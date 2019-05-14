台北‧05月13日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 123739 00632R 元大台灣50反1 107308 00677U 富邦VIX 57668 3481 群創 50594 2888 新光金 50399 3037 欣興 46007 2891 中信金 43087 2882 國泰金 40753 2317 鴻海 36503 2337 旺宏 34698 2303 聯電 34572 00633L 富邦上証正2 29740 3231 緯創 28258 2330 台積電 28219 2409 友達 27050 0056 元大高股息 25382 3049 和鑫 23653 2834 臺企銀 22198 2344 華邦電 21747 2633 台灣高鐵 21407 2332 友訊 20162 1101 台泥 20034 2323 中環 19681 0050 元大台灣50 18591 2886 兆豐金 18578 3704 合勤控 17852 2884 玉山金 17623 2883 開發金 17328 3017 奇鋐 16959 6116 彩晶 16593
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
留言載入中...