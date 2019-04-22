【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日台股開盤再度由台積電上漲領軍台股上攻高點，不過受到玉晶光融券回補潮結束，賣壓出籠，加上陸股受到流動性緊縮及去槓桿預期升溫影響下跌近 2%，拖累台股走勢，惟受到原油價格大漲，台塑化受到激勵小幅收紅支撐台股站回平盤之上，終場台股小幅上漲 0.18%。

《國際金融市場焦點分析》

中國官員們表示，堅持結構性去杠杆，在推動高品質發展中防範化解風險，堅決打好三大攻堅戰宏觀政策要立足於推動高品質發展，更加注重質的提升，積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要鬆緊適度，在去槓桿及流動性緊縮預期升溫下，帶動 A50 指數由萬科、保利地產及格力電器等與利率相關性較高之產業領跌，下跌超過 3%。

《國際商品市場焦點分析》

華盛頓郵報指出，美國國務卿蓬佩奧將在週一宣布取消 8 國購買伊朗石油的豁免權，由於目前在 OPEC + 大力減產下，原油供給已經趨於緊縮，目前利比亞因為戰亂因素導致供給中斷，委內瑞拉的供給先前也因為斷電而大幅縮減，此時如果川普又全面制裁伊朗，恐將令市場對供給緊張的憂慮再起，雖然目前消息尚未證實，不過油價已經在亞市飆高，WTI 及布倫特期貨一度大漲 3% 左右。

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