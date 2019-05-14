[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月13日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 0056 元大高股息 17517 28953 00632R 元大台灣50反1 -37238 0 00677U 富邦VIX 12339 0 00637L 元大滬深300正2 -8606 0 3037 欣興 4522 18293 2882 國泰金 -8497 -28009 2891 中信金 1514 30508 2888 新光金 -4748 -21676 2303 聯電 1362 27286 3481 群創 -4176 -48799 2392 正崴 1353 -589 1101 台泥 -3383 -20625 2633 台灣高鐵 1279 260 2330 台積電 -3293 -10956 00638R 元大滬深300反1 1232 0 00655L 國泰中國A50正2 -2984 0 00693U 華頓S&P黃豆 1183 0 2337 旺宏 -2396 -5098 0050 元大台灣50 1178 871 00664R 國泰臺灣加權反1 -2388 0 3704 合勤控 1038 -1570 6116 彩晶 -2259 -14130 2014 中鴻 893 341 2323 中環 -2138 -7299 2884 玉山金 841 -558 00636 國泰中國A50 -2069 -28180 4906 正文 762 2699 2408 南亞科 -1963 -2043 00631L 元大台灣50正2 667 0 2002 中鋼 -1955 -8802 2331 精英 624 660 2881 富邦金 -1917 -14201 2887 台新金 609 -12913 2324 仁寶 -1446 528 00643 群益深証中小 569 92 2886 兆豐金 -1239 3696 2409 友達 564 -37399 2883 開發金 -1202 -23696 020008 元大特股高息N 560 0 3049 和鑫 -1185 -4356 00708L 元大S&P黃金正2 533 0 2332 友訊 -1164 3292 4958 臻鼎-KY 528 4051 006205 富邦上証 -1093 0 3535 晶彩科 521 -1400 1402 遠東新 -959 -1686 00671R 富邦NASDAQ反1 513 0 2382 廣達 -951 -5394 1216 統一 480 8591 2352 佳世達 -943 -2174 6213 聯茂 459 770 2356 英業達 -931 -3003 2892 第一金 450 -1421 1303 南亞 -869 -313 00639 富邦深100 363 -444 5880 合庫金 -860 7251 00634R 富邦上証反1 361 0 2454 聯發科 -837 3910 2603 長榮 354 8523 01002T 土銀國泰R1 -833 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股