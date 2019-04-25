經部宣示2026年起5年釋出5GW風場 開發規則今年出爐

歐洲在台商務協會與全球風能協會 (GWEC) 共同舉辦的「全球離岸風電產業高峰會」今 (25) 日登場。經濟部能源局代理局長李君禮就「2026 年至 2030 年台灣風場發展藍圖」為題演說，宣示 2026 年起每年將釋出 1GW、5 年釋出 5GW 的風場，強調今年會公告離岸風電第 3 階段區塊開發相關規則。

李君禮表示，在公告相關規則之前，經濟部會先邀請開發商前來聽取說明會，以便進行相關協調，像是維修、裝修及後線水下基礎、台電併聯線路等配套措施，都需要更深入完整的規劃。

他指出，目前台灣有高達 98% 能源仰賴進口，自產能源僅占 2%，台灣擁有良好發展離岸風電的條件與基礎，希望國內供應鏈能逐步跟進，一同推動離岸風電產業發展，增加國內能源穩定。

經濟部將台灣離岸風電開發分 3 階段進行，依序為示範、潛力，以及區塊開發。第 1 階段「示範風場」在 2016 年完成 8MW 安裝，並在隔年商轉；第 2 階段「潛力場址」也於去年結束遴選及競價，完成 5.5MW 風場開發。

至於 2026 年後的第 3 階段區塊開發，李君禮今日表示，2026 年起每年將釋出 1GW 風場、5 年內共計釋出 5GW，強調會要求繼續跟國內產業作結合，實現區塊開發國產化。

根據能源局預估，離岸風電產值能在 2025 年達到新台幣 773 億元，可為台灣創造 2 萬個工作機會，業界總投資額也將超過 1 兆元。而目前風電產業仍處發展階段，躉售費率 (FIT) 價格部分，中央會持續推動躉售價格穩定化，未來風電產業成熟後，也將採取其他定價策略。