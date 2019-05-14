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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/05/13  108/05/10  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.09230   10.08670   0.00560    0.05552
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                  9.98840    9.98290   0.00550    0.05509
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.17560   10.17400   0.00160    0.01573
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.07270   10.07130   0.00140    0.01390
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.38520   10.38220   0.00300    0.02890
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.19130   10.18830   0.00300    0.02945
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.30340   10.30010   0.00330    0.03204
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.19800   10.19470   0.00330    0.03237
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.39000   23.23000   0.16000    0.68876
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.75000   25.45000   0.30000    1.17878
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     40.26330   40.23840   0.02490    0.06188
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.85470   39.80820   0.04650    0.11681
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.62140    9.61800   0.00340    0.03535
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.08720   10.08400   0.00320    0.03173
中國信託台灣活力基金                                               13.87000   14.06000  -0.19000   -1.35135
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.46000   10.38000   0.08000    0.77071
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.29000   10.22000   0.07000    0.68493
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.40000    9.34000   0.06000    0.64240
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.80000    9.73000   0.07000    0.71942
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.82000    8.77000   0.05000    0.57013
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.53000    9.47000   0.06000    0.63358
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.02460   10.02820  -0.00360   -0.03590
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.07230    9.07560  -0.00330   -0.03636
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.37480   10.37920  -0.00440   -0.04239
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.35770    9.36170  -0.00400   -0.04273
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.93490   10.86990   0.06500    0.59798
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.33290    9.27740   0.05550    0.59823
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.12890   11.11550   0.01340    0.12055
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.78440    9.77270   0.01170    0.11972
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              40.44730   40.39880   0.04850    0.12005
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              42.28210   42.28310  -0.00100   -0.00237
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                42.68950   42.68620   0.00330    0.00773
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.56000   10.49000   0.07000    0.66730
中國信託智能運動基金-美元                                          10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.02560   11.02510   0.00050    0.00454
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.91080    9.90730   0.00350    0.03533
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.22930    9.22610   0.00320    0.03468
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.13170   10.12870   0.00300    0.02962
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.42960    9.42670   0.00290    0.03076
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    39.90380   39.95170  -0.04790   -0.11989
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            40.33950   40.33890   0.00060    0.00149
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        39.99160   40.05540  -0.06380   -0.15928
元大2001基金                                                       60.01000   60.81000  -0.80000   -1.31557
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          42.71450   42.74180  -0.02730   -0.06387
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             40.87230   41.04770  -0.17540   -0.42731
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.46000   19.75000   0.71000    3.59494
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.65170   11.65090   0.00080    0.00687
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.83740   10.84290  -0.00550   -0.05072
元大上證50基金                                                     31.93000   30.83000   1.10000    3.56795
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.53000   10.11000   0.42000    4.15430
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.47000    9.10000   0.37000    4.06593
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.27000   13.20000   0.07000    0.53030
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.49700   12.43600   0.06100    0.49051
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.93500   16.85100   0.08400    0.49849
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.68700   10.47100   0.21600    2.06284
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.37500   10.17100   0.20400    2.00570
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.06000    2.99000   0.07000    2.34114
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.79000   13.51000   0.28000    2.07254
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.83310   46.77360   0.05950    0.12721
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.85560   10.85430   0.00130    0.01198
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.91110    9.92390  -0.01280   -0.12898
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.07910   10.08370  -0.00460   -0.04562
元大巴西指數基金                                                    6.53300    6.57600  -0.04300   -0.65389
元大巴菲特基金                                                     25.39000   25.62000  -0.23000   -0.89774
元大日經225基金                                                    26.80000   27.00000  -0.20000   -0.74074
元大台商收成基金                                                   21.82000   22.23000  -0.41000   -1.84435
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.04000   11.85000   0.19000    1.60338
元大台灣50單日正向2倍基金                                          37.70000   39.03000  -1.33000   -3.40764
元大台灣中型100基金                                                31.31000   31.85000  -0.54000   -1.69545
元大台灣加權股價指數基金                                           24.92100   25.27300  -0.35200   -1.39279
元大台灣卓越50基金                                                 79.98000   81.30000  -1.32000   -1.62362
元大台灣金融基金                                                   17.39000   17.55000  -0.16000   -0.91168
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        30.49000   30.98000  -0.49000   -1.58167
元大台灣高股息基金                                                 25.96000   26.43000  -0.47000   -1.77828
元大台灣電子科技基金                                               34.36000   35.12000  -0.76000   -2.16401
元大全球ETF成長組合基金                                            10.42000   10.37000   0.05000    0.48216
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.66000   14.62000   0.04000    0.27360
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.53000   22.61000  -0.08000   -0.35383
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.05000   12.97000   0.08000    0.61681
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.70000   12.62000   0.08000    0.63391
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.99000   11.91500   0.07500    0.62946
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.71000    8.62000   0.09000    1.04408
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.60000    6.54000   0.06000    0.91743
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.69000    8.63000   0.06000    0.69525
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.72000    6.68000   0.04000    0.59880
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.45900    8.45000   0.00900    0.10651
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.41000    8.40000   0.01000    0.11905
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.25000   13.15000   0.10000    0.76046
元大全球農業商機基金                                               17.28000   17.07000   0.21000    1.23023
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
元大印尼指數基金                                                    9.09900    9.07400   0.02500    0.27551
元大印度指數基金                                                    9.77200    9.78600  -0.01400   -0.14306
元大印度基金                                                       12.41000   12.40000   0.01000    0.08065
元大多多基金                                                       16.68000   17.01000  -0.33000   -1.94004
元大多福基金                                                       50.98000   51.72000  -0.74000   -1.43078
元大亞太成長基金                                                    8.46000    8.43000   0.03000    0.35587
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.96670    8.94700   0.01970    0.22019
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.20920    7.21140  -0.00220   -0.03051
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.12600    9.11100   0.01500    0.16464
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.02500   10.02500   0.00000    0.00000
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.14440   10.19790  -0.05350   -0.52462
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.29210   10.30190  -0.00980   -0.09513
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.15090   10.20560  -0.05470   -0.53598
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.31770   10.32680  -0.00910   -0.08812
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.17610   10.23020  -0.05410   -0.52883
元大卓越基金                                                       42.80000   43.19000  -0.39000   -0.90299
元大店頭基金                                                        8.09000    8.22000  -0.13000   -1.58151
元大泛歐成長基金                                                    8.89000    8.86000   0.03000    0.33860
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.43370   10.43310   0.00060    0.00575
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.79120    9.78940   0.00180    0.01839
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.23660   32.24630  -0.00970   -0.03008
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   39.90570   39.89810   0.00760    0.01905
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.00060   18.01870  -0.01810   -0.10045
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        20.31320   20.27910   0.03410    0.16815
元大美國政府7至10年期債券基金                                      40.72590   40.74560  -0.01970   -0.04835
元大高科技基金                                                     18.64000   19.01000  -0.37000   -1.94634
元大得利貨幣市場基金                                               16.31380   16.31300   0.00080    0.00490
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02400   12.02350   0.00050    0.00416
元大富櫃50基金                                                     12.22000   12.50000  -0.28000   -2.24000
元大華夏中小基金                                                    7.19000    6.99000   0.20000    2.86123
元大新中國基金-人民幣                                               9.54000    9.24000   0.30000    3.24675
元大新中國基金-美元                                                 8.99000    8.71100   0.27900    3.20285
元大新中國基金-新台幣                                               8.99000    8.71000   0.28000    3.21470
元大新主流基金                                                     23.38000   23.93000  -0.55000   -2.29837
元大新東協平衡基金-美元                                             9.32000    9.30200   0.01800    0.19351
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.24080   10.23710   0.00370    0.03614
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.51200    9.51790  -0.00590   -0.06199
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.70140   10.65690   0.04450    0.41757
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.90220    8.91000  -0.00780   -0.08754
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.30810   10.30840  -0.00030   -0.00291
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.62480    9.65410  -0.02930   -0.30350
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.50990   10.50950   0.00040    0.00381
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.82050    9.85020  -0.02970   -0.30152
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.89440    9.89480  -0.00040   -0.00404
元大新興亞洲基金                                                   10.87000   10.79000   0.08000    0.74143
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.47060    9.45540   0.01520    0.16075
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.88430    8.87000   0.01430    0.16122
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.76980    9.75340   0.01640    0.16815
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.17510    9.15970   0.01540    0.16813
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15370   15.15310   0.00060    0.00396
元大經貿基金                                                       35.74000   36.25000  -0.51000   -1.40690
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.46000    8.43000   0.03000    0.35587
元大實質多重資產基金-美元                                           7.83000    7.80200   0.02800    0.35888
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.29000    8.26000   0.03000    0.36320
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.55000   13.30000   0.25000    1.87970
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.23000   15.73000  -0.50000   -3.17864
元大摩臺基金                                                       37.42000   38.07000  -0.65000   -1.70738
元大標普500基金                                                    27.04000   26.94000   0.10000    0.37120
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.56000   12.62000  -0.06000   -0.47544
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.79000   34.46000   0.33000    0.95763
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.03000   20.03000   0.00000    0.00000
元大標智滬深300基金                                                17.68000   17.12000   0.56000    3.27103
元大歐洲50基金                                                     24.38000   24.28000   0.10000    0.41186
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.29120    9.25860   0.03260    0.35211
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.27730   10.27700   0.00030    0.00292
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.75000   15.05000  -0.30000   -1.99336
日盛上選基金                                                       32.53000   33.08000  -0.55000   -1.66264
日盛小而美基金                                                     17.55000   17.86000  -0.31000   -1.73572
日盛中國內需動力基金                                                9.41000    9.14000   0.27000    2.95405
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.24650   12.26590  -0.01940   -0.15816
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.89100    9.90670  -0.01570   -0.15848
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.45570   12.47020  -0.01450   -0.11628
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.05360   10.06530  -0.01170   -0.11624
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.22610   11.23870  -0.01260   -0.11211
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.04400    9.05420  -0.01020   -0.11265
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.26000    9.90000   0.36000    3.63636
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.84000    9.47000   0.37000    3.90707
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.20000    9.82000   0.38000    3.86965
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.38000   10.19000   0.19000    1.86457
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.31000   10.11000   0.20000    1.97824
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.42000   10.21000   0.21000    2.05681
日盛日盛基金                                                       11.20000   11.40000  -0.20000   -1.75439
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.09000   11.06000   0.03000    0.27125
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.35510   10.35500   0.00010    0.00097
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.36410    9.36400   0.00010    0.00107
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.12040   10.12000   0.00040    0.00395
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.15240    9.15200   0.00040    0.00437
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.49230    2.49770  -0.00540   -0.21620
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66020    1.66390  -0.00370   -0.22237
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38400    0.38470  -0.00070   -0.18196
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25630    0.25680  -0.00050   -0.19470
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.66370   12.68880  -0.02510   -0.19781
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.32530    8.34180  -0.01650   -0.19780
日盛亞洲機會基金                                                    6.91000    6.82000   0.09000    1.31965
日盛首選基金                                                       16.48000   16.77000  -0.29000   -1.72928
日盛高科技基金                                                     17.48000   17.78000  -0.30000   -1.68729
日盛貨幣市場基金                                                   14.82320   14.82260   0.00060    0.00405
日盛新台商基金                                                     38.52000   39.11000  -0.59000   -1.50857
日盛精選五虎基金                                                   35.21000   35.66000  -0.45000   -1.26192
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.53570   13.53510   0.00060    0.00443
台新2000高科技基金                                                 29.93000   30.55000  -0.62000   -2.02946
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.38000   10.17000   0.21000    2.06490
台新MSCI中國基金                                                   20.49000   20.32000   0.17000    0.83661
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21240   14.21180   0.00060    0.00422
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.46220   10.45730   0.00490    0.04686
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.60560   10.60740  -0.00180   -0.01697
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.22640   10.22750  -0.00110   -0.01076
台新中國通基金                                                     43.41000   44.18000  -0.77000   -1.74287
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.52790    0.50370   0.02420    4.80445
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.31900   15.56800   0.75100    4.82400
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29850    0.28770   0.01080    3.75391
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.25000    8.91000   0.34000    3.81594
台新主流基金                                                       22.56000   22.54000   0.02000    0.08873
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      22.36000   22.17000   0.19000    0.85701
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.72610    0.72010   0.00600    0.83322
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.05000   15.92000   0.13000    0.81658
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.52060    0.51630   0.00430    0.83285
台新台灣中小基金                                                   33.50000   34.09000  -0.59000   -1.73071
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.98190    9.95330   0.02860    0.28734
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.32890    9.29760   0.03130    0.33665
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.68350   10.64760   0.03590    0.33717
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.93780    9.94170  -0.00390   -0.03923
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.01570   11.02000  -0.00430   -0.03902
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
台新印度基金                                                       14.11000   14.12000  -0.01000   -0.07082
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.62030    8.63700  -0.01670   -0.19335
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28390    0.28440  -0.00050   -0.17581
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.46980   12.49390  -0.02410   -0.19289
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40530    0.40610  -0.00080   -0.19700
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12390   11.12350   0.00040    0.00360
台新高股息平衡基金                                                 30.65270   30.94180  -0.28910   -0.93433
台新智慧生活基金-美元                                              10.51290   10.49010   0.02280    0.21735
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.21120    8.20700   0.00420    0.05118
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.42540    8.42050   0.00490    0.05819
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.18650    9.18170   0.00480    0.05228
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.43630    9.43080   0.00550    0.05832
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.04420   10.98790   0.05630    0.51238
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35140    0.34960   0.00180    0.51487
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.93960    7.89910   0.04050    0.51272
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26640    0.26510   0.00130    0.49038
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.42000    5.38000   0.04000    0.74349
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.56000   21.55000   0.01000    0.04640
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.12100   10.11580   0.00520    0.05140
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.96810    9.96930  -0.00120   -0.01204
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣                9.98770    9.98830  -0.00060   -0.00601
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.12100   10.11580   0.00520    0.05140
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.96810    9.96930  -0.00120   -0.01204
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                  9.98770    9.98830  -0.00060   -0.00601
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.31910   11.31850   0.00060    0.00530
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.18460   10.15850   0.02610    0.25693
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.19010    9.19740  -0.00730   -0.07937
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.72450   10.73280  -0.00830   -0.07733
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.83450    7.82100   0.01350    0.17261
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.21100    9.19510   0.01590    0.17292
永豐中小基金                                                       52.56000   53.21000  -0.65000   -1.22157
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.77890    1.78560  -0.00670   -0.37522
