【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美股昨日下跌影響，台股三王中的台積電、鴻海走跌無力支撐台股，導致台股開盤走跌，不過受到市場期待大立光的多鏡頭應用持續升溫下，支撐台股由黑翻紅呈現上漲，終場台股上漲 0.11%；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 111.77 億元。

《國際金融市場焦點分析》

受到美股下跌影響，導致陸股今日早盤開低下跌，不過受到養雞概念股逆? 走?，支撐陸股維持在平盤附近，惟午後受到中國人行副行長劉國強對外發言表示，央行沒有縮緊貨幣或放鬆貨幣意圖，導致市場對於人行貨幣政策再度出現疑慮，帶動券商股再度走弱，而今日陸股及 A50 指數則在券商股走弱影響下，下跌超過 2%。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 週三公布週報顯示，上週美國原油庫存增加 550 萬桶至 4.606 億桶，升至 2017 年 10 月來最高，超過市場預估的增加 125.5 萬桶，同時美國國內原油產量增加 10 萬桶，再度回升至創紀錄的 1220 萬桶 / 日，不過汽油庫存減少 212.9 萬桶，為連續 10 週錄得下滑，市場對該份報告偏向利空看待，不過美國對伊朗全面制裁依舊給予油價強支撐，油價在多空拉扯下，收盤隨股市下跌而拉回。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證