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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月13日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      123739  
00632R 元大台灣50反1       107308  
00677U 富邦VIX              57668  
3481   群創                 50594  
2888   新光金               50399  
3037   欣興                 46007  
2891   中信金               43087  
2882   國泰金               40753  
2317   鴻海                 36503  
2337   旺宏                 34698  
2303   聯電                 34572  
00633L 富邦上証正2          29740  
3231   緯創                 28258  
2330   台積電               28219  
2409   友達                 27050  
0056   元大高股息           25382  
3049   和鑫                 23653  
2834   臺企銀               22198  
2344   華邦電               21747  
2633   台灣高鐵             21407  
2332   友訊                 20162  
1101   台泥                 20034  
2323   中環                 19681  
0050   元大台灣50           18591  
2886   兆豐金               18578  
3704   合勤控               17852  
2884   玉山金               17623  
2883   開發金               17328  
3017   奇鋐                 16959  
6116   彩晶                 16593
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