【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

中國商務部回應，若美國週五提高商品關稅額度，中國將予以反擊，市場擔憂中美貿易談判破局，帶動台股開盤隨即下跌，加上蘋概三王，台積電、鴻海及大立光，全面下跌，大立光更下跌超過 7%，拖累台股走勢，終場台股下跌 1.74%。

《國際金融市場焦點分析》

中國商務部回應，美國將調高商品關稅事宜，市場擔憂中美貿易戰將會出現升溫，導致早盤 A50 指數及上證指數開盤隨即走跌，加上中國公佈 4 月份社會融資數據，4 月份數據較 3 月大幅度下滑，並較去年同期大減超過 4000 億人民幣，顯示在中國人行表示貨幣政策不進行大水漫灌後，資金出現緊縮情況，A50 指數在白酒、金融類股走跌影響下，下跌超過 2%。

《國際商品市場焦點分析》

美國週五仍將對中國商品課徵關稅，中國商務部強烈反彈，並表示將會對美國商品予以報復性關稅，市場擔憂貿易談判將會出現破局，加上 OPEC 表示將會增產以填補伊朗原油產能之空缺，帶動輕原油期貨及布侖特原油期貨早盤走跌，不過受到川普推文表示，劉鶴將至美國談妥貿易協議，消息一出激勵市場回升，加上 EIA 公佈原油庫存減少 400 萬桶，減幅大於市場預期，推升兩油止跌上漲。

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