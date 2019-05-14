[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/05/13 108/05/10 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.09230 10.08670 0.00560 0.05552 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.98840 9.98290 0.00550 0.05509 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.17560 10.17400 0.00160 0.01573 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.07270 10.07130 0.00140 0.01390 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.38520 10.38220 0.00300 0.02890 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.19130 10.18830 0.00300 0.02945 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.30340 10.30010 0.00330 0.03204 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.19800 10.19470 0.00330 0.03237 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.39000 23.23000 0.16000 0.68876 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.75000 25.45000 0.30000 1.17878 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 40.26330 40.23840 0.02490 0.06188 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.85470 39.80820 0.04650 0.11681 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.62140 9.61800 0.00340 0.03535 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.08720 10.08400 0.00320 0.03173 中國信託台灣活力基金 13.87000 14.06000 -0.19000 -1.35135 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.82000 8.77000 0.05000 0.57013 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.02460 10.02820 -0.00360 -0.03590 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.07230 9.07560 -0.00330 -0.03636 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.37480 10.37920 -0.00440 -0.04239 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.35770 9.36170 -0.00400 -0.04273 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.93490 10.86990 0.06500 0.59798 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.33290 9.27740 0.05550 0.59823 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.12890 11.11550 0.01340 0.12055 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.78440 9.77270 0.01170 0.11972 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 40.44730 40.39880 0.04850 0.12005 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 42.28210 42.28310 -0.00100 -0.00237 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 42.68950 42.68620 0.00330 0.00773 中國信託智能運動基金-台幣 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730 中國信託智能運動基金-美元 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02560 11.02510 0.00050 0.00454 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.91080 9.90730 0.00350 0.03533 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.22930 9.22610 0.00320 0.03468 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.13170 10.12870 0.00300 0.02962 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.42960 9.42670 0.00290 0.03076 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 39.90380 39.95170 -0.04790 -0.11989 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 40.33950 40.33890 0.00060 0.00149 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 39.99160 40.05540 -0.06380 -0.15928 元大2001基金 60.01000 60.81000 -0.80000 -1.31557 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 42.71450 42.74180 -0.02730 -0.06387 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 40.87230 41.04770 -0.17540 -0.42731 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.46000 19.75000 0.71000 3.59494 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.65170 11.65090 0.00080 0.00687 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.83740 10.84290 -0.00550 -0.05072 元大上證50基金 31.93000 30.83000 1.10000 3.56795 元大大中華TMT基金-人民幣 10.53000 10.11000 0.42000 4.15430 元大大中華TMT基金-新台幣 9.47000 9.10000 0.37000 4.06593 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.27000 13.20000 0.07000 0.53030 元大大中華價值指數基金-美元 12.49700 12.43600 0.06100 0.49051 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.93500 16.85100 0.08400 0.49849 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.68700 10.47100 0.21600 2.06284 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.37500 10.17100 0.20400 2.00570 元大中國平衡基金-人民幣 3.06000 2.99000 0.07000 2.34114 元大中國平衡基金-新台幣 13.79000 13.51000 0.28000 2.07254 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.83310 46.77360 0.05950 0.12721 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.85560 10.85430 0.00130 0.01198 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.91110 9.92390 -0.01280 -0.12898 元大中國機會債券基金-新台幣 10.07910 10.08370 -0.00460 -0.04562 元大巴西指數基金 6.53300 6.57600 -0.04300 -0.65389 元大巴菲特基金 25.39000 25.62000 -0.23000 -0.89774 元大日經225基金 26.80000 27.00000 -0.20000 -0.74074 元大台商收成基金 21.82000 22.23000 -0.41000 -1.84435 元大台灣50單日反向1倍基金 12.04000 11.85000 0.19000 1.60338 元大台灣50單日正向2倍基金 37.70000 39.03000 -1.33000 -3.40764 元大台灣中型100基金 31.31000 31.85000 -0.54000 -1.69545 元大台灣加權股價指數基金 24.92100 25.27300 -0.35200 -1.39279 元大台灣卓越50基金 79.98000 81.30000 -1.32000 -1.62362 元大台灣金融基金 17.39000 17.55000 -0.16000 -0.91168 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.49000 30.98000 -0.49000 -1.58167 元大台灣高股息基金 25.96000 26.43000 -0.47000 -1.77828 元大台灣電子科技基金 34.36000 35.12000 -0.76000 -2.16401 元大全球ETF成長組合基金 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 元大全球ETF穩健組合基金 14.66000 14.62000 0.04000 0.27360 元大全球人工智慧ETF基金 22.53000 22.61000 -0.08000 -0.35383 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.05000 12.97000 0.08000 0.61681 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.70000 12.62000 0.08000 0.63391 元大全球不動產證券化基金-美元 11.99000 11.91500 0.07500 0.62946 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.71000 8.62000 0.09000 1.04408 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.60000 6.54000 0.06000 0.91743 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.72000 6.68000 0.04000 0.59880 元大全球股票入息基金-美元配息 8.45900 8.45000 0.00900 0.10651 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905 元大全球新興市場精選組合基金 13.25000 13.15000 0.10000 0.76046 元大全球農業商機基金 17.28000 17.07000 0.21000 1.23023 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 元大印尼指數基金 9.09900 9.07400 0.02500 0.27551 元大印度指數基金 9.77200 9.78600 -0.01400 -0.14306 元大印度基金 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065 元大多多基金 16.68000 17.01000 -0.33000 -1.94004 元大多福基金 50.98000 51.72000 -0.74000 -1.43078 元大亞太成長基金 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.96670 8.94700 0.01970 0.22019 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.20920 7.21140 -0.00220 -0.03051 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.12600 9.11100 0.01500 0.16464 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.02500 10.02500 0.00000 0.00000 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.14440 10.19790 -0.05350 -0.52462 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.29210 10.30190 -0.00980 -0.09513 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.15090 10.20560 -0.05470 -0.53598 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.31770 10.32680 -0.00910 -0.08812 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.17610 10.23020 -0.05410 -0.52883 元大卓越基金 42.80000 43.19000 -0.39000 -0.90299 元大店頭基金 8.09000 8.22000 -0.13000 -1.58151 元大泛歐成長基金 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860 元大美元貨幣市場基金-美元 10.43370 10.43310 0.00060 0.00575 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.79120 9.78940 0.00180 0.01839 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.23660 32.24630 -0.00970 -0.03008 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.90570 39.89810 0.00760 0.01905 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.00060 18.01870 -0.01810 -0.10045 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.31320 20.27910 0.03410 0.16815 元大美國政府7至10年期債券基金 40.72590 40.74560 -0.01970 -0.04835 元大高科技基金 18.64000 19.01000 -0.37000 -1.94634 元大得利貨幣市場基金 16.31380 16.31300 0.00080 0.00490 元大得寶貨幣市場基金 12.02400 12.02350 0.00050 0.00416 元大富櫃50基金 12.22000 12.50000 -0.28000 -2.24000 元大華夏中小基金 7.19000 6.99000 0.20000 2.86123 元大新中國基金-人民幣 9.54000 9.24000 0.30000 3.24675 元大新中國基金-美元 8.99000 8.71100 0.27900 3.20285 元大新中國基金-新台幣 8.99000 8.71000 0.28000 3.21470 元大新主流基金 23.38000 23.93000 -0.55000 -2.29837 元大新東協平衡基金-美元 9.32000 9.30200 0.01800 0.19351 元大新東協平衡基金-新台幣 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.24080 10.23710 0.00370 0.03614 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.51200 9.51790 -0.00590 -0.06199 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.70140 10.65690 0.04450 0.41757 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.90220 8.91000 -0.00780 -0.08754 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.30810 10.30840 -0.00030 -0.00291 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.62480 9.65410 -0.02930 -0.30350 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.50990 10.50950 0.00040 0.00381 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.82050 9.85020 -0.02970 -0.30152 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.89440 9.89480 -0.00040 -0.00404 元大新興亞洲基金 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.47060 9.45540 0.01520 0.16075 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.88430 8.87000 0.01430 0.16122 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.76980 9.75340 0.01640 0.16815 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.17510 9.15970 0.01540 0.16813 元大萬泰貨幣市場基金 15.15370 15.15310 0.00060 0.00396 元大經貿基金 35.74000 36.25000 -0.51000 -1.40690 元大實質多重資產基金-人民幣 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587 元大實質多重資產基金-美元 7.83000 7.80200 0.02800 0.35888 元大實質多重資產基金-新台幣 8.29000 8.26000 0.03000 0.36320 元大滬深300單日反向1倍基金 13.55000 13.30000 0.25000 1.87970 元大滬深300單日正向2倍基金 15.23000 15.73000 -0.50000 -3.17864 元大摩臺基金 37.42000 38.07000 -0.65000 -1.70738 元大標普500基金 27.04000 26.94000 0.10000 0.37120 元大標普500單日反向1倍基金 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544 元大標普500單日正向2倍基金 34.79000 34.46000 0.33000 0.95763 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.03000 20.03000 0.00000 0.00000 元大標智滬深300基金 17.68000 17.12000 0.56000 3.27103 元大歐洲50基金 24.38000 24.28000 0.10000 0.41186 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.29120 9.25860 0.03260 0.35211 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.27730 10.27700 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.75000 15.05000 -0.30000 -1.99336 日盛上選基金 32.53000 33.08000 -0.55000 -1.66264 日盛小而美基金 17.55000 17.86000 -0.31000 -1.73572 日盛中國內需動力基金 9.41000 9.14000 0.27000 2.95405 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.24650 12.26590 -0.01940 -0.15816 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89100 9.90670 -0.01570 -0.15848 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.45570 12.47020 -0.01450 -0.11628 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05360 10.06530 -0.01170 -0.11624 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.22610 11.23870 -0.01260 -0.11211 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.04400 9.05420 -0.01020 -0.11265 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.26000 9.90000 0.36000 3.63636 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.84000 9.47000 0.37000 3.90707 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.20000 9.82000 0.38000 3.86965 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.38000 10.19000 0.19000 1.86457 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.31000 10.11000 0.20000 1.97824 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.42000 10.21000 0.21000 2.05681 日盛日盛基金 11.20000 11.40000 -0.20000 -1.75439 日盛目標收益組合基金(美元) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.35510 10.35500 0.00010 0.00097 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.36410 9.36400 0.00010 0.00107 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.12040 10.12000 0.00040 0.00395 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.15240 9.15200 0.00040 0.00437 日盛全球智能車基金(美元) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49230 2.49770 -0.00540 -0.21620 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66020 1.66390 -0.00370 -0.22237 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38400 0.38470 -0.00070 -0.18196 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25630 0.25680 -0.00050 -0.19470 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.66370 12.68880 -0.02510 -0.19781 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.32530 8.34180 -0.01650 -0.19780 日盛亞洲機會基金 6.91000 6.82000 0.09000 1.31965 日盛首選基金 16.48000 16.77000 -0.29000 -1.72928 日盛高科技基金 17.48000 17.78000 -0.30000 -1.68729 日盛貨幣市場基金 14.82320 14.82260 0.00060 0.00405 日盛新台商基金 38.52000 39.11000 -0.59000 -1.50857 日盛精選五虎基金 35.21000 35.66000 -0.45000 -1.26192 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.53570 13.53510 0.00060 0.00443 台新2000高科技基金 29.93000 30.55000 -0.62000 -2.02946 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.38000 10.17000 0.21000 2.06490 台新MSCI中國基金 20.49000 20.32000 0.17000 0.83661 台新大眾貨幣市場基金 14.21240 14.21180 0.00060 0.00422 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.46220 10.45730 0.00490 0.04686 台新中美貨幣市場基金-美元 10.60560 10.60740 -0.00180 -0.01697 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.22640 10.22750 -0.00110 -0.01076 台新中國通基金 43.41000 44.18000 -0.77000 -1.74287 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52790 0.50370 0.02420 4.80445 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.31900 15.56800 0.75100 4.82400 台新中國精選中小基金-美元 0.29850 0.28770 0.01080 3.75391 台新中國精選中小基金-新台幣 9.25000 8.91000 0.34000 3.81594 台新主流基金 22.56000 22.54000 0.02000 0.08873 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.36000 22.17000 0.19000 0.85701 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.72610 0.72010 0.00600 0.83322 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.05000 15.92000 0.13000 0.81658 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52060 0.51630 0.00430 0.83285 台新台灣中小基金 33.50000 34.09000 -0.59000 -1.73071 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.98190 9.95330 0.02860 0.28734 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.32890 9.29760 0.03130 0.33665 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.68350 10.64760 0.03590 0.33717 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.93780 9.94170 -0.00390 -0.03923 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.01570 11.02000 -0.00430 -0.03902 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452 台新印度基金 14.11000 14.12000 -0.01000 -0.07082 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.62030 8.63700 -0.01670 -0.19335 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28390 0.28440 -0.00050 -0.17581 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.46980 12.49390 -0.02410 -0.19289 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40530 0.40610 -0.00080 -0.19700 台新真吉利貨幣市場基金 11.12390 11.12350 0.00040 0.00360 台新高股息平衡基金 30.65270 30.94180 -0.28910 -0.93433 台新智慧生活基金-美元 10.51290 10.49010 0.02280 0.21735 台新智慧生活基金-新台幣 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.21120 8.20700 0.00420 0.05118 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.42540 8.42050 0.00490 0.05819 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.18650 9.18170 0.00480 0.05228 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.43630 9.43080 0.00550 0.05832 台新新興市場債券基金(A類型) 11.04420 10.98790 0.05630 0.51238 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35140 0.34960 0.00180 0.51487 台新新興市場債券基金(B類型) 7.93960 7.89910 0.04050 0.51272 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26640 0.26510 0.00130 0.49038 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.42000 5.38000 0.04000 0.74349 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.56000 21.55000 0.01000 0.04640 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.12100 10.11580 0.00520 0.05140 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.96810 9.96930 -0.00120 -0.01204 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 9.98770 9.98830 -0.00060 -0.00601 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.12100 10.11580 0.00520 0.05140 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.96810 9.96930 -0.00120 -0.01204 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 9.98770 9.98830 -0.00060 -0.00601 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.31910 11.31850 0.00060 0.00530 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.18460 10.15850 0.02610 0.25693 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.19010 9.19740 -0.00730 -0.07937 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.72450 10.73280 -0.00830 -0.07733 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.83450 7.82100 0.01350 0.17261 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.21100 9.19510 0.01590 0.17292 永豐中小基金 52.56000 53.21000 -0.65000 -1.22157 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77890 1.78560 -0.00670 -0.37522 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45140 2.46050 -0.00910 -0.36984 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.17630 8.18620 -0.00990 -0.12094 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.93310 10.94640 -0.01330 -0.12150 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.64000 4.57000 0.07000 1.53173 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.03000 20.69000 0.34000 1.64331 永豐主流品牌基金 18.69000 18.48000 0.21000 1.13636 永豐永豐基金 32.33000 32.97000 -0.64000 -1.94116 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.10050 9.23940 -0.13890 -1.50334 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.49130 9.63620 -0.14490 -1.50370 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.97880 9.11550 -0.13670 -1.49964 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.36660 9.50920 -0.14260 -1.49960 永豐亞洲民生消費基金 12.22000 11.96000 0.26000 2.17391 永豐南非幣2021保本基金 13.90680 13.89530 0.01150 0.08276 永豐高科技基金 23.01000 23.54000 -0.53000 -2.25149 永豐貨幣市場基金 13.92900 13.92850 0.00050 0.00359 