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.45140    2.46050  -0.00910   -0.36984
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.17630    8.18620  -0.00990   -0.12094
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.93310   10.94640  -0.01330   -0.12150
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.64000    4.57000   0.07000    1.53173
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.03000   20.69000   0.34000    1.64331
永豐主流品牌基金                                                   18.69000   18.48000   0.21000    1.13636
永豐永豐基金                                                       32.33000   32.97000  -0.64000   -1.94116
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.10050    9.23940  -0.13890   -1.50334
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.49130    9.63620  -0.14490   -1.50370
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.97880    9.11550  -0.13670   -1.49964
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.36660    9.50920  -0.14260   -1.49960
永豐亞洲民生消費基金                                               12.22000   11.96000   0.26000    2.17391
永豐南非幣2021保本基金                                             13.90680   13.89530   0.01150    0.08276
永豐高科技基金                                                     23.01000   23.54000  -0.53000   -2.25149
永豐貨幣市場基金                                                   13.92900   13.92850   0.00050    0.00359
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.10130    2.10760  -0.00630   -0.29892
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.56740    2.57510  -0.00770   -0.29902
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.76860    7.77240  -0.00380   -0.04889
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.78640   10.79170  -0.00530   -0.04911
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.07910    7.07960  -0.00050   -0.00706
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.25360   11.25440  -0.00080   -0.00711
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.08000    9.84000   0.24000    2.43902
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.02000    7.81000   0.21000    2.68886
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.44000   17.97000   0.47000    2.61547
永豐臺灣加權ETF基金                                                52.28000   53.05000  -0.77000   -1.45146
永豐領航科技基金                                                   37.36000   38.22000  -0.86000   -2.25013
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.46000   11.43000   0.03000    0.26247
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.80000    9.73000   0.07000    0.71942
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
永豐趨勢平衡基金                                                   40.55000   41.22000  -0.67000   -1.62542
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.83190   11.83100   0.00090    0.00761
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.69440    9.69240   0.00200    0.02063
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.26270   10.26060   0.00210    0.02047
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.76600    9.76760  -0.00160   -0.01638
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.16570   10.16730  -0.00160   -0.01574
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.75940    9.75700   0.00240    0.02460
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.45480   10.45240   0.00240    0.02296
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.78440    9.78580  -0.00140   -0.01431
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.26560   10.26710  -0.00150   -0.01461
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.86000   10.66000   0.20000    1.87617
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.57000    9.40000   0.17000    1.80851
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.27000   10.09000   0.18000    1.78394
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.59000   14.15000   0.44000    3.10954
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.32000   18.73000   0.59000    3.15003
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.25000   18.65000   0.60000    3.21716
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                     9.99620    9.99440   0.00180    0.01801
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                     9.99620    9.99440   0.00180    0.01801
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00380   10.00290   0.00090    0.00900
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00380   10.00290   0.00090    0.00900
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.00520   10.00440   0.00080    0.00800
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.00520   10.00440   0.00080    0.00800
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.00690   10.00520   0.00170    0.01699
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.00690   10.00520   0.00170    0.01699
兆豐國際生命科學基金                                               15.13000   15.09000   0.04000    0.26508
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.23630   10.21040   0.02590    0.25366
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.48270   10.45640   0.02630    0.25152
兆豐國際全球基金                                                   31.26000   31.05000   0.21000    0.67633
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.44450   10.44380   0.00070    0.00670
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.15020   10.14890   0.00130    0.01281
兆豐國際國民基金                                                   22.31000   22.59000  -0.28000   -1.23949
兆豐國際第一基金                                                   13.49000   13.65000  -0.16000   -1.17216
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.57520   10.59690  -0.02170   -0.20478
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.15540    8.17210  -0.01670   -0.20435
兆豐國際萬全基金                                                   20.95000   21.14000  -0.19000   -0.89877
兆豐國際電子基金                                                   26.18000   26.71000  -0.53000   -1.98428
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.49000   21.89000  -0.40000   -1.82732
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.16000   15.94000   0.22000    1.38018
兆豐國際豐台灣基金                                                 34.55000   35.06000  -0.51000   -1.45465
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.54600   12.54550   0.00050    0.00399
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.48200   10.47990   0.00210    0.02004
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.29210   10.29020   0.00190    0.01846
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.47870   10.47640   0.00230    0.02195
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.27770   10.27560   0.00210    0.02044
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.38680   10.38490   0.00190    0.01830
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.34740   10.34510   0.00230    0.02223
合庫台灣基金                                                       10.97000   11.14000  -0.17000   -1.52603
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.48540   11.48270   0.00270    0.02351
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.46310   12.46010   0.00300    0.02408
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.11890   11.11640   0.00250    0.02249
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.93770   11.93700   0.00070    0.00586
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.05960    8.05770   0.00190    0.02358
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.35590    9.35390   0.00200    0.02138
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.02980    9.02780   0.00200    0.02215
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.80370    8.80280   0.00090    0.01022
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.20050    9.19840   0.00210    0.02283
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.25000   10.20000   0.05000    0.49020
合庫全球新興市場基金                                                9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
合庫貨幣市場基金                                                   10.16490   10.16450   0.00040    0.00394
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.73570    9.73800  -0.00230   -0.02362
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.00860   10.01010  -0.00150   -0.01498
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.28040   10.28190  -0.00150   -0.01459
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.80580   11.82950  -0.02370   -0.20035
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.79210   14.79450  -0.00240   -0.01622
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60520    8.60670  -0.00150   -0.01743
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.39080    9.39230  -0.00150   -0.01597
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.78550    7.78670  -0.00120   -0.01541
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.59160    8.60900  -0.01740   -0.20211
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.36690   10.36550   0.00140    0.01351
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.58000   11.41000   0.17000    1.48992
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.41000   11.27000   0.14000    1.24224
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.56000   11.41000   0.15000    1.31464
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.18140   11.18140   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.12380   10.10430   0.01950    0.19299
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04320   10.02320   0.02000    0.19954
安聯中國東協基金                                                   15.43000   15.36000   0.07000    0.45573
安聯中國策略基金-美元                                              11.58000   11.09000   0.49000    4.41839
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.11000   14.46000   0.65000    4.49516
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.42000   14.03000   0.39000    2.77976
安聯中華新思路基金-美元                                            13.52000   13.12000   0.40000    3.04878
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.74000   12.37000   0.37000    2.99111
安聯台灣大壩基金                                                   29.45000   29.92000  -0.47000   -1.57086
安聯台灣科技基金                                                   47.89000   48.84000  -0.95000   -1.94513
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.53700   12.53640   0.00060    0.00479
安聯台灣智慧基金                                                   32.36000   32.98000  -0.62000   -1.87993
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.47410   10.47080   0.00330    0.03152
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.45440   15.44990   0.00450    0.02913
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.67620    9.67340   0.00280    0.02895
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.37000   11.35000   0.02000    0.17621
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.85010   12.85080  -0.00070   -0.00545
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.51690   10.51800  -0.00110   -0.01046
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.56410   12.56580  -0.00170   -0.01353
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.41370    9.41620  -0.00250   -0.02655
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.33530    9.33620  -0.00090   -0.00964
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.91700    8.91830  -0.00130   -0.01458
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                       9.96490    9.96590  -0.00100   -0.01003
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.09730   10.09870  -0.00140   -0.01386
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.26660   12.27740  -0.01080   -0.08797
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.14540   11.15610  -0.01070   -0.09591
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.77070   10.78040  -0.00970   -0.08998
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.58580    8.59360  -0.00780   -0.09077
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.44310    8.45120  -0.00810   -0.09584
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.13270    8.14000  -0.00730   -0.08968
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.14340   10.10020   0.04320    0.42771
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.11010   10.11920  -0.00910   -0.08993
安聯全球人口趨勢基金                                               12.17000   12.13000   0.04000    0.32976
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.79000    8.82000  -0.03000   -0.34014
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.20000   33.33000  -0.13000   -0.39004
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.89000    7.87000   0.02000    0.25413
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.26720   12.26800  -0.00080   -0.00652
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.43310   10.43380  -0.00070   -0.00671
安聯全球新興市場基金                                               17.05000   16.96000   0.09000    0.53066
安聯全球農金趨勢基金                                                9.25000    9.13000   0.12000    1.31435
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.00000    8.95000   0.05000    0.55866
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
安聯亞洲動態策略基金                                               21.85000   21.73000   0.12000    0.55223
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                      9.98800    9.98810  -0.00010   -0.00100
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                  9.98870    9.99020  -0.00150   -0.01501
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                    9.98810    9.98820  -0.00010   -0.00100
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                  9.99110    9.99270  -0.00160   -0.01601
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                    9.98830    9.98850  -0.00020   -0.00200
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                  9.98720    9.98820  -0.00100   -0.01001
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                     9.98720    9.98820  -0.00100   -0.01001
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                   9.98720    9.98810  -0.00090   -0.00901
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.45430   10.45370   0.00060    0.00574
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.04420   10.04360   0.00060    0.00597
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.14580   89.33370  -0.18790   -0.21033
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.20680   13.22720  -0.02040   -0.15423
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               67.88690   68.02970  -0.14280   -0.20991
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.93260    9.94790  -0.01530   -0.15380
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.69430    2.69500  -0.00070   -0.02597
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.83780   10.83100   0.00680    0.06278
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.25130    2.25250  -0.00120   -0.05327
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.83100    8.82560   0.00540    0.06119
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.09840   10.09680   0.00160    0.01585
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.08100   10.07970   0.00130    0.01290
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.36410   10.36280   0.00130    0.01254
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.04080   10.03950   0.00130    0.01295
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.10520   10.10530  -0.00010   -0.00099
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.09760   10.09600   0.00160    0.01585
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.07890   10.07770   0.00120    0.01191
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.36150   10.36080   0.00070    0.00676
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.03890   10.03760   0.00130    0.01295
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.10510   10.10500   0.00010    0.00099
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.98340    9.98520  -0.00180   -0.01803
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                  9.98590    9.98930  -0.00340   -0.03404
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.97670    9.97850  -0.00180   -0.01804
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.96890    9.97120  -0.00230   -0.02307
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                  9.98910    9.99150  -0.00240   -0.02402
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                  9.93980    9.94520  -0.00540   -0.05430
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.97670    9.97850  -0.00180   -0.01804
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.96910    9.97140  -0.00230   -0.02307
宏利台灣動力基金                                                   29.48000   29.97000  -0.49000   -1.63497
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.96650    9.98030  -0.01380   -0.13827
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.81020    9.82340  -0.01320   -0.13437
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.58530    7.59580  -0.01050   -0.13823
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.55200    7.56240  -0.01040   -0.13752
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.22000   11.17000   0.05000    0.44763
宏利全球債券組合基金                                               13.44060   13.44620  -0.00560   -0.04165
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.92410    2.92360   0.00050    0.01710
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.17890   12.17620   0.00270    0.02217
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.82130    8.81940   0.00190    0.02154
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.48950    2.49190  -0.00240   -0.09631
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.26990   11.26680   0.00310    0.02751
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.37130    3.36230   0.00900    0.26767
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54000    0.53860   0.00140    0.25993
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.38000   15.35000   0.03000    0.19544
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.17860   12.18230  -0.00370   -0.03037
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.78920   10.79160  -0.00240   -0.02224
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.36340   10.36580  -0.00240   -0.02315
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76450    8.76650  -0.00200   -0.02281
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.39660    8.39850  -0.00190   -0.02262
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.25700    8.25890  -0.00190   -0.02301
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.21660    8.22090  -0.00430   -0.05231
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.78000   10.75000   0.03000    0.27907
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.90210    2.90170   0.00040    0.01379
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42060    0.42050   0.00010    0.02378
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.66820   12.66550   0.00270    0.02132
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.95890    0.95900  -0.00010   -0.01043
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.35290    7.35130   0.00160    0.02176
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04280    2.04240   0.00040    0.01958
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29490    0.29480   0.00010    0.03392
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.96360    8.96180   0.00180    0.02009
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32640    0.32640   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.67900   13.67850   0.00050    0.00366
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.50000    2.49000   0.01000    0.40161
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.29000   11.24000   0.05000    0.44484
宏利臺灣股息收益基金                                               24.61000   25.06000  -0.45000   -1.79569
宏利澳幣保本基金                                                   12.55810   12.55390   0.00420    0.03346
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.09000   11.07000   0.02000    0.18067
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.77000   11.74000   0.03000    0.25554
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.34480   10.34720  -0.00240   -0.02319
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.63260    9.64530  -0.01270   -0.13167
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.09750    9.10890  -0.01140   -0.12515
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.34770   11.36190  -0.01420   -0.12498
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
貝萊德新台幣基金                                                   12.96290   12.96250   0.00040    0.00309
貝萊德寶利基金                                                     26.38000   26.61000  -0.23000   -0.86434
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.44350   11.44230   0.00120    0.01049
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.11200   10.10730   0.00470    0.04650
保德信大中華基金-人民幣                                             9.96000    9.73000   0.23000    2.36382
保德信大中華基金-美元                                               9.86000    9.63000   0.23000    2.38837
保德信大中華基金-新台幣                                            29.44000   28.76000   0.68000    2.36439
保德信中小型股基金                                                 44.09000   44.99000  -0.90000   -2.00044
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.75000    8.39000   0.36000    4.29082
保德信中國中小基金-美元                                             8.45000    8.10000   0.35000    4.32099
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.19000    7.85000   0.34000    4.33121
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.67240    9.50340   0.16900    1.77831
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.73470    9.56460   0.17010    1.77843
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.78860    9.61770   0.17090    1.77693
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.78010   10.59190   0.18820    1.77683
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.80000    9.41000   0.39000    4.14453
保德信中國品牌基金-美元                                             9.74000    9.35000   0.39000    4.17112
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.53000   10.11000   0.42000    4.15430
保德信台商全方位基金                                               35.21000   35.73000  -0.52000   -1.45536
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.84000   27.80000   0.04000    0.14388
保德信全球消費商機基金                                             18.93000   18.89000   0.04000    0.21175
保德信全球基礎建設基金                                             13.17000   13.05000   0.12000    0.91954
保德信全球資源基金                                                  7.37000    7.33000   0.04000    0.54570
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.54000   32.50000   0.04000    0.12308
