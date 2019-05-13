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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧05月13日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24074      5027   478.89  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15163      4973   304.91  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00733  富邦臺灣中小         19882      7466   266.30  
00702  國泰標普低波高息     13133      5188   253.14  
00729R 第一金工業30反1       2550      1098   232.24  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00757  統一FANG+            11043      5994   184.23  
0058   富邦發達              7410      4196   176.60  
00743  國泰中國A150         15965      9347   170.80  
00735  國泰臺韓科技          8604      6789   126.73  
0051   元大中型100          10949      9500   115.25  
00681R 元大美債20反1         5940      6094    97.47  
0054   元大台商50           10308     10624    97.03  
0055   元大MSCI金融         33541     37154    90.28  
00707R 元大S&P日圓反1        3750      4355    86.11  
008201 BP上證50              1298      1549    83.80  
00714  群益道瓊美國地產      4399      5567    79.02  
00728  第一金工業30          9673     12923    74.85  
00663L 國泰臺灣加權正2       3431      4809    71.35  
00736  國泰新興市場          5430      7727    70.27  
0053   元大電子              4405      6488    67.89  
006206 元大上證50           95579    147278    64.90  
00763U 國票道瓊銅            2616      4065    64.35  
00752  中信中國50            7822     12216    64.03  
006207 FH滬深               62823    100892    62.27  
0061   元大寶滬深          203358    359616    56.55
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