群益金鼎證搬新家 擬擴增員工人數備戰金融數位時代

群益金鼎證 (6005) 因應 IT、業務成長,員工人數目標成長到 2 千名,先前辦公室樓層過於分散且裝潢老舊等問題,於今 (23) 日舉行新總部喬遷活動,群益金鼎證總經理賈中道表示,電子交易比重攀升到 7 成,逐筆交易明年上路,IT 部門員工人數將由 170 名增至 200 名,以及租金效益綜合評估,進行集團總部搬遷。先前,群益集團總部在信義計畫區,平均租金落在 3 千元,如今搬遷到松山區約 2 千元,賈中道說,租金效益較佳,而新總部承租樓層為完整四層,有別先前散落不同 7 個樓層,尤其 IT 部門員工分布不同 5 個樓層,透過總部遷址讓部門之間溝通更有效率。



群益金鼎證目前員工人數約 1800 名,配合逐筆交易上路,所推出擬真平台 APP 首周有 3 萬成交筆數,未來 IT 部門員工人數將加到 200 名,以及業務人員增加,集團員人數將達 2 千名,今年是群益金鼎證數位元年,全力發展數位行數、強化分眾行銷,做到 Know Your Comtomer 與 Know You Product,主動提供適合投資商品給客戶。