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10130 2.10760 -0.00630 -0.29892 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.56740 2.57510 -0.00770 -0.29902 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76860 7.77240 -0.00380 -0.04889 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.78640 10.79170 -0.00530 -0.04911 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.07910 7.07960 -0.00050 -0.00706 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.25360 11.25440 -0.00080 -0.00711 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.08000 9.84000 0.24000 2.43902 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.02000 7.81000 0.21000 2.68886 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.44000 17.97000 0.47000 2.61547 永豐臺灣加權ETF基金 52.28000 53.05000 -0.77000 -1.45146 永豐領航科技基金 37.36000 38.22000 -0.86000 -2.25013 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 永豐趨勢平衡基金 40.55000 41.22000 -0.67000 -1.62542 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.83190 11.83100 0.00090 0.00761 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.69440 9.69240 0.00200 0.02063 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.26270 10.26060 0.00210 0.02047 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.76600 9.76760 -0.00160 -0.01638 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.16570 10.16730 -0.00160 -0.01574 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.75940 9.75700 0.00240 0.02460 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.45480 10.45240 0.00240 0.02296 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.78440 9.78580 -0.00140 -0.01431 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.26560 10.26710 -0.00150 -0.01461 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.86000 10.66000 0.20000 1.87617 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.57000 9.40000 0.17000 1.80851 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.27000 10.09000 0.18000 1.78394 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.59000 14.15000 0.44000 3.10954 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.32000 18.73000 0.59000 3.15003 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.25000 18.65000 0.60000 3.21716 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 9.99620 9.99440 0.00180 0.01801 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 9.99620 9.99440 0.00180 0.01801 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00380 10.00290 0.00090 0.00900 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00380 10.00290 0.00090 0.00900 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.00520 10.00440 0.00080 0.00800 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.00520 10.00440 0.00080 0.00800 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.00690 10.00520 0.00170 0.01699 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.00690 10.00520 0.00170 0.01699 兆豐國際生命科學基金 15.13000 15.09000 0.04000 0.26508 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.23630 10.21040 0.02590 0.25366 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.48270 10.45640 0.02630 0.25152 兆豐國際全球基金 31.26000 31.05000 0.21000 0.67633 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.44450 10.44380 0.00070 0.00670 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.15020 10.14890 0.00130 0.01281 兆豐國際國民基金 22.31000 22.59000 -0.28000 -1.23949 兆豐國際第一基金 13.49000 13.65000 -0.16000 -1.17216 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.57520 10.59690 -0.02170 -0.20478 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.15540 8.17210 -0.01670 -0.20435 兆豐國際萬全基金 20.95000 21.14000 -0.19000 -0.89877 兆豐國際電子基金 26.18000 26.71000 -0.53000 -1.98428 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.49000 21.89000 -0.40000 -1.82732 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.16000 15.94000 0.22000 1.38018 兆豐國際豐台灣基金 34.55000 35.06000 -0.51000 -1.45465 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54600 12.54550 0.00050 0.00399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.48200 10.47990 0.00210 0.02004 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.29210 10.29020 0.00190 0.01846 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.47870 10.47640 0.00230 0.02195 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.27770 10.27560 0.00210 0.02044 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.38680 10.38490 0.00190 0.01830 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.34740 10.34510 0.00230 0.02223 合庫台灣基金 10.97000 11.14000 -0.17000 -1.52603 合庫全球高收益債券基金A類型 11.48540 11.48270 0.00270 0.02351 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.46310 12.46010 0.00300 0.02408 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.11890 11.11640 0.00250 0.02249 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.93770 11.93700 0.00070 0.00586 合庫全球高收益債券基金B類型 8.05960 8.05770 0.00190 0.02358 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.35590 9.35390 0.00200 0.02138 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.02980 9.02780 0.00200 0.02215 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.80370 8.80280 0.00090 0.01022 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.20050 9.19840 0.00210 0.02283 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020 合庫全球新興市場基金 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 合庫貨幣市場基金 10.16490 10.16450 0.00040 0.00394 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.73570 9.73800 -0.00230 -0.02362 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.00860 10.01010 -0.00150 -0.01498 合庫新興多重收益基金A類型 10.28040 10.28190 -0.00150 -0.01459 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.80580 11.82950 -0.02370 -0.20035 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.79210 14.79450 -0.00240 -0.01622 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60520 8.60670 -0.00150 -0.01743 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.39080 9.39230 -0.00150 -0.01597 合庫新興多重收益基金B類型 7.78550 7.78670 -0.00120 -0.01541 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59160 8.60900 -0.01740 -0.20211 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.36690 10.36550 0.00140 0.01351 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.58000 11.41000 0.17000 1.48992 安本標準兩岸價值基金 美元 11.41000 11.27000 0.14000 1.24224 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.56000 11.41000 0.15000 1.31464 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18140 11.18140 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.12380 10.10430 0.01950 0.19299 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04320 10.02320 0.02000 0.19954 安聯中國東協基金 15.43000 15.36000 0.07000 0.45573 安聯中國策略基金-美元 11.58000 11.09000 0.49000 4.41839 安聯中國策略基金-新臺幣 15.11000 14.46000 0.65000 4.49516 安聯中華新思路基金-人民幣 14.42000 14.03000 0.39000 2.77976 安聯中華新思路基金-美元 13.52000 13.12000 0.40000 3.04878 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.74000 12.37000 0.37000 2.99111 安聯台灣大壩基金 29.45000 29.92000 -0.47000 -1.57086 安聯台灣科技基金 47.89000 48.84000 -0.95000 -1.94513 安聯台灣貨幣市場基金 12.53700 12.53640 0.00060 0.00479 安聯台灣智慧基金 32.36000 32.98000 -0.62000 -1.87993 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.47410 10.47080 0.00330 0.03152 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.45440 15.44990 0.00450 0.02913 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67620 9.67340 0.00280 0.02895 安聯四季成長組合基金-美元 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.85010 12.85080 -0.00070 -0.00545 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.51690 10.51800 -0.00110 -0.01046 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.56410 12.56580 -0.00170 -0.01353 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.41370 9.41620 -0.00250 -0.02655 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33530 9.33620 -0.00090 -0.00964 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.91700 8.91830 -0.00130 -0.01458 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 9.96490 9.96590 -0.00100 -0.01003 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09730 10.09870 -0.00140 -0.01386 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.26660 12.27740 -0.01080 -0.08797 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.14540 11.15610 -0.01070 -0.09591 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77070 10.78040 -0.00970 -0.08998 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.58580 8.59360 -0.00780 -0.09077 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.44310 8.45120 -0.00810 -0.09584 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.13270 8.14000 -0.00730 -0.08968 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.14340 10.10020 0.04320 0.42771 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.11010 10.11920 -0.00910 -0.08993 安聯全球人口趨勢基金 12.17000 12.13000 0.04000 0.32976 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.20000 33.33000 -0.13000 -0.39004 安聯全球油礦金趨勢基金 7.89000 7.87000 0.02000 0.25413 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.26720 12.26800 -0.00080 -0.00652 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.43310 10.43380 -0.00070 -0.00671 安聯全球新興市場基金 17.05000 16.96000 0.09000 0.53066 安聯全球農金趨勢基金 9.25000 9.13000 0.12000 1.31435 安聯全球綠能趨勢基金 9.00000 8.95000 0.05000 0.55866 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 安聯亞洲動態策略基金 21.85000 21.73000 0.12000 0.55223 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 9.98800 9.98810 -0.00010 -0.00100 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 9.98870 9.99020 -0.00150 -0.01501 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 9.98810 9.98820 -0.00010 -0.00100 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 9.99110 9.99270 -0.00160 -0.01601 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 9.98830 9.98850 -0.00020 -0.00200 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 9.98720 9.98820 -0.00100 -0.01001 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 9.98720 9.98820 -0.00100 -0.01001 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98720 9.98810 -0.00090 -0.00901 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.45430 10.45370 0.00060 0.00574 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.04420 10.04360 0.00060 0.00597 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.14580 89.33370 -0.18790 -0.21033 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.20680 13.22720 -0.02040 -0.15423 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.88690 68.02970 -0.14280 -0.20991 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.93260 9.94790 -0.01530 -0.15380 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.69430 2.69500 -0.00070 -0.02597 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.83780 10.83100 0.00680 0.06278 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.25130 2.25250 -0.00120 -0.05327 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.83100 8.82560 0.00540 0.06119 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.09840 10.09680 0.00160 0.01585 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.08100 10.07970 0.00130 0.01290 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.36410 10.36280 0.00130 0.01254 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.04080 10.03950 0.00130 0.01295 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.10520 10.10530 -0.00010 -0.00099 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.09760 10.09600 0.00160 0.01585 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.07890 10.07770 0.00120 0.01191 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.36150 10.36080 0.00070 0.00676 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.03890 10.03760 0.00130 0.01295 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.10510 10.10500 0.00010 0.00099 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.98340 9.98520 -0.00180 -0.01803 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 9.98590 9.98930 -0.00340 -0.03404 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.97670 9.97850 -0.00180 -0.01804 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.96890 9.97120 -0.00230 -0.02307 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98910 9.99150 -0.00240 -0.02402 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 9.93980 9.94520 -0.00540 -0.05430 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.97670 9.97850 -0.00180 -0.01804 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.96910 9.97140 -0.00230 -0.02307 宏利台灣動力基金 29.48000 29.97000 -0.49000 -1.63497 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.96650 9.98030 -0.01380 -0.13827 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81020 9.82340 -0.01320 -0.13437 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.58530 7.59580 -0.01050 -0.13823 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.55200 7.56240 -0.01040 -0.13752 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763 宏利全球債券組合基金 13.44060 13.44620 -0.00560 -0.04165 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.92410 2.92360 0.00050 0.01710 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.17890 12.17620 0.00270 0.02217 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.82130 8.81940 0.00190 0.02154 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.48950 2.49190 -0.00240 -0.09631 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.26990 11.26680 0.00310 0.02751 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.37130 3.36230 0.00900 0.26767 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54000 0.53860 0.00140 0.25993 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.38000 15.35000 0.03000 0.19544 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.17860 12.18230 -0.00370 -0.03037 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.78920 10.79160 -0.00240 -0.02224 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.36340 10.36580 -0.00240 -0.02315 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76450 8.76650 -0.00200 -0.02281 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.39660 8.39850 -0.00190 -0.02262 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.25700 8.25890 -0.00190 -0.02301 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.21660 8.22090 -0.00430 -0.05231 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90210 2.90170 0.00040 0.01379 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42060 0.42050 0.00010 0.02378 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.66820 12.66550 0.00270 0.02132 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95890 0.95900 -0.00010 -0.01043 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.35290 7.35130 0.00160 0.02176 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04280 2.04240 0.00040 0.01958 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29490 0.29480 0.00010 0.03392 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.96360 8.96180 0.00180 0.02009 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32640 0.32640 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.67900 13.67850 0.00050 0.00366 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.50000 2.49000 0.01000 0.40161 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484 宏利臺灣股息收益基金 24.61000 25.06000 -0.45000 -1.79569 宏利澳幣保本基金 12.55810 12.55390 0.00420 0.03346 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.77000 11.74000 0.03000 0.25554 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.34480 10.34720 -0.00240 -0.02319 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.63260 9.64530 -0.01270 -0.13167 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.09750 9.10890 -0.01140 -0.12515 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.34770 11.36190 -0.01420 -0.12498 貝萊德亞美利加收益基金 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 貝萊德新台幣基金 12.96290 12.96250 0.00040 0.00309 貝萊德寶利基金 26.38000 26.61000 -0.23000 -0.86434 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44350 11.44230 0.00120 0.01049 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11200 10.10730 0.00470 0.04650 保德信大中華基金-人民幣 9.96000 9.73000 0.23000 2.36382 保德信大中華基金-美元 9.86000 9.63000 0.23000 2.38837 保德信大中華基金-新台幣 29.44000 28.76000 0.68000 2.36439 保德信中小型股基金 44.09000 44.99000 -0.90000 -2.00044 保德信中國中小基金-人民幣 8.75000 8.39000 0.36000 4.29082 保德信中國中小基金-美元 8.45000 8.10000 0.35000 4.32099 保德信中國中小基金-新臺幣 8.19000 7.85000 0.34000 4.33121 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.67240 9.50340 0.16900 1.77831 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.73470 9.56460 0.17010 1.77843 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.78860 9.61770 0.17090 1.77693 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.78010 10.59190 0.18820 1.77683 保德信中國品牌基金-人民幣 9.80000 9.41000 0.39000 4.14453 保德信中國品牌基金-美元 9.74000 9.35000 0.39000 4.17112 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.53000 10.11000 0.42000 4.15430 保德信台商全方位基金 35.21000 35.73000 -0.52000 -1.45536 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.84000 27.80000 0.04000 0.14388 保德信全球消費商機基金 18.93000 18.89000 0.04000 0.21175 保德信全球基礎建設基金 13.17000 13.05000 0.12000 0.91954 保德信全球資源基金 7.37000 7.33000 0.04000 0.54570 保德信全球醫療生化基金-美元 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.54000 32.50000 0.04000 0.12308 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.35900 10.33100 0.02800 0.27103 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.60220 10.57350 0.02870 0.27143 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.37170 10.34300 0.02870 0.27748 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.61470 10.58530 0.02940 0.27774 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.55170 9.52240 0.02930 0.30770 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.62670 10.59420 0.03250 0.30677 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.10350 9.07500 0.02850 0.31405 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.11220 10.08050 0.03170 0.31447 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.05150 8.04680 0.00470 0.05841 