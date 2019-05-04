代理大金空調，成為和泰汽車旗下獲利金雞母 和泰興業董事長蘇一仲「變」出市占第二

文∕張彥文

以代理日本大金品牌，在國內空調市場打下一片江山的和泰興業，雖然不是上市櫃公司，卻是國內汽車業龍頭和泰汽車旗下重要的轉投資事業，更是獲利金雞母。

自 1992 年開始代理日本大金空調在台銷售，營業額自首年的四千多萬元，到去年已經高達 130 億，創下歷史新高，更緊追第一名的日立，穩居台灣空調市場第二名。

談到大金空調，許多人的第一印象，都會想到電視廣告中穿著和服代言的歐吉桑。很多人以為他是日本人，但這位道地的台灣人，其實正是和泰興業的董事長，現年 78 歲的蘇一仲。談話習慣夾雜國、台、英語的他，也不曾留日，而是留美的碩士。

大金進入台灣市場之初，窗型冷氣仍然是市場主流。因此，當和泰興業開風氣之先，導入分離式冷氣時，前十年成長十分緩慢。直到觀念改變，市場開始接受分離式空調，已經是 2003 年，也就是大金進入市場十多年之後，業績才大幅成長。

除了時機成熟，外界多認為，當年蘇一仲親自上陣拍攝的一支廣告，也奠定了大金空調的成長基礎。

廣告中，幾名貌似相樸選手的小徒弟，十分好奇一群廚師正揮汗如雨地做菜，是在比什麼？只見師傅緩緩地說：「他們在爭日本第二。」

正當小徒弟疑惑著，第二有什麼好爭呢？師傅接著望向牆上的冷氣，氣定神閒地說：「因為第一已經確定了。」

之後蘇一仲甚至把自己的女兒蘇加璐也拉進來一起拍廣告，更讓大金空調的日本工藝形象深入人心。

廣告達人唐崇達就在自己的部落格中指出，這一系列的廣告並沒有刻意地高調創造所謂的精品感受，反而以一種「阿莎力」又帶點台味的風格，贏得了許多喜愛日本品牌的台灣消費者青睞。

未窮先變，才能贏得先機

分離式空調打開市場後，許多競爭者開始投入，和泰興業的因應之道，是面對局勢，主動變化，出其不意地搶占先機，讓競爭者在後面仿效追趕。

蘇一仲說，客觀因素都在變，如果不在意環境的變化，還是因循過往的做事方式，很容易埋下失敗的因子，所以他在廣告中的口號「要最好，非變不可」，不只強調空調的變頻，也是企業的運作原則。

「我會先畫一個蘋果，然後裡面寫一個『變』，就成了『變蘋（頻）』，」蘇一仲笑著說，為了讓同仁了解因應市場競爭變化的重要，他不斷地以各種方式與同仁溝通。

身高 180 公分的蘇一仲，在廣告中的形象，是一絲不苟的日本人，但真實的他，談話幽默風趣，不但會說故事，也會把許多台語俗諺掛在嘴邊，許多廣告用語，像是「用大金，省大金」，也是他的創意。

被蘇一仲奉為管理金句的，是金剛經中的「應無所住，而生其心。」就是指不要執著於任何東西，保持開放的心胸，才能產生智慧。

很多人說經營企業必須跳脫框架，但蘇一仲認為，這個概念，還是有一個框架存在。但「應無所住」，是不執著一個念頭或任何現象，所以就更能夠開放。

同時，他也提到易經中說「窮則變、變則通、通則久。」但蘇一仲覺得，久要久到什麼時候？為什麼窮才變呢？如果等到窮了再變，就太慢了，他覺得應該要未雨綢繆，也就是未窮先變。

最後形成他的整體經營哲學，面對客觀環境的變化，在還沒有變之前，就必須有所準備，就像孫子兵法中說的，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之。」

因此，當同業也開始販售分離式冷氣時，和泰興業就推出一對多（一台主機對多台室內機），等到市場開始出現一對多時，他又開始推變頻系統，永遠領先同業，讓產品在市場中始終有著與眾不同的特殊性。

