新興市場債券計價貨幣的秘密

我們於上兩篇文章中，分別介紹了新興市場股票基金與強勢貨幣計價新興市場債券基金，也讓投資人重新認識強勢貨幣計價新興市場主權債券的優點。本篇將接續上篇未完內容，繼續探討匯率對績效的影響與當地貨幣計價新興市場債券的特性，讓投資人不會再苦惱到底該不為了較高的配息率，而買進匯率風險較高的當地貨幣計價新興市場債券基金。

1. 新興市場貨幣波動程度遠高於美元

同樣屬於新興市場主權債券，目前當地貨幣計價的有效殖利率為 6.35%，強勢貨幣計價的有效殖利率則是 5.4%，兩者差距為 0.95%。若觀察 2006 年以來數據，兩者差距大概都落在 0.1% 至 1% 之間，代表投資人為了不到 1% 的風險溢酬，必須忍受額外的匯率風險。

接著我們看強勢貨幣與新興市場貨幣的差距，從 1994 年以來，若投資人持有貨幣 3 年，美元、歐元與英鎊等強勢貨幣兌新台幣的平均表現較穩定，約略介於美元的每年升值 0.4% 到英鎊的每年貶值 0.3%。相較於強勢貨幣，新興市場貨幣波動明顯較大（此處列出之新興市場貨幣，為當地貨幣計價新興市場債券指數中持有比重較高者），表現最好的墨西哥披索，平均每年兌新台幣貶值 4%，極端的情形下，可以每年貶值超過 10%，1% 的額外風險溢酬明顯不足。

2. 當地貨幣計價新興市場債券基金買什麼？

根據晨星資料，目前台灣核備可銷售的當地貨幣計價新興市場債券基金共有 15 檔（只看主級別，不考慮同檔基金不同級別的情形），由於基金數較少，因此並未把當地貨幣計價新興市場主權債券與當地貨幣計價新興市場企業債券做區分。從下表可看出，15 檔當地貨幣計價新興市場債券基金中，14 檔都高度集中於主權債券，只有一檔基金持有較高比重的企業債券，對於偏好企業債券的投資人來說，選擇不如想像中多。

3. 當地貨幣計價新興市場債券型基金合理報酬為何？

受到指數編纂時間較短限制，當地貨幣計價新興市場債券回測時間遠短於強勢貨幣，尤其當地貨幣計價新興市場企業債券回測期間為 2012 年至 2019 年，並未經歷 1994 年墨西哥披索危機、1997 年亞洲金融風暴與 2008 金融海嘯，參考價值較低。以有限的歷史數據來看，無論投資人持有該資產 3 年或 5 年，當地貨幣計價新興市場主權與企業債券表現都一般，平均每年漲幅介於 0.9% 至 3.4%，當地貨幣計價新興市場主權債券持有 5 年上漲機率更只有 63%。強勢貨幣計價新興市場債券各方面表現都優於當地貨幣計價，與我們觀察到的新興市場匯率貶值幅度大於額外風險溢酬一致，持有新興市場匯率並未帶給投資人好處。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

強勢貨幣為核心，短期可搶攻當地貨幣

當地貨幣計價新興市場債券基金，雖然配息率較高，但存在匯率波動的額外風險。建議長期持有的投資人仍以強勢貨幣計價新興市場主權債券基金為主，短期可視新興市場匯率走勢，搭配當地貨幣計價新興市場主權債券，來增取額外的匯率收益。

鉅亨精選基金

>> 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 累積類股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

>> 鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券 A2(本基金配息政策可能致配息來源為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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