【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

市場觀望美股重量級科技股財報，美股昨日漲跌互見，今日台積電不畏昨日 ADR 下跌呈現走高，加上今日電子、金融及傳產類股同步回神上漲，帶動台股再度上攻高點，終場台股上漲 0.35%；籌碼面上，外資現貨部位買超 33.82 億元，外資期現貨部位合計買超 67.19 億元。

《國際金融市場焦點分析》

中國中央政治局委員會開會時提出，貨幣政策不搞大水漫灌，堅持結構性去槓桿動作，市場預期中國人行貨幣政策將可能會收緊，加上基建擴張速度也在中國地方政府赤字率攀高下，增速將可能出現減緩，帶動 A50 指數早盤走跌，不過午後受到券商股上漲拉動，中信建投攻上漲停影響，帶動 A50 指數止跌回升，上揚超過 0.5%。

《國際商品市場焦點分析》

川普政府宣布所有國家都必須在一週內停止向伊朗進口石油，否則將成為美國制裁目標，由於目前在 OPEC + 大力減產下，原油供給已經趨於緊縮，利比亞因為戰亂因素導致供給中斷，委內瑞拉的供給先前也因為斷電而大幅縮減，此時如果川普又全面制裁伊朗，恐將令市場對供給緊張的憂慮再起，雖然白官及沙烏地阿拉伯均表示會致力於維持原油供給充裕，油價還是受到刺激大幅走高。

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