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.01280 11.00640 0.00640 0.05815 保德信亞太基金 20.54000 20.46000 0.08000 0.39101 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.61290 8.60770 0.00520 0.06041 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.79670 11.78960 0.00710 0.06022 保德信店頭市場基金 32.36000 33.11000 -0.75000 -2.26518 保德信拉丁美洲基金 7.07000 7.06000 0.01000 0.14164 保德信金平衡基金 29.65000 30.00000 -0.35000 -1.16667 保德信金滿意基金 41.39000 42.12000 -0.73000 -1.73314 保德信科技島基金 25.66000 26.17000 -0.51000 -1.94880 保德信高成長基金 92.21000 93.73000 -1.52000 -1.62168 保德信第一基金 25.35000 25.70000 -0.35000 -1.36187 保德信貨幣市場基金 15.82550 15.82480 0.00070 0.00442 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.52680 10.48070 0.04610 0.43986 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.74300 10.69530 0.04770 0.44599 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.82190 10.79330 0.02860 0.26498 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.34100 10.31310 0.02790 0.27053 保德信新世紀基金 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.07420 8.06640 0.00780 0.09670 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.05340 10.04360 0.00980 0.09757 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.35600 11.34490 0.01110 0.09784 保德信新興趨勢組合基金 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995 保德信瑞騰基金 15.61470 15.61440 0.00030 0.00192 保德信歐洲組合基金 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.82540 9.82060 0.00480 0.04888 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.29990 10.29490 0.00500 0.04857 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.74280 9.73670 0.00610 0.06265 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.00590 9.99910 0.00680 0.06801 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86430 9.86420 0.00010 0.00101 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.24520 10.24660 -0.00140 -0.01366 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.76830 9.76660 0.00170 0.01741 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06160 10.05980 0.00180 0.01789 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.32660 10.32340 0.00320 0.03100 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.18130 10.17930 0.00200 0.01965 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.44220 10.44060 0.00160 0.01532 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.10260 10.09880 0.00380 0.03763 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.32360 10.31970 0.00390 0.03779 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99210 9.99240 -0.00030 -0.00300 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.42610 10.42640 -0.00030 -0.00288 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.90670 9.90420 0.00250 0.02524 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.20830 10.20570 0.00260 0.02548 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.06530 10.06750 -0.00220 -0.02185 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.84730 9.84550 0.00180 0.01828 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.17480 10.17430 0.00050 0.00491 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.43000 10.42970 0.00030 0.00288 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.29890 10.31330 -0.01440 -0.13963 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.76710 10.78350 -0.01640 -0.15208 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.16670 10.16450 0.00220 0.02164 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.37160 10.36930 0.00230 0.02218 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.16290 10.16580 -0.00290 -0.02853 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.21540 10.21650 -0.00110 -0.01077 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.21330 10.21370 -0.00040 -0.00392 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.11140 10.11840 -0.00700 -0.06918 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.07710 10.07740 -0.00030 -0.00298 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.27500 10.29590 -0.02090 -0.20299 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.27200 10.29340 -0.02140 -0.20790 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.00650 10.00420 0.00230 0.02299 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.00450 10.00220 0.00230 0.02299 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96430 1.96580 -0.00150 -0.07630 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.79230 2.79440 -0.00210 -0.07515 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29530 0.29530 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45470 0.45470 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.38630 8.38480 0.00150 0.01789 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.15840 12.15640 0.00200 0.01645 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.60340 9.61060 -0.00720 -0.07492 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.12790 12.13710 -0.00920 -0.07580 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.68700 8.68750 -0.00050 -0.00576 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.02060 11.02110 -0.00050 -0.00454 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.57940 10.57560 0.00380 0.03593 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.39770 10.39190 0.00580 0.05581 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.36000 18.68000 -0.32000 -1.71306 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4236.83000 4310.30000 -73.47000 -1.70452 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.21930 10.21350 0.00580 0.05679 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.03310 11.02670 0.00640 0.05804 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09550 10.08810 0.00740 0.07335 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77490 9.77000 0.00490 0.05015 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.31530 10.31020 0.00510 0.04947 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.75500 9.74910 0.00590 0.06052 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.07240 10.06580 0.00660 0.06557 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.22200 10.22500 -0.00300 -0.02934 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.02700 6.02100 0.00600 0.09965 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.91530 10.90450 0.01080 0.09904 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.50220 10.41360 0.08860 0.85081 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.52710 11.42810 0.09900 0.86629 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.74190 10.65180 0.09010 0.84587 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.10280 9.02610 0.07670 0.84976 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.45830 9.37710 0.08120 0.86594 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.32050 9.24230 0.07820 0.84611 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.44860 10.36050 0.08810 0.85035 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.94990 10.85600 0.09390 0.86496 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.92090 10.82930 0.09160 0.84585 柏瑞五國金勢力建設基金 6.94000 6.93000 0.01000 0.14430 柏瑞巨人基金 12.45000 12.59000 -0.14000 -1.11199 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69000 13.68960 0.00040 0.00292 柏瑞全球金牌組合基金 16.13000 16.10000 0.03000 0.18634 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.99880 14.00080 -0.00200 -0.01428 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.38140 12.38430 -0.00290 -0.02342 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.97500 12.97710 -0.00210 -0.01618 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.57110 8.57230 -0.00120 -0.01400 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.71870 6.71970 -0.00100 -0.01488 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63320 8.63530 -0.00210 -0.02432 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.42800 8.43660 -0.00860 -0.10194 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.68380 10.68550 -0.00170 -0.01591 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.34590 8.35000 -0.00410 -0.04910 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.56500 12.56810 -0.00310 -0.02467 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.12560 12.12730 -0.00170 -0.01402 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.78030 12.79320 -0.01290 -0.10083 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.81160 11.81350 -0.00190 -0.01608 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.90560 8.90690 -0.00130 -0.01460 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64910 9.65140 -0.00230 -0.02383 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.63150 9.64120 -0.00970 -0.10061 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.49920 9.50070 -0.00150 -0.01579 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.37920 9.38390 -0.00470 -0.05009 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.54300 10.53570 0.00730 0.06929 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.46740 10.46160 0.00580 0.05544 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.31770 10.31080 0.00690 0.06692 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.37600 10.37360 0.00240 0.02314 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.82460 9.81770 0.00690 0.07028 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.55920 9.55380 0.00540 0.05652 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.54560 10.54790 -0.00230 -0.02181 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.60090 9.59450 0.00640 0.06670 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.66130 9.65900 0.00230 0.02381 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.52330 10.51600 0.00730 0.06942 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.46760 10.46180 0.00580 0.05544 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.31790 10.31100 0.00690 0.06692 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.37680 10.37440 0.00240 0.02313 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.82420 9.81740 0.00680 0.06926 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.55930 9.55390 0.00540 0.05652 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.72110 10.72340 -0.00230 -0.02145 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.60080 9.59440 0.00640 0.06671 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.66150 9.65920 0.00230 0.02381 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.24050 11.25800 -0.01750 -0.15545 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.59720 12.61960 -0.02240 -0.17750 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.93180 11.95040 -0.01860 -0.15564 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.05610 9.07020 -0.01410 -0.15545 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74530 9.76270 -0.01740 -0.17823 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.67310 9.68820 -0.01510 -0.15586 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.93770 10.95470 -0.01700 -0.15518 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.72970 11.75060 -0.02090 -0.17786 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.52720 11.54510 -0.01790 -0.15504 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.05630 9.07040 -0.01410 -0.15545 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74580 9.76320 -0.01740 -0.17822 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.67360 9.68860 -0.01500 -0.15482 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.27000 13.19000 0.08000 0.60652 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.08000 14.00000 0.08000 0.57143 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.56000 8.51000 0.05000 0.58754 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.18000 11.11000 0.07000 0.63006 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.47000 11.40000 0.07000 0.61404 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.02000 12.93000 0.09000 0.69606 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.28000 13.19000 0.09000 0.68234 柏瑞拉丁美洲基金 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.75570 11.75470 0.00100 0.00851 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.02300 10.02240 0.00060 0.00599 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.51830 7.51770 0.00060 0.00798 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.94340 11.94110 0.00230 0.01926 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.66050 11.65940 0.00110 0.00943 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.70650 10.70470 0.00180 0.01682 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.40760 8.40600 0.00160 0.01903 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.45310 9.45220 0.00090 0.00952 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.51240 9.51070 0.00170 0.01787 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.21690 11.21580 0.00110 0.00981 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.48810 10.48610 0.00200 0.01907 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.68860 10.68670 0.00190 0.01778 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.79110 9.79010 0.00100 0.01021 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.08430 9.08250 0.00180 0.01982 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.99340 8.99510 -0.00170 -0.01890 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.53810 9.53650 0.00160 0.01678 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.26360 12.25160 0.01200 0.09795 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76450 11.75400 0.01050 0.08933 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.14570 11.13510 0.01060 0.09519 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.95950 6.95270 0.00680 0.09780 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67400 8.66620 0.00780 0.09000 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.33330 9.32440 0.00890 0.09545 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.54220 10.53190 0.01030 0.09780 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.16320 11.15250 0.01070 0.09594 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.39320 9.38470 0.00850 0.09057 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.87920 8.87050 0.00870 0.09808 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.53260 9.52350 0.00910 0.09555 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.75310 11.76810 -0.01500 -0.12746 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.47320 12.49130 -0.01810 -0.14490 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.39780 11.41220 -0.01440 -0.12618 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.23710 9.24880 -0.01170 -0.12650 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83390 9.84810 -0.01420 -0.14419 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.84530 9.85780 -0.01250 -0.12680 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.75660 11.77370 -0.01710 -0.14524 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.48620 10.49950 -0.01330 -0.12667 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.85980 10.87360 -0.01380 -0.12691 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.77260 9.78500 -0.01240 -0.12672 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.39850 9.41050 -0.01200 -0.12752 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.06740 10.08200 -0.01460 -0.14481 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.59330 9.60550 -0.01220 -0.12701 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.55000 18.57000 -0.02000 -0.10770 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.48000 17.48000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.09630 13.10680 -0.01050 -0.08011 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.40320 10.38320 0.02000 0.19262 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.43360 11.41240 0.02120 0.18576 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.27400 12.28250 -0.00850 -0.06920 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.95380 10.93190 0.02190 0.20033 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.11850 9.10100 0.01750 0.19229 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.68420 9.66630 0.01790 0.18518 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.54780 9.55440 -0.00660 -0.06908 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.64170 9.62250 0.01920 0.19953 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.25340 9.23560 0.01780 0.19273 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.48480 9.46720 0.01760 0.18591 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.39790 11.40590 -0.00800 -0.07014 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.58410 9.56500 0.01910 0.19969 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 40.03260 39.99830 0.03430 0.08575 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.36000 12.15000 0.21000 1.72840 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.55000 29.58000 -1.03000 -3.48208 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.75070 11.75000 0.00070 0.00596 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.71280 1.71380 -0.00100 -0.05835 國泰大中華基金 19.16000 19.50000 -0.34000 -1.74359 國泰小龍基金-美元I 0.47590 0.48430 -0.00840 -1.73446 國泰小龍基金-新台幣 14.77000 14.99000 -0.22000 -1.46765 國泰中小成長基金-美元I 1.31940 1.34350 -0.02410 -1.79382 國泰中小成長基金-新台幣 40.95000 41.58000 -0.63000 -1.51515 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.20440 4.05000 0.15440 3.81235 國泰中國內需增長基金-美元A 0.67130 0.64710 0.02420 3.73976 國泰中國內需增長基金-美元I 0.71680 0.69090 0.02590 3.74873 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.03000 18.34000 0.69000 3.76227 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 40.06350 40.09260 -0.02910 -0.07258 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.27740 2.27770 -0.00030 -0.01317 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32830 0.32860 -0.00030 -0.09130 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.04680 10.05410 -0.00730 -0.07261 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.15890 8.16490 -0.00600 -0.07349 