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.35900   10.33100   0.02800    0.27103
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.60220   10.57350   0.02870    0.27143
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.37170   10.34300   0.02870    0.27748
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.61470   10.58530   0.02940    0.27774
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.55170    9.52240   0.02930    0.30770
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.62670   10.59420   0.03250    0.30677
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.10350    9.07500   0.02850    0.31405
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.11220   10.08050   0.03170    0.31447
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.05150    8.04680   0.00470    0.05841
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.01280   11.00640   0.00640    0.05815
保德信亞太基金                                                     20.54000   20.46000   0.08000    0.39101
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.61290    8.60770   0.00520    0.06041
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.79670   11.78960   0.00710    0.06022
保德信店頭市場基金                                                 32.36000   33.11000  -0.75000   -2.26518
保德信拉丁美洲基金                                                  7.07000    7.06000   0.01000    0.14164
保德信金平衡基金                                                   29.65000   30.00000  -0.35000   -1.16667
保德信金滿意基金                                                   41.39000   42.12000  -0.73000   -1.73314
保德信科技島基金                                                   25.66000   26.17000  -0.51000   -1.94880
保德信高成長基金                                                   92.21000   93.73000  -1.52000   -1.62168
保德信第一基金                                                     25.35000   25.70000  -0.35000   -1.36187
保德信貨幣市場基金                                                 15.82550   15.82480   0.00070    0.00442
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.52680   10.48070   0.04610    0.43986
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.74300   10.69530   0.04770    0.44599
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.82190   10.79330   0.02860    0.26498
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.34100   10.31310   0.02790    0.27053
保德信新世紀基金                                                   10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.07420    8.06640   0.00780    0.09670
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.05340   10.04360   0.00980    0.09757
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.35600   11.34490   0.01110    0.09784
保德信新興趨勢組合基金                                             10.84000   10.77000   0.07000    0.64995
保德信瑞騰基金                                                     15.61470   15.61440   0.00030    0.00192
保德信歐洲組合基金                                                 10.20000   10.13000   0.07000    0.69102
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.82540    9.82060   0.00480    0.04888
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.29990   10.29490   0.00500    0.04857
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.74280    9.73670   0.00610    0.06265
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.00590    9.99910   0.00680    0.06801
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.86430    9.86420   0.00010    0.00101
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.24520   10.24660  -0.00140   -0.01366
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.76830    9.76660   0.00170    0.01741
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.06160   10.05980   0.00180    0.01789
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.32660   10.32340   0.00320    0.03100
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.18130   10.17930   0.00200    0.01965
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.44220   10.44060   0.00160    0.01532
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.10260   10.09880   0.00380    0.03763
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.32360   10.31970   0.00390    0.03779
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99210    9.99240  -0.00030   -0.00300
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.42610   10.42640  -0.00030   -0.00288
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.90670    9.90420   0.00250    0.02524
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.20830   10.20570   0.00260    0.02548
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.06530   10.06750  -0.00220   -0.02185
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.84730    9.84550   0.00180    0.01828
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.17480   10.17430   0.00050    0.00491
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.43000   10.42970   0.00030    0.00288
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.29890   10.31330  -0.01440   -0.13963
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.76710   10.78350  -0.01640   -0.15208
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.16670   10.16450   0.00220    0.02164
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.37160   10.36930   0.00230    0.02218
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.16290   10.16580  -0.00290   -0.02853
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.21540   10.21650  -0.00110   -0.01077
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.21330   10.21370  -0.00040   -0.00392
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.11140   10.11840  -0.00700   -0.06918
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.07710   10.07740  -0.00030   -0.00298
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.27500   10.29590  -0.02090   -0.20299
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.27200   10.29340  -0.02140   -0.20790
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.00650   10.00420   0.00230    0.02299
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.00450   10.00220   0.00230    0.02299
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.96430    1.96580  -0.00150   -0.07630
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.79230    2.79440  -0.00210   -0.07515
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29530    0.29530   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45470    0.45470   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.38630    8.38480   0.00150    0.01789
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.15840   12.15640   0.00200    0.01645
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.60340    9.61060  -0.00720   -0.07492
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.12790   12.13710  -0.00920   -0.07580
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.68700    8.68750  -0.00050   -0.00576
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.02060   11.02110  -0.00050   -0.00454
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.57940   10.57560   0.00380    0.03593
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.39770   10.39190   0.00580    0.05581
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.36000   18.68000  -0.32000   -1.71306
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4236.83000 4310.30000 -73.47000   -1.70452
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.21930   10.21350   0.00580    0.05679
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.03310   11.02670   0.00640    0.05804
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.09550   10.08810   0.00740    0.07335
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.77490    9.77000   0.00490    0.05015
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.31530   10.31020   0.00510    0.04947
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.75500    9.74910   0.00590    0.06052
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.07240   10.06580   0.00660    0.06557
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.22200   10.22500  -0.00300   -0.02934
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.02700    6.02100   0.00600    0.09965
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.91530   10.90450   0.01080    0.09904
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.96000    9.90000   0.06000    0.60606
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.50220   10.41360   0.08860    0.85081
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.52710   11.42810   0.09900    0.86629
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.74190   10.65180   0.09010    0.84587
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.10280    9.02610   0.07670    0.84976
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.45830    9.37710   0.08120    0.86594
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.32050    9.24230   0.07820    0.84611
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.44860   10.36050   0.08810    0.85035
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.94990   10.85600   0.09390    0.86496
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.92090   10.82930   0.09160    0.84585
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.94000    6.93000   0.01000    0.14430
柏瑞巨人基金                                                       12.45000   12.59000  -0.14000   -1.11199
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69000   13.68960   0.00040    0.00292
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.13000   16.10000   0.03000    0.18634
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.99880   14.00080  -0.00200   -0.01428
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.38140   12.38430  -0.00290   -0.02342
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.97500   12.97710  -0.00210   -0.01618
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.57110    8.57230  -0.00120   -0.01400
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.71870    6.71970  -0.00100   -0.01488
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.63320    8.63530  -0.00210   -0.02432
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.42800    8.43660  -0.00860   -0.10194
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.68380   10.68550  -0.00170   -0.01591
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.34590    8.35000  -0.00410   -0.04910
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.56500   12.56810  -0.00310   -0.02467
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.12560   12.12730  -0.00170   -0.01402
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.78030   12.79320  -0.01290   -0.10083
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.81160   11.81350  -0.00190   -0.01608
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.90560    8.90690  -0.00130   -0.01460
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.64910    9.65140  -0.00230   -0.02383
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.63150    9.64120  -0.00970   -0.10061
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.49920    9.50070  -0.00150   -0.01579
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.37920    9.38390  -0.00470   -0.05009
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.54300   10.53570   0.00730    0.06929
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.46740   10.46160   0.00580    0.05544
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.31770   10.31080   0.00690    0.06692
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.37600   10.37360   0.00240    0.02314
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.82460    9.81770   0.00690    0.07028
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.55920    9.55380   0.00540    0.05652
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.54560   10.54790  -0.00230   -0.02181
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.60090    9.59450   0.00640    0.06670
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.66130    9.65900   0.00230    0.02381
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.52330   10.51600   0.00730    0.06942
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.46760   10.46180   0.00580    0.05544
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.31790   10.31100   0.00690    0.06692
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.37680   10.37440   0.00240    0.02313
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.82420    9.81740   0.00680    0.06926
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.55930    9.55390   0.00540    0.05652
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.72110   10.72340  -0.00230   -0.02145
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.60080    9.59440   0.00640    0.06671
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.66150    9.65920   0.00230    0.02381
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.24050   11.25800  -0.01750   -0.15545
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.59720   12.61960  -0.02240   -0.17750
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.93180   11.95040  -0.01860   -0.15564
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.05610    9.07020  -0.01410   -0.15545
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.74530    9.76270  -0.01740   -0.17823
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.67310    9.68820  -0.01510   -0.15586
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.93770   10.95470  -0.01700   -0.15518
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.72970   11.75060  -0.02090   -0.17786
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.52720   11.54510  -0.01790   -0.15504
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.05630    9.07040  -0.01410   -0.15545
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.74580    9.76320  -0.01740   -0.17822
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.67360    9.68860  -0.01500   -0.15482
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.27000   13.19000   0.08000    0.60652
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.08000   14.00000   0.08000    0.57143
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.24000    9.18000   0.06000    0.65359
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.56000    8.51000   0.05000    0.58754
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.33000    9.28000   0.05000    0.53879
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.30000   11.23000   0.07000    0.62333
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.18000   11.11000   0.07000    0.63006
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.47000   11.40000   0.07000    0.61404
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.02000   12.93000   0.09000    0.69606
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.28000   13.19000   0.09000    0.68234
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.75570   11.75470   0.00100    0.00851
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.02300   10.02240   0.00060    0.00599
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.51830    7.51770   0.00060    0.00798
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.44000    9.42000   0.02000    0.21231
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.94340   11.94110   0.00230    0.01926
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.66050   11.65940   0.00110    0.00943
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.70650   10.70470   0.00180    0.01682
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.40760    8.40600   0.00160    0.01903
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.45310    9.45220   0.00090    0.00952
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.51240    9.51070   0.00170    0.01787
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.21690   11.21580   0.00110    0.00981
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.48810   10.48610   0.00200    0.01907
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.68860   10.68670   0.00190    0.01778
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.79110    9.79010   0.00100    0.01021
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.08430    9.08250   0.00180    0.01982
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.99340    8.99510  -0.00170   -0.01890
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.53810    9.53650   0.00160    0.01678
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.26360   12.25160   0.01200    0.09795
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.76450   11.75400   0.01050    0.08933
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.14570   11.13510   0.01060    0.09519
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.95950    6.95270   0.00680    0.09780
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.67400    8.66620   0.00780    0.09000
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.33330    9.32440   0.00890    0.09545
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.54220   10.53190   0.01030    0.09780
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.16320   11.15250   0.01070    0.09594
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.39320    9.38470   0.00850    0.09057
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.87920    8.87050   0.00870    0.09808
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.53260    9.52350   0.00910    0.09555
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.75310   11.76810  -0.01500   -0.12746
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.47320   12.49130  -0.01810   -0.14490
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.39780   11.41220  -0.01440   -0.12618
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.23710    9.24880  -0.01170   -0.12650
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.83390    9.84810  -0.01420   -0.14419
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.84530    9.85780  -0.01250   -0.12680
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.75660   11.77370  -0.01710   -0.14524
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.48620   10.49950  -0.01330   -0.12667
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.85980   10.87360  -0.01380   -0.12691
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.77260    9.78500  -0.01240   -0.12672
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.39850    9.41050  -0.01200   -0.12752
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.06740   10.08200  -0.01460   -0.14481
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.59330    9.60550  -0.01220   -0.12701
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.55000   18.57000  -0.02000   -0.10770
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.48000   17.48000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.09630   13.10680  -0.01050   -0.08011
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.40320   10.38320   0.02000    0.19262
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.43360   11.41240   0.02120    0.18576
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.27400   12.28250  -0.00850   -0.06920
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.95380   10.93190   0.02190    0.20033
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.11850    9.10100   0.01750    0.19229
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.68420    9.66630   0.01790    0.18518
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.54780    9.55440  -0.00660   -0.06908
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.64170    9.62250   0.01920    0.19953
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.25340    9.23560   0.01780    0.19273
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.48480    9.46720   0.01760    0.18591
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.39790   11.40590  -0.00800   -0.07014
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.58410    9.56500   0.01910    0.19969
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            40.03260   39.99830   0.03430    0.08575
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.36000   12.15000   0.21000    1.72840
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        28.55000   29.58000  -1.03000   -3.48208
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.75070   11.75000   0.00070    0.00596
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.71280    1.71380  -0.00100   -0.05835
國泰大中華基金                                                     19.16000   19.50000  -0.34000   -1.74359
國泰小龍基金-美元I                                                  0.47590    0.48430  -0.00840   -1.73446
國泰小龍基金-新台幣                                                14.77000   14.99000  -0.22000   -1.46765
國泰中小成長基金-美元I                                              1.31940    1.34350  -0.02410   -1.79382
國泰中小成長基金-新台幣                                            40.95000   41.58000  -0.63000   -1.51515
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.20440    4.05000   0.15440    3.81235
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.67130    0.64710   0.02420    3.73976
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.71680    0.69090   0.02590    3.74873
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.03000   18.34000   0.69000    3.76227
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               40.06350   40.09260  -0.02910   -0.07258
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.27740    2.27770  -0.00030   -0.01317
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32830    0.32860  -0.00030   -0.09130
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.04680   10.05410  -0.00730   -0.07261
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.15890    8.16490  -0.00600   -0.07349
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.35160    2.31300   0.03860    1.66883
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34140    0.33600   0.00540    1.60714
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.59920   10.43110   0.16810    1.61153
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34150    0.34140   0.00010    0.02929
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.39660   10.39230   0.00430    0.04138
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.18410    4.04850   0.13560    3.34939
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.60630    0.58700   0.01930    3.28790
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.92000   18.32000   0.60000    3.27511
國泰中港台基金-人民幣                                               3.10170    2.99330   0.10840    3.62142
國泰中港台基金-美元                                                 0.45500    0.43940   0.01560    3.55030
國泰中港台基金-新台幣                                              14.04000   13.55000   0.49000    3.61624
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.92110    9.92280  -0.00170   -0.01713
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                       9.97930    9.97980  -0.00050   -0.00501
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                     9.99570    9.99560   0.00010    0.00100
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.23000   26.41000  -0.18000   -0.68156
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.66000   12.58000   0.08000    0.63593
