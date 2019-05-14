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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月13日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
0056   元大高股息             17517     28953    00632R 元大台灣50反1         -37238         0  
00677U 富邦VIX                12339         0    00637L 元大滬深300正2         -8606         0  
3037   欣興                    4522     18293    2882   國泰金                 -8497    -28009  
2891   中信金                  1514     30508    2888   新光金                 -4748    -21676  
2303   聯電                    1362     27286    3481   群創                   -4176    -48799  
2392   正崴                    1353      -589    1101   台泥                   -3383    -20625  
2633   台灣高鐵                1279       260    2330   台積電                 -3293    -10956  
00638R 元大滬深300反1          1232         0    00655L 國泰中國A50正2         -2984         0  
00693U 華頓S&P黃豆             1183         0    2337   旺宏                   -2396     -5098  
0050   元大台灣50              1178       871    00664R 國泰臺灣加權反1        -2388         0  
3704   合勤控                  1038     -1570    6116   彩晶                   -2259    -14130  
2014   中鴻                     893       341    2323   中環                   -2138     -7299  
2884   玉山金                   841      -558    00636  國泰中國A50            -2069    -28180  
4906   正文                     762      2699    2408   南亞科                 -1963     -2043  
00631L 元大台灣50正2            667         0    2002   中鋼                   -1955     -8802  
2331   精英                     624       660    2881   富邦金                 -1917    -14201  
2887   台新金                   609    -12913    2324   仁寶                   -1446       528  
00643  群益深証中小             569        92    2886   兆豐金                 -1239      3696  
2409   友達                     564    -37399    2883   開發金                 -1202    -23696  
020008 元大特股高息N            560         0    3049   和鑫                   -1185     -4356  
00708L 元大S&P黃金正2           533         0    2332   友訊                   -1164      3292  
4958   臻鼎-KY                  528      4051    006205 富邦上証               -1093         0  
3535   晶彩科                   521     -1400    1402   遠東新                  -959     -1686  
00671R 富邦NASDAQ反1            513         0    2382   廣達                    -951     -5394  
1216   統一                     480      8591    2352   佳世達                  -943     -2174  
6213   聯茂                     459       770    2356   英業達                  -931     -3003  
2892   第一金                   450     -1421    1303   南亞                    -869      -313  
00639  富邦深100                363      -444    5880   合庫金                  -860      7251  
00634R 富邦上証反1              361         0    2454   聯發科                  -837      3910  
2603   長榮                     354      8523    01002T 土銀國泰R1              -833         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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