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.35160 2.31300 0.03860 1.66883 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34140 0.33600 0.00540 1.60714 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.59920 10.43110 0.16810 1.61153 國泰中國新興債券基金-美元 0.34150 0.34140 0.00010 0.02929 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.39660 10.39230 0.00430 0.04138 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.18410 4.04850 0.13560 3.34939 國泰中國新興戰略基金-美元 0.60630 0.58700 0.01930 3.28790 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.92000 18.32000 0.60000 3.27511 國泰中港台基金-人民幣 3.10170 2.99330 0.10840 3.62142 國泰中港台基金-美元 0.45500 0.43940 0.01560 3.55030 國泰中港台基金-新台幣 14.04000 13.55000 0.49000 3.61624 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.92110 9.92280 -0.00170 -0.01713 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 9.97930 9.97980 -0.00050 -0.00501 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 9.99570 9.99560 0.00010 0.00100 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.23000 26.41000 -0.18000 -0.68156 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.66000 12.58000 0.08000 0.63593 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.71000 32.11000 -0.40000 -1.24572 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34760 0.34750 0.00010 0.02878 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33080 0.33070 0.00010 0.03024 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33150 0.33140 0.00010 0.03018 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.77150 10.76780 0.00370 0.03436 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.25480 10.25130 0.00350 0.03414 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.28300 10.27950 0.00350 0.03405 國泰台灣貨幣市場基金 12.44950 12.44900 0.00050 0.00402 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41090 0.40980 0.00110 0.26842 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36520 0.36430 0.00090 0.24705 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.43800 0.43680 0.00120 0.27473 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53070 0.53010 0.00060 0.11319 國泰全球高股息基金-人民幣 2.46260 2.44690 0.01570 0.64163 國泰全球高股息基金-美元 0.36020 0.35820 0.00200 0.55835 國泰全球高股息基金-新台幣 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054 國泰全球高股息基金-澳幣 0.51720 0.51500 0.00220 0.42718 國泰全球基礎建設基金-美元 0.46900 0.46450 0.00450 0.96878 國泰全球基礎建設基金-新台幣 13.66000 13.53000 0.13000 0.96083 國泰全球資源基金-美元 0.16240 0.16090 0.00150 0.93226 國泰全球資源基金-新台幣 5.10000 5.06000 0.04000 0.79051 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60250 0.60240 0.00010 0.01660 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.65000 18.65000 0.00000 0.00000 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.28000 18.27000 0.01000 0.05473 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.86090 0.86200 -0.00110 -0.12761 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.18000 21.00000 0.18000 0.85714 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.52000 21.68000 -0.16000 -0.73801 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.47370 2.45880 0.01490 0.60599 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36280 0.36080 0.00200 0.55432 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31430 0.31260 0.00170 0.54383 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.19670 11.13570 0.06100 0.54779 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.69880 9.64590 0.05290 0.54842 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.51750 0.51550 0.00200 0.38797 國泰亞洲成長基金-美元 0.39470 0.39080 0.00390 0.99795 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.83000 11.71000 0.12000 1.02477 國泰科技生化基金 32.11000 32.77000 -0.66000 -2.01404 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.37000 28.23000 0.14000 0.49593 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.79000 12.86000 -0.07000 -0.54432 國泰美國費城半導體基金 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.29450 41.24940 0.04510 0.10933 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.41330 18.43120 -0.01790 -0.09712 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.71300 20.67490 0.03810 0.18428 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 41.73360 41.75500 -0.02140 -0.05125 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 42.90990 42.89040 0.01950 0.04546 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.04690 43.05380 -0.00690 -0.01603 國泰紐幣2021保本基金 12.70550 12.69850 0.00700 0.05512 國泰紐幣八年期保本基金 13.05560 13.04490 0.01070 0.08202 國泰紐幣保本基金 12.69700 12.69660 0.00040 0.00315 國泰國泰基金-新台幣A 22.14000 22.55000 -0.41000 -1.81818 國泰國泰基金-新台幣I 22.14000 22.55000 -0.41000 -1.81818 國泰富時中國A50基金 20.96000 20.22000 0.74000 3.65974 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 43.54820 43.54140 0.00680 0.01562 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34000 0.33990 0.00010 0.02942 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.49540 0.49600 -0.00060 -0.12097 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37080 0.37050 0.00030 0.08097 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24230 0.24210 0.00020 0.08261 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.97210 10.96100 0.01110 0.10127 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.50070 7.49310 0.00760 0.10143 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.20400 42.17220 0.03180 0.07541 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.76000 20.02000 0.74000 3.69630 國泰新興市場基金-美元 0.38900 0.38360 0.00540 1.40772 國泰新興市場基金-新台幣 12.04000 11.87000 0.17000 1.43218 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.34790 2.34410 0.00380 0.16211 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.46730 1.46490 0.00240 0.16383 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35400 0.35360 0.00040 0.11312 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22340 0.22320 0.00020 0.08961 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34700 0.34670 0.00030 0.08653 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.74350 10.73310 0.01040 0.09690 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.58740 6.58110 0.00630 0.09573 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 41.72520 41.73250 -0.00730 -0.01749 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 41.46780 41.45940 0.00840 0.02026 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 41.16860 41.15600 0.01260 0.03062 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.66000 13.45000 0.21000 1.56134 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.49000 35.62000 -1.13000 -3.17238 國泰價值卓越基金 14.08000 14.35000 -0.27000 -1.88153 國泰標普北美科技ETF基金 23.18000 23.15000 0.03000 0.12959 國泰歐洲精選基金-美元 0.33210 0.33040 0.00170 0.51453 國泰歐洲精選基金-新台幣 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.02360 39.99740 0.02620 0.06550 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.08000 22.10000 -0.02000 -0.09050 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.76000 19.67000 0.09000 0.45755 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.45000 17.78000 -0.33000 -1.85602 國泰豐益債券組合基金-美元 0.40790 0.40830 -0.00040 -0.09797 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.31590 12.32830 -0.01240 -0.10058 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.48720 10.49810 -0.01090 -0.10383 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.39290 10.39820 -0.00530 -0.05097 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.46190 10.46650 -0.00460 -0.04395 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.27270 10.28340 -0.01070 -0.10405 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.21540 10.21960 -0.00420 -0.04110 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.22190 10.22640 -0.00450 -0.04400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.39590 11.39510 0.00080 0.00702 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10090 10.08150 0.01940 0.19243 第一金大中華基金 25.32000 25.75000 -0.43000 -1.66990 第一金小型精選基金 31.66000 32.09000 -0.43000 -1.33998 第一金中國世紀基金-人民幣 12.80000 12.31000 0.49000 3.98050 第一金中國世紀基金-美元 8.03270 7.72950 0.30320 3.92263 第一金中國世紀基金-美元-N 8.03260 7.72990 0.30270 3.91596 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.48000 9.12000 0.36000 3.94737 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.48000 9.12000 0.36000 3.94737 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.71250 9.70830 0.00420 0.04326 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.34690 8.34680 0.00010 0.00120 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.16020 11.15620 0.00400 0.03585 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.74890 9.74870 0.00020 0.00205 第一金中概平衡基金 25.86000 26.28000 -0.42000 -1.59817 第一金台灣貨幣市場基金 15.30870 15.30800 0.00070 0.00457 第一金全家福貨幣市場基金 178.49700 178.48900 0.00800 0.00448 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.27870 15.14640 0.13230 0.87347 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.27890 15.14680 0.13210 0.87213 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.73000 14.60000 0.13000 0.89041 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.73000 14.61000 0.12000 0.82136 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.57020 10.51610 0.05410 0.51445 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.56850 10.51440 0.05410 0.51453 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.59000 10.53000 0.06000 0.56980 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.58860 9.47660 0.11200 1.18186 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.58860 9.47660 0.11200 1.18186 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.80000 9.68000 0.12000 1.23967 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.80000 9.68000 0.12000 1.23967 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.72130 13.68250 0.03880 0.28357 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.73970 13.70090 0.03880 0.28319 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.00000 12.96000 0.04000 0.30864 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.02000 12.99000 0.03000 0.23095 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.72640 9.70170 0.02470 0.25459 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.72460 9.69990 0.02470 0.25464 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.33260 9.30860 0.02400 0.25783 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.35660 9.33250 0.02410 0.25824 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.52060 10.49380 0.02680 0.25539 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.12380 10.09770 0.02610 0.25847 第一金全球大趨勢基金 24.33000 24.19000 0.14000 0.57875 第一金全球不動產證券化基金A 9.00990 8.95730 0.05260 0.58723 第一金全球不動產證券化基金B 6.26640 6.22980 0.03660 0.58750 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.76000 9.68710 0.07290 0.75255 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.76110 9.68750 0.07360 0.75974 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.34000 9.27000 0.07000 0.75512 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.34000 9.27000 0.07000 0.75512 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.52070 10.44220 0.07850 0.75176 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.52250 10.44390 0.07860 0.75259 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.42180 8.38350 0.03830 0.45685 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.25760 10.21100 0.04660 0.45637 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.31570 9.31240 0.00330 0.03544 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.31390 9.31060 0.00330 0.03544 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.74250 7.74200 0.00050 0.00646 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.73750 7.73700 0.00050 0.00646 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.52550 8.52480 0.00070 0.00821 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.52610 8.52540 0.00070 0.00821 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.46370 11.45960 0.00410 0.03578 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.46460 11.46060 0.00400 0.03490 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.16390 10.16320 0.00070 0.00689 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.16480 10.16410 0.00070 0.00689 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.92100 14.91980 0.00120 0.00804 第一金亞洲科技基金 17.94000 17.89000 0.05000 0.27949 第一金亞洲新興市場基金 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 7.68000 7.83000 -0.15000 -1.91571 第一金創新趨勢基金 21.35000 21.76000 -0.41000 -1.88419 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 39.66270 39.65410 0.00860 0.02169 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 39.63100 39.67510 -0.04410 -0.11115 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 40.02170 39.97670 0.04500 0.11257 第一金電子基金 32.03000 32.60000 -0.57000 -1.74847 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.38000 18.79000 -0.41000 -2.18201 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.77000 18.49000 0.28000 1.51433 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.85000 21.00000 -0.15000 -0.71429 統一大中華中小基金(人民幣) 7.57000 7.34000 0.23000 3.13351 統一大中華中小基金(美元) 6.99000 6.77000 0.22000 3.24963 統一大中華中小基金(新台幣) 10.37000 10.04000 0.33000 3.28685 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 統一大滿貫基金-A類型 32.61000 33.13000 -0.52000 -1.56957 統一大滿貫基金-I類型 32.61000 33.13000 -0.52000 -1.56957 統一大龍印基金 14.24000 14.05000 0.19000 1.35231 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.06000 8.71000 0.35000 4.01837 統一大龍騰中國基金(美元) 8.37000 8.04000 0.33000 4.10448 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.54000 9.16000 0.38000 4.14847 統一中小基金 23.35000 23.61000 -0.26000 -1.10123 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.83040 9.84940 -0.01900 -0.19291 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.20820 9.20380 0.00440 0.04781 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.92450 8.92000 0.00450 0.05045 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.19310 12.21670 -0.02360 -0.19318 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.37170 11.36630 0.00540 0.04751 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.98530 10.97970 0.00560 0.05100 統一台灣動力基金 16.94000 17.20000 -0.26000 -1.51163 統一全天候基金-A類型 107.78000 109.27000 -1.49000 -1.36359 統一全天候基金-I類型 108.26000 109.75000 -1.49000 -1.35763 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.95470 7.94040 0.01430 0.18009 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.73070 7.69830 0.03240 0.42087 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.73880 7.70590 0.03290 0.42695 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.51170 8.49650 0.01520 0.17890 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.27950 8.24490 0.03460 0.41965 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.28130 8.24610 0.03520 0.42687 統一全球債券組合基金 12.19270 12.19460 -0.00190 -0.01558 統一全球新科技基金(人民幣) 15.24000 15.08000 0.16000 1.06101 統一全球新科技基金(美元) 14.48000 14.31000 0.17000 1.18798 統一全球新科技基金(新台幣) 13.93000 13.76000 0.17000 1.23547 統一亞太基金 24.39000 24.10000 0.29000 1.20332 統一亞洲大金磚基金 12.21000 12.05000 0.16000 1.32780 統一奔騰基金 56.53000 57.42000 -0.89000 -1.54998 統一強棒貨幣市場基金 16.71780 16.71710 0.00070 0.00419 統一強漢基金(人民幣) 10.53000 10.22000 0.31000 3.03327 統一強漢基金(美元) 9.58000 9.27000 0.31000 3.34412 統一強漢基金(新台幣) 25.27000 24.48000 0.79000 3.22712 統一統信基金 28.64000 29.18000 -0.54000 -1.85058 統一黑馬基金 57.31000 58.19000 -0.88000 -1.51229 統一新亞洲科技能源基金 15.90000 15.80000 0.10000 0.63291 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.93840 7.93950 -0.00110 -0.01385 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.47350 10.47490 -0.00140 -0.01337 統一經建基金 45.45000 45.95000 -0.50000 -1.08814 統一龍馬基金 64.16000 64.94000 -0.78000 -1.20111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 18.52000 19.09000 -0.57000 -2.98586 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 44.85000 45.74000 -0.89000 -1.94578 野村中國機會基金 13.78000 13.37000 0.41000 3.06657 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.14070 10.15620 -0.01550 -0.15262 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.12830 10.15000 -0.02170 -0.21379 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.14100 10.16300 -0.02200 -0.21647 野村巴西基金 6.26000 6.30000 -0.04000 -0.63492 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 野村台灣高股息基金 23.88000 23.95000 -0.07000 -0.29228 野村台灣運籌基金 35.04000 35.56000 -0.52000 -1.46232 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.75290 9.75030 0.00260 0.02667 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.69300 9.69620 -0.00320 -0.03300 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.75120 9.75410 -0.00290 -0.02973 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.27730 10.27450 0.00280 0.02725 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.11260 10.11600 -0.00340 -0.03361 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.93130 9.93430 -0.00300 -0.03020 野村平衡基金 19.09000 19.34000 -0.25000 -1.29266 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.93000 9.86000 0.07000 0.70994 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.28000 14.16000 0.12000 0.84746 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.72000 11.63000 0.09000 0.77386 野村全球生技醫療基金 16.22000 16.26000 -0.04000 -0.24600 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.20020 10.19630 0.00390 0.03825 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.16760 10.17060 -0.00300 -0.02950 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.08310 10.08550 -0.00240 -0.02380 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.46620 10.46220 0.00400 0.03823 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.39810 10.40110 -0.00300 -0.02884 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.31400 10.31650 -0.00250 -0.02423 野村全球品牌基金 28.64000 28.51000 0.13000 0.45598 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.76000 12.69000 0.07000 0.55162 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.34000 19.24000 0.10000 0.51975 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.04000 11.97000 0.07000 0.58480 