小米兩利多：推新品及納入港股通

小米將於 23 日公布電視新品，而在近期公布的一連串平面廣告，已讓市場產生許多想像空間。特別的是這次小米推出的新電視將與騰訊合作，但內容細節並未公布。

市場預期這次小米推出的電視將帶來全新的超薄觸控螢幕，並加入鏡頭，也將導入隔空手勢操作模式。機身外型採用為超窄無邊框設計，在外觀上會有更進一步的突破。

同時，小米電視打出「雙面藝術」的口號，宣稱「精彩不止一面，反正都好看！」。外界也解讀這次推出的電視極有可能是雙面螢幕。

此外，針對小米釋出的廣告內容來看，遙控器也將有所進化。除了能對電視進行遙控操作外，也有可能支援智慧音箱，這將進一步加強小米 AloT 生態布局。

而在這次電視發表會中，小米也會同時公布多項新產品，至於相關產品內容均在保密中。從廣告圖片來看檯燈、體重計、電扇、智慧音箱、充電板，及機上盒等均有可能。

圖: 小米官網

除了產品發表會外，小米在香港的股票交易也有新的利多。香港財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，港交所和中證監已達共識，在香港主板上市的同股不同權企業，7 月份會納入互聯互通，相關股票可在「滬港通」和「深港通」交易。

這意味著小米將能納入互聯互通體系，這會對小米股價形成正面助益。因中國投資人對小米較為熟悉，如果到時能順利納入，業內認為小米有機會出現一波資金行情。