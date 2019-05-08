【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

市場傳出中國將可能對美國商品進行報復性關稅課徵，市場擔憂貿易談判將會破局，導致今日台股開盤隨即下挫，電子、金融及傳產類股走勢疲弱，不過受到研華、統一及中華電等較具備防禦性題材概念股的拉動，使得台股跌幅收斂，終場台股下跌 0.45%。

《國際金融市場焦點分析》

市場傳出中國副總理劉鶴將可能因為美國對中國加徵之關稅，導致劉鶴取消赴美談判之行程，市場對中美貿易談判破局擔憂升溫，帶動早盤陸股及 A50 指數同步走跌，加上接近陸股收盤時，券商及銀行股再度下殺，導致 A50 指數跌幅再度擴大；利率期貨部分，受到歐盟下調德國經濟成長率至 0.5%，並警告歐洲經濟下行風險，推動美債及歐債同步上漲。

《國際商品市場焦點分析》

原先受到中國外交部表示，中國副總理劉鶴將會赴美進行本週之貿易談判，一度推升輕原油期貨上漲接近 63 美元，不過昨日晚間，受到市場傳出美國週五仍將針對中國商品調高關稅，中國恐將予以報復性反擊，導致市場對於貿易戰趨緩預期消退，輕原油期貨及布倫特原油期貨昨日同步大跌超過 2%，惟目前原油供給問題仍受到美國制裁伊朗行動持續影響，推升兩油跌幅收斂至 2% 之下。

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