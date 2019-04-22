〈群益期貨〉美國要完全切斷伊朗原油出口 將宣佈豁免結束 油價大漲

去年五月美國總統川普宣佈退出伊核協議，8 月初對伊朗展開第一波的制裁，油價一舉漲到接近 76 美元水準，直接十月初在土耳其領事館發生卡舒吉記者遭分屍殺害事件，劍指沙特王儲指使，時值美國期中選舉前夕，為了選情考量川普希望油價走軟，沙特即在川普的威脅之下，配合增產壓低油價，於十一初，美國對伊朗展開第二波制裁，不過此次制裁對八個國家進行豁免，為伊朗的石油出口開了後門，油價未漲反跌，一口氣跌到 45 美元以下。

美國參眾兩院提出「幹掉 OPEC 法案」，執政共和黨與在野民主黨在這方面異常的團結，沙特揚言去美元化，石油不以美元計價結算，也導致美沙兩國關係緊張。另外，伊朗與美國相互定義對方軍隊為恐怖組織及利比亞內戰情勢升溫，再加上，石油即將進入季節性需求旺季，都支撐著油價上行。

隱藏在石油背後的巨大角力戰，歐洲與美國在伊核協議不同調，歐洲發展 SPV 結算系統取代 SWIFT 美元結算系統，歐洲可以繞過 SWIFT 向伊朗進口石油，以避在自己的後花園多生事端，然而中東離美國的距離畢竟較遠，因此美國總是利用這一點，製造地緣緊張來為自己創造談判上的利益，美國繼去年十一月豁免八國可進口伊朗石油，傳出將完全切斷伊朗原油出口，宣佈豁免結束，這除了是一場石油戰之外，也是美元強權的保衛戰。

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