◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧05月13日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24074 5027 478.89 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15163 4973 304.91 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00733 富邦臺灣中小 19882 7466 266.30 00702 國泰標普低波高息 13133 5188 253.14 00729R 第一金工業30反1 2550 1098 232.24 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00757 統一FANG+ 11043 5994 184.23 0058 富邦發達 7410 4196 176.60 00743 國泰中國A150 15965 9347 170.80 00735 國泰臺韓科技 8604 6789 126.73 0051 元大中型100 10949 9500 115.25 00681R 元大美債20反1 5940 6094 97.47 0054 元大台商50 10308 10624 97.03 0055 元大MSCI金融 33541 37154 90.28 00707R 元大S&P日圓反1 3750 4355 86.11 008201 BP上證50 1298 1549 83.80 00714 群益道瓊美國地產 4399 5567 79.02 00728 第一金工業30 9673 12923 74.85 00663L 國泰臺灣加權正2 3431 4809 71.35 00736 國泰新興市場 5430 7727 70.27 0053 元大電子 4405 6488 67.89 006206 元大上證50 95579 147278 64.90 00763U 國票道瓊銅 2616 4065 64.35 00752 中信中國50 7822 12216 64.03 006207 FH滬深 62823 100892 62.27 0061 元大寶滬深 203358 359616 56.55