晨星台灣核備銷售基金資金流向觀察(2019年3月)

三月份，全球金融市場陷入震盪，投資人開始擔心全球景氣出現放緩跡象，但主要國家央行釋出寬鬆政策消息，仍為市場提供有利的支撐

（資金流量數據為估計值，且含全球投資人之資金，非僅計算台灣居民之買入及賣出。）

◆三月份，全球金融市場陷入震盪，投資人開始擔心全球景氣出現放緩跡象，但主要國家央行釋出寬鬆政策消息，仍為市場提供有利的支撐。美國及歐洲最新公布的各項經濟數據多半不盡理想，顯示兩大成熟經濟體成長步調日漸趨緩，但由於聯準會及歐洲央行偏向鴿派的貨幣政策，支撐美股及歐股維持強勢格局。亞洲股市因歐美股市漲勢而受阻，加上美元維持強勢，外資買盤力道明顯趨緩，唯獨大中華地區及印度仍維持上漲局面，其他地區在外資減碼的壓力下，表現相對疲軟。債市方面，由於投資人擔憂全球經濟成長趨緩及各國央行寬鬆貨幣政策導致利率下滑，對債券價格構成有利支撐，因而吸引追求穩定報酬的資金流入，唯新興市場債及非美元債券受強勢美元影響表現落後。

◆對經濟成長悲觀的預期及各市場受地緣政治因素干擾，投資人態度轉趨保守，基金市場終結連兩個月淨流入，三月淨流出金額高達 824.83 億新台幣。其中，股票型基金組別持續遭拋售，淨流出量擴大至 2,063.13 億新台幣；而上月較受投資人青睞的股債混合型基金組別，本月則出現淨流出，金額為 16.41 億新台幣。投資人轉向追求穩定報酬，市場資金已連續三個月流入固定收益型基金及貨幣型基金，三月份淨流入金額分別為 1,207.4 億新台幣及 80.77 億新台幣。

◆統計台灣境內投信發行的境內基金，結至 2019 年 3 月 31 日止，固定收益、股票及貨幣市場依然為前三大類型，分別占比 36%、25%、25%，固定收益資產規模比重比 2 月份大幅增加 3%，股票資產微幅下滑 1%，而貨幣市場資產比重則維持不變。

◆三月份台灣核備銷售的晨星基金組別中，資金持續流入債券型基金，淨流入排行榜前 10 名中，有 8 組債券型基金上榜，總計淨流入金額高達 1,109.7 億新台幣。美元債券 – 靈活策略基金組別居排行榜之首，淨流入金額為 214.65 億新台幣。相較於歐美成熟市場，新興市場及亞洲市場債券更受投資人歡迎，全球新興市場債券、全球高收益債、亞洲高收益債及亞洲債券皆榜上有名，淨流入金額分別為 188.58 億、181.81 億、117.6 億及 48.4 億新台幣。

然而，三月份基金市場呈現淨流出，主因為資金自股票型資產大幅出走。英國國會仍未通過首相梅伊提出的「脫歐方案」，迫使梅伊以「辭職交換」來加速法案通過，使歐洲市場更添不確定性，歐洲大型均衡型股票基金、歐元區大型股票基金及歐洲不包括英國中小型股票持續受拋售，淨流出金額分別為 215.06 億、199.45 億及 79.12 億新台幣。亞洲不包括日本股票基金、產業股票 – 科技基金及中國股票基金組別於第一季自去年拋售潮中強勢反彈後，在三月份出現獲利了結資金出走，淨流出金額分別為 111.09 億、101.43 億及 100.45 億新台幣。

◆基金品牌排行榜中，聯博投信仍為最受投資人歡迎的品牌，以淨流入金額 377.39；而去年來台設立新據點的 PIMCO 品浩，也以淨流入量 104.68 億新台幣位居第二。復華投信及合作金庫投信皆因新基金募集成功而擠入排榜中，淨流入金額分別為 102.76 億及 64.55 億新台幣。第一金投信及台新投信受惠於投資人仍持續投資於貨幣市場 – 新台幣基金組別而名列榜中，淨流入金額分別為 23.43 億及 23.06 億新台幣。

◆單一基金方面，聯博美國收益基金最受投資人喜愛，二月份淨流入金額持續擴大為 275.07 億新台幣。而瀚亞投資 - M&G 收益優化基金、聯博全球高收益債券基金、鋒裕匯理新興市場債券基金及富達亞洲高收益債券基金連續兩個月都名列單一基金名列排行榜中，淨流入金額分別為 168.52 億、151.75 億、123.82 億及 71.75 億台幣。定期債券基金組別持續受投資人歡迎，復華十年到期新興市場債券基金及野村六年目標到期亞太新興債券基金分別以淨流入金額 123.93 億新台幣及 51.5 億新台幣擠入單一基金排行榜中。