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.71000   32.11000  -0.40000   -1.24572
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34760    0.34750   0.00010    0.02878
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33080    0.33070   0.00010    0.03024
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33150    0.33140   0.00010    0.03018
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.77150   10.76780   0.00370    0.03436
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.25480   10.25130   0.00350    0.03414
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.28300   10.27950   0.00350    0.03405
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.44950   12.44900   0.00050    0.00402
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41090    0.40980   0.00110    0.26842
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36520    0.36430   0.00090    0.24705
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.43800    0.43680   0.00120    0.27473
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.53070    0.53010   0.00060    0.11319
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.46260    2.44690   0.01570    0.64163
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36020    0.35820   0.00200    0.55835
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.16000   11.10000   0.06000    0.54054
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.51720    0.51500   0.00220    0.42718
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.46900    0.46450   0.00450    0.96878
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        13.66000   13.53000   0.13000    0.96083
國泰全球資源基金-美元                                               0.16240    0.16090   0.00150    0.93226
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.10000    5.06000   0.04000    0.79051
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.60250    0.60240   0.00010    0.01660
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.65000   18.65000   0.00000    0.00000
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.28000   18.27000   0.01000    0.05473
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.86090    0.86200  -0.00110   -0.12761
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.18000   21.00000   0.18000    0.85714
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.52000   21.68000  -0.16000   -0.73801
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.47370    2.45880   0.01490    0.60599
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36280    0.36080   0.00200    0.55432
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31430    0.31260   0.00170    0.54383
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.19670   11.13570   0.06100    0.54779
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.69880    9.64590   0.05290    0.54842
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.51750    0.51550   0.00200    0.38797
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39470    0.39080   0.00390    0.99795
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.83000   11.71000   0.12000    1.02477
國泰科技生化基金                                                   32.11000   32.77000  -0.66000   -2.01404
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          28.37000   28.23000   0.14000    0.49593
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.79000   12.86000  -0.07000   -0.54432
國泰美國費城半導體基金                                             14.35000   14.33000   0.02000    0.13957
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    41.29450   41.24940   0.04510    0.10933
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.41330   18.43120  -0.01790   -0.09712
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.71300   20.67490   0.03810    0.18428
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   41.73360   41.75500  -0.02140   -0.05125
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   42.90990   42.89040   0.01950    0.04546
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.04690   43.05380  -0.00690   -0.01603
國泰紐幣2021保本基金                                               12.70550   12.69850   0.00700    0.05512
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.05560   13.04490   0.01070    0.08202
國泰紐幣保本基金                                                   12.69700   12.69660   0.00040    0.00315
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.14000   22.55000  -0.41000   -1.81818
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.14000   22.55000  -0.41000   -1.81818
國泰富時中國A50基金                                                20.96000   20.22000   0.74000    3.65974
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   43.54820   43.54140   0.00680    0.01562
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34000    0.33990   0.00010    0.02942
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.49540    0.49600  -0.00060   -0.12097
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37080    0.37050   0.00030    0.08097
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24230    0.24210   0.00020    0.08261
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.97210   10.96100   0.01110    0.10127
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.50070    7.49310   0.00760    0.10143
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.20400   42.17220   0.03180    0.07541
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.76000   20.02000   0.74000    3.69630
國泰新興市場基金-美元                                               0.38900    0.38360   0.00540    1.40772
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.04000   11.87000   0.17000    1.43218
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.34790    2.34410   0.00380    0.16211
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.46730    1.46490   0.00240    0.16383
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35400    0.35360   0.00040    0.11312
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22340    0.22320   0.00020    0.08961
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34700    0.34670   0.00030    0.08653
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.74350   10.73310   0.01040    0.09690
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.58740    6.58110   0.00630    0.09573
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       41.72520   41.73250  -0.00730   -0.01749
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           41.46780   41.45940   0.00840    0.02026
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               41.16860   41.15600   0.01260    0.03062
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.66000   13.45000   0.21000    1.56134
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   34.49000   35.62000  -1.13000   -3.17238
國泰價值卓越基金                                                   14.08000   14.35000  -0.27000   -1.88153
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.18000   23.15000   0.03000    0.12959
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.33210    0.33040   0.00170    0.51453
國泰歐洲精選基金-新台幣                                             9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.02360   39.99740   0.02620    0.06550
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.08000   22.10000  -0.02000   -0.09050
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.76000   19.67000   0.09000    0.45755
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.45000   17.78000  -0.33000   -1.85602
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.40790    0.40830  -0.00040   -0.09797
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.31590   12.32830  -0.01240   -0.10058
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.48720   10.49810  -0.01090   -0.10383
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.39290   10.39820  -0.00530   -0.05097
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.46190   10.46650  -0.00460   -0.04395
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.27270   10.28340  -0.01070   -0.10405
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.21540   10.21960  -0.00420   -0.04110
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.22190   10.22640  -0.00450   -0.04400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.39590   11.39510   0.00080    0.00702
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10090   10.08150   0.01940    0.19243
第一金大中華基金                                                   25.32000   25.75000  -0.43000   -1.66990
第一金小型精選基金                                                 31.66000   32.09000  -0.43000   -1.33998
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.80000   12.31000   0.49000    3.98050
第一金中國世紀基金-美元                                             8.03270    7.72950   0.30320    3.92263
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.03260    7.72990   0.30270    3.91596
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.48000    9.12000   0.36000    3.94737
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.48000    9.12000   0.36000    3.94737
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.71250    9.70830   0.00420    0.04326
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.34690    8.34680   0.00010    0.00120
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.16020   11.15620   0.00400    0.03585
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.74890    9.74870   0.00020    0.00205
第一金中概平衡基金                                                 25.86000   26.28000  -0.42000   -1.59817
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.30870   15.30800   0.00070    0.00457
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.49700  178.48900   0.00800    0.00448
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.27870   15.14640   0.13230    0.87347
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.27890   15.14680   0.13210    0.87213
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.73000   14.60000   0.13000    0.89041
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.73000   14.61000   0.12000    0.82136
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.57020   10.51610   0.05410    0.51445
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.56850   10.51440   0.05410    0.51453
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.59000   10.53000   0.06000    0.56980
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.58860    9.47660   0.11200    1.18186
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.58860    9.47660   0.11200    1.18186
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.80000    9.68000   0.12000    1.23967
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.80000    9.68000   0.12000    1.23967
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.72130   13.68250   0.03880    0.28357
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.73970   13.70090   0.03880    0.28319
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.00000   12.96000   0.04000    0.30864
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.02000   12.99000   0.03000    0.23095
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.72640    9.70170   0.02470    0.25459
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.72460    9.69990   0.02470    0.25464
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.33260    9.30860   0.02400    0.25783
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.35660    9.33250   0.02410    0.25824
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.52060   10.49380   0.02680    0.25539
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.12380   10.09770   0.02610    0.25847
第一金全球大趨勢基金                                               24.33000   24.19000   0.14000    0.57875
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.00990    8.95730   0.05260    0.58723
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.26640    6.22980   0.03660    0.58750
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.76000    9.68710   0.07290    0.75255
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.76110    9.68750   0.07360    0.75974
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.34000    9.27000   0.07000    0.75512
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.34000    9.27000   0.07000    0.75512
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.52070   10.44220   0.07850    0.75176
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.52250   10.44390   0.07860    0.75259
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.07000   10.00000   0.07000    0.70000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.07000   10.00000   0.07000    0.70000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.42180    8.38350   0.03830    0.45685
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.25760   10.21100   0.04660    0.45637
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.31570    9.31240   0.00330    0.03544
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.31390    9.31060   0.00330    0.03544
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.74250    7.74200   0.00050    0.00646
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.73750    7.73700   0.00050    0.00646
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.52550    8.52480   0.00070    0.00821
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.52610    8.52540   0.00070    0.00821
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.46370   11.45960   0.00410    0.03578
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.46460   11.46060   0.00400    0.03490
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.16390   10.16320   0.00070    0.00689
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.16480   10.16410   0.00070    0.00689
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.92100   14.91980   0.00120    0.00804
第一金亞洲科技基金                                                 17.94000   17.89000   0.05000    0.27949
第一金亞洲新興市場基金                                             12.82000   12.82000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                                  7.68000    7.83000  -0.15000   -1.91571
第一金創新趨勢基金                                                 21.35000   21.76000  -0.41000   -1.88419
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  39.66270   39.65410   0.00860    0.02169
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            39.63100   39.67510  -0.04410   -0.11115
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      40.02170   39.97670   0.04500    0.11257
第一金電子基金                                                     32.03000   32.60000  -0.57000   -1.74847
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.38000   18.79000  -0.41000   -2.18201
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.77000   18.49000   0.28000    1.51433
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.85000   21.00000  -0.15000   -0.71429
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.57000    7.34000   0.23000    3.13351
統一大中華中小基金(美元)                                            6.99000    6.77000   0.22000    3.24963
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.37000   10.04000   0.33000    3.28685
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
統一大滿貫基金-A類型                                               32.61000   33.13000  -0.52000   -1.56957
統一大滿貫基金-I類型                                               32.61000   33.13000  -0.52000   -1.56957
統一大龍印基金                                                     14.24000   14.05000   0.19000    1.35231
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.06000    8.71000   0.35000    4.01837
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.37000    8.04000   0.33000    4.10448
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.54000    9.16000   0.38000    4.14847
統一中小基金                                                       23.35000   23.61000  -0.26000   -1.10123
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.83040    9.84940  -0.01900   -0.19291
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.20820    9.20380   0.00440    0.04781
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.92450    8.92000   0.00450    0.05045
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.19310   12.21670  -0.02360   -0.19318
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.37170   11.36630   0.00540    0.04751
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.98530   10.97970   0.00560    0.05100
統一台灣動力基金                                                   16.94000   17.20000  -0.26000   -1.51163
統一全天候基金-A類型                                              107.78000  109.27000  -1.49000   -1.36359
統一全天候基金-I類型                                              108.26000  109.75000  -1.49000   -1.35763
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.95470    7.94040   0.01430    0.18009
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.73070    7.69830   0.03240    0.42087
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.73880    7.70590   0.03290    0.42695
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.51170    8.49650   0.01520    0.17890
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.27950    8.24490   0.03460    0.41965
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.28130    8.24610   0.03520    0.42687
統一全球債券組合基金                                               12.19270   12.19460  -0.00190   -0.01558
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.24000   15.08000   0.16000    1.06101
統一全球新科技基金(美元)                                           14.48000   14.31000   0.17000    1.18798
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.93000   13.76000   0.17000    1.23547
統一亞太基金                                                       24.39000   24.10000   0.29000    1.20332
統一亞洲大金磚基金                                                 12.21000   12.05000   0.16000    1.32780
統一奔騰基金                                                       56.53000   57.42000  -0.89000   -1.54998
統一強棒貨幣市場基金                                               16.71780   16.71710   0.00070    0.00419
統一強漢基金(人民幣)                                               10.53000   10.22000   0.31000    3.03327
統一強漢基金(美元)                                                  9.58000    9.27000   0.31000    3.34412
統一強漢基金(新台幣)                                               25.27000   24.48000   0.79000    3.22712
統一統信基金                                                       28.64000   29.18000  -0.54000   -1.85058
統一黑馬基金                                                       57.31000   58.19000  -0.88000   -1.51229
統一新亞洲科技能源基金                                             15.90000   15.80000   0.10000    0.63291
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.93840    7.93950  -0.00110   -0.01385
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.47350   10.47490  -0.00140   -0.01337
統一經建基金                                                       45.45000   45.95000  -0.50000   -1.08814
統一龍馬基金                                                       64.16000   64.94000  -0.78000   -1.20111
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     18.52000   19.09000  -0.57000   -2.98586
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              44.85000   45.74000  -0.89000   -1.94578
野村中國機會基金                                                   13.78000   13.37000   0.41000    3.06657
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.14070   10.15620  -0.01550   -0.15262
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.12830   10.15000  -0.02170   -0.21379
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.14100   10.16300  -0.02200   -0.21647
野村巴西基金                                                        6.26000    6.30000  -0.04000   -0.63492
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
野村台灣高股息基金                                                 23.88000   23.95000  -0.07000   -0.29228
野村台灣運籌基金                                                   35.04000   35.56000  -0.52000   -1.46232
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.75290    9.75030   0.00260    0.02667
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.69300    9.69620  -0.00320   -0.03300
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.75120    9.75410  -0.00290   -0.02973
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.27730   10.27450   0.00280    0.02725
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.11260   10.11600  -0.00340   -0.03361
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.93130    9.93430  -0.00300   -0.03020
野村平衡基金                                                       19.09000   19.34000  -0.25000   -1.29266
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.68000    9.60000   0.08000    0.83333
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.93000    9.86000   0.07000    0.70994
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.28000   14.16000   0.12000    0.84746
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.72000   11.63000   0.09000    0.77386
野村全球生技醫療基金                                               16.22000   16.26000  -0.04000   -0.24600
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.20020   10.19630   0.00390    0.03825
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.16760   10.17060  -0.00300   -0.02950
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.08310   10.08550  -0.00240   -0.02380
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.46620   10.46220   0.00400    0.03823
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.39810   10.40110  -0.00300   -0.02884
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.31400   10.31650  -0.00250   -0.02423
野村全球品牌基金                                                   28.64000   28.51000   0.13000    0.45598
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.46000   10.40000   0.06000    0.57692
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.76000   12.69000   0.07000    0.55162
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.70000   10.64000   0.06000    0.56391
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.34000   19.24000   0.10000    0.51975
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.04000   11.97000   0.07000    0.58480
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.77290   10.76240   0.01050    0.09756
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.80960   10.80410   0.00550    0.05091
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.59960   10.59380   0.00580    0.05475
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.76580    8.75400   0.01180    0.13480
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.56740    8.56210   0.00530    0.06190
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.13910    8.13370   0.00540    0.06639
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.02460   11.00970   0.01490    0.13534
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.49900   10.49250   0.00650    0.06195
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.06290   10.05620   0.00670    0.06663
野村成長基金                                                       29.44000   29.95000  -0.51000   -1.70284
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.38380    8.35380   0.03000    0.35912