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.77290 10.76240 0.01050 0.09756 野村全球短期收益基金-美元計價 10.80960 10.80410 0.00550 0.05091 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.59960 10.59380 0.00580 0.05475 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.76580 8.75400 0.01180 0.13480 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.56740 8.56210 0.00530 0.06190 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.13910 8.13370 0.00540 0.06639 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.02460 11.00970 0.01490 0.13534 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.49900 10.49250 0.00650 0.06195 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06290 10.05620 0.00670 0.06663 野村成長基金 29.44000 29.95000 -0.51000 -1.70284 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.38380 8.35380 0.03000 0.35912 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.39710 8.37290 0.02420 0.28903 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.58200 8.55670 0.02530 0.29567 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.48970 9.45580 0.03390 0.35851 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.36460 9.33750 0.02710 0.29023 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.56010 9.53190 0.02820 0.29585 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.91000 8.84000 0.07000 0.79186 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.91000 12.79000 0.12000 0.93823 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.51600 9.52280 -0.00680 -0.07141 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.58930 9.60300 -0.01370 -0.14266 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.68620 9.69960 -0.01340 -0.13815 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.54770 10.55480 -0.00710 -0.06727 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.47650 10.49150 -0.01500 -0.14297 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.58430 10.59890 -0.01460 -0.13775 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.06220 10.10090 -0.03870 -0.38313 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.49780 8.53060 -0.03280 -0.38450 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.10590 9.13550 -0.02960 -0.32401 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.98340 9.01840 -0.03500 -0.38810 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.60410 13.65670 -0.05260 -0.38516 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.73680 12.77830 -0.04150 -0.32477 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.32870 10.36900 -0.04030 -0.38866 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.35720 10.36150 -0.00430 -0.04150 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.34540 10.35570 -0.01030 -0.09946 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.34390 10.35390 -0.01000 -0.09658 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.54470 10.54910 -0.00440 -0.04171 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.51620 10.52670 -0.01050 -0.09975 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.44640 10.45650 -0.01010 -0.09659 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.41610 10.41870 -0.00260 -0.02496 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.37610 10.38480 -0.00870 -0.08378 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.44500 10.45300 -0.00800 -0.07653 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.10800 10.11300 -0.00500 -0.04944 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90280 9.90200 0.00080 0.00808 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.54210 9.54740 -0.00530 -0.05551 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01500 9.01970 -0.00470 -0.05211 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.33410 11.34000 -0.00590 -0.05203 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.06690 10.05180 0.01510 0.15022 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.19650 11.17250 0.02400 0.21481 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.63920 10.62380 0.01540 0.14496 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.39430 10.37880 0.01550 0.14934 野村泰國基金 41.82000 41.42000 0.40000 0.96572 野村高科技基金 9.71000 10.00000 -0.29000 -2.90000 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.37290 10.32080 0.05210 0.50481 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.12070 10.06420 0.05650 0.56140 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.65470 10.62690 0.02780 0.26160 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.52030 9.47320 0.04710 0.49719 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.47120 9.42390 0.04730 0.50192 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.70640 9.70000 0.00640 0.06598 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.01130 11.94440 0.06690 0.56010 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.86500 13.84980 0.01520 0.10975 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.92380 10.86980 0.05400 0.49679 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.87560 10.82130 0.05430 0.50179 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.32080 11.31330 0.00750 0.06629 野村貨幣市場基金 16.32440 16.32370 0.00070 0.00429 野村新馬基金 15.12000 15.14000 -0.02000 -0.13210 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.27830 10.27380 0.00450 0.04380 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.23780 10.22950 0.00830 0.08114 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.31710 10.30810 0.00900 0.08731 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.16630 10.17320 -0.00690 -0.06783 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.12620 10.13870 -0.01250 -0.12329 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.11850 10.13060 -0.01210 -0.11944 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.46890 10.47600 -0.00710 -0.06777 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.38770 10.39900 -0.01130 -0.10866 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.44220 10.45470 -0.01250 -0.11956 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.86970 9.85280 0.01690 0.17152 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.87900 9.86760 0.01140 0.11553 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.77100 9.75940 0.01160 0.11886 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.31460 10.29690 0.01770 0.17190 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.28140 10.26960 0.01180 0.11490 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.17250 10.16040 0.01210 0.11909 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.37820 10.39880 -0.02060 -0.19810 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.87440 7.89010 -0.01570 -0.19898 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.07340 12.09740 -0.02400 -0.19839 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.97000 7.94000 0.03000 0.37783 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.09750 10.11170 -0.01420 -0.14043 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.21680 10.23790 -0.02110 -0.20610 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.07550 10.09490 -0.01940 -0.19218 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.11180 10.13060 -0.01880 -0.18558 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.13270 10.14850 -0.01580 -0.15569 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.09780 10.11200 -0.01420 -0.14043 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.21690 10.23790 -0.02100 -0.20512 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.07550 10.09490 -0.01940 -0.19218 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.11440 10.13320 -0.01880 -0.18553 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.13280 10.14860 -0.01580 -0.15569 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.12790 10.15510 -0.02720 -0.26785 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.24630 10.28240 -0.03610 -0.35109 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.10560 10.13810 -0.03250 -0.32057 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.14090 10.17290 -0.03200 -0.31456 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.16420 10.19350 -0.02930 -0.28744 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.12790 10.15510 -0.02720 -0.26785 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.24600 10.28210 -0.03610 -0.35110 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.10510 10.13750 -0.03240 -0.31961 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.14610 10.17700 -0.03090 -0.30363 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.16410 10.19350 -0.02940 -0.28842 野村精選貨幣市場基金 12.10700 12.10670 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.69000 11.63000 0.06000 0.51591 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651 野村歐洲高股息基金季配型 7.60000 7.56000 0.04000 0.52910 野村歐洲高股息基金累積型 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296 野村積極成長基金 12.47000 12.68000 -0.21000 -1.65615 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.65000 9.80000 -0.15000 -1.53061 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.07000 35.61000 -0.54000 -1.51643 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.53070 10.53130 -0.00060 -0.00570 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51230 8.50820 0.00410 0.04819 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85220 7.85290 -0.00070 -0.00891 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.69480 7.69530 -0.00050 -0.00650 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.09900 12.09300 0.00600 0.04962 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.83780 10.83890 -0.00110 -0.01015 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.65950 10.66020 -0.00070 -0.00657 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883 野村環球基金-人民幣計價 16.95000 16.86000 0.09000 0.53381 野村環球基金-美元計價 13.22000 13.15000 0.07000 0.53232 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.58000 18.49000 0.09000 0.48675 野村鴻利基金 22.96000 23.28000 -0.32000 -1.37457 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89390 16.89350 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 18.93000 19.21000 -0.28000 -1.45757 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.25000 13.30000 -0.05000 -0.37594 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.97000 15.01000 -0.04000 -0.26649 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.44930 10.45560 -0.00630 -0.06025 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.69010 13.69840 -0.00830 -0.06059 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.51160 10.51680 -0.00520 -0.04944 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.51160 10.51940 -0.00780 -0.07415 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.30610 10.30890 -0.00280 -0.02716 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.27540 10.28130 -0.00590 -0.05739 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.01850 10.02090 -0.00240 -0.02395 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.13990 10.14180 -0.00190 -0.01873 凱基台商天下基金 13.19000 13.16000 0.03000 0.22796 凱基台灣精五門基金 20.16000 20.55000 -0.39000 -1.89781 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 41.45940 41.49380 -0.03440 -0.08290 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 42.88000 42.83520 0.04480 0.10459 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.34700 42.26530 0.08170 0.19330 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.44770 10.42350 0.02420 0.23217 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 41.63450 41.59740 0.03710 0.08919 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 42.25800 42.21940 0.03860 0.09143 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 41.76000 41.70650 0.05350 0.12828 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.45000 12.33000 0.12000 0.97324 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.29610 11.20080 0.09530 0.85083 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154 凱基凱旋貨幣市場基金 11.58490 11.58450 0.00040 0.00345 凱基開創基金 27.07000 27.58000 -0.51000 -1.84917 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.69000 22.61000 0.08000 0.35383 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.88390 21.81090 0.07300 0.33470 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.71000 16.54000 0.17000 1.02781 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.88880 15.72470 0.16410 1.04358 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.01620 10.99800 0.01820 0.16548 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.74870 11.73130 0.01740 0.14832 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.10000 12.08000 0.02000 0.16556 凱基護城河基金-台幣計價A 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898 凱基護城河基金-美元計價B 12.28700 12.27120 0.01580 0.12876 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.13620 10.10520 0.03100 0.30677 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.94760 9.92790 0.01970 0.19843 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.01230 9.99190 0.02040 0.20417 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.13620 10.10520 0.03100 0.30677 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.94760 9.92790 0.01970 0.19843 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.01230 9.99190 0.02040 0.20417 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.79000 12.82000 -0.03000 -0.23401 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.01000 34.89000 0.12000 0.34394 富邦NASDAQ-100基金 31.88000 31.87000 0.01000 0.03138 富邦上証180基金 30.20000 30.89000 -0.69000 -2.23373 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19000 0.18440 0.00560 3.03688 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.89000 5.71000 0.18000 3.15236 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.71000 6.58000 0.13000 1.97568 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.87000 41.19000 -1.32000 -3.20466 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.84510 11.58180 0.26330 2.27339 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.96690 10.72700 0.23990 2.23641 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.60280 10.37700 0.22580 2.17597 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.09070 9.86640 0.22430 2.27337 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.26420 9.06150 0.20270 2.23694 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.96530 8.77440 0.19090 2.17565 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.62400 20.59740 0.02660 0.12914 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.58870 11.58790 0.00080 0.00690 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.68710 10.69710 -0.01000 -0.09348 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.63870 13.65310 -0.01440 -0.10547 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99870 2.00080 -0.00210 -0.10496 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43440 9.44430 -0.00990 -0.10483 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43220 1.43360 -0.00140 -0.09766 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.17100 12.16870 0.00230 0.01890 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77810 1.77790 0.00020 0.01125 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23910 10.23720 0.00190 0.01856 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51640 1.51620 0.00020 0.01319 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.65680 10.65760 -0.00080 -0.00751 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.60050 10.60150 -0.00100 -0.00943 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.59000 15.52000 0.07000 0.45103 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.27000 18.38000 -0.11000 -0.59848 富邦日本東証基金 19.87000 19.93000 -0.06000 -0.30105 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.30000 44.68000 -0.38000 -0.85049 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.69000 46.33000 -0.64000 -1.38139 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.83000 51.71000 -0.88000 -1.70180 富邦台灣心基金 21.31000 21.56000 -0.25000 -1.15955 富邦台灣釆吉50基金 45.46000 46.20000 -0.74000 -1.60173 富邦台灣科技指數基金 53.04000 54.21000 -1.17000 -2.15827 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 44.18350 44.23730 -0.05380 -0.12162 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.41070 41.42680 -0.01610 -0.03886 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30660 0.30420 0.00240 0.78895 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.13000 10.05000 0.08000 0.79602 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.57330 2.57300 0.00030 0.01166 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35030 0.35040 -0.00010 -0.02854 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.84460 10.84580 -0.00120 -0.01106 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.20540 2.20520 0.00020 0.00907 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33140 0.33140 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.23170 9.23270 -0.00100 -0.01083 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.57000 23.60000 -0.03000 -0.12712 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.33000 14.26000 0.07000 0.49088 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.81000 29.13000 -0.32000 -1.09852 富邦吉祥貨幣市場基金 15.69400 15.69340 0.00060 0.00382 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.01000 18.34000 -0.33000 -1.79935 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.34700 40.36150 -0.01450 -0.03593 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 40.63060 40.60720 0.02340 0.05763 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.13710 41.08050 0.05660 0.13778 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 42.35420 42.38400 -0.02980 -0.07031 富邦長紅基金 59.62000 60.33000 -0.71000 -1.17686 富邦科技基金 23.34000 23.74000 -0.40000 -1.68492 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.00260 41.01560 -0.01300 -0.03170 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 41.69720 41.68280 0.01440 0.03455 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.47910 38.49730 -0.01820 -0.04728 富邦恒生國企ETF基金 20.60000 