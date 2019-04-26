【西證國際】盤勢分析



◆宏觀焦點

美國股市週四個別發展，工業股大跌（其中 3M（MMM.US）下調 2019 年盈利預期並計劃裁員 2,000 人，股價大跌 13.0%）抵消了醫療保健及科技股上升之利好。道瓊斯指數下跌 0.5% 至 26,462 點；標準普爾指數微跌至 2,926 點；納斯達克指數上升 0.2% 至 8,119 點。Amazon （AMZN.US）收入增速放緩但盈利創新高，而 Intel（INTC.US）下調 2019 年盈利指引，股價盤後分別上升 0.6% 及大跌 7.1%。

油價週四下跌，雖然波蘭和德國暫時停止從某一重要管道進口俄羅斯原油，但此前美國原油庫存增加打壓油價上升動能，紐約 6 月期油下跌 1.0% 至每桶 65.21 美元。金價微升，因美元下跌，紐約 6 月期金微升至每盎司 1,279.7 美元。

香港和內地股市週四下跌。教育、汽車及家電股大跌；香港電訊及房地產信託基金逆市上升。個股方面，富匯建築（1034.HK）股價暴跌 82.1%；中國鐵塔（788.HK）遭券商指其激勵計劃解鎖條款低於預期，股價下跌 5.7%；九興控股（1836.HK）獲券商看好，股價上漲 6.6%。恒生指數下跌 0.9% 至 29,550 點，國企指數下跌 1.4% 至 11,502 點，香港股市成交金額減少 1.0% 至 975 億港元。上證綜合指數大跌 2.4% 至 3,124 點，滬深兩市成交金額增加 9.3% 至人民幣 7,109 億元。

◆行業及公司新聞

◇此前招股的兌吧集團（1753.HK）、中國光大水務（1857.HK）、維亞生物（1873.HK）及 JBB Builders（1903.HK）孖展認購均尚未足額。

◇IGG（799.HK）昨天回購 109 萬股，相當於現有股本 0.085%。

◇海信家電（921.HK）公布 2019 年第一季業績：營業收入同比下跌 3.2% 至人民幣 86.9 億元；股東應佔溢利為人民幣 4.2 億元，按年大增 49.1%，主要受惠於毛利率改善及聯營和合營企業投資收益增加。

◇國藥控股（1099.HK）公布 2019 年第一季業績：營業總收入同比增加 20.6% 至人民幣 952 億元；股東應佔溢利為人民幣 11.4 億元，按年增長 28.4%。

◇中遠海運港口（1199.HK）公布 2019 年第一季業績：權益吞吐量為 928 萬標準箱，按年增加 7.7%；收入同比上升 4.1% 至 2.5 億美元；經調整股東應佔溢利為 7,539 萬美元，按年增長 8.9%。

◇金隅集團（2009.HK）公布 2019 年第一季業績：營業收入同比增長 61.1% 至人民幣 160 億元；公司成功扭虧為盈錄得股東應佔溢利人民幣 4.2 億元（去年同期虧損為人民幣 2.1 億元），主要受惠於收入增長及毛利率大幅改善。

◇永達汽車（3669.HK）公布 2019 年第一季業績：乘用車銷量為 4.2 萬輛，按年增加 12.8%；綜合收入同比上升 9.9% 至人民幣 140 億元；綜合毛利為人民幣 15.8 億元，按年增長 3.7%；股東應佔溢利同比倒退 11.7% 至人民幣 3.5 億元。

◇中車時代電氣（3898.HK）公布 2019 年第一季業績：營業收入同比上升 4.4% 至人民幣 23.3 億元；股東應佔溢利為人民幣 3.8 億元，按年增長 7.7%。

◇招商證券（6099.HK）公布 2019 年第一季業績：營業收入同比大增 77.2% 至人民幣 46.5 億元；股東應佔溢利為人民幣 21.3 億元，按年急升 94.8%。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