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.39710    8.37290   0.02420    0.28903
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.58200    8.55670   0.02530    0.29567
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.48970    9.45580   0.03390    0.35851
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.36460    9.33750   0.02710    0.29023
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.56010    9.53190   0.02820    0.29585
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.91000    8.84000   0.07000    0.79186
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.91000   12.79000   0.12000    0.93823
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.51600    9.52280  -0.00680   -0.07141
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.58930    9.60300  -0.01370   -0.14266
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.68620    9.69960  -0.01340   -0.13815
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.54770   10.55480  -0.00710   -0.06727
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.47650   10.49150  -0.01500   -0.14297
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.58430   10.59890  -0.01460   -0.13775
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.06220   10.10090  -0.03870   -0.38313
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.49780    8.53060  -0.03280   -0.38450
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.10590    9.13550  -0.02960   -0.32401
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.98340    9.01840  -0.03500   -0.38810
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.60410   13.65670  -0.05260   -0.38516
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.73680   12.77830  -0.04150   -0.32477
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.32870   10.36900  -0.04030   -0.38866
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.35720   10.36150  -0.00430   -0.04150
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.34540   10.35570  -0.01030   -0.09946
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.34390   10.35390  -0.01000   -0.09658
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.54470   10.54910  -0.00440   -0.04171
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.51620   10.52670  -0.01050   -0.09975
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.44640   10.45650  -0.01010   -0.09659
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.41610   10.41870  -0.00260   -0.02496
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.37610   10.38480  -0.00870   -0.08378
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.44500   10.45300  -0.00800   -0.07653
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.10800   10.11300  -0.00500   -0.04944
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.90280    9.90200   0.00080    0.00808
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.54210    9.54740  -0.00530   -0.05551
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.01500    9.01970  -0.00470   -0.05211
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.33410   11.34000  -0.00590   -0.05203
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.06690   10.05180   0.01510    0.15022
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.19650   11.17250   0.02400    0.21481
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.63920   10.62380   0.01540    0.14496
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.39430   10.37880   0.01550    0.14934
野村泰國基金                                                       41.82000   41.42000   0.40000    0.96572
野村高科技基金                                                      9.71000   10.00000  -0.29000   -2.90000
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.37290   10.32080   0.05210    0.50481
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.12070   10.06420   0.05650    0.56140
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.65470   10.62690   0.02780    0.26160
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.52030    9.47320   0.04710    0.49719
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.47120    9.42390   0.04730    0.50192
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.70640    9.70000   0.00640    0.06598
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.01130   11.94440   0.06690    0.56010
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.86500   13.84980   0.01520    0.10975
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.92380   10.86980   0.05400    0.49679
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.87560   10.82130   0.05430    0.50179
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.32080   11.31330   0.00750    0.06629
野村貨幣市場基金                                                   16.32440   16.32370   0.00070    0.00429
野村新馬基金                                                       15.12000   15.14000  -0.02000   -0.13210
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.27830   10.27380   0.00450    0.04380
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.23780   10.22950   0.00830    0.08114
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.31710   10.30810   0.00900    0.08731
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.16630   10.17320  -0.00690   -0.06783
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.12620   10.13870  -0.01250   -0.12329
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.11850   10.13060  -0.01210   -0.11944
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.46890   10.47600  -0.00710   -0.06777
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.38770   10.39900  -0.01130   -0.10866
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.44220   10.45470  -0.01250   -0.11956
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.86970    9.85280   0.01690    0.17152
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.87900    9.86760   0.01140    0.11553
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.77100    9.75940   0.01160    0.11886
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.31460   10.29690   0.01770    0.17190
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.28140   10.26960   0.01180    0.11490
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.17250   10.16040   0.01210    0.11909
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.37820   10.39880  -0.02060   -0.19810
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.87440    7.89010  -0.01570   -0.19898
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.07340   12.09740  -0.02400   -0.19839
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.97000    7.94000   0.03000    0.37783
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.09750   10.11170  -0.01420   -0.14043
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.21680   10.23790  -0.02110   -0.20610
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.07550   10.09490  -0.01940   -0.19218
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.11180   10.13060  -0.01880   -0.18558
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.13270   10.14850  -0.01580   -0.15569
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.09780   10.11200  -0.01420   -0.14043
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.21690   10.23790  -0.02100   -0.20512
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.07550   10.09490  -0.01940   -0.19218
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.11440   10.13320  -0.01880   -0.18553
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.13280   10.14860  -0.01580   -0.15569
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.12790   10.15510  -0.02720   -0.26785
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.24630   10.28240  -0.03610   -0.35109
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.10560   10.13810  -0.03250   -0.32057
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.14090   10.17290  -0.03200   -0.31456
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.16420   10.19350  -0.02930   -0.28744
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.12790   10.15510  -0.02720   -0.26785
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.24600   10.28210  -0.03610   -0.35110
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.10510   10.13750  -0.03240   -0.31961
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.14610   10.17700  -0.03090   -0.30363
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.16410   10.19350  -0.02940   -0.28842
野村精選貨幣市場基金                                               12.10700   12.10670   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.69000   11.63000   0.06000    0.51591
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.87000   10.83000   0.04000    0.36934
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.29000   10.23000   0.06000    0.58651
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.60000    7.56000   0.04000    0.52910
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.85000   10.80000   0.05000    0.46296
野村積極成長基金                                                   12.47000   12.68000  -0.21000   -1.65615
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.65000    9.80000  -0.15000   -1.53061
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    35.07000   35.61000  -0.54000   -1.51643
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.53070   10.53130  -0.00060   -0.00570
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.51230    8.50820   0.00410    0.04819
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.85220    7.85290  -0.00070   -0.00891
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.69480    7.69530  -0.00050   -0.00650
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.09900   12.09300   0.00600    0.04962
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.83780   10.83890  -0.00110   -0.01015
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.65950   10.66020  -0.00070   -0.00657
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.19000   11.14000   0.05000    0.44883
野村環球基金-人民幣計價                                            16.95000   16.86000   0.09000    0.53381
野村環球基金-美元計價                                              13.22000   13.15000   0.07000    0.53232
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    18.58000   18.49000   0.09000    0.48675
野村鴻利基金                                                       22.96000   23.28000  -0.32000   -1.37457
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89390   16.89350   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       18.93000   19.21000  -0.28000   -1.45757
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.25000   13.30000  -0.05000   -0.37594
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.97000   15.01000  -0.04000   -0.26649
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.44930   10.45560  -0.00630   -0.06025
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.69010   13.69840  -0.00830   -0.06059
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.51160   10.51680  -0.00520   -0.04944
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.51160   10.51940  -0.00780   -0.07415
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.30610   10.30890  -0.00280   -0.02716
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.27540   10.28130  -0.00590   -0.05739
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.01850   10.02090  -0.00240   -0.02395
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.13990   10.14180  -0.00190   -0.01873
凱基台商天下基金                                                   13.19000   13.16000   0.03000    0.22796
凱基台灣精五門基金                                                 20.16000   20.55000  -0.39000   -1.89781
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       41.45940   41.49380  -0.03440   -0.08290
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   42.88000   42.83520   0.04480    0.10459
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.34700   42.26530   0.08170    0.19330
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.44770   10.42350   0.02420    0.23217
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   41.63450   41.59740   0.03710    0.08919
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         42.25800   42.21940   0.03860    0.09143
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             41.76000   41.70650   0.05350    0.12828
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.45000   12.33000   0.12000    0.97324
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.29610   11.20080   0.09530    0.85083
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.18000   11.09000   0.09000    0.81154
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.58490   11.58450   0.00040    0.00345
凱基開創基金                                                       27.07000   27.58000  -0.51000   -1.84917
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.69000   22.61000   0.08000    0.35383
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.88390   21.81090   0.07300    0.33470
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.71000   16.54000   0.17000    1.02781
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.88880   15.72470   0.16410    1.04358
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.49000    7.47000   0.02000    0.26774
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.26000   11.24000   0.02000    0.17794
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.01620   10.99800   0.01820    0.16548
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.74870   11.73130   0.01740    0.14832
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.10000   12.08000   0.02000    0.16556
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.60000   12.58000   0.02000    0.15898
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.28700   12.27120   0.01580    0.12876
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.13620   10.10520   0.03100    0.30677
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.94760    9.92790   0.01970    0.19843
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.01230    9.99190   0.02040    0.20417
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.13620   10.10520   0.03100    0.30677
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.94760    9.92790   0.01970    0.19843
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.01230    9.99190   0.02040    0.20417
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.79000   12.82000  -0.03000   -0.23401
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.01000   34.89000   0.12000    0.34394
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.88000   31.87000   0.01000    0.03138
富邦上証180基金                                                    30.20000   30.89000  -0.69000   -2.23373
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19000    0.18440   0.00560    3.03688
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.89000    5.71000   0.18000    3.15236
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.71000    6.58000   0.13000    1.97568
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   39.87000   41.19000  -1.32000   -3.20466
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.84510   11.58180   0.26330    2.27339
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.96690   10.72700   0.23990    2.23641
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.60280   10.37700   0.22580    2.17597
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.09070    9.86640   0.22430    2.27337
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.26420    9.06150   0.20270    2.23694
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.96530    8.77440   0.19090    2.17565
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.62400   20.59740   0.02660    0.12914
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.58870   11.58790   0.00080    0.00690
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.68710   10.69710  -0.01000   -0.09348
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.63870   13.65310  -0.01440   -0.10547
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99870    2.00080  -0.00210   -0.10496
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.43440    9.44430  -0.00990   -0.10483
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43220    1.43360  -0.00140   -0.09766
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.17100   12.16870   0.00230    0.01890
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.77810    1.77790   0.00020    0.01125
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.23910   10.23720   0.00190    0.01856
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51640    1.51620   0.00020    0.01319
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.65680   10.65760  -0.00080   -0.00751
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.60050   10.60150  -0.00100   -0.00943
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.59000   15.52000   0.07000    0.45103
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.27000   18.38000  -0.11000   -0.59848
富邦日本東証基金                                                   19.87000   19.93000  -0.06000   -0.30105
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.30000   44.68000  -0.38000   -0.85049
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.69000   46.33000  -0.64000   -1.38139
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    50.83000   51.71000  -0.88000   -1.70180
富邦台灣心基金                                                     21.31000   21.56000  -0.25000   -1.15955
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.46000   46.20000  -0.74000   -1.60173
富邦台灣科技指數基金                                               53.04000   54.21000  -1.17000   -2.15827
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   44.18350   44.23730  -0.05380   -0.12162
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF   41.41070   41.42680  -0.01610   -0.03886
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.30660    0.30420   0.00240    0.78895
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.13000   10.05000   0.08000    0.79602
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.57330    2.57300   0.00030    0.01166
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35030    0.35040  -0.00010   -0.02854
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.84460   10.84580  -0.00120   -0.01106
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.20540    2.20520   0.00020    0.00907
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33140    0.33140   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.23170    9.23270  -0.00100   -0.01083
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.57000   23.60000  -0.03000   -0.12712
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.33000   14.26000   0.07000    0.49088
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.81000   29.13000  -0.32000   -1.09852
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.69400   15.69340   0.00060    0.00382
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.01000   18.34000  -0.33000   -1.79935
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         40.34700   40.36150  -0.01450   -0.03593
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   40.63060   40.60720   0.02340    0.05763
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.13710   41.08050   0.05660    0.13778
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   42.35420   42.38400  -0.02980   -0.07031
富邦長紅基金                                                       59.62000   60.33000  -0.71000   -1.17686
富邦科技基金                                                       23.34000   23.74000  -0.40000   -1.68492
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.00260   41.01560  -0.01300   -0.03170
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        41.69720   41.68280   0.01440    0.03455
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.47910   38.49730  -0.01820   -0.04728
富邦恒生國企ETF基金                                                20.60000   20.45000   0.15000    0.73350
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.58000   13.71000  -0.13000   -0.94821
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.21000   26.73000   0.48000    1.79574
富邦高成長基金                                                     23.03000   23.29000  -0.26000   -1.11636
富邦基金A類型                                                      13.03000   13.18000  -0.15000   -1.13809
富邦基金I類型                                                      13.03000   13.18000  -0.15000   -1.13809
富邦深証100基金                                                     9.99000   10.19000  -0.20000   -1.96271
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.22000   20.14000   0.08000    0.39722
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42130    0.42130   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.42630   12.42720  -0.00090   -0.00724
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.31070    9.31140  -0.00070   -0.00752
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30040    0.30050  -0.00010   -0.03328
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.53720    8.53780  -0.00060   -0.00703
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.88870    9.87720   0.01150    0.11643
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.48250   10.46960   0.01290    0.12321
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.28370    9.27290   0.01080    0.11647
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.83650    9.82440   0.01210    0.12316
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.25000   18.48000  -0.23000   -1.24459
富邦精準基金                                                       44.07000   44.65000  -0.58000   -1.29899
富邦精銳中小基金                                                   10.98000   11.15000  -0.17000   -1.52466
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.85000   16.87000  -0.02000   -0.11855
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.89000   21.18000  -0.29000   -1.36922
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.40000    7.29000   0.11000    1.50892
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.96000   15.45000  -0.49000   -3.17152
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.57000   19.56000   0.01000    0.05112
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.40570   10.30270   0.10300    0.99974
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.27710   10.19120   0.08590    0.84288
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.43820   10.35000   0.08820    0.85217
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.94520    9.84680   0.09840    0.99931
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.77640    9.69480   0.08160    0.84169
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.91550    9.83170   0.08380    0.85234
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.36000   30.83000  -0.47000   -1.52449
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.85650    9.82430   0.03220    0.32776
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.85160    9.82040   0.03120    0.31771
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.71410    9.68360   0.03050    0.31497
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.09370   10.06050   0.03320    0.33000