20.45000 0.15000 0.73350 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.58000 13.71000 -0.13000 -0.94821 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.21000 26.73000 0.48000 1.79574 富邦高成長基金 23.03000 23.29000 -0.26000 -1.11636 富邦基金A類型 13.03000 13.18000 -0.15000 -1.13809 富邦基金I類型 13.03000 13.18000 -0.15000 -1.13809 富邦深証100基金 9.99000 10.19000 -0.20000 -1.96271 富邦富時歐洲ETF基金 20.22000 20.14000 0.08000 0.39722 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42130 0.42130 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.42630 12.42720 -0.00090 -0.00724 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.31070 9.31140 -0.00070 -0.00752 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30040 0.30050 -0.00010 -0.03328 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.53720 8.53780 -0.00060 -0.00703 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.88870 9.87720 0.01150 0.11643 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.48250 10.46960 0.01290 0.12321 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.28370 9.27290 0.01080 0.11647 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.83650 9.82440 0.01210 0.12316 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.25000 18.48000 -0.23000 -1.24459 富邦精準基金 44.07000 44.65000 -0.58000 -1.29899 富邦精銳中小基金 10.98000 11.15000 -0.17000 -1.52466 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.85000 16.87000 -0.02000 -0.11855 富邦臺灣公司治理100基金 20.89000 21.18000 -0.29000 -1.36922 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.40000 7.29000 0.11000 1.50892 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.96000 15.45000 -0.49000 -3.17152 富邦標普美國特別股ETF基金 19.57000 19.56000 0.01000 0.05112 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.40570 10.30270 0.10300 0.99974 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.27710 10.19120 0.08590 0.84288 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.43820 10.35000 0.08820 0.85217 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.94520 9.84680 0.09840 0.99931 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.77640 9.69480 0.08160 0.84169 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.91550 9.83170 0.08380 0.85234 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.36000 30.83000 -0.47000 -1.52449 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.85650 9.82430 0.03220 0.32776 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.85160 9.82040 0.03120 0.31771 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.71410 9.68360 0.03050 0.31497 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.09370 10.06050 0.03320 0.33000 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.10060 10.06860 0.03200 0.31782 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.96150 9.93010 0.03140 0.31621 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58030 8.59670 -0.01640 -0.19077 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.27170 9.28970 -0.01800 -0.19376 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.85570 8.87320 -0.01750 -0.19722 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.22490 10.24380 -0.01890 -0.18450 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.31320 10.33330 -0.02010 -0.19452 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.87180 9.89130 -0.01950 -0.19714 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.00170 10.02120 -0.01950 -0.19459 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58010 8.58680 -0.00670 -0.07803 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.84300 9.85120 -0.00820 -0.08324 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15450 9.16240 -0.00790 -0.08622 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.25750 11.26610 -0.00860 -0.07634 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.09830 11.10750 -0.00920 -0.08283 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.43030 10.43920 -0.00890 -0.08526 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.33580 9.34360 -0.00780 -0.08348 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.02000 14.98000 0.04000 0.26702 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.79400 8.80200 -0.00800 -0.09089 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.68190 9.69120 -0.00930 -0.09596 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21280 9.22190 -0.00910 -0.09868 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.51640 10.52600 -0.00960 -0.09120 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.57070 10.58080 -0.01010 -0.09546 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.11300 10.12300 -0.01000 -0.09878 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.34280 9.35180 -0.00900 -0.09624 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.13000 8.80000 0.33000 3.75000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.83000 9.48000 0.35000 3.69198 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.67000 8.37000 0.30000 3.58423 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.51000 7.26000 0.25000 3.44353 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.72000 9.40000 0.32000 3.40426 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.64000 8.36000 0.28000 3.34928 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.47000 8.20000 0.27000 3.29268 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.58000 9.27000 0.31000 3.34412 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18220 10.17550 0.00670 0.06584 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.60120 9.60330 -0.00210 -0.02187 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.11670 9.11850 -0.00180 -0.01974 富蘭克林華美中華基金 11.22000 10.83000 0.39000 3.60111 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.27000 21.67000 -0.40000 -1.84587 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.86000 21.03000 -0.17000 -0.80837 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.82940 7.82450 0.00490 0.06262 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.93980 8.93460 0.00520 0.05820 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.85760 9.85180 0.00580 0.05887 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.36400 9.35820 0.00580 0.06198 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.39730 11.39610 0.00120 0.01053 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.61900 8.61810 0.00090 0.01044 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82030 8.81940 0.00090 0.01020 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.90970 9.90860 0.00110 0.01110 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.91220 13.95080 -0.03860 -0.27669 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.12540 10.15350 -0.02810 -0.27675 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.41890 10.42330 -0.00440 -0.04221 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.57460 7.57780 -0.00320 -0.04223 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.92560 8.92940 -0.00380 -0.04256 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.91290 9.91720 -0.00430 -0.04336 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.98320 10.98760 -0.00440 -0.04005 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.45860 7.46150 -0.00290 -0.03887 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.80620 8.80970 -0.00350 -0.03973 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.94280 9.94480 -0.00200 -0.02011 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.69380 10.70490 -0.01110 -0.10369 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.60380 7.61170 -0.00790 -0.10379 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.07620 8.07190 0.00430 0.05327 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.14860 9.14400 0.00460 0.05031 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.16090 10.15580 0.00510 0.05022 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.78300 12.77610 0.00690 0.05401 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.81000 7.79000 0.02000 0.25674 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.06000 8.03000 0.03000 0.37360 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.04000 8.14000 -0.10000 -1.22850 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.54000 11.68000 -0.14000 -1.19863 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.93280 12.90430 0.02850 0.22086 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.50000 9.44000 0.06000 0.63559 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 富蘭克林華美第一富基金 37.82000 38.49000 -0.67000 -1.74071 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34200 10.34150 0.00050 0.00483 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.11000 14.08000 0.03000 0.21307 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.19000 13.17000 0.02000 0.15186 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.36000 15.34000 0.02000 0.13038 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.84080 9.81580 0.02500 0.25469 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.84080 9.81580 0.02500 0.25469 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.71830 9.71810 0.00020 0.00206 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.71830 9.71800 0.00030 0.00309 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.80360 9.78460 0.01900 0.19418 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.80360 9.78460 0.01900 0.19418 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.80360 9.78460 0.01900 0.19418 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.84080 9.82110 0.01970 0.20059 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.84080 9.82110 0.01970 0.20059 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.84080 9.82110 0.01970 0.20059 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.79370 6.80130 -0.00760 -0.11174 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.58150 10.56910 0.01240 0.11732 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.43380 9.43180 0.00200 0.02120 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.30760 11.30520 0.00240 0.02123 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.68730 6.68930 -0.00200 -0.02990 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85190 8.85490 -0.00300 -0.03388 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.36580 10.36940 -0.00360 -0.03472 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.71950 10.72270 -0.00320 -0.02984 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.08000 66.22000 -0.14000 -0.21142 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 65.92000 65.97000 -0.05000 -0.07579 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 60.72430 60.74100 -0.01670 -0.02749 復華1至5年期高收益債券基金 20.61000 20.62000 -0.01000 -0.04850 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 61.74520 61.78900 -0.04380 -0.07089 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 62.10840 62.11790 -0.00950 -0.01529 復華人民幣貨幣市場基金 11.83110 11.83050 0.00060 0.00507 復華人生目標基金 37.86710 38.32560 -0.45850 -1.19633 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華大中華中小策略基金 8.49000 8.26000 0.23000 2.78450 復華中小精選基金 64.71000 65.81000 -1.10000 -1.67148 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.26600 52.27090 -0.00490 -0.00937 復華中國特選信用債券ETF基金 61.71800 61.72560 -0.00760 -0.01231 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.63000 9.33000 0.30000 3.21543 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.66000 8.39000 0.27000 3.21812 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.54000 11.43000 0.11000 0.96238 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080 復華六年到期新興市場債券基金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 復華台灣智能基金 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688 復華全方位基金 28.60000 28.99000 -0.39000 -1.34529 復華全球大趨勢基金-美元 12.51000 12.39000 0.12000 0.96852 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.70000 19.51000 0.19000 0.97386 復華全球平衡基金-美元 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804 復華全球平衡基金-新臺幣 19.24000 19.13000 0.11000 0.57501 復華全球物聯網科技基金-美元 14.61000 14.54000 0.07000 0.48143 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.08000 14.02000 0.06000 0.42796 復華全球原物料基金 8.22000 8.18000 0.04000 0.48900 復華全球消費基金-新臺幣 12.62000 12.49000 0.13000 1.04083 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.89990 11.89930 0.00060 0.00504 復華全球債券基金 14.15930 14.16790 -0.00860 -0.06070 復華全球債券組合基金 14.94000 14.94000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.48000 14.31000 0.17000 1.18798 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.03000 9.91000 0.12000 1.21090 復華全球戰略配置強基金-美元 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 復華有利貨幣市場基金 13.48230 13.48170 0.00060 0.00445 復華亞太平衡基金 11.31000 11.22000 0.09000 0.80214 復華亞太成長基金 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777 復華亞太神龍科技基金-美元 8.92000 8.80000 0.12000 1.36364 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.48000 9.35000 0.13000 1.39037 復華東協世紀基金 12.14000 12.09000 0.05000 0.41356 復華南非幣長期收益基金A 13.97000 13.85000 0.12000 0.86643 復華南非幣長期收益基金B 8.09000 8.01000 0.08000 0.99875 復華南非幣短期收益基金A 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 復華美國20年期以上公債ETF基金 63.24040 63.21400 0.02640 0.04176 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.75000 21.68000 0.07000 0.32288 復華美國新星基金-美元 12.55000 12.47000 0.08000 0.64154 復華美國新星基金-新臺幣 12.75000 12.66000 0.09000 0.71090 復華恒生基金 21.52000 21.35000 0.17000 0.79625 復華恒生單日反向一倍基金 8.24000 8.33000 -0.09000 -1.08043 復華恒生單日正向二倍基金 31.63000 30.97000 0.66000 2.13109 復華神盾基金 25.01260 25.35520 -0.34260 -1.35120 復華高成長基金 68.05000 68.99000 -0.94000 -1.36252 復華高益策略組合基金 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530 復華貨幣市場基金 14.44510 14.44450 0.00060 0.00415 復華富時不動產證券化基金 18.60000 18.48000 0.12000 0.64935 復華富時台灣高股息低波動基金 48.35000 48.75000 -0.40000 -0.82051 復華復華基金 21.21000 21.51000 -0.30000 -1.39470 復華華人世紀基金 16.23000 15.79000 0.44000 2.78657 復華傳家二號基金 29.43670 29.92760 -0.49090 -1.64029 復華傳家基金 21.40890 21.62120 -0.21230 -0.98191 復華奧林匹克全球組合基金 15.47000 15.46000 0.01000 0.06468 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.05000 14.04000 0.01000 0.07123 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 復華新興人民幣短期收益基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 20.55000 20.55000 0.00000 0.00000 復華新興市場企業債券ETF基金 66.20000 66.24000 -0.04000 -0.06039 復華新興市場高收益債券基金A 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.36000 5.35000 0.01000 0.18692 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 22.59000 23.06000 -0.47000 -2.03816 復華數位經濟基金 44.67000 45.62000 -0.95000 -2.08242 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.81860 9.81550 0.00310 0.03158 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.61570 9.61290 0.00280 0.02913 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.34820 10.34490 0.00330 0.03190 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.00130 9.99850 0.00280 0.02800 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.97400 9.97130 0.00270 0.02708 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.53920 10.53560 0.00360 0.03417 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.78720 9.78840 -0.00120 -0.01226 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.36190 10.36250 -0.00060 -0.00579 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.13500 10.13620 -0.00120 -0.01184 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.71640 10.71700 -0.00060 -0.00560 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.47980 10.45370 0.02610 0.24967 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.41280 10.41340 -0.00060 -0.00576 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.46450 10.46450 0.00000 0.00000 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.35510 10.33100 0.02410 0.23328 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.38060 11.37470 0.00590 0.05187 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.29140 10.29300 -0.00160 -0.01554 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.53180 10.50720 0.02460 0.23413 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.69500 11.68910 0.00590 0.05047 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.42900 10.43060 -0.00160 -0.01534 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.51770 10.51870 -0.00100 -0.00951 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.25030 10.22800 0.02230 0.21803 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.35870 10.35670 0.00200 0.01931 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.24280 10.24680 -0.00400 -0.03904 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.24870 10.22650 0.02220 0.21708 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.35770 10.35580 0.00190 0.01835 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.23940 10.24340 -0.00400 -0.03905 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.10880 10.09130 0.01750 0.17342 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.06980 10.07850 -0.00870 -0.08632 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.10730 10.08980 0.01750 0.17344 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.07080 10.07940 -0.00860 -0.08532 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.56330 10.53450 0.02880 0.27339 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.54470 10.54270 0.00200 0.01897 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.58480 10.58210 0.00270 0.02551 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.16260 9.15770 0.00490 0.05351 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.26350 8.27060 -0.00710 -0.08585 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.26660 8.27310 -0.00650 -0.07857 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.84660 11.84030 0.00630 0.05321 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.71760 10.72680 -0.00920 -0.08577 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.84630 10.85490 -0.00860 -0.07923 景順主流基金 17.02000 17.42000 -0.40000 -2.29621 景順台灣科技基金 29.40000 30.10000 -0.70000 -2.32558 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 景順全球科技基金 23.40000 23.35000 0.05000 0.21413 