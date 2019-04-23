群益金鼎證搬新家 擬擴增員工人數備戰金融數位時代

群益金鼎證 (6005) 因應 IT、業務成長，員工人數目標成長到 2 千名，先前辦公室樓層過於分散且裝潢老舊等問題，於今 (23) 日舉行新總部喬遷活動，群益金鼎證總經理賈中道表示，電子交易比重攀升到 7 成，逐筆交易明年上路，IT 部門員工人數將由 170 名增至 200 名，以及租金效益綜合評估，進行集團總部搬遷。先前，群益集團總部在信義計畫區，平均租金落在 3 千元，如今搬遷到松山區約 2 千元，賈中道說，租金效益較佳，而新總部承租樓層為完整四層，有別先前散落不同 7 個樓層，尤其 IT 部門員工分布不同 5 個樓層，透過總部遷址讓部門之間溝通更有效率。



群益金鼎證目前員工人數約 1800 名，配合逐筆交易上路，所推出擬真平台 APP 首周有 3 萬成交筆數，未來 IT 部門員工人數將加到 200 名，以及業務人員增加，集團員人數將達 2 千名，今年是群益金鼎證數位元年，全力發展數位行數、強化分眾行銷，做到 Know Your Comtomer 與 Know You Product，主動提供適合投資商品給客戶。