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.10060   10.06860   0.03200    0.31782
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.96150    9.93010   0.03140    0.31621
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.58030    8.59670  -0.01640   -0.19077
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.27170    9.28970  -0.01800   -0.19376
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.85570    8.87320  -0.01750   -0.19722
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.22490   10.24380  -0.01890   -0.18450
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.31320   10.33330  -0.02010   -0.19452
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.87180    9.89130  -0.01950   -0.19714
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.00170   10.02120  -0.01950   -0.19459
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.58010    8.58680  -0.00670   -0.07803
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.84300    9.85120  -0.00820   -0.08324
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.15450    9.16240  -0.00790   -0.08622
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.25750   11.26610  -0.00860   -0.07634
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.09830   11.10750  -0.00920   -0.08283
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.43030   10.43920  -0.00890   -0.08526
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.33580    9.34360  -0.00780   -0.08348
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.02000   14.98000   0.04000    0.26702
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.79400    8.80200  -0.00800   -0.09089
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.68190    9.69120  -0.00930   -0.09596
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.21280    9.22190  -0.00910   -0.09868
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.51640   10.52600  -0.00960   -0.09120
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.57070   10.58080  -0.01010   -0.09546
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.11300   10.12300  -0.01000   -0.09878
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.34280    9.35180  -0.00900   -0.09624
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.13000    8.80000   0.33000    3.75000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.83000    9.48000   0.35000    3.69198
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.67000    8.37000   0.30000    3.58423
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.51000    7.26000   0.25000    3.44353
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.72000    9.40000   0.32000    3.40426
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.64000    8.36000   0.28000    3.34928
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.47000    8.20000   0.27000    3.29268
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.58000    9.27000   0.31000    3.34412
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.18220   10.17550   0.00670    0.06584
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.60120    9.60330  -0.00210   -0.02187
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.11670    9.11850  -0.00180   -0.01974
富蘭克林華美中華基金                                               11.22000   10.83000   0.39000    3.60111
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.27000   21.67000  -0.40000   -1.84587
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.86000   21.03000  -0.17000   -0.80837
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.82940    7.82450   0.00490    0.06262
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.93980    8.93460   0.00520    0.05820
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.85760    9.85180   0.00580    0.05887
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.36400    9.35820   0.00580    0.06198
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.39730   11.39610   0.00120    0.01053
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.61900    8.61810   0.00090    0.01044
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.82030    8.81940   0.00090    0.01020
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.90970    9.90860   0.00110    0.01110
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.91220   13.95080  -0.03860   -0.27669
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.12540   10.15350  -0.02810   -0.27675
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.41890   10.42330  -0.00440   -0.04221
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.57460    7.57780  -0.00320   -0.04223
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.92560    8.92940  -0.00380   -0.04256
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.91290    9.91720  -0.00430   -0.04336
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.98320   10.98760  -0.00440   -0.04005
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.45860    7.46150  -0.00290   -0.03887
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.80620    8.80970  -0.00350   -0.03973
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.94280    9.94480  -0.00200   -0.02011
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.69380   10.70490  -0.01110   -0.10369
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.60380    7.61170  -0.00790   -0.10379
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.07620    8.07190   0.00430    0.05327
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.14860    9.14400   0.00460    0.05031
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.16090   10.15580   0.00510    0.05022
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.78300   12.77610   0.00690    0.05401
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.81000    7.79000   0.02000    0.25674
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.06000    8.03000   0.03000    0.37360
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.04000    8.14000  -0.10000   -1.22850
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.54000   11.68000  -0.14000   -1.19863
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.77000    8.76000   0.01000    0.11416
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.28000    8.27000   0.01000    0.12092
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.02000    8.99000   0.03000    0.33370
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.93280   12.90430   0.02850    0.22086
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.71000    9.67000   0.04000    0.41365
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.50000    9.44000   0.06000    0.63559
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
富蘭克林華美第一富基金                                             37.82000   38.49000  -0.67000   -1.74071
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34200   10.34150   0.00050    0.00483
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.74000    8.70000   0.04000    0.45977
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.97000    8.93000   0.04000    0.44793
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.11000   14.08000   0.03000    0.21307
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.19000   13.17000   0.02000    0.15186
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.36000   15.34000   0.02000    0.13038
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.84080    9.81580   0.02500    0.25469
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.84080    9.81580   0.02500    0.25469
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.71830    9.71810   0.00020    0.00206
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.71830    9.71800   0.00030    0.00309
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.80360    9.78460   0.01900    0.19418
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.80360    9.78460   0.01900    0.19418
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.80360    9.78460   0.01900    0.19418
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.84080    9.82110   0.01970    0.20059
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.84080    9.82110   0.01970    0.20059
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.84080    9.82110   0.01970    0.20059
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.79370    6.80130  -0.00760   -0.11174
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.58150   10.56910   0.01240    0.11732
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.43380    9.43180   0.00200    0.02120
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.30760   11.30520   0.00240    0.02123
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.68730    6.68930  -0.00200   -0.02990
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.85190    8.85490  -0.00300   -0.03388
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.36580   10.36940  -0.00360   -0.03472
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.71950   10.72270  -0.00320   -0.02984
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    66.08000   66.22000  -0.14000   -0.21142
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    65.92000   65.97000  -0.05000   -0.07579
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                60.72430   60.74100  -0.01670   -0.02749
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.61000   20.62000  -0.01000   -0.04850
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              61.74520   61.78900  -0.04380   -0.07089
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 62.10840   62.11790  -0.00950   -0.01529
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.83110   11.83050   0.00060    0.00507
復華人生目標基金                                                   37.86710   38.32560  -0.45850   -1.19633
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華大中華中小策略基金                                              8.49000    8.26000   0.23000    2.78450
復華中小精選基金                                                   64.71000   65.81000  -1.10000   -1.67148
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.26600   52.27090  -0.00490   -0.00937
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.71800   61.72560  -0.00760   -0.01231
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.63000    9.33000   0.30000    3.21543
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.66000    8.39000   0.27000    3.21812
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.54000   11.43000   0.11000    0.96238
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.40000   10.30000   0.10000    0.97087
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.07000    9.99000   0.08000    0.80080
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
復華台灣智能基金                                                   11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
復華全方位基金                                                     28.60000   28.99000  -0.39000   -1.34529
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.51000   12.39000   0.12000    0.96852
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.70000   19.51000   0.19000    0.97386
復華全球平衡基金-美元                                               9.01000    8.96000   0.05000    0.55804
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.24000   19.13000   0.11000    0.57501
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.61000   14.54000   0.07000    0.48143
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.08000   14.02000   0.06000    0.42796
復華全球原物料基金                                                  8.22000    8.18000   0.04000    0.48900
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.62000   12.49000   0.13000    1.04083
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.89990   11.89930   0.00060    0.00504
復華全球債券基金                                                   14.15930   14.16790  -0.00860   -0.06070
復華全球債券組合基金                                               14.94000   14.94000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.48000   14.31000   0.17000    1.18798
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.03000    9.91000   0.12000    1.21090
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
復華有利貨幣市場基金                                               13.48230   13.48170   0.00060    0.00445
復華亞太平衡基金                                                   11.31000   11.22000   0.09000    0.80214
復華亞太成長基金                                                   12.62000   12.55000   0.07000    0.55777
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.92000    8.80000   0.12000    1.36364
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.48000    9.35000   0.13000    1.39037
復華東協世紀基金                                                   12.14000   12.09000   0.05000    0.41356
復華南非幣長期收益基金A                                            13.97000   13.85000   0.12000    0.86643
復華南非幣長期收益基金B                                             8.09000    8.01000   0.08000    0.99875
復華南非幣短期收益基金A                                            14.38000   14.36000   0.02000    0.13928
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      63.24040   63.21400   0.02640    0.04176
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.75000   21.68000   0.07000    0.32288
復華美國新星基金-美元                                              12.55000   12.47000   0.08000    0.64154
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.75000   12.66000   0.09000    0.71090
復華恒生基金                                                       21.52000   21.35000   0.17000    0.79625
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.24000    8.33000  -0.09000   -1.08043
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.63000   30.97000   0.66000    2.13109
復華神盾基金                                                       25.01260   25.35520  -0.34260   -1.35120
復華高成長基金                                                     68.05000   68.99000  -0.94000   -1.36252
復華高益策略組合基金                                               13.27000   13.28000  -0.01000   -0.07530
復華貨幣市場基金                                                   14.44510   14.44450   0.00060    0.00415
復華富時不動產證券化基金                                           18.60000   18.48000   0.12000    0.64935
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.35000   48.75000  -0.40000   -0.82051
復華復華基金                                                       21.21000   21.51000  -0.30000   -1.39470
復華華人世紀基金                                                   16.23000   15.79000   0.44000    2.78657
復華傳家二號基金                                                   29.43670   29.92760  -0.49090   -1.64029
復華傳家基金                                                       21.40890   21.62120  -0.21230   -0.98191
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.47000   15.46000   0.01000    0.06468
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.05000   14.04000   0.01000    0.07123
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     20.55000   20.55000   0.00000    0.00000
復華新興市場企業債券ETF基金                                        66.20000   66.24000  -0.04000   -0.06039
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.36000    5.35000   0.01000    0.18692
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.05000   12.04000   0.01000    0.08306
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.14000   11.14000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                22.59000   23.06000  -0.47000   -2.03816
復華數位經濟基金                                                   44.67000   45.62000  -0.95000   -2.08242
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.81860    9.81550   0.00310    0.03158
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.61570    9.61290   0.00280    0.02913
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.34820   10.34490   0.00330    0.03190
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.00130    9.99850   0.00280    0.02800
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.97400    9.97130   0.00270    0.02708
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.53920   10.53560   0.00360    0.03417
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.78720    9.78840  -0.00120   -0.01226
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.36190   10.36250  -0.00060   -0.00579
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.13500   10.13620  -0.00120   -0.01184
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.71640   10.71700  -0.00060   -0.00560
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.47980   10.45370   0.02610    0.24967
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.41280   10.41340  -0.00060   -0.00576
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.46450   10.46450   0.00000    0.00000
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.35510   10.33100   0.02410    0.23328
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.38060   11.37470   0.00590    0.05187
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.29140   10.29300  -0.00160   -0.01554
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.53180   10.50720   0.02460    0.23413
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.69500   11.68910   0.00590    0.05047
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.42900   10.43060  -0.00160   -0.01534
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.51770   10.51870  -0.00100   -0.00951
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.25030   10.22800   0.02230    0.21803
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.35870   10.35670   0.00200    0.01931
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.24280   10.24680  -0.00400   -0.03904
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.24870   10.22650   0.02220    0.21708
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.35770   10.35580   0.00190    0.01835
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.23940   10.24340  -0.00400   -0.03905
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.10880   10.09130   0.01750    0.17342
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.06980   10.07850  -0.00870   -0.08632
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.10730   10.08980   0.01750    0.17344
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.07080   10.07940  -0.00860   -0.08532
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.56330   10.53450   0.02880    0.27339
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.54470   10.54270   0.00200    0.01897
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.58480   10.58210   0.00270    0.02551
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.16260    9.15770   0.00490    0.05351
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.26350    8.27060  -0.00710   -0.08585
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.26660    8.27310  -0.00650   -0.07857
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.84660   11.84030   0.00630    0.05321
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.71760   10.72680  -0.00920   -0.08577
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.84630   10.85490  -0.00860   -0.07923
景順主流基金                                                       17.02000   17.42000  -0.40000   -2.29621
景順台灣科技基金                                                   29.40000   30.10000  -0.70000   -2.32558
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.28000   11.25000   0.03000    0.26667
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
景順全球科技基金                                                   23.40000   23.35000   0.05000    0.21413
景順全球康健基金                                                   18.79000   18.78000   0.01000    0.05325
景順貨幣市場基金                                                   15.98110   15.98060   0.00050    0.00313
景順潛力基金                                                       31.36000   31.95000  -0.59000   -1.84664
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.78000   14.77000   0.01000    0.06770
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.86000   13.85000   0.01000    0.07220
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.25000   11.21000   0.04000    0.35682
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.48000   11.44000   0.04000    0.34965
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.88000    9.81000   0.07000    0.71356
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.09000   10.01000   0.08000    0.79920
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.34000   10.23000   0.11000    1.07527
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.60000   10.48000   0.12000    1.14504
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65790    8.65140   0.00650    0.07513
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.02080    8.03510  -0.01430   -0.17797
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.39680   11.38730   0.00950    0.08343
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.53430   10.55310  -0.01880   -0.17815
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.15000    7.94000   0.21000    2.64484
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.90000    7.69000   0.21000    2.73082
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.63000   11.32000   0.31000    2.73852
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.52890    9.52780   0.00110    0.01155
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.75900    9.75730   0.00170    0.01742
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.04910   10.04800   0.00110    0.01095
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.29520   10.29340   0.00180    0.01749
華南永昌永昌基金                                                   19.07000   19.27000  -0.20000   -1.03788
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.67580   14.68800  -0.01220   -0.08306
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.90000    9.83000   0.07000    0.71211
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.46000   10.40000   0.06000    0.57692
華南永昌全球精品基金                                               16.62000   16.50000   0.12000    0.72727
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.40000   10.45000  -0.05000   -0.47847
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.04000   13.03000   0.01000    0.07675
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.98000   12.97000   0.01000    0.07710
華南永昌物聯網精選基金                                             11.30000   11.55000  -0.25000   -2.16450
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.26470   16.26400   0.00070    0.00430
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.74870   23.98430  -0.23560   -0.98231
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.97860   11.97810   0.00050    0.00417
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.67670   10.67850  -0.00180   -0.01686
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.70880   10.71690  -0.00810   -0.07558
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.99940   10.00110  -0.00170   -0.01700
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.95770    9.96520  -0.00750   -0.07526
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.50590   10.50850  -0.00260   -0.02474
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.46320   10.47180  -0.00860   -0.08213
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95560    9.95810  -0.00250   -0.02511