活用服務的精神，不固守 SOP

蘇一仲所強調的「變」，除了面對市場的因應變化，也包括企業內的彈性應變。

任何消費性產品都需要強調客戶滿意度，因此很多企業會訂定 SOP 來維繫服務品質，但是 SOP 的缺點是缺乏彈性；規定是死的，但人是活的，SOP 無法因應所有的狀況。

喜歡講故事的蘇一仲，常常舉一個日本的例子：有兩個人在新幹線上想買咖啡，但是餐車上只剩下一杯的份量，這兩個顧客其實也不想喝很多，所以就建議服務員把剩下的咖啡倒成兩杯。但問題來了，按照 SOP，用了兩個杯子就應該要收兩杯咖啡的錢，自然就造成了顧客的不快。

好的服務，是一門高深的學問，最好是還帶有行銷的功能。蘇一仲說，其實，古早有些賣燒餅油條的小攤販，反而深諳箇中三昧：客人上門點了燒餅，老闆希望客人多點個蛋增加營收，高明的行銷手法，是在詢問顧客意願的同時，就把蛋打下去，如果客人不願意付錢，老闆就把蛋送給客人。「這裡面有銷售也有服務，運用之妙存乎一心，」他說。

把經銷商當合作伙伴，確保三贏

那運用在空調銷售，要怎麼做呢？和泰興業的做法就是「充分授權」，以客戶滿意為優先，在公司可以忍受的範圍下，授權經銷商及服務同仁對於顧客服務，有一些彈性處理的空間，可以視消費者家中的情況，提供不同的服務。例如家中雖然只有一台空調機有狀況，也可以協助檢查其他房間的機器，是否運作良好？又或者，是由經銷商在夏季來臨前，主動提醒消費者預約檢修等等。

但令人好奇的是，許多空調的經銷商是一般市面的水電行或冷氣行，和泰興業如何控制相關的服務品質？這就是蘇一仲的另一項理念，他稱之為「誠懇鬥陣，確保三贏」。

這三贏是在企業和消費者之外，把經銷商也當做合作伙伴，強調互惠共榮。因為空調產品在市場上的價格難免會有波動，經銷商若是遇到了進貨價高於售價時，和泰興業會負責補差價，不讓經銷商吃虧。

其實，這種情況並不會經常發生，對公司的營運影響不大，但對於建立經銷商長期的信賴，卻有莫大作用。

行銷包含拉力和推力，拉力是指產品對消費者的吸引力，推力則是讓經銷商願意多推多賣公司的產品。

「我跟消費者說，用大金省大金；跟經銷商則說，用大金賺大金，」蘇一仲十分擅長利用一些簡單，卻能打動人心的話語來講述他的理念。

一位熟悉台灣空調產業的人士指出，空調業務除了安裝之外，更重要的是後續的維護保養。和泰興業的強項，是直接掌握了七到八成的通路商，而且與這些通路商有很好的合作關係，包括一些不定期的聯誼活動和教育訓練，因此可以直接控制服務品質。

和泰興業在台灣交出的成績單，也吸引了日本大金空調總公司的注意，除了在 2016 年入股和泰興業 10％的股份之外，隔年還在台灣成立日本以外亞洲最大的 AP（應用系統）營運中心，除了家用市場外，進一步拓展台灣的商用空調市場。

台灣空調市場的後市看漲，也是大金來台布局的重要原因。

工研院產業科技國際策略發展所研究員鄭婉真指出，目前台灣的空調市場，家用約占八成，平均每一家戶的空調數量為 2.5 台，年產值約為新台幣 263 億，其中近九成都是分離式空調。

而未來發展的關鍵，是空調已經從過往的奢侈品轉變為必需品，再加上環保意識及省電效益的需求，配合政府最高可達每台三千元的補助，將助長空調的換機潮，未來還有相當大的成長空間。

來源：《哈佛商業評論》 2019 年 5 月

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