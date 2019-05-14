[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月13日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 富邦科技 本盟 昶和 福壽 元大寶滬深 嘉裕 元大電子 利勤 大統新創 天仁 FH滬深 東華 元大台商50 永冠-KY 本盟 宏亞 元大台灣50正2 立益 富邦摩台 云辰 健和興 地球 國泰臺灣加權正2 佳和 富邦發達 麗臺 旭隼 新紡 聯發 富邦金融 奇鋐 元晶 怡華 昶和 元大MSCI台灣 盛達 遠雄來 大統新創 三洋紡 永豐臺灣加權 欣興 統領 程泰 本盟 富邦日本 建碁 威宏-KY 氣立 正道 國泰日經225 和鑫 泰昇-KY 台硝 瑞利 元大歐洲50 同泰 元禎 樂士 元大日經225 泰碩 永記 正峰新 元大美債20反1 玉晶光 日勝化 億泰 國泰20年美債正2 晶彩科 展宇 懷特 國泰20年美債反1 尚志 華廣 燁興 國泰標普低波高息 合勤控 高興昌 千興 元大S&P日圓反1 虹堡 東明-KY 威致 富邦歐洲 互億 隴華 華豐 FH彭博高收益債 超眾 銘旺科 首利 FH彭博新興債 光麗-KY 翔耀 麗正 群益道瓊美國地產 虹揚-KY 太空梭 東訊 FH富時高息低波 南電 吉祥全 華泰 國泰RMB短期報酬 杜康-DR 奇鋐 錸德 富邦臺灣中小 陽光能源-DR 聯德 倫飛 國泰新興市場 波力-KY 泰碩 虹光 新光內需收益 玉晶光 威盛 FH美國金融股 晶彩科 浩鑫 新光中國政金綠債 穎漢 國碩 新光投等債15+ 迎廣 銘旺科 新光ICE美國權值 全國電 統懋 宏洲 皇昌 翔耀 嘉裕 遠雄來 太空梭 東華 夏都 兆勁 立益 欣欣 麗臺 佳和 統領 吉祥全 聯發 客思達-KY 憶聲 昶和 康師傅-DR 科風 三洋紡 神州-DR 力特 本盟 晨訊科-DR 喬鼎 正道 一零四 正達 瑞利 欣天然 晟鈦 樂士 新海 聯德 正峰新 欣高 同泰 億泰 新麗 新世紀 懷特 川飛 誠研 燁興 jpp-KY 誠創 千興 台數科 嘉威 威致 基勝-KY 聯合再生 華豐 泰昇-KY 尚志 首利 政伸 力銘 麗正 吉源-KY 亞太電 東訊 達能 華泰 太極 錸德 誠美材 倫飛 傳奇 虹光 慧友 威盛 悠克 浩鑫 友勁 國碩 百一 銘旺科 捷泰 統懋 天瀚 翔耀 迅杰 太空梭 華上 兆勁 光麗-KY 麗臺 元晶 吉祥全 華冠 憶聲 裕豐 科風 寶徠 力特 皇昌 喬鼎 陽明 正達 六福 晟鈦 康師傅-DR 聯德 聖馬丁-DR 同泰 神州-DR 新世紀 耀傑-DR 誠研 同方友友-DR 誠創 晨訊科-DR 嘉威 友佳-DR 聯合再生 陽光能源-DR 尚志 精熙-DR 力銘 中福 亞太電 雷虎 達能 中視 太極 秋雨 誠美材 新利虹 傳奇 國光生 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生