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.87400    9.88220  -0.00820   -0.08298
華頓中小型基金                                                     19.41000   20.06000  -0.65000   -3.24028
華頓台灣基金                                                       22.56000   23.15000  -0.59000   -2.54860
華頓平安貨幣市場基金                                               11.55890   11.55840   0.00050    0.00433
華頓全球時尚精品基金                                               17.44000   17.33000   0.11000    0.63474
華頓全球高收益債券基金A                                            13.76380   13.76850  -0.00470   -0.03414
華頓全球高收益債券基金B                                             8.11480    8.11750  -0.00270   -0.03326
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.07000    5.05000   0.02000    0.39604
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.70080    2.60400   0.09680    3.71736
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.21540   11.77280   0.44260    3.75951
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.39460    0.38030   0.01430    3.76019
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.81750   11.66570   0.15180    1.30125
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.81750   11.66570   0.15180    1.30125
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.51160   10.37760   0.13400    1.29124
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.62570   10.48520   0.14050    1.33998
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.62570   10.48520   0.14050    1.33998
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.38950    9.26540   0.12410    1.33939
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.80260   10.66040   0.14220    1.33391
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.80260   10.66040   0.14220    1.33391
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.56930    9.44350   0.12580    1.33213
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.80000   10.50000   0.30000    2.85714
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.41000    9.14000   0.27000    2.95405
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.05000    9.77000   0.28000    2.86592
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.61130    2.61440  -0.00310   -0.11857
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.05720    2.06010  -0.00290   -0.14077
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.16210   12.17280  -0.01070   -0.08790
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.50920    9.51760  -0.00840   -0.08826
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38080    0.38120  -0.00040   -0.10493
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30250    0.30280  -0.00030   -0.09908
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.41000    3.34000   0.07000    2.09581
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.42000   15.08000   0.34000    2.25464
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.49000   0.01000    2.04082
匯豐台灣精典基金                                                   23.84000   24.09000  -0.25000   -1.03778
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.54000   12.47000   0.07000    0.56135
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.13000    8.07000   0.06000    0.74349
匯豐安富基金                                                       25.39000   25.55000  -0.16000   -0.62622
匯豐成功基金                                                       43.09000   42.96000   0.13000    0.30261
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.37000    2.37000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.43000   11.42000   0.01000    0.08757
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.43000   11.42000   0.01000    0.08757
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.49000    0.50000  -0.01000   -2.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.64720    2.64910  -0.00190   -0.07172
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.33210    2.33390  -0.00180   -0.07712
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.80930   11.81400  -0.00470   -0.03978
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.92970    7.93420  -0.00450   -0.05672
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38750    0.38770  -0.00020   -0.05159
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33430    0.33440  -0.00010   -0.02990
匯豐金磚動力基金                                                   14.74000   14.50000   0.24000    1.65517
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00520   15.00490   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.05000    5.06000  -0.01000   -0.19763
匯豐新鑽動力基金                                                   10.59000   10.52000   0.07000    0.66540
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.41900    5.39090   0.02810    0.52125
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.22470    9.19670   0.02800    0.30446
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 51.46000   52.02000  -0.56000   -1.07651
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 51.46000   52.02000  -0.56000   -1.07651
匯豐龍騰電子基金                                                   36.29000   36.93000  -0.64000   -1.73301
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.48400   12.48640  -0.00240   -0.01922
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.60000   17.80000  -0.20000   -1.12360
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.97000    8.69000   0.28000    3.22209
新光中國成長基金(美元)                                              9.09000    8.81000   0.28000    3.17821
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.09000    8.82000   0.27000    3.06122
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.88260   10.87010   0.01250    0.11499
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.09040   10.08760   0.00280    0.02776
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.45180   10.46310  -0.01130   -0.10800
新光台灣富貴基金                                                   22.96000   23.41000  -0.45000   -1.92226
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.11000   21.06000   0.05000    0.23742
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債   40.06650   40.02830   0.03820    0.09543
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級   41.35010   41.45400  -0.10390   -0.25064
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.58000    8.58000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.99000   10.97000   0.02000    0.18232
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.48290   10.48550  -0.00260   -0.02480
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.28780   10.30430  -0.01650   -0.16013
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.92450    9.92690  -0.00240   -0.02418
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.72680    9.74250  -0.01570   -0.16115
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.92000    8.96000  -0.04000   -0.44643
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.38000   10.43000  -0.05000   -0.47939
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
新光吉星貨幣市場基金                                               15.49360   15.49300   0.00060    0.00387
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.45000    8.44000   0.01000    0.11848
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.58000    8.57000   0.01000    0.11669
新光亞洲精選基金-美金                                              21.58000   21.46000   0.12000    0.55918
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.96000   21.86000   0.10000    0.45746
新光店頭基金                                                       22.26000   22.71000  -0.45000   -1.98151
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
新光特選內需收益ETF基金                                            20.18000   20.16000   0.02000    0.09921
新光創新科技基金                                                   13.36000   13.58000  -0.22000   -1.62003
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.20480   10.20710  -0.00230   -0.02253
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.49230   10.51350  -0.02120   -0.20165
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.01520   10.03260  -0.01740   -0.17343
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.37380    9.37650  -0.00270   -0.02880
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.62730    9.64680  -0.01950   -0.20214
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.18230    9.19870  -0.01640   -0.17829
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.24370   40.28890  -0.04520   -0.11219
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       40.92900   40.95620  -0.02720   -0.06641
新光澳幣八年期保本基金                                             10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.32000   12.32000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.52790   10.52900  -0.00110   -0.01045
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.46280    9.46350  -0.00070   -0.00740
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.43840    9.43670   0.00170    0.01801
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.32440   10.32260   0.00180    0.01744
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.35520   10.35200   0.00320    0.03091
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.46250    9.45960   0.00290    0.03066
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.42770    9.42920  -0.00150   -0.01591
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.31460   10.31620  -0.00160   -0.01551
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.21000    7.19000   0.02000    0.27816
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.70000    9.62000   0.08000    0.83160
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.63320   10.64760  -0.01440   -0.13524
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.61600    9.62930  -0.01330   -0.13812
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.47990   10.49190  -0.01200   -0.11437
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.61300    9.62400  -0.01100   -0.11430
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.69140    9.70450  -0.01310   -0.13499
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.60310   10.61820  -0.01510   -0.14221
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.81160   14.82850  -0.01690   -0.11397
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.68600    8.69590  -0.00990   -0.11385
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.46990   41.41710   0.05280    0.12748
群益10年期以上金融債ETF基金                                        39.69520   39.67620   0.01900    0.04789
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     40.25530   40.32560  -0.07030   -0.17433
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 40.35300   40.37290  -0.01990   -0.04929
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               42.41610   42.43820  -0.02210   -0.05208
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  39.89180   39.94890  -0.05710   -0.14293
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 43.32430   43.33080  -0.00650   -0.01500
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                44.39120   44.31410   0.07710    0.17399
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  43.14270   43.16150  -0.01880   -0.04356
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.45880   10.45400   0.00480    0.04592
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  41.46200   41.42480   0.03720    0.08980
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.02240   39.88980   0.13260    0.33242
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.42610   11.42530   0.00080    0.00700
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.26310   10.24310   0.02000    0.19525
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.77310   12.36110   0.41200    3.33304
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.61440    9.28710   0.32730    3.52424
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.99000    9.65000   0.34000    3.52332
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
群益大印度基金-人民幣                                              12.96200   12.97260  -0.01060   -0.08171
群益大印度基金-美元                                                12.27620   12.26370   0.01250    0.10193
群益大印度基金-新臺幣                                              11.68000   11.67000   0.01000    0.08569
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.74530   11.71320   0.03210    0.27405
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.40680   11.35460   0.05220    0.45973
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.53880   10.50990   0.02890    0.27498
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.33740    9.29470   0.04270    0.45940
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.82000    8.78000   0.04000    0.45558
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.42680    9.40100   0.02580    0.27444
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.38650    8.34820   0.03830    0.45878
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.90000    8.86000   0.04000    0.45147
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.79970    8.77550   0.02420    0.27577
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.09160    8.05460   0.03700    0.45936
群益中小型股基金                                                   43.20000   44.07000  -0.87000   -1.97413
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.10720    9.99430   0.11290    1.12964
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.44990    9.32710   0.12280    1.31659
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.89680    8.78060   0.11620    1.32337
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.64040    8.54390   0.09650    1.12946
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.07750    7.97260   0.10490    1.31576
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.60560    7.50630   0.09930    1.32289
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.44740   10.45830  -0.01090   -0.10422
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.49210   11.50410  -0.01200   -0.10431
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.13110   11.14010  -0.00900   -0.08079
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.28190   10.28990  -0.00800   -0.07775
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.19180    7.86300   0.32880    4.18161
群益中國新機會基金N-美元                                            7.57540    7.25800   0.31740    4.37311
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.13000    7.78000   0.35000    4.49871
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.26490    6.97340   0.29150    4.18017
群益中國新機會基金-美元                                             8.09960    7.76030   0.33930    4.37225
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.76000    7.43000   0.33000    4.44145
群益平衡王基金                                                     19.15770   19.51610  -0.35840   -1.83643
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.71000    8.66000   0.05000    0.57737
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.22000    6.18000   0.04000    0.64725
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.65450   11.58880   0.06570    0.56693
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.20280   11.11920   0.08360    0.75185
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.66000   10.58000   0.08000    0.75614
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.06630   10.00960   0.05670    0.56646
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.67530    9.60310   0.07220    0.75184
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.21000    9.14000   0.07000    0.76586
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.23590   10.22050   0.01540    0.15068
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.01760   10.00440   0.01320    0.13194
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.15100    9.13730   0.01370    0.14993
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.12500    9.11290   0.01210    0.13278
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.29530   10.27980   0.01550    0.15078
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.33200   10.31830   0.01370    0.13277
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.31240    9.29840   0.01400    0.15056
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.76340    9.75050   0.01290    0.13230
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.77880   10.77600   0.00280    0.02598
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.50300    7.50100   0.00200    0.02666
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.53000   10.52970   0.00030    0.00285
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.36390   10.36370   0.00020    0.00193
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.47210   10.47170   0.00040    0.00382
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.87370    9.87340   0.00030    0.00304
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.80820    9.80800   0.00020    0.00204
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.91080    9.91040   0.00040    0.00404
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.53010   10.52980   0.00030    0.00285
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.36390   10.36360   0.00030    0.00289
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.47200   10.47160   0.00040    0.00382
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.87380    9.87350   0.00030    0.00304
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.80810    9.80790   0.00020    0.00204
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.91090    9.91050   0.00040    0.00404
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.30060    9.30560  -0.00500   -0.05373
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.21850   15.22670  -0.00820   -0.05385
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.07000   15.07000   0.00000    0.00000
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.31000   11.36000  -0.05000   -0.44014
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.46240   10.43630   0.02610    0.25009
群益印度中小基金N-美元                                              8.84490    8.80660   0.03830    0.43490
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.39000    8.35000   0.04000    0.47904
群益印度中小基金-人民幣                                            14.16350   14.12830   0.03520    0.24915
群益印度中小基金-美元                                              12.65050   12.59580   0.05470    0.43427
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.68000   14.62000   0.06000    0.41040
群益多利策略組合基金                                               11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.83000   13.83000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.27000   15.24000   0.03000    0.19685
群益安家基金                                                       24.17950   24.59110  -0.41160   -1.67378
群益安穩貨幣市場基金                                               16.14250   16.14180   0.00070    0.00434
群益那斯達克生技基金                                               21.50000   21.58000  -0.08000   -0.37071
群益亞太中小基金                                                   10.68000   10.56000   0.12000    1.13636
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.29000   16.17000   0.12000    0.74212
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.24510   10.24510   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.62880    7.62880   0.00000    0.00000
群益店頭市場基金                                                   90.53000   91.92000  -1.39000   -1.51218
群益東方盛世基金                                                    8.61000    8.57000   0.04000    0.46674
群益東協成長基金-人民幣                                            12.84920   12.81070   0.03850    0.30053
群益東協成長基金-美元                                              11.35810   11.30310   0.05500    0.48659
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.27000   11.22000   0.05000    0.44563
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.46920   11.44270   0.02650    0.23159
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.82310   10.79530   0.02780    0.25752
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.24560   10.21900   0.02660    0.26030
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.52480    9.50270   0.02210    0.23257
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.99130    8.96820   0.02310    0.25758
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.50960    8.48750   0.02210    0.26038
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.59430   10.56680   0.02750    0.26025
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.32100    9.29940   0.02160    0.23227
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.15100    9.12760   0.02340    0.25637
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.50640    9.48170   0.02470    0.26050
群益長安基金                                                       29.15000   29.42000  -0.27000   -0.91774
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.21100   10.17270   0.03830    0.37650
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.44650   15.38870   0.05780    0.37560
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.97000   14.91000   0.06000    0.40241
群益真善美基金                                                     15.46720   15.62040  -0.15320   -0.98077
群益馬拉松基金                                                    114.99000  116.91000  -1.92000   -1.64229
群益深証中小板基金                                                 11.58000   11.91000  -0.33000   -2.77078
群益創新科技基金                                                   32.12000   32.95000  -0.83000   -2.51897
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.29510    9.03390   0.26120    2.89133
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.61530    8.35780   0.25750    3.08095
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.01000    8.74000   0.27000    3.08924
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.12240    9.83800   0.28440    2.89083
群益華夏盛世基金-美元                                               9.49940    9.21550   0.28390    3.08068
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.72000   15.25000   0.47000    3.08197
群益奧斯卡基金                                                     28.49000   28.76000  -0.27000   -0.93880
群益新興金鑽基金-美元                                              11.36030   11.30300   0.05730    0.50695
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.71000    8.66000   0.05000    0.57737
群益葛萊美基金                                                     23.08000   23.54000  -0.46000   -1.95412
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.40000   21.17000   0.23000    1.08644
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.08000    7.95000   0.13000    1.63522
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.16000   13.59000  -0.43000   -3.16409
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.78970   10.78060   0.00910    0.08441
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.71240   10.68360   0.02880    0.26957
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.76490   10.73540   0.02950    0.27479
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.60160   10.59270   0.00890    0.08402
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.52570   10.49750   0.02820    0.26864
