段落，營運狀況即將好轉，考量股市通常領先基本面，若基本面如預期在第 2 季落底，那近期市場的修正就能視為本輪短線修正的底部，看好 A 股的投資人可留意進場增持機會。

【以上提及之個股僅為舉例用，非為個股之推介。】

投資中國警語：中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新台幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。

投資證券交易市場交易之反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF，不得超過本基金淨資產價值之百分之十。本基金主要投資於中國大陸境內之有價證券，雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險 (含國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或法規之變動等)、類股過度集中、產業景氣循環變動等風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。另中國大陸為外匯管制市場，資金匯出匯入之限制，或新臺幣兌換人民幣之限制，而可能有匯率相關風險。基於經理公司申請獲得大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。富蘭克林華美投信獨立經營管理。