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[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧05月13日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1482676   4767149    31.10  
0061   元大寶滬深          203358    359616    56.55  
2883   開發金              159241  14963380     1.06  
2885   元大金              142532  11686232     1.22  
006205 富邦上証            120320    368736    32.63  
2823   中壽                 97156   4013582     2.42  
006206 元大上證50           95579    147278    64.90  
3045   台灣大               87603   3423833     2.56  
2610   華航                 68465   5420984     1.26  
00739  元大MSCI A股         65373    157988    41.38  
006207 FH滬深               62823    100892    62.27  
00639  富邦深100            58750    266403    22.05  
1312   國喬                 47649    906620     5.26  
6116   彩晶                 47321   3133933     1.51  
2017   官田鋼               45023    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
2881   富邦金               43374  10233603     0.42  
00648R 元大S&P500反1        43084    165688    26.00  
2892   第一金               42229  12338557     0.34  
1101   台泥                 40766   5108059     0.80  
01002T 土銀國泰R1           38022   1393000     2.73  
2882   國泰金               34835  12563210     0.28  
00713  元大台灣高息低波     34436     99512    34.60  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
0055   元大MSCI金融         33541     37154    90.28  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
1102   亞泥                 30285   3361447     0.90  
2889   國票金               27427   2819865     0.97  
00643  群益深証中小         27247    265089    10.28  
01001T 土銀富邦R1           26060    583000     4.47
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