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.57730   10.54820   0.02910    0.27588
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.78960   10.78050   0.00910    0.08441
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.71240   10.68370   0.02870    0.26863
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.60170   10.59270   0.00900    0.08496
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.52570   10.49750   0.02820    0.26864
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.62660   12.60730   0.01930    0.15309
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.55720   11.53390   0.02330    0.20201
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.47450   11.45450   0.02000    0.17460
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.60260    8.58950   0.01310    0.15251
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.91750    8.89960   0.01790    0.20113
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.19000    8.17000   0.02000    0.24480
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.45530    8.44050   0.01480    0.17535
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.86620    9.84630   0.01990    0.20211
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路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.79000    8.87000  -0.08000   -0.90192
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.61000    9.70000  -0.09000   -0.92784
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
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德信大發基金                                                       28.82000   29.37000  -0.55000   -1.87266
德信中國精選成長基金                                               11.76000   11.50000   0.26000    2.26087
德信台灣主流中小基金                                               18.32000   18.62000  -0.30000   -1.61117
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97330   11.97280   0.00050    0.00418
德信數位時代基金                                                   31.18000   31.38000  -0.20000   -0.63735
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.58670   10.58630   0.00040    0.00378
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.50800   10.50850  -0.00050   -0.00476
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70320   11.70270   0.00050    0.00427
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.08000   15.37000  -0.29000   -1.88679
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.77000   17.67000   0.10000    0.56593
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.58950   10.61390  -0.02440   -0.22989
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.83370   15.87010  -0.03640   -0.22936
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.28220    8.30440  -0.02220   -0.26733
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.19600   11.22900  -0.03300   -0.29388
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.03690   12.07240  -0.03550   -0.29406
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.89310   13.93010  -0.03700   -0.26561
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摩根大歐洲基金                                                     16.66000   16.58000   0.08000    0.48251
摩根中小基金                                                       21.73000   22.20000  -0.47000   -2.11712
摩根中國A股基金                                                    14.45000   13.88000   0.57000    4.10663
摩根中國A股基金(美元)                                              11.31000   10.86000   0.45000    4.14365
摩根中國亮點基金                                                   13.02000   12.76000   0.26000    2.03762
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.32290   11.10260   0.22030    1.98422
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.53950   12.29360   0.24590    2.00023
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.62370    9.43690   0.18680    1.97946
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.10090   12.84610   0.25480    1.98348
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.10220   14.80650   0.29570    1.99710
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.99000   19.32000  -0.33000   -1.70807
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.99000   19.32000  -0.33000   -1.70807
摩根台灣增長基金                                                   48.29000   49.16000  -0.87000   -1.76973
摩根平衡基金                                                       27.50000   27.73000  -0.23000   -0.82943
摩根全球α基金                                                     18.36000   18.32000   0.04000    0.21834
摩根全球平衡基金                                                   15.67960   15.62090   0.05870    0.37578
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.43630    9.42670   0.00960    0.10184
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.51520   10.50300   0.01220    0.11616
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.94910    9.93810   0.01100    0.11069
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.49260   11.48080   0.01180    0.10278
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.23810   10.22680   0.01130    0.11049
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.64180   10.61430   0.02750    0.25908
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.02920   13.99290   0.03630    0.25942
摩根亞洲基金                                                       58.09000   57.72000   0.37000    0.64103
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.46520    8.47960  -0.01440   -0.16982
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.96220    9.97760  -0.01540   -0.15435
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.82580    8.84020  -0.01440   -0.16289
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.75800   12.77960  -0.02160   -0.16902
摩根東方內需機會基金                                               18.40000   18.28000   0.12000    0.65646
摩根東方科技基金                                                   31.98000   31.99000  -0.01000   -0.03126
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.51000    9.46000   0.05000    0.52854
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.84000   11.79000   0.05000    0.42409
摩根金龍收成基金                                                   22.00000   21.63000   0.37000    1.71059
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12100   15.12060   0.00040    0.00265
摩根絕對日本基金                                                   13.80000   13.86000  -0.06000   -0.43290
摩根新金磚五國基金                                                 12.10000   11.99000   0.11000    0.91743
摩根新絲路基金                                                      9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
摩根新興35基金                                                     13.52000   13.40000   0.12000    0.89552
摩根新興日本基金                                                   22.40000   22.47000  -0.07000   -0.31153
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.16290    7.18410  -0.02120   -0.29510
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.41630    9.44260  -0.02630   -0.27852
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.26250    9.28880  -0.02630   -0.28314
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.87990   10.91200  -0.03210   -0.29417
摩根新興科技基金                                                   51.67000   52.96000  -1.29000   -2.43580
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.58940    8.53190   0.05750    0.67394
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.28790    9.22410   0.06380    0.69167
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.76840    8.71000   0.05840    0.67049
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.15800   10.09000   0.06800    0.67393
摩根龍揚基金                                                       32.87000   32.31000   0.56000    1.73321
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.84000   10.78000   0.06000    0.55659
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.58000   10.53000   0.05000    0.47483
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.67000   11.60000   0.07000    0.60345
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.26650    9.26800  -0.00150   -0.01618
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.40450   11.40620  -0.00170   -0.01490
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.29000   20.03000   0.26000    1.29805
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.60590   12.60550   0.00040    0.00317
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.45000   10.60000  -0.15000   -1.41509
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.38410   10.39490  -0.01080   -0.10390
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.47020   10.47540  -0.00520   -0.04964
聯邦中國龍基金                                                     24.66000   25.08000  -0.42000   -1.67464
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.45920   12.47270  -0.01350   -0.10824
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.64440   11.65430  -0.00990   -0.08495
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.55350   10.56230  -0.00880   -0.08332
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.40570   10.41720  -0.01150   -0.11039
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.77640    9.78470  -0.00830   -0.08483
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.85480    8.86210  -0.00730   -0.08237
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.81610    9.78020   0.03590    0.36707
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.91220    9.87530   0.03690    0.37366
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.97360    9.91240   0.06120    0.61741
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.16630   10.10320   0.06310    0.62455
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.53800    9.47940   0.05860    0.61818
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.71870    9.65850   0.06020    0.62329
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.43850   11.40960   0.02890    0.25330
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.20960   11.18210   0.02750    0.24593
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.40100   10.37500   0.02600    0.25060
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.63810   10.61140   0.02670    0.25162
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.40620   10.38070   0.02550    0.24565
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.65800    9.63380   0.02420    0.25120
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.41490   22.70280  -0.28790   -1.26813
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.51120    9.46450   0.04670    0.49342
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.85940    9.81040   0.04900    0.49947
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.47520    9.42870   0.04650    0.49318
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.82880    9.78000   0.04880    0.49898
聯邦貨幣市場基金                                                   13.20920   13.20860   0.00060    0.00454
聯邦精選科技基金                                                   12.28000   12.49000  -0.21000   -1.68135
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.45830   16.47680  -0.01850   -0.11228
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.55570   12.52260   0.03310    0.26432
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.17410   12.14580   0.02830    0.23300
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.60650   11.57940   0.02710    0.23404
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.18550   12.18910  -0.00360   -0.02953
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.35210   11.35480  -0.00270   -0.02378
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.51640   10.51940  -0.00300   -0.02852
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.61600    8.61820  -0.00220   -0.02553
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       34.93000   35.73000  -0.80000   -2.23901
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.78000   17.09000   0.69000    4.03745
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.99000   17.28000   0.71000    4.10880
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.94000   11.47000   0.47000    4.09765
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.03000   16.01000   0.02000    0.12492
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.01000   12.00000   0.01000    0.08333
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.81000   12.80000   0.01000    0.07813
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.60000    7.59000   0.01000    0.13175
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.54000   11.53000   0.01000    0.08673
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.25000   15.17000   0.08000    0.52736
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.96000   10.90000   0.06000    0.55046
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.82000    8.77000   0.05000    0.57013
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.49000   11.45000   0.04000    0.34934
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.31000   14.29000   0.02000    0.13996
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.46000   14.44000   0.02000    0.13850
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.45000   14.43000   0.02000    0.13860
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.17000   15.14000   0.03000    0.19815
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.41000   20.48000  -0.07000   -0.34180
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.50000   18.55000  -0.05000   -0.26954
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.73000   12.76000  -0.03000   -0.23511
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.66000   14.71000  -0.05000   -0.33990
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.56000   15.59000  -0.03000   -0.19243
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.57000   14.61000  -0.04000   -0.27379
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.61000   14.65000  -0.04000   -0.27304
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.68000   12.71000  -0.03000   -0.23603
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.77000   12.80000  -0.03000   -0.23438
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.29000   13.32000  -0.03000   -0.22523
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.09000   19.11000  -0.02000   -0.10466
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.86000   17.86000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.07000   13.08000  -0.01000   -0.07645
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.03000   14.03000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.00000   13.01000  -0.01000   -0.07686
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.87000    7.87000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.86000   12.86000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.13000   14.14000  -0.01000   -0.07072
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.19000   14.20000  -0.01000   -0.07042
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
聯博貨幣市場基金                                                   15.02880   15.02850   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.78120   10.77820   0.00300    0.02783
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.67300   13.66930   0.00370    0.02707
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.40150    7.39950   0.00200    0.02703
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.10000   14.11000  -0.01000   -0.07087
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.23000   14.24000  -0.01000   -0.07022
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.83210    9.83250  -0.00040   -0.00407
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.24020   10.23710   0.00310    0.03028
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.87950    9.87740   0.00210    0.02126
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                        9.88880    9.88660   0.00220    0.02225
瀚亞中小型股基金                                                   20.47000   20.80000  -0.33000   -1.58654
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.45000   12.02000   0.43000    3.57737
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.19000   12.72000   0.47000    3.69497
瀚亞巴西基金                                                        5.54000    5.57000  -0.03000   -0.53860
瀚亞外銷基金                                                       39.55000   40.29000  -0.74000   -1.83668
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.68000   11.65000   0.03000    0.25751
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.19000   11.15000   0.04000    0.35874
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.19000    9.15000   0.04000    0.43716
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.96020   10.96100  -0.00080   -0.00730
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.60830   10.60490   0.00340    0.03206
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.47080   12.46680   0.00400    0.03209
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.47800   10.48680  -0.00880   -0.08392
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.17830    7.17910  -0.00080   -0.01114
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.86790    7.86530   0.00260    0.03306
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.00120    7.99860   0.00260    0.03251
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.97350    6.97930  -0.00580   -0.08310
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.60940    8.60660   0.00280    0.03253
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.82990    8.83090  -0.00100   -0.01132
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.19960    9.19660   0.00300    0.03262
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.97360    8.97070   0.00290    0.03233
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.73000   11.67000   0.06000    0.51414
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.45000   11.38000   0.07000    0.61511
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.15000   11.09000   0.06000    0.54103
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.25230   10.24680   0.00550    0.05368
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.61570    9.62060  -0.00490   -0.05093
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.58830    9.58340   0.00490    0.05113
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.64600    9.64070   0.00530    0.05498
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.24000   14.26000  -0.02000   -0.14025
瀚亞印度基金-美元                                                  13.52000   13.52000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.11000   30.11000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.94000   12.89000   0.05000    0.38790
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.63000   11.57000   0.06000    0.51858
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.85000   14.76000   0.09000    0.60976
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.86000    8.82000   0.04000    0.45351
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.95000    6.91000   0.04000    0.57887
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.81000    8.76000   0.05000    0.57078
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.85000   11.81000   0.04000    0.33870
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.19150   12.16780   0.02370    0.19478
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.19650   14.23880  -0.04230   -0.29708
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.20680   11.17830   0.02850    0.25496
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.96730   10.93920   0.02810    0.25687
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.55220   12.54860   0.00360    0.02869
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.96770    8.94980   0.01790    0.20000
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.88880    9.89800  -0.00920   -0.09295
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.99400    8.97120   0.02280    0.25415
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.79120    8.76860   0.02260    0.25774
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.33150    9.32950   0.00200    0.02144
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.58360   14.58280   0.00080    0.00549
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.46370   10.46820  -0.00450   -0.04299
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.41790   12.41720   0.00070    0.00564
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.97000   19.73000   0.24000    1.21642
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61020   13.60960   0.00060    0.00441
瀚亞美國高科技基金                                                 28.45000   28.36000   0.09000    0.31735
瀚亞高科技基金                                                     57.67000   58.47000  -0.80000   -1.36822
瀚亞理財通基金                                                     26.39000   26.58000  -0.19000   -0.71482
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.44000    8.44000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.48000    8.48000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.75000    8.76000  -0.01000   -0.11416
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.52000    8.51000   0.01000    0.11751
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.71000    8.71000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.79000    8.78000   0.01000    0.11390
瀚亞菁華基金                                                       21.53000   21.89000  -0.36000   -1.64459
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.90840   13.82000   0.08840    0.63965
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.29290    9.23380   0.05910    0.64004
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.55690   10.54380   0.01310    0.12424
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.13150   11.28850  -0.15700   -1.39080
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.92460    9.96790  -0.04330   -0.43439
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.34330   10.37690  -0.03360   -0.32380
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.98380    7.97390   0.00990    0.12416
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.92720    8.03360  -0.10640   -1.32444
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.64370    8.69210  -0.04840   -0.55683
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.08770    8.12300  -0.03530   -0.43457
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.88860    7.91060  -0.02200   -0.27811
瀚亞電通網基金                                                     15.01000   15.21000  -0.20000   -1.31492
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.83540   13.84660  -0.01120   -0.08089
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.38230   10.40110  -0.01880   -0.18075
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.76340    9.77120  -0.00780   -0.07983
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.36620   11.37540  -0.00920   -0.08088
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.70000   10.64000   0.06000    0.56391
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