景順全球康健基金 18.79000 18.78000 0.01000 0.05325 景順貨幣市場基金 15.98110 15.98060 0.00050 0.00313 景順潛力基金 31.36000 31.95000 -0.59000 -1.84664 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.78000 14.77000 0.01000 0.06770 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.86000 13.85000 0.01000 0.07220 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.48000 11.44000 0.04000 0.34965 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.34000 10.23000 0.11000 1.07527 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.60000 10.48000 0.12000 1.14504 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65790 8.65140 0.00650 0.07513 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.02080 8.03510 -0.01430 -0.17797 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.39680 11.38730 0.00950 0.08343 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53430 10.55310 -0.01880 -0.17815 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.15000 7.94000 0.21000 2.64484 華南永昌中國A股基金(美元) 7.90000 7.69000 0.21000 2.73082 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.63000 11.32000 0.31000 2.73852 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.52890 9.52780 0.00110 0.01155 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.75900 9.75730 0.00170 0.01742 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.04910 10.04800 0.00110 0.01095 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.29520 10.29340 0.00180 0.01749 華南永昌永昌基金 19.07000 19.27000 -0.20000 -1.03788 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.67580 14.68800 -0.01220 -0.08306 華南永昌全球神農水資源基金 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 華南永昌全球精品基金 16.62000 16.50000 0.12000 0.72727 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710 華南永昌物聯網精選基金 11.30000 11.55000 -0.25000 -2.16450 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.26470 16.26400 0.00070 0.00430 華南永昌龍盈平衡基金 23.74870 23.98430 -0.23560 -0.98231 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97860 11.97810 0.00050 0.00417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.67670 10.67850 -0.00180 -0.01686 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.70880 10.71690 -0.00810 -0.07558 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99940 10.00110 -0.00170 -0.01700 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.95770 9.96520 -0.00750 -0.07526 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.50590 10.50850 -0.00260 -0.02474 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.46320 10.47180 -0.00860 -0.08213 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95560 9.95810 -0.00250 -0.02511 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.87400 9.88220 -0.00820 -0.08298 華頓中小型基金 19.41000 20.06000 -0.65000 -3.24028 華頓台灣基金 22.56000 23.15000 -0.59000 -2.54860 華頓平安貨幣市場基金 11.55890 11.55840 0.00050 0.00433 華頓全球時尚精品基金 17.44000 17.33000 0.11000 0.63474 華頓全球高收益債券基金A 13.76380 13.76850 -0.00470 -0.03414 華頓全球高收益債券基金B 8.11480 8.11750 -0.00270 -0.03326 華頓全球黑鑽油源基金 5.07000 5.05000 0.02000 0.39604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.70080 2.60400 0.09680 3.71736 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.21540 11.77280 0.44260 3.75951 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39460 0.38030 0.01430 3.76019 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.81750 11.66570 0.15180 1.30125 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.81750 11.66570 0.15180 1.30125 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.51160 10.37760 0.13400 1.29124 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.62570 10.48520 0.14050 1.33998 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.62570 10.48520 0.14050 1.33998 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.38950 9.26540 0.12410 1.33939 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.80260 10.66040 0.14220 1.33391 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.80260 10.66040 0.14220 1.33391 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.56930 9.44350 0.12580 1.33213 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.80000 10.50000 0.30000 2.85714 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.41000 9.14000 0.27000 2.95405 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.05000 9.77000 0.28000 2.86592 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.61130 2.61440 -0.00310 -0.11857 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.05720 2.06010 -0.00290 -0.14077 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.16210 12.17280 -0.01070 -0.08790 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50920 9.51760 -0.00840 -0.08826 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38080 0.38120 -0.00040 -0.10493 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30250 0.30280 -0.00030 -0.09908 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.41000 3.34000 0.07000 2.09581 匯豐中國動力基金(台幣) 15.42000 15.08000 0.34000 2.25464 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.49000 0.01000 2.04082 匯豐台灣精典基金 23.84000 24.09000 -0.25000 -1.03778 匯豐全球趨勢組合基金 12.54000 12.47000 0.07000 0.56135 匯豐全球關鍵資源基金 8.13000 8.07000 0.06000 0.74349 匯豐安富基金 25.39000 25.55000 -0.16000 -0.62622 匯豐成功基金 43.09000 42.96000 0.13000 0.30261 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.37000 2.37000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.43000 11.42000 0.01000 0.08757 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.50000 -0.01000 -2.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.64720 2.64910 -0.00190 -0.07172 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.33210 2.33390 -0.00180 -0.07712 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.80930 11.81400 -0.00470 -0.03978 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.92970 7.93420 -0.00450 -0.05672 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38750 0.38770 -0.00020 -0.05159 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33430 0.33440 -0.00010 -0.02990 匯豐金磚動力基金 14.74000 14.50000 0.24000 1.65517 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00520 15.00490 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.05000 5.06000 -0.01000 -0.19763 匯豐新鑽動力基金 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.41900 5.39090 0.02810 0.52125 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.22470 9.19670 0.02800 0.30446 匯豐龍鳳基金-A類型 51.46000 52.02000 -0.56000 -1.07651 匯豐龍鳳基金-I類型 51.46000 52.02000 -0.56000 -1.07651 匯豐龍騰電子基金 36.29000 36.93000 -0.64000 -1.73301 匯豐雙高收益債券組合基金 12.48400 12.48640 -0.00240 -0.01922 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.60000 17.80000 -0.20000 -1.12360 新光中國成長基金(人民幣) 8.97000 8.69000 0.28000 3.22209 新光中國成長基金(美元) 9.09000 8.81000 0.28000 3.17821 新光中國成長基金(新臺幣) 9.09000 8.82000 0.27000 3.06122 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.88260 10.87010 0.01250 0.11499 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.09040 10.08760 0.00280 0.02776 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.45180 10.46310 -0.01130 -0.10800 新光台灣富貴基金 22.96000 23.41000 -0.45000 -1.92226 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.11000 21.06000 0.05000 0.23742 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.06650 40.02830 0.03820 0.09543 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 41.35010 41.45400 -0.10390 -0.25064 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 新光全球AI新創產業基金美元 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.58000 8.58000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.48290 10.48550 -0.00260 -0.02480 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.28780 10.30430 -0.01650 -0.16013 新光全球債券基金(B配息)美元 9.92450 9.92690 -0.00240 -0.02418 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.72680 9.74250 -0.01570 -0.16115 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 新光吉星貨幣市場基金 15.49360 15.49300 0.00060 0.00387 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 新光多重資產基金(A累積)美元 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.58000 8.57000 0.01000 0.11669 新光亞洲精選基金-美金 21.58000 21.46000 0.12000 0.55918 新光亞洲精選基金-新台幣 21.96000 21.86000 0.10000 0.45746 新光店頭基金 22.26000 22.71000 -0.45000 -1.98151 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 新光特選內需收益ETF基金 20.18000 20.16000 0.02000 0.09921 新光創新科技基金 13.36000 13.58000 -0.22000 -1.62003 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.20480 10.20710 -0.00230 -0.02253 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.49230 10.51350 -0.02120 -0.20165 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.01520 10.03260 -0.01740 -0.17343 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.37380 9.37650 -0.00270 -0.02880 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.62730 9.64680 -0.01950 -0.20214 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.18230 9.19870 -0.01640 -0.17829 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.24370 40.28890 -0.04520 -0.11219 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 40.92900 40.95620 -0.02720 -0.06641 新光澳幣八年期保本基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.52790 10.52900 -0.00110 -0.01045 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.46280 9.46350 -0.00070 -0.00740 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.43840 9.43670 0.00170 0.01801 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.32440 10.32260 0.00180 0.01744 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.35520 10.35200 0.00320 0.03091 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.46250 9.45960 0.00290 0.03066 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.42770 9.42920 -0.00150 -0.01591 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.31460 10.31620 -0.00160 -0.01551 瑞銀全球創新趨勢基金 7.21000 7.19000 0.02000 0.27816 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.63320 10.64760 -0.01440 -0.13524 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61600 9.62930 -0.01330 -0.13812 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.47990 10.49190 -0.01200 -0.11437 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61300 9.62400 -0.01100 -0.11430 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.69140 9.70450 -0.01310 -0.13499 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.60310 10.61820 -0.01510 -0.14221 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.81160 14.82850 -0.01690 -0.11397 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.68600 8.69590 -0.00990 -0.11385 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.46990 41.41710 0.05280 0.12748 群益10年期以上金融債ETF基金 39.69520 39.67620 0.01900 0.04789 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 40.25530 40.32560 -0.07030 -0.17433 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 40.35300 40.37290 -0.01990 -0.04929 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 42.41610 42.43820 -0.02210 -0.05208 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.89180 39.94890 -0.05710 -0.14293 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 43.32430 43.33080 -0.00650 -0.01500 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 44.39120 44.31410 0.07710 0.17399 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 43.14270 43.16150 -0.01880 -0.04356 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.45880 10.45400 0.00480 0.04592 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 41.46200 41.42480 0.03720 0.08980 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.02240 39.88980 0.13260 0.33242 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42610 11.42530 0.00080 0.00700 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26310 10.24310 0.02000 0.19525 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.77310 12.36110 0.41200 3.33304 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.61440 9.28710 0.32730 3.52424 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.99000 9.65000 0.34000 3.52332 群益大印度基金N-新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 群益大印度基金-人民幣 12.96200 12.97260 -0.01060 -0.08171 群益大印度基金-美元 12.27620 12.26370 0.01250 0.10193 群益大印度基金-新臺幣 11.68000 11.67000 0.01000 0.08569 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.74530 11.71320 0.03210 0.27405 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.40680 11.35460 0.05220 0.45973 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.53880 10.50990 0.02890 0.27498 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.33740 9.29470 0.04270 0.45940 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.42680 9.40100 0.02580 0.27444 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.38650 8.34820 0.03830 0.45878 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.79970 8.77550 0.02420 0.27577 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.09160 8.05460 0.03700 0.45936 群益中小型股基金 43.20000 44.07000 -0.87000 -1.97413 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.10720 9.99430 0.11290 1.12964 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.44990 9.32710 0.12280 1.31659 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.89680 8.78060 0.11620 1.32337 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.64040 8.54390 0.09650 1.12946 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.07750 7.97260 0.10490 1.31576 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.60560 7.50630 0.09930 1.32289 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.44740 10.45830 -0.01090 -0.10422 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.49210 11.50410 -0.01200 -0.10431 群益中國高收益債券基金-美元 11.13110 11.14010 -0.00900 -0.08079 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.28190 10.28990 -0.00800 -0.07775 群益中國新機會基金N-人民幣 8.19180 7.86300 0.32880 4.18161 群益中國新機會基金N-美元 7.57540 7.25800 0.31740 4.37311 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.13000 7.78000 0.35000 4.49871 群益中國新機會基金-人民幣 7.26490 6.97340 0.29150 4.18017 群益中國新機會基金-美元 8.09960 7.76030 0.33930 4.37225 群益中國新機會基金-新臺幣 7.76000 7.43000 0.33000 4.44145 群益平衡王基金 19.15770 19.51610 -0.35840 -1.83643 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.22000 6.18000 0.04000 0.64725 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.65450 11.58880 0.06570 0.56693 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.20280 11.11920 0.08360 0.75185 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.66000 10.58000 0.08000 0.75614 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.06630 10.00960 0.05670 0.56646 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.67530 9.60310 0.07220 0.75184 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.23590 10.22050 0.01540 0.15068 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.01760 10.00440 0.01320 0.13194 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.15100 9.13730 0.01370 0.14993 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.12500 9.11290 0.01210 0.13278 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.29530 10.27980 0.01550 0.15078 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.33200 10.31830 0.01370 0.13277 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.31240 9.29840 0.01400 0.15056 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.76340 9.75050 0.01290 0.13230 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.77880 10.77600 0.00280 0.02598 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.50300 7.50100 0.00200 0.02666 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.53000 10.52970 0.00030 0.00285 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.36390 10.36370 0.00020 0.00193 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.47210 10.47170 0.00040 0.00382 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.87370 9.87340 0.00030 0.00304 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.80820 9.80800 0.00020 0.00204 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.91080 9.91040 0.00040 0.00404 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.53010 10.52980 0.00030 0.00285 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.36390 10.36360 0.00030 0.00289 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.47200 10.47160 0.00040 0.00382 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.87380 9.87350 0.00030 0.00304 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.80810 9.80790 0.00020 0.00204 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.91090 9.91050 0.00040 0.00404 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.30060 9.30560 -0.00500 -0.05373 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 15.21850 15.22670 -0.00820 -0.05385 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.07000 15.07000 0.00000 0.00000 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014 群益印度中小基金N-人民幣 10.46240 10.43630 0.02610 0.25009 群益印度中小基金N-美元 8.84490 8.80660 0.03830 0.43490 群益印度中小基金N-新臺幣 8.39000 8.35000 0.04000 0.47904 群益印度中小基金-人民幣 14.16350 14.12830 0.03520 0.24915 群益印度中小基金-美元 12.65050 12.59580 0.05470 0.43427 群益印度中小基金-新臺幣 14.68000 14.62000 0.06000 0.41040 群益多利策略組合基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.83000 13.83000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.27000 15.24000 0.03000 0.19685 群益安家基金 24.17950 24.59110 -0.41160 -1.67378 群益安穩貨幣市場基金 16.14250 16.14180 0.00070 0.00434 群益那斯達克生技基金 21.50000 21.58000 -0.08000 -0.37071 群益亞太中小基金 10.68000 10.56000 0.12000 1.13636 群益亞太新趨勢平衡基金 16.29000 16.17000 0.12000 0.74212 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.24510 10.24510 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.62880 7.62880 0.00000 0.00000 群益店頭市場基金 90.53000 91.92000 -1.39000 -1.51218 群益東方盛世基金 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674 群益東協成長基金-人民幣 12.84920 12.81070 0.03850 0.30053 群益東協成長基金-美元 11.35810 11.30310 0.05500 0.48659 群益東協成長基金-新臺幣 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.46920 11.44270 0.02650 0.23159 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.82310 10.79530 0.02780 0.25752 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.24560 10.21900 0.02660 0.26030 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.52480 9.50270 0.02210 0.23257 