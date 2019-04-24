【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美股財報表現優異，帶動美股四大指數上揚，今日台股受到美股上漲激勵走高，惟受到市場盤中追價力道不足影響，加上鴻海漲多拉回下跌超過 1%，拖累台股表現，不過受到大立光、上銀及中美晶等強勢股支撐下，終場台股仍小漲 0.02%。

《國際金融市場焦點分析》

中國人行今日利用 TMLF 投放 2674 億人民幣資金，不過仍未對市場造成支撐效果，加上人民幣在美元走強影響下，再度下跌，導致早盤 A50 指數由金融類股、白酒類股下跌影響下，跌近 1%，不過受到京東方、順豐控股、平安銀行及招商銀行等大型金融類股於午後上漲帶動下，A50 指數收斂跌幅；受到 EFFR 利率再度上揚，市場擔憂美元流動性緊張再現，美元指數上漲近 0.4%。

《國際商品市場焦點分析》

川普政府宣布從 5 月起結束所有伊朗制裁豁免權，伊朗原油最大需求國的中國已表態反對美國實施長臂管轄，而印度則是一邊與美國交涉，一邊開始尋找替代來源，儘管市場都不預期美國能在短期完全封殺伊朗油出口，不過在目前原油供給已經趨於緊縮下，川普此舉仍舊對油市造成干擾，再加上美股持續走高激勵市場風險情緒，油價於週二再度上漲，WTI 期貨更是突破 66 美元。

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