台北‧05月13日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1482676 4767149 31.10 0061 元大寶滬深 203358 359616 56.55 2883 開發金 159241 14963380 1.06 2885 元大金 142532 11686232 1.22 006205 富邦上証 120320 368736 32.63 2823 中壽 97156 4013582 2.42 006206 元大上證50 95579 147278 64.90 3045 台灣大 87603 3423833 2.56 2610 華航 68465 5420984 1.26 00739 元大MSCI A股 65373 157988 41.38 006207 FH滬深 62823 100892 62.27 00639 富邦深100 58750 266403 22.05 1312 國喬 47649 906620 5.26 6116 彩晶 47321 3133933 1.51 2017 官田鋼 45023 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 2881 富邦金 43374 10233603 0.42 00648R 元大S&P500反1 43084 165688 26.00 2892 第一金 42229 12338557 0.34 1101 台泥 40766 5108059 0.80 01002T 土銀國泰R1 38022 1393000 2.73 2882 國泰金 34835 12563210 0.28 00713 元大台灣高息低波 34436 99512 34.60 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 0055 元大MSCI金融 33541 37154 90.28 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 1102 亞泥 30285 3361447 0.90 2889 國票金 27427 2819865 0.97 00643 群益深証中小 27247 265089 10.28 01001T 土銀富邦R1 26060 583000 4.47
[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名
鉅亨台北資料中心
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