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.99130 8.96820 0.02310 0.25758 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.50960 8.48750 0.02210 0.26038 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.59430 10.56680 0.02750 0.26025 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.32100 9.29940 0.02160 0.23227 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.15100 9.12760 0.02340 0.25637 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.50640 9.48170 0.02470 0.26050 群益長安基金 29.15000 29.42000 -0.27000 -0.91774 群益美國新創亮點基金N-美元 10.21100 10.17270 0.03830 0.37650 群益美國新創亮點基金-美元 15.44650 15.38870 0.05780 0.37560 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.97000 14.91000 0.06000 0.40241 群益真善美基金 15.46720 15.62040 -0.15320 -0.98077 群益馬拉松基金 114.99000 116.91000 -1.92000 -1.64229 群益深証中小板基金 11.58000 11.91000 -0.33000 -2.77078 群益創新科技基金 32.12000 32.95000 -0.83000 -2.51897 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.29510 9.03390 0.26120 2.89133 群益華夏盛世基金N-美元 8.61530 8.35780 0.25750 3.08095 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.01000 8.74000 0.27000 3.08924 群益華夏盛世基金-人民幣 10.12240 9.83800 0.28440 2.89083 群益華夏盛世基金-美元 9.49940 9.21550 0.28390 3.08068 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.72000 15.25000 0.47000 3.08197 群益奧斯卡基金 28.49000 28.76000 -0.27000 -0.93880 群益新興金鑽基金-美元 11.36030 11.30300 0.05730 0.50695 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737 群益葛萊美基金 23.08000 23.54000 -0.46000 -1.95412 群益道瓊美國地產ETF基金 21.40000 21.17000 0.23000 1.08644 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.08000 7.95000 0.13000 1.63522 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.16000 13.59000 -0.43000 -3.16409 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.78970 10.78060 0.00910 0.08441 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.71240 10.68360 0.02880 0.26957 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.76490 10.73540 0.02950 0.27479 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.60160 10.59270 0.00890 0.08402 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.52570 10.49750 0.02820 0.26864 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.57730 10.54820 0.02910 0.27588 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.78960 10.78050 0.00910 0.08441 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.71240 10.68370 0.02870 0.26863 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.60170 10.59270 0.00900 0.08496 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.52570 10.49750 0.02820 0.26864 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.62660 12.60730 0.01930 0.15309 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.55720 11.53390 0.02330 0.20201 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.47450 11.45450 0.02000 0.17460 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60260 8.58950 0.01310 0.15251 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.91750 8.89960 0.01790 0.20113 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.19000 8.17000 0.02000 0.24480 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.45530 8.44050 0.01480 0.17535 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.86620 9.84630 0.01990 0.20211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.79000 8.87000 -0.08000 -0.90192 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.61000 9.70000 -0.09000 -0.92784 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.82000 29.37000 -0.55000 -1.87266 德信中國精選成長基金 11.76000 11.50000 0.26000 2.26087 德信台灣主流中小基金 18.32000 18.62000 -0.30000 -1.61117 德信萬保貨幣市場基金 11.97330 11.97280 0.00050 0.00418 德信數位時代基金 31.18000 31.38000 -0.20000 -0.63735 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.58670 10.58630 0.00040 0.00378 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.50800 10.50850 -0.00050 -0.00476 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70320 11.70270 0.00050 0.00427 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.08000 15.37000 -0.29000 -1.88679 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.77000 17.67000 0.10000 0.56593 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.58950 10.61390 -0.02440 -0.22989 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.83370 15.87010 -0.03640 -0.22936 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.28220 8.30440 -0.02220 -0.26733 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.19600 11.22900 -0.03300 -0.29388 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.03690 12.07240 -0.03550 -0.29406 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.89310 13.93010 -0.03700 -0.26561 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.66000 16.58000 0.08000 0.48251 摩根中小基金 21.73000 22.20000 -0.47000 -2.11712 摩根中國A股基金 14.45000 13.88000 0.57000 4.10663 摩根中國A股基金(美元) 11.31000 10.86000 0.45000 4.14365 摩根中國亮點基金 13.02000 12.76000 0.26000 2.03762 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.32290 11.10260 0.22030 1.98422 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.53950 12.29360 0.24590 2.00023 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.62370 9.43690 0.18680 1.97946 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.10090 12.84610 0.25480 1.98348 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.10220 14.80650 0.29570 1.99710 摩根台灣金磚基金-累積型 18.99000 19.32000 -0.33000 -1.70807 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.99000 19.32000 -0.33000 -1.70807 摩根台灣增長基金 48.29000 49.16000 -0.87000 -1.76973 摩根平衡基金 27.50000 27.73000 -0.23000 -0.82943 摩根全球α基金 18.36000 18.32000 0.04000 0.21834 摩根全球平衡基金 15.67960 15.62090 0.05870 0.37578 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.43630 9.42670 0.00960 0.10184 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.51520 10.50300 0.01220 0.11616 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.94910 9.93810 0.01100 0.11069 摩根多元入息成長基金-累積型 11.49260 11.48080 0.01180 0.10278 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.23810 10.22680 0.01130 0.11049 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.64180 10.61430 0.02750 0.25908 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.02920 13.99290 0.03630 0.25942 摩根亞洲基金 58.09000 57.72000 0.37000 0.64103 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.46520 8.47960 -0.01440 -0.16982 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.96220 9.97760 -0.01540 -0.15435 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.82580 8.84020 -0.01440 -0.16289 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.75800 12.77960 -0.02160 -0.16902 摩根東方內需機會基金 18.40000 18.28000 0.12000 0.65646 摩根東方科技基金 31.98000 31.99000 -0.01000 -0.03126 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.84000 11.79000 0.05000 0.42409 摩根金龍收成基金 22.00000 21.63000 0.37000 1.71059 摩根第一貨幣市場基金 15.12100 15.12060 0.00040 0.00265 摩根絕對日本基金 13.80000 13.86000 -0.06000 -0.43290 摩根新金磚五國基金 12.10000 11.99000 0.11000 0.91743 摩根新絲路基金 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 摩根新興35基金 13.52000 13.40000 0.12000 0.89552 摩根新興日本基金 22.40000 22.47000 -0.07000 -0.31153 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.16290 7.18410 -0.02120 -0.29510 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.41630 9.44260 -0.02630 -0.27852 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.26250 9.28880 -0.02630 -0.28314 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.87990 10.91200 -0.03210 -0.29417 摩根新興科技基金 51.67000 52.96000 -1.29000 -2.43580 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.58940 8.53190 0.05750 0.67394 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.28790 9.22410 0.06380 0.69167 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.76840 8.71000 0.05840 0.67049 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.15800 10.09000 0.06800 0.67393 摩根龍揚基金 32.87000 32.31000 0.56000 1.73321 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483 摩根環球股票收益基金-累積型 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345 摩根總收益組合基金-月配息型 9.26650 9.26800 -0.00150 -0.01618 摩根總收益組合基金-累積型 11.40450 11.40620 -0.00170 -0.01490 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.29000 20.03000 0.26000 1.29805 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60590 12.60550 0.00040 0.00317 鋒裕匯理阿波羅基金 10.45000 10.60000 -0.15000 -1.41509 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.38410 10.39490 -0.01080 -0.10390 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.47020 10.47540 -0.00520 -0.04964 聯邦中國龍基金 24.66000 25.08000 -0.42000 -1.67464 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.45920 12.47270 -0.01350 -0.10824 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.64440 11.65430 -0.00990 -0.08495 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.55350 10.56230 -0.00880 -0.08332 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.40570 10.41720 -0.01150 -0.11039 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.77640 9.78470 -0.00830 -0.08483 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.85480 8.86210 -0.00730 -0.08237 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.81610 9.78020 0.03590 0.36707 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.91220 9.87530 0.03690 0.37366 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.97360 9.91240 0.06120 0.61741 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.16630 10.10320 0.06310 0.62455 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.53800 9.47940 0.05860 0.61818 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.71870 9.65850 0.06020 0.62329 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.43850 11.40960 0.02890 0.25330 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.20960 11.18210 0.02750 0.24593 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.40100 10.37500 0.02600 0.25060 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.63810 10.61140 0.02670 0.25162 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.40620 10.38070 0.02550 0.24565 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.65800 9.63380 0.02420 0.25120 聯邦金鑽平衡基金 22.41490 22.70280 -0.28790 -1.26813 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.51120 9.46450 0.04670 0.49342 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.85940 9.81040 0.04900 0.49947 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.47520 9.42870 0.04650 0.49318 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.82880 9.78000 0.04880 0.49898 聯邦貨幣市場基金 13.20920 13.20860 0.00060 0.00454 聯邦精選科技基金 12.28000 12.49000 -0.21000 -1.68135 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.45830 16.47680 -0.01850 -0.11228 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.55570 12.52260 0.03310 0.26432 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.17410 12.14580 0.02830 0.23300 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.60650 11.57940 0.02710 0.23404 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.18550 12.18910 -0.00360 -0.02953 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.35210 11.35480 -0.00270 -0.02378 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.51640 10.51940 -0.00300 -0.02852 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.61600 8.61820 -0.00220 -0.02553 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 34.93000 35.73000 -0.80000 -2.23901 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.78000 17.09000 0.69000 4.03745 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.99000 17.28000 0.71000 4.10880 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.94000 11.47000 0.47000 4.09765 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.03000 16.01000 0.02000 0.12492 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.60000 7.59000 0.01000 0.13175 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.25000 15.17000 0.08000 0.52736 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.82000 8.77000 0.05000 0.57013 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.31000 14.29000 0.02000 0.13996 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.46000 14.44000 0.02000 0.13850 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.45000 14.43000 0.02000 0.13860 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.17000 15.14000 0.03000 0.19815 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.41000 20.48000 -0.07000 -0.34180 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.50000 18.55000 -0.05000 -0.26954 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.73000 12.76000 -0.03000 -0.23511 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.66000 14.71000 -0.05000 -0.33990 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.56000 15.59000 -0.03000 -0.19243 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.57000 14.61000 -0.04000 -0.27379 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.61000 14.65000 -0.04000 -0.27304 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.68000 12.71000 -0.03000 -0.23603 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.77000 12.80000 -0.03000 -0.23438 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.29000 13.32000 -0.03000 -0.22523 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.09000 19.11000 -0.02000 -0.10466 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.86000 17.86000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.07000 13.08000 -0.01000 -0.07645 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.03000 14.03000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.00000 13.01000 -0.01000 -0.07686 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.13000 14.14000 -0.01000 -0.07072 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.19000 14.20000 -0.01000 -0.07042 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 聯博貨幣市場基金 15.02880 15.02850 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.78120 10.77820 0.00300 0.02783 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.67300 13.66930 0.00370 0.02707 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.40150 7.39950 0.00200 0.02703 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.10000 14.11000 -0.01000 -0.07087 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.23000 14.24000 -0.01000 -0.07022 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.83210 9.83250 -0.00040 -0.00407 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.24020 10.23710 0.00310 0.03028 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.87950 9.87740 0.00210 0.02126 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.88880 9.88660 0.00220 0.02225 瀚亞中小型股基金 20.47000 20.80000 -0.33000 -1.58654 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.45000 12.02000 0.43000 3.57737 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.19000 12.72000 0.47000 3.69497 瀚亞巴西基金 5.54000 5.57000 -0.03000 -0.53860 瀚亞外銷基金 39.55000 40.29000 -0.74000 -1.83668 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.68000 11.65000 0.03000 0.25751 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.19000 11.15000 0.04000 0.35874 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.96020 10.96100 -0.00080 -0.00730 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.60830 10.60490 0.00340 0.03206 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.47080 12.46680 0.00400 0.03209 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.47800 10.48680 -0.00880 -0.08392 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.17830 7.17910 -0.00080 -0.01114 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.86790 7.86530 0.00260 0.03306 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.00120 7.99860 0.00260 0.03251 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.97350 6.97930 -0.00580 -0.08310 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.60940 8.60660 0.00280 0.03253 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.82990 8.83090 -0.00100 -0.01132 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.19960 9.19660 0.00300 0.03262 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.97360 8.97070 0.00290 0.03233 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.73000 11.67000 0.06000 0.51414 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.45000 11.38000 0.07000 0.61511 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.25230 10.24680 0.00550 0.05368 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.61570 9.62060 -0.00490 -0.05093 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.58830 9.58340 0.00490 0.05113 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.64600 9.64070 0.00530 0.05498 瀚亞印度基金-人民幣 14.24000 14.26000 -0.02000 -0.14025 瀚亞印度基金-美元 13.52000 13.52000 0.00000 0.00000 瀚亞印度基金-新台幣 30.11000 30.11000 0.00000 0.00000 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.94000 12.89000 0.05000 0.38790 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.85000 14.76000 0.09000 0.60976 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.86000 8.82000 0.04000 0.45351 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.95000 6.91000 0.04000 0.57887 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.81000 8.76000 0.05000 0.57078 瀚亞亞太基礎建設基金 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.19150 12.16780 0.02370 0.19478 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.19650 14.23880 -0.04230 -0.29708 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.20680 11.17830 0.02850 0.25496 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.96730 10.93920 0.02810 0.25687 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.55220 12.54860 0.00360 0.02869 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.96770 8.94980 0.01790 0.20000 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.88880 9.89800 -0.00920 -0.09295 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.99400 8.97120 0.02280 0.25415 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.79120 8.76860 0.02260 0.25774 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.33150 9.32950 0.00200 0.02144 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 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